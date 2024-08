die 10 besten SugarCRM-Alternativen für die Verwaltung und den Ausbau von Kundenbeziehungen

Wie jede andere menschliche Beziehung erfordern auch Kundenbeziehungen Zeit und beständigen Aufwand, um sie aufzubauen und zu pflegen. Sie umfassen mehrere Interaktionen und Berührungspunkte, die während der gesamten Customer Journey verfolgt und überwacht werden müssen.

An dieser Stelle kommen Tools für das Management von Kundenbeziehungen (CRM) ins Spiel, und einer der bekanntesten Namen auf diesem Gebiet ist SugarCRM. Es bietet eine konsolidierte Plattform für die Organisation von Kundeninformationen, die Nachverfolgung von Leads durch den Verkaufstrichter und die Automatisierung verschiedener vertriebs- und marketingbezogener Aktivitäten.

SugarCRM ist zwar effizient, aber ein Großteil seiner Funktionen ist auf seine Komplexität zurückzuführen, so dass es sinnvoll ist, andere CRM-Software bevor Sie sich für das eine oder andere entscheiden.

Wir haben eine Liste der 10 besten SugarCRM-Alternativen zusammengestellt und ihre wichtigsten Features und einige Nachteile vorgestellt, damit Sie entscheiden können, welche für Sie am besten geeignet ist.

Was ist SugarCRM?

Über: SugarCRM SugarCRM ist ein leistungsstarkes CRM tool, das Geschäften hilft Beziehungen zu den Clients zu verwalten Verkaufsprozesse automatisieren und wertvollen Einblick in die Metriken der Leistung gewinnen.

Die Plattform bietet drei Lösungskategorien - Verkaufen, Bedienen und Vermarkten - zur Rationalisierung verschiedener Vorgänge, von Kampagnenmanagement zur Absatzprognose und Angebotsmanagement .

Darüber hinaus nutzt SugarCRM KI, um Einblicke und Vorhersagen zur Lead-Prospektion und zur Analyse von Schlüsseldaten zu ermöglichen. Dies steigert die Effizienz und führt zu höheren Konversionsraten und Umsätzen.

Worauf sollten Sie bei SugarCRM-Alternativen achten?

SugarCRM ist zweifelsohne ein großartiges Tool, hat aber aufgrund seiner verschiedenen Features und Funktionen eine recht steile Lernkurve. Außerdem ist es etwas teurer, weshalb es für neue oder kleine Geschäfte vielleicht nicht die beste Option ist.

Mit den oben genannten Limiten im Hinterkopf, sind hier einige Features und Qualitäten, auf die Sie achten sollten, wenn Sie nach SugarCRM Alternativen suchen:

Benutzerfreundlichkeit: Ihr CRM-Tool sollte über eine intuitive Oberfläche verfügen, die ohne übermäßige Einarbeitung leicht zu bedienen ist Lead undKontaktverwaltung: Es sollte Ihnen ermöglichen, effizientLeads verwalten und Kontakte mit Features wieAutomatisierte Segmentierung und Lead Scoring Verkaufs- und Marketing-Funktionen: Ihre SugarCRM-Alternative sollte Features aufweisen wieE-Mail-Marketing und Automatisierung des Vertriebs um mit Kunden in Kontakt zu treten und Ihr Geschäft auszubauen Berichterstellung und Analysen: Robuste Analysen zur Nachverfolgung der Leistung und zum Treffen datengestützter Entscheidungen sind wichtige Eigenschaften, auf die Sie achten sollten Sicherheit und Compliance: Die Software sollte Verschlüsselungsmaßnahmen verwenden und die einschlägigen Vorschriften zum Schutz von Kundendaten einhalten Anpassung: Sie sollten das Tool an Ihre spezifischen CRM-Anforderungen anpassen können Integrationen: Die Software sollte sich nahtlos in Ihr bestehendes App-Ökosystem integrieren lassen

10 hervorragende SugarCRM-Alternativen für das Jahr 2024

Nachdem wir nun die Qualitäten beschrieben haben, die ein CRM-Tool haben sollte, um eine würdige SugarCRM-Alternative zu sein, kommen wir nun zu unserer Liste mit 10 hervorragenden Tools für die Verwaltung von Leads und Kunden. Wir werden ihre wichtigsten Features und Preisoptionen untersuchen und einige Schwachstellen aufzeigen, also bleiben Sie dran! 📻

Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

ClickUp kombiniert seine weithin bekannte Projektmanagement und Collaboration Features mit robusten CRM-Lösungen um Kundenzufriedenheit und Wachstum zu beschleunigen.

Sie dient als All-in-One-Lösung für die zentrale Verwaltung und Nachverfolgung von Kundendaten und die Rationalisierung von Arbeitsabläufen durch die Automatisierung verschiedener Marketing- und Vertriebsprozesse.

Apropos Vertrieb: ClickUp verfügt über eine ganze Reihe von Features, die Ihnen dabei helfen, Pipelines zu visualisieren, Leads und Interessenten zu verfolgen und sie auf ihrem Weg durch den Trichter zu pflegen. Plus, ClickUp Vertrieb macht Funktionsübergreifende Zusammenarbeit bei Konten und Geschäften ein Kinderspiel mit Features für die Erstellung von Aufgaben, Chats und kollaborativen Dokumenten. 📄

Verwendung der CRM-Vorlage von ClickUp zur Erstellung einer Karte CRM-Workflow automatisierung in ClickUp Whiteboards

Und das Beste daran? Sie können alle Features von ClickUp an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen. Die Software verfügt über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche und eine große Auswahl an anpassbaren Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Wenn Ihr Team wächst, können Sie Mitglieder hinzufügen oder entfernen, Berechtigungen anpassen und fortgeschrittene Features nutzen, wie z. B. die erweiterte Berichterstellung durch ClickUp Dashboards . Alle diese Features sind unabhängig von Ihrer Branche nützlich Immobilienmakler , Agenturen , SaaS-Unternehmen und viele andere profitieren vom Einsatz eines CRM.

Zu guter Letzt, ClickUp Automatisierungen können den Teams das Leben sehr erleichtern, indem sie die Anzahl der Dateneintrag und ermöglicht schnellere Geschäftsabschlüsse. Sie können den Mitgliedern Ihres Vertriebsteams automatisch Aufgaben auf der Grundlage der Kundenaktivitäten zuweisen und die Prioritäten aktualisieren, damit Ihr Team weiß, worauf es sich als Nächstes konzentrieren muss, um maximale Effizienz zu erzielen.

ClickUp beste Features

ClickUp Limitierungen

Für neue Benutzer könnte es schwierig sein, sich mit den zahlreichen Features zurechtzufinden

Limitierte Features in der mobilen App

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Salesforce

Über: Vertriebsmitarbeiter Salesforce ist eine leistungsstarke CRM-Plattform, die Benutzern zuverlässige Lösungen für die Verwaltung von Vertrieb, Marketing und allem, was dazwischen liegt, bietet! 🤓

Ein Feature, das den Unterschied zwischen Salesforce von seinen Alternativen unterscheidet ist Einstein, ein KI-Assistent der Aufgaben wie die Erstellung von E-Mails rationalisiert. Sie können ihn auch nutzen, um wertvolle Einblicke und Vorhersagen zu gewinnen, um die Kundenbindung zu erhöhen oder um Schlüsselkonten zu identifizieren und sie entsprechend anzusprechen.

Insbesondere bietet Salesforce Marketingprodukte, die bei der Durchführung von Marketingkampagnen helfen und Kundendaten aufzeichnen, um jedem Kunden ein individuelles Erlebnis zu bieten.

Darüber hinaus lässt sich Salesforce in verschiedene Cloud-, Collaboration- und Projektmanagement Tools um Ihren Verkaufsprozess wesentlich effizienter zu gestalten. Dazu gehören Tools wie Slack, Google Cloud und LinkedIn.

Beste Features von Salesforce

Breiter Bereich von CRM-Lösungen für Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams

Pipeline-, Konto- und Lead-Management

Berichterstellung und Prognosen

KI-Analysen und Unterstützung durch Einstein

Robuste Integrationen mit sozialen Medien, Kollaborations- und Marketing-Tools

Grenzen von Salesforce

Die Oberfläche kann unübersichtlich und schwer zu bedienen sein

Steile Lernkurve für neue Benutzer

Preise für Salesforce

Starter: $25/Monat

$25/Monat Professional: $80/Monat

$80/Monat Enterprise: $165/Monat

$165/Monat Unlimited: $330/Monat

$330/Monat Unlimited+: $500/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Salesforce-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (18.000+ Bewertungen)

4.3/5 (18.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (18,000+ Bewertungen)

3. LeadSquared

Über: LeadSquared Wie der Name schon sagt, ist LeadSquared eine CRM- und Automatisierungsplattform, die Ihnen hilft, vielversprechende Leads sorgfältig zu bewerten und zu identifizieren, die Kundenkommunikation und Verkaufschancen, und überwachen Sie Ihren Verkaufstrichter.

Intuitiv und hocheffektiv: Mit dem Converse Feature von LeadSquared können Sie Unterhaltungen in Echtzeit auf Plattformen wie WhatsApp führen, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Der KI-Chatbot von LeadSquared geht noch einen Schritt weiter, indem er mit Kunden interagiert und deren Fragen schnell und selbstständig beantwortet, wodurch Ihre Mitarbeiter wertvolle Zeit sparen. Der Bot kann auch eine zentralisierte Bibliothek mit Kundendokumenten erstellen, auf die Ihr Team bei Bedarf zugreifen kann. 📖

LeadSquared beste Features

Umfassendes Lead-Management, Scoring und Prospecting

App-Integrationen mit verschiedenenCRM-Marketing und Online-Terminplanungstools

Erleichtert die Kommunikation mit Leads durch das Feature Converse

Datengesteuerte Einblicke und Berichterstellung

Chatbot für die Kundenkommunikation

Intelligente Ansichten und Automatisierungen

LeadSquared Beschränkungen

Die Berichterstellung ist für einzelne Geschäfte nicht sehr optimiert

Einige Benutzer berichten von technischen Fehlern

LeadSquared Preise

Lite: $25/Monat

$25/Monat Pro: $50/Monat

$50/Monat Super: $100/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

LeadSquared Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

4.8/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

4. Zoho CRM

Über: Zoho Zoho CRM ist ein leistungsfähiges Tool, das Teams mit Kundenkontakt bei der Umsetzung ihrer Vertriebs-, Marketing- und Kundendienststrategien unterstützt. Durch die Rationalisierung ihrer Prozesse können Geschäfte die Beziehungen zu ihren Kunden verbessern und die Produktivität insgesamt steigern.

Die Plattform unterstützt Sie auch bei der Erstellung von Workflow-Automatisierungen, die nahtlose Abläufe in Ihrer Kundenkette gewährleisten. Workflows basieren auf bestimmten Bedingungen, die so eingestellt sind, dass sie Aktionen wie Lead-Kontakte, Nachfassaktionen oder Warnungen auslösen. 🚨

Zia, der KI-Assistent von Zoho, kann Ihre Vertriebsprozesse durch die Analyse von Kundendaten optimieren und Erstellung aufschlussreicher CRM-Berichte . Darüber hinaus können Sie die generativen Fähigkeiten von Zia nutzen, um E-Mails, Posts und Marketingtexte zu erstellen, die den Verkauf fördern.

Beste Features von Zoho CRM

Automatisierung des Sales Workflows

KI-Marketing-Assistent

CommandCenter zur Erstellung von Karten für die Customer Journey

Umfangreiche Analyse- und Berichterstellungsfunktionen

Tools für die Zusammenarbeit im Team

Grenzen von Zoho CRM

Steile Lernkurve für erstmalige Benutzer

Limitierte Integrationen

Preise für Zoho CRM

Standard : $14/Monat pro Benutzer

: $14/Monat pro Benutzer Professionell : $23/Monat pro Benutzer

: $23/Monat pro Benutzer Enterprise : $40/Monat pro Benutzer

: $40/Monat pro Benutzer Ultimate: $52/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (2.000+ Bewertungen)

4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,000+ Bewertungen)

5. Odoo

Über: Odoo Odoo ist eine Open-Source-CRM-Plattform, mit der Sie Ihre Kundenpipelines organisieren und nachverfolgen können, um lukrative Verkaufschancen zu erkennen.

Ein effektives Lead-Management ist ein entscheidender Teil des Verkaufsprozesses, und Odoo bietet Ihnen Features zur Generierung, Bewertung und Priorisierung von Leads sowie zur Verwaltung von Lead-Kontakten und anderen relevanten Informationen. Mithilfe der prädiktiven Lead-Bewertung werden Leads anhand der Konvertierungswahrscheinlichkeit Teammitgliedern zugewiesen.

Außerdem können Sie mit Odoo Folgendes erstellen Kundendatenbanken um deren Aktivitäten und Korrespondenzhistorie zu speichern und zu analysieren. Durch Partner Completed können Sie diese Daten automatisch erweitern und erhalten mehr relevante Firmen-/Kundeninfos.

Odoo macht es Ihnen leicht Funktionsübergreifende Teams zu bilden über das Feature Sales Teams. Sie können Teams für verschiedene Kundenpipelines erstellen und sie auf der Grundlage von E-Mails, Einzelzielen für die Rechnungsstellung und Filterdomänen konfigurieren.

Odoo beste Features

Lead Nurturing und Verwaltung

Aufbau funktionsübergreifender Teams

Kunden- und Opportunity-Analysen

Kundendatenbank

E-Mail Vorlagen und Automatisierung

Grenzen von Odoo

Die Benutzeroberfläche ist nicht für eine einfache Navigation optimiert

Benutzerdefinierte Optionen limitiert

Odoo Preise

Free

Standard: $31,10/Monat pro Benutzer

$31,10/Monat pro Benutzer Benutzerdefiniert: $46.80/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Odoo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (100+ Bewertungen)

: 4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (700+ Bewertungen)

6. HubSpot

Über: HubSpot HubSpot ist eine CRM-Plattform, die Sie bei der Integration und Zentralisierung Ihrer Marketing-, Vertriebsprojektmanagement- und Kundendienstprozesse unterstützt. Und es gibt eine Lösung für jedes Team - von kostenlosen tools für den Einstieg bis hin zu einer Suite mit erweiterten Features. ⚒️

Mit den Segmentierungs-Features der Plattform können Sie Leads und Kunden anhand von Schlüsselfaktoren wie Alter, Einkommensniveau, Geschlecht und sogar Verhaltenssegmenten wie Website-Besuchen zuordnen. Dies wiederum hilft Ihnen, Ihre Kunden besser zu verstehen und unterstützt Sie bei der Entwicklung gezielter Kommunikationsstrategien für sie.

Darüber hinaus können Sie Zahlungslinks und Kassenseiten erstellen, um Zahlungen von Ihren Kunden nahtlos entgegenzunehmen. Die Zahlungsdaten werden auch mit Ihrem CRM synchronisiert, damit Sie sie in der App nachverfolgen können.

HubSpot beste Features

Integriert Vertrieb, Marketing und Kundenservice

E-Mail-Vorlagen und -Integrationen

Personalisierung von Nachrichten über verschiedene Kanäle wie SMS und WhatsApp

Integriertes Zahlungssystem

Aufgabenmanagement-Features zur Organisation der Kommunikation mit Leads/Prospects, zur Planung von Meetings und zur Erstellung von Workflows

HubSpot Beschränkungen

Limitierte Features in der mobilen App

Features zur Berichterstellung sind nicht optimiert

HubSpot Preise

Free

Starter: $20/Monat

$20/Monat Professionell: $1.600/Monat

$1.600/Monat Enterprise: Ab $5.000/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ Bewertungen)

7. Flink

Über: Flink Nimble ist eine Lösung, die speziell auf kleinere Geschäfte ausgerichtet ist und Funktionen für Kontaktmanagement, E-Mail und Nachverfolgung in sozialen Medien bietet. Es bietet eine zentrale Plattform für den Zugriff und die Verwaltung Ihrer E-Mail- und Social-Media-Kontakte, damit Sie diese für Vertriebs- und Marketingzwecke besser optimieren können. 📩

Nimble lässt sich in Microsoft 365 und Google Apps integrieren, damit Sie Ihre Aufgaben und Zeitpläne nachverfolgen und einfach auf Ihre Kontakte, Kalender und E-Mails an einem Ort zugreifen können.

Durch die Integration mit Social-Media-Plattformen hilft Ihnen Nimble bei der Verwaltung Ihrer Konten und bei der Ansicht von Interaktionen und Engagements innerhalb dieser Plattformen. Dazu gehören Plattformen wie Twitter, Instagram und LinkedIn.

Nimble beste Features

Über 100 Integrationen mit sozialen Medien, E-Mail- und Produktivitätstools

Workflows und Vorlagen

Umfassende Konto-Verwaltung

Detaillierte Berichterstellung und Analyse

Unterstützt die Zusammenarbeit im Team

Grenzen von Nimble

Benutzerdefinierte Optionen limitiert

Benutzer berichten über Schwierigkeiten beim Zusammenführen von Kontakten

Preise für Nimble

29,90 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Nimble Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

8. Pipedrive

Über: Pipedrive Pipedrive ist eine weitere beliebte CRM-Plattform mit einem Bereich von Vertriebs- und Marketing-Automatisierungs-Features für mühelose Geschäftsabläufe und Vertriebs-Pipeline-Management.

Eines der bemerkenswertesten Features von Pipedrive sind die anpassbaren Dashboards, die anhand von visuellen Berichten über den Fortschritt von Geschäften, Konversionen und Umsatzprognosen Einblicke in Ihre Leistung geben.

Und schließlich ermöglicht das Feature Smart Contact Data von Pipedrive das Sammeln von Informationen über Ihre Leads aus dem Internet, was Ihnen hilft, Chancen zu erkennen und den Aufwand für den Vertrieb zu priorisieren.

Pipedrive beste Features

Einfache, intuitive Benutzeroberfläche

Anpassbare Dashboards

KI-Verkaufsassistent

Automatisierung des Vertriebs

Intelligente Kontaktdaten

Pipedrive Beschränkungen

Benutzer berichten über App-Abstürze

E-Mail-Integration ist nicht optimiert

Pipedrive Preise

Wesentlich : $9,90/Monat pro Benutzer

: $9,90/Monat pro Benutzer Erweitert: $19,90/Monat pro Benutzer

$19,90/Monat pro Benutzer Professionell: 39,90 $/Monat pro Benutzer

39,90 $/Monat pro Benutzer Power: 49,90 $/Monat pro Benutzer

49,90 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 59,90 $/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (1.000+ Bewertungen)

4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5 (2,000+ Bewertungen)

9. Dynamics 365 Vertrieb

Über: Dynamics 365 Dynamics 365 Sales ist die proprietäre CRM-Software von Microsoft, die KI-gestützte Lösungen für Vertrieb, Marketing, Finanzen und Supply Chain Management bietet. Es kombiniert somit CRM und ERP-Produkte (Enterprise Resource Planning) .

Das Feature Conversation Intelligence der Plattform nutzt KI, um Kundeninteraktionen zu analysieren und Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Dies hilft den Vertriebsteams, spezifische Kundenbedürfnisse und -präferenzen besser zu verstehen, effektiv zu reagieren und letztendlich die Kundenerfahrung insgesamt zu verbessern.

Dynamics 365 Sales lässt sich in andere Anwendungen der Office-Suite integrieren, wie z. B. Microsoft Teams, sodass Sie Daten plattformübergreifend freigeben können.

Dynamics 365 Sales beste Features

Tools für Lead-Management und Priorisierung

KI-gestützte Einblicke und Vorhersagen

Automatisierte Vertriebsanleitungen

Integration mit anderen Microsoft 365 Apps wie Teams und Copilot

Beschränkungen von Dynamics 365 Sales

Neue Benutzer brauchen eine Weile, um sich mit der Plattform vertraut zu machen

Benutzerdefinierte Anpassungen sind nicht einfach zu implementieren

Preise für Dynamics 365 Sales

Microsoft Sales Copilot : $40/Monat pro Benutzer

: $40/Monat pro Benutzer Professionell : $65/Monat pro Benutzer

: $65/Monat pro Benutzer Enterprise : $95/Monat pro Benutzer

: $95/Monat pro Benutzer Premium : $135/Monat pro Benutzer

: $135/Monat pro Benutzer Microsoft Relationship Sales: $162/Monat pro Benutzer

Dynamics 365 Sales Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (1.500+ Bewertungen)

4/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)

10. Freshsales

Über: Freshworks Freshsales ist ein CRM tool, das Geschäften hilft, ihre Verkaufsprozesse durch Lead Management, Nachverfolgung der Kommunikation und wertvolle Einblicke zu verwalten und zu rationalisieren.

Um mit Leads und Kunden in Verbindung zu treten, bietet Freshsales Anruf- und Nachrichtenfunktionen, auf die Sie in der App zugreifen können, und verwaltet Interaktionen und Kommunikation an einem Ort.

IntelliAssign ist ein Feature, das Unterhaltungen bestimmten Mitgliedern des Teams auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und ihres Workloads zuweist. Außerdem werden Analysen zu den wichtigsten Metriken bereitgestellt, um Erfolg und Leistung zu messen.

Freshsales beste Features

Tools für Vertriebsmanagement und Automatisierung

Features zur Einstellung und Nachverfolgung von Zielen

Erstellung von Rechnungen und Angeboten

Konto-Anpassung

Support für mobile Apps

Freshsales Beschränkungen

Benutzer berichten über Probleme mit dem System der Benachrichtigungen

Langer Zeitraum für die Einarbeitung

Freshsales-Preise

free : kostenlos

kostenlos Wachstum : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Pro: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Enterprise: 69 $/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Freshsales Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (7,000+ Bewertungen)

4.5/5 (7,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

Bauen Sie großartige Beziehungen zu Ihren Kunden mit der besten SugarCRM Alternative auf

Was ClickUp von anderen SugarCRM-Alternativen abhebt, ist sein umfassender Funktionsumfang, mit dem Sie so viel mehr erledigen können als nur Kundenbeziehungen. Es wurde entwickelt, um jede Art von Arbeit zu rationalisieren und die Produktivität und Zusammenarbeit auf einer einzigen Plattform zu verbessern.

Wenn Sie also ein Tool zur Optimierung Ihrer CRM- (oder anderer) Abläufe benötigen, ein kostenloses ClickUp Konto einrichten und sehen Sie es in Aktion! 🏃