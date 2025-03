Die 10 besten Softwareprogramme für die Reihenfolge der Arbeiten bei Wartungsaufträgen im Jahr 2025

Ein Business läuft über den Austausch von Werten. Wenn Sie durch ein Produkt oder eine Dienstleistung einen Wert schaffen, zahlen Ihre Kunden dafür. Die alltägliche Darstellung dessen ist die Reihenfolge der Arbeiten.

Ob vom Client oder intern, präventiv oder korrigierend, die effiziente Bearbeitung von Arbeitsaufträgen sorgt für reibungslose Zyklen im Geschäft.

Software für Arbeitsaufträge hilft Ihnen, die Reihenfolge der Arbeiten einfach zu handhaben, ohne die manuelle Routinearbeit, die oft zu Fehlern, Redundanzen und Nichteinhaltung der Vorschriften führt. Sie können jederzeit mit einem Audit konfrontiert werden - dann müssen Sie sicherstellen, dass Sie ein klares Protokoll aller Informationen haben, die richtigen Prozesse befolgen und die richtigen Leitplanken einrichten.

Die richtige Software für Arbeitsaufträge hilft Ihnen bei der Verarbeitung und Nachverfolgung eingehender und ausgehender Arbeitsaufträge und verbessert so die Koordination im Team und die Anlagenverwaltung.

Wir haben die 10 besten Softwarelösungen für Arbeitsaufträge aus dem Jahr 2024 aufgelistet. Diese Liste enthält verschiedene Optionen, von erweiterten Funktionen bis hin zu benutzerfreundlichen Designs, und hilft Ihnen, die perfekte Lösung für die Anforderungen Ihres Unternehmens zu finden.

Worauf sollten Sie bei einer Software für Arbeitsaufträge achten?

Achten Sie bei der Auswahl einer Software für Arbeitsaufträge auf Features, die das Instandhaltungsmanagement rationalisieren und die betriebliche Effizienz verbessern. Hier sind wichtige Aspekte, auf die Sie achten sollten:

Benutzerfreundliche Oberfläche: Die Software muss über einfache Dashboards und einen intuitiven Flow verfügen, damit Sie sich leicht zurechtfinden

Die Software muss über einfache Dashboards und einen intuitiven Flow verfügen, damit Sie sich leicht zurechtfinden Umfassendes Wartungsmanagement: Achten Sie auf Funktionen wie automatische Wartungsplanung und Status-Updates in Echtzeit, die eine detaillierte Nachverfolgung von Wartungsanforderungen, Planung und Ausführung unterstützen

Achten Sie auf Funktionen wie automatische Wartungsplanung und Status-Updates in Echtzeit, die eine detaillierte Nachverfolgung von Wartungsanforderungen, Planung und Ausführung unterstützen Kommunikationstools in Echtzeit: Kommunikationskanäle wie In-App-Nachrichten und Benachrichtigungen innerhalb der Software verbessern die Koordination zwischen den Mitgliedern des Teams

Kommunikationskanäle wie In-App-Nachrichten und Benachrichtigungen innerhalb der Software verbessern die Koordination zwischen den Mitgliedern des Teams Mobile Zugänglichkeit: Mobilfreundliche Features wie Push-Benachrichtigungen und mobiles Design ermöglichen Fernzugriff und Aktualisierungen

Mobilfreundliche Features wie Push-Benachrichtigungen und mobiles Design ermöglichen Fernzugriff und Aktualisierungen Berichterstellung und Analyse: Einblicke in Wartungsaktivitäten, wie Nachverfolgung von Ausfallzeiten und Kostenanalyse, und deren Auswirkungen sind entscheidend für kontinuierliche Verbesserungen

Einblicke in Wartungsaktivitäten, wie Nachverfolgung von Ausfallzeiten und Kostenanalyse, und deren Auswirkungen sind entscheidend für kontinuierliche Verbesserungen Anpassbare Workflows: Möglichkeit, die Software an Ihre spezifischen Betriebsabläufe anzupassen, wie z. B. die Anpassung von Regeln zur Priorisierung von Aufgaben oder benutzerdefinierte Formulare für Anfragen

Möglichkeit, die Software an Ihre spezifischen Betriebsabläufe anzupassen, wie z. B. die Anpassung von Regeln zur Priorisierung von Aufgaben oder benutzerdefinierte Formulare für Anfragen Skalierbarkeit: Sicherstellung, dass die Software mit erhöhtem Workload und zusätzlichen Features wie der Verwaltung mehrerer Speicherorte und der benutzerdefinierten Anpassung von Benutzerrollen umgehen kann

Sicherstellung, dass die Software mit erhöhtem Workload und zusätzlichen Features wie der Verwaltung mehrerer Speicherorte und der benutzerdefinierten Anpassung von Benutzerrollen umgehen kann Kosteneffizienz: Achten Sie auf die Preisstruktur, um sicherzustellen, dass sie zu Ihrem Budget passt und einen angemessenen Wert hat

Die 10 besten Softwareprogramme für die Arbeit im Jahr 2024

Wir haben eine Liste mit den 10 besten Softwarelösungen für Arbeitsaufträge zusammengestellt. Das Design dieser Tools hilft prozesse zu rationalisieren und verbessert die Koordination im Team, um ein effektives Wartungsmanagement zu gewährleisten.

1. ClickUp

ClickUp ist ein beliebtes All-in-One projektmanagement-Software . Sie bietet alles, was ein Unternehmen für die Verwaltung von Projekten und die Zusammenarbeit von Wartungsteams benötigt.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen ClickUp's Formular Ansicht Feature ist ideal für die Bearbeitung von Anfragen zur Reihenfolge der Arbeiten. Mit der 360-Grad-Ansicht, die sie bietet, können Sie Arbeitsaufträge verwalten und mühelos detaillierte Informationen sammeln. Sie erfasst die Antworten und leitet die Arbeit sofort an das richtige Team zur richtigen Zeit weiter.

Erstellen Sie detaillierte Formulare in ClickUp 3.0 mit Drag-and-Drop-Funktionen zum Einfügen von Feldern und Hinzufügen einer bedingten Logik, um besseres Feedback zu sammeln

Das Feature Formularansicht hilft bei der Erstellung benutzerdefinierter Formulare zur Erfassung spezifischer, relevanter Daten oder Informationen, die für Wartungsanfragen benötigt werden.

Wartungsmanager können Formulare mit benutzerdefinierten Feldern anpassen, um Datentypen zu kategorisieren und zu organisieren. Sie nehmen Service-Feedback für Verbesserungen der Reihenfolge, Wartungsanfragen und Serviceanfragen auf.

Die Ansicht des Formulars zeichnet sich durch die Funktion aus, automatisch verfolgbare Aufgaben aus den Antworten des Formulars zu erstellen. Dadurch werden alle Informationen aus einer Anfrage zur Reihenfolge der Arbeiten in umsetzbare Aufgaben umgewandelt.

Die automatisierung feature spart proaktiv Zeit und organisiert die gesamte Kommunikation und Daten innerhalb einer einzigen Plattform.

Benutzerdefinierte Automatisierung von Aufgaben mit ClickUp

Für erfahrene Benutzer bietet die ClickUp Ansicht von Formularen die Flexibilität, relevante Daten mit Hilfe einer bedingten Logik zu erfassen. Die Formulare werden auf der Grundlage von Antworten dynamisch aktualisiert, sodass relevante Informationen besser erfasst werden können.

Wenn Sie mit dem Feature Formular-Ansicht nicht weiterkommen oder etwas Komplexes finden, ClickUp's Formular Vorlage für Arbeitsanfragen ist praktisch. Die Vorlage für das Formular für Arbeitsanfragen hilft Ihnen, E-Mail-Anfragen zu vermeiden, Ressourcen gut zu verwalten und den Fortschritt verschiedener Projekte einfach zu verfolgen.

Beispiel für bedingte Logik in ClickUp Formularen für Produktrückmeldungen

Diese reihenfolge Formular Vorlagen helfen Ihnen bei der Verwendung eines Formulars zur Aufnahme potenzieller Arbeit, zur Erfassung von Anforderungen vor der Genehmigung von Aufgaben und zur Nachverfolgung der Arbeit von Anfang bis Ende.

ClickUp Features

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verbessern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr

ClickUp AI : Verwenden Sie generative KI, um Aufgaben zu erstellen, E-Mails zu schreiben, Notizen zusammenzufassen und Erinnerungen einzustellen, um die client Projekt-Management Agiles Projektmanagement : Nutzung von Features des agilen Projektmanagements, die für eine Vielzahl von Projekten geeignet sind

Verwenden Sie generative KI, um Aufgaben zu erstellen, E-Mails zu schreiben, Notizen zusammenzufassen und Erinnerungen einzustellen, um die client Projekt-Management Dokumente : Profitieren Sie von der KI-gestützten Gestaltung von Google Docs für kollaboratives Dokument erstellung und Verwaltung von Dokumenten

Profitieren Sie von der KI-gestützten Gestaltung von Google Docs für kollaboratives Dokument erstellung und Verwaltung von Dokumenten Vielseitige Ansichten Liste, Box, Kalender, Board, Gantt, Mind Map, Workload-Ansicht und Aktivitätsansicht: Zugriff auf mehr als 15 Ansichten für den Fortschritt des Projekts

Zugriff auf mehr als 15 Ansichten für den Fortschritt des Projekts Keine Code-Optionen: Nutzen Sie umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten mit benutzerdefinierten Feldern und Dashboards, um sich an verschiedene Workflows und Geschäftsmodelle anzupassen

Nutzen Sie umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten mit benutzerdefinierten Feldern und Dashboards, um sich an verschiedene Workflows und Geschäftsmodelle anzupassen Berichterstellung in Echtzeit ***Nutzen Sie erweiterte Berichterstellungsmöglichkeiten mit benutzerdefinierten Dashboards für einen umfassenden Überblick über Projekte und Aufgaben

Zusammenarbeit : Zusammenarbeit und Kommunikation im Team mit Features wie Chat-Ansicht, Dokumentenbearbeitung und E-Mail-Integration

Zusammenarbeit und Kommunikation im Team mit Features wie Chat-Ansicht, Dokumentenbearbeitung und E-Mail-Integration Nachverfolgung der Zeiterfassung : Nutzen Sie flexible Features zur Zeiterfassung, einschließlich Optionen zur Markierung abrechenbarer Stunden und zur Anpassung der erfassten Zeit

Nutzen Sie flexible Features zur Zeiterfassung, einschließlich Optionen zur Markierung abrechenbarer Stunden und zur Anpassung der erfassten Zeit Mobile App : Verwalten Sie Aufgaben und Projekte von unterwegs aus mit einer mobilen App, die auf alle Anforderungen reagiert

ClickUp Beschränkungen

Der kostenlose Plan bietet eine begrenzte Kapazität an Speicher

Höherwertige Premium-Pläne sind für kleine Geschäfte zu teuer

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. PflegenX

über MaintainX MaintainX ist eine webbasierte Software für Arbeitsaufträge, Instandhaltung und CMMS, die das Abschließen von Workflows und die Kommunikation im Team bei Wartungsaufgaben verbessert.

Sie ist von Desktop- und Mobilgeräten aus leicht zugänglich, was sie zu einer praktischen Option für die Fertigungsindustrie, das Facility Management und das Gastgewerbe macht.

MaintainX beste Features

Eine übersichtliche Benutzeroberfläche für einfache Navigation

Verwalten Sie alles von unterwegs aus mit einer mobilen App

Erstellen und Verwalten von Arbeiten mit Fotos im Anhang

Dynamische SOPs, die sich an die Eingaben des Benutzers anpassen

Nutzen Sie den integrierten Chat für eine bessere Kommunikation im Team

MaintainX Beschränkungen

Erweiterte Features wie IoT-Sensor-Integrationen sind nur in Enterprise-Plänen verfügbar

Kompatibilitätsprobleme mit bestimmten Systemen oder Geräten

MaintainX Preise

Basic : Free

: Free Essential: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Premium: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

MaintainX Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

4.8/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

3. BlueFolder

über Blauer Ordner BlueFolder ist eine umfassende Außendienstverwaltungssoftware, die für ihr einfaches Setup und ihre Anpassungsfähigkeit bekannt ist.

Sie optimiert die Wartungsarbeiten durch benutzerfreundliche Features, von der Nachverfolgung der Arbeiten bis hin zum Kundenengagement.

BlueFolder beste Features

Nachverfolgung von Arbeitsaufträgen von Anfang bis Ende, einschließlich Zuweisungen und Protokolle

Synchronisierung von Teams workback-Pläne und Versand mit Outlook und Google Kalender

Verwalten von Assets, Nachverfolgung von Service-Historien und Anhängen von Fotos

Support für mehrere Zuweisungen pro Arbeit

Einrichten von wiederholenden Aufträgen für sich wiederholende Aufgaben

Erstellen von Client- genehmigungs-Workflows auf Smartphones und Tablets

BlueFolder Beschränkungen

Potenzielle Lernkurve für neue Benutzer

Kompatibilität mit bestehenden Systemen oder spezifischen Business-Anforderungen variiert

Preise für BlueFolder

Pro: Beginnt bei $100/Monat

Beginnt bei $100/Monat Pro Plus: Beginnt bei $210/Monat

Beginnt bei $210/Monat Enterprise: Ab $440/Monat

BlueFolder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (25+ Bewertungen)

4.3/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

4. UpKeep

über Dashboard für Instandhaltung Die UpKeep-Software für die Reihenfolge der Arbeiten bietet eine abschließende Lösung für die Verwaltung von Wartungsaufträgen. Sie hilft bei der Organisation von Wartungsplänen und vereinfacht optimierung des Workflows zur Steigerung der Produktivität.

Mit der Software können Benutzer die Reihenfolge der Arbeiten direkt vom Smartphone aus verwalten und Aufgaben direkt vor Ort erledigen.

UpKeep beste Features

Rationalisierung der Erstellung, Bewertung, Priorisierung und Messung von Aufträgen zur Instandhaltung

Zuweisung und Filterung von Arbeiten nach Kriterien wie Techniker, Speicherort und Priorität

Verkürzung der Lösungszeiten und Automatisierung der Datenerfassung und Berichterstellung

Mobilfreundliche Features für die Verwaltung von Arbeitsaufträgen von unterwegs aus

UpKeep Beschränkungen

Potenzielle Lernkurve für neue Benutzer

Kompatibilität mit bestehenden Systemen oder spezifischen Business-Anforderungen erfordert zusätzlichen Aufwand für Anpassung oder Integration

UpKeep-Preise

Lite: $20/Monat für die grundlegende Verwaltung der Reihenfolge

$20/Monat für die grundlegende Verwaltung der Reihenfolge Starter: $45/Monat mit Bestandsverwaltung

$45/Monat mit Bestandsverwaltung Professional: $75/Monat mit erweiterter Analytik

$75/Monat mit erweiterter Analytik Business +: Benutzerdefinierte Preise

UpKeep Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

4.5/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1300+ Bewertungen)

5. Fraktal

über Fraktal Fracttal One, die Software zur Verwaltung von Arbeitsaufträgen von Fracttal, ist eine Lösung zur Planung, Dokumentation, Nachverfolgung und zum Abschließen von Aufgaben und Arbeitsaufträgen im Bereich der Instandhaltung.

Es handelt sich um eine mobile Lösung, die auf den wichtigsten Betriebssystemen wie Android und iOS verfügbar ist. Sie zeichnet sich durch ihr responsives Design für eine bequeme Verwaltung von Arbeiten und eine maximale ressourcenauslastung .

Fracttal beste Features

Erstellung von Wartungsplänen auf der Grundlage bestimmter Speicherorte, Zuweisung von Aufgaben und Anlagen

Digitalisierung von Managementprozessen für eine verbesserte Nachverfolgung von Aufgaben und Arbeitsaufträgen

Support von sicheren Integrationen mit anderer Software

Ermöglichen Sie den mobilen Zugriff für die Bedienung und Entscheidungsfindung von jedem Gerät aus

Fracttal-Einschränkungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Methode zur Berechnung des geschätzten Durchschnittswerts eines Zählers unzureichend ist

Es fehlt eine Funktion zum Pausieren von Aufgaben und es werden keine Gründe für Pausen angegeben, wenn diese auftreten

Fracttal Preise

Community: Free

Free Starter: Jährlich abgerechnete $229/Monat oder $2.748/Jahr

Jährlich abgerechnete $229/Monat oder $2.748/Jahr Pro Plan: $539/Monat jährlich oder $6.468/Jahr

$539/Monat jährlich oder $6.468/Jahr Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Fracttal Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (390+ Bewertungen)

4.6/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (850+ Bewertungen)

6. Connecteam

über Connecteam Connecteam ist eine Software zur Verwaltung von Mitarbeitern und Arbeitsaufträgen, die das Personalmanagement rationalisiert. Es vereinfacht die Planung, Kommunikation und das Wachstum der Mitarbeiter.

Connecteam ist bekannt für seine mitarbeiterorientierten Tools, die die Produktivität und das Engagement des Teams verbessern. Die umfassenden Features der Plattform sorgen für einen reibungslosen Tagesablauf und unterstützen die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter.

Connecteam beste Features

Erstellung von Zeitplänen, Nachverfolgung von Arbeitszeiten und einfache Integration in Gehaltsabrechnungssysteme

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare und Checklisten für Echtzeit-Jobmanagement und Berichterstellung

Mehrere Tools für die Verbindung von Mitarbeitern, einschließlich Arbeits-Chat, Umfragen und einem Manager für Ereignisse

Erleichtern Sie Onboarding, Training und Mitarbeiteranerkennung, um eine motivierte Belegschaft zu erhalten

Connecteam Einschränkungen

Für einige erweiterte Features sind höherwertige Pläne erforderlich

Die Kompatibilität mit bestehenden Systemen oder spezifischen Business-Anforderungen sollte geprüft werden

Preise für Connecteam

Small Business-Plan: Free

Free Basic: $29/Monat

$29/Monat Erweitert: $49/Monat

$49/Monat Experte: $99/Monat

Connecteam Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

7. FMX

über FMX Die FMX-Software für die Reihenfolge der Wartungsarbeiten stattet die Techniker mit den notwendigen Tools für effiziente Arbeiten im Feld aus.

Die Software verbessert das Management von Aufgaben, vertragsmanagement und Koordination, um einen rechtzeitigen Abschluss und eine effektive Kommunikation im Team zu gewährleisten. Seine Fähigkeit, sich in verschiedene Softwaresysteme zu integrieren und gleichzeitig benutzerdefinierte Integrationsdienste anzubieten, macht es zu einer würdigen Software für die Reihenfolge der Arbeiten.

FMX beste Features

Erstellen und Bearbeiten von Formularen zur Erfassung wichtiger Details

Zugriff auf das abgeschlossene FMX-Produkt auf mobilen Geräten

Rationalisierung der Reihenfolge von Arbeiten durch automatische Weiterleitung

Effektive Verwaltung und Nachverfolgung des Inventars

Anbringen von Barcodes an Geräten für einfachen Informationszugriff mit QR Code Tagging

Erstellung von Echtzeit-Berichten für Einblicke in die Metriken mit Hilfe von Berichterstellung-Dashboards

FMX Beschränkungen

Gelegentliche Verzögerungen in Dropdown-Feldern

Inspektionen erstellen nicht automatisch Arbeits-Reihenfolgen für fehlgeschlagene Inspektionen

FMX Preise

Benutzerdefinierte Preise

FMX Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (4+ Bewertungen)

4.8/5 (4+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 400 Bewertungen)

8. ManagerPlus

über ManagerPlus Die ManagerPlus-Software für Arbeitsaufträge vereinfacht die Prozesse des computergestützten Instandhaltungsmanagementsystems durch eine zentralisierte Plattform zur Erstellung, Zuweisung, Nachverfolgung und Speicherung von Arbeitsaufträgen.

Sie ist bekannt für ihren Cloud-basierten Zugang, der es Wartungsmanagern, Bedienern und Technikern ermöglicht, wichtige Daten von verbundenen Geräten über mobile Apps abzurufen.

Die Software bietet außerdem Funktionen zur Bestandsverwaltung, zur Nachverfolgung der für die Arbeiten benötigten Teile und zur Optimierung von Wartungsprogrammen.

ManagerPlus beste Features

Planen Sie kritische und vorbeugende Wartungsarbeiten, um Ausfälle zu vermeiden und die Reihenfolge der Kosten für Arbeitsaufträge zu verfolgen

Sicherheit und Freigeben von Wartungswissen mit benutzerdefinierten vorlagen für die Reihenfolge der Arbeiten Vereinfachen Sie das System zur Verwaltung von Arbeitsaufträgen durch Automatisierung und Zentralisierung von Prozessen

Optimierung der Anlagen für eine bessere Kapitalrendite mit Cloud-basiertem Echtzeit-Datenzugriff

ManagerPlus-Einschränkungen

Einige Benutzer empfinden die Software als schwierig zu navigieren

Mangelnde Flexibilität bei der Erstellung benutzerdefinierter Berichterstellungen, um spezifische Informationen zu erhalten

Fehlende Berichte über Ausfallzeiten

ManagerPlus Preise

Lightning Plus: $85/Monat pro Benutzer

$85/Monat pro Benutzer Lightning Experience: $125/Monat pro Benutzer

ManagerPlus Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.4/5 (9+ Bewertungen)

3.4/5 (9+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

9. Wrike

über Wrike Wrike ist ein Software-as-a-Service (SaaS)-Projektmanagement-Tool, das Benutzer bei der Verwaltung und Nachverfolgung von Projekten und Terminen unterstützt, arbeitstermine und verschiedene Workflow-Prozesse.

Es zeichnet sich durch seinen vertikalen Ansatz aus - ein Tool, das für spezialisierte Funktionen entwickelt wurde und eine tiefgreifendere Erfahrung als seine Konkurrenten bietet.

Wrike beste Features

Über 400 Integrationen mit verschiedenen Anwendungen

Mehrere Ansichten wie Gantt-Diagramme und Kanban-Boards

Erweiterte Berichterstellung für Enterprise- und Pinnacle-Pläne

Nutzen Sie flexible Zeitleisten zur Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten

Funktionen zur Nachverfolgung von Problemen

Wrike Beschränkungen

Erweiterte Sicherheits-Features werden nur im Enterprise-Plan angeboten

Teurer im Vergleich zu Wrike's Konkurrenten Wrike Preise

Free: Unlimited Benutzer und Projekte, 2 GB Speicher

Unlimited Benutzer und Projekte, 2 GB Speicher Team: $9.80/Monat pro Benutzer für kleine Teams

$9.80/Monat pro Benutzer für kleine Teams Business: $24.80/Monat pro Benutzer für erweiterte tools

$24.80/Monat pro Benutzer für erweiterte tools Enterprise: Benutzerdefinierte Preise für erweiterte Sicherheit und Skalierbarkeit

Benutzerdefinierte Preise für erweiterte Sicherheit und Skalierbarkeit Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise für den abschließenden Zugriff auf alle Features

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3500+ Bewertungen)

4.2/5 (3500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2500+ Bewertungen)

10. EZOfficeInventory

über EZOfficeInventory EZOfficeInventory ist eine Cloud-basierte Software zur Verwaltung von Arbeit, Anlagen und Wartung, die sich für Unternehmen jeder Größe eignet.

Sie bietet Features wie die Nachverfolgung von Elementen an verschiedenen Speicherorten, das Scannen von Barcodes über Mobiltelefone, eine optimierte Verwaltung von Lagerbeständen sowie eine umfassende Benutzer- und Lieferantenverwaltung. Die GPS-Nachverfolgung ist ideal für die Überwachung der Speicherorte von Anlagen.

EZOfficeInventory beste Features

Nachverfolgung all Ihrer Lizenzen an einem Speicherort

Cloud-basierter Mehrbenutzer-Zugang

Entwerfen und drucken Sie Asset-Tags, die Barcodes, QR-Codes und RFID-Tags unterstützen

EZOfficeInventory Beschränkungen

Bezahlschranke für bestimmte Schlüssel-Features

Fehlerhafte mobile App

EZOfficeInventory-Preise

Grundlegend: $35/Monat

$35/Monat Erweitert: $45/Monat

$45/Monat Premium: $55/Monat

$55/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

EZOfficeInventory Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (190+ Bewertungen)

4.4/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1400+ Bewertungen)

Ihr Weg zu einer intelligenteren Verwaltung von Arbeit und Wartung

Sie haben die beste Software für die Reihenfolge der Arbeiten im Jahr 2024 gesehen, und das richtige Tool kann die Art und Weise verändern, wie Sie Wartungsanfragen bearbeiten. Es geht nicht nur darum, Dinge schneller zu reparieren; es geht um intelligentes Management, klare Kommunikation und einen Vorsprung.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Team oder ein großes Unternehmen sind, eine der Lösungen hier passt wie angegossen. Wenn Sie jedoch etwas wollen, das nicht nur passt, sondern auch noch etwas mehr bietet, melden Sie sich für ClickUp an und überzeugen Sie sich selbst! 🎉