Der One Minute Manager Zusammenfassung: Goldene Einsichten aus dem Buch

Was unterscheidet einen guten Manager von anderen? Das versucht der Protagonist von Der One Minute Manager herauszufinden.

Als er auf den titelgebenden Ein-Minuten-Manager stößt, stellt er fest, dass es möglich ist, alles zu haben - herausragende Ergebnisse, produktive und zufriedene Mitarbeiter, und work-Life-Balance . Er befragt die Manager, um herauszufinden, wie sie diese heilige Dreifaltigkeit der Führungsqualitäten erreichen können, und das ist das Rückgrat dieses Buches. ⏱️

Diese 1982 von Ken Blanchard und Spencer Johnson geschriebene kurze fiktive Geschichte enthüllt die erprobten Techniken außergewöhnlicher Führungskräfte und zeigt, wie man mit minimalen Anweisungen das Beste aus seinem Team herausholt.

Wenn Sie unter Zeitdruck stehen, lesen Sie unsere Zusammenfassung von The One Minute Manager und entdecken Sie die wichtigsten Erkenntnisse. Wenn Sie bis zum Ende durchhalten, erfahren Sie außerdem, wie Sie diese Prinzipien in Ihrem Unternehmen anwenden können ClickUp , a kostenlose Projektmanagement-Lösung die Sie dabei unterstützt, die Philosophie des Buches zu verwirklichen.

The One Minute Manager Buchzusammenfassung auf einen Blick

Über:

Amazon

Lassen Sie uns ganz am Anfang beginnen: Die Geschichte des One Minute Managers stellt uns einen jungen Mann vor, der sich auf den Weg macht, einen effektiven Manager zu finden und von ihm zu lernen. Die meisten Manager, die er kannte, waren entweder streng ergebnisorientiert oder verwalteten nur Menschen. Sein Ziel war es, eine Person ausfindig zu machen, die diese beiden Aspekte miteinander in Einklang bringt und, was noch wichtiger ist, bereit ist, ihr Wissen weiterzugeben.

Nachdem er über einen Manager gestolpert war, auf den diese Beschreibung passen könnte, stattete er ihm einen Besuch ab. Zunächst war der junge Mann verblüfft über das auffallend seltsame Verhalten und die Praktiken des Managers. So wirkte er beispielsweise sehr ernst und sprach nur selten mit seinen Angestellten. Dennoch gelang es ihm, sie zufrieden zu stellen und durchweg positive Ergebnisse zu erzielen. 🤔

Dies kam dem jungen Mann wie ein unnatürlicher Führungsstil vor. Erst später, nachdem er mit drei Mitarbeitern des Managers gesprochen hatte, verstand er, warum man ihn den "One Minute Manager" nennt - und wie er tickt.

Jeder der Mitarbeiter verriet ein entscheidendes Geheimnis des One Minute Managers, das den Kern des Buches bildet. Im Folgenden werden die drei Geheimnisse - die als die drei Techniken des effektiven Managements bezeichnet werden - näher erläutert:

1. Ein-Minuten-Ziele

Der erste Mitarbeiter, mit dem der junge Mann sprach, war Mr. Trenell. Er verriet, dass der Vorgesetzte immer darauf achtet, dass alle auf der gleichen Seite stehen, wenn es um die Verantwortlichkeiten geht. 📖

Nachdem sich die Führungskraft und der Mitarbeiter über die zu erledigenden Aufgaben geeinigt haben, wird der Mitarbeiter damit beauftragt, die Ziele aufzuschreiben. Jedes Ziel nimmt insgesamt eine Seite ein und umfasst nicht mehr als 250 Wörter, was nur eine Minute Lesezeit erfordert.

Um die Prioritäten für diese einminütige Zielsetzung festzulegen, verwenden die Mitarbeiter und die Führungskraft die 80-20-Regel oder die Pareto-Prinzip das Pareto-Prinzip besagt, dass 80 % der Ergebnisse von 20 % des Team-Inputs stammen. Das Ziel besteht darin, sich auf die 20 % zu konzentrieren, was in der Regel dazu führt, dass weniger hochwertige Ziele in einer unübersichtlichen Vielzahl von Aufgaben erreicht werden.

Ein-Minuten-Ziele funktionieren, weil die Führungskraft auch klare Standards für die Messung setzt leistung der Mitarbeiter . Dies lässt keinen Raum für Unsicherheiten und ermöglicht es jedem Mitarbeiter, seine Leistung während des Tages zu beurteilen.

2. Lobpreisungen in einer Minute

Unser nächster Mitarbeiter ist Herr Levy. Er erzählte, dass der Manager jeden, der eine neue Stelle im Unternehmen antritt, genau beobachtet. Dabei geht es nicht darum, die Mitarbeiter zu überwachen, sondern darum, dass der Vorgesetzte sie erwischt, wenn sie etwas richtig machen und sie sofort lobt.

Niemand muss Zeit mit Reden verschwenden - ein einminütiges Lob ist prägnant und effizient. Die Führungskraft:

Nimmt sich ein paar Minuten Zeit, um genau zu beschreiben, was der Mitarbeiter besonders gut gemacht hat

Er gibt ein positives Feedback darüber, wie die Tätigkeit dem Unternehmen einen dauerhaften Nutzen bringt

Er macht eine kleine Pause, um das Kompliment sacken zu lassen, damit es nicht roboterhaft oder unaufrichtig klingt

Beendet das Lob, indem er den Mitarbeiter ermutigt, die gute Arbeit fortzusetzen

Im Gegensatz dazu würde ein normaler Vorgesetzter einfach auf die jährliche Leistungsbeurteilung warten, um positives Feedback zu geben. Das ist nicht so effektiv, weil der Mitarbeiter die zu lobende Maßnahme möglicherweise ganz vergisst. 😅

3. Einminütige Zurechtweisung

Die letzte Person, mit der der Mann sprach, war Frau Brown, die ihm erklärte, wie wichtig es ist, einen einminütigen Verweis zu erteilen. Vieles von dem, was über einminütige Belobigungen gesagt wurde, gilt auch in diesem Fall.

Der Mitarbeiter weiß zum Beispiel, dass der Vorgesetzte seine Fortschritte verfolgt und geben regelmäßig Rückmeldung. Da die Konsequenzen im Voraus festgelegt wurden, rügt der Vorgesetzte negatives Verhalten sofort, wenn er es bemerkt. Er sagt genau, was falsch gelaufen ist und wie er darüber denkt, so dass der Mitarbeiter gut versteht, worauf er hinaus will.

In der zweiten Hälfte des einminütigen Verweises stellt der Vorgesetzte sicher, dass die Begegnung mit einer positiven Note endet. Er lässt den Mitarbeiter wissen, dass er seine Arbeit schätzt, auch wenn er nicht immer 100 % Leistung bringt. Im Idealfall verstehen beide Parteien den Unterton und können am Ende des Gesprächs darüber lachen. 😄

Anmerkung: Um den Ton abzumildern, wurde das Konzept der One Minute Reprimands in den späteren Ausgaben des Buches, das jetzt The New One Minute Manager heißt, in One Minute Redirect geändert.

Key Takeaways: Der Ein-Minuten-Manager von Ken Blanchard und Spencer Johnson

Durch den kreativen Einsatz von Allegorien und die nachvollziehbare Erzählung von Geschichten bietet das Buch One Minute Manager viele Perlen der Managerweisheit, die alle wissenschaftlich untermauert und in vielen Situationen anwendbar sind. 🦉

Lesen wir nun einige der bemerkenswertesten Tipps aus dem Buch:

1. Klare Sprache verwenden

In dem Buch wird häufig die Formulierung in no uncertain terms verwendet, wenn beschrieben wird, wie Manager mit Mitarbeitern kommunizieren ob Sie sie anweisen, loben oder tadeln.

Dem Buch zufolge sollte die Führungskraft niemals Vermutungen über das Wissen der Mitarbeiter anstellen. Sie sollten die Informationen in einer transparenten Sprache präsentieren, um das Verständnis zu erleichtern. Auf diese Weise können die Mitarbeiter klare Ziele definieren für sich selbst und arbeiten mit größerer Präzision und Zuversicht.

2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Verhalten mit Ihren Worten übereinstimmt

Die meisten von uns haben schon mindestens eine Führungskraft erlebt, die eine harte Nuss ist. Sie sind immer in Eile und haben keine Zeit für Schwachstellen oder Emotionen, selbst wenn es dem Team mental nicht gut geht.

Der One Minute Manager empfiehlt das Gegenteil - eine effektive Führungskraft ist ehrlich, was ihre Gefühle und Absichten angeht. Das ist die Führungskraft, die Vertrauen und Sicherheit bei den Mitarbeitern schafft, anstatt sie zu manipulieren oder zu belügen, um ein Ziel zu erreichen.

Aufgrund des aufrichtigen Ansatzes sind die Teammitglieder viel stärker motiviert, zu den Zielen beizutragen. Sie ziehen sogar nach und bemühen sich, in ihrer Kommunikation authentisch zu sein.

3. Unerwünschtes Verhalten von der Person trennen

Die Führungskraft in dem Buch betont immer wieder, dass wenn negative Rückmeldungen an Mitarbeiter geben sollte der Schwerpunkt auf dem Aufzeigen des spezifischen Verhaltens liegen, nicht auf der Forderung nach dem individuellen Wert des Mitarbeiters. Das Ziel ist es, das unproduktive oder negative Verhalten zu beseitigen, nicht die Person.

Aus demselben Grund spricht der One-Minute-Manager nach der Tadelung des Mitarbeiters freundliche Worte, um ihn wissen zu lassen, dass er seine Bemühungen zu schätzen weiß. Wenn er seine Bewertung der Leistung des Mitarbeiters abgeschlossen hat, geht er weiter und vertraut darauf, dass der Mitarbeiter die Verantwortung für den Rückschlag übernimmt und sich von der Situation erholt. 🏀

4. Erleichterung der Unabhängigkeit

Der Manager in dem Buch schimpft über Führungskräfte, die davon ausgehen, dass ihre Mitarbeiter wissen, was sie tun, und sie sich selbst überlassen, nur um sie später zu tadeln, wenn etwas schief geht. Führungskräfte sollten ihre Mitarbeiter zwar nicht mikromanagen, aber sie müssen ihre Mitarbeiter schulen oder ihnen Anweisungen geben, wenn sie wollen, dass sie selbstständig erfolgreich sind.

Um zu zeigen, wie das geht, greift der One-Minute-Manager auf ein bekanntes psychologisches Konzept zurück gestaltung . Anstatt vom Mitarbeiter zu erwarten, dass er eine Aufgabe sofort perfekt erledigt, konditioniert der Manager ihn, um erwünschtes und unerwünschtes Verhalten zu erkennen.

Mit der Zeit kann der Mitarbeiter die Aufgabe selbständig erledigen und sogar überprüfen, wodurch sich die Notwendigkeit einer übermäßigen Überwachung durch den Vorgesetzten verringert.

5. Behandeln Sie jeden wie einen potenziellen Gewinner

Die Welt neigt dazu, Menschen in Gewinner und Verlierer einzuteilen. In der Regel wollen Manager nur "Gewinner" einstellen, da sie glauben, dass solche Personen eher einen positiven Beitrag zum Unternehmen leisten ziele des Unternehmens . Nach Ansicht des One Minute Managers ist dies ein einschränkender und sinnloser Ansatz.

Der Ein-Minuten-Manager glaubt, dass jeder ein Gewinner sein kann, wenn man ihm die Chance dazu gibt. Es ist zwar ganz natürlich, dass wir kategorisieren, aber wir dürfen nicht zulassen, dass uns diese Tendenz als ineffizient erscheinen lässt, vor allem nicht bei der Einstellung von Mitarbeitern. Anstatt Zeit mit der Suche nach dem perfekten Kandidaten zu verschwenden, sollte der Manager investieren in die Ausbildung der Mitarbeiter und helfen ihnen, alle zu erfolgreichen Teamplayern zu machen. 🏆

6. Gib den Menschen ein gutes Gefühl

Wenn das Arbeitsumfeld feindselig ist und der Vorgesetzte zu oft respektlos mit ihnen umgeht, fühlen sich die Mitarbeiter verunsichert und nicht gewürdigt, und Produktivität ist das Letzte, woran sie denken. Eine der herausragenden Leistungen des One-Minute-Managers ist jedoch, dass seine Mitarbeiter bei der Arbeit glücklich zu sein scheinen.

**Ein guter Manager sorgt dafür, dass sich seine Mitarbeiter wohlfühlen. Er kümmert sich aufrichtig um ihr Wohlbefinden und behandelt sie mit Freundlichkeit. Das kann so aussehen:

Sie respektieren ihrearbeitsstil und Grenzen

Ein offenes Ohr für ihre Sorgen

Freundliche Worte unabhängig von der Leistung

Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter mit Sorgfalt führen, sind in der Lage, eine reibungslose Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu erreichen und gute Ergebnisse zu erzielen. 💗

7. Wissen teilen

Im Buch sagt jeder der drei Mitarbeiter, mit denen der junge Mann gesprochen hat, dass sie selbst zu One-Minute-Managern werden. Spoiler voraus: Am Ende macht sich auch der Protagonist den One-Minute-Management-Stil zu eigen - und schreibt ein Buch, um die Weisheit an die Allgemeinheit weiterzugeben.

Dieser Teil des Buches lehrt uns, wie wichtig es ist, Wissen zu verbreiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Indem er seinen Mitarbeitern half, seinen Führungsstil zu übernehmen, konnte der Manager Folgendes erreichen operationen zu rationalisieren und seinem Team eine Menge Zeit und Mühe ersparen.

Da sie nun mehr Zeit und Energie zur Verfügung hatten, verringerten die Mitarbeiter ihr physisches und emotionales Stressniveau und wurden sicherer. Auch Probleme wie Fehlzeiten und hohe Fluktuation wurden stark reduziert.

Der One Minute Manager: Beliebte Zitate

Hier sind drei Zitate aus Der One Minute Manager, die uns besonders gut gefallen haben.

feedback ist das Frühstück der Champions

Der One Minute Manager glaubt, dass positives Feedback der wichtigste Motivator für Menschen ist. So wie das Frühstück der Treibstoff für den Start in den Tag ist, hilft uns Feedback, unsere Leistung zu überprüfen und Initiativen zu ergreifen, um zu lernen, uns anzupassen und besser zu werden in dem, was wir tun. 🍳

wir sind nicht nur unser Verhalten, wir sind die Person, die unser Verhalten steuert

Führungskräfte müssen sicherstellen, dass ihr Verhalten mit ihren Zielen übereinstimmt. Selbst wenn Sie beispielsweise unproduktive Mitarbeiter bei der Arbeit erwischen, sollte Ihre Reaktion nicht von Wut getrieben sein, sondern in der Tatsache begründet sein, dass Sie einen harmonischen und wachstumsorientierten Arbeitsplatz fördern wollen. 🌱

ziele beginnen das Verhalten, Konsequenzen erhalten das Verhalten

Dieses Zitat, das der junge Mann am Ende prägte, fasst die gesamte Philosophie des One Minute Managers zusammen. Wenn Mitarbeiter sich ein Ziel setzen, haben sie auch die richtige Richtung vorgegeben, in die sie gehen wollen. Und mit dem richtigen Lob und Tadel können sie auf dem richtigen Weg bleiben und lernen, wie sie schneller zum Ziel kommen. 🏎️

Die Prinzipien und Erkenntnisse des One Minute Managers mit ClickUp anwenden

Es ist nicht immer einfach, die drei Techniken des One Minute Managers von der Theorie in die Praxis zu übertragen, da man leicht von Unsicherheiten und Ängsten am Arbeitsplatz überwältigt wird. Wie schaffen wir es zum Beispiel, dass sich ein Team sicher fühlt, wenn wir mit einem großen Rückschlag konfrontiert werden?

Genau deshalb brauchen Sie projektmanagement-Tools wie ClickUp . Die Software verfügt über managementorientierte Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Abläufe zu rationalisieren und zu überwachen und jederzeit einen Überblick über Ihre Ziele zu haben. Die integrierten Produktivitäts- und Kommunikationsfunktionen helfen Ihnen und Ihrem Team zeit zu sparen , Fristen einhalten und Herausforderungen mit voller Transparenz und Zuversicht begegnen.🌹

Wenden Sie die drei Techniken des One Minute Managements mit der robusten Projektmanagement-Suite von ClickUp an

Wenn der One-Minute-Manager in den 80er Jahren ClickUp zur Verfügung gehabt hätte, hätte er dann den Titel Half-Minute-Manager tragen können? Vielleicht! 😊

Schauen wir uns einige der wichtigsten Funktionen von ClickUp an, die Ihnen bei der Umsetzung der Prinzipien des One Minute Managers helfen werden.

Zentralisieren Sie Ihre Wissensbasis und definieren Sie Erwartungen mit ClickUp Docs ClickUp Docs ermöglicht es Ihnen, einen All-in-One-Arbeitsbereich zu erstellen, in dem sich jeder Mitarbeiter über das Unternehmen informieren kann,

projektportfolio , Rollen und SOPs. Anstatt endlos Notizen zu machen und E-Mails mit dem Vorgesetzten hin- und herzuschicken, können die Mitarbeiter alles, was mit der Arbeit zu tun hat, sei es eine Aufgabe oder ein Dokument, mit einem Universelle Suche funktion.

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Ihre verbundenen Unterseiten und Beziehungen in ClickUp Docs, um den Überblick zu behalten und die Arbeit zu vernetzen

Als Manager können Sie Ihre Aufgaben schnell erledigen, indem Sie ClickUp AI . Dieser systemeigene KI-Assistent bietet Ihnen Dutzende von rollenspezifischen Aufforderungen zur Erstellung von mitarbeiterbezogenen Dokumenten und zur Verbesserung des Tons und der Klarheit bestehender Dokumente. Ihre Mitarbeiter können das KI-Tool auch nutzen, um Texte zusammenzufassen und Aktionspunkte zu extrahieren.

Machen Sie die Zeitpläne Ihrer Mitarbeiter klarer, indem Sie aufgaben in ClickUp erstellen -Arbeitsabläufe in überschaubarere Teilaufgaben zu untergliedern und tägliche Checklisten und fügen Sie Beauftragte, Anweisungen, Tags und prioritätskennzeichnungen . Durch Anklicken einer Aufgabe kann der Mitarbeiter auf die vollständig angepasste Aufgabenansicht zugreifen und alle Informationen sammeln, die er für die Ausführung benötigt.

Erstellen und organisieren Sie innerhalb einer ClickUp-Aufgabe ganz einfach detaillierte Checklisten mit Gruppen von Aufgaben, die auch anderen Benutzern zugewiesen werden können

Das ist noch nicht alles - dank ClickUp-Automatisierungen können Sie weniger Zeit aufwenden für aufgabenverwaltung durch die Automatisierung von Verwaltungsmaßnahmen wie die Änderung des Aufgabenstatus oder das Versenden von E-Mails. Sie können auch auf zahlreiche Ansichten für verschiedene Verwaltungsaktionen zugreifen, wie z.B

Verfolgung des phasenweisen Fortschritts von Aufgaben mit dem klassischenVorstandsansicht Überprüfen von überlasteten oder nicht ausgelasteten Teammitgliedern mit derWorkload-Ansicht Planen von Projekten unter Verwendung derGantt-Diagramm-Ansicht

Sehen Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams auf einen Blick, um Aufgaben besser zu delegieren oder neu zuzuweisen und schnell zu erkennen, wer unter- oder überlastet ist

Setzen Sie Ziele und verfolgen Sie den Fortschritt ohne Mikromanagement

Möchten Sie Ihre einminütigen Zielsetzungsprozesse verbessern? Mit ClickUp-Ziele können sowohl Manager als auch Mitarbeiter ihre Ziele definieren und sie in kleinere Ziele aufteilen, die leichter zu überprüfen und zu messen sind.

Organisieren Sie die Ziele in Ordnern, je nachdem, woran die verschiedenen Teams in Ihrem Unternehmen unabhängig voneinander arbeiten. ClickUp kann Ihren Fortschritt automatisch verfolgen und zeigt alle Prozentsätze an einer Stelle an, sodass Sie immer sehen können, wo Sie stehen.

Legen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischer Progression fest, um Ziele mit definierten Zeitplänen und quantifizierbaren Vorgaben effektiver zu erreichen

Sie können auch eine ClickUp Dashboard mit einer der über 50 verfügbaren Karten und erstellen Sie einen visuellen Überblick über die Arbeit und Leistung Ihres Teams in Echtzeit. Auf diese Weise können Sie Stärken und Engpässe schnell erkennen und sofortige und effektive Belobigungen und Weiterleitungen anbieten.

Wenn Sie wissen, was funktioniert, ist es einfach prozesse zu standardisieren und arbeitsabläufe optimieren mit größerer Präzision. Mit den nativen Reporting-Tools von ClickUp können Sie auf der Grundlage datengestützter Berichte sogar Abhilfemaßnahmen planen und Ihr Team in schwierigen Zeiten relativ stabil halten.

ClickUp 3.0 bietet eine vereinfachte Ansicht, mit der Sie die Arbeitsbelastung Ihres gesamten Teams oder einer einzelnen Person sehen können, um die Arbeit voranzutreiben

Bieten Sie sinnvolles Feedback und arbeiten Sie produktiv zusammen

Der One-Minute-Manager würde wahrscheinlich die Fähigkeit von ClickUp lieben, die Kommunikation zu rationalisieren. Die Plattform bietet alle Funktionen, die Sie brauchen, um gesund zu arbeiten feedback-Schleifen innerhalb Ihres Unternehmens.

Als Manager können Sie Kommentare verwenden, um Aufgaben zu überprüfen und Dokumente oder andere Dateien zu kontrollieren. Für eine direktere und persönlichere Diskussion können Sie die Funktion ClickUp-Chat-Ansicht zum Austausch von einminütigen Weiterleitungen oder Lobpreisungen in einem entspannten Rahmen.

Führen Sie die Teamkommunikation mit ClickUp Chat an einem Ort zusammen und teilen Sie Updates, verlinken Sie Ressourcen und arbeiten Sie mühelos zusammen

Wir persönlich lieben @mentions in ClickUp, um schnell positive Verhaltensweisen zu verstärken, die sonst bei der jährlichen Leistungsbeurteilung ignoriert werden, insbesondere bei Remote-Teams.

Verwenden Sie @mentions, um Ihre Teammitglieder auf Elemente in Aufgaben, Chat-Ansichten und Dokumenten aufmerksam zu machen

Zeigen Sie Ihrem Team, dass Sie dessen Meinung als Führungskraft während effizienter Brainstorming-Sitzungen schätzen. Neben dem effizienten Austausch von Feedback dient ClickUp auch als Plattform für die Zusammenarbeit aus einer Hand, dank Tools wie Whiteboards und Mind Maps , wo Sie prozesse analysieren , diskutieren Kampagnen und arbeiten an neuen Ideen.

Bonus: Erforschen Sie die ClickUp Vorlagen-Galerie um fertige managerfreundliche Vorlagen herunterzuladen.

Master One Minute Management Style mit ClickUp

Zusammenfassungen von Büchern wecken unser Interesse, aber wir empfehlen immer, das Hauptbuch vollständig zu lesen. Der One Minute Manager umfasst nur über 110 Seiten und sollte nicht mehr als ein paar Stunden in Anspruch nehmen!

Dieses Buch bietet praktische Tipps für alle Führungskräfte und hilft ihnen, ihre Zeit effizienter zu nutzen, ohne dabei Kompromisse bei den Ergebnissen oder der Arbeitszufriedenheit einzugehen. Und mit einem umfassenden projektmanagement-Tool wie ClickUp lassen sich diese wertvollen Konzepte leichter anwenden. Registrieren Sie sich heute und rüsten Sie sich und Ihr Team für Wachstum! 🌾