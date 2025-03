die 10 besten Tools für das Projektmanagement im Wasserfall 2025

Es gibt viele Möglichkeiten, ein Projekt zu managen - von Agile bis Lean, von Scrum bis Kanban. Jede hat ihre Stärken, aber eine der beliebtesten Projektmanagement-Methoden ist das Wasserfallmodell.

Bei diesem Ansatz stehen sorgfältige Planung und Forschung im Vordergrund, um ein erfolgreiches Ergebnis zu gewährleisten. Um dies zu erreichen, benötigen Projekt Teams eine Software, die für dieses Modell entwickelt wurde - mit Features, die sich an den einzelnen Schritten eines Projekts orientieren.

Es gibt eine Vielzahl von Wasserfall projektmanagement-Software aber welche sind die besten?

Lassen Sie uns eintauchen und es herausfinden! 🏊‍♀️

Was ist ein Tool für das Projektmanagement im Wasserfall?

die Methodik des Wasserfall-Projektmanagements konzentriert sich auf einen linearen Weg vom Anfang bis zum Ende, wobei der nächste phase des Projekts beginnt erst, wenn die vorherige Phase abgeschlossen ist. Es ist ideal für komplexe Projekte mit vielen Aufgaben. ✅

Die verschiedenen Elemente der Wasserfallmethodik

Software für das Projektmanagement nach der Wasserfallmethode und tools für die Sprint-Planung bieten Projekt- und Softwareentwicklungsteams eine einfache Möglichkeit, Projekte nach dieser Methodik zu planen.

Diese Art des Projektmanagements gliedert sich in der Regel in fünf verschiedene Phasen:

Projektanforderungen Phase: Sammeln von Wissen und Daten, die für das Projekt benötigt werden projektumfang zu Beginn des Projekts

Sammeln von Wissen und Daten, die für das Projekt benötigt werden projektumfang zu Beginn des Projekts Entwurfsphase : die technische Entwurfsphase eines Produkts oder einer Lösung

die technische Entwurfsphase eines Produkts oder einer Lösung Implementierungsphase : die Phase, in der ein Produkt gecodet oder gebaut wird

die Phase, in der ein Produkt gecodet oder gebaut wird Verifizierungs- oder Testphase: der robuste Testprozess, bevor ein Produkt für die Benutzer freigegeben wird

der robuste Testprozess, bevor ein Produkt für die Benutzer freigegeben wird Einführungs- und Wartungsphase : die laufende Wartung und Bereitstellung von Updates als Teil des Entwicklungsprozesses

Ein zentrales Feature von wasserfall-Projektmanagements ist eine Front-lastige Planung, um mögliche Herausforderungen im weiteren Verlauf zu vermeiden. Da die Planung ein so entscheidendes Element ist, verfügen die besten Softwarelösungen für das Projektmanagement im Wasserfall über Features, die diesen Prozess unterstützen und rationalisieren, z. B. Aufgabenmanagement, Dokumentenbibliotheken, Gantt-Diagramme und Projektzeitpläne. 📚

Worauf sollten Sie bei einem Tool für das Projektmanagement in Wasserfallprojekten achten?

Bei so vielen unterschiedlichen Phasen brauchen Teams eine Softwareplattform, die auf das Wasserfallmodell abgestimmt ist.

Wenn Sie überlegen, welches Tool sich am besten für Ihre Wasserfall-Projektmanagement-Methodik eignet, sollten Sie darüber nachdenken:

Features: Verfügt die Software über die spezifischen Features für das Projektmanagement, die Sie benötigen?

Verfügt die Software über die spezifischen Features für das Projektmanagement, die Sie benötigen? Benutzerfreundlichkeit: Ist die Software einfach zu bedienen? Können alle Mitglieder Ihres Teams lernen, sie effektiv zu nutzen?

Ist die Software einfach zu bedienen? Können alle Mitglieder Ihres Teams lernen, sie effektiv zu nutzen? Anpassung: Können Sie die Software an Ihre Bedürfnisse anpassen?

Können Sie die Software an Ihre Bedürfnisse anpassen? Preisgestaltung : Gibt es einen kostenlosen Plan? Ist der monatliche Preis erschwinglich?

Gibt es einen kostenlosen Plan? Ist der monatliche Preis erschwinglich? Integrationen: Lässt sich das Tool mit anderen Tools integrieren? Passt es zu Ihren vorhandenen Tools?

Lässt sich das Tool mit anderen Tools integrieren? Passt es zu Ihren vorhandenen Tools? Wachstum: Ist die Software skalierbar, wenn Sie wachsen? Könnte sie einige Ihrer anderen Tools ersetzen?

Um das beste Wasserfall-Tool zu finden projektmanagement tool für Ihr Team oder Unternehmen zu finden, denken Sie über Ihre Ziele nach und überlegen Sie, welche Faktoren für Sie am wichtigsten sind. Entscheiden Sie, ob die Kosten ein Schlüssel sind, oder ob Sie gerne mehr für ein Tool mit mehr Features investieren, das Folgendes umfasst optimierung des Workflows empfehlungen. Überlegen Sie, ob Sie nur Features für das Projektmanagement benötigen, oder ob die Software auch andere Aspekte Ihres Werkzeugkastens ersetzen könnte.

Es gibt eine große Vielfalt an Projektmanagement-Lösungen für die Wasserfallmethode. Einige konzentrieren sich auf einen Bereich, wie z. B. die Projektplanung, während andere auch viele Ihrer anderen Tools ersetzen könnten. Hier ist unsere Shortlist der besten Wasserfall-Tools tools für das Projektmanagement zum Ausprobieren im Jahr 2024.

Überwachen Sie Ihr Wasserfallprojekt in einem Gantt Diagramm mit ClickUp

Wenn es darum geht projektmanagement gibt es kein besseres tool als ClickUp. Dieses visuelle Software-Plattform für das Projektmanagement ist in hohem Maße anpassbar, was bedeutet, dass Sie sie für jede beliebige Projektmanagement-Methode verwenden können - einschließlich des agilen Projektmanagements und des Wasserfallmodells methodik zur Prozessverbesserung .

Visualisieren Sie Ihren gesamten Workflow auf einen Blick und auf verschiedene Arten mit ClickUp Ansichten . Verwenden Sie ein Gantt-Diagramm, um die Zeitleiste Ihres Projekts zu sehen, arbeiten Sie Ihre Aufgaben in der Listenansicht ab, oder verwenden Sie unsere Board-Ansicht, um schnell zu sehen, welche Aufgaben in welche Phase des Prozesses gehören. Nutzen Sie unsere leistungsstarke Ansicht "Formulare", um Übermittlungen von Fehlern in umsetzbare Aufgaben zu verwandeln. ClickApps können Sie Beziehungen zwischen Aufgaben herstellen, Meilensteine einstellen und Sprints von Projekten verwalten und auflösen. Oder legen Sie gleich los mit dem von Experten entwickelten Wasserfall-Management-Vorlage von ClickUp .

Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Teams in Echtzeit mit ClickUp Chat . Geben Sie Ressourcen frei, tauschen Sie Ideen aus, und bewältigen Sie Herausforderungen auf effizientere Weise als durch das Hin- und Herschicken von E-Mails oder Nachrichten.

Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000+ work tools durch ClickUp Integrationen mit einer Mischung aus nativen und von Zapier unterstützten Integrationen - einschließlich Tools wie GitHub, Bitbucket, Figma und Sentry. 🧰

ClickUp beste Features

Visualisieren Sie Ihr Projekt, organisieren Sie Rückstände und überwachen Sie Projektaufgaben in mehreren Ansichten, einschließlich Gantt-Diagrammen und Boards

Erstellen Sie Beziehungen und Abhängigkeiten zu Aufgaben, um Ihren Workflow zu strukturieren

Verwenden Sie ClickUp als tool für die kontinuierliche Bereitstellung zur Freigabe von Updates als Teil der letzten Phase des Wasserfallmodells

Erstellen von Projektberichten mit ClickUp Dokumente und einfach mit Teammitgliedern und Stakeholdern

Einstellung ClickUp Ziele zur Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts und ihr Team zu motivieren zum Erfolg

Holen Sie sich Inspiration und praktische Lösungen von unseremVorlagen-Bibliothek, einschließlich vorlagen für den Tagesplaner für das tägliche Management von Aufgaben

ClickUp Beschränkungen

ClickUp verfügt über eine Vielzahl von benutzerdefinierten Optionen, die jedoch für neue Benutzer anfangs überwältigend sein können

ClickUp AI ist ein neues Feature, daher werden in Zukunft weitere Funktionen für das Projektmanagement folgen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Jira

über JiraJira ist ein Projektmanagement-Tool, das von Teams bevorzugt wird, die nach der agilen Methodik arbeiten, aber auch für das Wasserfallmodell benutzerdefiniert werden kann. Jira erleichtert Entwicklungsteams die Planung von Projekten, die Nachverfolgung von Aufgaben, die Protokollierung von Problemen und die Bereitstellung von Updates während des gesamten Projektlebenszyklus. 📊

Jira beste Features

Ansicht des gesamten Fortschritts auf einer Zeitleiste für das Projekt

Nachverfolgung der Flows eines Projekts von Anfang bis Ende, entsprechend der Wasserfallmethodik

Offene Übergänge nicht zulassen, so dass Phasen abgeschlossen sein müssen, bevor Sie weitergehen

Jira Beschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass Jira für Neueinsteiger nicht einfach zu bedienen ist

Es ist schwierig, die integrierten Berichterstellungen ohne Apps von Drittanbietern zu benutzerdefinieren

Jira Preise

Free

Standard: $8,15/Monat pro Benutzer

$8,15/Monat pro Benutzer Premium: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,500+ Bewertungen)

4.3/5 (5,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (13,500+ Bewertungen)

3. Asana

über AsanaAsana ist ein beliebtes Projektmanagement-Tool, mit dem Teams den Silo-Effekt reduzieren, Projekte koordinieren und starten sowie Kampagnen jeder Größe verwalten können. Es ist auch für Projektmanagement Teams nützlich, um Meilensteine nachzuverfolgen, Ziele zu überwachen und neue Einsätze zu verwalten. 🎯

Asana beste Features

Kaskadierende Aufgaben in einer Ansicht auf der Zeitleiste anzeigen

Anzeige des kritischen Pfads Ihres Projekts zur Überwachung der wichtigsten Meilensteine

Anzeige unvollständiger Aufgaben nach Phasen, damit Sie nach Hindernissen suchen können

Asana Einschränkungen

Sie können nur ein Mitglied pro Unteraufgabe zuweisen, was die Verwaltung erschwert, wenn mehrere Personen für die Aufgabe verantwortlich sind

Einige Benutzer finden die Anzahl der Benachrichtigungen für Aufgaben überwältigend

Preise für Asana

Free

Premium: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Business: $24.99/Monat pro Benutzer

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (9,500+ Bewertungen)

4.3/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,200+ Bewertungen)

4. Microsoft Projekt

über Microsoft ProjektMicrosoft Projekt ist ein Online-Tool für Projektmanagement, das über integrierte Features verfügt, die auf die Wasserfallmethode abgestimmt sind, wie z. B. Burndown-Diagramme und die Möglichkeit, den kritischen Pfad Ihres Zeitplans zu sehen. Mit dieser Software bleiben Teams von Anfang bis Ende auf Kurs. 🙌

Microsoft Project beste Features

Mit anpassbaren Vorlagen sehen Sie die wichtigsten Daten auf einen Blick

Aktualisieren Sie Aufgaben und Meilensteine und teilen Sie Ihrem Team Änderungen sofort mit

Identifizieren Sie Unvorhergesehenes und überwachen Sie Ihren kritischen Pfad

Microsoft Project Limits

Die Software ist für Großprojekte konzipiert, so dass eine andere Software für kleinere Wasserfallprojekte oder neue Projektmanager möglicherweise besser geeignet ist

Einige Benutzer berichten, dass es nur begrenzte Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung der Software gibt

Preise für Microsoft Project

Projekt Plan 1: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Projekt Plan 3: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Project Plan 5: $55/Monat pro Benutzer

$55/Monat pro Benutzer Project Standard 2021: $679,99 einmaliger Kauf

$679,99 einmaliger Kauf Project Professional 2021: $1.129,99 einmaliger Kauf

Microsoft Project Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (1.600+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (1,700+ Bewertungen)

Schauen Sie sich diese an *Microsoft Project Alternativen* !

5. Nifty

über NiftyNifty ist ein Cloud-basiertes Projektmanagement tool, das für Teams geeignet ist, die das Wasserfallmodell anwenden wollen. Die Features von Nifty ermöglichen es Projektmanagern, den Fortschritt des Projekts zu überwachen, die Ressourcennutzung zu verfolgen, mit dem Team in Kontakt zu bleiben und wöchentliche Fortschrittsberichte herunterzuladen. 📝

Nifty beste Features

Sammeln Sie Ideen, Feedback und Daten, um Ihr Projekt oder Ihre Entwicklungen zu planen

Visualisieren Sie Ihr Projekt in einer kaskadierenden Zeitleisten-Ansicht oder einem Gantt-Diagramm

Verwalten Sie Dateien und Projektressourcen an einem Ort

Nifty-Einschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass einige Schlüssel Projektmanagement Funktionen, wie ressourcenzuweisung und die Nachverfolgung von Kosten, nicht enthalten sind

Es gibt nur eine begrenzte Zahl von Integrationen, was die Verbindung mit anderen Tools, die Sie bereits verwenden, erschwert

Preise von Nifty

Free

Starter: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Pro: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Business: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Nifty Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 400 Bewertungen)

6. Trello

über Trello Trello ist ein Projekt-Tool, das in der Regel für Kanban-Boards verwendet wird, aber es ist vielseitig genug, um auch für das Projektmanagement nach dem Wasserfallprinzip eingesetzt zu werden. Die verschiedenen Ansichten und die Automatisierung von Arbeitsabläufen machen Trello zu einem nützlichen Werkzeug für Teams, die ihre Projektabläufe rationalisieren möchten. 🙌

Trello beste Features

Verwenden Sie die Ansicht "Zeitleiste", um zu visualisieren, wie die Phasen Ihres Projekts zusammenpassen

Aktivieren Sie Automatisierungs-Features, um Aufgaben oder Phasen auf der Grundlage von Auslösern zu verschieben

Erhalten Sie über Ihr Dashboard nützliche Einblicke in Engpässe und Probleme

Trello Einschränkungen

Einige Benutzer empfinden die Menge der Benachrichtigungen als frustrierend

Die Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung sind im Vergleich zu anderen Wasserfall-Projektmanagement-Tools wie ClickUp begrenzt

Trello Preise

Free

Standard: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Premium: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: Ab $17,50/Monat pro Benutzer

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,400+ Bewertungen)

4.4/5 (13,400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,900+ Bewertungen)

7. Smartsheet

über SmartsheetSmartsheet ist eine zeitgemäße Alternative zum beliebten Microsoft Excel, aber auch Projektteams könnten die Software nützlich finden, um Projekte nach dem Wasserfallprinzip zu verwalten. Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams in Echtzeit zusammen, um Projekte zu planen, zu verwalten, zu liefern und zu berichten. 📈

Smartsheet beste Features

Erstellen Sie Projektpläne mit Gantt Diagrammen, um verschiedene Phasen zu visualisieren

Unterteilen Sie Projekte in Aufgaben, Unteraufgaben, Meilensteine und kritische Pfade

Erstellen Sie Standardprozesse und Vorlagen und wiederholen Sie diese für zukünftige Projekte

Smartsheet Limitierungen

Einige Benutzer äußern ihre Frustration darüber, dass sie entweder alle Projekte in einem einzigen Blatt erstellen müssen oder dass sie alle komplett getrennt sind

Einige Benutzer finden die Lernkurve steil

Smartsheet Preise

Free

Pro: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (14,800+ Bewertungen)

4.4/5 (14,800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

8. MindManager

über MindManager MindManager unterscheidet sich von den anderen Tools auf dieser Liste, da es sich um ein mindmapping-Software anstelle eines herkömmlichen Tools für Projektmanagement. MindManager ermöglicht es Projektteams, ihre Zeitleisten visuell zu planen, Flussdiagramme zu erstellen und Ideen in der Planungsphase zu sammeln. 🧠

MindManager beste Features

Brainstorming zur Produktentwicklung und Produkteinführung

Erstellen Sie Flussdiagramme für das Prozessmanagement, um Ihr Team anzuweisen, was als Nächstes zu erledigen ist

Sehen Sie Ihre Meilensteine im Projekt und verfolgen Sie den Fortschritt mit Gantt-Diagrammen und Zeitleisten

Grenzen von MindManager

Es gibt begrenzte Integrationen mit Software von Drittanbietern für zusätzliche Features

Einige Benutzer weisen darauf hin, dass es schwierig ist, Boxen so auszurichten, dass Mind Maps übersichtlich bleiben

Preise für MindManager

Essentials: $99/Jahr für 1 Benutzer

$99/Jahr für 1 Benutzer Professional: Ab $179/Jahr für 1+ Benutzer

Ab $179/Jahr für 1+ Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

MindManager Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

9. Wrike

über WrikeWrike ist ein Online-Tool für Projektmanagement, das sich gut für die Ausrichtung auf das Wasserfallmodell eignet. Das Tool erleichtert Teammitgliedern das Planen und Verwalten von Projekten und enthält detaillierte Abhängigkeiten von Aufgaben, die die Wasserfall-Projektmethodik unterstützen. 🌻

Wrike beste Features

Verwenden Sie ein Gantt Diagramm, um den Workflow Ihres Wasserfallprojekts zu visualisieren

Erstellen Sie Abhängigkeiten, die Sie daran hindern, weiterzumachen, bis eine Aufgabe abgeschlossen ist

Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen, wenn eine Aufgabe beginnen soll

Wrike Beschränkungen

Einige erwartete Features für das Projektmanagement fehlen, wie z.B. die Möglichkeit, die Materialkosten zu berücksichtigen

Einige Benutzer erwähnen, dass die Automatisierungs-Features im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Tools weniger fortgeschritten sind

Wrike Preise

Free

Team: $9.80/Monat pro Benutzer

$9.80/Monat pro Benutzer Business: $24.80/Monat pro Benutzer

$24.80/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Pinnacle: Kontakt für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,400+ Bewertungen)

4.2/5 (3,400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,500+ Bewertungen)

10. Bienenstock

über HiveHive ist ein Software-Tool für Projektmanagement, das so konzipiert ist, dass sich die Arbeit nahtlos anfühlt. Die Software umfasst die Nachverfolgung von Objekten und Meilensteinen, Status-Updates und Warnungen, Zeit- und Ressourcenverfolgung sowie anpassbare Dashboards zur Überwachung. ⚒️

Hive beste Features

Erstellen, Zuweisen und Überwachen des Fortschritts von Aufgaben

Nachverfolgung des Zeitaufwands für bestimmte Aufgaben

Auf einen Blick sehen, welche Aufgaben auf die Fertigstellung früherer Aufgaben warten

Hive-Einschränkungen

Die Features in der mobilen App sind stärker limitiert als in der Web Version, berichten die Benutzer

Einige Benutzer wünschen sich eine benutzerfreundlichere Organisation und Ansicht der Hierarchien von Projekten

Preise für Hive

Free

Teams: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Hive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Befähigen Sie Ihr Team mit einer besseren Lösung

Auch wenn Methoden wie Scrum und Agile in aller Munde sind, ist das Projektmanagement nach dem Wasserfallprinzip für viele Teams immer noch das beliebteste Modell. Das ideale Projektmanagement-Tool für Wasserfallprojekte sollte mehrere Ansichtsoptionen, ein Aufgabenmanagement und die Möglichkeit bieten, Regeln dafür festzulegen, wann Aufgaben Fortschritte machen können oder nicht - wie viele der Tools auf dieser Liste.

Wenn Sie sich für ein Tool entscheiden, das Projektmanagement nach dem Wasserfallmodell und mehr bietet, clickUp kostenlos ausprobieren . ClickUp ist das All-in-One-Tool, das Sie für Projekt-, Aufgaben- und Ressourcenmanagement nutzen können - und noch viel mehr. ✨