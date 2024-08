10 beste Doodle-Alternativen & Konkurrenten für professionelle Terminplanung

Es ist unbestreitbar, dass mobile oder digitale kalender-Apps haben sich in den letzten zehn Jahren etabliert. A studie der Kommunikationsplattform ECAL ergab, dass 70 % der Menschen einen digitalen Kalender verwenden, um ihre täglichen Termine zu verwalten. Aber wenn es um Terminplaner geht, hat Doodle eine Nische für sich geschaffen!

Doodle ist ein kostenloser Terminplaner, mit dem Sie Ihre täglichen Termine und Team-Events effizient verwalten können. Die praktischen Erinnerungsfunktionen und Integrationen fördern konzentrierte Gespräche.

So gut Doodle auch sein mag, für viele Unternehmen ist es vielleicht nicht die erste Wahl. Einige Nutzer empfinden zum Beispiel die Oberfläche der Plattform als klobig und wünschen sich eine benutzerfreundlichere Lösung.

Um Ihnen dabei zu helfen, das richtige Planungstool für Ihre Bedürfnisse zu finden, haben wir eine Liste der 10 besten Doodle-Alternativen und Konkurrenten zusammengestellt. Wir decken alles ab, von den wichtigsten Funktionen und Einschränkungen bis hin zu Preisen und Bewertungen für jede Plattform! 💯

Was ist Doodle?

Über: Doodle Doodle ist ein Terminplanungswerkzeug, das Ihnen hilft einzelgespräche zu organisieren und Gruppentreffen. Dank einer Buchungsseite können die Nutzer je nach ihrer Verfügbarkeit Meetings abhalten.

Die Plattform erstellt automatisch Videokonferenz-Links für jede Sitzung und hilft bei der Planung von Meetings über mehrere Zeitzonen hinweg.

Doodle hilft bei der Planung von Meetings, indem es Umfragen erstellt, in denen die Teilnehmer aufgefordert werden, für ihre verfügbare Zeit abzustimmen, so dass man nicht mehr auf E-Mails zurückgreifen muss. Mit den wichtigsten Funktionen können Sie automatische Erinnerungen oder Fristen einrichten, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer antworten. 😏

Doodle verfügt zwar über einen anständigen Funktionsumfang, könnte aber noch besser werden reibungslosere und weniger umständliche Planungsfunktion. Hinzu kommt, dass das Online-Terminplanungs-Tool ein Gesamtdesign und einen Benachrichtigungsprozess hat, der möglicherweise nicht für jedes Team oder Ihren gesamten Meeting-Workflow geeignet ist.

Worauf sollten Sie bei Doodle-Alternativen achten?

Hier sind einige Funktionen, die Sie bei der Suche nach Doodle-Alternativen im Hinterkopf behalten sollten:

Vielseitige Planungsfunktionen: Die Software sollte Ihnen helfen, Besprechungen für jeden Zweck zu planen und über zahlreiche Funktionen wie Erinnerungen, automatische Einladungen, Umfragen und mehr verfügen Integration: Am besten ist es, wenn Sie ein Tool wählen, das sich mit Video- oder Audiokonferenz-Tools sowie mit anderen von Ihnen verwendeten Arbeitstools integrieren lässt Benutzerfreundlich: Es macht keinen Sinn, wenneine Terminplanungs-App zu kaufen wenn die Nutzung zeitaufwändig ist Mobile Verfügbarkeit: Das ist zwar kein Grund zum Aufgeben, aber eine unterstützende mobile Anwendung hilft Ihnen, Besprechungen jederzeit und überall zu planen, was die Effizienz erhöht Erschwinglich: Eine Terminplanungs-App sollte kein Loch in Ihre Tasche reißen! Finden Sie eine Alternative, die Ihre gewünschten Funktionen zu einem vernünftigen Preis bietet Vorlagen: Es ist ein zusätzlicher Vorteil, wenn das Tool Vorlagen für verschiedene Arten von internen und externen Besprechungen bereitstellt, wiesprint-Planung oderprojekt-Kickoff7. KI-Unterstützung: Was gibt es Besseres, als zusätzliche Hilfe bei der Transkription von Sitzungen oder der Zusammenfassung von Notizen zu bekommen? Versuchen Sie, eine Plattform zu finden, die Folgendes bietetKI-gestützte Funktionen für Meetings ## Meetings planen wie ein Profi mit diesen 10 Doodle-Alternativen

Orientieren Sie sich an den oben genannten besten Funktionen, während Sie sich durch unsere Liste der 10 beliebtesten Doodle-Alternativen klicken, die sowohl Scheduler als auch Umfrage-Tools umfassen. Lesen Sie unsere Bewertungen und entscheiden Sie sich für das Programm, das alle Ihre Anforderungen erfüllt! ❣️

Legen Sie wiederkehrende Aufgaben fest, um Ihre Arbeit zu rationalisieren, indem Sie Ihren Besprechungsplan auswählen und ihn in Ihrem Kalender in ClickUp in der Vorschau anzeigen

ClickUp ist als Projektmanagement-Lösung bekannt, die sowohl Einzelpersonen als auch Teams bei der Verwaltung von Aufgaben, Projekten und Prozessen unterstützt. Wenn es um die Planung und Verwaltung von Meetings geht, können Sie sich auf einen reibungslosen Ablauf einstellen! 🚗

Mit der ClickUp-Besprechungen suite können Sie im Handumdrehen einmalige oder wiederkehrende Meetings einrichten. Die Plattform verfügt über eine integrierte Kalender-Ansicht hilft Ihnen, interne und externe Besprechungen und Veranstaltungen umfassend zu planen. Ziehen Sie ein beliebiges Element in den Kalender, und schon sind Sie fertig!

Vergessen Sie das lästige Versenden wiederholter E-Mails, um die Teilnehmer an bevorstehende Besprechungen zu erinnern. ClickUp-Erinnerungen sind einfach einzurichten und helfen Teams, ihre Termine über alle Geräte hinweg - Browser, Desktop und Smartphone - im Blick zu behalten.

Neben der Planung von Meetings kann ClickUp Ihnen helfen, Feedback und Antworten einfach zu erfassen, indem Sie die Formular-Ansicht . Erstellen Sie Umfragen oder Fragen mit anpassbaren Feldern und sehen Sie, ob Sie beschreibende oder objektive Antworten von Mitarbeitern, Kunden oder anderen Mitarbeitern benötigen.

ClickUp bietet eine Vielzahl von Meetingvorlagen für unterschiedliche Szenarien. Hier sind einige Meinungen, die Ihnen gefallen werden:

Zusammenfassen von Besprechungsnotizen in Sekundenschnelle mit ClickUp AI

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp-Einschränkungen

KI-Funktionen sind im kostenlosen Tarif nicht verfügbar

Lange Lernkurve für die meisten Nutzer, da es Zeit braucht, alle Funktionen zu erkunden

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen : **Kontakt für Preise

: **Kontakt für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Google Arbeitsbereich

Über: Google Arbeitsbereich Google Workspace ist eine innovative Softwarelösung, die keiner Vorstellung bedarf! Sie bietet nicht nur eine personalisierte E-Mail für Ihr Unternehmen, sondern hilft Ihnen auch, die Produktivität durch gut koordinierte Meetings zu steigern.

Mit der Option Meet der Plattform können Sie virtuelle Sitzungen einrichten. Fügen Sie Personen zu Ihren Anrufen hinzu, indem Sie einen Code oder einen Link freigeben. Wenn Sie über einen Live-Stream senden, können Sie bis zu 100.000 Zuschauer in Ihrer Domain hinzufügen.

Administratoren können die Arbeitsbereichseinstellungen so konfigurieren, dass Google Meet die Standardlösung für Videokonferenzen in Google Kalender ist. Teams können ihren Tagesplan hinzufügen, ihn für andere freigeben und Erinnerungen an Meetings/Ereignisse in ihren jeweiligen Google Mail-Konten erhalten.

Google Workspace bietet außerdem Tools wie Sheets, Docs und Chat, die die Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen erleichtern workload-Management effizienter.

Google Workspace beste Eigenschaften

Google Meet zum Haltenonline-Meetings* Umfangreiche Liste von Tools für die Zusammenarbeit

Einfach zu bedienender digitaler Kalender

Unterstützt Live-Streams

Möglichkeit zur gemeinsamen Nutzung von Kalenderplänen

Google Workspace Einschränkungen

Neue Nutzer finden diese Alternative zu Doodle möglicherweise schwierig zu navigieren

Funktionen werden oft ohne vorherige Ankündigung entfernt

Preise für Google Workspace

Business Starter: $6/Monat pro Nutzer

$6/Monat pro Nutzer Business Standard: $12/Monat pro Nutzer

$12/Monat pro Nutzer Business Plus: $18/Monat pro Nutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/ 5 (40,600+ Bewertungen)

4.5/ 5 (40,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ Bewertungen)

3. Calendly

Über: Calendly Calendly ist eine Online-Terminplanungssoftware, die Menschen beim Einrichten virtuelle Meetings in Minuten. Die Nutzer können ihre Kalender freigeben und die Eingeladenen auffordern, ein beliebiges Datum und eine beliebige Uhrzeit entsprechend ihrer Verfügbarkeit zu wählen.

Nach der Auswahl können Sie automatisch eine E-Mail an die Eingeladenen senden, die weitere Einzelheiten über das Treffen enthält, z. B. Einladungslinks für Google Meet. Wir empfehlen, Ihren Anrufen relevante Titel hinzuzufügen und Benachrichtigungen einzurichten, um vor einer Besprechung vorbereitet zu sein.

Calendly bietet angepasste Terminplanungslösungen für vier Domains:

Technologie Bildung Finanzdienstleistungen Freiberufliche Dienstleistungen

Die hervorragende Verwaltung der Software hilft Ihnen bei der Skalierung, wenn Ihr Unternehmen wächst, dank eines übersichtlichen Dashboards zum Delegieren von Aufgaben, Verwalten von Benutzergruppen und Anwenden von Besprechungsänderungen in großen Mengen.

Calendly beste Funktionen

Bequeme und grundlegende Terminplanungsfunktionen

Versendet automatische E-Mails an Empfänger

Ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Kalendern

Benachrichtigungen/Alarme für Besprechungen

Umfassende administrative Verwaltung

Calendly integriert mit mehreren Plattformen, wie Salesforce und Zoom

Calendly Einschränkungen

Die Hauptfunktionen bieten nicht das Maß an Flexibilität, das einige Unternehmen benötigen

Es ist schwierig, komplexe Arbeitsabläufe zu erstellen, die die gleichzeitige Buchung mehrerer Termine beinhalten

Calendly-Preise

Kostenlos

Standard : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Teams: $16/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Calendly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

4.7/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

4. SurveyMonkey

Über: UmfrageMonkey Wenn Sie Doodle für Umfragen verwenden, ist SurveyMonkey eine lohnende Alternative. Als Software-as-a-Service (SaaS)-Tool bietet es Optionen für die Zusammenarbeit und die Erstellung von Umfragen zur Abstimmung von Zeitplänen, Veranstaltungen und Arbeitsrotationen.

Richten Sie Umfragen ein, um zu sehen, wie viele potenzielle Teilnehmer verfügbar sind, und legen Sie einen Zeitpunkt fest, an dem alle teilnehmen können. Mit SurveyMonkey können Sie automatische Erinnerungen an die erwarteten Teilnehmer senden, um sie aufzufordern, auf die Einladung zu reagieren. Wenn Sie der Meinung sind, dass E-Mail-Benachrichtigungen in der Regel ignoriert werden, können Sie auch Einladungen für Umfragen über Links oder Beiträge in sozialen Medien versenden.

Außerdem bietet die Plattform Zeit sparende Vorlagen, mit denen Sie Formulare mit vorgefertigten Fragen erstellen können - Sie können sie jederzeit an Ihre Situation anpassen.

Die besten Funktionen von SurveyMonkey

Erstellen von Formularen mit anpassbaren Fragen

Schnelles Planen mit Umfragen

Möglichkeit, Einladungen über Links und soziale Medien zu versenden

Praktische Formularvorlagen

SurveyMonkey-Einschränkungen

Potenzielle Datenschutzbedenken, auf die einige Benutzer hingewiesen haben

Einige Benutzer wünschen sich, dass die Plattform eine Echtzeit-Synchronisierung mit anderen Tools bietet

Preise von SurveyMonkey

Team Advantage: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Einzelperson Advantage: 39 $/Monat

39 $/Monat Team Premier: $75/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

SurveyMonkey Bewertungen und Beurteilungen

G2: 4.4/5 (18.000+ Bewertungen)

4.4/5 (18.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (9,800+ Bewertungen)

5. Acuity Scheduling

Über: Acuity Terminplanung Acuity Scheduling ist ein Planungs- und aufgabenmanagement-Tool das Ihnen hilft, Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und schnelle Termine zu vereinbaren. Geben Sie Ihren Eingeladenen einfach Zeitfenster an bestimmten Tagen vor, und sie können eine Zeit wählen, die für sie passt. Richten Sie automatische Erinnerungsnachrichten ein, die als Meeting-Benachrichtigung dienen.

Sie können Ihren Kunden auch Ihre Verfügbarkeit in Echtzeit anzeigen. Dies ermöglicht eine automatisierte Terminbuchung, da sie Termine einfach absagen oder verschieben können.

Acuity Scheduling hilft Fachleuten bei der Erstellung von Formularen mit benutzerdefinierten Fragen zur Erfassung von Feedback oder zur Steigerung der Benutzerbindung. Sie können problemlos nationale und internationale Zahlungen online über vertrauenswürdige Zahlungsabwickler akzeptieren.

Acuity Scheduling beste Eigenschaften

Umfassende Meeting- und Terminbuchung

Synchronisierung mit mehreren Kalendern

Automatisierte Erinnerungen

Formulare mit benutzerdefinierten Fragen

Unterstützt internationale Zahlungen

Acuity Scheduling Einschränkungen

Video-Tutorials könnten für Erstnutzer nützlich sein

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für die Landing Page im Vergleich zu anderen Doodle-Alternativen

Acuity Scheduling Preise

Aufstrebend: $16/Monat

$16/Monat Wachsend: $27/Monat

$27/Monat Powerhouse: $49/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Acuity Scheduling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (390+ Bewertungen)

4.7/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 ( 5,000+ Bewertungen)

6. YouCanBookMe

Über: YouCanBookMe YouCanBookMe ist eine einfache Alternative zu Doodle, mit der Sie personalisierte Terminseiten für eine reibungslose Terminplanung über Zeitzonen hinweg erstellen können. Nutzen Sie benutzerdefinierte Farben, Zeitrahmen, Texte und Logos, damit Ihre Buchungsseite Ihre Marke repräsentiert und Kunden und Teammitgliedern ein reibungsloses Erlebnis bietet.

Die Plattform ermöglicht nicht nur Einzel- und Gruppentermine, sondern automatisiert auch die Folgeprozesse. Wenn z. B. jemand nicht erscheint, müssen Sie keine E-Mail mit der Frage senden, warum er nicht kommen konnte - das Planungstool kann dies automatisch für Sie erledigen.

Uns haben die sicherheitsfreundlichen Funktionen von YouCanBookMe gefallen, wie z. B. der Passwortschutz für Buchungsseiten und Buchungen, die nur auf Anfrage erfolgen.

YouCanBookMe beste Eigenschaften

Anpassbare Terminseiten

Unterstützt Gruppenplanung

Automatisierte Wiedervorlagen und Erinnerungen

Passwort-geschützte Buchungsseiten

Erkennung von Zeitzonen

YouCanBookMe-Einschränkungen

Der aktualisierte Kalender kann Probleme bei der Integration aufweisen

Die anfängliche Einrichtung kann im Vergleich zu anderen Doodle-Alternativen schwierig sein

YouCanBookMe Preise

Kostenlos

Bezahlter Plan: $10.80/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

YouCanBookMe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

4.7/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (320+ Bewertungen)

7. HubSpot

Über: HubSpot HubSpot ist zwar eher für seine CRM-Funktionen bekannt, verfügt aber auch über einen integrierten Terminplaner, mit dem potenzielle Kunden Besprechungszeiträume buchen können. Die Buchungen werden automatisch zu Ihrem Terminplan hinzugefügt, der perfekt mit Office 365 und Google-Kalender .

Wenn Sie HubSpot bereits nutzen, wird jeder neue Interessent, der einen Termin bucht, nahtlos in Ihre Datenbank aufgenommen. Diese Plattform übertrifft Doodle durch die Unterstützung von round-Robin-Planung die den potenziellen Kunden die Flexibilität bietet, sich mit jedem verfügbaren Vertreter zu treffen. 👥

HubSpot ermöglicht das Einbetten Ihres Kalenders auf Ihrer Hauptwebsite, um Interessenten verfügbare Termine anzuzeigen. Sie können den Link zu Ihrem Kalender auch direkt teilen.

HubSpot beste Eigenschaften

Integriert und synchronisiert mit Office 365 und Google Kalender

Interessenten werden zu CRM hinzugefügt, wenn sie ein Treffen buchen

Einbindbarer Kalender

Round-Robin-Planung

HubSpot-Einschränkungen

Erfordert Jahresverträge, was Unternehmen daran hindert, auf halbem Weg zu kündigen

Kann im Gegensatz zu anderen Doodle-Alternativen für Startups zu teuer und kompliziert sein

HubSpot-Preise

Die Plattform hat mehrere Preisstufen für verschiedene Suiten - informieren Sie sich auf der Website über Details

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,500+ Bewertungen)

4.5/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,900+ Bewertungen)

8. Rallly

Über: Rallly Rally ist ein weiteres Tool zur Terminplanung und Zusammenarbeit, das die Organisation von Veranstaltungen und Besprechungen erleichtert. Es hilft Ihnen bei der Erstellung von Terminen mit benutzerdefinierten Daten, während das Haupt-Dashboard Termin Ihnen die Verfügbarkeit aller Teilnehmer anzeigt.

Die Benutzer können auch Kommentare mit wichtigen Notizen vor der Besprechung hinzufügen. Sie können alle Ihre Rallly-Einladungen über einen einzigen Link versenden.

Sobald alle Teilnehmer über die erstellte Umfrage abgestimmt haben, können Sie das Datum und die Uhrzeit des Meetings mit wenigen Klicks festlegen prioritäten setzen, welche Meetings zuerst durchgeführt werden sollen.

Rallly beste Eigenschaften

Leicht zu bedienende Tools zur Erstellung und Planung von Veranstaltungen

Einfache Abstimmungsfunktion für große Gruppen

Zapier-Integration zur Verbindung von Rallly mit gängigen Kalendertools

Gemeinsame Veranstaltungsseiten

Einschränkungen von Rallly

Begrenzte Unterstützung für komplexe Meeting-Workflows

Keine CRM-Funktionen - obwohl viele Doodle-Alternativen in dieser Liste beides nicht bieten

Rallly Preise

Kostenlos

Pro: $3.5/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Rallly Bewertungen und Rezensionen

TrustPilot: 4.3/5 (unter 10 Bewertungen)

9. Jotform

Über: Jotform Jotform ist eine weitere großartige Alternative zu Doodle, mit der Sie benutzerdefinierte Formulare für verschiedene Anwendungsfälle erstellen können, einschließlich Umfragen für Meetings. Sie können auf einen benutzerdefinierten Umfrageersteller zugreifen und Aspekte wie Orte, Zeiten, Aktivitäten und Veranstaltungsmenüs anpassen. Überprüfen Sie alle übermittelten Daten in Jotform-Tabellen.

Sie können Besprechungsformulare entweder über Ihr mobiles Gerät oder Ihren Desktop erstellen. Das Online-Planungstool unterstützt die Offline-Erstellung von Formularen und synchronisiert Ihren Fortschritt automatisch, wenn Sie wieder online sind. Entwerfen Sie Formulare gemeinsam mit anderen Teammitgliedern und passen Sie die Dankeseiten nach Ihren Wünschen an.

Jotform bietet eine große Auswahl an Vorlagen für Besprechungsformulare, darunter Optionen für nachbesprechungs-Meetings und Anwesenheitslisten.

Jotform beste Eigenschaften

Formularerstellung ohne Code

Integriert mit über 100 Anwendungen

Unterstützt Online-Zahlungserfassung auf Formularen

Große Auswahl an Anpassungen

Offline-Formularerstellung

Einschränkungen von Jotform

Integrationen können manchmal fehlerhaft sein

Begrenzte Flexibilität bei der Planung von Besprechungen

Jotform Preise

Starter: Kostenlos

Kostenlos Bronze: 34 $/Monat

34 $/Monat Silber: $39/Monat

$39/Monat Gold: $99/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Jotform Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (4,700+ Bewertungen)

4.6/5 (4,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,600+ Bewertungen)

10. UmfrageSparrow

Über: UmfrageSparrow SurveySparrow hilft Ihnen bei der Erstellung anpassbarer Umfragen für alle Ihre geschäftlichen Anforderungen. Egal, ob Sie Kundenfeedback einholen oder Besprechungen durchführen möchten, die Software hält Ihnen den Rücken frei.

Mit der Funktion Wiederkehrende Umfragen des Tools können Sie ganz einfach Formulare für wiederkehrende Besprechungen einrichten. Sie können auch festlegen, wann Erinnerungen an Benutzer gesendet werden sollen.

Die Formulare sind in hohem Maße anpassbar, und bei Bedarf können Sie sie mehrsprachig einrichten, um ein globales Publikum anzusprechen. Beginnen Sie entweder bei Null oder wählen Sie aus der Liste der über 500 Vorlagen von SurveySparrow.

SurveySparrow ermöglicht die Einrichtung mehrerer Unterkonten für Agenturkunden, was eine zentralisierte Abrechnung und reibungslosere Kommunikationsflüsse .

SurveySparrow beste Eigenschaften

Wiederkehrende Umfragen

Unterkonten für Kunden

Unterstützt mehrsprachige Formulare

Sendet Erinnerungen

SurveySparrow Einschränkungen

Im Vergleich zu anderen Online-Planungstools kann es manchmal zu Verzögerungen kommen

Ein technisches Handbuch könnte notwendig sein, um neue Benutzer zu unterstützen

Preise für SurveySparrow

Kontakt für Preisgestaltung

SurveySparrow Bewertung und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,800+ Bewertungen)

4.4/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.8/ 5 (80+ Bewertungen)

Entdecken Sie ClickUp als Ihre perfekte Alternative zu Doodle

Die Doodle-Alternativen, über die wir berichtet haben, wurden alle mit Bedacht entwickelt, um das Geplapper von E-Mail-Erinnerungen und Google-Kalender-Terminkonflikten zu reduzieren.

Wenn Sie auf der Suche nach einem All-in-One-Terminplanungs-Tool sind, das wichtige Funktionen für die Planung von Meetings, die Erstellung von Formularen und CRM bietet, clickUp in Betracht ziehen ! Mit seinen umfangreichen Funktionen erhalten Sie beeindruckende Planungs- und Projektmanagementfunktionen auf einer einzigen Plattform. 🥳