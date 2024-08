Zusammenfassung von Crucial Conversations: Wichtige Einsichten und Ideen, die Sie kennen sollten

Gespräche sind ein natürlicher Bestandteil unseres Lebens - Sie unterhalten sich mit Ihren Familienmitgliedern, Freunden, Kollegen und sogar mit zufälligen Menschen auf der Straße oder im Supermarkt. Aber nicht alle Unterhaltungen sind zwanglose Plaudereien. Manche sind unangenehm und emotional aufgeladen und können schnell außer Kontrolle geraten, wenn Sie nicht über das nötige Fingerspitzengefühl verfügen, um sie zu führen.

Solche Unterhaltungen und ihre Art sind das zentrale Thema des Buches Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High. Die Verfasser, Mitbegründer des Führungstrainingsunternehmens Crucial Learning (ehemals VitalSmarts), gehen der Frage nach, warum wir Unterhaltungen, bei denen viel auf dem Spiel steht, auf die leichte Schulter nehmen. Außerdem bietet das Buch tools, um jedes hitzige Argument zu entschärfen und die Kunst der Kommunikation zu meistern. 🗣️

In unserer Zusammenfassung von Crucial Conversations führen wir Sie durch die wichtigsten Ideen des Buches und geben Ihnen Tipps, wie Sie diese in Ihrem Arbeitsleben anwenden können, um die Kommunikation und Zusammenarbeit zu verbessern.

Crucial Conversations Buchzusammenfassung im Überblick

Via: Amazon Das Buch konzentriert sich auf menschliche Beziehungen und erforscht, wie Menschen durch Kommunikation Bindungen aufbauen und pflegen. Die Verfasser weisen darauf hin, dass das Wissen, wie man mit Menschen spricht und mit schwierigen Unterhaltungen umgeht, der Schlüssel zum Erfolg und zur Erhaltung der persönlichen Gesundheit ist.

Das Buch ist in 12 Kapitel unterteilt, von denen jedes Dutzende von Beispielen enthält und eine wichtige Botschaft vermittelt, die Ihnen hilft, jede Unterhaltung zu meistern, selbst wenn sie von starken Emotionen geprägt ist.

Machen wir eine kurze Reise durch die Kapitel, um die wichtigsten Erkenntnisse zu erfassen.

Kapitel 1: Was ist eine entscheidende Unterhaltung?

Wenn Sie "entscheidende Gespräche" hören, stellen Sie sich vielleicht vor, dass Staats- und Regierungschefs über Probleme wie die globale Erwärmung oder Ungleichheit diskutieren. Das Buch hat jedoch einen bodenständigeren Fokus - es konzentriert sich auf Gespräche, die jeder führen kann und die das tägliche Leben erheblich beeinflussen.

Die Verfasser definieren kritische Unterhaltungen als Diskussionen zwischen zwei oder mehr Personen mit verschiedenen Meinungen, starken Emotionen und hohem Einsatz, was sie von "normalen" Unterhaltungen unterscheidet. Beispiele für solche kritischen Unterhaltungen sind die Beendigung einer romantischen Beziehung, die Bitte um den Auszug eines Mitbewohners, die Entlassung eines Mitarbeiters oder die Bitte an die Schwiegereltern, sich nicht mehr in das eigene Leben einzumischen. 😬

Da sich kritische Unterhaltungen in der Regel um heikle Themen drehen, neigen manche Menschen dazu, sie zu vermeiden, während andere sie möglicherweise schlecht handhaben. Die Verfasser schlagen vor, dass das nicht so sein muss. Wenn Sie lernen, kritische Unterhaltungen zu managen oder sogar zu meistern, können Sie Ihre Beziehungen stärken, Ihre Karriere in Schwung bringen, Ihre Organisation verbessern und Ihr allgemeines Wohlbefinden steigern.

Kapitel 2: Wichtige Unterhaltungen meistern

Wenn sich ein Mensch an einer Unterhaltung beteiligt, bringt er seine eigenen Meinungen, Einstellungen und Gefühle mit. Dies bezeichnen die Verfasser als einen persönlichen Bedeutungspool. 🏊

Bei wichtigen Unterhaltungen, an denen zwei (oder mehr) Personen beteiligt sind, ergibt sich das Problem, dass ihre Meinungen unterschiedlich oder völlig verschieden sind. Mit anderen Worten: Wenn es keine freigegebenen Pools gibt, schwimmt jede Partei für sich selbst.

Damit wichtige Unterhaltungen reibungslos verlaufen, sollten Sie ein gesundes Klima und einen gemeinsamen Pool schaffen, indem Sie den anderen Parteien erlauben, ihre Gedanken und Ansichten frei zu äußern.

Kapitel 3: Mit dem Herzen beginnen

Zu Beginn dieses Kapitels erklären die Verfasser, wie man entscheidende Unterhaltungen meistert. Der erste Schritt ist die Introspektion. Geben Sie nicht anderen die Schuld für einen schief gelaufenen Dialog, sondern erkennen Sie Ihren eigenen Beitrag an, auch wenn er nur teilweise ist.

Um in entscheidenden Unterhaltungen besser zu werden, müssen Sie:

Ihr Gehirn neu ausrichten Orientierung finden Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Körper

Die Verfasser befassen sich auch mit der Wahl des Trottels. Das ist der Fall, wenn Sie glauben, dass Sie gezwungen sind, zwischen zwei scheinbar unangenehmen Optionen zu wählen. Zum Beispiel könnten Sie denken, Sie könnten entweder Ihrem Chef widersprechen und einen Konflikt riskieren oder schweigen und die Entscheidung akzeptieren, die schlecht für das Team ist. Es gibt jedoch immer gesunde Alternativen zu einer solchen Entscheidung, z. B. die eigene Meinung zu äußern und dabei die Gefühle der anderen Teilnehmer zu respektieren und zu berücksichtigen.

Kapitel 4: Hinschauen lernen

In diesem Kapitel geht es um den Übergang von einer unschuldigen zu einer kritischen Unterhaltung und die Anzeichen, die darauf hindeuten. Wenn Sie diese Anzeichen erkennen, können Sie auf Ihre Worte und Handlungen achten und möglicherweise verhindern, dass die Unterhaltung in die falsche Richtung läuft. ❌

Einige Anzeichen dafür, dass eine Unterhaltung kritisch wird, sind:

Inhalte und Bedingungen (Verhaltenssignale und Emotionen)

Sicherheitsprobleme (Schweigen und Gewalt)

Ihr eigener Stil und Ihr Verhalten in Stresssituationen

Kapitel 5: Machen Sie es sicher

Wenn Sie merken, dass eine Unterhaltung gefährlich unangenehm wird, machen Sie einen Schritt zurück, um die gegenseitige Absicht und Sicherheit wiederherzustellen.

Wenn Sie aussteigen, haben Sie drei Möglichkeiten:

Entschuldigen Sie sich: Zu erledigen, wenn Sie erkennen, dass Sie einen Fehler gemacht haben, der andere verletzt hat Vertrag: Eine Nicht-zu erledigen-Erklärung, mit der Sie gegenseitigen Respekt ausdrücken und die Absicht klären. Zum Beispiel: Das Letzte, was ich sagen möchte, ist, dass Ihr Bericht nicht gut war - ich finde, Sie haben gute Arbeit erledigt CRIB: Das ist ein Akronym für:

C Verpflichtung, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen

Verpflichtung, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen R Erkenne den Zweck hinter der Strategie

Erkenne den Zweck hinter der Strategie I einen gemeinsamen Zweck erfinden

einen gemeinsamen Zweck erfinden BBrainstorming für neue Strategien

Kapitel 6: Meine Geschichten meistern

Nachdem wir die Handlungen anderer Menschen beobachtet haben, erzählen wir uns sofort eine Geschichte, die dem beobachteten Verhalten Bedeutung verleiht. Das heißt, Sie reagieren emotional nicht direkt auf die Handlungen anderer, sondern auf Ihre Interpretation dieser Handlungen.

Um entscheidende Unterhaltungen zu meistern, müssen Sie die Geschichten, die Sie sich selbst erzählen, kontrollieren. Sie können dies zu erledigen, indem Sie:

Ihr Verhalten wahrnehmen In Kontakt mit Ihren Gefühlen kommen Analysieren Sie Ihre Geschichten Zu den Fakten zurückkehren Achten Sie auf drei "clevere" Geschichten (ich bin nicht schuld, du bist schuld, ich kann nichts anderes tun) und erzählen Sie den Rest der Geschichte

Kapitel 7: STATE My Path

Hier erörtern die Verfasser fünf Tipps, die Ihnen helfen können, selbst die schwierigsten Botschaften zu vermitteln:

**Sagen Sie Ihre Fakten: Nennen Sie unumstrittene Fakten und Beobachtungen, nicht Ihre Schlussfolgerungen (sagen Sie Sie sind 10 Minuten zu spät statt Sie kommen immer zu spät und ich warte immer) **Erzählen Sie Ihre Geschichte: Erzählen Sie Ihre Perspektive und achten Sie dabei auf die Sicherheit der Unterhaltung **Fragen Sie nach den Wegen der anderen: Laden Sie andere ein, ihre Fakten und Geschichten freizugeben **Sprechen Sie vorsichtig: Geben Sie Ihre Geschichten nicht als Fakten aus EErmutigen Sie zum Testen: Sorgen Sie dafür, dass sich andere sicher fühlen, wenn sie andere Meinungen und Einstellungen als Sie äußern

Kapitel 8: Erforschen Sie die Wege der anderen

Sie können nicht kontrollieren, wie sich andere Menschen in wichtigen Unterhaltungen verhalten. Dennoch können Sie Ihre Reaktionen steuern und den kostenlosen Flow von Bedeutungen fördern. Nutzen Sie die folgenden Zuhörfähigkeiten, um Raum für einen gesunden Dialog zu schaffen:

Fragen: Zeigen Sie Interesse an dem, was die andere Person zu sagen hat Spiegeln: Die Gefühle der Person anerkennen Paraphrase: Geben Sie die Worte der anderen Person wieder, um zu zeigen, dass Sie zuhören und sie ermutigen, weiter freizugeben Vorschlagen: Wenn die Person Schwierigkeiten hat, freizugeben, versuchen Sie zu erraten, was sie denkt oder fühlt, um sie dazu zu bringen, sich zu öffnen

Kapitel 9: Zum Handeln übergehen

Dialog ist nicht gleichbedeutend mit Entscheidungsfindung. Sie können Ideen in den Pool der gemeinsamen Bedeutung einbringen, aber das bedeutet nicht, dass Sie sich an der Entscheidungsfindung auf der Grundlage der verfügbaren Infos beteiligen werden. Um Missverständnisse zu vermeiden, ist es wichtig, den Entscheidungsprozess festzulegen:

Befehl: Entscheidungen werden ohne Ihre Beteiligung getroffen und entweder von äußeren Kräften (wie der Regierung) diktiert oder anderen überlassen (weil es Ihnen nicht wichtig genug ist oder Sie jemand anderem zutrauen, die Entscheidung zu erledigen) Beratung: Sie laden andere ein (Experten, eine repräsentative Population oder jemanden, der sich einbringen möchte), um sich zu beteiligen, Ideen zu sammeln und dann eine Entscheidung auf der Grundlage der gesammelten Beiträge zu treffen Abstimmen: Hervorragend geeignet, um zwischen mehreren Optionen zu wählen - verwenden Sie es, um eine Entscheidung zu treffen oder Ihre Auswahl einzugrenzen Konsens: Sie reden so lange, bis alle mit einer Entscheidung einverstanden sind. Diese Methode wird häufig für komplexe Entscheidungen mit hohem Risiko verwendet

Kapitel 10: Alles zusammenfügen

In diesem Kapitel stellen die Verfasser ein Dialogmodell vor, das Ihnen helfen soll, Ihr Denken zu organisieren und die zuvor erwähnten Grundsätze anzuwenden. Das Modell besteht aus konzentrischen Kreisen, in deren Zentrum der Pool der freigegebenen Bedeutung steht - das ist das Ziel.

Drumherum sehen Sie verschiedene sicherheitsrelevante Verhaltensweisen, auf die Sie achten sollten. Wenn Sie eines dieser Verhaltensweisen bemerken, verlassen Sie den Dialog, arbeiten Sie an der Sicherheit und treten Sie wieder ein. Erledigen Sie das schnell - je mehr Sie sich in Richtung Schweigen und Gewalt bewegen, desto schwieriger wird es, wieder zurückzukommen.

Das Modell enthält auch ich und andere Pfeile, die deutlich auf den freigegebenen Pool in der Mitte hinweisen.

Kapitel 11: Ja, aber

Haben Sie das Gefühl, dass die vorangegangenen Kapitel nicht genau auf Ihre Situation zutreffen, sei es Kommunikation mit Kunden unterhaltungen mit Ihrer Familie oder Ihrem Partner, oder Projektzusammenarbeit ?

Dieses Kapitel geht auf 17 spezifische Situationen ein und bietet konkrete Lösungsansätze, um Sie auf reale Szenarien vorzubereiten.

Kapitel 12: Verändere dein Leben

Im letzten Kapitel argumentieren die Verfasser, dass die Änderung unserer Kommunikationsweise Zeit und Aufwand erfordert, sich aber auszahlt. Wenn Sie die Kommunikation beherrschen, werden Sie in allen Lebensbereichen Fortschritte machen.

Diese vier Prinzipien können Ihnen auf diesem lebensverändernden Weg helfen:

Meistern Sie den Inhalt: Finde heraus, was funktioniert und was nicht und warum Beherrschen der Fähigkeiten: Üben Sie, die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt zu sagen und den richtigen Tonfall zu treffen Verbessern Sie Ihre Motivation: Sie müssen sich verändern wollen und nach Möglichkeiten zur Verbesserung suchen Achten Sie auf Anzeichen: Sie müssen erkennen, wann es an der Zeit ist, Ihre neuen Fähigkeiten in der Unterhaltung anzuwenden, anstatt in alte Muster zurückzufallen

Schlüssel zum Erfolg in entscheidenden Gesprächen

Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Ideen und Botschaften, die das Buch vermittelt:

Entscheidende Unterhaltungen sind nur dann sinnvoll, wenn sich alle Teilnehmer sicher fühlen, ihre Meinung zu äußern Konzentrieren Sie sich immer auf die Fakten, nicht auf Ihre Interpretation dessen, was die andere Person gesagt hat Der erste Schritt zu einer erfolgreichen Unterhaltung besteht darin, sich selbst zu betrachten und sich einzugestehen, dass nicht immer die anderen die Schuld an einem schief gelaufenen Dialog tragen Sarkasmus oder das Schweigen des Gegenübers führen nicht zu einer sinnvollen Unterhaltung Üben Sie Ihre Zuhörfähigkeiten - sie werden Ihnen helfen, sich in wichtigen Unterhaltungen zu verbessern

Beliebte kritische Gespräche Zitate

Hier sind drei Zitate aus Crucial Conversations, die die Leser lieben:

So sehr andere sich auch ändern müssen oder wir wollen, dass sie sich ändern, die einzige Person, die wir ständig inspirieren, anspornen und formen können - mit einem gewissen Grad an Erfolg - ist die Person im Spiegel vergessen Sie nicht: Zu wissen und nicht zu erledigen ist wirklich nicht zu wissen wenn Menschen einander absichtlich Bedeutung vorenthalten, können individuell kluge Menschen kollektiv dumme Dinge zu erledigen_

Wenden Sie die Ideen und Erkenntnisse aus Crucial Conversations mit ClickUp an

Wenden Sie die Prinzipien der entscheidenden Unterhaltung an, um Ihre Führungsqualitäten zu verbessern, Kommunikation im Team und die Zusammenarbeit scheint einfacher, wenn Sie und Ihr Team in einem Büro oder einem freigegebenen Space arbeiten. Sie können die Stimme und den Tonfall Ihrer Teammitglieder hören und die Körpersprache beobachten.

Aber was ist mit Hybride oder Ferngesteuerte Teams ? Sind sie dazu verurteilt, ein Leben lang mit schlechter Kommunikation, Konflikten und unangenehmen Team-Dynamik wo sich niemand frei fühlt, seine Meinung zu sagen? Ganz und gar nicht!

Mit einem tool wie ClickUp können Sie die Sicherheit in Ihren Unterhaltungen wiederherstellen (auch wenn diese online sind), das Zuhören fördern, Meinungen mit Ihrem Team austauschen und genießen Sichere Zusammenarbeit .

Als Erstklassiger Aufgabe und Projektmanagement tool bietet ClickUp verschiedene Features für die Zusammenarbeit und Kommunikation, die als perfekte Tools für wichtige Unterhaltungen dienen. Sehen wir uns die wichtigsten davon an. 👇

Fügen Sie Teammitglieder zu Diskussionen hinzu und arbeiten Sie mit ClickUp Chat in einem Space zusammen, ohne zwischen verschiedenen Programmen hin- und herzuwechseln

ClickUp Chat-Ansicht

ClickUp bietet 15+ Ansichten die Ihnen helfen, Ihre Projekte und Aufgaben aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, Dokumente zu verwalten, zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Eine davon ist die ClickUp Chat-Ansicht und sein Hauptzweck ist die Erleichterung einer nahtlosen Kommunikation.

In der Ansicht "Chat" können Sie und Ihr Team offen über praktisch jedes Thema sprechen und sich auf gemeinsame Ziele konzentrieren. Fügen Sie jede Person zu einer Unterhaltung hinzu, indem Sie deren Namen mit @ erwähnen, und erlauben Sie ihr, zur Diskussion beizutragen.

Die Ansicht "Chat" ist ein hervorragendes Tool für den Meinungsaustausch in einer inoffiziellen Einstellung und kann dazu beitragen, dass sich Ihr Team entspannt und offener fühlt. Jede Nachricht wird in Echtzeit angezeigt, so dass Sie sicher sein können, dass kein Teilnehmer zurückbleibt.

Dank umfangreicher Bearbeitungsmöglichkeiten und der Option, Projektlinks, Webseiten, Videos und Tabellen direkt in Ihren Chats freizugeben, ist diese Ansicht kinderleicht zu bedienen. Das Beste daran ist, dass Sie nicht zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen müssen, um eine Nachricht an Ihr Team zu senden. 📩

ClickUp Dokumente

Verwenden Sie ClickUp Docs, um Dokumente zu erstellen und zu verwalten und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten ClickUp Docs ist die einzigartige Option der Plattform zur Erstellung, Bearbeitung, Verwaltung und Speicherung von Dokumenten. Fügen Sie Ihr Team zu einem Dokument hinzu und genießen Sie Zusammenarbeit in Echtzeit ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Die Bearbeitung von Dokumenten ist nie ein Chaos dank ClickUp Kollaborations-Erkennung . Jede Person erhält einen farbcodierten Cursor mit ihrem Namen, so dass Sie leicht nachverfolgen können, wer was zu erledigen hat.

Das Beste an ClickUp Docs ist, dass Sie sie nahtlos mit Ihren Workflows verbinden können. Verknüpfen Sie Dokumente und Aufgaben oder weisen Sie Aufgaben im Editor zu - einfacher geht's nicht! 🥰

ClickUp Whiteboards

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards sind digitale Leinwände ideal für Visuelle Zusammenarbeit , Brainstorming und Strategieentwicklung. Hier können Sie und Ihr Team Ihr kreatives Potenzial ausschöpfen - schreiben, zeichnen, Symbole und Formen hinzufügen, Links und Bilder einfügen, Haftnotizen verwenden oder Vision Boards, Diagramme und Mindmaps erstellen.

Diese Whiteboards können als Ihre Pools der freigegebenen Bedeutung dienen. Sie und Ihr Team können den Pool mit Ideen füllen, sie diskutieren und fundierte Entscheidungen treffen, die den größten Wert bringen.

Sie können Ihrer Arbeit jederzeit einen Kontext hinzufügen, indem Sie Kommentare auf dem Whiteboard hinterlassen oder auf Dateien, Aufgaben oder Dokumente verknüpfen.

ClickUp Clip

Verwenden Sie ClickUp Clip, um Ihren Bildschirm aufzuzeichnen und für andere freizugeben

Müssen Sie Mitarbeitern Feedback geben oder komplexe Anweisungen erklären? ClickUp Clip kommt zur Rettung! 🦸

Dieses eingebaute Feature zur Bildschirmaufzeichnung hilft Ihnen, Ihre Botschaft laut und deutlich und mit minimalem Risiko von Missverständnissen zu übermitteln, und ist somit perfekt für Asynchrone Teams .

Sie können den gesamten Bildschirm, die Registerkarte des Browsers oder das Fenster einer App aufzeichnen - das bleibt Ihnen überlassen! Fügen Sie der Aufnahme die Stimme Ihres Mikrofons hinzu, um sie leichter verfolgen zu können.

Wenn Sie damit erledigt sind, erstellen Sie einen Link und geben Sie Ihre Aufnahme für bestimmte Mitglieder Ihres Teams frei.

Vorlagen für Kommunikationspläne

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für den Kommunikationsplan, um eine Prozess-Roadmap für eine nahtlose Team- und Kundenkommunikation zu erstellen

ClickUp verfügt über eine beeindruckende Vorlagen-Bibliothek mit über 1.000 Optionen für alles, vom Projektmanagement bis zum Vertriebs- und Kundensupport. Wenn Sie externe und interne Prozesse rationalisieren Interne Kommunikation innerhalb Ihrer Organisation, werden Sie die Vorlagen für Kommunikationspläne -sie bieten den Rahmen für die Festlegung von Kommunikationszielen, -strategien und -kanälen. 🤓

Mit ClickUp zum Profi für entscheidende Unterhaltungen werden

In unserer Zusammenfassung von Crucial Conversations haben wir die Hauptbotschaft des Buches aufgedeckt: Dialogfähigkeit kann Sie zum Erfolg führen oder zum Stolperstein werden. 🪨

Mit seinem reichhaltigen Feature-Angebot unterstützt ClickUp Sie dabei, eine gesunde Kommunikationskultur in Ihrem Unternehmen zu fördern, Konflikte zu minimieren und sicherzustellen, dass sich jeder frei fühlt, seine eigene Meinung zu äußern. Anmelden für ClickUp und meistern Sie Ihre wichtigen Unterhaltungen!