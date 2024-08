Der Challenger-Verkauf: Buchzusammenfassung & Key Takeaways

Beziehungsaufbau ist tot. Zumindest wenn es darum geht, im Verkauf zu gewinnen.

Schockiert? Wir waren es auch. Bis wir The Challenger Sale von Matt Dixon und Brent Adamson lasen und herausfanden, warum.

Das 2011 erschienene Buch könnte der am meisten erwartete Durchbruch im Vertrieb seit den 1970er Jahren sein, dem Jahrzehnt, das den Beginn des beratenden Vertriebs markiert.

Heute, wo Verkäufer versuchen, immer größere, komplexere und teurere Lösungen zu verkaufen, sind Unternehmenskunden zurückhaltender und nachdenklicher als je zuvor in ihrem Kaufverhalten. Die Verkaufszyklen sind länger, die Kunden sind besser informiert, und es gibt mehr Wettbewerb als je zuvor.

Wie kann man also im Vertrieb erfolgreich sein?

Um diese Frage zu beantworten, führten die Autoren eine groß angelegte Studie durch, in der sie die Vertriebsmitarbeiter anhand von Verkaufsleistungsdaten, Gewinnraten, Geschäftsgrößen, Kundenbindungsraten und anderen Kennzahlen bewerteten.

Die weitere Analyse der Ergebnisse ergab, dass der "Challenger"-Verkaufsansatz am besten abschneidet!

Diese Zusammenfassung von The Challenger Sale wird Ihnen helfen zu verstehen, wie die besten Verkäufer nicht nur Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen, sondern diese auch herausfordern und ihre Sichtweise ändern.

Das Buch richtet sich nicht nur an die CEOs und CFOs von Unternehmen, sondern an jeden Verkäufer, der in seinem Bereich über sich hinauswachsen möchte.

# _The Challenger Sale Buchzusammenfassung auf einen Blick

über Startup-Reiter Matthew Dixon und Brent Adamson, Leiter des Sales Executive Council bei CEB in Washington, D.C., sind die Autoren dieses einflussreichen Buches. Dieses Buch basiert auf einer umfassenden Studie, die von CEB Inc. durchgeführt wurde und an der mehr als 6000 Vertriebsmitarbeiter aus 90 verschiedenen Unternehmen teilnahmen.

the Challenger Sale" stützt sich auf umfangreiche Forschungsergebnisse und offenbart kontraintuitive Erkenntnisse, die selbst die schärfsten Köpfe im Vertrieb verblüffen. Sie zeigen, dass mehr als die Hälfte der Kundentreue von dem Wert abhängt, den die Kunden aus den Verkaufsinteraktionen ziehen, und nicht nur von der Marke oder dem Produkt.

Laut der Studie können B2B-Vertriebsmitarbeiter in fünf verschiedene Archetypen eingeteilt werden, die jeweils ihre eigenen Fähigkeiten und Interaktionsstile haben:

Der harte Arbeiter: Hartnäckig, selbstgesteuert und begierig nach Feedback und Selbstverbesserung Der einsame Wolf: Verlässt sich auf seinen Instinkt, ist selbstbewusst und liefert Ergebnisse, kann aber schwierig zu führen sein The Relationship Builder: Der Inbegriff des beratenden Vertreters, der interne Unterstützung aufbaut und Beziehungen zu potenziellen Kunden pflegt Der Herausforderer: Bietet eine andere Perspektive, ist diskussionsfreudig und hat ein tiefes Verständnis für das Geschäft des Kunden Der Problemlöser: Detailorientiert, zuverlässig in der Reaktion auf Interessengruppen und konzentriert auf die Lösung von Problemen

Wie der Titel schon sagt, ist der Challenger der erfolgreichste von allen.

Einige der wichtigsten Erkenntnisse der Studie über die Wirksamkeit des "Challenger-Ansatzes" in leistungsstarken Verkaufsszenarien sind

40 % der Top-Verkäufer sind in erster Linie Challenger

Die Wahrscheinlichkeit, dass High Performer den Challenger-Ansatz anwenden, ist doppelt so hoch wie bei anderen Methoden

Mehr als die Hälfte der Top-Performer im komplexen Verkauf sind Challenger

Nur 7% der Top-Performer bevorzugen einen beziehungsorientierten Ansatz, das am wenigsten effektive Profil in dieser Studie

Diese Erkenntnisse stellen die herkömmliche Konzentration auf den Aufbau von Beziehungen im Verkaufstraining in Frage.

Matt und Brent zufolge erweist sich das Challenger-Verkaufsmodell als effektiver als andere Ansätze, je komplexer der Verkauf wird. Diese Methode sticht vor allem bei den High Performern hervor, während bei den durchschnittlichen Performern alle Profile ähnliche Erfolgsquoten aufweisen.

Das Buch befasst sich dann mit den Merkmalen, die einen Challenger von anderen Verkaufsprofilen unterscheiden.

Einige der wichtigsten Eigenschaften eines Challengers sind

Einzigartige Perspektiven für Kunden bieten

Starke zweiseitige Kommunikationsfähigkeiten

Verständnis der individuellen Werttreiber des Kunden

Erkennen von wirtschaftlichen Faktoren im Geschäft des Kunden

Sicheres Erörtern finanzieller Aspekte

Fähigkeit, den Kunden zu überzeugen

Diese Eigenschaften sind zwar auch bei anderen Verkaufsstilen zu finden, aber die Challenger setzen sie am effektivsten ein.

Das Buch geht außerdem auf die drei wichtigsten Taktiken ein, die ein Challenger einsetzt, um seine Ziele zu erreichen vertriebs-OKRs :

**Kunden wertvolle Erkenntnisse über ihre Konkurrenz auf dem Markt vermitteln

Anpassung von Verkaufsgesprächen an die kritischen Anliegen der Entscheidungsträger

von Verkaufsgesprächen an die kritischen Anliegen der Entscheidungsträger Diskussionen über die Preisgestaltung steuern und die Problemwahrnehmung des Kunden in Frage stellen

Die wichtigsten Erkenntnisse aus The Challenger Sale

Hier sind einige der wichtigsten Erkenntnisse aus The Challenger Sale, die Ihrem Team helfen können, seine Ziele zu erreichen und zu übertreffen verkaufs-KPIs .

1. Der Challenger-Ansatz

Dieser Ansatz verlagert den Schwerpunkt vom reinen Verkauf von Produkten darauf, Ihren Kunden neue Dinge beizubringen und einen Mehrwert zu schaffen.

Um sich von der Konkurrenz abzuheben, müssen Sie mit den Kunden in einen intensiven Dialog über ihre Bedürfnisse treten und neue Perspektiven einbringen. Sie müssen unerkannte Probleme der Kunden aufdecken und Ihre Lösung als ein "Muss" und nicht nur als ein "Nice-to-have" positionieren. Anstatt sich an die Kundenbedürfnisse anzupassen, gestalten Sie deren Bedürfnisse.

Vertriebsmitarbeiter werden ermutigt, vertrauenswürdige Berater zu werden, die den Kunden bei der Lösung komplexer Probleme helfen können, anstatt nur auf einen Verkauf zu drängen.

2. Die Botschaft maßschneidern

Es ist von entscheidender Bedeutung, die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden zu verstehen und darauf einzugehen.

Diese Erkenntnis unterstreicht, wie wichtig es ist, das Verkaufsgespräch so zu gestalten, dass es bei den verschiedenen Interessengruppen ankommt. Dazu gehört eine gründliche Recherche und das Verständnis für das Geschäft des Kunden - der Vertriebsmitarbeiter kann dann auf intelligente Weise auf die spezifischen Anliegen und Ziele des Kunden eingehen.

3. Die Kontrolle übernehmen

Die Herausforderer zeichnen sich durch ihr Selbstvertrauen und ihr Durchsetzungsvermögen in Verkaufsgesprächen aus. Sie zögern nicht, finanzielle Aspekte bereits zu Beginn des Gesprächs zu erörtern und ziehen es vor, Preisfragen im Vorfeld anzusprechen.

Dieser proaktive Ansatz hilft ihnen, die Erwartungen der Kunden zu steuern und das Gespräch auf das Wertangebot und den ROI zu lenken, anstatt nur auf die Kosten.

4. Die Bedeutung von Spannung

Konstruktive Spannung wird als strategisches Instrument eingesetzt, um den Kunden zu involvieren und sein Denken anzuregen. In diesem Buch wird argumentiert, dass Lösungsverkauf von Natur aus ein "disruptiver Verkauf" ist

Die Herausforderer stellen vorgefasste Meinungen in Frage und inspirieren ihre Kunden, ihr Geschäft aus einer neuen Perspektive zu betrachten, was zu einer ansprechenderen, einprägsameren und effektiveren Verkaufserfahrung führt.

Mit diesem Ansatz hebt sich der Vertriebsmitarbeiter als jemand ab, der einen Mehrwert schafft, indem er neue Ideen an den Tisch bringt.

5. Solution Selling vs. Insight Selling

In diesem Buch geht es um die Notwendigkeit, vom traditionellen Lösungsverkaufsansatz auf den Ansatz des Erkenntnisverkaufs umzustellen.

Der traditionelle Lösungsverkauf konzentriert sich auf die erklärten oder offensichtlichen Bedürfnisse der Kunden. Das bedeutet, dass Sie Ihren Kunden eine Lösung anbieten, nach der sie fragen.

Der Insight-Selling-Ansatz geht jedoch noch einen Schritt weiter. Es geht darum, dem Kunden innovative Lösungen und neue Perspektiven zu bieten, an die er noch nicht gedacht hat.

Bei diesem Ansatz geht es darum, den Status quo in Frage zu stellen, den Kunden zu einem neuen Verständnis seiner Probleme zu führen und dann mögliche Lösungen anzubieten.

6. Aufbau eines Challenger-Verkaufsteams

Um ein Vertriebsteam zu effektiven Challenger-Vertriebsmitarbeitern zu machen, bedarf es mehr als nur der Schulung einzelner Mitarbeiter oder der die Entwicklung operativer Strategien .

Dies erfordert einen Wandel in der Verkaufskultur und -strategie des gesamten Unternehmens. Dazu gehört die Entwicklung von Fähigkeiten wie aktives Zuhören, kritisches Denken und die Fähigkeit, beratende Dialoge zu führen.

Es geht auch darum, das Team mit den richtigen Werkzeugen, Ressourcen und Unterstützung auszustatten, um das Challenger-Verkaufsmodell zu übernehmen und zu übertreffen.

Jeder dieser Aspekte ist ein wichtiger Bestandteil der Challenger-Selling-Methode und bietet wertvolle Einblicke in die Mikrospezifika einer Verkaufsinteraktion.

Beliebte The Challenger Sale Zitate

The Challenger Sale ist voll von Erkenntnissen, die noch lange nach dem Aufschlagen des Buches in Erinnerung bleiben. Einige der aussagekräftigsten Zitate aus dem Buch sind:

"Was die besten Anbieter auszeichnet, ist nicht die Qualität ihrer Produkte, sondern der Wert ihrer Erkenntnisse - neue Ideen, die den Kunden helfen, Geld zu verdienen oder zu sparen, und zwar auf eine Weise, von der sie nicht einmal wussten, dass sie möglich ist."

Dieses Zitat unterstreicht, dass der wahre Wert nicht allein in der Qualität Ihrer Produkte liegt, sondern in den Erkenntnissen und Ideen, mit denen Sie Ihren Kunden zum Erfolg verhelfen. Echte Herausforderer bringen innovative Perspektiven ein, um den Kunden die Augen für neue Möglichkeiten zu öffnen.

Schauen Sie sich noch einmal die fünf wichtigsten Eigenschaften an, die ein erstklassiges Verkaufserlebnis ausmachen: Der Vertreter bietet einzigartige und wertvolle Perspektiven auf dem Markt. Der Vertreter hilft mir, Alternativen zu finden. Der Vertreter bietet kontinuierliche Beratung an. Der Vertreter hilft mir, potenzielle Tretminen zu vermeiden. Der Vertreter klärt mich über neue Themen und Ergebnisse auf. Jedes dieser Attribute spricht direkt das dringende Bedürfnis des Kunden an, nicht etwas zu kaufen, sondern etwas zu lernen. Sie erwarten von ihren Lieferanten, dass sie ihnen helfen, neue Möglichkeiten zur Kostensenkung, Umsatzsteigerung, Erschließung neuer Märkte und Risikominderung zu finden, die sie selbst noch nicht erkannt haben. Im Grunde genommen ist es der Kunde - oder zumindest 5.000 von ihnen, überall auf der Welt - der mit Nachdruck sagt: "Verschwenden Sie nicht länger meine Zeit. Fordere mich heraus. Bringen Sie mir etwas Neues bei."

Kunden wollen nicht einfach nur verkauft werden - sie wollen ständig von den Anbietern lernen. Challenger-Vertreter erfüllen dieses Bedürfnis, indem sie die Kunden über Dinge wie Kosteneinsparungen, neue Märkte und Risikominderung informieren. Diese kontinuierliche Weiterbildung ist das Markenzeichen eines erstklassigen Verkaufserlebnisses.

Was aber, wenn die Kunden wirklich nicht wissen, was sie brauchen? Was ist, wenn das größte Bedürfnis der Kunden - ironischerweise - darin besteht, herauszufinden, was genau sie brauchen?"

Herausforderer erkennen, dass die Kunden ihre Bedürfnisse oft nicht vollständig erfassen. Anstatt sich mit den oberflächlichen Bedürfnissen zu begnügen, graben sie tiefer, um die Ursachen und versteckten Bedürfnisse aufzudecken, die die Kunden vielleicht selbst nicht sehen.

Wenn alle sagen, dass sie die "führende Lösung" anbieten, was soll der Kunde dann denken? Wir können Ihnen sagen, wie er reagieren wird: "Toll - geben Sie mir 10 Prozent Rabatt."

Die Kunden blenden leere Behauptungen aus, die alle Anbieter aufstellen. Sie müssen sie mit konkreten Beweisen für ihren Wert untermauern.

Kunden suchen keine Vertreter, die Bedürfnisse vorhersehen oder "entdecken", von denen sie bereits wissen, dass sie sie haben, sondern sie sollen ihnen Möglichkeiten aufzeigen, Geld zu verdienen oder zu sparen, von denen sie nicht einmal wussten, dass sie möglich sind

Relationship Builder konzentrieren sich auf die Entdeckung offen geäußerter Bedürfnisse. Herausforderer gehen noch weiter - sie decken ungesehene Bedürfnisse und Möglichkeiten auf, von denen die Kunden nicht wussten, dass sie möglich sind. Das bringt echten Wert.

Zitate sind eine großartige Möglichkeit, die Erkenntnisse aus inspirierenden Büchern zusammenzufassen, nicht wahr? Aber wir glauben, dass Sie den größten Nutzen aus der Lektüre von The Challenger Sale ziehen werden, wenn Sie die Grundsätze in Ihrem Arbeitsalltag anwenden.

Die Anwendung der Challenger-Sale-Methode mit ClickUp

Die Komplexität moderner Vertriebsprozesse erfordert einen systematischen Ansatz für die Erstellung von Vertriebsplänen, die Verwaltung von Aufgaben, die Verfolgung von Fortschritten und die Sicherstellung, dass jedes Teammitglied an der Gesamtgeschäftsstrategie ausgerichtet ist.

Dies ist der Punkt, an dem eine verkaufswerkzeug wie ClickUp zeigt seinen wahren Wert.

ClickUp bietet eine zentrale Plattform zur Integration und Anwendung der Challenger-Sale-Methodik und stattet Sie und Ihr Team mit Tools und vorlagen für eine effektive Verkaufsplanung .

Verwendung von ClickUp's Verkaufslösung und fortschrittlichen Projektmanagementfunktionen können Vertriebsteams ihre Pläne mit beispielloser Präzision ausführen.

Einige der einzigartigen Funktionen sind:

1. Benutzerdefinierte Ansichten

Wählen Sie aus 10+ einfachen und dennoch leistungsstarken Ansichten auf ClickUp ClickUp Ansichten ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Ansichten für verschiedene Phasen des Verkaufsprozesses zu erstellen.

Von der ersten Akquise über den Abschluss eines Geschäfts bis hin zur Kundenbindung nach dem Verkauf können Sie mit diesem Tool alle Schritte Ihres Verkaufsprozesses und Ihre Verkaufsziele effektiv verfolgen und verwalten.

Vertriebsteams können ihre Arbeitsabläufe so anpassen, dass sie die gesamte Pipeline in einem für sie am besten geeigneten Format anzeigen können, sei es als Liste, Kanban-Tafel, Tabelle oder in einer der über 10 anderen Ansichten, die ClickUp anbietet. Sie können auch Ansichten erstellen, um Challenger-Kennzahlen wie z. B. den Zeitaufwand für Schulungen zu verfolgen.

2. Reminders

Bleiben Sie auf Kurs mit schnellen und einfachen ClickUp-Erinnerungen ClickUp-Erinnerungen helfen, die Dynamik der Vertriebsaktivitäten aufrechtzuerhalten. Erinnerungen und Benachrichtigungen helfen Vertriebsmitarbeitern, den Überblick zu behalten und stellen sicher, dass potenzielle Verkaufschancen nicht aufgrund von Versäumnissen oder Verzögerungen verloren gehen.

Beim Challenger-Sale-Ansatz, bei dem proaktives Engagement und Nachfassaktionen der Schlüssel zum Erfolg sind, sind solche Funktionen unverzichtbar.

Mit ClickUp Dashboards können Sie Geschäfte im Zeitverlauf verfolgen

Der Ansatz von Challenger Sales zeichnet sich durch proaktives Engagement und die genaue Verfolgung von Gesprächen aus. Warum E-Mails verschicken und Zeit damit verbringen, sich gegenseitig Updates und E-Mails zu schicken, wenn Sie einfach ClickUp Docs für die Zusammenarbeit nutzen können? ClickUp Docs bietet den Vertriebsteams einen einfachen, zentralen Zugriff auf aktuelle Kundendaten und stellt sicher, dass jeder mit wichtigen neuen Erkenntnissen und Taktiken ausgestattet ist.

Weiter, ClickUp Dashboards ermöglichen es den Leitern von Vertriebsteams, den Fortschritt von Geschäften im Laufe der Zeit zu beobachten, die besten Abschlüsse zu identifizieren und die Gesamtleistung des Teams zu bewerten.

Diese Dashboards ermöglichen es Ihnen, Verzögerungen oder Engpässe mithilfe einer Reihe von Diagrammen, wie z. B. kumulativer Fluss, Burnup, Burndown und Velocity, schnell zu erkennen. All dies erleichtert die Verfolgung und Analyse von Teamdynamik und -fortschritt.

Vertriebsleiter können Dashboards auch anpassen, um Challenger-Kennzahlen für Mitarbeiter zu überwachen, z. B. Anrufquoten, Unterrichtszeiten pro Anruf und Geschäftsgrößen, um den Erfolg des Ansatzes zu verfolgen.

4. Automatisierung

Benutzerdefinierte Automatisierung einfach auf ClickUp einrichten Automatisierung in ClickUp hilft, den Zeitaufwand für manuelle dateneingabe und sorgt für einen reibungslosen Fluss von Leads durch Ihre Pipeline.

Vertriebsteams können automatische Aufgabenzuweisungen einrichten, die den verschiedenen Phasen des Vertriebsprozesses entsprechen, Statusaktualisierungen als Reaktion auf Kundeninteraktionen initiieren und Prioritäten anpassen, um Ihr Team zu den nächsten Schwerpunktbereichen zu führen.

5. Gebrauchsfertige Vorlagen

ClickUp bietet spezielle Vertriebsvorlagen, die die Effizienz Ihrer Vertriebsprozesse verbessern.

Mit den ClickUp-Verkaufsvorlagen, wie zum Beispiel der ClickUp B2B-Vertriebsstrategie-Vorlage die verschiedenen verkaufstrichter-Vorlagen oder auch die ankündigungsvorlagen können Sie schnell eine angepasste Vertriebskette einrichten, den Lead-Fortschritt verfolgen und Kundeninteraktionen verwalten.

Diese Vorlagen entsprechen den in The Challenger Sale dargelegten Strategien und können Ihnen helfen, viel Zeit und Energie zu sparen, die sonst für die manuelle Ausführung sich wiederholender Aufgaben aufgewendet werden müssten.

Teams können diese Funktion auch nutzen, um wiederverwendbare Vorlagen für Challenger-Verkaufsmaterialien zu erstellen, z. B. Wertvorstellungen, ROI-Rechner und Fragebögen, um den Erfolg der Vertreter mit dem Modell zu beschleunigen.

ClickUp B2B-Strategie-Vorlage verwenden

Zum Schluss

The Challenger Sale hat veraltete Ansichten über den Verkauf grundlegend verändert und durch strenge Daten bewiesen, dass die Herausforderung des Kunden den Aufbau von Beziehungen übertrifft. Dieses kommerzielle Lehr- und Verkaufsmodell schreibt das Spielbuch für hervorragende Verkaufsleistungen neu.

Dennoch tun sich viele Teams schwer damit, einen Challenger-Ansatz effektiv umzusetzen. Das ist der Punkt, an dem ein werkzeug zur Verkaufsförderung wie ClickUp ins Spiel kommt. Seine flexiblen Funktionen unterstützen umfassend die Ausführung und Skalierung der Challenger-Methode in Ihrer gesamten Vertriebsorganisation.

Mit ClickUp gewinnen Ihre Mitarbeiter einen unverzichtbaren Vorsprung:

Anpassbare Pipelines zur Einbindung von Challenger-Phasen und -Kennzahlen

Zentralisierte Kundendaten zur Information über schwierige Interaktionen

Automatisierte Erinnerungen und Vorlagen beschleunigen Challenger-Aufgaben

Echtzeit-Transparenz über die Annahme und Leistung des Teams

Die Ergebnisse? Effizientere Ausführung des Challenger-Modells, schnellere Verkaufszyklen, größere Geschäftsabschlüsse und schließlich wirtschaftliche Dominanz.

Schöpfen Sie das Potenzial der bewährten Dixon-Techniken mit ClickUp aus, und die Konkurrenz wird nicht wissen, wie ihr geschieht. Melden Sie sich jetzt kostenlos an .