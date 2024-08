Smartere HR-Lösungen: die 10 besten Deel-Alternativen für 2024

Die Einstellung von Talenten auf der ganzen Welt gleicht für Unternehmen einem komplexen Labyrinth. Sie jonglieren mit den verschiedenen Arbeitsgesetzen der einzelnen Länder, müssen die Einhaltung der Steuergesetze für die verschiedenen Einkommensstufen sicherstellen und dafür sorgen, dass die Mitarbeiter in ihrer Landeswährung bezahlt werden. Es ist ein Wirbelwind aus beweglichen Teilen, die Aufmerksamkeit erfordern. 🌪️

An dieser Stelle tritt Deel als globaler Employer of Record (EOR) auf den Plan und unterstützt Unternehmen bei der Vereinfachung ihres internationalen Teamaufbaus. Deel hat jedoch auch seine Nachteile, wie Verzögerungen bei der Gehaltsabrechnung und Systemfehler, was die Nutzer dazu veranlasst, nach Alternativen zu suchen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Top 10 der Deel-Alternativen vor und zeigen Ihnen die besten Funktionen, Einschränkungen und Kosten auf, damit Sie den idealen Ersatz finden können. Los geht's! 🔨

Was ist Deel?

Deel bietet Unternehmen Tools für die Einstellung und Bezahlung von Mitarbeitern aus der ganzen Welt. Es hilft Unternehmen bei der Verwaltung von Fernarbeitern , Auftragnehmer und Freiberufler, insbesondere wenn sie aus Ländern eingestellt werden, in denen sie keine legale Präsenz haben. 👩‍⚖️

über Deel Als Employer of Record (EOR), Deel für ein reibungsloses Onboarding und trägt zur Pflege guter Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei. Sie können ganz einfach in über 150 Ländern einstellen.

Deel kümmert sich um die weltweite Einhaltung von Vorschriften, die Gehaltsabrechnung und HR-Aufgaben, sodass Sie sich auf die Expansion Ihres Unternehmens konzentrieren können. Außerdem ist alles über ein benutzerfreundliches Dashboard zugänglich.

Für Unternehmen, Selbstständige oder Angestellte hilft Deel bei:

Einhaltung internationaler Einstellungsgesetze, einschließlich Steuerformularen und lokalisierten Verträgen

Verwaltung von Zahlungsplänen und Stundenzetteln

Handhabung verschiedener Zahlungsarten in über 100 Währungen

Sicherstellung der gesetzeskonformen Bereitstellung von Ausrüstung für Mitarbeiter

Automatisches Erstellen von Rechnungen

Auszahlung von Geldern mit Hilfe von lokalen Banküberweisungen, PayPal, Payoneer, SWIFT, Wise, etc.

Worauf sollten Sie bei Deel-Alternativen achten?

Wenn Sie sich auf dem Markt nach einer Plattform wie Deel umsehen oder einen Wechsel von Ihrer derzeitigen Plattform in Erwägung ziehen HR-Software bei der Auswahl der Software sollten Sie auf folgende Faktoren achten:

Benutzeroberfläche: Entscheiden Sie sich für eine Plattform mit einem einfachen, benutzerfreundlichen Design. Sie sollte Ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen, sie effizient zu nutzen,ihre Produktivität zu steigern *Merkmale und Funktionen: Finden Sie eine Alternative, die mit den folgenden Kriterien übereinstimmtden Bedürfnissen Ihrer Organisation entsprichtwie z. B. die Lohn- und Gehaltsabrechnung,verwaltung von Vertragspartnern, Verwaltungsaufgaben und Einwanderungsdienste

Entscheiden Sie sich für eine Plattform mit einem einfachen, benutzerfreundlichen Design. Sie sollte Ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen, sie effizient zu nutzen,ihre Produktivität zu steigern *Merkmale und Funktionen: Finden Sie eine Alternative, die mit den folgenden Kriterien übereinstimmtden Bedürfnissen Ihrer Organisation entsprichtwie z. B. die Lohn- und Gehaltsabrechnung,verwaltung von Vertragspartnern, Verwaltungsaufgaben und Einwanderungsdienste Kundensupport: Ein reaktionsschneller Kundensupport ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei einer Plattform für die Verwaltung von EOR oder Auftragnehmern. Das Support-Team sollte proaktiv und schnell sein, um Probleme in allen HR-Funktionen zu lösen

Ein reaktionsschneller Kundensupport ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei einer Plattform für die Verwaltung von EOR oder Auftragnehmern. Das Support-Team sollte proaktiv und schnell sein, um Probleme in allen HR-Funktionen zu lösen Kosten und Preise: Stellen Sie sicher, dass die Kosten in Ihr Budget passen. Es lohnt sich, die Zahlungsstruktur zu verstehen - die meisten Plattformen arbeiten mit einem Abonnementmodell, wobei die Preise von 29 $ bis über 500 $ reichen

Stellen Sie sicher, dass die Kosten in Ihr Budget passen. Es lohnt sich, die Zahlungsstruktur zu verstehen - die meisten Plattformen arbeiten mit einem Abonnementmodell, wobei die Preise von 29 $ bis über 500 $ reichen Skalierbarkeit und globale Reichweite: Überlegen Sie, ob die Skalierbarkeit der Plattform mit Ihren Wachstumsplänen übereinstimmt. Wenn Sie eine globale Expansion anstreben, stellen Sie sicher, dass die Alternative den Betrieb in mehreren Ländern ermöglicht und verschiedene Währungen und Sprachen unterstützt

Die 10 besten Deel-Alternativen zur Rationalisierung des globalen HR

Finden Sie die Benutzeroberfläche von Deel kompliziert, oder passt der Preis nicht in Ihr Budget? Wir haben die besten Deel-Alternativen zusammengestellt, die nicht nur ähnliche Funktionen bieten, sondern auch einzigartige Vorteile mit sich bringen.

Sind Sie bereit, sie zu erkunden? Schauen wir uns ihre Stärken, Schwächen und Preisdetails an! 🧐

1. Ferngesteuert

Über: Entfernt Remote ist eine Einstellungsplattform, die internationale Einstellungen, die Verwaltung von Auftragnehmern und die Gehaltsabrechnung rationalisiert. Sie ist ideal für mittlere und große Unternehmen umgang mit Remote-Mitarbeitern rund um den Globus. 🌎

Was zeichnet Remote aus? Nun, sein Mehrländer-Gehaltsabrechnungssystem kann mit den Möglichkeiten von Deel mithalten, hat aber eine größere Reichweite und deckt rund 180 Länder ab!

Die Plattform hebt sich noch mehr dadurch ab, dass sie Beratungen mit ihren hauseigenen HR- und Rechtsexperten anbietet - ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, die Unterstützung bei der Bewältigung der Komplexität von Fernarbeit in verschiedenen Ländern benötigen.

Ein weiteres Highlight ist der Contractor-Plan von Remote, der in über 150 Ländern verfügbar ist. Er rationalisiert das Onboarding, vereinfacht die Zahlungsfreigabe und wickelt wiederkehrende Rechnungen ab, wodurch sich wiederholende Aufgaben reduziert werden. Darüber hinaus erstellt das System lokalisierte Verträge, die rechtlich geprüft sind, um die Einhaltung der lokalen Steuer- und Arbeitsgesetze zu gewährleisten, was den Aufwand für die Einhaltung der Vorschriften für Unternehmen verringert.

Die besten Funktionen von Remote

Verwaltung der Gehaltsabrechnung

Länderspezifische Vorteile

Globale Einhaltung von Vorschriften

Benutzerdefinierte Mitarbeiterberichte

Ferngesteuerter IP-Schutz

Ferngesteuerte Einschränkungen

Die Ablage von Stundenzetteln könnte benutzerfreundlicher sein

Die feste Frist für die Begleichung von Rechnungen könnte für einige Nutzer zu kurz sein

Entfernte Preise

HRIS: Kostenlos

Kostenlos Contractor Management: $29/Monat pro Vertragspartner

$29/Monat pro Vertragspartner Arbeitgeberverzeichnis: ab $599/Monat

ab $599/Monat Globale Gehaltsabrechnung: $50/Monat pro Mitarbeiter

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Remote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (900+ Bewertungen)

4.5/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

2. Blue Marble Payroll

Über: Blue Marble Gehaltsliste Blue Marble Payroll ist eine globale Gehaltsabrechnungslösung, die in über 145 Ländern tätig ist und eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, darunter Buchhaltung, Personalwesen, Steuern und Finanzen. 💰

die cloudbasierte Plattform WebGlobe gibt Unternehmen die Kontrolle über ihre internationale Gehaltsabrechnung. Sie bietet Echtzeit-Zugriff auf Gehaltsabrechnungsdaten weltweit, maßgeschneiderte Monatsberichte und Tools, die die Einhaltung lokaler Steuer- und Arbeitsgesetze gewährleisten. Die Software minimiert das Risiko von Bußgeldern oder Strafen, indem sie die Einhaltung der Gehaltsabrechnung sicherstellt unter Verwendung spezieller Ressourcen und modernster Technologie.

Blue Marble bietet eine konsolidierte Berichterstattung über die Lohn- und Gehaltskosten in zahlreichen Ländern. Zugang zu einem Netzwerk vertrauenswürdiger globaler Berater, die bei Aufgaben wie der Unternehmensregistrierung und der Rekrutierung von Talenten helfen, mitarbeiterleistung und globale HRIS-Prozesse (Human Resources Information System).

Blue Marble Payroll beste Eigenschaften

Garantierte weltweite Einhaltung der Gehaltsabrechnung

Dienstleistungen für Treasury-Management und Währungsumrechnung

Globale Zusammenfassung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen

Kalender für multinationale Gehaltsabrechnungen

Cloud-basierte Plattform

Blue Marble Payroll Einschränkungen

Die Navigation zwischen ausländischen Gehaltsabrechnungen ist nicht ganz stromlinienförmig

Die Einrichtung kann für einige Länder länger dauern

Preise für Blue Marble Payroll

Verfügbar auf Anfrage

Blue Marble Payroll Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15+ Bewertungen)

3. Rippling

Über: Rippling Rippling ist eine All-in-One-Plattform, die HR, IT und Finanzen abdeckt und globale Gehaltsabrechnungs- und Einstellungsdienste für mehrere Länder bietet. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Einhaltung von Vorschriften, Steuern und Verträgen für seine Kunden aus. 📝

Während Rippling die Gehaltsabrechnung in etwas mehr als 50 Ländern verwaltet (im Vergleich zu den über 100 Ländern von Deel), liegt sein Vorteil in der Verwaltung von Sozialleistungen. Es zeichnet sich durch die Zentralisierung aller Leistungen - Krankenversicherung, 401(k)-Pläne und mehr - in einem einheitlichen System aus.

Die Benutzer haben Zugang zu mehr als 4.000 Plänen von führenden Anbietern, was den Vergleich, die Einholung von Angeboten und die Anmeldung erleichtert. Für zusätzliche Beratung können die Benutzer ihren bevorzugten Makler integrieren.

Die besten Funktionen von Rippling

Automatisierte rollenbasierte und flexible Berechtigungen

Ausgewogene EOR-Dienste

Verfolgung von Überweisungen

Ausgaben für Mitarbeiter

Kontrolle des Inventars

Einschränkungen durch Rippling

Die Suchfunktion der Software ist nicht so fortschrittlich

Der Kundenservice könnte im Vergleich zu anderen Deel-Alternativen in dieser Liste verbessert werden

Rippling Preise

Verfügbar auf Anfrage

Rippling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

4.8/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (2,000+ Bewertungen)

4. BambooHR

Über: BambooHR BambooHR vereinfacht alle Ihre HR-Aufgaben in einer einzigen benutzerfreundlichen Plattform. Es umfasst die Gehaltsabrechnung, zeitmanagement sozialleistungen, Einstellungsprozesse, Einarbeitung, leistungsbeurteilungen und Berichterstattung.

Sie müssen Top-Talente finden, einstellen und reibungslos einarbeiten? BambooHR unterstützt Sie mit einem robusten Bewerber-Tracking-System und proaktiven Onboarding-Tools. Dies gewährleistet eine bemerkenswerte Bewerbererfahrung und einen besseren Start für neue Mitarbeiter.

Als umfassendes Datenmanagement-Tool bietet es sofortige Berichte, automatisierte Workflows und detaillierte Analysen. Es ist Ihre erste Anlaufstelle, um Informationen effizient zu verwalten und die Dinge in Bewegung zu halten.

BambooHR stattet Sie außerdem aus mit tools zum Sammeln von Feedback die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern, und die berufliche Entwicklung fördern innerhalb Ihres Teams. 🌱

BambooHR beste Eigenschaften

Datenberichterstattung über den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters

Einfaches Onboarding für die Mitarbeiterverwaltung

125+ Integrationen wie Slack und Checkr

Bewerber-Tracking für ein einfacheres HR-Management

Mobile App

BambooHR Einschränkungen

Ankündigungen könnten mehr Anpassungsmöglichkeiten bieten

Einige Nutzer finden die mobile App schwierig zu navigieren

BambooHR Preise

Verfügbar auf Anfrage

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,500+ Bewertungen)

4.5/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2500+ Bewertungen)

5. Gusto

Über: Gusto Gusto fungiert zwar nicht als EOR wie Deel, zeichnet sich aber als hochgelobte und benutzerfreundliche HR-Software aus. Mit Gusto können Sie alle Aspekte Ihres Teams -Einstellung, Bezahlung und Verwaltung - über eine einheitliche Plattform abwickeln. Sie verfügt über mehrere automatisierte Tools, die die Lohn- und Gehaltsabrechnung rationalisieren und so Unternehmen Zeit, Mühe und potenzielle Risiken ersparen. ⚠️

Gusto synchronisiert und berechnet nahtlos die Arbeitszeiten, PTO und Urlaubstage Ihres Teams direkt in Ihrer Gehaltsabrechnung. Darüber hinaus hilft es bei der Einhaltung von Vorschriften, indem es Warnmeldungen bereitstellt und verschiedene Softwarelösungen integriert.

Über die Gehaltsabrechnung hinaus bietet die Software HR-Funktionen, die für alle Unternehmensgrößen geeignet sind. Dazu gehören die native Zeiterfassung, die Verwaltung von Sozialleistungen sowie das Talent- und Leistungsmanagement. Darüber hinaus bietet die Software zusätzliche Vorteile wie die Identifizierung versteckter Steuergutschriften, die Unternehmen einen finanziellen Vorteil verschaffen.

Gusto beste Funktionen

Selbstbedienungsoptionen für Mitarbeiter

Alarmsystem für die Einhaltung von Vorschriften

Verwaltung von Krankenversicherungen

Zeiterfassung für interne oder entfernte Teams

Erstellung von Gehaltsabrechnungen, Freizeitberichten und Compliance-Management für Teil- und Vollzeitbeschäftigte

Lohnsteuer- und Buchhaltungssoftware für die Finanzverwaltung

Gusto Einschränkungen

Einige Benutzer haben Schwierigkeiten bei der Anmeldung in der App

Die Eingabe historischer Gehaltsabrechnungsprozesse und -informationen kann schwierig sein

Gusto Preise

Einfach: $40/Monat plus $6/Monat pro Benutzer

$40/Monat plus $6/Monat pro Benutzer Plus: $80/Monat plus $12/Monat pro Benutzer

$80/Monat plus $12/Monat pro Benutzer Premium: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Gusto Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,500+ Bewertungen)

4.5/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

6. Workday Human Capital Management

Über: Workday Human Capital Management Workday Human Capital Management (HCM) automatisiert Vergütung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Terminplanung, Zeiterfassung und Sozialleistungen und sammelt intelligente Qualifikationsdaten. Die Software integriert die Workday Skills Cloud, die maschinelles Lernen einsetzt, um Talente mit passenden Angeboten in Einklang zu bringen. Dies ermöglicht es Unternehmen, die Agilität ihrer Belegschaft auf breiterer Ebene zu fördern. 🏇

Bei der Software geht es nicht nur um die Verwaltung von Daten, sondern um die Schaffung einer zufriedenen Belegschaft. Sie erleichtert es, auf das Feedback der Mitarbeiter zu hören und Erfahrungen zu schaffen, die bei ihnen ankommen. Erweiterte Analysen innerhalb der Plattform geben Einblicke aus umfangreichen Datensätzen und zeigen Trends und die dahinter stehenden Kräfte auf.

Die Tools für Vergütung und Zusatzleistungen sind flexibel und ermöglichen es Ihnen, Pläne zu erstellen, die auf verschiedene Arten von Mitarbeitern zugeschnitten sind.

Die besten Funktionen von Workday HCM

Optimierte Automatisierungen

Strategische Personalplanung für interne und externe Teams

Verarbeitung der Gehaltsabrechnung

Trend-Analyse

Einschränkungen von Workday HCM

Berichte würden von Anpassungsoptionen für die HR-Managementfunktionen profitieren

Im Vergleich zu anderen Deel-Alternativen kann das Laden großer Datensätze einige Zeit in Anspruch nehmen

Preise für Workday HCM

Auf Anfrage erhältlich

Workday HCM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (1.000+ Bewertungen)

4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

7. Klug

Über: Klug Wise, früher bekannt als TransferWise, ist eine Online-Plattform für die Verwaltung von Geld über Grenzen hinweg. Sie fungiert als Konto, auf das Sie international Geld senden und Zahlungen in verschiedenen Währungen empfangen können. 💲

Wenn Sie Geld ins Ausland überweisen, leiten Sie die Transaktion ein, indem Sie Ihre Landeswährung auf das lokale Konto von Wise einzahlen. Anschließend sendet das entsprechende Wise-Konto im Land des Empfängers das Geld in dessen Landeswährung.

Die Plattform bietet verschiedene Optionen für Geschäftskonten an, die sich an Einzelunternehmer, kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne richten. Außerdem lassen sich die Geschäftskonten von Wise nahtlos in die online-Buchhaltungssoftware Xero für alle, die ihre Verwaltungsaufgaben rationalisieren wollen.

Wise beste Eigenschaften

Auf Lohnbuchhaltung fokussierte Lösung

Unterstützt zahlreiche Währungen

Einfache internationale Überweisungen

Keine versteckten Gebühren

Schneller Geldtransfer

Weise Einschränkungen

Die Schnittstelle kann schwierig zu navigieren sein

Der Geldtransfer erfolgt nicht immer pünktlich

Preise von Wise

Gratis

Wise Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (60+ Bewertungen)

4/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 30 Bewertungen)

8. Omnipräsent

Über: Omnipräsent Die digitale Plattform von Omnipresent vereinfacht die Einhaltung von Vorschriften, die Lohn- und Gehaltsabrechnung und die gesetzlichen Sozialleistungen für Remote-Teams in über 160 Ländern! 🌐

Die Plattform vereinfacht die Einstellung von Remote-Mitarbeitern auf der ganzen Welt und bietet ihnen Zugang zu lokalen Leistungen wie Krankenversicherung und Sozialabgaben, während sie in einem globalen Team arbeiten. Die Dienstleistungen umfassen das Onboarding neuer Mitarbeiter, Offboarding, HR-Support und verwaltung der Gehaltsabrechnung für globale Teams.

Das Herzstück ihres Angebots ist die OmniPlatform, eine HR-Lösung, die für das Onboarding und die Verwaltung internationaler Talente entwickelt wurde. Es ist eine globale software zur Mitarbeiterverwaltung die notwendige Informationen sammelt, wichtige Dokumente speichert, Ausgaben genehmigt und Freizeit verwaltet.

Omnipresent beste Eigenschaften

HR-Unterstützung

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Verwaltung der Gehaltsabrechnung

Einfaches Onboarding und Offboarding

Globaler Einstellungsnavigator

Omnipräsente Einschränkungen

Keine Option zur Anzeige geplanter Zahlungen (wie Boni) außerhalb des Standardgehalts

Die Kommunikation kann in einigen Ländern langsamer sein

Preise von Omnipresent

Premium: Ab $499/Monat pro Mitarbeiter

Ab $499/Monat pro Mitarbeiter Scale: Ab $399/Monat pro Mitarbeiter

Ab $399/Monat pro Mitarbeiter Maßgeschneiderte Lösung: Preise auf Anfrage

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Omnipresent Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (150+ Bewertungen)

4.6/5 (150+ Bewertungen) Trustpilot: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

9. Justworks

Über: Justworks Justworks erleichtert die Arbeit von Managern und dem HR-Team. Die Plattform bietet Lohnabrechnungsdienste und Automatisierungsfunktionen, die Leistungen für Mitarbeiter, Gehälter, Urlaub und verwandte Aspekte abdecken. Justworks sorgt für prompte und korrekte Zahlungen für alle Arten von Mitarbeitern, einschließlich Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten, Kunden, Verkäufern und Lieferanten. 🚚

Sie können Mitarbeiterrichtlinien in Übereinstimmung mit den Vorschriften und Compliance-Standards Ihres Unternehmens für Urlaub, Freizeit, Ferien und Feiertage festlegen. Außerdem erhalten Ihre Mitarbeiter personalisierte Dashboards, auf denen sie ihr Profil und ihre Leistungskennzahlen abrufen, ihre Zahlungsdaten einsehen, Freizeit beantragen und sich für Unternehmensprogramme anmelden können.

Justworks beste Eigenschaften

Schnelles Onboarding

Automatisierungen

Dashboards für jeden Mitarbeiter

Nahtlose Berichterstattung

HR-Unterstützung

Justworks Einschränkungen

Das spezielle Reporting für die Gehaltsabrechnung könnte noch etwas verfeinert werden

Weitere Integrationen und Partner wären von Vorteil

Justworks Preise

Basic: $59/Monat pro Mitarbeiter

$59/Monat pro Mitarbeiter Plus: $99/Monat pro Mitarbeiter

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Justworks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (700+ Bewertungen)

10. Papaya Global

Über: Papaya Global Papaya Global bietet umfassende Analysetools, die Unternehmen datengestützte Einblicke für fundierte Entscheidungen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung und im Personalwesen liefern.

Die Plattform integriert KI-gesteuerte Automatisierungswerkzeuge um Präzision zu gewährleisten und Risiken bei der Gehaltsabrechnung und der Einhaltung von Vorschriften zu verringern. Mit einer einzigen benutzerfreundlichen Lösung können Unternehmen nahtlos Gehaltsabrechnungsaufgaben ausführen, Zahlungen verarbeiten, Berichte erstellen und Onboarding- und Einstellungsprozesse überwachen. 💼

Papaya Global legt den Schwerpunkt auf Compliance-Dienstleistungen, die auf das Land des jeweiligen Mitarbeiters zugeschnitten sind. Das weltweit stationierte Expertenteam bietet Beratung und rechtliche Unterstützung in Echtzeit.

Papaya Global beste Eigenschaften

Warnungen für die Einhaltung von Vorschriften

Anpassbare Benutzerberechtigungen, Workflows und Genehmigungsketten

Automatisierte Zahlungen in Landeswährung

Erleichterung von Steuerzahlungen durch Dritte

Unterstützung der Gehaltsabrechnung in über 160 Ländern

Papaya Global Einschränkungen

Navigation und Optimierung der Website könnten verbessert werden

Die Dokumentation der Rechnungsstellung könnte detaillierter sein

Papaya Global Preise

Vollservice-Lohnabrechnung: Beginnt bei $12/Monat pro Mitarbeiter

Beginnt bei $12/Monat pro Mitarbeiter Lizenz für die Payroll-Plattform: Beginnt bei $3/Monat pro Mitarbeiter

Beginnt bei $3/Monat pro Mitarbeiter Daten und Einblicke Plattformlizenz: Ab $150/Monat pro Standort

Ab $150/Monat pro Standort Payments-as-a-Service: Ab $3/Monat pro Mitarbeiter

Ab $3/Monat pro Mitarbeiter Employer of Record: Ab $650/Monat pro Mitarbeiter

Ab $650/Monat pro Mitarbeiter Lieferantenmanagement: Ab 2 $/Monat pro Mitarbeiter

Ab 2 $/Monat pro Mitarbeiter Globale Kompetenzdienste: Ab 190 $/Monat pro Mitarbeiter

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Papaya Global Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

Während Deel und seine Alternativen in der Regel bei der länderübergreifenden Gehaltsabrechnung und der Einhaltung von Vorschriften helfen, unterstützen sie nicht alle HR-Funktionen.

Sie benötigen Projektmanagement-Plattformen wie ClickUp für eine durchgängige Unterstützung in Bereichen wie HR-Ressourcenplanung, Dokumentenmanagement, Mitarbeitereinführung und Leistungsverfolgung. Lassen Sie uns herausfinden, wie diese Plattform Ihre HR-Abläufe rationalisiert, um das Arbeitsleben zu erleichtern! ✌

Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben rationalisieren und anpassbare ClickUp-Ansichten verwenden, um alle Arten von Arbeit zu organisieren und zu überwachen

Rationalisieren Sie mühelos Ihre HR KPIs und Operationen mit ClickUp HR-Teams revolutioniert die Art und Weise, wie Sie die Einstellung, das Onboarding und die Förderung der Mitarbeiterentwicklung handhaben. Tauchen Sie ein in eine nahtlose Erfahrung, während Sie die Leistung und das Engagement Ihrer Mitarbeiter durch personalisierte und anpassbare Ansichten verfolgen und verbessern. 📖

Passen Sie Ihre Ansichten an mit Benutzerdefinierte Felder mit denen Sie Mitarbeiterdetails und Dokumente verfolgen können. Erstellen Sie Workflows mit benutzerdefinierten Status, um einen klaren Überblick über jede Phase - Einstellung, Onboarding und Entwicklung - zu erhalten. Sorgen Sie für eine strukturierte Abfolge aller Phasen, indem Sie Aufgabenabhängigkeiten festlegen.

Verwenden Sie aufgabe Automatisierungen zur Verringerung der manuellen Arbeit und zur Zeitersparnis mit vorgefertigten Vorlagen zur Rationalisierung von HR-Prozessen wie mitarbeitereinführung und talentförderung .

Verbessern Sie die Genauigkeit und rationalisieren Sie Ihre Zahlungsprozesse mit dem ClickUp Lohnabrechnungs-Berichtsvorlage . Dieses Tool vereinfacht die Erfassung und Speicherung wichtiger Mitarbeiterdaten wie Name, ID-Nummer, Funktion, Kontaktinformationen, PTO-Guthaben und Steuerabzüge. ✅

Nutzen Sie die ClickUp Payroll Report Template, um mühelos Lohnunterlagen mit erhöhter Genauigkeit zu erstellen

Anpassen dieser kostenlose HR-Vorlage an Ihre bevorzugte Gehaltsperiode anpassen - wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich oder jährlich. Verwenden Sie die eingebaute Zeiterfassungsfunktion, um die Dauer der Aufgaben während der Arbeitszeit zu erfassen. Diese Daten lassen sich nahtlos in Ihre Gehaltsabrechnung integrieren und beschleunigen so den Zahlungsprozess.

Nutzen Sie für eine zentralisierte Lohnabrechnungsdatenablage die ClickUp Payroll Summary Report Vorlage . Mit dieser Dokumentvorlage können Sie auf einfache Weise die seit Jahresbeginn geleisteten Zahlungen nachverfolgen, die verfügbaren PTO-Gutschriften überwachen und Anmerkungen zu bestimmten Situationen oder früheren Zahlungsproblemen einfügen. 💸

Verwenden Sie die ClickUp Payroll Summary Report Template, um alle Lohn- und Gehaltsinformationen der Mitarbeiter in einem zentralen Hub zu dokumentieren

Mit ClickUp können Sie auch Besprechungen, Meetings und Einzelgespräche über einen flexiblen Kalender planen, der mit Google, Outlook und Zoom synchronisiert wird. Außerdem können Sie die Kommunikation verbessern zwischen Führung, Management und Teams durch Aufgabenkommentare, Erwähnungen und die Chat-Ansicht .

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Finden Sie Ihre ideale Deel-Alternative und verstärken Sie Ihr HR-Team mit ClickUp

Sich mit Deel zu messen, mag schwierig erscheinen, aber unsere Liste der 10 besten Deel-Alternativen ist der Aufgabe gewachsen. Nachdem Sie Ihre bevorzugte Option gefunden haben, warum nicht clickUp eine Chance geben ? Als All-in-One-Lösung rationalisiert es die HR-Abläufe und aufgabenmanagement und macht die Einstellung, das Onboarding und das Engagement der Mitarbeiter einfacher denn je! 💖