Atomic Habits Buchzusammenfassung: Key Takeaways & Rezension | ClickUp

Wie oft haben Sie schon ein motivierendes Buch in die Hand genommen, nur um Ihre neu gewonnene Motivation zu verlieren, sobald Sie es zu Ende gelesen haben?

Motivation ist der plötzliche Anstoß, eine bedeutende Veränderung vorzunehmen, aber sie schwindet mit der Zeit. Was kommt als Nächstes, wenn Sie das große Ziel erreicht haben, das Sie ins Auge gefasst haben?

Wenn Sie sich jedoch ein System zurechtgelegt haben, werden Sie täglich Fortschritte machen. Diese kleinen Veränderungen summieren sich und erzeugen eine dauerhafte Dynamik. Anstatt nur ein Ziel anzustreben, sollten Sie sich darauf konzentrieren, eine Identität für sich selbst aufzubauen, die Sie zu den richtigen Maßnahmen anleitet.

Wenn Sie ständig damit kämpfen, jeden Tag motiviert zu sein, ist es an der Zeit, damit aufzuhören.

Gewohnheiten formen Ihre Identität. Diese Atomic Habit-Zusammenfassung wird Ihnen helfen, in Produktivitäts-Hacks einzutauchen, die Ihnen helfen, neue Gewohnheiten zu bilden, die dauerhafte Veränderungen bewirken.

Atomic Habits - Zusammenfassung auf einen Blick

wenn Sie sich ein Jahr lang jeden Tag um 1 Prozent verbessern, sind Sie am Ende siebenunddreißigmal besser als vorher. Umgekehrt, wenn Sie sich ein Jahr lang jeden Tag um 1 Prozent verschlechtern, werden Sie fast bis auf Null zurückgehen

Atomic Habits von James Clear ist ein Buch über die Macht der kleinen Gewohnheiten bei der Schaffung von

dauerhafte Veränderungen in Ihrem Leben

. Im Gegensatz zu allgemeinen und sich wiederholenden Motivationsbüchern zeigt Ihnen dieses Buch, dass echte Veränderung durch unzählige kleine Entscheidungen entsteht, nicht nur durch Motivation.

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau eines Systems statt auf der Fokussierung auf Ziele.

Mit außergewöhnlichen Erzählungen, persönlichen Anekdoten und Beispielen aus dem wirklichen Leben nimmt Clear Sie mit auf eine Reise der Selbstverbesserung. Jedes Konzept, das Sie kennenlernen, ist wissenschaftlich untermauert, so dass es klarer wird, dass Sie Ergebnisse erzielen werden.

Ob es sich um die Gewohnheitsschleife, die 2-Minuten-Regel, den identitätsbasierten Ansatz, das Stapeln von Gewohnheiten oder die meisten anderen Konzepte handelt, sie alle haben einen Grund, warum sie funktionieren.

Clear räumt auch mit allgemein verbreiteten Vorstellungen auf, wie dem Streben nach sofortigen positiven Veränderungen. Stattdessen erklärt er, dass man sich jeden Tag konsequent um 1 % verbessern muss. Wenn Sie zum Beispiel einen Tag ins Fitnessstudio gehen, werden Sie keine Bauchmuskeln aufbauen. Aber wenn Sie vier Wochen lang konsequent ins Fitnessstudio gehen, wird sich Ihr Körper positiv verändern.

Er räumt auch mit dem Mythos auf, dass Gewohnheit ein Endpunkt ist. Er erklärt, dass die Gewohnheit dadurch entsteht, dass man ein Taxi zum Fitnessstudio nimmt, und nicht dadurch, dass man das Fitnessstudio erreicht. Clear gibt Beispiele für einige der größten Errungenschaften in verschiedenen Bereichen und verbindet auf brillante Weise die Punkte, damit Sie verstehen, wie diese Taktiken funktionieren, egal in welchem Stadium Sie sich befinden.

Atomic Habits ist also Ihr Leitfaden, wenn Sie in einem Labyrinth aus schlechten Gewohnheiten feststecken oder sich fragen: "Warum um alles in der Welt tue ich das?". Egal, ob Sie bereits etwas erreicht haben und sich nach mehr sehnen oder ob Sie sich einfach nur verbessern und wachsen wollen - dieses Buch kann Ihnen helfen.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus Atomic Habits von James Clear

Konzentrieren Sie sich darauf, winzige Änderungen an Ihrem Verhalten vorzunehmen, denn kleine Änderungen führen zu dauerhaften Verbesserungen Nutzen Sie strategisch die Gewohnheitsschleife - Stichwort, Verlangen, Reaktion und Belohnung um eine neue Gewohnheit aufzubauen Richten Sie Ihre Gewohnheiten auf die Identität aus, die Sie aufbauen wollen, und lassen Sie Ihre Gewohnheiten die Person verstärken, die Sie sein wollen Integrieren Sie eine neue Gewohnheit in eine bestehende Routine. Bestehende Anhaltspunkte und menschliches Verhalten machen es einfacher, neue Gewohnheiten zu etablieren und beizubehalten Haben Sie Geduld, denn die Fortschritte bei der Bildung von Gewohnheiten sind oft nicht sofort sichtbar Gestalten Sie Ihre Umgebung so, dass sie die Gewohnheitsbildung unterstützt Gewohnheiten in Zwei-Minuten-Aufgaben zu unterteilen, macht sie leichter handhabbar Die Bildung von Gewohnheiten ist ein fortlaufender Prozess der kontinuierlichen Verbesserung. Seien Sie also bereit, Ihre Gewohnheiten anzupassen, wenn sich die Umstände ändern

Gute Gewohnheiten formen: Eine Aufschlüsselung der 4 Gesetze von Atomic Habits

Die vier Gesetze von Clear zur Änderung menschlichen Verhaltens beruhen auf dem Konzept der Gewohnheitsschleife. Diese Schleife umfasst vier Stufen:

Stichwort Verlangen Antwort Belohnung

Stufe 1 - Auslöser: Der Auslöser fungiert als Trigger, der die Schleife der guten Gewohnheit in Gang setzt, und kann alles sein, von einem bestimmten Zeitpunkt bis zu einem emotionalen Zustand.

Phase 2 - Verlangen: Auf den Hinweis folgt das Verlangen - eine motivierende Kraft, die den Wunsch nach der mit der Gewohnheit verbundenen Belohnung darstellt.

Phase 3 - Reaktion: Die Reaktion ist das tatsächliche Verhalten oder die Handlung, die als Reaktion auf den Hinweis und das Verlangen ausgeführt wird und die Gewohnheit selbst darstellt.

Phase 4 - Belohnung: Die Belohnung schließlich ist das positive Ergebnis oder die Befriedigung, die aus der Vollendung der Gewohnheit resultiert, die Schleife verstärkt und die Wahrscheinlichkeit der Wiederholung der Gewohnheit erhöht.

Auf der Grundlage dieser vier Schritte hat Clear vier Gesetze entwickelt, die Ihnen helfen, eine erfolgreiche Gewohnheitsschleife aufzubauen. In jedem Gesetz gibt er drei bis vier Taktiken für den Aufbau von Gewohnheiten und eine Taktik für deren Unterbrechung an.

Schauen wir uns an, wie wir beide Aspekte nutzen können, um die Produktivität zu steigern.

Gesetz Nr. 1: Mach es offensichtlich

Sind Sie sich der Gewohnheiten bewusst, die Sie aufbauen und ablegen müssen? Wenn nicht, können Sie Ihren Geist nicht darauf trainieren, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten.

Der menschliche Verstand reagiert auf Anhaltspunkte und schlechte Gewohnheiten wiederholen sich. Wenn Sie etwas wiederholt erleben, wird Ihre Reaktion darauf natürlich. Es gibt einen Anhaltspunkt, der Ihrem Gehirn ein Signal gibt, auf eine bestimmte Weise zu handeln, und Ihr Verhalten oder Ihre Reaktion wird automatisch.

Clear erwähnt: "_Museumskuratoren sind dafür bekannt, dass sie den Unterschied zwischen einem echten Kunstwerk und einer fachmännisch hergestellten Fälschung erkennen, auch wenn sie nicht genau sagen können, welche Details sie darauf aufmerksam gemacht haben

Und warum? Weil sie seit Jahren immer wieder echte Kunstwerke erkennen.

Die kleinen Lücken werden so bedeutsam, dass ein einziger Blick genügt, um sie zu erkennen.

Wir denken vielleicht nicht, dass es echt ist, aber unsichtbare Anhaltspunkte lösen ihre Gedanken aus. Um diese Hinweise aufzuspüren und Verhaltensweisen zu automatisieren, muss man bewusster werden. Hier sind einige Möglichkeiten, dies zu tun:

1. Gewohnheits-Scorecards

Eine Gewohnheits-Scorecard ist wie eine Checkliste, auf der Sie Ihre täglichen Aktivitäten notieren. Dann stellen Sie fest, ob sich jede Gewohnheit positiv, negativ oder neutral auswirkt.

Das Ziel Ihrer Gewohnheits-Scorecard ist es, sich bewusst zu werden und Muster zu erkennen, die zum Fortschritt beitragen oder ihn behindern.

Die Erstellung ist ganz einfach: Sie müssen nur Folgendes tun:

Listen Sie Ihre regelmäßigen täglichen Aktivitäten bei der Arbeit oder zu Hause auf

Kategorisieren Sie jede Aktivität als positiv, negativ oder neutral

Bewerten Sie jede Gewohnheit auf der Grundlage ihrer Gesamtauswirkungen

Verstehen Sie, wie Ihre derzeitigen Verhaltensweisen die Produktivität beeinflussen

Lassen Sie uns dies in die Tat umsetzen.

Zeit Aktivität Bewertung 9:00 Uhr Überprüfung und Festlegung der täglichen Prioritäten 4 10:00 Uhr Beginn der Arbeit an Aufgaben mit hoher Priorität 4 12:00 Uhr Mittagspause 5 13:00 Uhr Fortschritt der Aufgaben überprüfen, Plan anpassen 3 14:00 Uhr Teilnahme an der Teambesprechung 4 15:00 Uhr Weiterarbeit an den Aufgaben 5 18:00 Uhr 18:00 Uhr Abschluss der Arbeit für den Tag 3 20:00 Uhr Erledigte Aufgaben fristgerecht abgeben 2

Schauen Sie sich die niedrigste Punktzahl an - Abgabe der erledigten Aufgaben bis zum Abgabetermin (2). Achten Sie nun darauf, dass die Aufgaben, die mit Ihren Einreichungen zusammenhängen, ebenfalls eine niedrige Punktzahl haben.

Wenn Sie dies ändern und Ihre Aufgaben rechtzeitig einreichen möchten, müssen Sie dies tun:

Arbeiten Sie mehr an Aufgaben mit hoher Priorität

Den Fortschritt überprüfen und die Pläne anpassen

Über den Tag nachdenken und bessere Pläne für morgen machen

Die für heute festgelegten Aufgaben abschließen

Andernfalls werden Sie weiterhin Fristen versäumen, und die Last wird auf den nächsten Tag verlagert.

2. Absicht zur Umsetzung

Bei der Umsetzungsabsicht geht es darum, zu planen, wann und wo Sie bestimmte Maßnahmen ergreifen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Stellen Sie zunächst die Lücke in Ihren bestehenden Gewohnheiten fest. In dem oben erwähnten Beispiel würden Sie zum Beispiel

die Aufgabe beenden

aber nehmen Sie sich keine Zeit, um über den Tag zu reflektieren.

Setzen Sie sich jetzt ein Ziel wie dieses: "Ich werde um 17 Uhr über meinen Tag nachdenken und den morgigen Tag planen"

Zweitens können Sie eine neue Gewohnheit mit einer bereits bestehenden Gewohnheit verbinden (Habit Stacking). Zum Beispiel: _"Nachdem ich mit meinen aktuellen Aufgaben fertig bin, werde ich über die vorrangigen Aufgaben nachdenken, die ich nicht erledigen konnte

Und schließlich sollten Sie in Ihrer Umgebung die Anzeichen für bessere Gewohnheiten erkennen. Wie Clear sagt: "...Motivation wird überbewertet; die Umgebung ist oft wichtiger."

Wenn Sie besser über Ihre Ziele nachdenken wollen, suchen Sie nach

apps zur Zielverfolgung

die Ihnen helfen, Ihre Fortschritte zu verfolgen. Sie können auch eine Visionstafel einrichten, die Sie zum Handeln anspornt.

3. Eine schlechte Gewohnheit ablegen - machen Sie sie unsichtbar

Wussten Sie, dass Menschen mit einer hohen Selbstkontrolle dazu neigen, weniger Zeit in verlockenden Situationen zu verbringen?

Sie reduzieren die Exposition gegenüber dem Schluck, der die schlechten Gewohnheiten verursacht, um sie zu eliminieren.

Ein Beispiel: Sie warten darauf, dass der Tag zu Ende geht, um etwas trinken zu gehen, Zeit mit Ihrem Partner zu verbringen oder etwas Produktives zu tun. Aber gegen Ende des Tages ertappen Sie sich dabei, wie Sie in den sozialen Medien surfen.

In diesem Fall müssen Sie sich von diesen Hinweisen (Ihrem Telefon) distanzieren, bis Sie das tun, was Sie vorhaben. Nehmen Sie sich vor, die sozialen Medien nicht zu nutzen, bevor Sie den nächsten Tag planen.

Stellen Sie Ihr Telefon auf lautlos und eliminieren Sie alle anderen Ablenkungen in Ihrer Umgebung als Teil Ihrer

zeitmanagement-Strategien

Gesetz #2: Mach es attraktiv

In seinem zweiten Gesetz weist Clear darauf hin, dass Gewohnheiten auf einer Dopamin-gesteuerten Rückkopplungsschleife beruhen. Einfach ausgedrückt: Wenn Dopamin ausgeschüttet wird, steigt auch der Drang, etwas zu tun. Die Erwartung von Belohnungen ist so stark, dass sie Sie zum Handeln anregt.

Um dies zu erreichen, schlägt Clear die Versuchungsbündelung vor. Bei dieser Technik kombinieren Sie eine Handlung, die Sie tun wollen, mit einer Handlung, die Sie tun müssen.

Strategie zum Aufbau von Versuchungen

Nehmen wir an, Sie wollen Ablenkungen minimieren und sich während der Arbeit konzentrieren. Aber Sie möchten auch einen Podcast ansehen, den Sie lieben.

Das können Sie tun:

Legen Sie bestimmte Zeitblöcke für konzentriertes Arbeiten fest (z. B. 9:00 bis 11:00 Uhr)

Hören Sie sich eine Episode des Podcasts an, den Sie lieben, wenn Sie um 11 Uhr eine Pause machen

Verpflichten Sie sich zum Beispiel, 90 Minuten lang konzentriert an Ihrem Marketingbericht zu arbeiten. Machen Sie eine 20-minütige Pause, in der Sie sich den Podcast ansehen können.

Auf diese Weise trainieren Sie Ihren Geist, 90 Minuten lang konsequent zu arbeiten, bevor Sie das tun können, was Sie wollen

Kombinieren Sie das Stapeln von Gewohnheiten mit dem Bündeln von Verlockungen

Clear schlägt außerdem vor, zwei Techniken zu kombinieren, um Ihre Produktivität zu steigern.

Hier ist die Formel:

Nach (AKTUELLE GEWOHNHEIT) werde ich (Gewohnheit, die ich brauche)

Nach (HABIT I NEED) werde ich (HABIT I WANT)

Das sieht in etwa so aus:

nach dem Mittagessen werde ich 90 Minuten lang an meinen Marketingberichten arbeiten

nach 90 Minuten Arbeit werde ich mir eine Folge meines Lieblingspodcasts ansehen

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Wenn Sie sich mit Menschen umgeben, die ihren Job hassen, werden Sie auch Ihren Job hassen.

Wenn Sie aber mit Leuten zusammen sind, die über Fortschritt, Motivation und Ziele diskutieren, werden Sie wahrscheinlich über Ihre eigenen nachdenken und die Messlatte für sich selbst höher legen.

Schlechte Gewohnheiten ablegen und den Verstand neu programmieren

Lassen Sie uns nun darüber sprechen, wie wir die schlechten Gewohnheiten, die wir uns im Laufe der Jahre angeeignet haben, durchbrechen können.

Nehmen wir an, Sie wachen jeden Morgen um neun Uhr auf und müssen um 10 Uhr zur Arbeit gehen. Sie haben versucht, diese Schleife zu durchbrechen und wollen früher aufstehen.

Also sagen Sie sich immer wieder: "Ich muss um 5 Uhr aufstehen, aber ich kann es nicht."

Mit einer kleinen Änderung der Einstellung können Sie diese Gewohnheit durchbrechen - ersetzen Sie müssen durch können

"Ich kann jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und die angenehme Brise spüren, Sport treiben und über meine persönlichen Ziele nachdenken

Es geht darum, feste Gewohnheiten mit positiven Erfahrungen zu verknüpfen. Wie werden Sie sich fühlen, wenn Sie den Tag mit dem richtigen Tempo beginnen? Machen Sie es so attraktiv, dass Ihr Körper sich nach diesen Erfahrungen sehnt.

Dieser Perspektivenwechsel ist so wirkungsvoll, dass er in vielen Büchern erwähnt wird

büchern über Fokus

.

Gesetz #3: Mach es einfach

die effektivste Form des Lernens ist Übung, nicht Planung

Je öfter Sie eine Gewohnheit wiederholen, desto mehr gewöhnt sich Ihr Gehirn an sie. Die Struktur Ihres Gehirns verändert sich und Sie werden effizienter darin. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Wiederholung einer Gewohnheit zu physischen Veränderungen im Gehirn führt.

Clear erklärt weiter: "_Die Zeit, die Sie eine Gewohnheit ausüben, ist nicht so wichtig wie die Anzahl der Wiederholungen

Das Gesetz der geringsten Anstrengung

Wir Menschen fühlen uns von Natur aus zu den Dingen hingezogen, die den geringsten Aufwand erfordern.

Hier hilft eine Veränderung des Umfelds. Sie müssen ein Umfeld schaffen, in dem es so leicht wie möglich ist, das Schwierige zu tun

Nehmen wir an, Sie führen in Ihrem Unternehmen eine neue Projektmanagementsoftware ein. Das alte System ist zwar veraltet, aber es ist vertraut und erfordert nur minimalen Aufwand.

In diesem Szenario ist das Gesetz des geringsten Aufwands offensichtlich, da sich die Mitarbeiter der Umstellung widersetzen könnten.

In diesem Fall können Sie die Umstellung mit Schulungen, benutzerfreundlichen Richtlinien und einem engagierten Support-Team, das sich um Probleme kümmert, erleichtern.

Auf diese Weise schaffen Sie eine lernfördernde Umgebung und maximieren die wahrgenommene Schwierigkeit, das neue System zu übernehmen. Solche Veränderungen führen zu dauerhaften

arbeitsgewohnheiten

wo die Mitarbeiter den Wandel mit offenen Armen empfangen.

Die Zwei-Minuten-Regel

Unser Gehirn ist darauf programmiert, schwierige Dinge zu vermeiden.

Im Laufe unseres Tages treffen wir viele Entscheidungen. Zum Beispiel die Entscheidung, die Arbeit zu beenden oder eine weitere Folge der Lieblingsserie auf Netflix zu schauen.

Klar ist, dass Gewohnheiten unmittelbare Handlungen sind. Sie nehmen zum Beispiel jeden Tag ein Taxi zum Fitnessstudio. Die Gewohnheit ist das Taxi nehmen, nicht das Fitnessstudio aufsuchen. Gewohnheiten sind der Einstiegspunkt, nicht der Endpunkt.

Wenn Sie eine neue Gewohnheit beginnen, sollten Sie laut Clear die Zwei-Minuten-Regel befolgen. Für alles, was Sie neu anfangen, sollten Sie nicht länger als zwei Minuten brauchen.

Man könnte meinen, das sei lächerlich, aber man kann jede Gewohnheit in eine Zwei-Minuten-Version zerlegen:

Wenn Sie sich das Lesen zur Gewohnheit machen wollen, können Sie damit beginnen, eine Seite pro Tag zu lesen

Wenn Sie 30 Minuten lang Yoga machen wollen, können Sie damit beginnen, die Yogamatte auszulegen

Oder, wie in unserem Projektmanagement-Beispiel, legen Sie die Verknüpfungssoftware auf den Desktop Ihrer Mitarbeiter, damit sie sich schnell anmelden können

Diese Zwei-Minuten-Variante macht Ihnen klar, dass der Anfang ziemlich einfach ist. Und man nimmt sich die Macht der harten Gewohnheiten. Solche Taktiken werden oft erwähnt und in einigen der populärsten Lehrbücher praktiziert

growth-Hacking-Büchern

.

Das Fazit? Beginnen Sie mit einer Einstiegsgewohnheit, die Sie auf einen produktiveren Weg führt.

Schlechte Gewohnheiten brechen - machen Sie es unpraktisch

Clear sagt, dass man Gewohnheiten nur dann aufgeben kann, wenn man sie unpraktisch macht.

Die Technologie spielt dabei eine wichtige Rolle. Nehmen wir an, Sie verbringen während der Arbeitszeit übermäßig viel Zeit in den sozialen Medien. Sie können einen App-Blocker installieren, der die sozialen Medien während bestimmter Stunden automatisch blockiert.

Da das Tool den Zugriff auf Social-Media-Websites einschränkt, wird es für Sie unpraktisch (oder sogar unmöglich!), sich während dieser Zeiten mit dieser Gewohnheit zu beschäftigen.

Gesetz #4: Machen Sie es befriedigend

Es ist wahrscheinlicher, dass Sie ein Verhalten wiederholen, wenn die Erfahrung befriedigend ist. Es ist klar, dass wir Menschen darauf konditioniert sind, unmittelbare Belohnungen gegenüber verzögerten Belohnungen zu bevorzugen.

Auch wenn es unmöglich klingt, am ersten Tag des Fitnessstudios tolle Bauchmuskeln zu bekommen, kann man es auch anders sehen.

Die Kardinalregel der Verhaltensänderung

"Was sofort belohnt wird, wird wiederholt. Was sofort bestraft wird, wird vermieden." _

Um Gewohnheiten unvermeidlich zu machen, müssen Sie sich sofort in irgendeiner Weise erfolgreich fühlen.

Wenn Sie die oben genannten Gesetze in die Praxis umsetzen und die Dinge offensichtlich, ansprechend und mühelos machen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie das Verhalten ausführen.

Aber was ist, wenn Sie es nur dieses eine Mal tun?

Wenn man es zufriedenstellend macht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man es wieder tut.

Nehmen wir an, Sie haben sich vorgenommen, regelmäßig zu trainieren. Nach jedem Training gönnen Sie sich einen gesunden Smoothie oder einen Lieblingssnack. Indem Sie sich nach dem Training mit etwas Angenehmen belohnen, machen Sie die Aktivität befriedigend.

Infolgedessen sind Sie eher geneigt, das Training zu wiederholen, weil Sie es mit einer positiven und befriedigenden Erfahrung verbinden. Die Idee ist, unmittelbare Freuden damit zu verbinden, dass Sie sich weiter auf Ihre großen Ziele zubewegen.

Gewohnheitstracker

Stellen Sie sich vor, Sie sind überzeugt, dass Sie Fortschritte machen, aber plötzlich fühlen Sie sich verloren und verwirrt, ohne zu wissen, wie das passiert ist.

A

gewohnheitstracker

kann ein Lebensretter sein. Er hilft Ihnen, Ihre Fortschritte bei neuen Gewohnheiten zu überwachen. Indem du diese Gewohnheiten visualisierst und misst, erhältst du einen soliden Beweis für deinen Fortschritt. Das schafft eine Serie, in der Sie weiter an den Gewohnheiten arbeiten, die Sie aufbauen.

Schlechte Gewohnheiten ablegen - einen Partner zur Verantwortung ziehen

Ein verantwortungsbewusster Partner ist großartig, denn er bietet Unterstützung, Ermutigung und Verantwortungsgefühl. Wenn wir unsere Ziele mit jemandem teilen, der sich über unsere Fortschritte informiert, steigert das unsere Motivation und sorgt dafür, dass wir unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren.

Das Wissen, dass eine andere Person unsere Ziele kennt und uns zur Rechenschaft zieht, kann uns von außen motivieren, auf Kurs zu bleiben und nicht nachzulassen oder in alte Gewohnheiten zurückzufallen.

Beliebte Atomic Habits Zitate

du steigst nicht auf das Niveau deiner Ziele. Du fällst auf das Niveau deiner Systeme." _

jede Handlung, die Sie tun, ist eine Abstimmung über die Art von Person, die Sie werden wollen. Kein einzelnes Ereignis wird Ihre Überzeugungen verändern, aber wenn sich die Stimmen häufen, werden auch die Beweise für Ihre neue Identität sichtbar."

erfolg ist das Ergebnis täglicher Gewohnheiten - nicht einmaliger Veränderungen

sie tun es, weil Sie es sind und weil es sich gut anfühlt, Sie zu sein. Je mehr eine Gewohnheit zu einem Teil Ihres Lebens wird, desto weniger brauchen Sie Ermutigung von außen, um sie durchzuziehen. Anreize können eine Gewohnheit auslösen. Identität hält eine Gewohnheit aufrecht."_

"Sie sollten sich viel mehr um Ihren aktuellen Weg kümmern als um Ihre aktuellen Ergebnisse"

Atomic Habits Prinzipien mit ClickUp anwenden

Wahrscheinlich haben Sie schon viele Ideen, wie Sie Ihre Produktivität mit Hilfe der Prinzipien von Atomic Habits steigern können. Aber um diese Prinzipien an Ihrem Arbeitsplatz konsequent anzuwenden, brauchen Sie eine Komplettlösung wie ClickUp, die Ihnen hilft, Fortschritte zu messen, Aufgaben zu automatisieren und die Produktivität zu steigern. ClickUp-Aufgaben ermöglicht es Ihnen, größere Aufgaben in überschaubarere Aufgaben zu unterteilen, um jeden Tag schrittweise Verbesserungen zu erzielen. Sie können Fälligkeitstermine für Aufgaben festlegen, um eine Routine für beständige Bemühungen zu schaffen (jeden Tag 1 % besser).

Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Aufgaben auch wirklich erledigen, können Sie Ihre Arbeit auf verschiedene Weise visualisieren. Wenn Sie eine klare Vorstellung davon haben, was zu tun ist, wird Ihr täglicher Fortschritt nie behindert.

Schaffen Sie sich mehr Zeit für wissensintensive Arbeiten, indem Sie wiederkehrende Aufgaben mit ClickUp Automations rationalisieren

Aber es reicht nicht aus, Ihre Aufgaben einfach nur aufzuschlüsseln.

Clear spricht über die Bedeutung von

gewohnheitsverfolgung

das bedeutet, dass Sie diese Aufgaben in verfolgbare Ziele umwandeln müssen. ClickUp-Ziele hilft Ihnen, alle Ihre Ziele zur Verfolgung von Gewohnheiten an einem Ort zu verwalten und den Erfolg im Laufe der Zeit zu messen. Erstellen Sie ganz einfach Sprint-Ziele, wöchentliche Verkaufsziele und mehr.

Legen Sie Ihre North Star-Kennzahlen fest und erreichen Sie sie mit ClickUp

Dann kommt ClickUp-Erinnerungen die Ihnen beim Stapeln von Gewohnheiten oder beim Verfolgen Ihrer neuen Gewohnheit mit einer bestehenden Gewohnheit hilft. Wenn Sie eine Gewohnheits-Scorecard erstellt haben, wissen Sie, welche neue Gewohnheit Sie dazwischen einfügen müssen.

ClickUp fügt sanfte Erinnerungen ein, um sicherzustellen, dass Sie die neue Gewohnheit erfolgreich in Ihren aktuellen Zeitplan einbauen. Das ist nicht nur für Sie hilfreich, sondern auch für Ihr Team, da Sie Erinnerungen verschicken und Verzögerungen vermeiden können.

Setzen Sie Erinnerungen in ClickUp, um neue positive Gewohnheiten zu behalten

Wenn wir uns auf berufliche Ziele konzentrieren, neigen wir dazu, die Bedeutung der Verfolgung unserer persönlichen Ziele zu übersehen. Aber es ist entscheidend, um zu wachsen und

gesunde Gewohnheiten zu entwickeln

in allen Bereichen deines Lebens. Also, hier ist ein

vorlage für einen persönlichen Gewohnheits-Tracker

um den Anfang zu machen:

Setzen Sie gesunde neue Gewohnheiten Schritt für Schritt um - mit der ClickUp Personal Habit Tracker-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Egal, ob Sie eine Sportroutine oder eine Lesegewohnheit aufbauen oder einfach mehr Wasser trinken wollen, diese Vorlage wird Ihnen helfen!

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Leben mit Atomic Habits und ClickUp

Die Prinzipien von Atomic Habits, kombiniert mit den richtigen Tools, helfen Ihnen, Ihre Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern.

Denken Sie daran, dass der Aufbau von Gewohnheiten Zeit braucht, und die Automatisierung Ihrer Aufgaben, Ziele und Erinnerungen gibt Ihnen den zusätzlichen Schub, um weiterzumachen.

Durch stetige Fortschritte werden Sie schließlich die notwendigen Gewohnheiten aufbauen und die unerwünschten aufgeben. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie ClickUp Sie dabei unterstützen kann, wenden Sie sich noch heute an unser Team!