die 10 besten ActiveCampaign-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

ActiveCampaign ermöglicht es Unternehmen, durch automatisierte E-Mail-Kampagnen mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten und so den Umsatz zu steigern, die Markenbekanntheit zu erhöhen und die Kundenbeziehungen zu pflegen. 🎯

Trotz seiner hohen Funktionalität ist ActiveCampaign möglicherweise nicht die beste Lösung für Ihr Unternehmen. Vielleicht sind Sie auf der Suche nach individuelleren Lösungen für die Kommunikation mit Ihren Kunden oder vielleicht nach einem günstigeren oder einfacheren Tool.

Was auch immer der Grund sein mag, wir helfen Ihnen bei Ihrer Suche mit einer Liste der Top 10 ActiveCampaign-Alternativen, die wir auf der Grundlage von Benutzererfahrung, Personalisierungsfunktionen, Kosten und Zielgruppe zusammengestellt haben. Doch zunächst ein paar Worte zu ActiveCampaign selbst.

Was ist ActiveCampaign?

Über: ActiveCampaign ActiveCampaign ist eine erstklassige wachstumsmarketing und CRM-Plattform die es Benutzern ermöglicht, personalisierte E-Mail-Kampagnen auf der Grundlage von Kundenverhalten und -präferenzen zu erstellen. Dies spart nicht nur Zeit und Mühe, sondern gewährleistet auch, dass jede Kundeninteraktion relevant und sinnvoll ist.

Mit fortschrittlichen Segmentierungsfunktionen ermöglicht ActiveCampaign Unternehmen die Bereitstellung von Inhalten, die für bestimmte Kundengruppen auf der Grundlage von demografischen Daten, Interessen oder früheren Interaktionen zugeschnitten sind.

Worauf sollten Sie bei ActiveCampaign-Alternativen achten?

Wenn Sie auf der Suche nach einer geeigneten ActiveCampaign-Alternative sind, sollten Sie sich für ein Tool entscheiden, das die folgenden Hauptmerkmale aufweist:

E-Mail-Automatisierungsvorlagen: Suchen Sie nach ActiveCampaign-Alternativen, die verschiedene vorgefertigte Vorlagen anbieten, umzeit zu sparen und Aufwand bei der Erstellung ansprechender Kampagnen Lead-Scoring: Wählen Sie eine Plattform mit Lead-Scoring-Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre wertvollsten Leads zu priorisieren und gezielt anzusprechen Verhaltensverfolgung: Erwägen Sie eine Lösung, mit der Sie das Verhalten, die Aktionen und die Interaktionen Ihrer E-Mail-Empfänger analysieren können Erweiterte Segmentierungsfunktionen: Ihr Tool sollte Ihre E-Mail-Liste für Gruppen auf der Grundlage von Demografie und Interessen kennzeichnen, benutzer-Feedback oder früheren Interaktionen Skalierbarkeit: Entscheiden Sie sich für Tools, die sich an wachsende Geschäftsanforderungen anpassen lassen. Dies gibt Ihnen die Freiheit, Ihre Marketingmaßnahmen ohne Einschränkungen zu skalieren Analyse und Berichterstattung: Suchen Sie nach Alternativen, die umfassende Analyse- und Berichtsfunktionen bieten, um die Wirksamkeit Ihrer Kampagnen zu verfolgen und Verbesserungsbereiche zu ermitteln Integrationsmöglichkeiten: Vergewissern Sie sich, dass sich die Plattform nahtlos in Ihre bestehenden Tools wie CRM und Social-Media-Plattformen integrieren lässt

Die 10 besten ActiveCampaign-Alternativen für Growth Marketing

Wir haben uns die Mühe gemacht, Ihnen eine sorgfältig zusammengestellte Liste der ultimativen ActiveCampaign-Alternativen zur Verfügung zu stellen - und Sie können sie erkunden!

1. ClickUp #### Die beste Lösung für umfassendes Marketing Task Management

Verwalten Sie Ihre E-Mails und Ihre Arbeit an einem Ort - Senden und empfangen Sie E-Mails überall in ClickUp, erstellen Sie Aufgaben aus E-Mails, richten Sie Automatisierungen ein, hängen Sie E-Mails an jede Aufgabe an und vieles mehr

ClickUp ist ein vielseitiges Produktivitäts- und projektmanagement-Plattform mit einer Fülle von Funktionen, die sie zu einer erstklassigen Alternative zu ActiveCampaign machen.

Zum Beispiel, ClickUp's E-Mail-Projektmanagement-Suite ermöglicht es Ihnen, jede E-Mail direkt von ClickUp aus zu empfangen und zu beantworten, wodurch Sie Zeit sparen, die Sie sonst mit dem Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen verbringen würden. Rationalisieren Sie Ihre E-Mail marketing-Kampagnen durch Erstellen oder Planen von Aufgaben und aktionspunkte für Ihr Team direkt in Ihrem Posteingang, damit alle auf dem gleichen Stand sind.

Versäumen Sie es nie, einen qualifizierten Lead zu konvertieren, indem Sie automatisch E-Mails basierend auf den ClickUp Formular, das sie eingereicht haben oder durch die Definition anderer benutzerdefinierte Automationen für jede Phase Ihrer Pipeline.

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Inzwischen, Die CRM-Funktionssuite von ClickUp erlaubt Ihnen ihre Vertriebskette zu visualisieren sowie die Verfolgung und Verwaltung Ihrer Kundeninteraktionen von einer zentralen Stelle aus. Verfolgen Sie Leads, überwachen Sie den Vertriebsfortschritt und analysieren Sie Kundendaten, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die Kundenerfahrung zu verbessern und das Unternehmenswachstum zu fördern. ClickUp Vertrieb die Funktionen von ClickUp Sales rationalisieren jeden Aspekt Ihres Verkaufsprozesses mit automatisierten Erinnerungen und Benachrichtigungen, so dass Ihr Team auf dem richtigen Weg bleibt und rechtzeitige Nachfassaktionen mit potenziellen Kunden gewährleistet sind. Die Automatisierung und Vereinfachung Ihres Verkaufstrichters führt zu höheren Konversionsraten und schnelleren Geschäftsabschlüssen. 🤝

ClickUp Hauptmerkmale

ClickUp Einschränkungen

Steile Lernkurve für neue Benutzer

Langsame Reaktionszeit in einigen Fällen

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontaktieren Sie dievertriebsteam für einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Preisplan

: Kontaktieren Sie dievertriebsteam für einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Preisplan ClickUp AI: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5 pro Mitglied

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Brevo

Am besten für eine rationalisierte Kampagnenkoordination

Über: Brevo Mit Brevo können Unternehmen ihr Publikum auf der Grundlage sinnvoller Kriterien wie Demografie, Kaufhistorie oder Engagement-Level leicht segmentieren und so sicherstellen, dass die richtige Botschaft die richtigen Personen zur richtigen Zeit erreicht.

Benutzer können mühelos SMS- und MMS-Kampagnen in Echtzeit erstellen, Analysen verfolgen und Nachrichten in wenigen Minuten versenden. 📲

Brevo glänzt auch im Bereich des E-Mail-Marketings mit seinem Drag-and-Drop-E-Mail-Builder, mit dem Benutzer mühelos personalisierte E-Mail-Kampagnen erstellen können. Mit der API für Transaktions-E-Mails können Sie Tausende von E-Mails gleichzeitig versenden, um eine maximale Reichweite zu erzielen.

Sie können auch aktiv mit Ihren Kunden über die personalisierten Chat-Tools von Brevo kommunizieren, wie z. B. Live-Chat, Chatbots und universeller Posteingang für eine rationalisierte kundenkommunikation und Unterstützung. Dieser Service erstreckt sich auch auf WhatsApp-Kampagnen - so können Sie Ihre Kunden über ihre bevorzugte Messaging-Plattform erreichen.

Brevo Hauptmerkmale

Einfache Kundensegmentierung

SMS- und MMS-Kampagnen

Brevo-Konversation erleichtert die nahtlose Kommunikation mit Kunden

Drag-and-Drop-E-Mail-Erstellung

Versenden von Massen-E-Mails

Echtzeit-Berichte und -Analysen

Einschränkungen von Brevo

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Unzureichende vorgefertigte Automatisierungsvorlagen

Brevo-Preise

Kostenlos

Pro: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Starter : $25/Monat mit unbegrenzten Kontakten

: $25/Monat mit unbegrenzten Kontakten Business : $65/Monat mit unbegrenzten Kontakten

: $65/Monat mit unbegrenzten Kontakten BrevoPlus: Kontakt zum Brevo-Vertrieb

Brevo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,800+ Bewertungen)

3. Omnisend

Das Beste für Omni-Channel-Marketing-Automatisierung

Über: Omnisend Omnisend ist eine E-Mail-Marketing-Plattform, die integrierte E-Mail- und SMS-Kampagnen einsetzt, um Ihre Leads und Kunden aktiv anzusprechen. Sie bietet umfassende e-Mail-Marketing-Lösungen für kleine und große Marken weltweit.

Omnisend ist auf E-Commerce-Enthusiasten ausgerichtet und verfügt über eine nahtlose Struktur zur Produkteinbettung. Marken können die Plattform nutzen, um sich leicht in beliebte E-Commerce-Websites wie Shopify, WooCommerce und BigCommerce zu integrieren und so eine maximale Produktreichweite zu erzielen.

Omnisend segmentiert Ihr Publikum, erstellt gezielte Kampagnen und verfolgt den Erfolg Ihrer E-Mail-Marketingbemühungen. Darüber hinaus bietet es Erinnerungen an abgebrochene Einkäufe und personalisierte Produktempfehlungen, wodurch Ihre Marketingstrategien noch besser werden. 🛒

Noch besser: Die E-Mail-Listenbereinigungsfunktion von Omnisend stellt sicher, dass Ihre Nachrichten an die Zielempfänger zugestellt werden, ohne dass sie versagen oder auf inaktive E-Mail-Adressen stoßen. Omnisend enthält außerdem vorgefertigte Vorlagen, mit denen Sie professionell aussehende E-Mails und SMS-Nachrichten erstellen können.

Omnisend beste Eigenschaften

Integration mit beliebten E-Commerce-Websites

Robuste Segmentierung zur Optimierung der Kundenansprache

Automatisierte Newsletter und personalisierte Kampagnen mit nur wenigen Klicks

Bereinigungsfunktion für E-Mail-Listen zur Erhöhung der Zustellbarkeitsrate von Kampagnen

E-Mail- und SMS-Vorlagen

Omnisend-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr intuitiv

Begrenzte Integrationsbibliothek im Vergleich zu anderen Marketingplattformen

Omnisend Preise

Kostenlos

Standard : $16/Monat mit einer Reichweite von bis zu 500 Kontakten

: $16/Monat mit einer Reichweite von bis zu 500 Kontakten Pro: $59/Monat mit einer Reichweite von bis zu 2.500 Kontakten

Omnisend Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (800+ Bewertungen)

: 4.5/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (700+ Bewertungen)

4. Mailchimp

Das Beste für E-Mail-Marketing auf Einstiegsebene und darüber hinaus

Über: Mailchimp Weithin als eine der besten E-Mail kampagnenmanagement-Tools mailchimp hat sich einen Namen gemacht durch das fortgeschrittene Behavioral Targeting, das personalisierte E-Mails auf der Grundlage von Aktionen und Vorlieben der Abonnenten versendet.

Mit den vorgefertigten Automatisierungsabläufen von Mailchimp können Sie mühelos automatisierte E-Mail-Sequenzen einrichten, während der KI-Assistent automatisch E-Mail-Kampagnen und deren Inhalte erstellen kann.

Schließlich können Sie erweiterte Analysefunktionen nutzen, um den Erfolg von E-Mail-Kampagnen zu verfolgen und zukünftige Strategien zu optimieren.

Mailchimp beste Eigenschaften

300+ Integrationen

Produkttour, um neuen Benutzern den Einstieg zu erleichtern

Verfeinerte Segmentierungs- und Automatisierungsfunktionen

Personalisierte E-Mail-Vorlagen

A/B-Testfunktionalität

Mailchimp Einschränkungen

Das Layout und die Schnittstelle sind nicht einfach zu navigieren

Begrenzte Automatisierungs- und Anpassungsvorlagen

Mailchimp Preise

Kostenlos

Essentials : Beginnt bei $13/Monat

: Beginnt bei $13/Monat Standard : Beginnt bei $20/Monat

: Beginnt bei $20/Monat Premium: Beginnt bei $350/Monat

Mailchimp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (16.000+ Bewertungen)

5. Klaviyo

Über: Klaviyo Klaviyo ermöglicht es Marken, mühelos mit Kunden über verschiedene Kanäle in Kontakt zu treten - E-Mails, SMS und mobile Push-Nachrichten. 📩

Mit seiner umfangreichen Vorlagenbibliothek können Unternehmen die Kommunikation schnell und ohne Entwickler anpassen. Mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor können Sie innerhalb von Minuten visuell ansprechende E-Mails und Nachrichten erstellen.

Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft von Klaviyo ist seine KI-Funktion zur Analyse von Kundendaten, zum Schreiben von E-Mail-Betreffzeilen und zur Bereitstellung personalisierter Empfehlungen. Dies ist besonders praktisch für Unternehmen, die ihre Kampagnen optimieren und datengestützte Entscheidungen für zukünftige Marketingstrategien treffen möchten.

Darüber hinaus bietet Klaviyo fortschrittliche Segmentierungsfunktionen für den Versand maßgeschneiderter Nachrichten an gefilterte Kundensegmente. Dies ermöglicht es Unternehmen, relevantere Inhalte zu liefern - und damit beeindruckende Konversionsraten zu erzielen und die Kundenbindung zu erhöhen.

Klaviyo beste Eigenschaften

Drag-and-Drop E-Mail-Builder und Vorlagenbibliothek

Webformulare und Pop-ups zur Erfassung von Kundeninformationen

KI-Funktionen zur Segmentierung von Kunden und zur Vorhersage des Kundenverhaltens

Automatisierte Abläufe für die Wiederherstellung von abgebrochenen Warenkörben, Rücksendungen und Willkommensserien

Integriert mit Shopify und WooCommerce

Einschränkungen von Klaviyo

Steile Lernkurve für neue Benutzer

Teure feste Preispläne

Klaviyo Preise

Gratis

E-Mail : Beginnt bei $30/Monat

: Beginnt bei $30/Monat E-Mail & SMS: Beginnt bei $45/Monat

Klaviyo Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (380+ Bewertungen)

6. EngageBay

Beste All-in-One Marketing Automation Suite

Über: EngageBay EngageBay positioniert sich als All-in-One-Marketingplattform und ist mit nützlichen, kundenorientierten Funktionen ausgestattet, um Ihre Marke auszubauen.

EngageBay legt den Schwerpunkt auf Markenmarketing über E-Mail-Marketing und Tools zur Lead-Generierung, um Ihre Zielgruppe effektiv zu erreichen. Mit dem E-Mail-Vorlagenersteller können Sie Ihr Publikum segmentieren und personalisierte E-Mails an bestimmte Gruppen senden - und so die Chancen erhöhen, Leads in zufriedene Kunden umzuwandeln 😊

Zusätzlich bietet EngageBay eine umfassende CRM-System das Sie bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen, der Verfolgung von Verkaufsaktivitäten und der Bereitstellung eines hervorragenden Kundensupports unterstützt. So können Sie Interaktionen verfolgen und Upselling-/Cross-Selling-Möglichkeiten für das gesamte Unternehmenswachstum identifizieren.

Die besten Funktionen von EngageBay

Echtzeit-Chat-Software zur aktiven Interaktion mit Kunden

E-Mail-Marketing-Automatisierung zur Verwaltung von Verkaufspipelines

Personalisierte Marketing-Kampagnen, um bestimmte Kundensegmente anzusprechen

CRM-Funktionen

Einschränkungen von EngageBay

Weniger intuitive Schnittstelle

Es fehlen erweiterte Berichte und soziale Analysen

Preise von EngageBay

Kostenlos

Basic : $13.79/Monat pro Benutzer

: $13.79/Monat pro Benutzer Wachstum : $59.79/Monat pro Benutzer

: $59.79/Monat pro Benutzer Pro: $110.39/Monat pro Benutzer

EngageBay Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (580+ Bewertungen)

7. ConvertKit

Das Beste für vereinfachte E-Mail-Marketing-Workflows

Über: ConvertKit Egal, ob Sie ein Blogger, Podcaster oder Online-Kursersteller sind, ConvertKit bietet Ihnen alle Ressourcen, die Sie für die Verwaltung Ihrer Werbekampagnen und das effektive Wachstum Ihres Unternehmens benötigen.

Mit den vorgefertigten E-Mail-Vorlagen und den Automatisierungsfunktionen für E-Mail-Marketing ermöglicht ConvertKit die mühelose Einrichtung und Automatisierung von E-Mail-Marketingkampagnen. ConvertKit bietet außerdem intuitive Lösungen für die Erstellung digitaler Produkte wie E-Books, Bildungskurse und Mitgliedschaftsseiten für den direkten Verkauf an Abonnenten.

ConvertKit lässt sich nahtlos in gängige Tools von Drittanbietern wie Shopify und WordPress integrieren, so dass Sie alle Aspekte Ihres Online-Geschäfts von einem Ort aus verwalten können.

ConvertKit beste Eigenschaften

Benutzerfreundliches Layout

Automatisierte E-Mail-Sequenzen

Intuitive Analyse- und Berichtsfunktionen

Einbettung digitaler Produkte zur einfachen Vermarktung und zum Verkauf von Produkten

ConvertKit-Einschränkungen

Begrenzte E-Mail-Anmeldeformulare

Mangel an nativen Integrationen von Drittanbietern

ConvertKit-Preise

Kostenlos

Creator : $9/Monat

: $9/Monat Creator Pro: $25/Monat

ConvertKit Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (190+ Bewertungen)

: 4.4/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (190+ Bewertungen)

8. HubSpot

Das Beste für integrierte Marketing- und Vertriebsausrichtung

Über: HubSpot HubSpot ist eine weitere beliebte CRM-Marketing-Plattform die ein gutes Paket an Funktionen bietet, um Unternehmen zu Wachstum und Erfolg zu verhelfen. Sie ermöglicht es Ihnen, Marketingkampagnen zu automatisieren, Kundeninteraktionen zu verfolgen und Daten zu analysieren, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Mit vorlagen zur Lead-Generierung wird das Erstellen und Versenden personalisierter E-Mails an Ihre Zielgruppe zum Kinderspiel. Ziehen Sie einfach vorgefertigte Inhaltsblöcke per Drag-and-Drop, passen Sie sie mit Ihrem Text und Ihren Bildern an und klicken Sie auf Senden. ✉️

HubSpot versendet automatisch E-Mails auf der Grundlage von Auslösern oder bestimmten Kundenaktionen. Außerdem enthält es leistungsstarke Analysetools, mit denen Sie die Leistung Ihrer E-Mail-Kampagnen verfolgen und bei Bedarf Änderungen vornehmen können.

Die besten Funktionen von HubSpot

Vordefinierte Vorlagen zur Rationalisierung des E-Mail-Erstellungsprozesses

Drag-and-Drop-E-Mail-Builder, um Zeit bei sich wiederholenden E-Mails zu sparen

CRM-Integration zur effektiven Verwaltung und Pflege von Kundenbeziehungen

Erweiterte Tracking- und Berichtsfunktionen

Starke Lead Scoring- und Segmentierungsoptionen

HubSpot-Einschränkungen

Begrenzte Integration mit Social Media-Plattformen

Fehlende KI-Funktionen

HubSpot-Preise

Kostenlos

Starter : $18/Monat

: $18/Monat Professionell : $800/Monat

: $800/Monat Unternehmen: $3.600/Monat

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10.400+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10.400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (4.500+ Bewertungen)

9. AWeber

Beste Lösungen für zuverlässiges E-Mail-Marketing

Über: AWeber AWeber ist eine weitere hervorragende Marketing-Plattform, die Marken dabei hilft, ihre E-Mail-Marketing-Kampagnen zu verbessern, indem sie die besten Sendezeiten ermittelt und optimierung der Betreffzeilen um die Öffnungsrate und die Anzahl der Klicks zu erhöhen. 🕒

Die Plattform verfügt über eine A/B-Splittest-Funktion, mit der die Wirksamkeit verschiedener E-Mail-Varianten gemessen werden kann, sowie über eine Website-Tracking-Funktion, mit der die Auswirkungen von E-Mail-Kampagnen ermittelt und verbesserungswürdige Bereiche identifiziert werden können.

Außerdem können Marken mit AWeber ansprechende Landing Pages erstellen, Kontakte verwalten und sofortige Push-Benachrichtigungen versenden.

AWeber beste Funktionen

Automatisierte E-Mail-Kampagnen

Betreffzeilen-Optimierer

Drag-and-Drop-Funktion zur Erstellung von E-Mails

A/B-Tests und Website-Tracking

Vorgefertigte Dashboard-Vorlagen zur Analyse Ihrer E-Mail-Marketing-Kennzahlen

AWeber Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann sich für neue Benutzer überladen anfühlen

Begrenzte Anpassungsvorlagen

AWeber-Preise

Kostenlos

Lite : $12.50/Monat

: $12.50/Monat Plus : $20/Monat

: $20/Monat Unbegrenzt: $899/Monat

AWeber Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (10.400+ Bewertungen)

: 4.4/5 (10.400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (290+ Bewertungen)

10. GetResponse

Am besten für fortgeschrittene E-Mail-Marketing-Funktionen

Über: GetResponse Die Stärke von GetResponse liegt in seinen Landing Page- und Website-Buildern, mit denen Sie mühelos ansprechende Seiten per Drag-and-Drop erstellen können. Sie bieten auch anpassbare Vorlagen, um ein einzigartiges Design und einen Markenstil nach Ihren Wünschen zu erstellen. 🎨

Durch seinen automatisierten Verkaufstrichter rationalisiert GetResponse den Prozess der Umwandlung von Leads in Kunden, indem es sie mit personalisierten Inhalten und zeitnahen Nachfassaktionen anspricht. Es bietet auch Autoresponder, die die Lead-Generierung durch Newsletter sehr effizient machen.

GetResponse beste Eigenschaften

Landing Page Builder mit einfacher Drag-Drop-Funktionalität

Anpassbare Website-Vorlagen

Nahtlose Erstellung von Newslettern und Autorespondern

Automatisierte Verkaufstrichter zur Rationalisierung der Kundenreise

Integration mit gängigen E-Commerce-Plattformen zur einfachen Synchronisierung und Nachverfolgung von Online-Shops

GetResponse Einschränkungen

Begrenzte API-Integration mit anderen Produktivitätstools

Fehlende erweiterte Berichte und Analysen

GetResponse Preise

Kostenlos

E-Mail-Marketing : $15.6/Monat

: $15.6/Monat Marketing-Automatisierung : $48,4/Monat

: $48,4/Monat E-Commerce Marketing : $97,6/Monat

: $97,6/Monat GetResponse Max: Beginnt bei $999/Monat

GetResponse Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (640+ Bewertungen)

: 4.3/5 (640+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (470+ Bewertungen)

Skalieren Sie Ihr Geschäft mit ActiveCampaign-Alternativen

ClickUp bietet eine leistungsfähige Marketing-Automatisierungslösung, um Ihre E-Mail-Kampagnen zu optimieren und die Konversionsraten zu steigern. Aber diese Plattform ist so viel mehr als das - sie ist ein One-Stop-Shop projekt-Management-Tool mit Funktionen zum Zentralisieren, Organisieren und Automatisieren jeder Art von Arbeit, die Sie übernehmen. 💪

ClickUp ist nicht nur eine perfekte ActiveCampaign-Alternative, sondern spielt in einer ganz eigenen Liga. Also heute anmelden und machen Sie sich bereit, Ihr Unternehmen auf Vordermann zu bringen!