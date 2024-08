25 Agile Spiele zur Förderung von Teamleistung und Zusammenarbeit

Bei der agilen Softwareentwicklung stehen Wiederholungen, Anpassungen und Menschen anstelle von Prozessen im Vordergrund. Neben der effizienten Ausführung spielen auch die Kultur und das Engagement eine wichtige Rolle. Agile Teams, die effektiv zusammenarbeiten, schneiden in der Regel besser ab als die Konkurrenz.

Der Aufbau von Verbindungen, Vertrauen und Abstimmung erfordert jedoch Arbeit. Hier kommen agile Spiele ins Spiel.

Diese Spiele bieten die Möglichkeit, in kurzen Abständen zu lernen, Feedback zu geben und Spaß zu haben. Sie können als Eisbrecher bei StandUps oder als komplexe Simulationen zur Lösung dringender Probleme dienen. Gemeinsames Spielen setzt Kreativität frei, verbessert die psychologische Sicherheit und gibt Teams neue Energie.

Wir haben für Sie 25 agile Spiele zusammengestellt, die praktische und unterhaltsame Möglichkeiten bieten, um Folgendes zu stärken team-Dynamik und fördern die agile Kompetenz.

Machen Sie sich bereit, Ihre Team Meetings und Planungssitzungen zu beleben!

Was sind agile Spiele?

Agile Spiele sind kurze, spielerische Team-Aktivitäten, die in der agilen Softwareentwicklung eingesetzt werden, um die Zusammenarbeit zu fördern, Erkenntnisse zu gewinnen und Verbesserungen voranzutreiben.

Agile Spiele fördern das Experimentieren, Feedback und die Anpassung in einer psychologisch sicheren Umgebung. Sie helfen agilen Teams und Projektmanagern, die Teamleistung zu verbessern und fördern die teambildung .

Im Gegensatz zu üblichen Teambuilding-Aktivitäten konzentrieren sich agile Spiele auf die Feinheiten und Herausforderungen der Arbeit in einem agilen Umfeld. Sie helfen Ihrem Team, wichtige agile Konzepte wie iterative Entwicklung, kontinuierliches Feedback und Adaptivität zu verstehen und anzuwenden release-Planung .

Vorteile von agilen Spielen für die Teambildung

Das Spielen von agilen Spielen fördert Diskussionen, aktives Zuhören und das gemeinsame Freigeben von Zielen. Spiele können daher helfen, stärkere agile Softwareentwicklungsteams zu bilden, und zwar durch Folgendes:

Verbesserte Kommunikation: Agile Spiele bauen Barrieren ab und fördern einen offenen Dialog und eine klarere Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams. Sie ermöglichen Ihrem Team, Ideen und Feedback in einer psychologisch sicheren Einstellung auszudrücken, was zu einem besseren Verständnis und einer besseren Zusammenarbeit führt

Agile Spiele bauen Barrieren ab und fördern einen offenen Dialog und eine klarere Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams. Sie ermöglichen Ihrem Team, Ideen und Feedback in einer psychologisch sicheren Einstellung auszudrücken, was zu einem besseren Verständnis und einer besseren Zusammenarbeit führt Höhere Moral und Engagement: Agile Spiele fördern den Teamgeist, indem sie ein Element des Spaßes und des Wettbewerbs einführen, was zu einem Team führt, das sich gerne einbringt und beteiligt

Agile Spiele fördern den Teamgeist, indem sie ein Element des Spaßes und des Wettbewerbs einführen, was zu einem Team führt, das sich gerne einbringt und beteiligt Verbesserte Problemlösungsfähigkeiten: Diese Spiele stellen Szenarien dar, die schnelles Denken und Anpassungsfähigkeit erfordern. So lernen Teams, kreativ zu denken und gemeinsam praktische Lösungen zu entwickeln, was ihre Problemlösungskompetenz steigert

Diese Spiele stellen Szenarien dar, die schnelles Denken und Anpassungsfähigkeit erfordern. So lernen Teams, kreativ zu denken und gemeinsam praktische Lösungen zu entwickeln, was ihre Problemlösungskompetenz steigert Stärkung des Teamzusammenhalts: Agile Spiele schaffen gemeinsame Erfahrungen, die dazu beitragen, die Bindung zwischen den Mitgliedern des Teams zu stärken. Diese gemeinsamen Erfahrungen sind entscheidend für den Aufbau von Vertrauen und Verständnis innerhalb des Teams

Agile Spiele schaffen gemeinsame Erfahrungen, die dazu beitragen, die Bindung zwischen den Mitgliedern des Teams zu stärken. Diese gemeinsamen Erfahrungen sind entscheidend für den Aufbau von Vertrauen und Verständnis innerhalb des Teams Verstärkte agile Prinzipien: Durch Spiele verinnerlichen die Mitglieder des Teams die Schlüsselagile Konzepte wie iterative Entwicklung, Flexibilität und kontinuierliche Verbesserung. Diese Verstärkung hilft bei der Einbettung agiler Praktiken in die tägliche Routine des Teams

Durch Spiele verinnerlichen die Mitglieder des Teams die Schlüsselagile Konzepte wie iterative Entwicklung, Flexibilität und kontinuierliche Verbesserung. Diese Verstärkung hilft bei der Einbettung agiler Praktiken in die tägliche Routine des Teams Verbesserte Lernerfahrung: Agile Spiele bieten eine praktische und unterhaltsame Lernerfahrung zum Anfassen. Dieser Ansatz hilft den Mitgliedern des Teams, agile Konzepte effektiver zu behalten als traditionelle Lehrmethoden

Sie können es nicht erwarten, agile Spiele zu implementieren? Warten Sie noch ein wenig und sehen Sie sich diese Liste der am besten geeigneten Situationen für den Einsatz von agilen Spielen an.

Optimale Situationen für die Implementierung agiler Spiele

Agile Spiele zur Teambildung eignen sich für verschiedene Situationen innerhalb des Zyklus der agilen Softwareentwicklung, z. B:

Während der Planung eines Sprints: Agile Spiele sind eine gute Möglichkeit, einen Sprint einzuleitensprint-Planung sitzung. Sie helfen dabei, das Team aufzuwärmen, fördern die Kreativität und unterstützen eine kollaborative Denkweise, die für eine effektive Planung des Sprints unerlässlich ist

Agile Spiele sind eine gute Möglichkeit, einen Sprint einzuleitensprint-Planung sitzung. Sie helfen dabei, das Team aufzuwärmen, fördern die Kreativität und unterstützen eine kollaborative Denkweise, die für eine effektive Planung des Sprints unerlässlich ist In Retrospektiven: Post-Sprint-Retrospektiven profitieren in hohem Maße von agilen Spielen. Sie bieten Teams eine entspannte Umgebung, in der sie diskutieren können, was funktioniert hat, was nicht, und wie sie ihre Prozesse verbessern können

Post-Sprint-Retrospektiven profitieren in hohem Maße von agilen Spielen. Sie bieten Teams eine entspannte Umgebung, in der sie diskutieren können, was funktioniert hat, was nicht, und wie sie ihre Prozesse verbessern können In Team-Building-Sitzungen: Team-Building-Sitzungen sind die perfekte Gelegenheit, um agile Spiele durchzuführen. Ziel dieser Sitzungen ist es, den Zusammenhalt des Teams zu stärken. Spiele bieten eine unterhaltsame Möglichkeit, dies zu erledigen

Team-Building-Sitzungen sind die perfekte Gelegenheit, um agile Spiele durchzuführen. Ziel dieser Sitzungen ist es, den Zusammenhalt des Teams zu stärken. Spiele bieten eine unterhaltsame Möglichkeit, dies zu erledigen In Meetings zur Problemlösung: Wenn Ihr Team vor einer Herausforderung steht, können agile Spiele bei der kreativen Problemlösung helfen und das "Out-of-the-Box"-Denken fördern

Wenn Ihr Team vor einer Herausforderung steht, können agile Spiele bei der kreativen Problemlösung helfen und das "Out-of-the-Box"-Denken fördern Bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder: Agile Spiele können neu hinzukommenden Mitgliedern helfen, sich einbezogen zu fühlen und die Teamdynamik auf stressfreie Weise zu verstehen

Agile Spiele können neu hinzukommenden Mitgliedern helfen, sich einbezogen zu fühlen und die Teamdynamik auf stressfreie Weise zu verstehen Um Monotonie und Routine zu durchbrechen: Agile Teams bleiben manchmal in ihren alltäglichen Aufgaben stecken. Diese Spiele können eine erfrischende Abwechslung sein und dem Team neuen Schwung verleihen

Agile Teams bleiben manchmal in ihren alltäglichen Aufgaben stecken. Diese Spiele können eine erfrischende Abwechslung sein und dem Team neuen Schwung verleihen Vor wichtigen Meilensteinen im Projekt: Agile Spiele vor wichtigen Meilensteinen können helfen, den Fokus des Teams auszurichten, den Geist zu verjüngen und sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite mit dem Projekt sindziele des Projekts Indem sie den richtigen Zeitpunkt für diese Spiele wählen, können agile Teams ihren Nutzen maximieren, was zu folgenden Ergebnissen führt verbesserter Leistung , eine bessere Kommunikation und ein stärkerer Zusammenhalt des Teams.

Und wenn Sie ClickUp als Ihr projektmanagement-Plattform können Sie agile Prozesse problemlos in Ihre Arbeitsabläufe integrieren. Diese Integration wird Ihrem Team helfen, die Erkenntnisse und Fähigkeiten aus den Spielen auf ihre täglichen Aufgaben und Projekte anzuwenden.

25 Agile Spiele zur Verbesserung von Teamwork und Zusammenarbeit

Hier ist eine Liste mit 25 agilen Spielen, die dazu dienen teamarbeit, Moral und Engagement zu verbessern innerhalb agiler Teams.

1. Kanban-Pizza-Spiel

Das Kanban Pizza Game ist eine lustige, praktische Aktivität, die Teams das Kanban-System näher bringt. Durch die Simulation eines Pizzabackprozesses lernt jedes Mitglied des Teams wichtige Kanban-Prinzipien wie die Visualisierung von Aufgaben, workflow-Management und die Limitierung von In Bearbeitung befindlicher Arbeit.

Sie beginnen damit, dass Sie die Teilnehmer in Teams von jeweils 4-5 Personen aufteilen, die als Pizzaläden fungieren. Dann geben Sie jedem Team eine Tabelle mit Spalten mit den Titeln Backlog, Make, Bake, Deliver. Die Teams erhalten außerdem Haftnotizen, die die Reihenfolge der Pizzabestellungen darstellen.

In der ersten Runde nehmen die Teams die Reihenfolge der Aufträge aus dem Backlog und gehen die Spalte "Prozess" durch. Es ist nur ein IB (Work-in-Progress)-Limit von einer Pizza pro Spalte erlaubt, und die Kunden werden sauer, wenn die Reihenfolge mehr als drei Minuten dauert.

In der zweiten Runde fügen Sie nach der Spalte "Backen" eine Spalte "Expedit" hinzu, und die Teams ordnen eilige Bestellungen nach der Priorität "Expedit". Mit dem Fortschritt in Runde drei erhöhen Sie das IB Limit auf zwei pro Spalte und fügen weitere Reihenfolgen hinzu, um die Auslastung zu simulieren.

Ziel ist es, den Prozess der Pizzaherstellung durch Anwendung von Kanban-Strategien zu optimieren.

Teams können diese Erkenntnisse auf echte Sprints übertragen, indem sie digitale Kanban-Boards in der ClickUp Board Ansicht .

Wenden Sie mit ClickUp die Kanban-Prinzipien auf Ihre Projekt-Workflows an

2. Agile Uhr

Das Spiel Agile Clock wurde entwickelt, um das Verständnis für die 12 Prinzipien des Agilen Manifests zu vertiefen. Es fordert Teams heraus, diese Prinzipien kurz und bündig auszudrücken, ihr Verständnis für agile Konzepte zu schärfen und die Kommunikation im Team zu verbessern.

Die Teams müssen jedes der 12 Prinzipien des Agilen Manifests innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens darstellen. Zu erledigen ist dies, indem sie jedes Prinzip in ein paar Worten oder einem einfachen Bild auf einer Notiz zusammenfassen und eine "Uhr" erstellen, auf der jedes Prinzip bei verschiedenen "Stunden" steht Bei dieser Übung geht es um effektive Kommunikation, schnelles Denken und ein tiefes Verständnis der agilen Werte.

Die Integration dieser Lektionen mit ClickUp Ziele ermöglicht Nachverfolgung und Anpassungen in Echtzeit und überträgt die im Spiel erlernten Fähigkeiten in praktische Projektmanagement-Fähigkeiten.

Nachverfolgung Ihrer Sprints und des gesamten Fortschritts Ihres Projekts in ClickUp Goals

3. Impact & Aufwand Matrix

Das Spiel Impact & Effort Matrix ist eine strategische Aktivität, die in agilen Umgebungen eingesetzt wird, um Teams bei der Priorisierung von Aufgaben zu unterstützen.

Die Teilnehmer erstellen eine Liste potenzieller Aufgaben oder Features und tragen sie dann auf der Grundlage ihrer geschätzten Auswirkungen und des für das Abschließen erforderlichen Aufwands in eine Matrix ein. Die Übung regt Teams dazu an, kritisch darüber nachzudenken, wo sie ihre Ressourcen konzentrieren sollten, um einen maximalen Wert zu erzielen. ClickUp's Matrix-Vorlage für Prioritäten kann Teams dabei helfen, diese Prioritäten zu visualisieren und zu organisieren, was zu einer verbesserten Planung und Durchführung von Projekten und einem besseren Zusammenhalt im Team führt.

Verwenden Sie eine vorgefertigte Matrix zur Priorisierung von Aufgaben mit Ihren Mitarbeitern in ClickUp

4. Schätzungsspiel

Das Estimation Game ist eine agile Übung, die darauf abzielt, die Fähigkeit eines Teams zu verbessern, den Zeit- und Ressourcenbedarf für Aufgaben zu schätzen. Dieses Spiel ist in agilen Projekten von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Sprint-Planung und die Erstellung des Backlogs, wo genaue Schätzungen der Schlüssel zum Erfolg des Projekts sind.

Ziel ist es, durch Diskussion und Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Mitgliedern der Teams in den entfernten Teams einen Konsens über die Schätzung der einzelnen Aufgaben zu erreichen und so ein besseres Verständnis für die Komplexität der Aufgaben und die Ressourcenzuweisung zu fördern.

Die Verwendung des Zeitschätzungen ClickApp können Teams einstellen, wie lange einzelne Aufgaben dauern. Anhand dieser Zeitschätzungen können sie die benötigte Zeit für das gesamte Projekt besser planen. Bei umfangreichen Aufgaben mit mehreren Mitarbeitern können Sie auch unterschiedliche Zeitschätzungen für jede Person festlegen.

Nutzen Sie die vielen Features von ClickUp, um Ihre agilen Spiele interaktiv und effektiv zu gestalten

5. Design Sprint

Design Sprint sind strukturierte Brainstorming-Sitzungen, die auf eine schnelle Problemlösung und Prototyping in agilen Scrum Teams abzielen.

Der Prozess erstreckt sich in der Regel über fünf Phasen. Die Teams beginnen mit dem Verstehen des Problems, machen dann ein Brainstorming über einen Bereich von Lösungen (Diverge), grenzen die machbarsten Lösungen ein (Converge), bauen Prototypen und testen diese schließlich mit echten Benutzern.

Der iterative Charakter dieses Spiels fördert die ständige Verfeinerung und das agile Denken. Verwendung von der ClickUp Sprint Vorlage können Teams jede Phase des Design-Sprints planen, durchführen und überprüfen und diese agilen Methoden in ihre Projektabläufe integrieren.

Sprint in Minutenschnelle mit ClickUp einrichten

6. Vier-Schritt-Skizze

Der Four-Step Sketch ist ein agiles Spiel, das sich auf schnelle Ideenfindung und kollaborative Problemlösung konzentriert. Es ermutigt ein Scrum Team, schnell Lösungen für gegebene Probleme oder Herausforderungen zu visualisieren und fördert innovatives Denken und kreative Designfähigkeiten im agilen Produktionsprozess.

Der Prozess umfasst vier Schritte: das individuelle Skizzieren der Idee, das Freigeben und Diskutieren der Skizzen im Team, das Kombinieren und Verfeinern der Ideen und schließlich das Erstellen einer einheitlichen Lösung. ClickUp Whiteboards sind ein hervorragendes tool für diesen Zweck. Sie ermöglichen es den Mitgliedern eines Teams, in einer dynamischen Umgebung Ideen zu sammeln, zu skizzieren und freizugeben. Außerdem können Sie Ihre Ideen in ClickUp Aufgaben direkt von Ihren Whiteboards aus. Das Hinzufügen von Kontext zu Ihrer Arbeit wird ebenfalls einfacher, da Whiteboards mit Dateien, Dokumenten und mehr in ClickUp verknüpft werden können.

Starten Sie die Vier-Schritte-Skizze auf dem ClickUp Dashboard

7. Stopp Start Weiter

Stop Start Continue ist ein agiles Retrospektivspiel, das die kontinuierliche Verbesserung in Teams fördern soll. Es ermutigt zu offenem Feedback und konstruktivem Dialog und konzentriert sich darauf, Praktiken zu identifizieren, die gestoppt, begonnen oder fortgesetzt werden sollten, um bessere Ergebnisse im Projekt zu erzielen.

Der Prozess umfasst drei Schritte. Zunächst reflektiert jedes Mitglied des Teams individuell und listet die Praktiken oder Prozesse auf, die das Team seiner Meinung nach nicht mehr zu erledigen, zu beginnen oder fortzusetzen hat. Dann werden diese Ideen freigegeben und gemeinsam diskutiert. Schließlich einigt sich das Team auf spezifische Maßnahmen, die in jeder Kategorie (stoppen, beginnen, fortsetzen) für zukünftige Projekte oder Sprints ergriffen werden sollen.

Profi-Tipp: Verwenden Sie die ClickUp SSC-Vorlage zur Organisation, Nachverfolgung und Umsetzung dieser Erkenntnisse, die zu greifbaren Verbesserungen in Ihren agilen Praktiken führen.

Verwenden Sie die SSC-Vorlage auf ClickUp, um Ihre Stop-Start-Continue-Sitzungen zu beginnen

8. Agile Jeopardy

Agile Jeopardy ist ein quizartiges Spiel, das dazu dient, das Verständnis eines Scrum Teams für agile Prinzipien und Praktiken zu stärken und zu testen. Es ist eine fesselnde Methode, um sicherzustellen, dass die Mitglieder des Teams mit den agilen Methoden vertraut sind und die Schlüsselkonzepte effektiv abrufen können.

Teams treten gegeneinander an, um Fragen zu ausgewählten agilen Themen zu beantworten, wobei sie Punkte für richtige Antworten erhalten und möglicherweise Punkte für falsche Antworten verlieren. Dieses Format fördert das Lernen in einer unterhaltsamen, wettbewerbsorientierten Umgebung.

Testen Sie das Verständnis des Teams für die agilen Prinzipien mit diesem spannenden Quizspiel. Erstellen und verwalten Sie den Inhalt des Quiz in Zusammenarbeit mit ClickUp Dokumente und verwandeln es in eine dynamische und interaktive Lernerfahrung, die über ein reines Spiel hinausgeht. Verwenden Sie Docs, um ein Quiz-Wiki mit verschachtelten Seiten und Styling-Optionen zu pflegen, das von verschiedenen Teams wiederverwendet werden kann.

ClickUp Docs ist mehr als nur ein Editor für kollaborative Dokumente - nutzen Sie Docs für agile Quizze

9. Produkt Box

Das Spiel Product Box hilft Teams, den Wert ihres Produkts besser zu verstehen und zu kommunizieren. Es fördert Innovation und kundenorientiertes Denken, indem die Mitglieder des Teams eine "Box" für ihr Produkt entwerfen.

Die Teams diskutieren und entscheiden, was ihre Box enthalten soll, und simulieren so den agilen Produktionsprozess der Definition und Priorisierung von Produktfeatures auf der Grundlage von Kundenfeedback und Marktfähigkeit.

Verwenden Sie ClickUp für die Produktentwicklung um den Wert dieser Übung über das Spiel hinaus zu erweitern. Präsentieren Sie Produktentwürfe in schönen Dokumenten, brainstormen Sie Ideen mit ClickUp Mindmaps und Whiteboards, und planen Sie Ihre Produkt-Roadmap mit dem ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage !

10. Schnellboot

Speed Boat ist ein agiles Retrospektivspiel, das Teams hilft, Faktoren zu identifizieren, die ihren Fortschritt beschleunigen oder behindern.

Beginnen Sie damit, ein Speedboat auf ein Whiteboard oder ein großes Blatt Papier zu zeichnen. Geben Sie jedem Mitglied des Teams Klebezettel und Marker.

Die Teilnehmer schreiben Probleme, die das Team bremsen, auf einzelne Haftnotizen - ein Problem pro Notiz. Sie kleben die Notizen als "Anker" auf die Zeichnung des Schnellbootes, um es zu beschweren.

Anschließend bespricht das Team jedes Problem und wie es gelöst werden kann. Sie können die Notizen oder "Anker" vom Boot entfernen, wenn Lösungen gefunden werden und das Boot mehr "Wind" bekommt.

Dokumentieren und Nachverfolgen dieser Diskussionen mit Hilfe der ClickUp Vorlage für die SWOT-Analyse stellt sicher, dass Ihr Team die im Spiel gewonnenen Erkenntnisse auf konkrete Projekte anwendet. Dies führt zu einer verbesserten Leistung des Scrum Teams.

Integrieren Sie kritische Erkenntnisse in Ihre Strategie mit der kostenlosen ClickUp Vorlage für die SWOT-Analyse

11. Spinnennetz

Spiderweb ist eine Teambuilding-Übung, bei der ein physisches Netz geknüpft wird, um die Verflechtung und Abhängigkeit des Teams zu symbolisieren. Sie ist besonders effektiv, um zu veranschaulichen, wie die Beiträge der einzelnen Mitglieder des Teams für den Gesamterfolg des Projekts entscheidend sind.

Die Verbindungen und Abhängigkeiten können in ClickUp Mindmaps übertragen werden, um deutlich darzustellen, wie die Arbeit jedes Mitglieds des Teams zum Gesamtprojekt beiträgt.

Dies fördert die kontinuierliche Anerkennung der Rolle jedes Einzelnen im Team und fördert eine kollaborative Umgebung, die den agilen Prinzipien der Teamarbeit und der kollektiven Verantwortung entspricht.

12. Agiles Ballpunktspiel

Das Agile Ball Point Game bringt Teams agile Produktionsprozesse und die Bedeutung der Selbstorganisation näher. Es demonstriert die Prinzipien des Flow, der Prozesseffizienz und der kontinuierlichen Verbesserung.

Die Teams spielen sich Bälle zu, um einen Workflow-Prozess zu simulieren, und lernen dabei, Engpässe zu erkennen und Abläufe zu optimieren. Ziel ist es, in drei Sprints so viele Bälle wie möglich durch das System zu befördern.

Dabei gibt es einige Regeln zu beachten:

Der Ball muss bei der gleichen Person beginnen und enden

Der Ball muss durch alle Spieler des Teams hindurchgespielt werden

Der Ball muss eine gewisse Flugzeit haben

Der Ball darf nicht an die Person neben ihm weitergegeben werden

Wenn der Ball fallen gelassen wird, zählt er nicht

Das Spiel unterstreicht die Bedeutung von Teamarbeit, Kommunikation und iterativen Prozessverbesserungen.

13. Dot Voting

Dot Voting ist eine einfache, aber effektive Retrospektivtechnik, die in der agilen Methodik eingesetzt wird. Sie ist besonders nützlich, um Ideen, Probleme oder Lösungen zu priorisieren.

Das Team beginnt mit einem Brainstorming und listet Ideen, Probleme oder Verbesserungen auf einem Board oder einem freigegebenen Dokument auf. Jedes Mitglied des Teams erhält dann eine begrenzte Anzahl von "Punkten" (Stimmen), die es auf die aufgelisteten Elemente verteilen kann.

Sie können alle ihre Punkte auf ein Element setzen oder sie auf mehrere verteilen. Die Elemente mit den meisten Punkten werden für die Diskussion und das Handeln priorisiert. Dieses Verfahren hilft dem Team, gemeinsam die Schlüssel-Schwerpunktbereiche zu ermitteln und sich darauf zu einigen.

Die Teams können dann für jedes Element mit hoher Priorität Aufgaben erstellen und die Features von ClickUp nutzen, um deren Fortschritt zuzuweisen, zu verfolgen und zu aktualisieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Erkenntnisse aus der Retrospektive umgesetzt werden, was den agilen Prinzipien der kontinuierlichen Verbesserung und der teamgesteuerten Entscheidungsfindung entspricht.

14. Die Marshmallow-Herausforderung

Bei diesem agilen Spiel geht es darum, mit Elementen wie Spaghetti-Stäbchen, Klebeband, Zeichenfolge und einem Marshmallow das höchste freistehende Bauwerk zu errichten. Der Haken an der Sache? Du hast ein Limit an Zeit, um dies zu erledigen, und du musst das Marshmallow an der Spitze haben.

Die Aktivität ermutigt Teams dazu, schnell Prototypen zu erstellen, ihre Strukturen zu testen und auf der Grundlage dessen, was funktioniert und was nicht, zu überarbeiten.

Das Spiel spiegelt die agile Denkweise des Lernens durch Handeln wider. Und der kurze Zeitrahmen fördert die Kreativität unter Druck.

Sie können das Spiel wie ein Projekt behandeln und die Strategien und Ergebnisse der Teams mit dem ClickUp Vorlage für Retrospektiven und hilft Teams, die Lektionen im täglichen Projektmanagement anzuwenden.

Halten Sie die Strategie Ihres Teams fest und verfolgen Sie deren Ergebnisse mit der kostenlosen ClickUp Retrospectives Vorlage

15. Magerer Kaffee

Lean Coffee ist ein offenes Format für Meetings, bei dem ein Team demokratisch Diskussionsthemen auswählt und erforscht.

Die Teilnehmer sammeln und schlagen Themen zur Diskussion vor, indem sie diese auf Haftnotizen oder Karten schreiben. Diese Themen werden dann in einem Gruppenabstimmungsprozess nach Prioritäten geordnet. Das Format fördert die aktive Beteiligung und stellt sicher, dass die wichtigsten und dringendsten Probleme angesprochen werden.

Verwendung von ClickUp-Listen zur Organisation und Priorisierung von Diskussionsthemen gewährleistet, dass diese Unterhaltungen produktiv und auf die Ziele des Teams abgestimmt sind.

Listen, Boards, Kalender... Organisieren Sie Ihre Aufgaben in ClickUp so, wie Sie es möchten

16. Das Iterationsspiel

Das Iteration Game ist eine agile Übung, die sich auf das Prinzip der iterativen Entwicklung konzentriert. Es lehrt Teams den Wert kleiner, kontinuierlicher Verbesserungen an einem Produkt oder Prozess und spiegelt damit ein Kernkonzept agiler Methoden wider.

Teams arbeiten in mehreren kurzen Iterationen an einem Projekt oder einer Aufgabe, wobei jede Iteration darauf abzielt, die letzte zu verbessern. Das Spiel beinhaltet oft eine einfache, wiederholbare Aufgabe, die es den Teams ermöglicht, die Auswirkungen von iterativen Änderungen und die Bedeutung von Feedback für die Form des Endergebnisses zu erkennen.

17. Scrum-Simulation mit LEGO

Scrum Simulation mit LEGO ist ein fesselndes und praktisches Spiel, das die Grundlagen der Scrum-Methodik mit LEGO-Blöcken vermittelt. Diese Übung ist besonders effektiv, um das Scrum-Framework, die Rollen und die Zeremonien auf eine greifbare und interaktive Weise zu veranschaulichen.

Teams verwenden LEGO-Blöcke, um den Scrum-Prozess zu simulieren, von der Planung des Sprints bis zur Überprüfung. Die Mitglieder des Teams schlüpfen in Rollen wie Scrum Master und Entwicklungsteam und lernen in einer unterhaltsamen Einstellung etwas über Zusammenarbeit, Iteration und inkrementelle Entwicklung.

Planen und verfolgen Sie jeden Sprint mit dem ClickUp Agile Scrum Management Vorlage bietet ein digitales Gegenstück zur physischen LEGO Simulation, das praktisches Lernen mit praktischer Anwendung verbindet.

Simulieren Sie die Scrum-Umgebung mit ClickUp's kostenloser Vorlage für Agiles Scrum Management

18. Das Namensspiel

Das Namensspiel ist eine einfache, aber effektive Aktivität, die den Zusammenhalt im Team und die Gedächtnisleistung verbessert. Es ist besonders für neue Teams oder Teams mit neuen Mitgliedern geeignet, um das Eis zu brechen und ein Gefühl der Vertrautheit und Kameradschaft zu fördern.

Bei diesem Spiel versucht eine Person, die Notizen macht, einen Flow von Informationen wie Namen, Ziele und Herausforderungen zu notieren, die aus verschiedenen Quellen gleichzeitig einlaufen. Die Quellen sind die Mitglieder des Teams, und jedes Mitglied übernimmt abwechselnd die Rolle des Notizschreibers.

Die Herausforderung steigt, je mehr Namen und Fakten hinzukommen, so dass die Teilnehmer genau aufpassen und sich mehr Informationen merken müssen. Dieses Spiel eignet sich hervorragend, um das Zuhören zu trainieren und den Mitgliedern des Teams zu helfen, mehr übereinander zu erfahren.

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben kreativ, um diese Namen und Fakten zu speichern und zu referenzieren. Es ist ein hervorragendes tool, um Informationen zu festigen und die Kameradschaft im Team zu fördern.

ClickUp Tasks ist unglaublich effektiv bei der Nachverfolgung Ihrer Prioritäten und Aufgaben

19. Verrückte Achten

Crazy Eights ist ein agiles Brainstorming- und Ideationsspiel, das die schnelle Ideenfindung fördert. Es wird häufig in Design Thinking und agilen Workshops eingesetzt, um die Kreativität zu fördern und einen breiten Bereich von Lösungen zu erkunden.

Jeder Teilnehmer erhält ein Blatt Papier, das in acht Abschnitte unterteilt ist. Sie haben acht Minuten Zeit, um acht verschiedene Ideen zu skizzieren oder aufzuschreiben, wobei sie für jede eine Minute Zeit haben. Der Schwerpunkt liegt auf der Quantität und nicht auf der Qualität, um das Denken außerhalb der Box zu fördern. ClickUp Zeiterfassung features können in ähnlichen Brainstorming-Sitzungen eingesetzt werden, um eine zeitlich begrenzte Ideengenerierung zu gewährleisten. Ideen aus Crazy Eights können in ClickUp entweder als Aufgaben, in Dokumenten oder auf Whiteboards für die weitere Entwicklung und Umsetzung festgehalten werden.

Diese Methode hilft dabei, schnelles, kreatives Brainstorming in umsetzbare Aufgaben für ein Projekt zu verwandeln, was sich mit agilen Methoden deckt, die auf iterative und kollaborative Entwicklung ausgerichtet sind.

Zeiterfassung von Aufgaben in verschiedenen Phasen ihres Fortschritts in ClickUp Aufgaben

20. User Story Mapping

User Story Mapping hilft Teams, sich in die Benutzer einzufühlen und ihre Bedürfnisse zu verstehen. Es ist ein gemeinschaftlicher Prozess, der Teams dabei hilft, einen benutzerorientierten Rahmen für die Produktentwicklung zu schaffen, der sicherstellt, dass das Endprodukt eng an den Kundenanforderungen ausgerichtet ist.

Der Prozess umfasst die Organisation von Benutzer-Stories entlang einer Zeitleiste oder eines Workflows, die Identifizierung von Abhängigkeiten und priorisierung der Aufgaben nach dem Wert für den Benutzer. Diese Karte hilft den Teams, das Gesamtbild zu verstehen und fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, was zuerst gebaut werden soll. ClickUp's User Story Vorlage ist ein kollaboratives Tool zum Erstellen, Freigeben und Weiterentwickeln dieser User Stories, das sicherstellt, dass die Bedürfnisse der Benutzer bei der Planung und Durchführung von Projekten im Mittelpunkt stehen.

Erfassen und analysieren Sie User Stories für Ihr Produkt mit der kostenlosen Vorlage von ClickUp

21. Das Penny-Spiel

Dieses Spiel veranschaulicht das Konzept der Losgröße und ihre Auswirkungen auf den Workflow in Produktionssystemen. Es eignet sich besonders gut, um Teams die Auswirkungen von Limits für den Fortschritt in der Arbeit und die Optimierung von Prozess-Flows zu vermitteln.

Das Spiel wird in Runden gespielt, wobei jede Runde andere Regeln für die Weitergabe von Pfennigen hat. Teams handhaben Pfennige (oder ähnliche kleine Elemente) in verschiedenen Größen und lernen dabei etwas über Effizienz und Prozess Flow.

Ziel ist es, die Aufgabe so schnell wie möglich abzuschließen, wobei deutlich wird, wie sich verschiedene Ansätze auf die Gesamteffizienz und den Durchsatz auswirken.

Verwenden Sie ClickUp für agile Teams um Workflows nach Ihren Bedürfnissen zu verbessern, an einem Ort zusammenzuarbeiten und Aufgaben zu benutzerdefinieren. Es ermöglicht Ihrem Team, Ansichten auf höchster Ebene zu erhalten und die Entwicklung schnell voranzutreiben.

22. Agiles Bingo

Agile Bingo ist ein spielerischer Weg, um agile Konzepte und Praktiken zu vertiefen. Es verwandelt den Lernprozess in eine fesselnde Aktivität, die ein tieferes Verständnis agiler Konzepte in einer entspannten Umgebung fördert.

Erstellen Sie Bingo-Karten mit Begriffen wie "MVP", "Retrospektive", "User Story" usw., und bereiten Sie einen Pool von Definitionen für jeden Begriff vor. Ziehen Sie abwechselnd Definitionen und lesen Sie sie laut vor.

Die Mitglieder des Teams markieren passende Begriffe auf ihren Karten. Wer als Erster eine Zeile, Spalte oder Diagonale abschließt - oder die ganze Karte ausfüllt - ruft "Bingo!" und gewinnt.

23. Die nicht-musikalischen Stühle

The Non-Musical Chairs ist ein diskussionsbasiertes agiles Spiel, bei dem es um offene Kommunikation und die Dynamik im Team geht. Im Gegensatz zu seinem musikalischen Gegenstück konzentriert sich dieses Spiel auf den Dialog und die Reflexion, was es zu einem ausgezeichneten Tool für die agile Teambildung und Problemlösung macht.

Bei dieser Aktivität sitzen die Mitglieder des Teams in einem Kreis, in dem ein Stuhl weniger steht als die Zahl der Teilnehmer. Wenn die Musik aufhört, rennen sie nicht um einen Stuhl, sondern geben ihre Gedanken zu einem vorher festgelegten Thema frei, das mit der Leistung oder Dynamik des Teams zu tun hat.

Im Anschluss an das Spiel, ClickUp Formular Ansicht kann dabei helfen, Erkenntnisse, Feedback und Aktionspunkte aus diesen Diskussionen zu dokumentieren und Teams bei der Nachverfolgung von Fortschritten und notwendigen Anpassungen zu unterstützen.

Starten Sie eine Umfrage zum Sammeln von Feedback mit hochgradig anpassbaren Formularen auf ClickUp

24. Turmgebäude

Lassen Sie Teams in einer kreativen und strategischen Übung den höchsten Turm mit limitierten Ressourcen bauen.

Die Übung erfordert Kreativität, Strategie und effektive Kommunikation, da die Mitglieder des Teams entscheiden, wie sie ihre Ressourcen am besten einsetzen, um das Ziel zu erreichen. Es handelt sich um eine Übung, bei der Ehrgeiz und Zweckmäßigkeit in Einklang gebracht werden und die Teams dazu ermutigt werden, innovativ zu denken und gleichzeitig mit den Beschränkungen umzugehen.

Verwendung von ClickUp für das Projektmanagement können Teams ihre Aufbaustrategien planen, ihre Ansätze nach der Aktivität überprüfen und diese Erkenntnisse zur Verbesserung der Teamarbeit und der Fähigkeiten im Projektmanagement anwenden.

Nachverfolgung von teamweiten OKRs auf einem einzigen ClickUp Dashboard in Echtzeit

25. Empathie-Mapping Empathie-Mapping ist ein wirkungsvolles Spiel, um die Perspektiven und Bedürfnisse der Benutzer zu verstehen. Es ist eine kollaborative Aktivität, die sich darauf konzentriert, Empathie für das Einzelziel zu entwickeln, was für die benutzerzentrierte Produktentwicklung entscheidend ist.

Der Prozess beinhaltet ein Brainstorming und eine Diskussion über die Erfahrungen, Bedürfnisse und Motivationen der Benutzer, um diese Erkenntnisse dann in der Empathie-Karte zu organisieren. Diese Übung ermutigt Teams dazu, in die Rolle ihrer Benutzer zu schlüpfen und so ein tieferes Verständnis der Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Benutzer zu entwickeln. ClickUp's Empathy Map Whiteboard Vorlage bietet einen kollaborativen Space zum Erstellen, Freigeben und Entwickeln dieser Empathiekarten und integriert diese wertvollen Erkenntnisse der Benutzer in den Planungs- und Entwicklungsprozess des Teams.

Führen Sie eine Empathie-Mapping-Übung mit nur einem Klick durch - mit der ClickUp Whiteboard-Vorlage für die Empathie-Karte

Agile Spiele machen Lernen und Verbessern zum Vergnügen

Die Verwendung dieser 25 agilen Spiele für das Lernen Ihres Teams ist mehr als nur ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Es ist ein strategischer Schritt zum Aufbau eines stärkeren, kohärenteren und leistungsfähigeren agilen Teams.

Jedes Spiel mit seinem eigenen Schwerpunkt und seinen eigenen Lernergebnissen wird verschiedene Aspekte der agilen Teamarbeit verbessern, von der Verbesserung der Kommunikation und der Problemlösungsfähigkeiten bis zur Förderung einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und Zusammenarbeit.

ClickUp ist die ideale Plattform, um diese Spiele in einem realen Kontext zum Leben zu erwecken. Ob die Nachverfolgung des Fortschritts im Kanban-Pizza-Spiel in der Board-Ansicht, die Organisation von Diskussionen beim Lean Coffee mit Listen oder die Reflexion der Team-Dynamik mit der Stop-Start-Fortsetzen-Vorlage - ClickUp steigert die Effektivität jedes Spiels.

Nehmen Sie diese agilen Spiele als Katalysator für Wachstum an und lassen Sie ClickUp Ihr Partner auf dieser Reise der kontinuierlichen Verbesserung sein.

Beginnen Sie noch heute, die Dynamik Ihres Teams zu verändern mit ClickUp für agile Teams .