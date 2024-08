die 10 besten Dropbox-Integrationen für 2024 (Features & Preise inbegriffen!)

Egal, ob Sie Dokumente für die Arbeit oder für private Zwecke erstellen, verwalten und freigeben, Dropbox ist eines der besten Tools, um Ordnung zu halten. Dieser beliebte Filehosting-Dienst schützt Daten, macht sie leicht durchsuchbar und fördert die Zusammenarbeit im Team.

Aber wie jeder Dienst kann auch Dropbox nicht alles zu erledigen. ⚠️

Dafür brauchen Sie Dropbox-Integrationen, die nahtlos mit Ihren Tools zusammenarbeiten, seien es Kommunikations-Apps, projektmanagement-Software oder CRMs. Zum Glück gibt es Dutzende von Integrationen mit Dropbox, damit Ihre Arbeitsabläufe reibungslos funktionieren.

In dieser Liste der 10 besten Integrationen für Dropbox finden Sie die besten davon, einschließlich Vor- und Nachteilen, Preisen und anderen wichtigen Details. ✨

Worauf sollten Sie bei Dropbox-Integrationen achten?

Es reicht nicht aus, eine Dropbox-Integration zufällig auszuwählen. Sie müssen berücksichtigen, welche integrationen Ihr Unternehmen benötigt oder was Sie für Ihre persönlichen Unternehmungen benötigen.

Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie bei Integrationen für Dropbox achten sollten:

Betriebssystemvoraussetzungen : Wählen Sie Dropbox-Integrationen, die mit Ihrem bevorzugten Betriebssystem arbeiten, egal ob Sie MacOS, Microsoft Windows oder Linux verwenden

: Wählen Sie Dropbox-Integrationen, die mit Ihrem bevorzugten Betriebssystem arbeiten, egal ob Sie MacOS, Microsoft Windows oder Linux verwenden Preisgestaltung : Einige Integrationen sind kostenlos, wenn Sie ein Abonnement sowohl für Dropbox als auch für das Tool haben, während andere eine Gebühr für die Integration erheben. Wählen Sie die Option, die zu Ihrem Budget passt 💸

: Einige Integrationen sind kostenlos, wenn Sie ein Abonnement sowohl für Dropbox als auch für das Tool haben, während andere eine Gebühr für die Integration erheben. Wählen Sie die Option, die zu Ihrem Budget passt 💸 Sicherheit : Wenn Sie Ihre Daten schützen müssen, suchen Sie nach Integrationen, die Datenverschlüsselung und ähnliche Sicherheitsfeatures bieten

: Wenn Sie Ihre Daten schützen müssen, suchen Sie nach Integrationen, die Datenverschlüsselung und ähnliche Sicherheitsfeatures bieten Nahtlose Synchronisierung : Die besten Integrationen synchronisieren sich sofort geräteübergreifend und stellen die aktuellsten Versionen aller Ihrer Dateien bereit

: Die besten Integrationen synchronisieren sich sofort geräteübergreifend und stellen die aktuellsten Versionen aller Ihrer Dateien bereit Benachrichtigungen : Viele Dropbox-Integrationen bieten Benachrichtigungen und Erinnerungen an, damit jeder, der Zugriff hat, weiß, wann neue Dokumente hinzugefügt wurden und wann jemand Änderungen vorgenommen hat

: Viele Dropbox-Integrationen bieten Benachrichtigungen und Erinnerungen an, damit jeder, der Zugriff hat, weiß, wann neue Dokumente hinzugefügt wurden und wann jemand Änderungen vorgenommen hat Tool-Support: Dropbox-Integrationen sind sinnlos, wenn sie die Tools oder Features, die Sie integrieren möchten, nicht unterstützen ⚒️

Die 10 besten Dropbox-Integrationen für das Jahr 2024

Sind Sie bereit, Dropbox effektiver zu nutzen - mit Integrationen, die Ihre Favoriten bevorzugen? produktivität tools ? Hier sind die 10 besten Dropbox-Integrationen, von kompletten Projektmanagement-Software-Suiten bis hin zu einzelnen Tools für Kommunikation, Dokumentenmanagement und Kundenmanagement. 👀

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Leistungsfähigkeit von KI, 15+ Ansichten und Automatisierung von Aufgaben zu verwalten

Es ist nicht überraschend, dass eine der besten Tools für das Projektmanagement an der Spitze dieser Liste. Schließlich bietet ClickUp nicht nur einen überwältigenden Bereich an Features, um Workflows zu verwalten, die Kommunikation zu optimieren und Ziele zu verfolgen. Es ist auch Ihr Dropbox-Freund mit Vorteilen. 🌻 Die Dropbox-Integration von ClickUp macht es einfach, Dropbox-Dateien an Aufgaben anzuhängen. Auf diese Weise haben Sie die Dokumentation, die Sie brauchen, um alles zu erledigen. Greifen Sie über die Aufgabenbeschreibung auf Dateien zu oder speichern Sie Anhänge aus Dropbox, oder legen Sie die Datei direkt in einem Kommentar ab, um sie für die betreffenden Mitglieder des Teams freizugeben.

Mit der Dropbox-Integration von ClickUp können Sie mehrere Konten verknüpfen und so eine klare Aufteilung für verschiedene Teams schaffen und die Organisation verbessern. Unlimited Speicher bedeutet, dass Sie so viele Dateien speichern können, wie Sie möchten. Wie wäre es mit stressfrei? 🧘

Und wenn Sie neben Dropbox auch andere Tools zum Freigeben von Dateien verwenden, ist das auch kein Problem.

ClickUp verfügt über eindeutige Symbole auf jedem Dokument, sodass Sie genau wissen, in welchem Tool die Datei gehostet wird - ob Dropbox, Google Drive oder One Drive. 🙌

ClickUp beste Features

Mit dem Cloud-Speicher können Sie auf alle Ihre Dateien zugreifen, egal wo Sie sich befinden

Eingebaute Machine-Learning Features, einschließlichKI Schreib-Toolshelfen Ihnen bei der Automatisierung von Prozessen zum Freigeben von Dateien mit Dropbox, um Ihre Arbeitsabläufe reibungsloser und schneller zu gestalten

Ersetzen Sie Dropbox Paper durchClickUp Dokumente zur Verdichtung Ihrertechnik-Stapel Dank umfangreicher Integrationen können Sie nicht nur mit Dropbox arbeiten, sondern auch mit Kommunikations-Apps, Zeiterfassungen undCRM-Programme Zusammenarbeit in Echtzeit macht Ihr Team effektiver, da Sie in derselben Dropbox-Datei arbeiten können und Benachrichtigungen und Aktualisierungen in den entsprechenden ClickUp Spaces angezeigt werden

Automatische Zuweisung von Aufgaben auf der Grundlage von Änderungen in Ihren Dropbox-Dateien, um Ihre Ziele schneller zu erreichen

ClickUp Limits

Unbegrenzter Dropbox-Speicher ist nur bei kostenpflichtigen Plänen verfügbar, aber die Pläne beginnen bei nur 5 US-Dollar pro Monat

Die Benutzeroberfläche verbindet Dokumente oft als visuelle Boxen und nicht als einfache URLs, was einigen Benutzern nicht gefällt

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Dropbox für Gmail

über Dropbox für Google Mail Die Gmail-Integration von Dropbox können Sie Ihre Textdateien, E-Mail-Anhänge und Video-Präsentationen organisieren, ohne Ihr Gmail-Konto zu verlassen. Speichern Sie neue Dateien von Teammitgliedern direkt in Ihrer Dropbox, geben Sie einen Bericht aus Ihrem Dropbox-Konto als Anhang frei, oder betten Sie einen Link ein, wenn Sie eine neue E-Mail verfassen. 📩

Dropbox für Gmail beste Features

Sehen Sie alle Ihre Dateien an einem Ort, ohne zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen zu müssen

Vermeiden Sie dank dieser Integration, mit der Sie Dateien, neue Ordner und Tabellenkalkulationen freigeben können, Limits für Dateianhänge und Größe in Google Mail

Nutzen Sie die einfache Einführungsschnittstelle, um sich mit dieser Funktion einzurichtene-Mail tool in nur wenigen Sekunden

Kontrolle der Berechtigungen durch Hinzufügen oder Einschränken des Zugriffs auf Dateien und Ordner bei jedem Versand

Dropbox für Gmail Beschränkungen

Das Tool zeigt derzeit keine Vorschaubilder für Dateien an, aber die Einführung steht kurz bevor

Einige Benutzer fanden, dass die Synchronisierung nicht immer auf dem neuesten Stand war

Preise für Dropbox für Gmail

Nicht verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox für Gmail

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Dropbox und Microsoft Office 365 Integration

über DropboxProduktiver sein mit dieser Dropbox App-Integration für Microsoft Office 365. Nutzen Sie Dropbox, um in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, während Sie Office-Dateien bearbeiten und erstellen. Arbeiten Sie nahtlos über beide Plattformen hinweg, um Dateien hochzuladen, einen Genehmigungsprozess aufzubauen und Änderungen vorzunehmen, egal ob Sie sich in Dropbox oder Microsoft OneDrive befinden. ✅

Die besten Features von Dropbox und Microsoft Office 365

Mit Dropbox Capture für Windows können Siezeit sparen und kommunizieren Sie effektiver mit Screenshots, Videoaufzeichnungen und Voiceover zu beliebigen Dateien

Mit der Dropbox Sign-Integration können Sie elektronische Signaturen in einer Datei sammeln - unabhängig davon, ob Sie in Microsoft Word, Google Tabellen oder Dropbox arbeiten - ohne zu einer anderen App wechseln zu müssen

Mit Dropbox DocuSend für Outlook können Sie ganz einfach sichere Dateien und Anhänge versenden

Greifen Sie auf die Daten zu, die für Sie wichtig sind, mit Offline- und Online-Support für das Freigeben von Dateien in Microsoft Office-Tools wie Microsoft Teams, SharePoint und Word

Beschränkungen von Dropbox und Microsoft Office 365

Dropbox Teams-Konten erfordern ein Microsoft-Konto auf Unternehmensebene, damit die Integration funktioniert

Sie können keine kennwortgeschützten Microsoft Office-Dateien im Office Online Space in Dropbox bearbeiten

Preise für Dropbox und Microsoft Office 365

Sie benötigen ein Dropbox-Konto zwischen 9,99 $ pro Monat und 26 $ pro Benutzer pro Monat - und ein Microsoft 365-Abonnement

und ein Microsoft 365-Abonnement

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox und Microsoft Office 365

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

4. Dropbox- und Slack-Integration

über Slack Ganz gleich, ob Sie Dateien in Google Docs erstellen und in Dropbox speichern oder Ihre Dokumentation direkt in der Dropbox App verwalten, es ist ganz einfach, Ihre Arbeit mit Dropbox freizugeben Slack-Integration . Klicken Sie in der Dropbox App auf die Schaltfläche "Freigeben", um sofort zu sehen, wie Sie die Datei an verschiedene Slack-Kanäle senden können. Verwenden Sie das praktische Suchfeld, um die wichtigsten Slack-Kanäle zu durchsuchen und den gewünschten Kanal zu finden. 🔎

Dropbox und Slack Integration beste Features

Dutzende von Anwendungsfällen bedeuten, dass Sie diese Integration nutzen können, um auf einfache Weise Client-Verträge mit dem Vertriebsteam in Slack freizugeben oder den Kalender für Social Media-Inhalte an das gesamte Marketing-Team zu senden

Aktivitätsfeeds in Dropbox-Dateien zeigen an, wann und wie eine Datei freigegeben wurde, sodass Sie immer auf dem Laufenden bleiben undkommunikationspläne verwalten für bestimmte Dokumente

Direkte Nachricht an einen Kollegen in der Dropbox-Datei, um Feedback zu erhalten oder Genehmigungsprozesse zu vereinfachen

Integrierte Slack-Vorschau und Suchfunktionen zeigen ein Snippet an, damit die Teilnehmer wissen, was sie erwartet, und alle gesendeten Dokumente leicht finden können

Beschränkungen der Dropbox- und Slack-Integration

Einige Benutzer fanden, dass die Vorschau in Slack nicht immer korrekt angezeigt wird

Wie bei vielen Integrationen kann es vorkommen, dass man sich sowohl an Dropbox als auch an Slack wenden muss, um eine Lösung für gemeinsame Probleme zu finden

Preise für die Dropbox und Slack Integration

Sie benötigen ein Dropbox Geschäftskonto, ab 20 $ pro Benutzer pro Monat und ein kostenloses Slack Konto, um loszulegen

Dropbox und Slack Integration Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Dropbox für Zoom

über Dropbox App-CenterOnline Meetings und dateifreigabe sind ein fester Bestandteil eines jeden Arbeitsplatzes. Verbinden Sie die beiden nahtlos mit dem Zoom-Integration für Dropbox. Präsentieren Sie einen Dropbox-Ordner oder eine Datei in einem Zoom-Meeting oder fügen Sie die Dokumentation des Meetings sofort zu Ihrem Dropbox-Konto hinzu.

Dropbox für Zoom beste Features

Dank der einfachen Funktionen ist die Lernkurve niedrig

Der Aktivitäts-Feed in Dropbox zeigt an, wann Dateien in Meetings freigegeben wurden, sodass Sie den Überblick über die Diskussionen behalten können

Vermeiden Sie es, in Meetings Zeit mit dem Suchen oder Freigeben von Dateien zu verschwenden, indem Sie sie mit einem Klick freigeben 🖱️

Starten Sie Zoom direkt aus einer Datei oder einem Ordner in Dropbox, um an einem Meeting mit den betreffenden Mitgliedern des Teams teilzunehmen

Dropbox für Zoom Limits

Benutzer von Dropbox Business müssen sich an den Team-Administrator wenden, um auf bestimmte Features zugreifen zu können

Einige Benutzer hatten Probleme mit Videos wie Tonechos und langsame Ladezeiten für Dateien

Preise für Dropbox für Zoom

Sie benötigen ein kostenloses oder kostenpflichtiges Zoom Konto und ein Dropbox-Konto, um loszulegen

Dropbox für Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

6. Dropbox für Salesforce

über Salesforce App Exchange Die Salesforce-Integration for Dropbox ist ein kostenloses Business-Tool, mit dem Ihr gesamtes Team in Sekundenschnelle auf die aktuellste Version von Dokumenten zugreifen kann. Die Zusammenarbeit in Echtzeit bedeutet, dass Sie mit internen Teammitgliedern und externen Clients zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass jeder über die Daten verfügt, die er für seine Entscheidungen benötigt. 💡

Dropbox für Salesforce beste Features

Greifen Sie direkt in Salesforce auf Dateien zu und geben Sie sie frei, unabhängig davon, ob es sich um Opportunities, Vorgänge oder Konten handelt

Bearbeiten Sie Dokumente in Echtzeit und holen Sie die Genehmigung ein, ohne Salesforce CRM zu verlassen

Änderungen werden sofort synchronisiert und blitzschnell auf den neuesten Stand gebracht

Freigeben von Videos, großen Dateien und umfangreichen Unterhaltungen in Kundentickets ohne Limit

Dropbox für Salesforce Limiten

Markierungsdateien werden verwendet, um Salesforce-Datensätze in Dropbox zu verknüpfen. Wenn Sie diese Dateien jedoch löschen, funktioniert die Integration nicht mehr

Es gibt zwar keine Limits für die Dateigröße, aber für bestimmte Benutzer gibt es Limits für den Speicher

Preise für Dropbox für Salesforce

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox für Salesforce

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Hive x Dropbox

über Hive Hive ist ein Projektmanagement tool, das sich mit verschiedenen Dateidiensten wie Dropbox, Google Drive und OneDrive integrieren lässt. So funktioniert es: Wählen Sie Apps aus, schalten Sie das von Ihrem Unternehmen verwendete Cloud-Laufwerk um, melden Sie sich an, und schon haben Sie Zugriff auf Ihre Dokumentation.

Hive x Dropbox beste Features

Die Desktop-App und die mobile App von Hive funktionieren auf allen Betriebssystemen, einschließlich Windows und Mac sowie Apple iOS und Android

Anhängen von Dateien an eine Aktionskarte oder in Kommentaren und Chat-Nachrichten

Hinzufügen von Anhängen zu Projekten, um kurze Übersichten, Projektleistungen und andere wichtige projektweite Dokumentationen bereitzustellen

Integrationen mit anderen Tools wie Slack machen dieses Tool zu einer großartigen Option für alle, die mehr Funktionen wünschen

Hive x Dropbox Limits

Die Hive-App ist im Vergleich zur Desktop-App stärker limitiert

Die Navigation ist nicht immer intuitiv und braucht etwas Zeit, um sich einzuarbeiten

Preise für Hive x Dropbox

Free mit einem Hive Konto

Hive x Dropbox Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Dropbox + Evernote

über Zapier Diese Evernote-Integration von Zapier hilft Ihnen, ein effektiveres und besser organisiertes Team aufzubauen. Verwenden Sie die beiden Produktivitätstools, um sofort neue Aktionen auszulösen - von Benachrichtigungen und neuen Dateien bis hin zu neuen Notizen auf der Grundlage vorhandener Dokumentation.

Dropbox + Evernote beste Features

Einfache Automatisierung dank einfacher Ausklappen-Menüs, mit denen Sie verschiedene Auslöser und Aktionen sowohl in Dropbox als auch in Evernote miteinander verbinden können

Wählen Sie genau die Daten aus, die durch die Integration automatisiert werden sollen, um Zeit zu sparen und sicherzustellen, dass Sie die benötigten Informationen erhalten

Die Integration funktioniert wie einvirtueller Assistent sie erstellt automatisch Workflows auf der Grundlage bestimmter Eingaben

Hinzufügen von Fälligkeitsdaten, Mitarbeitern und Nachverfolgungsinformationen zuarbeitsabläufe verwalten in Dropbox und Evernote

Dropbox + Evernote Beschränkungen

Manchmal hatten Benutzer Probleme damit, dass die Auslöser das Element der Aktion tatsächlich initialisierten

Es ist einfach, Hilfe zu erhalten, aber es kann einige Zeit dauern, bis Sie das Ticket erstellt haben

Preise für Dropbox und Evernote

Free Forever für die wichtigsten Features

für die wichtigsten Features 14-tägige Testversion für Premium-Features und Apps

Dropbox + Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Kapitelra: N/A

9. Dropbox mit Adobe

über Dropbox Bringen Sie Ihre kreative Arbeit auf ein neues Niveau mit dieser Integration für Adobe und Dropbox. Geben Sie Links zu Photoshop und Illustrator mit Hi-Fi-Vorschau sofort frei. Außerdem können Sie mit In-App-Kommentaren und -Anmerkungen Feedback geben und sofortige Freigabe erhalten. ✍️

Dropbox mit den besten Features von Adobe

Definieren Sie benutzerdefinierte Berechtigungen und gewähren Sie Zugriff auf PDFs, Videos und Bilder in Dropbox

Markieren, Kommentieren und Überprüfen von Text und Medien in Dropbox, unabhängig davon, mit welchem Adobe tool die Datei erstellt wurde

Sicherheits-Features wie die 2656-Bit-Verschlüsselung sorgen für die Sicherheit Ihrer Dokumente

Passwortschutz, Dateisperren und Ablaufdaten ermöglichen das Freigeben von Dokumenten auf die gewünschte Weise

Dropbox mit Adobe Limits

Einige Features sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar, die teuer sein können

Einige Benutzer bemängelten eine Verzögerung bei der Synchronisierung in Echtzeit, insbesondere bei großen Dateien

Dropbox mit Adobe Preise

Verbindung Dropbox kostenlos, aber Sie benötigen ein kostenpflichtiges Adobe Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox mit Adobe

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Zoho CRM für Dropbox

über Dropbox App-CenterZoho ist ein CRM tool, das Geschäften hilft, Kundenbeziehungen zu verwalten, bessere Produkte zu entwickeln und datenbasierte Erkenntnisse zu gewinnen. Verbinden Sie Zoho mit Dropbox mit dieser Integration, um die Nachverfolgung wichtiger Kundendokumente, Ideen und mehr zu gewährleisten. 📁

Zoho CRM für Dropbox - die besten Features

Fügen Sie Dateien zu Ihrem CRM hinzu und sehen Sie sie sofort in Ihrem verbundenen Dropbox-Konto

Geben Sie Dateien in Dropbox direkt aus Zoho CRM heraus frei, um Zeit zu sparen

Speichern Sie Formulare für Kundenfeedback, Fragebögen und Feature-Anfragen, die das Vertriebsteam in Zoho gesammelt hat, in Dropbox-Ordnern und organisieren Sie sie

Aktualisieren Sie die Berechtigungen zum Freigeben, damit jeder auf die benötigte Dokumentation zugreifen kann

Zoho CRM für Dropbox Limitierungen

Die Einrichtung und Authentifizierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen und umfasst mehrere Schritte

Einige Benutzer bemängelten eine Verzögerung bei der Synchronisierung

Preise für Zoho CRM für Dropbox

Die Integration ist kostenlos, aber Sie benötigen sowohl ein Zoho- als auch ein Dropbox-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM für Dropbox

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Mit diesen Dropbox-Integrationen haben Sie eine bessere Kontrolle über die Arbeitsabläufe, die Dokumentation und die Kommunikation in Ihrem Team. Von einer kompletten Projektmanagement-Software, die alle Aspekte der Arbeit Ihres Teams abdeckt, bis hin zu Tools für eine bessere Kommunikation und Dateiverwaltung - es gibt eine Integration für Ihre Bedürfnisse. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beginnen Sie, Dateien effizienter zu erstellen, zu speichern und freizugeben. Mit der integrierten Dropbox-Integration verbessern Sie die Interaktion mit Ihren Clients, vereinfachen die Speicherung in der Cloud und weisen Arbeiten automatisch auf der Grundlage der Dokumentation in Dropbox zu. Wie wär's mit einer gelungenen Kombination? 🏆