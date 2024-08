Wie kann eine S-Kurve für Ihr Projektmanagementteam von Nutzen sein?

Woher wissen Sie als Projektleiter, ob Sie Fortschritte wie geplant machen? Erstens, indem Sie den Fortschritt mit dem Plan vergleichen, und zweitens, indem Sie den Plan mit den Benchmarks vergleichen. Die S-Kurve ist eine einfache, effektive und visuelle Methode, um beides zu erreichen.

Lassen Sie uns ins Detail gehen!

Was ist eine S-Kurve im Projektmanagement?

Eine S-Kurve ist, wie der Name schon sagt, ein S-förmiges mathematisches Diagramm, in dem kumulative Datenpunkte auf der X- und Y-Achse aufgetragen werden.

Wenn Sie zum Beispiel die kumulierte Zeit für das Projekt (täglich/wöchentlich/monatlich) auf der X-Achse und die kumulierten Aufgaben, die Sie ausgeführt haben, auf der Y-Achse auftragen, erhalten Sie ein Diagramm in der Form des Buchstaben S.

S-Kurve der Länge der nationalen Gaspipelines in den USA von 1970 bis 2015 [ Quelle ]

Eine S-Kurve hat zwei Wendepunkte. Das Wachstum eines Projekts ist in der Regel in den ersten Phasen langsam, weil sich die Teams an die Branche gewöhnen oder die Anforderungen verstehen.

Diese Kinderkrankheiten werden am ersten Wendepunkt behoben, und das Projekt beschleunigt sich, so dass eine steigende Tendenz entsteht. Am zweiten Wendepunkt reift das Projekt und der Fortschritt flacht ab.

Die S-Kurve ist nichts Geplantes oder Erzwungenes; sie ist lediglich der natürliche Fortschritt eines Projekts. Das Einzige, was Sie vielleicht beeinflussen können, ist, wo die Wendepunkte auftreten.

Bedeutung der S-Kurven für die Entscheidungsfindung

Die S-Kurve ist eines der einfachsten Tools, die dem Projektmanager zur Verfügung stehen, und bietet überragende Vorteile. Die S-Kurve bietet eine ganzheitliche Ansicht des Projekts und wird zu einem wichtigen Bestandteil der Entscheidungsfindung

entscheidungsprozesses

. So geht's.

Nachverfolgung des Fortschritts mit S-Kurven

Zu Beginn eines Projekts machen alle Manager Prognosen darüber, wie lange das Projekt dauern wird, wie viele Mitarbeiter sie brauchen, welche anderen Ressourcen sie benötigen, wie viel es kosten wird, usw.

Die häufigste Verwendung einer S-Kurve besteht darin, diese Projektionen mit dem laufenden Fortschritt zu kartieren, was als hervorragendes Hilfsmittel dient

bericht über den Status des Projekts

. Die Projektmanager können die Schwankungen visualisieren, indem sie die Kurve der Projektion mit dem aktuellen Leistungsdiagramm überlagern.

Im obigen Beispiel der S-Kurve der National Gas Pipeline ist die orangefarbene Linie die Projektion und die blaue Linie der Fortschritt. Sie werden sehen, dass die Leistung von 1870 bis 1985 die Prognosen übertraf.

Für einen Projektmanager könnte dies ein gutes Zeichen sein, wenn man die damit verbundenen Kosten und Konsequenzen berücksichtigt.

Prognose des Projektbedarfs

Eine S-Kurve eignet sich auch hervorragend zur Vorhersage des Zeitpunkts, an dem das Projekt die meisten Ressourcen oder Investitionen benötigt. Bei einem Projekt zur Entwicklung eines Softwareprodukts werden beispielsweise in der Phase des Minimum Viable Product (MVP) weniger Ressourcen benötigt als in der Phase, in der der Client das MVP akzeptiert und das Produkt in Auftrag gibt.

Durch die Kartierung des Wendepunkts (Annahme des MVP) können Projektmanager vorhersagen, wann zusätzliche Mitglieder des Teams erforderlich sein werden. Sie können auch vorhersagen, wie viel Flexibilität im System während des gesamten Lebenszyklus des Projekts benötigt wird, was die Erstellung von Backup-Plänen erleichtert.

Szenario-Planung

Indem Sie die Eingaben der S-Kurve variieren, können Sie für mögliche Szenarien planen. So können Sie zum Beispiel feststellen, ob die Kosten sinken, wenn Sie den Zeitrahmen des Projekts verlängern. Oder Sie können die Größe des Projektteams erhöhen, um den ersten Wendepunkt nach links zu verschieben.

Auf diese Weise können Sie verschiedene Möglichkeiten planen und visualisieren und die Ergebnisse vernünftig vorhersagen.

Cash Flow managen

Jeder Manager ist bestrebt, das Projekt im Rahmen des ihm zugewiesenen Budgets abzuschließen. Doch fast

60% der Organisationen

überschreiten ihre Budgets. Dies geschieht schrittweise und in kleinen Schritten und bleibt unbemerkt.

Eine S-Kurve kann dies verhindern. Projektmanager können Cash Flow-Prognosen erstellen, indem sie die geplanten Ausgaben auf einer S-Kurve mit der Zeitleiste für die Mittelfreigabe (die in Ihrer Vorlage für das Projektbudget enthalten ist) überlagern.

Bei einer Überschreitung können sie das Budget neu aushandeln oder den Umfang reduzieren. Bleiben sie unter dem Budget, können sie Ressourcen hinzufügen oder Einsparungen ausweisen.

Arten von S-Kurven

Die S-Kurve ist zwar ein Oberbegriff, der mehrere Diagramme in der Form des Buchstabens umfasst, doch sind nicht alle von ihnen gleich. Verschiedene Arten von S-Kurven dienen unterschiedlichen Zwecken und werden von verschiedenen

datenvisualisierungstools

. Hier sind die gängigsten davon.

Grundlinien-S-Kurve

Dies ist der Plan/die Projektion, den/die der Projektleiter gleich zu Beginn des Projekts erstellt. In der Regel umreißt dieser Projektplan den Aufwand, die Kosten und die Reihenfolge der zu leistenden Arbeit.

Er bildet die Grundlage für alle anstehenden Arbeiten, daher der Name. Er wird zwar im Allgemeinen nicht geändert, aber manchmal können unvermeidliche Änderungen des Umfangs oder des Zeitplans dazu führen, dass die Manager auch die S-Kurve des Basisplans ändern müssen.

Einzelziel S-Kurve

Diese Kurve dient der Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts während seines Verlaufs. Sie bildet die verschiedenen Elemente des Projekts auf der Grundlage realer Daten ab, oft in Echtzeit. Wenn sich die Ziel-S-Kurve mit der Basis-S-Kurve schneidet, ist Ihr Projekt in guter Form - d. h. es macht Fortschritte wie geplant.

Eventuelle Abweichungen erfordern möglicherweise Eingriffe, wie z. B. die Zuweisung von mehr Ressourcen oder zusätzliche Investitionen.

Bananenkurve

Eine Bananenkurve ist die Darstellung von zwei S-Kurven in einem Diagramm. Instanzen, die ein Projekt planen, können beispielsweise frühe Start-/Enddaten und späte Start-/Enddaten in Betracht ziehen und diese in einer Karte darstellen.

Die sich schneidenden S-Kurven nehmen die Form einer Banane an und zeigen Ihnen die

kritischen Pfad

und wie viel Puffer/Free Float Sie haben.

S-Kurve: Anwendungsfälle

Sie können S-Kurven für zwei beliebige zusammenhängende Parameter erstellen, aber hier sind die, die Projektmanager am nützlichsten finden.

Kosten vs. Zeit S-Kurve : Stellt die Zeit auf der horizontalen und die Kosten für die Durchführung des Projekts auf der vertikalen Achse dar. Diese S-Kurve hilft bei der Nachverfolgung der Kosten während des Lebenszyklus eines Projekts

: Stellt die Zeit auf der horizontalen und die Kosten für die Durchführung des Projekts auf der vertikalen Achse dar. Diese S-Kurve hilft bei der Nachverfolgung der Kosten während des Lebenszyklus eines Projekts s-Kurve Umsatz/Ertrag vs. Zeit : Die Karte zeigt die prognostizierten Daten für den Umsatz im Zeitverlauf. Diese S-Kurve hilft dabei, den Break-even-Punkt und den potenziellen ROI zu ermitteln

: Die Karte zeigt die prognostizierten Daten für den Umsatz im Zeitverlauf. Diese S-Kurve hilft dabei, den Break-even-Punkt und den potenziellen ROI zu ermitteln s-Kurve Mannstunden im Vergleich zur Zeit: Die Karte zeigt die Zeit, die benötigt wird, um das Projekt über verschiedene Phasen hinweg abzuschließen. Diese S-Kurve hilft bei der Schätzung und ressourcenzuweisung

S-Kurven sind zwar flexibel und für verschiedene Szenarien nützlich, haben aber auch ihre eigenen Limits.

Limitierungen von S-Kurven

Die Form der S-Kurve selbst ist nicht besonders aufschlussreich, außer dass sie eine Aussage darüber trifft, wie sich eine Situation natürlich entwickelt. Die meisten Datenpunkte haben eine S-Form, wenn sie kumuliert aufgetragen werden.

In der Erweiterung zeigt eine S-Kurve nicht an, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, die über das hinausgehen, was zusätzliche Mittel oder Ressourcen zu erledigen vermögen. Dies limitiert kreative Problemlösungen.

Eine S-Kurve erledigt keine unvorhergesehenen Umstände oder externen Faktoren, wie z. B. eine Pandemie oder die Markteinführung eines ähnlichen Produkts durch einen Wettbewerber. Es handelt sich um ein Diagramm von Ereignissen, bei denen alles konstant bleibt.

Sie spiegelt auch nicht die dynamische Entwicklung des Marktes wider. Die S-Kurve könnte darauf begrenzt sein, Entscheidungen zu treffen, um auf dem sich ständig weiterentwickelnden Markt zu bestehen.

Diese Limits gelten für jedes Tool oder Framework, das für einen bestimmten Zweck entwickelt wurde. Je nachdem, wofür Sie es verwenden, können S-Kurven äußerst nützlich sein. Und so geht's.

Wie man eine S-Kurve erstellt

Um eine S-Kurve zu erstellen, brauchen Sie nur Daten. Sobald Sie Daten haben, können Sie eine S-Kurve in einem beliebigen Tabellenkalkulationsprogramm oder

mindmapping-Software

.

Erstellen Sie Mind Maps in ClickUp, um wichtige Ideen aufzuschlüsseln

Für grundlegende S-Kurven im Projektmanagement benötigen Sie Daten über Zeitaufwand, Kosten, benötigte Ressourcen, Einnahmemöglichkeiten usw. Sammeln Sie alle diese Daten auf einer Standardskala.

Wenn Sie sich für eine Zeit-gegen-x-S-Kurve entscheiden, sollten Sie auch Meilensteine einbeziehen. Wenn es sich beispielsweise um ein Projekt zur Entwicklung eines Softwareprodukts handelt, wären die Meilensteine Prototyp, Benutzertests, MVP-Einführung, Beta-Einführung usw. Die Karte hilft Ihnen, die natürlichen Wendepunkte mit den Meilensteinen Ihres Projekts zu korrelieren. Wenn Sie bereits ein

software für visuelles Projektmanagement

wie ClickUp, werden Sie diese Daten wahrscheinlich im Laufe der Zeit gesammelt haben.

Machen Sie die Zeitleiste Ihres Projekts mit einem Netzdiagramm, dem Gantt-Diagramm von ClickUp oder einer anderen Methode übersichtlicher

Wenn Sie Ihre Projekte mit ClickUp verwalten, werden Sie wahrscheinlich eine Vielzahl von Informationen haben:

Aufgaben

Meilensteine

Zeitleisten

Prioritäten

Fälligkeitsdaten und tatsächliche Liefertermine

Zeitschätzungen und tatsächliche Nachverfolgung

Workloads für jedes Mitglied des Teams

Wählen Sie die Daten aus, die Sie je nach der gewünschten Analyse benötigen. Dies können kumulierte Echtzeitdaten sein. Das ClickUp Whiteboard ist eine großartige Möglichkeit, Workflows zu visualisieren, all diese Elemente zu kombinieren und sie an einem Ort zu sehen.

Brainstorming, Notizen hinzufügen und die besten Ideen zusammenbringen mit ClickUp Whiteboards

3. Zeichnen Sie Ihre S-Kurve

Sobald Sie die beiden Datenpunkte ausgewählt haben, mit denen Sie eine S-Kurve zeichnen möchten, können Sie sie aufzeichnen! Wenn Sie zum Beispiel eine S-Kurve erstellen möchten

diagramm zum Abbrennen

mit dem Dashboard von ClickUp können Sie diese automatisch erstellen.

Diagramm Sprint Widget im Dashboard

Das kumulative Flow-Diagramm kann Ihnen auch dabei helfen, den tatsächlichen Fortschritt Ihres Projekts gegenüber dem erwarteten Fortschritt auf einer S-Kurve zu überwachen. Während des Fortschritts Ihres Projekts können Sie Widgets für alle benötigten Datenpunkte erstellen. Sie können sogar die Datenquelle für eine granulare Berichterstellung zur Messung des Fortschritts benutzerdefiniert anpassen.

4. Ergreifen Sie Maßnahmen mit Ihrer S-Kurve

Sobald Ihr Diagramm fertig ist, nutzen Sie das ClickUp-Whiteboard als Workspace, um die Informationen sinnvoll zu nutzen. Fügen Sie Formen, Diagramme und andere visuelle Elemente zu Ihrer S-Kurve hinzu, um einen vollständigen Kontext zu präsentieren.

Öffnen Sie

ClickUp Mindmaps

um die Verbindungen zwischen den Elementen, Aufgaben und Projekten zu verstehen. Sie können auch unsere Vorlagen für Datenflussdiagramme verwenden, um zu veranschaulichen, wie Ihre Entscheidungen zu einem beliebigen Parameter andere beeinflussen können.

Arbeitsabläufe optimieren

und treffen Sie bessere Entscheidungen auf der Grundlage der vorliegenden datengesteuerten Diagramme.

Mit ClickUp die S-Kurve hochfahren

Der Erfolg eines Projektmanagers definiert sich über die termingerechte und budgetkonforme Lieferung Die größte Herausforderung für Projektmanager, dies zu erreichen, ist die mangelnde Sichtbarkeit. Oft sind sie zu sehr auf die Bäume fokussiert, als dass sie den Wald übersehen, selbst wenn dies unabsichtlich geschieht.

ClickUp's projektmanagement tool ist darauf ausgelegt, dies zu verhindern. Mit ClickUp können Sie jeden Aspekt eines Projekts, wie z. B. Aufgaben, Unteraufgaben, Checklisten usw., bis ins kleinste Detail verfolgen.

Sie können auch ganz einfach herauszoomen und das Gesamtbild auf Ihrem Dashboard sehen, das jeden Tag in Echtzeit aktualisiert wird.

Die S-Kurve ist nur eines der Dutzenden von Diagrammen und Grafiken, auf die Sie in ClickUp zugreifen können. Kanban-Boards, Zeitleisten, Tabellenansichten, Ziele, Zeiterfassung und Dutzende von externen Integrationen bieten Ihnen alles, was Sie brauchen, um wie geplant voranzukommen.

