Client vs. Kunde: Schlüsselunterschiede & Beispiele

Denken Sie an den wichtigsten Kunden Ihres Geschäfts - jemanden, der für Ihre Produkte oder Dienstleistungen bezahlt. Ist er ein Client oder ein Kunde?

Was ist der Unterschied, fragen Sie sich? Genau das werden wir in diesem Blogbeitrag beantworten.

Was ist ein Client?

Ein Client ist ein langfristiger Kunde, der regelmäßig Produkte, Dienstleistungen oder Beratung für wichtige Aspekte seines Geschäfts kauft. Client Beziehungen sind typisch:

Dienstleistungsorientiert : Professionelle Dienstleistungen wie Buchhaltung, Rechtsberatung und Marketing ziehen Kunden an

: Professionelle Dienstleistungen wie Buchhaltung, Rechtsberatung und Marketing ziehen Kunden an Nischen : Organisationen, die Kunden anziehen, bieten Nischendienste für einen kleineren Einzelzielmarkt an

: Organisationen, die Kunden anziehen, bieten Nischendienste für einen kleineren Einzelzielmarkt an Langfristig: Verträge zwischen Kunden und Anbietern werden in der Regel für einige Monate/Jahre abgeschlossen, anstatt für einzelne Transaktionen

Verträge zwischen Kunden und Anbietern werden in der Regel für einige Monate/Jahre abgeschlossen, anstatt für einzelne Transaktionen Lösungsorientiert : Client-basierte Unternehmen liefern benutzerdefinierte Lösungen für Probleme anstelle von vorgefertigten Angeboten

: Client-basierte Unternehmen liefern benutzerdefinierte Lösungen für Probleme anstelle von vorgefertigten Angeboten Beziehungsorientiert : Businesses verstehen die Arbeit, die Bedürfnisse und die Eigenheiten ihrer Kunden sehr genau, um ihnen einen kontinuierlichen Wert zu bieten

: Businesses verstehen die Arbeit, die Bedürfnisse und die Eigenheiten ihrer Kunden sehr genau, um ihnen einen kontinuierlichen Wert zu bieten Zahlungen für Vorschusszahlungen: Kunden zahlen ihren Anbietern eine feste, regelmäßige Gebühr für laufende Dienstleistungen, anstatt den im Voraus festgelegten Wert der erbrachten Dienstleistung

Client-basierte Dienstleistungen

Hier sind einige Beispiele für Client-basierte Dienstleistungen.

Beratungsunternehmen

Consulting- und Beratungsunternehmen, die professionelle Nischendienste anbieten, haben Kunden. Sie arbeiten eng mit ihren Kunden zusammen und bieten wiederkehrende Beratungen zur Geschäftsstrategie an. Kurz gesagt, die Kunden kaufen Beratung.

Marken-/Werbeagenturen

Werbeagenturen und Agenturen für digitales Marketing haben jahrzehntelange Beziehungen zu ihren Kunden, verstehen die immateriellen Eigenschaften der Marke und entwickeln personalisierte und differenzierte Kampagnen.

Anwaltskanzleien

Rechtsstreitigkeiten brauchen Zeit. Daher haben Anwaltskanzleien oft lebenslange Beziehungen zu ihren Klienten und haben Zugang zu vertraulichen/persönlichen Informationen. Es heißt nicht umsonst "Kundengeheimnis"!

Was ist ein Kunde?

Ein Kunde ist eine Einzelperson oder ein Unternehmen, das einmalig oder von Zeit zu Zeit Waren oder Dienstleistungen von einem Business kauft. Beziehungen zwischen Kunden und Lieferanten sind typisch:

Produktbezogen : Die meisten Beziehungen zwischen Kunden und Lieferanten sind produktbasiert. Selbst wenn der Anbieter Dienstleistungen anbietet, sind diese standardisiert und können nicht auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden

: Die meisten Beziehungen zwischen Kunden und Lieferanten sind produktbasiert. Selbst wenn der Anbieter Dienstleistungen anbietet, sind diese standardisiert und können nicht auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden Breiteres Publikum : Geschäfte, die Kunden bedienen, erreichen einen größeren Einzelzielmarkt mit höherem Umsatzvolumen

: Geschäfte, die Kunden bedienen, erreichen einen größeren Einzelzielmarkt mit höherem Umsatzvolumen Kurzfristig : Die Kunden gehen in ein Geschäft, bekommen, was sie brauchen, und gehen wieder hinaus

: Die Kunden gehen in ein Geschäft, bekommen, was sie brauchen, und gehen wieder hinaus Angebotsorientiert : Im Gegensatz zu einer benutzerdefinierten Dienstleistung stellt der Anbieter das Produkt/die Dienstleistung so zusammen, dass es/sie vom Kunden genutzt werden kann, wenn es ihm/ihr richtig erscheint

: Im Gegensatz zu einer benutzerdefinierten Dienstleistung stellt der Anbieter das Produkt/die Dienstleistung so zusammen, dass es/sie vom Kunden genutzt werden kann, wenn es ihm/ihr richtig erscheint Transaktionsorientiert: Selbst wenn es sich um einen Stammkunden handelt, besteht die Beziehung eher aus einer Reihe einzelner Transaktionen als aus einer dauerhaften Beziehung

Kundenbasierte Dienstleistungen

Beispiele für kundenorientierte Dienstleistungen wären folgende.

Einzelhandelsgeschäfte

Supermärkte, Bekleidungsgeschäfte oder Drogerien - Einzelhandelsunternehmen bieten ihren Kunden Produkte an, die wenig bis gar nicht benutzerdefiniert sind.

Gaststätten

Kunden bevorzugen im Allgemeinen bestimmte Restaurants oder Cafés und besuchen diese häufig. Selbst wenn ein Kunde eine Beziehung zum Personal hat, wird er mit minimaler benutzerdefinierter Anpassung von der Speisekarte bedient.

Spas oder Salons

Langfristige Kunden machen nicht zu Clients. Das gilt auch für Spas und Salons. Jeder Besuch wird als eine Transaktion betrachtet. Das Beste, was kundenorientierte Geschäfte zu erledigen haben, ist, die Zahl der Transaktionen im Monat/Jahr zu erhöhen.

Schlüsselunterschiede zwischen einem Client und einem Kunden

Der Hauptunterschied zwischen einem Client und einem Kunden liegt in der Art ihres Engagements. Ein Kunde ist ein Gönner eines Geschäfts, der einmalige Produkte kauft und eine transaktionale Beziehung zu einem Anbieter eingeht.

Ein Client ist ein langfristiger, loyaler Kunde, der eine kooperative Beziehung zu einem Anbieter unterhält, der komplexe und wichtige Probleme löst.

Im Grunde genommen ist jeder Kunde ein Kunde, aber nicht jeder Kunde ist ein Kunde.

Client vs. Kunde: Die wichtigsten Unterschiede

Client Kunde Begriff Langfristig Kurzfristig Angebote Benutzerdefinierte Dienstleistungen (plus Beratung) Standardisierte Produkte oder Dienstleistungen Beziehungen Beziehung mit kontinuierlicher Zusammenarbeit Transaktion mit möglichem After-Sales-Service Interaktionen Für jeden einzelnen Client gibt es einen eigenen Manager Es gibt keine eigenen Manager. Mitarbeiter des Kundensupports unterstützen alle Interaktionen Volumen der Geschäfte Geringes Volumen mit hohem Umsatzpotenzial pro Client Hohes Volumen mit geringerem Wert der Transaktion Einnahmemodell Retainer mit monatlichem Abrechnungszyklus Zahlung für gekaufte Produkte Beispiel PR-Berater, Therapeuten, Buchhaltungsfirmen Bäckereien, Tankstellen, Hochzeitsplaner

Unterschiede zwischen einem Client und einem Kunden

Die Art des Engagements unterscheidet sich zwar zwischen kunden- und dienstleistungsbasierten Geschäften, aber keines von beiden ist besser oder profitabler. Das bedeutet aber nicht, dass transaktionsorientierte Kunden nicht auch loyal sind. Der Unterschied liegt lediglich im Business-Modell.

Ein Beispiel: Nur weil eine Kundenbeziehung eine Transaktion ist, bedeutet das nicht, dass keine Beziehung besteht. Ein Einzelhandelsunternehmen bemüht sich um den Aufbau von Beziehungen durch Treueprogramme und Communities, um die Zahl der Transaktionen und den Anteil an der Brieftasche zu erhöhen.

Unabhängig davon, ob Sie ein client- oder ein kundenbasiertes Geschäft betreiben, können Sie Beziehungen aufbauen, um den Wert des Kunden zu erhöhen. Eine einfache und robuste Methode, dies zu erledigen, ist die Verwendung eines Customer Relationship Management (CRM) Prozess .

Bei diesem auch als Kundenerfolg bezeichneten Prozess geht es darum, in den Erfolg Ihrer Kunden zu investieren und einen hochwertigen Kundenservice zu bieten. Ein professioneller Service oder ähnlicher Premium-Support wird ebenfalls immer üblicher. All dies dient dazu, eine langfristige Beziehung zum Kunden aufzubauen. Dies ist besonders bei SaaS-Kunden üblich.

Handhabung und Verwaltung von Clients und Kunden mit ClickUp

Sie brauchen ein robustes System, um Clients oder Kunden zu gewinnen, zu binden und zu halten. Ein CRM-Tool wie ClickUp kann Ihnen dabei helfen. Und so geht's.

Jede Interaktion mit einem potenziellen Kunden ist eine Möglichkeit, ihn in einen zahlenden Kunden zu verwandeln. Verfolgen Sie jede Interaktion mit dem ClickUp CRM . Erfassen Sie alle Kundendaten, wie z.B.:

Name des Kunden

Name des Ansprechpartners/Entscheidungsträgers

E-Mail ID

Datum des Erwerbs

Datum des letzten Kontakts

Phase im Lebenszyklus

Lead-Bewertung

Für den Kunden zuständiger Vertriebsmitarbeiter, etc.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Wählen Sie aus ClickUp's beste Client Management Vorlagen und passen Sie sie nach Ihren Wünschen an!

Kundendaten mit der ClickUp Listenansicht

Nachverfolgung von Reihenfolge und Aufgaben

ClickUp Aufgabe-Ansicht zur Nachverfolgung von Reihenfolgen und Aktivitäten

Erfassen Sie alle Kundenreihenfolgen und Aktivitäten mit ClickUp Aufgaben .

Fügen Sie jedes Mal eine Aufgabe oder Unteraufgabe hinzu, wenn ein Kunde eine Reihenfolge angibt

Weisen Sie Bestellungen Teams zu und verfolgen Sie den Fortschritt

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Bestellungen hinzu, mit einer Dropdown-Liste der von Ihnen angebotenen Produkte/Dienstleistungen und der Reihenfolge der Bestellungen

Legen Sie Prozesse für das Auftragsmanagement mit Checklisten fest

Setzen Sie Prioritäten oder Tags auf der Grundlage Ihrer internen Prozesse

Planen Sie wiederholende Aufgaben für Projektmanagement-Aktivitäten wie das Versenden von Rechnungen/Berichten, das Abschließen von Büchern, die Durchführung von Retrospektiven usw.

Erfassen Sie die Anforderungen des Clients

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um die Anforderungen des Clients zu sammeln. Machen Sie sich während der Sitzungen mit dem Client direkt in ClickUp Notizen. Sie können die Anforderungen auch im richtigen Format für Ihr Geschäft sammeln.

ClickUp's Vorlage für das Business-Anforderungsdokument ClickUp Dokumentvorlage für Geschäftsanforderungen ist ein guter Ausgangspunkt. Mit ihr können Sie den Umfang des Projekts, die treibenden Kräfte des Geschäfts, finanzielle Details, Zeitpläne, Fristen und vieles mehr erfassen.

Sie können es auch benutzerdefiniert anpassen, um Felder hinzuzufügen oder zu entfernen, die Sie benötigen.

Zusammenarbeit mit Clients auf ClickUp

E-Mail, Textnachrichten, Telefonanrufe und Videokonferenzen können überwältigend werden, wenn mehrere Projekte zu verwalten gleichzeitig. Verwalten Sie die gesamte Client-Kommunikation an einem Ort, mühelos, mit ClickUp's Software für Zusammenarbeit .

Geben Sie jedes Dokument und jede Aufgabe sicher für Ihre Clients frei. Laden Sie sie ein, an den Aktivitäten mitzuarbeiten, indem Sie Kommentare hinterlassen oder auf Fragen innerhalb der Aufgabe antworten. Verstärken Sie Ihr kommunikation mit dem Client indem alle Beteiligten mit ClickUp auf dieselbe Seite gebracht werden.

ClickUp Aufgabe Ansicht für eine einfachere Zusammenarbeit mit dem Client

Und was noch? Geben Sie jedem Kunden eine personalisierte Client-Portal in dem sie auf alle Daten zugreifen können, die sie über ihr Engagement bei Ihnen benötigen.

Support-Abfragen mit ClickUp bearbeiten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare mit ClickUp

Erlauben Sie Ihren Kunden, Beschwerden oder Abfragen online zu stellen und diese in Ihrem CRM zu verwalten. Verwenden Sie ClickUp Formulare zur Erstellung von Feldern für die Erfassung von Daten wie Name, E-Mail ID, verwendetes Produkt, Problem, Priorität, usw.

Im Einzelhandel kommt es häufig vor, dass ein Kunde eine Transaktion anfechten oder einen seiner gelegentlichen Einkäufe zurückgeben möchte.

Wenn ein Kunde ein Formular ausfüllt, wird automatisch eine Aufgabe auf ClickUp erstellt, die Sie bearbeiten können. Sie werden über die App oder per E-Mail benachrichtigt, um Maßnahmen zu ergreifen, Benutzern zuzuweisen, Kommentare zu hinterlassen oder den Kunden zu kontaktieren.

CRM-Workflows automatisieren

Automatisieren Sie Vertriebsabläufe mit ClickUp Automations

Es gibt Dutzende von wiederholbaren Workflows, die sich mit ClickUp mühelos automatisieren lassen. Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen um jedes Mal, wenn ein Ereignis eintritt, Aktionen auszulösen. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Automatisierungen, die ClickUp Kunden regelmäßig nutzen.

Wenn eine Reihenfolge erfüllt ist, ist es Zeit, eine Rechnung zu erstellen

Wenn eine Abfrage geklärt ist, müssen Sie einen Feedback-Fragebogen versenden

Wenn ein Angebot verschickt wird, sollten Sie Nachfassaktionen planen

Erhalten Sie eine Ansicht Ihrer Beziehungen aus der Vogelperspektive

Endbenutzer schätzen den sofortigen Austausch von Werten, persönliche Aufmerksamkeit und Ressourcen, die ihnen gewidmet werden. Wir haben uns mit dem Schlüsselunterschied zwischen Clients und Kunden beschäftigt - konzentrieren Sie sich auf die Gemeinsamkeiten.

Unterm Strich geht es darum, sofortigen Wert zu liefern und professionelle Beziehungen aufzubauen, egal ob es sich um Clients oder Kunden handelt. Loyale Clients sorgen für Ihren langfristigen Erfolg. Streben Sie danach, langfristige Beziehungen aufzubauen.

Jedes Tool, auch Tabellenkalkulationen, kann bei der Nachverfolgung von Client-Aufgaben helfen. Aber Sie brauchen ein benutzerdefiniertes Tool für die Berichterstellung über Ihre Kunden, um eine Ansicht Ihrer Beziehungen aus der Vogelperspektive zu erhalten. Verwenden Sie die ClickUp Dashboard um immer den Überblick über Ihre Verkaufsleistung zu behalten.

Ob Kundenzufriedenheit (CSAT) oder die Pipeline für das nächste Quartal, Sie können Ihr CRM Berichterstellung um Ihnen die benötigten Daten zu liefern. Von hier aus können Sie auch den Workload des Vertriebsteams verwalten.

Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, beginnen Sie mit ClickUp's CRM Vorlagen und erstellen Sie mit dem Fortschritt Ihre eigenen.

ClickUp's CRM-Dashboard für eine Ansicht der Vertriebsleistung aus der Vogelperspektive

Unabhängig davon, ob es sich bei Ihren Kunden um Klienten oder Kunden handelt, ist eine robuste Methode zur Akquisition, Verwaltung, Nachverfolgung, Kommunikation und Interaktion mit ihnen von grundlegender Bedeutung für das Wachstum Ihres Geschäfts.

ClickUp ist eine App, die all dies und mehr zu erledigen vermag. Von der Akquise bis zum Kundensupport verwalten Sie alle Ihre Kundendaten und -aktivitäten von einem Ort aus.

Testen Sie ClickUp CRM noch heute kostenlos!