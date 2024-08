The 5AM Club Summary: Wie Sie durch frühes Aufstehen Spitzenleistungen erzielen

Der Autor und Motivationsredner Robin Sharma, bekannt für seinen Business-Bestseller Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, hat mit Der 5AM-Club ein weiteres Werk für uns. Dies ist nicht nur ein weiteres Selbsthilfebuch - es enthält wertvolle Lektionen darüber, wie wir unsere verfügbaren kognitiven Ressourcen nutzen können, um außergewöhnliche Dinge zu erreichen.

Nun, wir haben schon unzählige Male gehört, dass 5 Uhr morgens die goldene Stunde ist, um produktiv zu arbeiten aber ist es das wirklich wert - vor allem, wenn die Alternative süßer, süßer Schlaf ist?

Es ist völlig normal, dass man sich fragt, ob das frühe Aufstehen wirklich einen Unterschied macht oder nur eine Modeerscheinung für Milliardäre ist. Nun, genau diese Frage wird unsere Zusammenfassung The 5AM Club beantworten. 🕔

Wir gehen der Frage nach, warum das Buch die morgendlichen Arbeitszeiten verteidigt, und fassen die Philosophie des Buches, prägnante Zitate und die wichtigsten Erkenntnisse für Sie zusammen.

Bonus: Außerdem stellen wir einige praktische Funktionen in ClickUp , ein kostenloses projektmanagement-Software tool, das Ihnen helfen kann, die Prinzipien dieses Buches anzuwenden und eine effektive Morgenroutine zu entwickeln.

The 5AM Club Buchzusammenfassung auf einen Blick

Über: Amazon Autor(en): Robin Sharma

Anzahl Seiten: 336 (Drucklänge)

Jahr der Veröffentlichung: 2018

Geschätzte Lesezeit: 7-12 Stunden

Der 5AM Club zeigt anhand einer liebenswerten Geschichte, wie der Durchschnittsmensch mehr in seinem Alltag erledigen kann, wenn er seinen Tag um 5 Uhr morgens beginnt. Es dreht sich um drei Hauptzeichen:

Der desillusionierte Unternehmer Der kämpfende Künstler Der warmherzige und einladende Milliardär (Mentor)

Das Trio hat eine unerwartete Begegnung auf einer Konferenz, und der Milliardär bittet die beiden anderen Protagonisten, Zeit mit ihm in seinem Strandhaus auf Mauritius zu verbringen. Der einzige Haken? Sie müssen um fünf Uhr morgens ankommen. 😅

Im Gegenzug würde der Milliardär dem Duo die Ratschläge seines Gurus verraten. Wie Sie sich wahrscheinlich denken können, geht es im Kern darum, um 5 Uhr morgens aufzuwachen und einen Zeitplan zu erstellen, um die täglichen Aufgaben zu erledigen ohne jegliche Ablenkung .

Sharma argumentiert, dass das frühe Aufstehen die kognitiven Ressourcen bereitstellt, die für Aktivitäten zur Selbstreflexion, körperlichen Gesundheit und persönlichen Weiterentwicklung erforderlich sind. Und das ist wissenschaftlich untermauert - wir sabotieren viele Aufwände zur Selbstverbesserung wegen unseres alten Gehirns, das Gefahren vorhersieht und uns in einem Zustand der Angst hält, der uns dazu bringt, Ablenkungen anzunehmen und Aktionen zu vermeiden.

Der präfrontale Kortex unseres Gehirns, der für die Problemlösung und die emotionale Verarbeitung zuständig ist, hilft uns jedoch, dieses Verhalten durch rationales Handeln zu bekämpfen. Um 5 Uhr morgens ist unser Gehirn so verdrahtet, dass es sich in einem ruhigeren Zustand befindet, der es uns ermöglicht, uns über den von der Angst ausgelösten Stress und die Unruhe zu erheben und messbare Schritte in Richtung eines erfolgreichen Lebens zu unternehmen.

Im weiteren Verlauf des Buches geht Sharma auf viele Themen ein, um seinen Standpunkt zu verdeutlichen. Lassen Sie uns einige herausragende Diskussionen erkunden:

Vier innere Reiche

Sharma ermutigt dazu, persönliche Meisterschaft zu praktizieren, indem wir unsere vier inneren Reiche pflegen, nämlich:

Mindset: Unsere Gedanken und Überzeugungen, die Qualität unserer Selbstgespräche und unsere Einstellung zu Herausforderungen formen unsere Realität Herzenseinstellung: Üben Sie sich in Dankbarkeit, um Ihr persönliches Wachstum zu fördern, denn ein von schmerzhaften Emotionen belasteter Space bringt uns nicht weiter Gesundheit: Körperliche Spitzengesundheit gibt Ihnen die Vitalität und Freiheit, Wachstumsmöglichkeiten zu verfolgen Seelenkompetenz: Wir nähren unsere Seele, indem wir uns spirituell betätigen, oft durch Meditation und Kontemplation

20/20/20-Regel

Der 5AM Club befasst sich mit dem Problem, das im Raum steht: Was sollen wir nach dem Aufstehen um fünf Uhr morgens zu erledigen? Es ist ja nicht so, dass wir unsere Köpfe so früh in Bildschirme stecken können, oder?

Hier geht Sharma auf seine nächste originelle Idee ein - die 20/20/20-Regel für eine revolutionäre Morgenroutine. Man teilt die erste Stunde - die Zeit zwischen 5 und 6, auch Siegesstunde genannt - in drei gleiche Teile auf.

die *ersten 20 Minuten: Starke körperliche Aktivität senkt Cortisol, das Hormon der Angst. Nutzen Sie diese Zeit, um ordentlich ins Schwitzen zu kommen - es wird BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) freigesetzt, der Ihrem Gehirn hilft, neue neuronale Bahnen zu bilden undneuroplastizität erfahren2. Die nächsten 20 Minuten: Sobald Sie Ihr Ausdauertraining erledigt haben, schalten Sie einen Gang höher und machen eine Pause, um zu meditieren. Sie können zum Beispiel über Ihren bevorstehenden Tag nachdenken letzte 20 Minuten: Nehmen Sie im letzten Teil Wissen auf, das Ihr persönliches Wachstum fördert. Zum Beispiel können Sieein Buch lesen oder einschalten produktive Podcasts Die Idee ist, eine morgenroutine die Sie für den ganzen Tag zu Höchstleistungen anspornt.

Aufrechterhaltung eines leistungsstarken Zyklus

Ein leistungsstarker Zyklus setzt voraus, dass Ihr Körper gut ausgeruht ist, was nur durch eine gute Nachtruhe erreicht werden kann. Das Buch weist auf die negativen Auswirkungen von Schlafmangel hin und ermutigt die Leser zu einem qualitativ hochwertigen Schlaf, der die Gehirnzellen repariert und die neuronalen Verbindungen verbessert. Im Allgemeinen ist es wahrscheinlich, dass Sie während des Schlafs einen tiefen Erholungskreislauf durchlaufen:

Vermeiden von Bildschirmarbeit in der letzten Stunde des Tages vor dem Schlafengehen

Schlafen in einem dunklen Raum

Schlüssel zum Erfolg aus The 5AM Club von Robin Sharma

Wenn Sie der Typ sind, der tieferes Verständnis sucht, finden Sie hier fünf Schlüssel aus dem Buch, die Sie vielleicht in Ihr tägliches Leben integrieren möchten. Werfen Sie einen Blick darauf!

1. Eine Morgenroutine zu schaffen ist schmerzhaft, aber lohnend

Die größte Hürde, um in den Morgenstunden aktiv zu sein? Unser Gehirn rebelliert.

Stellen Sie sich vor, man sagt Ihnen, dass Sie Ihr Telefon eine Woche lang nicht anfassen dürfen. Sie werden wahrscheinlich mit Entzugserscheinungen zu kämpfen haben! Ihr Gehirn ist an diese Veränderung nicht gewöhnt und wird Ihnen dank neuer synaptischer Bahnen in jeder Hinsicht Unbehagen bereiten, aber dieser Schmerz wird Ihnen langfristig helfen.

Laut Sharma kann Ihnen ein Habit Installation Protocol dabei helfen - Sie müssen davon ausgehen, dass Sie etwa 66 Tage brauchen, um sich die Gewohnheit anzueignen. ⚓

In den ersten Tagen müssen Sie sich dazu zwingen, zu Ihrer Morgenroutine zu erscheinen. In der Mitte (nach etwa 20 Tagen) werden Sie das Gefühl haben, dass Sie an Ihrem Limit sind und nichts mehr hilft, aber Sharma nennt dies die Zeit, in der Sie tatsächlich beginnen, sich zu verändern. Gegen Ende werden Sie den Automatisierungspunkt erleben, an dem sich Ihr Gehirn endlich an den neuen Zeitplan gewöhnt hat.

Dieses Protokoll kann jede Lebensstiländerung unterstützen, und Sie werden froh sein, dass Sie es durchgezogen haben. 💪

2. Wollen Sie wie die Top 5% leben? Erledigen Sie, was die 95% nicht tun!

Der grundlegendste und dennoch unterschätzte Tipp, um sein Leben zu verändern, besteht darin, sich zu Veränderungen zu verpflichten, die die meisten Menschen vermeiden.

klingt die Vorstellung, um 5 Uhr morgens aufzustehen, ermüdend?

Nicht für die Top 5 % der erfolgreichen Menschen.

Sharma ist der Meinung, dass man, wenn man anfängt, anders zu leben als die meisten anderen, als verrückt bezeichnet werden kann. Diese Beschreibung ist jedoch genau das, was er als "Preis" der Größe erwähnt.

Wenn Sie sich verpflichten ziele der Produktivität für ein besseres Leben, dann müssen Sie sich auf die Veränderungen konzentrieren, die Sie vornehmen müssen, unabhängig von den gesellschaftlichen Erwartungen. Nehmen wir an, Sie verbringen Ihre Wochenenden damit, ein nebenberufliches Geschäft aufzubauen, anstatt sich an der Leiste zu entspannen. Das ist ein unorthodoxer Weg, aber er zeigt, dass Sie bereit sind, eine unbequeme Veränderung vorzunehmen, um Ihre Finanzen zu verbessern.

Bonus lesen:* Entdecken Sie 22 Produktivitäts-Hacks, um mehr in weniger Zeit zu erledigen !

3. Achten Sie auf Ihr emotionales Wohlbefinden

Ein erstaunlicher Punkt, der im 5AM Club hervorgehoben wird, ist, wie das menschliche Ego und die Gesellschaft arbeiten. Wenn wir uns zum Beispiel vor einer Gruppe schämen, spielt unser Ego verrückt und beschmutzt unser Herz mit ekligen Gefühlen wie Bitterkeit, Scham und Wut.

Sharma betont, wie wichtig eine leichte Herzenseinstellung ist. Wir müssen uns bewusst darum bemühen, unser Ego in Schach zu halten und uns unserer individuellen Stressauslöser, schlechten Gewohnheiten und Bewältigungsmechanismen bewusst werden. Selbstregulierung hilft uns, von einem Ort der Authentifizierung aus in persönliches Wachstum zu investieren und Herausforderungen besser zu bewältigen.

Denken Sie daran, dass Sie nicht der Beste der Welt sein müssen; zeigen Sie sich einfach jeden Tag mit _Ihrem besten Selbst!

4. Bringen Sie Ihr(e) Talent(e) zum Ausdruck

In dem Buch gibt der Milliardär den beiden anderen Protagonisten einen guten Rat: **Wenn du ein Talent hast, dann bringe es zum Ausdruck, auch wenn es gegen dich arbeiten kann

Betrachte dein Talent nie als selbstverständlich. Es ist deine natürliche Währung in dieser Welt und etwas, aus dem du Kapital schlagen solltest. Lernen Sie weiter und erforschen Sie die potenziellen Risiken und Chancen, die es mit sich bringt. Das Buch bietet weitere Tipps, um ein lebenslanges Genie zu sein, wie zum Beispiel:

Die Verkehrsuniversität nutzen, d. h. die alltägliche Pendlerzeit nutzen, um neue Bücher oder Podcasts zu entdecken

Ein paar Minuten am Tag für den Feinschliff der eigenen Fähigkeiten verwenden

5. Bauen Sie Ihr Support-Netzwerk auf

Jeder Mensch hat das kreative und produktive Potenzial, seine geistige Konzentration zu schärfen und ein erfolgreiches Leben zu führen, aber was, wenn er von Menschen umgeben ist, die ihn nur runterziehen?

Ein gutes Beispiel dafür ist der Künstler in diesem Buch. Seine Freunde machten sich über seine Kunst lustig und beschimpften ihn. Sein Scheitern war ein Nebenprodukt des Umgangs mit den falschen Leuten.

Man wird zu den Menschen, mit denen man abhängt, also überlege dir, mit wem du dich abgibst. Am besten verbringen Sie Ihre Zeit mit Gleichgesinnten, die Sie schätzen und unterstützen. Lernen Sie, sich zu vernetzen und Menschen und Gemeinschaften zu finden, die Sie unterstützen können. 🌻

Hochwirksame The 5AM Club Zitate

Der 5AM-Club enthält eine Vielzahl von Zitaten, die eine Notiz wert sind. Sehen Sie sich unsere Favoriten an:

Auszug #1

unsere Kultur sagt uns, dass wir nach Titeln und Schmuck, Beifall und Anerkennung, Geld und Villen streben sollen. All das ist gut - wirklich gut - solange man sich nicht einer Gehirnwäsche unterzieht und seinen Wert als Mensch über diese Dinge definiert. Genießen Sie sie, aber hängen Sie nicht an ihnen. Haben Sie sie, aber machen Sie Ihre Identität nicht von ihnen abhängig. Schätzen Sie sie, aber brauchen Sie sie nicht

In dem Buch geht der Milliardär auf die materialistischen Normen der modernen Gesellschaft ein. Jeder versucht, das Beste zu kaufen, nicht das Beste zu sein.

Er erklärt, dass der Wunsch nach weltlichen Geschenken nichts Schlechtes ist, solange man nicht zulässt, dass er seinen wahren Wert definiert

Wenn du das Wollen in ein Bedürfnis verwandelst, wird das Materielle zu deiner vorübergehenden Kraftquelle. In dem Moment, in dem du einen deiner weltlichen Schätze verlierst, fühlst du dich schwach. Anstatt uns auf das Materielle zu verlassen, um unsere Identität zu definieren, sollten wir uns darauf konzentrieren, geistige Energie und Integrität des Zeichens aufzubauen.

Auszug #2

wenn Sie Ihr Feld.... führen wollen, werden Sie ein Künstler und ein Mensch mit Tiefgang. Engagieren Sie sich dafür, ein höchst ungewöhnlicher Mensch zu sein, anstatt einer dieser ängstlichen Seelen, die sich wie alle anderen verhalten, die ein schlampiges Leben führen, anstatt ein großartiges, ein abgeleitetes Leben, anstatt ein originelles._

Der Milliardär äußert sich deutlich über moderne Workspaces und darüber, dass jeder der Quantität den Vorrang vor der Qualität gibt. Viele Arbeitnehmer haben nicht die Leidenschaft oder das Engagement, um bahnbrechende Fortschritte zu erzielen, und suchen einfach den einfachsten Weg aus dem Leben.

Bonuslektüre: Sie arbeiten leidenschaftlich gern, haben aber nie genug Zeit, um die Dinge zu erledigen? Sehen Sie sich an, wie Meine Arbeit Ihnen helfen kann, ein Meister in Ihrem Handwerk zu werden!

Auszug #3

die meisten von uns, die heute leben, wünschen sich, mehr Zeit zu haben. Doch wir verschwenden die Zeit, die wir haben. Wenn man über das Sterben nachdenkt, wird das, was am wichtigsten ist, viel stärker in den Fokus gerückt. Sie werden nicht länger zulassen, dass digitale Ablenkungen, Cyber-Ablenkungen und Online-Plagegeister Ihnen die unersetzlichen Stunden des Segens stehlen, den man Ihr Leben nennt. Du bekommst deine Tage nie zurück, weißt du?

Mr. Riley, der Milliardär, macht eine seiner stärksten Aussagen in Kapitel 10: Die 4 Schwerpunkte der Geschichtsschreiber. Er beschreibt, wie allein der Gedanke an den Tod einem Menschen helfen kann, sich von flockigen digitalen Ablenkungen abzulenken und das Leben in vollen Zügen zu genießen. 🌷

Wenden Sie The 5AM Club Learnings an und üben Sie persönliche Meisterschaft mit ClickUp

Morgens früh aufzustehen mag nicht die einfachste Aufgabe der Welt sein, aber die Belohnungen überwiegen die vorübergehenden Unannehmlichkeiten, auf die Sie stoßen, während Sie die Gewohnheit verstärken. Wenn Sie sich dem Ziel verpflichtet haben, finden Sie hier ein tool, das Ihnen helfen wird, für sich selbst aufzustehen: ClickUp . 😇

ClickUp ist ein All-in-One-Produktivitäts- und software zur Einstellung von Zielen mit mehreren Funktionen zum:

Organisieren und Nachverfolgen Ihrer morgendlichen Routine und anderer Zeitpläne

Beständig zu bleiben und neue Gewohnheiten zu entwickeln

Kontrolle über Ihren täglichen Workload zu erlangen, um Ihre geistige Gesundheit zu erhalten

Mit ClickUp Startseite erhalten Sie eine Ansicht, mit der Sie Ihre tägliche Arbeit, Erinnerungen und Kalender-Ereignisse besser vorhersehen und organisieren können

Hier finden Sie einige außergewöhnliche Features, die Ihnen dabei helfen werden, den Überblick zu behalten:

1. Meistern Sie die Terminplanung mit ClickUp Kalender und Vorlagen

Das Aufwachen um 5 Uhr morgens oder die Entwicklung einer anderen schwierigen Gewohnheit ist einfacher, wenn Sie einen realistischen Plan haben. Ob Sie nun Teamleiter, Eigentümer eines Geschäfts oder einfach nur ein Student sind, ClickUp hilft Ihnen dabei free schedule-maker für alle! 📅

Das super visuelle Drag-and-Drop der Plattform Kalender ermöglicht es Ihnen, flexible Zeitleisten zu erstellen, die Ihnen das Vertrauen und die Motivation geben, Ihre Ziele zu erreichen. Verwendet für Planer von Drittanbietern wie Google Kalender oder TimeDoctor ? Integrieren Sie ClickUp mit über 1.000 tools und nutzen Sie das Beste aus beiden Welten.

Verwalten Sie Ihre Arbeit in ClickUp mit nahtloser Sortierung der Aufgaben nach Status, Priorität, Mitarbeiter und mehr

Idealerweise können Sie auch Folgendes nutzen ClickUp Ansichten für die Planung von Teams und Projekten in größerem Maßstab. Erforschen Sie die Gantt Diagramm , Kanban Board und Workload-Ansichten um zu sehen, welche am besten zu Ihrem Managementstil passt. Sie können Termine einfach von unterwegs aus anpassen und behalten jederzeit den Überblick.

Gruppieren, filtern oder ausblenden von Aufgaben in ClickUp 3.0 Gantt Diagrammen zur Nachverfolgung und Verbindung von Workflows über Ihre gesamte Arbeit

Bonus: ClickUp bietet zahlreiche vorlagen für den Tagesplaner für alle Arten von Zielen und Absichten. Richten Sie Ihre tägliche Arbeit mit diesen von Benutzern bevorzugten Vorlagen aus:

ClickUp Tagesplanungsvorlage: Verwenden Sie diese Vorlage, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie Sie einen Zeitplan erstellen können ClickUp Vorlage für Studienzeiten: Planen Sie, wie Sie die frühen Morgenstunden oder die Pendlerzeit für das Lernen nutzen wollen ClickUp Checkliste Vorlage: Nachverfolgung von Aufgaben mitChecklisten um sicherzustellen, dass Sie alles abgehakt haben und den Rest Ihrer Zeit damit verbringen können, das zu erledigen, was Sie lieben! ClickUp-Übungsprotokoll-Vorlage: Bleiben Sie in Aktion und fördern Sie Ihr körperliches Wohlbefinden durch die Erstellung eines Trainingsplans ClickUp Vorlage zum Blockieren von Zeitplänen: Diese und viele anderevorlagen zur Zeitsperre auf ClickUp sollen Ihnen einen Überblick über die Prioritäten in Ihrem Zeitplan geben

ClickUp's Schedule Blocking Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, einen Zeitplan mit Leichtigkeit zu erstellen, mit farblich kodierten Abschnitten für verschiedene Bereiche Ihres Tages

2. Verwalten Sie Ihre Woche und Ihre täglichen Arbeitszeiten auf kleinstem Raum

Ein häufiges Problem, mit dem Leser konfrontiert werden, wenn sie die Lehren aus dem 5AM Club umsetzen, ist, dass sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Man steht spät auf und macht spontan Pläne, nur um am Ende des Tages wie ein Wrack dazustehen.

Wenn Sie das nachempfinden können, dann ist der ClickUp Zeitmanagement-Suite ist hier zu Ihrer Rettung. Seine Funktionen ermöglichen es Ihnen, disziplinierter zu sein, indem Sie Ihren Tag bis zur letzten Stunde mikromanagen. Verwenden Sie die ClickUp Zeiterfassung , um aufzuzeichnen, wie viel Zeit Ihre geplanten Aufgaben in Anspruch nehmen, und strategisch bestimmte Stunden in Ihrem Zeitplan für diese Arbeit zuzuweisen. Auf diese Weise können Sie sich selbst davon abhalten, unnötige Stunden mit Ablenkungen oder geringwertiger Arbeit zu verbringen.

Organisieren und Hinzufügen von Notizen zum Start einer Aufgabe mit ClickUp Project Time Tracking

Aus organisatorischer Sicht hilft Ihnen ClickUp team-Prozesse zu optimieren und machen genaue projekt-Schätzungen .

Zum Beispiel, ClickUp Ziele hilft Ihnen, die Transparenz zwischen den Teams zu erhöhen und alle über die aktuellen Einzelziele auf dem Laufenden zu halten. Erstellen Sie verfolgbare Ziele und verknüpfen Sie sie mit jeder Aufgabe, die Sie erstellen. Profitieren Sie von einfach zu bedienenden Ordnern, um schnell zwischen verschiedenen privaten und beruflichen Projekten zu wechseln und alle Ergebnisse zu organisieren.

Wenn Sie ein Team leiten, verwenden Sie ClickUp Aufgaben zum Erstellen benutzerdefinierte Aufgaben mit mehreren Mitarbeitern mit relevanten Informationen in zugewiesene Kommentare . So läuft Ihr Team wie ein Uhrwerk, und Sie haben mehr Ruhe und Muße, sich weiterzuentwickeln und sich selbst zu verbessern.

Einfaches und schnelles Festlegen von Start- und Fälligkeitsdaten innerhalb einer Aufgabe oder Verwendung von bedingten Einstellungen, um Termine zu wiederholen oder eine neue Aufgabe nach dem Abschließen zu erstellen

3. Organisieren Sie alles in Ihrem ClickUp-Workspace

Ihr ClickUp-Workspace stellt Ihnen alle Tools zur Verfügung, die Sie benötigen, um produktiv zu bleiben. Zum Beispiel, mit ClickUp Dokumente können Sie alle Informationen in einem Space zentralisieren. Oder, nutzen Sie ClickUp AI um Zeit bei der Erstellung von Dokumenten und der E-Mail-Kommunikation zu sparen - dieser Arbeitsassistent kann sogar Brainstorming betreiben oder Ideen für Sie entwickeln, wenn Sie gerade mit einem mentalen Block konfrontiert sind .

Wenn Sie ein Brainstorming mit Teamkollegen durchführen, verwenden Sie ClickUp Whiteboards oder Mindmaps zu arbeit gemeinsam visualisieren effizient.

Brainstorming und Zusammenarbeit mit dem ClickUp Whiteboard

4. Bleiben Sie konsistent mit ClickUp-Erinnerungen

Wir sind alle Menschen, und es ist in Ordnung, wenn wir manchmal vom Weg abkommen. Doch mit ClickUp-Erinnerungen können Sie durch die Einstellung von Selbst- oder Teamerinnerungen verhindern, dass Sie durch die Maschen fallen. Sie können auch Einstellungen vornehmen für Aufgaben Prioritäten um Benachrichtigungen für dringende Aufgaben zu generieren.

Legen Sie mit ClickUp Aufgabenprioritäten Prioritätsstufen für Ihre Arbeit fest

Wenn Ihr Tag zu vollgepackt ist, können Sie auch Automatisierungen um sich wiederholende administrative Arbeiten im Handumdrehen zu erledigen. Sie können erstellen Wiederholende Aufgaben mit bestimmter Häufigkeit und speichern Sie Stunden und Tage in Ihrem Zeitplan. 🥰

Bauen Sie eine erfolgreiche Morgenroutine mit ClickUp auf

Der 5AM Club gibt uns eine zentrale Lektion mit auf den Weg - jeder kann Wunder vollbringen, wenn er bereit ist, die frühen Stunden des Tages zu nutzen, um produktiv und nicht nur beschäftigt zu sein.

Mit einem Produktivitätstool wie ClickUp, mit dem Sie die Arbeit automatisieren, Ziele einstellen, Fortschritte nachverfolgen und vor allem Zeitpläne erstellen können, ist Ihr Weg zu den 5% der Menschen nicht unerreichbar! Melden Sie sich hier an, um loszulegen ! 🍀