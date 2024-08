die 10 besten Odoo-Alternativen & Konkurrenten im Jahr 2024

Ob es um die Rechnungsstellung, die Fertigung, die Verwaltung von Kundenbeziehungen, das Projektmanagement oder andere Aufgaben geht, die Software hilft Ihnen, den Überblick zu behalten.

Odoo ist zwar ein leistungsfähiges Tool für die Verwaltung von Geschäften, aber vielleicht ist es nicht die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse. Vielleicht wünschen Sie sich bestimmte Features, eine kostengünstigere Lösung oder ein anderes Benutzererlebnis.

Was auch immer der Fall ist, es hat Sie zu dieser Frage gebracht: Was sind die besten Alternativen zu Odoo?

Wie sich herausstellt, haben wir die Antwort. 🤩

Wir haben mehrere Softwarelösungen untersucht und durchforstet, um diese Liste mit den 10 besten Alternativen zu Odoo zusammenzustellen, damit Sie Ihre Prozesse vereinfachen und sich auf das Geschäft konzentrieren können.

Was ist Odoo?

Odoo ist ein ERP-Tool (Enterprise Resource Planning), mit dem Sie jeden Bereich Ihres Geschäfts rationalisieren können. Es kommt mit spezialisierten apps für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) , Personalwesen, Vertrieb, Buchhaltung, E-Commerce und mehr.

Über Odoo Eines der herausragenden Features von Odoo ist sein modularer Aufbau. Wählen Sie einfach die Apps aus, die Sie jetzt brauchen, und fügen Sie weitere hinzu, wenn Sie wachsen. Odoo bietet sowohl eine Open-Source- als auch eine Enterprise-Version und richtet sich an Unternehmen, die unbegrenzte Flexibilität bevorzugen, und solche, die Hosting und Wartung auslagern möchten.

Allerdings ist Odoo vielleicht nicht jedermanns Sache. ☕️

Den Apps in der Enterprise Version fehlen möglicherweise bestimmte erweiterte Features, die Ihr Geschäft benötigt. Die Community Version sperrt den Zugang zu einigen dieser Apps und limitiert die Features in anderen. Auch die Preisgestaltung kann ein Problem darstellen, denn das Hinzufügen weiterer Module oder Benutzer kann die Kosten schnell in die Höhe treiben.

Worauf sollten Sie bei Alternativen für Odoo Customer Relationship Management achten?

Die Auswahl der idealen business Management Software ist keine leichte Aufgabe. Aber eine kurze Liste der wichtigsten Features kann die Entscheidung erleichtern. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, finden Sie hier einige Elemente, die Sie bei der Suche nach einer Alternative zu Odoo im Auge behalten sollten:

Funktionalität : Das Tool sollte Ihre branchenspezifischen Anforderungen und Kerngeschäftsprozesse abdecken, wie z. BCRM und Projektmanagement, Buchhaltung und Inventar

Das Tool sollte Ihre branchenspezifischen Anforderungen und Kerngeschäftsprozesse abdecken, wie z. BCRM und Projektmanagement, Buchhaltung und Inventar Anpassung: Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Tool, um Ihre individuellen Prozesse und Workflows zu modellieren. Dazu gehört das Erstellen von benutzerdefinierten Feldern, Ansichten, Dashboards, Berichten oder Regeln für die Automatisierung

Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Tool, um Ihre individuellen Prozesse und Workflows zu modellieren. Dazu gehört das Erstellen von benutzerdefinierten Feldern, Ansichten, Dashboards, Berichten oder Regeln für die Automatisierung Integrationen: Entscheiden Sie sich für eine Business-Management-Lösung, die sich problemlos mit Ihrer aktuellen Technologie verbinden lässt, um einen reibungslosen Übergang und nahtlose Datenflüsse nach dem Setup zu gewährleisten (Finanzmanagement, Lieferkettenmanagement, Bestandsmanagement, Projektmanagement usw.)

Entscheiden Sie sich für eine Business-Management-Lösung, die sich problemlos mit Ihrer aktuellen Technologie verbinden lässt, um einen reibungslosen Übergang und nahtlose Datenflüsse nach dem Setup zu gewährleisten (Finanzmanagement, Lieferkettenmanagement, Bestandsmanagement, Projektmanagement usw.) Skalierbarkeit: Die Plattform sollte mit Ihrem Geschäft mitwachsen und problemlos mehr Benutzer und Daten verarbeiten können

Die Plattform sollte mit Ihrem Geschäft mitwachsen und problemlos mehr Benutzer und Daten verarbeiten können Einsatz: Entscheiden Sie, ob Sie eine Cloud-basierte oder eine selbst gehostete Lösung bevorzugen, und erkunden Sie die verfügbaren Optionen

Entscheiden Sie, ob Sie eine Cloud-basierte oder eine selbst gehostete Lösung bevorzugen, und erkunden Sie die verfügbaren Optionen Zugänglichkeit: Je nach Ihren Bedürfnissen sollte das Tool über eine mobile App für den Zugriff von unterwegs verfügen

Je nach Ihren Bedürfnissen sollte das Tool über eine mobile App für den Zugriff von unterwegs verfügen Ressourcen und Support: Wählen Sie eine Verwaltungssoftware, die eine umfassende Dokumentation, Anleitungen und ein zuverlässiges Team für den Kundensupport bietet

Die 10 besten Odoo-Alternativen für das Jahr 2024

Es kann schwierig sein, eine Software für die Verwaltung von Geschäften zu finden, die alle Ihre Anforderungen erfüllt. Glücklicherweise müssen Sie das nicht allein erledigen. Hier finden Sie die 10 besten Alternativen zu Odoo, einschließlich der Stärken, Limitierungen und Benutzerbewertungen jedes Tools, damit Sie die richtige Wahl treffen können.

Nutzen Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit über 15 Ansichten, vorgefertigten Vorlagen und zahlreichen Features für die Zusammenarbeit effizient zu verwalten

Deployment: Nur Cloud

ClickUp ist ein All-in-One produktivität Suite wurde entwickelt, um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Verwaltung ihrer Kernprozesse zu unterstützen. Mit über 15 benutzerdefinierten Feldern und Ansichten (wie Tabelle, Kanban, Kalender und Gantt-Ansicht) können Sie die Benutzeroberfläche leicht an die Arbeitsabläufe jeder Abteilung in Ihrem Geschäft anpassen.

Verwaltung von CRM-Workflows ist mit ClickUp ein Kinderspiel. Verkaufsteams können ClickUp Formulare zur Erfassung und Nachverfolgung von Leads in einer visuellen Vertriebs-Pipeline. Sobald die Geschäfte geschlossen sind, können Sie nahtlos zur Verwaltung von Client-Kontos und Projekten übergehen. 🙌

Erstellen Sie Aufgaben, legen Sie Fälligkeitsdaten fest, und weisen Sie Rollen zu, damit jedes Mitglied Ihres Teams genau weiß, was es zu erledigen hat. Sie müssen diese Schritte nicht jedes Mal wiederholen - ClickUp-Automatisierungen übernehmen die anfallende Arbeit, so dass Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, die wirklich wichtig ist.

Und mit über 100 nativen Integrationen können Sie sich mit Ihren bevorzugten Tools verbinden und Ihre Workflows vollständig benutzerdefinieren. ⚒️

Wenn Sie nach einer erschwinglichen Alternative zu Odoo mit fortschrittlichen CRM-, Vertriebs- und projektmanagement features, Schritt bis zu ClickUp.

ClickUp beste Features:

Erstellen und Verwalten von Business-Dokumenten inClickUp Dokumente* VerwendenClickUp AI um Aufgabenbeschreibungen, Dokumentenzusammenfassungen und Elemente aus Notizen zu generieren

Zusammenarbeit mit Ihrem Team über @mentions, Kommentare und Chat

Zugriff auf ClickUp über das Web, den Desktop (Windows, macOS und Linux) und mobile Geräte (Android und iOS)

Erstellung benutzerdefinierter Dashboards zur Überwachung von Projekten, Teamleistungen und wichtigen Metriken und KPIs für das Geschäft

über 1.000 Integrationen, um alles, was Sie brauchen, an einem Ort zu vereinen

ClickUp Limits:

Der mobilen App fehlen einige Features, die in der Web- und Desktop-Version enthalten sind

Es fehlen erweiterte Features für Buchhaltung, Inventar und E-Commerce

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Acumatica

über Acumatica Einsatz: Cloud oder vor-Ort

Acumatica ist ein Cloud-ERP für mittlere bis große Geschäfte, die ihre Bestände, Verkaufsstellen (POS), Zeiterfassung, Gehaltsabrechnung und Kundenbeziehungen verwalten möchten. Sie können aus fünf branchenspezifischen Editionen wählen: Allgemeine Geschäfte, Fertigung, Verteilung, E-Commerce im Einzelhandel und Bauwesen.

Wie bei Odoo können Sie auch bei Acumatica nur die Apps auswählen, die Sie gerade benötigen. Anstatt jedoch pro Benutzer abzurechnen, erfolgt die Abrechnung auf der Grundlage der von Ihnen genutzten Apps und Systemkapazitäten. Diese Preisgestaltung ist ideal, wenn Sie ein schnell wachsendes Geschäft besitzen - Sie zahlen keine zusätzlichen Kosten, wenn Sie weitere Benutzer hinzufügen. 💰

Acumatica beste Features:

Zugriff auf Acumatica über die mobilen Apps für iOS und Android

Generierung benutzerdefinierter Finanz- und Betriebsberichte in den Formaten HTML, PDF, Excel und Word

Automatischer Versand von Rechnungen und Kontoauszügen an Kunden in regelmäßigen Abständen

Verbindung von Acumatica mit über 100 Apps von Drittanbietern, darunter Shopify, Amazon, BigCommerce, Velixo und Avalara

Acumatica Beschränkungen:

Es gibt keinen kostenlosen Plan oder eine Testversion

Die benutzerdefinierte Erstellung von Berichten mit dem Berichtsdesigner ist komplex

Acumatica Preise:

Kontakt für Preise

Acumatica Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (836 Bewertungen)

4.4/5 (836 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100 Bewertungen)

3. Quickbooks Online

über Quickbooks Online Deployment: Nur Cloud

QuickBooks Online ist eine Cloud-Buchhaltungssoftware, die speziell für kleine Geschäfte entwickelt wurde. Mit ihr können Sie professionelle Rechnungen erstellen, Zahlungen online akzeptieren und sogar regelmäßige Abrechnungszyklen einstellen. Es hilft auch bei der Nachverfolgung von Ausgaben, der Lohnabrechnung und der Verwaltung von Basisinventar. 💸

Viele Buchhalter sind mit QuickBooks Online vertraut. Wenn Sie sich also entscheiden, Ihre Buchhaltung auszulagern, ist es einfach, Hilfe zu finden.

Quickbooks Online beste Features:

Verbinden Sie Ihre Bank- und Kreditkartenkonten, um Transaktionen automatisch zu erfassen

Erstellen Sie verschiedene Finanzberichte wie Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Konten

Laden Sie Buchhalter zur Überprüfung Ihrer Bücher ein und arbeiten Sie gemeinsam an der Lösung von Problemen 🧑‍💻

Verbindung mit Hunderten von Apps von Drittanbietern wie Shopify, eBay, Square und PayPal

Quickbooks Online Beschränkungen:

Einige Benutzer berichten, dass der Kundensupport nicht zuverlässig ist

Tools zur Bestandsverwaltung sind nur in den teuersten Plänen verfügbar

Quickbooks Online Preise:

Einfacher Start: $30/Monat

$30/Monat Essentials: $60/Monat

$60/Monat Plus: $90/Monat

$90/Monat Erweitert: $200/Monat

Quickbooks Online Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.0/5 (3,160 Bewertungen)

4.0/5 (3,160 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,377 Bewertungen)

4. Zoho One

über Zoho Eins Einsatz: Nur Cloud

Zoho One ist ein Business Management System für KMUs. Es verfügt über 40+ Apps, die Sie bei der Verwaltung von Vertrieb, Marketing, HR, Support, Buchhaltung und IT-Abläufe abteilungen und gewährleistet gleichzeitig einen reibungslosen Datenfluss zwischen ihnen.

Sie zahlen einen Preis für den Zugriff auf alle Apps. Wie bei Odoo können Sie mit einigen wenigen Apps beginnen und bei Bedarf weitere hinzufügen. Sie können den Mitarbeitern auch bestimmte Apps zuweisen und ihre Rollen innerhalb dieser Apps festlegen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Alternative zu Odoo sind, die Zugriff auf viele Apps bietet, aber wesentlich günstiger ist, könnte Zoho One die perfekte Lösung für Sie sein.

Zoho One beste Features:

Nahtlose Zusammenarbeit infunktionsübergreifenden Teams über Chat, Bildschirmfreigabe und Videoanrufe

Automatisierung von Vertriebs- und Abrechnungsprozessen, z. B. Zuweisung von Leads, Versand von Follow-up-E-Mails und Erstellung von Angeboten und Rechnungen

Geben Sie Kunden Zugang zu einem Portal für Zahlungen und Zugriff auf frühere Angebote und Rechnungen

Verschaffen Sie sich umfassende Einblicke, indem Sie Daten aus allen Zoho Apps und Anwendungen von Drittanbietern in Ihrem Dashboard zusammenführen

Zoho One Einschränkungen:

Die Plattform wird gelegentlich langsam und fehleranfällig

Einige Benutzer berichten von uneinheitlicher Support-Qualität und Reaktionszeit

Zoho One Preise:

Alle Mitarbeiter Preise : $35/Monat pro Mitarbeiter

$35/Monat pro Mitarbeiter Flexible Benutzer Preise : $90/Monat pro Benutzer

Zoho One Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (18,400+ Bewertungen)

4.4/5 (18,400+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (106 Bewertungen)

5. SAP Business One

über SAP Business One Einsatz: Cloud oder on-premise

SAP Business One ist ein ERP-System für den Mittelstand mit branchenspezifischen Funktionen für die Bereiche Fertigung, Konsumgüter, Dienstleistungen, Groß- und Einzelhandel.

Es umfasst 15 Module für CRM, Vertrieb, Service, Produktion und Lagerhaltung. Diese Alternative zu Odoo bietet Ihnen alles, was Sie für die Verwaltung und Optimierung Ihrer Geschäftsabläufe benötigen - vom Versand automatischer Warnmeldungen bis hin zu fortschrittlichen Analysen. 🌻

Im Gegensatz zu Odoo müssen Sie alle Module kaufen. Daher ist dieses Business-Software- und ERP-System ideal für die einzelnen Branchen, auf die es abzielt.

SAP Business One beste Features:

Synchronisierung der Bestände in mehreren Lagern für eine genaue Bestandsverwaltung

Direkte Verbindung mit Ihrer Bank, Nachverfolgung aller Transaktionen und Automatisierung von Abgleichvorgängen

Erhalten Sie Benachrichtigungen bei Abweichungen in Bereichen wie Rohertrag, Guthaben und Mindestbestand über In-App-Benachrichtigungen, E-Mail oder SMS

Benutzerdefiniertes Dashboard zur Nachverfolgung von Kosten, Verkaufsleistung, Umsatz und Cash Flow

Beschränkungen von SAP Business One:

Limitierte HR- und CRM-Funktionen

Bedarf an Beratern für die Automatisierung von Berichten

Preise für SAP Business One:

Kontakt für Preisgestaltung

SAP Business One Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (505 Bewertungen)

4.3/5 (505 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (284 Bewertungen)

6. SuiteCRM

über SuiteCRM Deployment: Cloud oder vor-Ort

SuiteCRM ist ein Open-Source-CRM zur Rationalisierung des Vertriebs, CRM-Marketing und Kundensupport-Prozesse. Es verfügt über 26 Module zur Verwaltung von Leads, PDF-Vorlagen für Angebote und Rechnungen, CRM-Berichte und vieles mehr. Fügen Sie Module hinzu oder entfernen Sie sie, benennen Sie sie um, und passen Sie ihre Felder, Layouts und Beziehungen an.

Während SuiteCRM kostenlos heruntergeladen und ohne Limit genutzt werden kann, können Sie SuiteCRM als gehostete Cloud-Version erwerben. Wenn Sie auf der Suche nach einer Open-Source-Alternative zu Odoo mit umfassenden CRM-Features und nativen Integrationen sind, könnte SuiteCRM das Richtige für Sie sein. 🍬

SuiteCRM beste Features:

Planen Sie Meetings, protokollieren Sie Anrufe und verfassen Sie E-Mails direkt auf der Plattform

Ansicht einer Zeitleiste mit allen Interaktionen, die mit jedem Konto in Ihrem Unternehmen stattgefunden habenkundendatenbank* Erstellen Sie Rollen für jeden Benutzer, damit dieser nur die für seine Aufgaben relevanten Informationen sehen kann

Verbinden Sie SuiteCRM mit über 120 Apps, darunter Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp und Telegram

SuiteCRM Beschränkungen:

Limitierte Dokumentation zu den Modulen

Wird bei der Arbeit mit großen Datenbanken langsam

SuiteCRM Preise:

Starter: £95 ($117.59)/Monat

£95 ($117.59)/Monat Business: 332,50 € (411,55 €)/Monat

332,50 € (411,55 €)/Monat Premium: £475 ($587.93) /Monat

SuiteCRM Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (88 Bewertungen)

4.2/5 (88 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (46 Bewertungen)

7. Microsoft Dynamics 365

über Microsoft Dynamics 365 Deployment: Cloud oder vor-Ort

Microsoft Dynamics 365 ist eines der führenden ERP-Software-Tool für mittelgroße bis große Unternehmen. Es deckt die Bereiche Finanzen, Vertrieb, Lagerhaltung, Lieferkettenmanagement, Fertigung und Projektmanagement ab.

Dynamics 365 ist in hohem Maße für verschiedene Branchen anpassbar, insbesondere für die Fertigung, Finanzdienstleistungen, das Gesundheitswesen und den Einzelhandel. Wenn Sie zu einem großen Unternehmen gehören, werden Sie Dynamics 365 wahrscheinlich einfacher, schneller und kostengünstiger einsetzen können als ähnliche ERP-Tools.

Microsoft Dynamics 365 beste Features:

Nahtlose Integration mit Microsoft 365 Apps, Power BI und LinkedIn

Priorisieren Sie Leads nach Umsatzpotenzial und verfolgen Siecustomer Journeys für optimale Verlängerungen und Upsells 📈

Verwalten und Nachverfolgen von Projekten mit Timesheets, fortschrittlicher Kostenrechnung und Budgetkontrolle zur Sicherstellung der Rentabilität

Maßgeschneiderte Dashboards zur Anzeige von rollenspezifischen Aktivitäten und Metriken

Microsoft Dynamics 365 Limits:

Die Integration mit Systemen von Drittanbietern kann eine Herausforderung sein

Die mobile App verfügt nicht über alle Features und ist manchmal fehlerhaft

Microsoft Dynamics 365 Preise:

Business Central Essentials: Beginnt bei 70 $/Monat pro Benutzer

Beginnt bei 70 $/Monat pro Benutzer Business Central Premium: Ab $100/Monat pro Benutzer

Microsoft Dynamics 365 Bewertungen und Rezensionen:

G2: 3.8/5 (1,500+ Bewertungen)

3.8/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (5,200+ Bewertungen)

8. Epicor Kinetic

über Epicor Kinetic Einsatz: Cloud oder vor-Ort

Epicor Kinetic ist eine weitere ERP-Lösung für die Bereiche Fertigung, Verteilung und Einzelhandel. Sie eignet sich hervorragend für die Abwicklung komplexer Fertigungsabläufe nach der Reihenfolge der Bestellung oder nach dem Engineer-to-Order-Prinzip.

Mit dieser Lösung können Sie Funktionen wie Finanzen, Kundenbeziehungen, Lieferkette und Lagerverwaltung verwalten. Dies ist eine großartige Odoo-Alternative für mittelgroße oder große Unternehmen, die mehr Hilfe bei fortgeschrittenen Fertigungsanforderungen als bei HR und CRM benötigen.

Epicor Kinetic beste Features:

Einfacher Zugriff über das Handy

Richten Sie den Produktkonfigurator ein, um benutzerdefinierte Reihenfolgen von Clients zu erfassen und zu verwalten

Nutzen Sie Text-, Bild- und Spracheingaben, um Datenbankinformationen abzurufen und Aktionen auszuführen (z. B. Umwandlung eines Angebots in eine Reihenfolge)

Verbindung mit gängigen Plattformen wie BigCommerce, Quickbooks, Salesforce und Avalara

Beschränkungen von Epicor Kinetic:

Kompliziertes Setup und benutzerdefinierte Anpassungen

Einige Benutzer berichten von inkonsistentem und verzögertem Kundensupport, insbesondere bei komplexen Problemen

Preise für Epicor Kinetic:

Kontakt für Preise

Epicor Kinetic Bewertungen und Rezensionen:

G2: 3.7/5 (423 Bewertungen)

3.7/5 (423 Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (176 Bewertungen)

9. Salbei 100

über Salbei 100 Einsatz: vor-Ort nur

Sage 100 ist eine Buchhaltungslösung für kleine und mittlere Geschäfte, insbesondere in den Bereichen Fertigung, Großhandel, Verteilung, professionelle Dienstleistungen und Bauwesen. 👷

Neben der Buchhaltung übernimmt Sage 100 auch die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Kundenbetreuung und die Bestandsverwaltung. Ein wichtiges Feature ist die Nachverfolgung der Bestände in Echtzeit und die Status-Warnungen. Diese tragen dazu bei, dass die Bestände konstant bleiben und der Lagerbetrieb reibungslos verläuft.

Sage 100 ist zwar nur für den Einsatz vor Ort verfügbar, aber die Plattform arbeitet mit Drittanbietern zusammen, um Sie bei Bedarf beim Übergang in die Cloud zu unterstützen.

Sage 100 beste Features:

Bewerten Sie die Rentabilität von Projekten und überwachen Sie Budgets mit dem Job Costing Feature

Verschaffen Sie sich auf dem Dashboard einen Überblick über die Geschäftsabläufe und die Leistung

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie die Erstellung von Bestellungen und Berichterstellungen für die Buchhaltung

Speichern Sie Ihre häufig genutzten Funktionen und Berichterstellungen an einem Ort, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen

Beschränkungen von Sage 100:

Erfordert einen Drittanbieter für Setup und Upgrades

Limitierte native Integrationen

Preise für Sage 100:

Kontakt für Preise

Sage 100 Bewertungen und Rezensionen:

G2: 3.6/5 (193 Bewertungen)

3.6/5 (193 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (305 Bewertungen)

10. Oracle Netsuite

über Oracle Netsuite Deployment: Nur Cloud

Oracle NetSuite ist ein Cloud-ERP, das für Startups und KMUs entwickelt wurde. Es vereint Finanzmanagement, CRM, E-Commerce, Auftragsmanagement und HR unter einem Dach.

Um mit NetSuite zu beginnen, zahlen Sie für die Kernplattform, alle branchenspezifischen Module, die Sie benötigen, die Anzahl der Benutzer und eine einmalige Setup-Gebühr. Wenn Ihr Geschäft wächst, können Sie weitere Module und Benutzer zu den Tools für die Modellierung von Geschäftsprozessen hinzufügen. ✨

Wenn Sie nach der ähnlichsten Odoo-Alternative für komplexe Vorgänge suchen und es sich leisten können, könnte NetSuite eine gute Wahl sein.

Oracle Netsuite beste Features:

Verwalten Sie Vorgänge über mehrere juristische Personen hinweg

Führen Sie globale Suchen durch und speichern Sie häufige Suchen für einfachen Zugriff

Erstellen Sie benutzerdefinierte Finanz- undvertriebsberichte zur Nachverfolgung von Business Metriken und KPIs

Verbindung mit Hunderten von externen Apps in den Bereichen E-Commerce, CRM, Kundensupport und mehr

Oracle Netsuite Limitierungen:

Langsam beim Laden neuer Seiten

Die benutzerdefinierte Anpassung ist komplex und erfordert möglicherweise die Beauftragung eines Beraters

Oracle Netsuite Preise:

Kontakt für Preise

Oracle Netsuite Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.0/5 (2,700+ Bewertungen)

4.0/5 (2,700+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,300+ Bewertungen)

Level Up Your Business Operations With Better Options

Jede unserer Top-Alternativen zu Odoo hat ihre Schlüssel-Stärken und ist auf bestimmte Größen und Branchen von Geschäften ausgerichtet. Prüfen Sie sie sorgfältig, um die beste Lösung für Ihr Geschäft zu finden. Das richtige Tool sollte Ihre Kernanforderungen erfüllen, die Arbeit erleichtern und Ihr Wachstum unterstützen. 🌱

Wenn Sie auf der Suche nach einem intuitiven und vielseitigen Tool für die Verwaltung Ihres kleinen oder mittelgroßen Geschäfts sind, sind Sie bei ClickUp an der richtigen Adresse.

Sie müssen weder eine Demo buchen noch Ihr Portemonnaie öffnen. Erstellen Sie noch heute ein Konto und entdecken Sie alle Features von ClickUp kostenlos!