Wir haben die besten Tools zum Testen von E-Mails im Jahr 2025 geprüft

Jüngste Studien zeigen, dass man eine rendite von fast $36 für jeden Dollar, der für eine E-Mail-Marketingkampagne ausgegeben wird. Diese Zahl stellt zwar eine unglaubliche Chance dar, ist aber weit von dem entfernt, was die meisten E-Mail-Marketingkampagnen bringen.

An dieser Stelle kommen E-Mail-Testing-Tools ins Spiel. Diese Tools können die Lücke schließen und Sie näher an Ihren gewünschten ROI heranbringen. Mit einem E-Mail-Testing-Tool können Sie E-Mail-Kampagnen erstellen, die gut funktionieren, gut aussehen und die lästigen Spam-Filter umgehen.

Die meisten der heute gängigen E-Mail-Tools bieten eine Reihe von Vorteilen. Sie helfen nicht nur ihren Posteingang zu verwalten sondern auch überzeugende Inhalte erstellen, Betreffzeilen testen und E-Mails entwerfen, die sich abheben. Sie können Ihnen auch dabei helfen, die perfekte newsletter-Vorlagen .

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die 10 besten Tools zum Testen von E-Mails vor, die 2024\ erhältlich sind. Lassen Sie uns eintauchen.

Bei der Bewertung von E-Mail testing tools sollten Sie auf bestimmte Schlüssel-Features achten:

Kompatibilität und Rendering: Wählen Sie ein Tool zum Testen von E-Mails, das zeigt, wie Ihre E-Mails auf verschiedenen Clients und Geräten aussehen werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da E-Mails von beliebten Anbietern wie Gmail, Outlook oder mobilen Geräten auf verschiedenen Clients unterschiedlich dargestellt werden können

Wählen Sie ein tool, das alle oder zumindest die meisten der oben genannten Faktoren abdeckt, und Sie werden auf dem besten Weg sein, hocheffektive E-Mail-Kampagnen zu erstellen.

Der Wettbewerb unter den E-Mail-Testing-Tools wird im Jahr 2024 sehr hart sein. Nichtsdestotrotz haben wir 10 der besten E-Mail-Testing-Tools auf dem Markt herausgesucht.

1. Litmus

über Lackmus Litmus ist eine benutzerfreundliche E-Mail-Marketing-Software mit leistungsstarken Features zum Testen. Sie hilft bei der Vorschau, wie Ihre E-Mails im Posteingang eines Empfängers auf 90 Apps und Geräten erscheinen, so dass Sie eventuelle Darstellungsinkonsistenzen erkennen und beheben können. Außerdem gibt es Tipps für den Versand fehlerfreier E-Mails.

Litmus vereinfacht auch die Qualitätssicherung durch die automatische Überprüfung von Links, Bildern und Schlüsselelementen für eine nahezu makellose Darstellung.

Darüber hinaus prüft Litmus die Zugänglichkeit Ihrer Inhalte und stellt sicher, dass sie für alle Benutzer, auch für Menschen mit Behinderungen, navigierbar sind.

Litmus beste Features

Vorschau von E-Mails auf verschiedenen Plattformen und Geräten

Automatisierte Qualitätsprüfungen für Links und Bilder

Sicherstellung der Zugänglichkeit von E-Mail-Inhalten

Ausführen von erweiterten Spam-Tests zur Verbesserung der Zustellbarkeit von E-Mails

Nahtlose Integration mit anderen Marketing-Tools

Litmus Beschränkungen

Die App kann in Chrome schwerfällig sein

Es sind nur kostenpflichtige Pläne verfügbar

Litmus Preise

Litmus Basic: $99/Monat pro Benutzer

$99/Monat pro Benutzer Litmus Plus : $199/Monat für 5 Benutzer

: $199/Monat für 5 Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Litmus Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (380+ Bewertungen)

4.6/5 (380+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

2. Mail-Tester

über Mail-Tester Mail-Tester ist ein kostenloses Tool zum Testen von E-Mails, mit dem Sie die Zustellbarkeit Ihrer E-Mails prüfen können. Um dieses Tool zur E-Mail-Vorschau zu nutzen, senden Sie Ihre E-Mails einfach an eine von Mail-Tester bereitgestellte Adresse. Das tool scannt dann verschiedene Aspekte Ihrer E-Mail, einschließlich des Inhalts der Nachricht, des Servers und der IP-Adresse des Absenders, um die Spam-Bewertung zu ermitteln.

Nach Abschluss der Analyse erhalten Sie einen detaillierten Bericht, in dem die Bereiche mit geeigneter Konfiguration hervorgehoben und gegebenenfalls Verbesserungen vorgeschlagen werden. Dieses benutzerfreundliche Tool verbessert die Zustellung Ihrer E-Mails im Posteingang der Benutzer und verringert so das Risiko, dass sie als Spam gekennzeichnet oder in den Junk-Ordner verschoben werden.

Darüber hinaus ist Mail-Tester nützlich, um den Status Ihrer SPF- (Sender Policy Framework) und DKIM-Einträge (Domain Keys Identified Email) zu überprüfen, Tests auf Ihrem Server und Ihrer IP-Adresse durchzuführen und alle spambezogenen Inhalte zu identifizieren, die sich negativ auf die Zustellung Ihrer E-Mails auswirken könnten.

Mail-Tester beste Features

Testen Sie Ihre SPF- und DKIM-Einträge für eine optimale Authentifizierung Ihrer E-Mails

Überprüfen Sie die Integrität Ihrer IP-Adresse und gewährleisten Sie eine sichere E-Mail-Kommunikation

Führen Sie gründliche Tests auf Ihrem Mail-Server durch, um seine Leistung zu optimieren

Erhalten Sie detaillierte Berichterstellungen zur Identifizierung und Implementierung von Verbesserungen

Arbeiten Sie nahtlos mit SpamAssassin zusammen, um die Spam-Erkennung und -Prävention in Ihren E-Mails mit Hilfe der Features von Mail-Tester zu verbessern

Mail-Tester Beschränkungen

Benutzer können nur 3 kostenlose Tests innerhalb von 24 Stunden durchführen

Mail-Tester Preise

50 €: 500 Tests

500 Tests 80 €: 1.000 Tests

1.000 Tests 250 €: 5.000 Tests

5.000 Tests 700 €: 20.000 Tests

20.000 Tests 2.500 €: 100.000 Tests

100.000 Tests 20.000 €: 5000 Tests

5000 Tests 200 €: 1.000.000 Tests

Mail-Tester's Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Wormly

über Wormly Wormly bietet einen schnörkellosen Ansatz für E-Mail-Tests. Die E-Mail-Testing-Plattform konzentriert sich auf die Überwachung der Betriebszeit und die Nachverfolgung von Metriken, um Ausfallzeiten zu reduzieren und so das Umsatzpotenzial zu erhöhen.

Sie bietet hochauflösende Überwachung in 5-Sekunden-Intervallen, um Probleme schnell zu erkennen. Außerdem sind die erweiterten Metriken des Tools für Dienste wie Nginx, Apache, PHP-APC und Postfix bei den Benutzern sehr beliebt.

Wormly liefert schnelle Benachrichtigungen bei Fehlern über verschiedene Kanäle, darunter SMS und Slack, sodass Sie schnell auf Probleme reagieren können.

Bei der Durchführung von Tests zur E-Mail-Zustellbarkeit vereinfacht dieses Tool den Prozess, indem es Sie auffordert, grundlegende Details wie den Hostnamen oder die IP Ihres E-Mail-Anbieters, die E-Mail-Adresse und den TCP-Port einzugeben, um den Test zu starten. Mit diesem einfachen Ansatz können Sie Ihre E-Mail-Infrastruktur mühelos überwachen und pflegen.

Wormly beste Features

Überwachen Sie verschiedene Protokolle, einschließlich HTTPS, IPv6, SMTP, POP3, IMAP, FTP und weitere für eine umfassende Abdeckung

Erhalten Sie sofortige Fehlerwarnungen über SMS, Slack, Telegram, Sprachanrufe, etc.

Erstellen Sie mehrere Benutzerkonten für Ihr gesamtes Team

Verhindern Sie kaskadierende Alarme und sorgen Sie für eine genaue Alarmierung durch die Abhängigkeit vom Host

Generieren Sie detaillierte Betriebszeitberichte mit SLA-Metriken zur Nachverfolgung der Leistung

Wormly-Einschränkungen

Ressourcen-Limits bei niedrigeren Plänen möglich

Erfordert mehr technisches Wissen für das Setup und die benutzerdefinierte Anpassung, was für weniger technisch versierte Benutzer eine Hürde darstellen könnte

Wormly-Preise

Startup : $44/Monat pro Benutzer

: $44/Monat pro Benutzer Agentur : $107/Monat für 3 Benutzer

: $107/Monat für 3 Benutzer DevOps : $221/Monat für 10 Benutzer

: $221/Monat für 10 Benutzer Unternehmen: 562 $/Monat für 50 Benutzer

Wormly Bewertungen und Rezensionen

NA

4. E-Mail auf Acid

über E-Mail auf Acid Email on Acid ist auch ein praktisches Tool zum Testen und Verfeinern Ihrer Marketing-E-Mails. Es ermöglicht Ihnen eine Vorschau Ihrer E-Mails und identifiziert Elemente, die zu Spam-Filtern führen.

Die benutzerfreundliche Plattform enthält mehrere intuitive Features, mit denen Sie Ihre E-Mails perfektionieren können. So können Sie Ihre Test-E-Mails mit anderen freigeben, Genehmigungen einholen und Kommentare sammeln - alles an einem Ort, so dass das Testen von E-Mails zu einem gemeinschaftlichen Prozess wird.

Darüber hinaus geht Email on Acid über die reine Überprüfung des Inhalts Ihrer E-Mails hinaus. Es enthält Features, um zu prüfen, ob Ihre Domain auf einer Blockliste steht, so dass Sie sicherstellen können, dass Ihre E-Mails nicht im Spam-Ordner landen.

Darüber hinaus bietet dieses Tool zum Testen von E-Mails nützliche Analysen wie Lesezeiten, Heatmaps zum Engagement, Empfängergeräte usw., so dass Sie Ihre Kampagnen weiter optimieren können. Die Plattform hilft Ihnen auch, die visuelle Darstellung von E-Mails auf verschiedenen Geräten und Plattformen zu überprüfen. So sehen E-Mails immer wie gewünscht aus, egal, wo sie geöffnet werden.

Schließlich vereinfacht Email on Acid die Workflows von E-Mail-Kampagnen mit Features wie Kampagnenvorprüfung, URL-Validierung und Bildoptimierung, damit Sie Ihre E-Mails schneller versenden können.

Die besten Features von Email on Acid

Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes von E-Mails auf verschiedenen Geräten und Plattformen

Validieren Sie URLs und optimieren Sie Bilder für eine bessere E-Mail-Leistung

Ausführen wichtiger Checklisten, einschließlich UTM-Validierung und ADA-Konformität

Verbessern Sie die Zustellbarkeit von E-Mails durch Spam-Prüfungen und Zugriff auf Domains auf der schwarzen Liste

Erleichterung der Überprüfung von E-Mail-Listen anhand von über 20 gängigen Spam-Filtern

E-Mail auf Acid Limiten

Keine kostenlose Version

Das Rendering kann inkonsistent sein

Preise für Email on Acid

Basic: $74/Monat pro Benutzer

$74/Monat pro Benutzer Premium: $134/Monat für 3 Benutzer

$134/Monat für 3 Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

E-Mail über Bewertungen und Rezensionen von Acid

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.4 (25+ Bewertungen)

5. Brevo

über Brevo Brevo, ehemals Sendinblue, ist eine E-Mail-Marketing-Plattform, die verschiedene Features integriert, die für eine effektive Verwaltung von E-Mail-Kampagnen unerlässlich sind. Die Hauptfunktionen sind jedoch die Erstellung, der Versand und die Überwachung von E-Mail-Kampagnen.

Die Benutzeroberfläche von Brevo ist auf eine einfache Navigation ausgelegt und bietet ein übersichtliches Layout, das den Zugriff auf Kontakte, Kampagnen und Unterhaltungen ermöglicht. Der Drag-and-Drop-Editor der Plattform vereinfacht den Prozess der Erstellung von E-Mails weiter.

Brevo bietet außerdem über 40 ansprechende E-Mail-Vorlagen, mit denen sich professionell aussehende E-Mails leicht gestalten lassen. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform eine detaillierte benutzerdefinierte Anpassung von E-Mail-Elementen, einschließlich Text, Schriftarten, Farben und Links.

Eine der wichtigsten Stärken von Brevo ist die Zustellbarkeit von E-Mails. Zu diesem Zweck setzt Brevo verschiedene Methoden ein, einschließlich der Spamfilter-Navigation und der Aufrechterhaltung der Absenderreputation, die sicherstellen, dass Ihre E-Mails den primären Posteingang erreichen.

Brevo unterstützt auch die Segmentierung von E-Mail-Listen für gezielten Marketingaufwand und bietet Features zur Automatisierung für ein effizienteres Kampagnenmanagement

Brevo beste Features

Führen Sie E-Mail-Kampagnen über mehrere Kanäle mit erweiterter Segmentierung durch

Versenden Sie E-Mails mit hohen Zustellbarkeitsraten

Entdecken Sie einen großen Bereich von benutzerdefinierten E-Mail-Marketing-Features

Effizientes Arbeiten mit dem benutzerfreundlichen Dashboard und vorgefertigten Vorlagen

Brevo-Einschränkungen

Limitierte Integrationen im Vergleich zu einigen Wettbewerbern

Die Einstellung kann für manche Benutzer schwierig sein

Brevo-Preise

Free Forever

Starter: $25/Monat

$25/Monat Business: $65/Monat

$65/Monat BrevoPlus: Benutzerdefinierte Preise

Brevo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (680+ Bewertungen)

4.5/5 (680+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,920+ Bewertungen)

6. GlockApps

über GlockApps GlockApps ist eine hochentwickelte Plattform für E-Mail-Tests und -Analysen, die die Zustellbarkeit von E-Mails und die Reputation von Absendern verbessert.

Dieses Tool wurde speziell für Marketer, IT-Experten und E-Mail-Kampagnenmanager entwickelt und bietet detaillierte Einblicke in die Verarbeitung von E-Mails durch verschiedene Internet Service Provider (ISPs) und E-Mail Clients.

GlockApps identifiziert potenzielle Probleme bei der Zustellbarkeit, indem es den Versand von E-Mails simuliert und es dem Benutzer ermöglicht, diese Probleme bereits vor dem Start von Live-Kampagnen zu beheben. Die Simulation identifiziert Spam-Auslöser, liefert Bewertungen und analysiert den Inhalt von E-Mails auf Elemente, die die Zustellbarkeit beeinflussen.

Darüber hinaus überwacht GlockApps die Absenderreputation - ein entscheidender Faktor für die Zustellbarkeit von E-Mails - und bietet umfassendes Feedback zu Authentifizierungsprotokollen wie SPF, DKIM und DMARC.

Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen zuverlässigen Analysen ist GlockApps ein unverzichtbares E-Mail-Testing-Tool zur Optimierung von E-Mail-Kampagnen.

GlockApps beste Features

Beurteilung der Leistung von E-Mails bei verschiedenen E-Mail Anbietern

Erkennen und korrigieren Sie Elemente in E-Mails, die Spam-Filter auslösen können

Erhalten Sie Einblicke in die Optimierung von E-Mail-Inhalten, damit Sie die Öffnungs- und Klickraten erhöhen können

Benachrichtigung über Zustellbarkeitsprobleme über Slack und E-Mail

Aufrechterhaltung eines guten Absenderrufs für eine bessere langfristige Zustellbarkeit von E-Mails

GlockApps-Einschränkungen

Relativ hohe Preise, die für kleine Geschäfte oder einzelne Benutzer ein Hindernis darstellen könnten

Einige Benutzer erwarten mehr Granularität bei der Platzierung im Posteingang von Gmail

GlockApps Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Essential : $85/Monat

: $85/Monat Wachstum : $142/Monat

: $142/Monat Enterprise: $185/Monat

GlockApps Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (10+ Bewertungen)

4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (35+ Bewertungen)

7. Stripo

über Stripo Stripo ist eine dynamische Plattform für das E-Mail-Design, die auf Teams zugeschnitten ist, die unabhängig von ihren HTML-Kenntnissen mühelos ansprechende E-Mails erstellen möchten.

Das Herzstück ist ein benutzerfreundlicher Drag-and-Drop-Editor für E-Mail-Vorlagen, der durch vorgefertigte Basisblöcke ergänzt wird, mit denen sich attraktive E-Mails ohne Code erstellen lassen. Darüber hinaus war Stripo eines der ersten Unternehmen, das die AMP-Technologie für E-Mails eingeführt und damit seine interaktiven E-Mail-Funktionen verbessert hat.

Stripo rationalisiert auch die E-Mail entwurfsprozess mit automatisierten Workflows und benutzerdefinierten Modulbibliotheken.

Es bietet auch umfangreiche Personalisierungsoptionen, einschließlich benutzerdefiniertem HTML für zusätzliche Interaktivität. Darüber hinaus unterstützt es den E-Mail-Export, die Nachverfolgung von Konversionen und die nahtlose Integration mit über 60 ESPs/CRMs.

Dank dieser Vielseitigkeit können Benutzer E-Mails mit einem einfachen Klick in Automatisierungssysteme integrieren.

Stripo beste Features

Nutzung von Drag-and-Drop-Bearbeitung und grundlegenden Blöcken für eine einfache und kostenlose Erstellung von E-Mails ohne Code

Implementierung von AMP für E-Mails für ansprechendere, dynamische Inhalte in E-Mails

Testen und Vorschau von E-Mails auf über 90 Plattformen

Einbetten von benutzerdefiniertem HTML Code und Zugriff auf über 1.000 kostenlose, responsive, gebrauchsfertige Vorlagen für maßgeschneiderte E-Mails

Verbindung mit über 60 ESPs/CRMs für effiziente Automatisierung und Nachverfolgung von E-Mails

Stripo Beschränkungen

Sie benötigen einen Premium-Zugang, um mehrere Vorlagen zu verwenden

Es ist keine Vorschau im Dunkler Modus verfügbar

Stripo-Preise

Free Forever

Basic: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Premium: $45/Monat für 3 Benutzer

$45/Monat für 3 Benutzer Pro: $95/Monat für 10 Benutzer

Stripo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (130+ Bewertungen)

4.8/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (70+ Bewertungen)

8. Mailtrap

über Mailtrap Mailtrap ist eine fortschrittliche E-Mail-Sandbox, die zur Überprüfung und Fehlersuche von E-Mails in Staging-, Entwicklungs- und QA-Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Tool stellt sicher, dass E-Mails geprüft und perfektioniert werden, bevor sie ihre endgültigen Empfänger erreichen.

Dieses E-Mail Test-Tool ist ein sicheres Testfeld für Benutzer, um E-Mails in der Vorschau zu betrachten, ihre Spam-Werte zu überprüfen und die HTML/CSS-Integrität zu verifizieren. Besonders vorteilhaft ist die Fähigkeit von Mailtrap, die Darstellung von E-Mails in verschiedenen E-Mail Clients, einschließlich Web, iOS und Android, anzuzeigen.

Durch die Einbindung eines gefälschten SMTP-Servers schafft Mailtrap eine sichere Testumgebung, so dass Sie den ungewollten Versand von E-Mails an tatsächliche Kunden vermeiden können. Das Tool ist außerdem automatisierungsfreundlich und vereinfacht den Prozess der E-Mail-Tests in Staging-Umgebungen.

Darüber hinaus wird die Funktion durch die robuste Test-API erweitert.

Mailtrap unterstützt die Automatisierung von QA und bietet Integrationen mit gängigen Programmiersprachen wie Ruby, Python, PHP, Node.js und .Net. Darüber hinaus bietet Mailtrap mehrere Posteingänge für verschiedene Projekte sowie eine umfassende Benutzerverwaltung und Single Sign-On (SSO) Optionen.

Mailtrap beste Features

Verwendung eines gefälschten SMTP Servers für sicheres Testen von E-Mails

Überprüfung und Validierung von HTML-Code und CSS auf Konsistenz

Identifizierung von E-Mails, die wahrscheinlich in Spam-Ordnern landen

Gelöschte Vorschaubilder von E-Mails, um die Qualität vor dem Versand sicherzustellen

Integration mit Ruby, Python, PHP, Node.js, .Net und mehr

Mailtrap-Einschränkungen

Keine gute Wahl für Massen-E-Mails, da es den Prozess verlangsamen kann

Der Preis ist relativ hoch

Mailtrap Preise

Free Forever

Einzelperson: $14.99/Monat pro Benutzer

$14.99/Monat pro Benutzer Teams: 34,99 $/Monat für 20 Benutzer

34,99 $/Monat für 20 Benutzer Business: 64,99 €/Monat für 40 Benutzer

64,99 €/Monat für 40 Benutzer Premium: 129,99 $/Monat für 80 Benutzer

129,99 $/Monat für 80 Benutzer Enterprise: 399,99 €/Monat für 999 Benutzer

Mailtrap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (55+ Bewertungen)

4.8/5 (55+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (30+ Bewertungen)

9. Moosend

über Moosend Moosend, ein vielseitiger E-Mail-Marketingdienst, bietet verschiedene Tools zum Erstellen, Automatisieren, Testen und Versenden von E-Mail-Kampagnen.

Diese E-Mail-Testsoftware zeichnet sich durch die Erstellung von E-Mails, die Generierung von Leads und die Verwaltung von Listen aus. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch ihre ausgefeilten Testfunktionen für Design und Versand aus. Darüber hinaus können Sie E-Mails auf verschiedenen Geräten in der Vorschau anzeigen und die Leistung Ihrer E-Mails im Hinblick auf gängige Spam-Filter beurteilen.

Mit integrierten A/B-Testing-Tools und Analysefunktionen bietet Moosend umfassende Einblicke in die Leistung von E-Mail-Kampagnen, die durch nahtlose Integrationen mit verschiedenen E-Mail-Testing- und Überprüfungstools noch weiter verbessert werden.

Moosend beste Features

Testen und Anzeigen von E-Mail-Designs auf Desktop- und Mobilgeräten

Nutzen Sie das Feature zum Testen von Inhalten auf Spam, um die Kompatibilität von E-Mails mit gängigen Spam-Filtern zu prüfen

Zugriff auf detaillierte Analysen und Metriken, um den Erfolg von E-Mail-Kampagnen zu messen

Implementierung von A/B-Testing-Tools zur Optimierung von E-Mail-Inhalten und -Strategien

Verbindung mit verschiedenen Tools zum Testen und Überprüfen von E-Mails, um die Wirksamkeit von Kampagnen zu verbessern

Moosend Beschränkungen

Kein kostenloser Free-Plan

Etwas langsamere Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen E-Mail-Test-Tools

Einige sagen, dass Moosend nur begrenzte Analysemöglichkeiten hat

Moosend Preise

kostenlose 30-Tage Testversion

Pro : $9/Monat

: $9/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Moosend Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (650+ Bewertungen)

4.6/5 (650+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (190 Bewertungen)

10. SocketLabs

über SocketLabs SocketLabs ist eine robuste E-Mail-Zustellungsmaschine, die den Versand von Marketing- und Transaktions-E-Mails rationalisiert.

Es bietet einen fortschrittlichen E-Mail-Versanddienst über eine flexible API, die mit allen gängigen Entwicklersprachen kompatibel ist. SocketLabs ist ein benutzerfreundliches E-Mail-Marketing-Tool, das das Engagement der Benutzer erhöhen kann. Zu seinen wichtigsten Features gehören eine hohe Zustellbarkeit und eine zuverlässige Leistung. Neben der Analyse von E-Mails und Echtzeitwarnungen bietet das Tool eine E-Mail-Gesundheitsbewertung für mehr als 30 Datenpunkte.

SocketLabs verfügt außerdem über robuste Analysefunktionen, die es verschiedenen Teams ermöglichen, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Für Geschäfte, die große Mengen an E-Mails versenden müssen, bieten die On-Premise-Lösungen von SocketLabs eine perfekte Mischung aus Geschwindigkeit, Anpassbarkeit und Skalierbarkeit, die eine effiziente Zustellung von E-Mails für Transaktionen gewährleistet.

SocketLabs beste Features

Garantierte Sicherheit und Berechtigungen für Unternehmen

Versenden Sie E-Mails sicher und skalierbar über eine flexible und fortschrittliche API

Verstehen und optimieren Sie die Leistung von E-Mails mit StreamScore

Maßgeschneiderte On-Premise-Lösungen für den skalierbaren E-Mail-Versand in großen Mengen

SocketLabs Einschränkungen

Komplexe Benutzeroberfläche und fehlender Multi-User-Zugang

Einige Benutzer sagen, dass die Berichterstellung detaillierter sein und die Zustellung und Fehler in Echtzeit anzeigen sollte

Preise für SocketLabs

Core: $39.95/Monat

$39.95/Monat Pro: $79.95/Monat

$79.95/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Suite: Benutzerdefinierte Preise

SocketLabs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

Während sich diese Plattformen auf E-Mail-Tests und den effektiven Versand konzentrieren, bieten E-Mail-Management-Tools wie ClickUp mehr KI-gestützte Features, um Ihren kreativen Workflow zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und E-Mail-Kampagnen zu verwalten.

ClickUp

ClickUp ausprobieren

Mit ClickUp Startseite erhalten Sie eine Ansicht, mit der Sie Ihre tägliche Arbeit, Erinnerungen und Kalender-Ereignisse besser vorhersehen und organisieren können

ClickUp ist ein vielseitiges, dynamisches Projektmanagement- und Collaboration-Tool, das sich für Teams jeder Größe und aus verschiedenen Branchen eignet. ClickUp-Workspace integriert die E-Mail-Verwaltung auf einzigartige Weise in seine Plattform und ermöglicht es den Benutzern, E-Mails direkt zu senden und zu empfangen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Für diejenigen, die mit mehreren Projekten jonglieren - etwas, das E-Mail-Designer und -Vermarkter sicherlich nachvollziehen können - bedeutet dies weniger Kontextwechsel und somit mehr Produktivität.

Sie können auch die innovative ClickUp AI um ansprechende E-Mails zu verfassen, Textvariationen für A/B-Tests zu erstellen, Fragebögen zu erstellen und vieles mehr.

Ob Sie eine Einzelperson, Teil eines Teams oder einer ganzen Organisation sind, ClickUp kann leicht benutzerdefiniert werden, um Ihre Arbeit bei der Strategieentwicklung und Durchführung von E-Mail-Kampagnen zu vereinfachen.

Maximierung der Produktivität von E-Mails mit ClickUp

Verwalten Sie Aufgaben in ClickUp

Erledigen Sie Ihre Aufgaben mit dem neu gestalteten ClickUp Posteingang - so können Sie schnell durch Ihre Prioritäten navigieren und Ihre Arbeit zu erledigen

Aber ClickUp ist nicht nur im Projektmanagement hervorragend. Wir wissen, dass die Durchführung von E-Mail-Kampagnen das Jonglieren mit vielen beweglichen Teilen bedeutet. Deshalb, ClickUp Ansichten können Sie Ihre Workflows benutzerdefiniert anpassen, um Aufgaben effizienter zu verwalten und die Produktivität zu steigern.

Sie können aus über 15 benutzerdefinierten Ansichten wählen, um Ihre Arbeit so zu organisieren und zu betrachten, wie es Ihnen am besten passt. Personalisieren Sie jeden Aspekt Ihres ClickUp-Workspace mit benutzerdefinierten Feldern, um das zu bekommen, was Sie brauchen, egal ob es sich um eine E-Mail-Kampagne an 50 oder 5000 Personen handelt. ClickUp's E-Mail Projekt-Management feature von ClickUp verbindet nahtlos die E-Mail-Korrespondenz mit dem gesamten Projektmanagement. Mit einem fließenden Übergang zwischen der Verwaltung von E-Mails und der Überwachung von Projektaufgaben ist ClickUp eine ausgezeichnete Wahl für Teams, die eine All-in-One-Lösung suchen.

Außerdem ist es eine der besten E-Mail Alternativen mit dem Sie schneller mit Ihrem Team kommunizieren können, ohne Ihre Arbeitsplattform zu verlassen. Sie können einen Chat mit einer oder mehreren Personen starten, sofort Nachrichten austauschen, Updates in Echtzeit freigeben, Ressourcen verknüpfen und die Kommunikation im Team konsolidieren - alles an einem Ort.

ClickUp beste Features

Senden Sie E-Mails und Anhänge direkt von ClickUp aus

Empfangen Sie E-Mails innerhalb von ClickUp, verknüpfen Sie sie mit Aufgaben und benachrichtigen oder weisen Sie Teammitglieder zu

Automatisierung von E-Mails basierend auf bestimmten Ereignissen, Feldern und Übermittlungen von Formularen

Fördern Sie die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Mitgliedern Ihres Teams in Echtzeit

Nahtlose Integration in ein großes Array von Anwendungen, wie Google Drive, Slack, HubSpot, OneDrive, Dropbox und andere

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungen, um sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren und konsistente Prozesse aufrechtzuerhalten

Nutzen Sie ClickUp AI, um fehlerfreie E-Mails zu generieren, Kampagnenstrategien zu entwerfen und Antworten zu automatisieren

Wählen Sie aus über 1.000 anpassbaren Vorlagen für Produktivität, die für verschiedene Teams und Szenarien geeignet sind

ClickUp Limits

Einige Benutzer berichten von einer Lernkurve aufgrund der Nummer der verfügbaren Features

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: KI kann zu jedem Workspace für $5 pro Mitglied hinzugefügt werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

E-Mail-Tests haben höchste Priorität

E-Mail ist immer noch ein Spitzenreiter, wenn es um effektive Marketingkanäle geht. Aber wenn sie schlecht erledigt wird, ist sie eine Verschwendung Ihrer Marketinggelder. Deshalb brauchen Sie eine umfassende Lösung, die Ihr Team bei der Konzeption, Erstellung und Nachverfolgung von ansprechenden E-Mail-Inhalten unterstützt, die Ihre Kunden lieben und auf die sie reagieren. Und ClickUp ist diese Lösung.

Die Vernachlässigung einer geeigneten E-Mail-Testing-Software kann zu negativen Ergebnissen führen, von fehlenden Schlüsseln in der Marketingstrategie bis hin zu potenziellen rechtlichen Problemen.

Ein Tool wie ClickUp bietet jedoch einen ganzheitlichen Ansatz für das Management von E-Mails. Die Vielseitigkeit von ClickUp und die effizienten Features für die Verwaltung des Posteingangs helfen Ihnen, Ihre Arbeitsabläufe für das E-Mail-Management zu optimieren und ein Maximum an Effizienz zu erreichen. Melden Sie sich bei ClickUp für eine kostenlose Testversion an heute.