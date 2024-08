10 beste agile Bücher für Projektmanager im Jahr 2024

Anpassungsfähigkeit und Innovation sind im Projektmanagement von entscheidender Bedeutung, und kontinuierliches Lernen wird zum Kompass, der Sie zu Spitzenleistungen führt.

Die agile Methodik ist ein Rahmen, der Projekte in Phasen unterteilt, was die Zusammenarbeit erleichtert und den Kunden einen Mehrwert bietet.

Agile Methoden haben sich im Projektmanagement durchgesetzt, so dass die Beherrschung dieser Methoden für alle im Projektmanagement Tätigen unerlässlich ist.

Wir haben sorgfältig die 10 besten agilen Bücher ausgewählt, die Sie auf Ihrem Weg zur Meisterschaft unterstützen. Diese Bücher dienen als agiles Toolkit, das Ihnen dabei hilft, Veränderungen, Zusammenarbeit und kontinuierliche Verbesserung anzunehmen. 📕

Top 10 Bücher für agile Projektmanager und Teams

Hier sind 10 zuverlässige Bücher, die Ihnen helfen, Agile zu lernen und umzusetzen. Diese Bücher bieten detaillierte Einblicke in agile Methoden.

1. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process von Kenneth Rubin

über Amazon

Über das Buch

Autor(en): Kenneth S. Rubin

Kenneth S. Rubin Jahr der Veröffentlichung: 2012

2012 Geschätzte Lesedauer: 16 Stunden

16 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Mittelstufe

Anfänger bis Mittelstufe Anzahl der Seiten: 504 Seiten

504 Seiten Bewertungen 4.7/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Dieses Buch ist ein praktischer Leitfaden zur Beherrschung des Scrum-Frameworks.

Es behandelt verschiedene Themen, darunter Scrum-Rollen, Ereignisse, Artefakte und die Skalierung von Scrum für größere Projekte.

Essential Scrum bietet ein ganzheitliches Verständnis und eine Anleitung, die Sie sofort anwenden können. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von umsetzbaren Erkenntnissen, die bei der Implementierung agiler Frameworks wie Scrum in verschiedenen organisatorischen Umgebungen helfen.

"Iterative Entwicklung erkennt an, dass wir wahrscheinlich Dinge falsch machen, bevor wir sie richtig machen, und dass wir Dinge schlecht machen, bevor wir sie gut machen

Kenneth S. Rubin

Wichtigste Erkenntnisse:

Umfassender Überblick: Vermittelt ein umfassendes Verständnis der Scrum-Methodik und behandelt Rollen, Praktiken und Prinzipien

Vermittelt ein umfassendes Verständnis der Scrum-Methodik und behandelt Rollen, Praktiken und Prinzipien Praktische Werkzeuge: Bietet praktische Werkzeuge und Techniken für die Implementierung und das Management von Scrum in Projekten

Bietet praktische Werkzeuge und Techniken für die Implementierung und das Management von Scrum in Projekten Beispiele aus der Praxis: Veranschaulicht Konzepte mit Beispielen aus der Praxis und erleichtert so das Verständnis und die Anwendung von Scrum-Praktiken

Was die Leser sagen:

"Das leicht verständliche Format des Buches, die klare Ikonologie und die detaillierten Diagramme machen komplexe Konzepte leicht verdaulich. Die grundlegenden Prinzipien, die die besten Scrum-Praktiken unterstützen, werden in einer einfachen und kohärenten Art und Weise präsentiert, die es dem Anfänger bis hin zum Scrum-Experten ermöglicht, praktische Anwendungen in die Tat umzusetzen, die einen echten Mehrwert schaffen."

2. Scrum Mastery: Von guter zu großartiger dienender Führung von Geoff Watts

über Issuu

Über das Buch

Autor(en): Geoff Watts

Geoff Watts Jahr der Veröffentlichung: 2013

2013 Geschätzte Lesedauer: 11 Stunden

11 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe bis Fortgeschrittene

Mittelstufe bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten: 340 Seiten

340 Seiten Bewertungen 4.7/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Anders als viele Bücher über agiles Lernen die einen allgemeinen Überblick über Scrum geben, taucht Geoff Watts tief in die Feinheiten der dienenden Führung und ihrer Anwendung in Scrum Mastery ein.

Das Buch geht über die Grundlagen der Scrum-Praktiken hinaus und erforscht die Denk- und Verhaltensweisen, die einen guten Scrum Master in einen außergewöhnlichen Servant Leader verwandeln werden.

Der Autor bietet Anekdoten und Fallstudien, die sich auf die alltäglichen Herausforderungen von Scrum Masters beziehen. Das Buch ist also nicht nur theoretisch, sondern auch ein wertvoller Leitfaden für Scrum Master, die sich in der realen Welt mit der Komplexität ihrer Rolle auseinandersetzen.

"Ein Team, geschweige denn eine ganze Organisation, von den Prinzipien von Befehl und Kontrolle zu denen der dienenden Führung, von Plänen, die auf Vorhersagen beruhen, zu Plänen, die auf empirischen, evolutionären Daten beruhen, zu transformieren, erfordert sowohl Geduld als auch Hartnäckigkeit."

Geoff Watts

Wichtige Erkenntnisse:

Schwerpunkt Führung: Betont die Rolle des Scrum Masters als dienende Führungskraft und die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um sich in dieser Rolle auszuzeichnen

Betont die Rolle des Scrum Masters als dienende Führungskraft und die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um sich in dieser Rolle auszuzeichnen Teamdynamik: Untersucht, wie man leistungsstarke Teams in einer agilen Umgebung aufbaut und erhält

Untersucht, wie man leistungsstarke Teams in einer agilen Umgebung aufbaut und erhält Kontinuierliche Verbesserung: Erörtert Strategien zur ständigen Verbesserung und zur Überwindung der häufigsten Herausforderungen in agilen Projekten

Was die Leser sagen:

"Dieses Buch ist erstaunlich. Super leicht zu lesen. Ich habe es von vorne bis hinten gelesen und beziehe mich oft darauf, um mich daran zu erinnern, worauf ich achten sollte, um ein großartiger Scrum Master zu sein. Es gibt einige gute anekdotische Beweise dafür, warum X und X effektiv sind. Jedes Team ist anders, aber dieses Buch ermutigt einen wirklich, über den Tellerrand hinauszuschauen, mit einer echten "Servant-Leader"-Mentalität

3. Agile Spielentwicklung von Clinton Keith

über Amazon

Über das Buch

Autor(en): Clinton Keith

Clinton Keith Jahr der Veröffentlichung: 2020

2020 Geschätzte Lesedauer: 19 Stunden

19 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe

Mittelstufe Anzahl der Seiten: 576 Seiten

576 Seiten Bewertungen 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Dieses Buch bietet einen einzigartigen Ansatz für die Anwendung agiler Prinzipien in der Spieleentwicklung.

Mit einem expliziten Fokus auf die Spieleindustrie bietet es Einblicke und Strategien für Spieleentwickler, die sich den besonderen Herausforderungen ihres Bereichs stellen müssen.

Es unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit und Kommunikation in interdisziplinären Teams, ein entscheidender Aspekt für eine erfolgreiche Spieleentwicklung.

Das Buch leitet die Leser an, ein kollaboratives Umfeld zu fördern und agile Arbeitsabläufe die es den Teams ermöglichen, effektiv auf sich entwickelnde projektanforderungen und liefern qualitativ hochwertige Spiele.

Ein verstreutes Team hat die gleichen Herausforderungen wie ein verteiltes Team. Zusätzlich muss es die Transparenz, die Zusammenarbeit und die Selbstorganisation aufrechterhalten und die verfügbaren Tools bestmöglich nutzen."

Clinton Keith

Wichtige Erkenntnisse:

Agile in der Spieleentwicklung: Maßgeschneiderte agile Methoden speziell für die Spieleentwicklung

Maßgeschneiderte agile Methoden speziell für die Spieleentwicklung Gleichgewicht zwischen Kreativität und Effizienz: Konzentriert sich auf das Gleichgewicht zwischen kreativen Prozessen und effizientem Projektmanagement

Konzentriert sich auf das Gleichgewicht zwischen kreativen Prozessen und effizientem Projektmanagement Fallstudien: Enthält Fallstudien aus realen Spielentwicklungsprojekten, um die Anwendung agiler Praktiken zu veranschaulichen

Was die Leser sagen:

"Sehr gut geschrieben und organisiert, und leicht nachvollziehbar. Sehr empfehlenswert für jedes Team, das sich mit Agile beschäftigt."

4. Agile Schätzung und Planung von Mike Cohn

über Amazon

Über das Buch

Autor(en): Mike Cohn

Mike Cohn Erscheinungsjahr: 2005

2005 Geschätzte Lesedauer: 12 Stunden

12 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Mittelstufe

Anfänger bis Mittelstufe Anzahl der Seiten: 368 Seiten

368 Seiten Bewertungen 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Dieses Buch befasst sich mit verschiedenen Schätzungstechniken und betont die kollaborative Natur des agilen Planungsprozesses.

Mike Cohn bietet praktische Anleitungen für User Stories, die Planung von Releases und die Anpassung an sich ändernde Anforderungen und geht dabei auf die Herausforderungen ein, denen Sie in dynamischen Projektumgebungen begegnen.

Das Buch zeichnet sich auch durch die Behandlung fortgeschrittener Themen wie Velocity, Story Points und Release-Planung aus.

Cohn bietet ein nuanciertes Verständnis von methoden zur Prozessverbesserung und zeigt den Lesern, wie man sie an die jeweiligen Projektanforderungen anpassen kann.

Der Einzelne sollte jeden erdenklichen Anreiz erhalten, im Team zu arbeiten. Wenn der Durchsatz des Teams dadurch erhöht wird, dass ich einem anderen helfe, sollte ich das tun. Die Geschwindigkeit des Teams ist wichtig, die Geschwindigkeit des Einzelnen nicht

Mike Cohn

Wichtige Erkenntnisse:

Schätzungstechniken: Bietet praktische Schätz- und Planungstechniken für agile Projekte

Bietet praktische Schätz- und Planungstechniken für agile Projekte Priorisierung und Iteration: Erörtert die Priorisierung der Arbeit und die Planung von Iterationen für maximale Effizienz

Erörtert die Priorisierung der Arbeit und die Planung von Iterationen für maximale Effizienz Risikomanagement: Behandelt Strategien für den Umgang mit Ungewissheiten und Risiken bei der Projektplanung

Was die Leser sagen:

"Mike Cohns Wissen und Fachkenntnisse scheinen auf jeder Seite dieses Buches durch. Auch wenn Story Points und Velocity von manchen als nicht mehr zeitgemäß für Schätzungen angesehen werden, ist dieses Buch ein Muss für jeden, der Agile verstehen will. Ich kann es nicht genug empfehlen."

5. Agile Teams coachen: Ein Leitfaden für Scrum Master, Agile Coaches und Projektmanager im Wandel von Lyssa Adkins

über Der Nil

Über das Buch

Autor(en): Lyssa Adkins

Lyssa Adkins Jahr der Veröffentlichung: 2010

2010 Geschätzte Lesedauer: 12 Stunden

12 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Fortgeschrittene

Anfänger bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten: 352 Seiten

352 Seiten Bewertungen 4.7/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Dieses Buch bietet einen einzigartigen Fokus auf die Rolle des Coachings in der agilen Entwicklung.

Der Fokus auf die emotionale und soziale Intelligenz, die für erfolgreiches Coaching erforderlich ist, hebt dieses Buch von anderen ab.

Adkins untersucht, wie Coaching über Prozesse und Praktiken hinausgeht und erforscht die zwischenmenschliche Dynamik, die die Teamleistung beeinflusst.

Das Buch gibt den Lesern Werkzeuge an die Hand, um Herausforderungen zu meistern, die Kommunikation zu erleichtern und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu fördern.

Wir üben, uns im Moment zu beherrschen, damit wir uns besser dafür öffnen können, eine dienende Führungspersönlichkeit zu sein, unsere Emotionen zu beherrschen und zu entscheiden, was wir mit unseren Reaktionen anfangen

Lyssa Adkins

Wichtige Erkenntnisse:

Coaching-Fähigkeiten: Hebt die Bedeutung von Coaching-Fähigkeiten bei der Führung von Teams durchagile Transformationen *Team Empowerment: Konzentriert sich auf die Befähigung von Teams zur Selbstorganisation und Anpassungsfähigkeit

Hebt die Bedeutung von Coaching-Fähigkeiten bei der Führung von Teams durchagile Transformationen *Team Empowerment: Konzentriert sich auf die Befähigung von Teams zur Selbstorganisation und Anpassungsfähigkeit Veränderungsmanagement: Bietet Einblicke in den Umgang mit Veränderungen und Widerständen in einer agilen Umgebung

Was die Leser sagen:

"Als erfahrener Scrum Master ist dieses Buch ein MUSS. Es ist wirklich ein großartiger Weg, um tief in die Themen einzutauchen, mit denen ein Scrum Master zu tun hat, und bringt das Herz in unseren Job - jenseits der Mechanik. Ich ertappe mich dabei, wie ich es in die Hand nehme, wenn Probleme auftauchen, und mich neu inspirieren lasse."

6. Continuous Delivery: Zuverlässige Software Releases durch Build-, Test- und Deployment-Automatisierung von Jez Humble und David Farley

über Geschäft

Über das Buch

Autor(en): Jez Humble & David Farley

Jez Humble & David Farley Jahr der Veröffentlichung: 2010

2010 Geschätzte Lesedauer: 17 Stunden

17 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe bis Fortgeschrittene

Mittelstufe bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten: 512 Seiten

512 Seiten Bewertungen 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Dieses Buch ist ein bahnbrechendes Werk im Bereich Agile und DevOps und bietet eine detaillierte Untersuchung von Deployment-Pipelines, Teststrategien und Release-Management.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist die Aufmerksamkeit der Autoren für die kulturellen und organisatorischen Veränderungen, die für eine erfolgreiche kontinuierliche Bereitstellung und effiziente betriebsstrategien .

Das Buch befasst sich mit den Herausforderungen der Integration von Continuous-Delivery-Praktiken in verschiedene Entwicklungsumgebungen und bietet praktische Strategien zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Betriebsteams.

Experten mit langweiligen, sich wiederholenden und dennoch technisch anspruchsvollen Aufgaben zu betrauen, ist der sicherste Weg, menschliche Fehler zu vermeiden, den wir uns vorstellen können - abgesehen von Schlafentzug oder Trunkenheit."

David Farley

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Automatisierung bei der Softwarebereitstellung: Betont die Rolle der Automatisierung bei der Erstellung, dem Testen und der Bereitstellung von Software

Betont die Rolle der Automatisierung bei der Erstellung, dem Testen und der Bereitstellung von Software Effizienz und Zuverlässigkeit: Erörtert Strategien, um Software-Releases effizienter und zuverlässiger zu machen

Erörtert Strategien, um Software-Releases effizienter und zuverlässiger zu machen Best Practices: Enthält Best Practices für die Implementierung von Continuous Delivery in Unternehmen

Was die Leser sagen:

"Dieses Buch hat mein Denken über Softwareentwicklung und -bereitstellung völlig verändert. Es behandelt Planung, Entwicklung, Tests und Bereitstellung. Wenn man sich das alles so anschaut, scheint es so offensichtlich der richtige Ansatz zu sein, verglichen mit dem, was die meisten von uns bisher gemacht haben."

7. Projektmanagement auf die agile Art: Making it Work in the Enterprise von John Goodpasture

über Rakuten Kobo

Über das Buch

Autor(en): John C. Goodpasture

John C. Goodpasture Jahr der Veröffentlichung: 2015

2015 Geschätzte Lesedauer: 13 Stunden

13 Stunden Empfohlenes Niveau: Mittelstufe bis Profi

Mittelstufe bis Profi Anzahl der Seiten: 392 Seiten

392 Seiten Bewertungen 4.8/5 (Amazon) 3.2/5 (Goodreads)



Dieses Buch konzentriert sich auf agiles Projektmanagement und seine Anwendung in einem Unternehmensumfeld.

Goodpasture geht auf die Bedeutung der Aufrechterhaltung von Transparenz, Rechenschaftspflicht und Compliance innerhalb des agilen Rahmens ein und erläutert, wie diese zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder interner Richtlinien beitragen.

Dieser Fokus auf Governance unterscheidet das Buch von anderen, die sich ausschließlich auf Agile auf Teamebene konzentrieren.

Das Buch befasst sich auch mit der Bedeutung der Führung bei der Förderung einer agilen Kultur innerhalb einer Organisation. Es bietet Strategien für Führungsteams, um agile Werte in Teams auf Unternehmensebene zu fördern.

Die Idee der planungsgetriebenen Methodik besteht darin, sich die Bedürfnisse und Anforderungen zu Beginn vorzustellen, eine ausreichende Analyse - manchmal auch strukturierte Analyse genannt - durchzuführen, um alle Risiken und Abhängigkeiten herauszufinden, und erst dann mit der Produktgestaltung und -entwicklung zu beginnen."

John Goodpasture

Wichtige Erkenntnisse:

Agile Methoden in großen Unternehmen: Konzentriert sich auf die Implementierung agiler Methoden in großen und komplexen Unternehmensumgebungen

Konzentriert sich auf die Implementierung agiler Methoden in großen und komplexen Unternehmensumgebungen Integration von Projektmanagement: Diskutiert die Integration agiler Methoden mit traditionellen Projektmanagementpraktiken

Diskutiert die Integration agiler Methoden mit traditionellen Projektmanagementpraktiken Risiko und Komplexität: Behandelt den Umgang mit Risiken und Komplexität in großen agilen Projekten

Was die Leser sagen:

"Als Führungskraft in der IT-Branche sind Johns Methoden, die Details in die Praxis umzusetzen, präzise und klar. Das Hybridmodell wird in der Industrie und auf Unternehmensebene immer häufiger eingesetzt. Eine sehr gute Lektüre für alle, die in das Projektmanagement einsteigen oder bereits in allen Branchen tätig sind."

8. The Lean Startup von Eric Ries

über Amazon

Über das Buch

Autor(en): Eric Ries

Eric Ries Jahr der Veröffentlichung: 2011

2011 Geschätzte Lesedauer: 11 Stunden

11 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Fortgeschrittene

Anfänger bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten: 336 Seiten

336 Seiten Bewertungen 4.6/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)



Dieses Buch revolutioniert die Herangehensweise an das Unternehmertum in der Startup-Phase durch die Einführung der Lean-Startup-Methode. Der Schwerpunkt liegt auf iterativem Experimentieren, validiertem Lernen und einer Feedback-Schleife aus Bauen, Messen und Lernen.

Ries plädiert für eine wissenschaftliche Herangehensweise an das Unternehmertum und ermutigt Startups, ihre Geschäftsmodelle als Hypothesen zu behandeln und sie durch Experimente in der realen Welt zu validieren.

Diese Methode steht im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen, die eine umfangreiche Planung und Entwicklung beinhalten, bevor sie den Markt testen.

Das Buch stellt auch das Konzept des Minimum Viable Product (MVP) vor und betont, wie wichtig es ist, ein Produkt mit den minimalen Funktionen zu liefern, die notwendig sind, um wertvolles Feedback zu sammeln.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Buches ist das Konzept des "Innovation Accounting", ein quantitativer Ansatz zur Messung von Fortschritt und Erfolg bei Innovationsprojekten.

Wenn Sie sich überlegen, Ihr eigenes Minimum Viable Product zu entwickeln, lassen Sie sich von dieser einfachen Regel leiten: Entfernen Sie alle Funktionen, Prozesse oder Anstrengungen, die nicht direkt zu den angestrebten Erkenntnissen beitragen."

Eric Ries

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Startup-Methodik: Einführung in die Lean-Startup-Methodik mit Schwerpunkt auf schnellem Prototyping und iterativen Produktversionen

Einführung in die Lean-Startup-Methodik mit Schwerpunkt auf schnellem Prototyping und iterativen Produktversionen Kundenfeedback: Betont die Bedeutung von Kundenfeedback für die Gestaltung von Produkten produktentwicklung *Build-Measure-Learn: Erforscht die Feedbackschleife Build-Measure-Learn zur kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Prozessen

Was die Leser sagen:

"Als Unternehmer und Angel-Investor mit mehreren Startups in der Tasche bin ich der Meinung, dass Eric Ries' The Lean Startup ein MUSS für jeden ist, der sich heutzutage mit Startups beschäftigt. Wenn ich jungen Unternehmern auf dem heutigen Markt ein Buch empfehlen müsste, dann wäre es dieses Buch - keine Frage."

9. Fixing Your Scrum: Praktische Lösungen für häufige Scrum-Probleme von Ryan Ripley und Todd Miller

über Rakuten Kobo

Über das Buch

Autor(en): Ryan Ripley, Todd Miller

Ryan Ripley, Todd Miller Jahr der Veröffentlichung: 2020

2020 Geschätzte Lesedauer: 8 Stunden

8 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Mittelstufe

Anfänger bis Mittelstufe Anzahl der Seiten: 242 Seiten

242 Seiten Bewertungen 4.7/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Dieses Buch geht auf die Feinheiten von Scrum ein und erkennt an, dass jedes Team einzigartig ist und mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert wird.

Das Buch bietet Strategien und Techniken, um spezifische Probleme anzugehen und zu lösen prozessoptimierung für verschiedene Kontexte.

Es zeichnet sich durch seinen problemzentrierten Fokus und seine praktische Anleitung aus.

Während einige Bücher einen breiteren Überblick über die Scrum-Prinzipien geben, bietet das Werk von Ripley und Miller einen zielgerichteten Ansatz zur Bewältigung spezifischer Herausforderungen.

Alle erforderlichen Scrum-Ereignisse (Sprint, Sprint-Planung, Daily Scrum, Sprint-Review und Sprint-Retrospektive) sind zeitlich begrenzt. Die Dauer jedes Ereignisses sollte auf Ihre Umgebung zugeschnitten sein."

Ryan Ripley

Wichtige Erkenntnisse:

Problemlösung: Konzentriert sich auf das Erkennen und Lösen von Problemen, die bei Scrum-Implementierungen häufig auftreten

Konzentriert sich auf das Erkennen und Lösen von Problemen, die bei Scrum-Implementierungen häufig auftreten Scrum Prinzipien: Verstärkt die Kernprinzipien von Scrum und ihre praktische Anwendung

Verstärkt die Kernprinzipien von Scrum und ihre praktische Anwendung Fallstudien und Tipps: Enthält Fallstudien aus dem wirklichen Leben und praktische Tipps zur Verbesserung der Scrum-Praktiken

Was die Leser sagen:

"Ich habe dieses Buch sehr genossen und lese es jetzt erneut, da ich sicher bin, dass ich beim zweiten Lesen genauso viele Informationen erhalten werde wie beim ersten Lesen. Dieses Buch ist ein Muss für jeden Scrum Master."

10. Scrum: Die Kunst, die doppelte Arbeit in der Hälfte der Zeit zu erledigen von Jeff Sutherland

über DasBookBundle

Über das Buch

Autor(en): Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Jahr der Veröffentlichung: 2014

2014 Geschätzte Lesedauer: 8 Stunden

8 Stunden Empfohlenes Niveau: Anfänger bis Fortgeschrittene

Anfänger bis Fortgeschrittene Anzahl der Seiten: 256 Seiten

256 Seiten Bewertungen 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Dieses agile Buch führt in das Scrum-Framework ein und liefert ein überzeugendes Argument für dessen transformative Kraft zur Steigerung der Produktivität.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist Sutherlands Ansatz des Geschichtenerzählens. Statt einer rein theoretischen Erkundung von Scrum webt er Beispiele aus der Praxis ein und schöpft dabei aus seinen Erfahrungen als Kampfpilot, Technologiemanager und Erfinder des Scrum-Frameworks.

Sutherland geht auf die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über leistungsstarke Teams ein und erklärt, wie die Prinzipien von Scrum mit den natürlichen Rhythmen des menschlichen Gehirns übereinstimmen.

Die Priorisierung nach Wert zwingt die Menschen dazu, diese 20 Prozent zuerst zu produzieren. Wenn sie damit fertig sind, stellen sie oft fest, dass sie die anderen 80 Prozent gar nicht brauchen, oder dass das, was anfangs wichtig erschien, es in Wirklichkeit nicht ist."

Jeff Sutherland

Wichtige Erkenntnisse:

Scrum-Methodik: Bietet einen detaillierten Einblick in die Scrum-Methodik von einem ihrer Mitbegründer

Bietet einen detaillierten Einblick in die Scrum-Methodik von einem ihrer Mitbegründer Effizienz und Produktivität: Erörtert, wie Scrum die Effizienz und Produktivität in verschiedenen Umgebungen drastisch verbessern kann

Erörtert, wie Scrum die Effizienz und Produktivität in verschiedenen Umgebungen drastisch verbessern kann Breit gefächerte Anwendung: Bietet Einblicke in die Anwendung der Scrum-Prinzipien über die Softwareentwicklung hinaus, einschließlich des persönlichen und beruflichen Lebens

Was die Leser sagen:

"Dieses Buch bietet sowohl Lehrbuch-Theorie als auch praktische Beispiele für die Anwendung von Scrum. Mir hat besonders die Geschichte gefallen. Es hat mir auch geholfen, zu erkennen, dass die Führungskräfte vollständig eingebunden und geschult werden müssen, sonst wird es nicht richtig funktionieren. Ich werde dieses Buch allen, die ich kenne, ans Herz legen, um die Denkweise anzupassen."

