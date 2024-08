ServiceNow vs. SalesForce: Welches CRM ist das beste im Jahr 2024?

Glauben Sie, dass der Erfolg eines Unternehmens nur davon abhängt, wie gut Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ist? Nun, ein hervorragendes Produkt sorgt für Umsatz, Gewinn und Mundpropaganda, aber es reicht selten aus, um Ihr Unternehmen zum Ruhm zu führen.

Sie müssen auch Zeit und Aufmerksamkeit in den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu Ihren Kunden investieren. Schließlich sind sie es, die das kaufen, was Sie verkaufen, die sich für Wiederholungskäufe anstellen und andere davon überzeugen, das Gleiche zu tun.

Aber die Pflege dieser Beziehungen ist bei Hunderten und Tausenden von Kunden kein Zuckerschlecken. Das kann man nicht manuell und nicht halbherzig tun.

An dieser Stelle kommen Customer Relationship Management (CRM)-Plattformen wie ServiceNow und Salesforce ins Spiel. Sie helfen großen und kleinen Unternehmen, echte Beziehungen aufzubauen, Kundenbedürfnisse zu verstehen und ein ansprechendes Kundenerlebnis zu bieten. Sie verfügen über praktische Funktionen und Automatisierungsmöglichkeiten, die das Kundenbeziehungsmanagement einfacher und effizienter machen.

Sowohl Salesforce als auch ServiceNow sind renommierte Namen auf dem CRM-Markt. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, welches CRM-Plattform für Ihr Unternehmen besser geeignet ist, sollten Sie sich diese Analyse von Salesforce und ServiceNow ansehen, in der die wichtigsten Funktionen, Möglichkeiten und die allgemeine Eignung für Unternehmen bewertet werden, die ihre CRM-Strategien .

Was ist ServiceNow?

über ServiceNow ServiceNow ist eine CRM-Plattform auf Unternehmensebene mit Schwerpunkt auf IT-Service-Management (ITSM) und IT-Betriebsmanagement (ITOM). Sie hilft Organisationen, ihre IT-Prozesse zu automatisieren und zu vereinfachen und erleichtert so die Verwaltung von Vorfällen, Problemen, Änderungen und serviceanfragen .

ServiceNow hat seine Fähigkeiten erweitert, um einen automatisierten und integrierten Ansatz für das Enterprise Service Management zu bieten. Die Kernprodukte umfassen nun neben IT Service Management, IT Operations Management und IT Business Management auch Customer Service Management, Human Resources und mehr.

Ziel der Plattform ist die Konsolidierung und arbeitsabläufe zu automatisieren innerhalb einer Organisation mit einer einheitlichen Architektur.

Es ermöglicht Unternehmen, die Verwaltung von kunden und Kundenbeziehungen durch die Optimierung ihrer internen Geschäftsprozesse für mehr Effizienz und langfristiges Wachstum.

ServiceNow-Funktionen

ServiceNow bietet verschiedene Funktionen, die Unternehmen dabei helfen, interne und externe Prozesse zu integrieren, ihre Kunden besser zu verstehen und organisationsweite Workflows einfach an einem Ort zu verwalten.

Hier sind einige der wichtigsten Merkmale der CRM-Funktionen von ServiceNow:

Einheitliche Plattform für ganzheitliches CRM

über ServiceNow Stellen Sie sich vor, Sie hätten alles an einem Ort - von Tools für das Kundenservice-Management bis hin zur Verwaltung von Betriebsabläufen.

ServiceNow bietet genau das mit seiner einheitlichen Plattform, die ein einziges Datenmodell für alle Produkte verwendet, sodass Daten nahtlos gemeinsam genutzt werden können.

Es beseitigt Datensilos und stellt sicher, dass Informationen abteilungsübergreifend zusammenhängend fließen.

Dies verbessert die Zusammenarbeit und erleichtert einen ganzheitlichen CRM-Ansatz, der es Unternehmen ermöglicht, Erkenntnisse aus vernetzten Prozessen für eine fundierte Entscheidungsfindung zu gewinnen.

360-Grad-Kundensicht

ServiceNow bietet eine umfassende 360-Grad-Sicht auf Kundeninteraktionen, Präferenzen und historische Daten. Um diese Perspektive zu erreichen, werden Daten von verschiedenen Berührungspunkten über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg aggregiert, einschließlich Kundendienstinteraktionen, Kaufhistorie und Feedbackschleifen.

Dank dieser Funktion können Sie das Kundenverhalten besser verstehen und Produkte, Dienstleistungen und Kommunikationsstrategien mit höherer Genauigkeit und Relevanz anpassen.

Automatisierung und Workflows für mehr Effizienz

über ServiceNow Die Automatisierungsfunktionen von ServiceNow gehen über die Beschleunigung von Aufgaben hinaus; sie sind so konzipiert, dass sie CRM-Prozesse optimieren.

Die Automatisierung in ServiceNow ist keine Einheitslösung, sondern vielmehr ein anpassbares Toolkit. Sie können Workflows entwerfen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, und Routineaufgaben wie die Lösung von Fällen und die Wiedervorlage automatisieren.

Dadurch werden die Reaktionszeiten verkürzt und menschliche Fehler minimiert, was die betriebliche Effizienz im Rahmen des CRM verbessert.

Selbstbedienungsportale für die Befähigung der Kunden

über ServiceNow ServiceNow unterstützt Kunden durch Self-Service-Portale, die strukturierte und intuitive Schnittstellen für eine unabhängige Problemlösung bieten.

Diese Portale sind nicht nur Informationsspeicher, sondern interaktive Plattformen, die Benutzer durch die Fehlerbehebung führen und Zugang zu relevanten Support-Ressourcen bieten.

Unternehmen können die Anzahl der Support-Tickets reduzieren und die allgemeine Kundenzufriedenheit erhöhen, indem sie ihren Kunden die Möglichkeit geben, Probleme selbstständig zu lösen.

Die Self-Service-Portale von ServiceNow wurden mit Blick auf die Benutzererfahrung entwickelt und gewährleisten Zugänglichkeit und einfache Navigation für verschiedene Benutzerdemografien.

ServiceNow-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Was ist Salesforce?

über Vertriebsorganisation Salesforce ist der weltweit führende SaaS-Anbieter für Unternehmen, der sich auf das Kundenbeziehungsmanagement in den Bereichen Vertrieb, Service, Marketing und Handel konzentriert. Das Unternehmen ist der Vorreiter des Cloud-Bereitstellungsmodells für CRM- und Geschäftsanwendungen.

Es bietet CRM-Vorlagen , Tools und Dienste, die Sie bei der Verwaltung Ihrer Kundeninteraktionen, Vertriebsprozesse und Marketingmaßnahmen unterstützen. Sie können über einen Webbrowser auf die Plattform zugreifen, ohne dass Sie Hardware oder Software vor Ort installieren müssen.

Die Plattform ist in hohem Maße anpassbar, und Unternehmen passen sie häufig an ihre spezifischen Bedürfnisse und Arbeitsabläufe an. Die Lösungen konzentrieren sich auf die Bereiche Vertrieb, Kundenservice und Marketing-Automatisierung, kundensegmentierung und mehr.

Salesforce-Funktionen

Salesforce ist eine der weltweit führenden CRM-Plattformen, die Unternehmen zahlreiche Funktionen zur Vereinfachung ihrer Abläufe bietet. Hier sind einige der wichtigsten CRM-Angebote von Salesforce:

Kunde 360

über Vertriebsorganisation Die Funktion Customer 360 von Salesforce ist das Herzstück seiner CRM-Funktionen.

Sie ermöglicht Ihnen die Konsolidierung von Kundendaten aus verschiedenen Berührungspunkten und bietet eine ganzheitliche Sicht auf jeden Kunden.

Diese einheitliche Ansicht umfasst Informationen über Leads, Kontakte, Opportunities und Interaktionen. Durch die Zentralisierung dieser Daten können Sie Ihr Verständnis für Kundenpräferenzen, -historie und -bedürfnisse verbessern und so eine individuellere und gezieltere Ansprache ermöglichen.

Vertriebswolke

über Vertriebsorganisation Sales Cloud bietet Funktionen für Lead-Management, Opportunity-Tracking und Vertriebsprognosen.

Mit diesem Tool können Vertriebsteams ihre Pipelines effizient verwalten, Leads nach Prioritäten ordnen und nahtlos zusammenarbeiten.

Die Integration von Sales Cloud mit anderen Salesforce-Komponenten sorgt außerdem für einen reibungslosen Informationsfluss im gesamten Unternehmen, sodass die Vertriebsteams datengestützte Entscheidungen treffen und Geschäfte effektiver abschließen können.

Service Cloud

über Vertriebsorganisation Service Cloud ist die Lösung von Salesforce für Kundenservice und -support.

Sie umfasst Funktionen wie Fallmanagement, eine Wissensdatenbank und Self-Service-Portale für Kunden.

Mit Service Cloud können Unternehmen einen effizienten und personalisierten Kundensupport bereitstellen und so die Falllösungszeiten und die Kundenzufriedenheit verbessern.

Mit einer einheitlichen Plattform für alle Kundenservice-Tools, Serviceanfragen und Interaktionen können Sie konsistenten Support über verschiedene Kanäle hinweg bieten, was zu stärkeren Kundenbeziehungen führt.

Preise für Salesforce CRM

Starter: $25/Benutzer pro Monat (monatliche oder jährliche Abrechnung)

$25/Benutzer pro Monat (monatliche oder jährliche Abrechnung) Professional: $80/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$80/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: $165/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$165/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Unlimited: $330/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$330/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Unlimited +: $500/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

ServiceNow vs. Salesforce: Funktionen im Vergleich

Die Wahl zwischen ServiceNow und Salesforce hängt von den Anforderungen Ihres Unternehmens ab.

ServiceNow ist eine gute Wahl für Unternehmen, die stark in IT-Service-Management und unternehmensweite Arbeitsabläufe investieren. Auf der anderen Seite ist Salesforce die ideale Lösung für Unternehmen, die sich hauptsächlich auf Vertrieb, Marketing und Kundenservice konzentrieren.

Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens, um festzustellen, welche Plattform für das Management von Kundenbeziehungen und Vorfällen am besten zu Ihren Zielen passt.

Im Folgenden finden Sie einen Vergleich der CRM-Funktionen von ServiceNow und Salesforce, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern:

Unterstützung für ITSM

ServiceNow verfügt über stärkere native Funktionen für IT-Service-Management-Workflows wie Incident Management, Problem Management, Change Management, Knowledge Management usw. Dazu gehören sofort einsatzbereite Best Practices und Vorlagen.

ServiceNow ist möglicherweise vorzuziehen, wenn Ihr Unternehmen in hohem Maße auf ITSM angewiesen ist und eine einheitliche IT- und Kundendienstplattform anstrebt. Salesforce ist zwar eine robuste CRM-Lösung, erfordert aber möglicherweise zusätzliche Integrationsbemühungen, um ein ähnliches Maß an Kohäsion mit IT-Prozessen zu erreichen.

Digitales Ökosystem

Der AppExchange-Marktplatz von Salesforce bietet ein umfangreiches Ökosystem von Anwendungen und Integrationen von Drittanbietern, die die Funktionalität der Plattform erweitern können. Dieser umfangreiche Marktplatz ermöglicht es Ihnen, Ihre CRM-Implementierung entsprechend Ihren individuellen Anforderungen anzupassen und zu erweitern. Die einfache Integration und die deklarative Anpassung fördern zudem das Wachstum des Ökosystems.

ServiceNow verfügt über ein kleineres, aber schnell wachsendes Ökosystem, das durch die Funktionen der Now Platform gefördert wird. Salesforce hat jedoch insgesamt immer noch einen Vorsprung, was die verfügbaren Anwendungen und Integrationspartner angeht.

Anpassbarkeit und Flexibilität

Beide Plattformen ermöglichen eine umfangreiche Anpassung und Konfiguration. ServiceNow wird oft wegen seiner Flexibilität und einfachen Anpassung bevorzugt. Die Plattform von ServiceNow ist unter Umständen entgegenkommender, wenn Sie hochgradig maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Geschäftsanforderungen benötigen.

Das deklarative No-Code/Low-Code-Anpassungsmodell von Salesforce bietet Geschäftsanwendern und Nicht-Entwicklern jedoch eine größere Flexibilität, um Anwendungen ohne harte Codierung an ihre Bedürfnisse anzupassen. Die Lightning-Plattform und Visual Workflow ermöglichen auch Anpassungen per Mausklick.

Eine einheitliche Plattform für mehrere Prozesse

ServiceNow ist als Plattform für Enterprise Service Management konzipiert, die verschiedene Geschäftsprozesse über CRM und ITSM hinaus umfasst. Es bietet eine einheitliche Umgebung für die Verwaltung von Workflows, die Automatisierung von Prozessen und die Bearbeitung unterschiedlicher Serviceanforderungen. Dies ermöglicht nahtlosere abteilungsübergreifende Workflows und eine einheitliche Sichtweise.

Salesforce benötigt mehr Integration und Middleware zur Vereinheitlichung von Daten und Arbeitsabläufen in seinen verschiedenen Cloud-Produkten.

Vertriebs- und Marketingfunktionen

Salesforce ist bekannt für seine Vertriebs- und Marketingfunktionen, darunter leistungsstarke Automatisierungs-, Opportunity-Management-, Vertriebsprognose-, Marketingautomatisierungs-, Kampagnenmanagement-, Lead-Scoring-, Kundensegmentierungs- und Analysefunktionen.

Wenn Ihr Unternehmen großen Wert auf die Optimierung von Vertriebs- und Marketingprozessen legt, kann das CRM von Salesforce als funktionsreicher und für diese speziellen Funktionen besser geeignet angesehen werden. Die umfassende Tool-Suite von Salesforce kann Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Vertriebs-Pipelines unterstützen und marketing-Kampagnen wirksam.

Integrationsmöglichkeiten

Sowohl ServiceNow als auch Salesforce zeichnen sich durch ihre Integrationsfähigkeiten aus. ServiceNow bietet robuste Integrationsfunktionen, insbesondere innerhalb des IT-Bereichs, während Salesforce über seinen AppExchange-Marktplatz umfangreiche Integrationsoptionen bietet, die eine nahtlose Konnektivität mit Anwendungen von Drittanbietern unterstützen.

Das Alter von Salesforce auf dem Markt bietet Integrationsvorteile, aber ServiceNow holt auf.

Benutzeroberfläche

Beide Plattformen verfügen über moderne und benutzerfreundliche Schnittstellen. Die Oberfläche von ServiceNow ist vor allem auf eine einfache Navigation ausgelegt, während Salesforce eine saubere und intuitive Oberfläche bietet, vor allem in der Lightning Experience, was die Benutzerakzeptanz und Produktivität erhöht.

Engagement für hervorragendes CRM

Salesforce ist bekannt als Pionier und Marktführer im Bereich Customer Relationship Management (CRM). Die Plattform ist speziell auf CRM-Funktionen ausgelegt und konzentriert sich stark auf Vertrieb, Marketing und Kundenservice.

Unternehmen, die Wert auf eine umfassende CRM-Lösung mit einem reichhaltigen Ökosystem von Anwendungen und Integrationen legen, sind mit Salesforce möglicherweise besser bedient.

vergleich der CRM-Funktionen nach Funktionen: ServiceNow vs. Salesforce_

ServiceNow vs. Salesforce auf Reddit

Um besser zu verstehen, wie ServiceNow und Salesforce im Vergleich zueinander stehen, haben wir uns die Diskussionen auf Reddit angesehen. Wir haben schnell erkannt, dass Salesforce oft als die bevorzugte Wahl erscheint aufgrund seiner umfassenden CRM-Funktionen, seines starken Ökosystems und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche.

Hier ist ein Reddit-Benutzer, der seine Erfahrungen nach der Verwendung von ServiceNow und Salesforce mitteilt:

"Ich habe eine Weile mit ServiceNow gearbeitet und glaube nicht, dass es auch nur annähernd mit Salesforce mithalten kann. Es wird Ihre Arbeit erledigen, aber das war's auch schon. Das Frontend ist so, als ob Sie etwas von Microsoft verwenden würden. UI UX ist etwas, über das man bei ServiceNow nicht sprechen möchte."

Die Redditoren gaben Salesforce ein "Daumen hoch" für seine fortschrittlichen Funktionen für Lead Management, Opportunity-Tracking und Marketing-Automatisierung, die eine ganzheitliche Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement darstellen.

Viele Benutzer schätzen auch die übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche von Salesforce, insbesondere die Lightning Experience, die zu einer positiven Gesamtbenutzererfahrung beiträgt.

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu ServiceNow vs. Salesforce

Wir wissen, dass Salesforce und ServiceNow zu den beliebtesten CRM-Softwarelösungen gehören. Aber haben Sie jemals in Betracht gezogen ClickUp mit anderen Tools?

Zunächst einmal ist ClickUp die zentrale Anlaufstelle, um die meiste Software zu ersetzen, die Sie bisher für Ihr Unternehmen verwendet haben. Es stellt den Kundenservice in den Vordergrund und bietet einzigartige Funktionen wie einfache Delegation, personalisierte Workflows und einfache Priorisierung von Aufgaben.

Mit raffinierter Automatisierung und reibungslosen Integrationen macht ClickUp auch die Pflege von Kundenbeziehungen zu einem Kinderspiel und ist damit die ideale Plattform für die Zusammenarbeit im Team.

Die folgenden Funktionen heben ClickUp von seinen Mitbewerbern ab:

CRM-Plattform ClickUp CRM wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Verwaltung und Verbesserung ihrer Kundenbeziehungen zu unterstützen. Es beschleunigt

kundenwachstum und die Kundenzufriedenheit, indem sie ihre Pipeline visualisieren, Kunden-Workflows rationalisieren und nahtlos mit ihren Teams zusammenarbeiten können.

Mit einer breiten Palette von mehr als 10 hochflexiblen Ansichten können die Benutzer Vertriebs-Pipelines leicht überwachen, Kundenengagement verwalten und Aufträge überwachen.

Die Software wird von über 800.000 hochproduktiven Teams genutzt und kann mit einem kostenlosen Abonnement für immer ausprobiert werden. Es sind keine Kreditkartendaten erforderlich.

Klicken Sie sich durch die CRM-Ansichten von ClickUp und navigieren Sie durch die interaktiven Funktionen für ein effektives Kundenbeziehungsmanagement ClickUp Dashboards bieten mehr als 50 Widgets zur Analyse von Daten für wertvolle Kundeneinblicke und ermöglichen die Erstellung von Ansichten auf hoher Ebene zur Überwachung von Kennzahlen wie dem Customer Lifetime Value und der durchschnittlichen Geschäftsgröße.

Entdecken Sie ClickUps Performance Dashboards, die Metriken visuell analysieren, um die gesamte Unternehmensleistung zu verbessern und zu optimieren

Verwendung von ClickUp's E-Mail-Verwaltung so können Sie über eine einheitliche E-Mail-Zentrale gemeinsam an Geschäften arbeiten, Projektaktualisierungen versenden und Kunden einbinden.

Nutzen Sie die E-Mail-Management-Tools von ClickUp, um die Kommunikation zu organisieren und zu priorisieren und so eine effiziente E-Mail-Bearbeitung zu gewährleisten

ClickUp Relationships erstellt eine optimale Kundendatenbank, die es dem Benutzer ermöglicht, Kontakte, Kunden und Geschäfte zu speichern und auszuwerten. All dies können Sie tun, während Sie gleichzeitig Verknüpfungen zwischen Aufgaben und Dokumenten zur einfachen Nachverfolgung herstellen.

Fördern Sie Verbindungen mit den Beziehungsmanagement-Funktionen von ClickUp, um starke und dauerhafte Beziehungen zu Kunden und Kontakten zu gewährleisten

Die Automatisierungs- und Formularfunktionen der Plattform automatisieren Aufgabenzuweisungen, lösen Statusaktualisierungen aus und priorisieren Aktivitäten auf der Grundlage benutzerdefinierter Bedingungen, wodurch das Pipeline-Management rationalisiert wird.

Rationalisieren Sie Aufgaben mit ClickUp's Automation & Forms, automatisieren Sie Prozesse und erstellen Sie anpassbare Formulare für einen effizienten Arbeitsablauf

Die skalierbare Hierarchie von ClickUp mit Ordnern und Listen macht das Account-Management leicht. Nutzen Sie organisierte Strukturen, um Projekte mit Kunden zu teilen und Zugriffsberechtigungen nahtlos festzulegen.

Navigieren Sie durch die Account-Management-Tools von ClickUp und sorgen Sie für eine organisierte und effektive Unternehmensführung

Haben Sie Bedenken, Ihr bestehendes CRM-System mit ClickUp abzustimmen?

Kein Grund zur Sorge! ClickUp lässt sich mühelos in andere CRM-Tools integrieren und wird so zu einer Drehscheibe für alle Ihre wichtigen Anwendungen.

Überwachen Sie eingehende Kundensupport-Tickets und verwalten Sie deren Lösung von Anfang bis Ende mit dem ClickUp Customer Service Template

Benutzer können ihre CRM-Reise mit dem vorgefertigten ClickUp-Kundenservice-Vorlage und bietet eine solide Grundlage für effiziente und maßgeschneiderte CRM-Aktivitäten.

Und das ist noch nicht alles. ClickUp bietet außerdem kostenlose Schulungen und einen 24-Stunden-Support an, wobei Sicherheit und Datenschutz höchste Priorität haben und die Betriebszeit auf höchstem Niveau gehalten wird.

Klingt interessant? Schauen wir uns die CRM-Funktionen von ClickUp jetzt genauer an!

Kundenservice Die ClickUp-Kundenservice-Lösung unterstützt den Kundenerfolg durch organisierte und effiziente Arbeitsabläufe. Delegieren Sie effektiv mit dem

funktion "Mehrere Beauftragte" in ClickUp und diskutieren Sie Tickets gemeinsam.

Es vereinfacht die Workflow-Anpassung mit spezifischen benutzerdefinierte Felder in ClickUp basierend auf projektbezogenen Themen, Kunden oder Ticket-Typen.

Mit den Anpassungsfunktionen von ClickUp lassen sich Arbeitsabläufe nahtlos anpassen ClickUp's Prioritäten sorgt dafür, dass Sie nie den Überblick verlieren und leicht entscheiden können, woran Sie als nächstes arbeiten.

Konzentrieren Sie sich auf das, was am wichtigsten ist, indem Sie mit den intuitiven ClickUp-Tools Prioritäten setzen

Die Plattform erleichtert auch die Lösung von Problemen durch die Verwendung von Tags zur Kennzeichnung gemeinsamer Probleme und zur Verknüpfung projektübergreifender Aufgaben.

Rationalisieren Sie die Kategorisierung mit ClickUp's Tags für ein organisiertes Issue Management

Um alle CRM-Essentials zusammenzubringen, integriert sich ClickUp mit verschiedenen Tools wie Google Kalender , Schlupf , Google Drive , Dropbox , und mehr.

Noch besser: ClickUp bietet Vorlagen und eigene Funktionen zur weiteren Steigerung der Produktivität.

CRM-Vorlagen

Steigern Sie die Effizienz mit ClickUp's CRM Template für ein optimiertes Kundenbeziehungsmanagement

ClickUp's CRM-Vorlage bietet effiziente Tools für die Verfolgung von Leads, die zentrale Organisation von Kontaktdaten und die Priorisierung von Aufgaben auf der Grundlage von Verkaufsstufen. Es vereinfacht das Kundenbeziehungsmanagement für Unternehmen jeder Größe.

Die Vorlage bietet Vorteile wie vereinfachte Kommunikation, Aufgabenautomatisierung und verwertbare Erkenntnisse aus Kundendaten.

Mit Benutzerdefinierte ClickUp-Status können Sie den Fortschritt einer Aufgabe markieren. ClickUp bietet 8 benutzerdefinierte Felder, darunter CRM-Elementtyp, Kontaktname, E-Mail, Branche und Berufsbezeichnung.

Personalisieren projektverfolgung durch Anpassen des Aufgabenstatus mit ClickUp's Custom Statuses.

Machen Sie sich Sorgen um den richtigen Einblick in Ihre CRM-Daten? ClickUp ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle Informationen mit vier verschiedenen Ansichten. Außerdem können Sie Ihre CRM-Workflows mit Erinnerungen, Automatisierung, Aufgabenabhängigkeiten und vielem mehr verbessern.

Die Verwendung der CRM-Vorlage von ClickUp ist ebenfalls recht einfach.

Zunächst müssen Sie die Kundendaten mit ClickUp Dashboards . Als Nächstes müssen Sie Aufgaben und Ziele für jeden Kunden auf der Grundlage seiner Bedürfnisse mithilfe der Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp einrichten.

Sie können dann den Fortschritt in Ihrer Pipeline mit ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht .

Planen und verfolgen Sie Aufgaben effizient mit der Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp für klare Projektzeitpläne

Sie können dies schnell tun, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen, indem Sie Prozesse und Benachrichtigungen automatisieren durch ClickUp's Automatisierung .

Schließlich wird mit dem Tabellenansicht in ClickUp können Sie Einblicke in das Kundenverhalten gewinnen und Ihre Marketing- und Vertriebsstrategien darauf abstimmen.

Analysieren Sie Kundendaten mühelos mit der ClickUp-Tabellenansicht für strukturiertes Informationsmanagement

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

ClickUp ist nicht nur eine weitere CRM-Plattform, sondern eine Lösung, die Ihre Arbeitsweise und Ihr Kundenbeziehungsmanagement verändert. Egal, ob Sie ein kleines Unternehmen oder ein Großunternehmen sind, ClickUp passt sich Ihren Bedürfnissen an und bietet eine benutzerfreundliche Plattform, die CRM vereinfacht und Ihre Arbeitseffizienz insgesamt steigert. Kontaktieren Sie uns jetzt denn warum sich mit dem Guten zufrieden geben, wenn man das Besondere haben kann?