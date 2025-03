iOS Apps für Projektmanagement: 10 Top-Lösungen für optimierte Workflows

Projektmanagement ist wie das Jonglieren mit einem Dutzend Bällen auf einmal. Wenn man nicht gerade über magische Fähigkeiten verfügt, ist es eine echte Herausforderung, Aufgaben zu koordinieren, Zeitpläne im Auge zu behalten und Teams zu leiten - und das alles allein. 🤹

Zum Glück müssen Sie das nicht allein erledigen - Projektmanagement-Apps können Ihnen dabei helfen, alle beweglichen Teile Ihres Projekts zu planen, zu verfolgen und zu organisieren, damit es wie eine gut geölte Maschine läuft.

Wenn Sie eine projektmanagement App die gut mit iOS-Geräten zusammenarbeitet, können wir uns auf die Suche machen! Wir stellen Ihnen die 10 besten iOS-Apps für Projektmanagement vor und verraten Ihnen die Vor- und Nachteile sowie die Preise. Tauchen wir ein!

Worauf sollten Sie bei iOS Apps für Projektmanagement achten?

Bei der Auswahl einer App für Projektmanagement gibt es einige wichtige Schlüssel zu beachten:

Einfache Benutzeroberfläche: Die App sollte eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche für eine einfache Navigation haben Aufgabenverwaltung: Die App sollte die Erstellung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben unterstützen und Ihnen die Einstellung von Fälligkeitsdaten, Erinnerungen, Prioritäten und Abhängigkeiten ermöglichen Features für die Zusammenarbeit: Die App sollte die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen und mit Messaging- und Kommunikationstools wie Slack und E-Mail integriert werden können Projektvisualisierung: Stellen Sie sicher, dass die App Folgendes bietet tools zur Projektvisualisierung für die Planung und Nachverfolgung des Fortschritts, wie Gantt Diagramme und Kanban Boards Integrationsmöglichkeiten: Prüfen Sie, ob sich die App in andere Tools integrieren lässt, die Ihr Team verwendet, z. B. Kalender, CRM und Entwicklungstools Anpassung: Die App sollte durch benutzerdefinierte Felder, Beschreibungen und Vorlagen für Projekte an Ihren spezifischen Workflow angepasst werden können Skalierbarkeit: Die App sollte in der Lage sein, größere und komplexere Projekte zu bearbeiten, wenn Ihr Geschäft expandiert

Die 10 besten Apps für Projektmanagement-Software für iOS zur Implementierung für Ihr Team

Wir haben uns auf die Suche gemacht, um Ihnen die Crème de la Crème der Projektmanagement Apps für iOS zu präsentieren, die Ihren Aufwand optimieren werden. 💪

Wir gehen mit Ihnen die Features, Limits und Preise durch, damit Sie die perfekte Lösung für Ihre Geschäftsanforderungen finden. Fangen wir an!

1. ClickUp

Nutzen Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit mehr als 15 Ansichten, vorgefertigten Vorlagen und zahlreichen Features für die Zusammenarbeit effizient zu verwalten

Treffen Sie ClickUp - ein iOS-kompatibles projektmanagement-Software die die Zusammenarbeit und die Verwaltung mehrstufiger Workflows zum Kinderspiel macht.

Seine Anpassungsfähigkeit Projekt Hierarchie organisiert selbst die kompliziertesten Projekte in überschaubare Aufgaben und Unteraufgaben. Außerdem können Teams zwischen folgenden Bereichen wechseln 15+ Ansichten für das Projekt wie Board, Gantt und List, alle innerhalb einer einzigen, vereinheitlichten Plattform. 🎯

Eine Fülle von anpassbaren Features versetzt Teams in die Lage, ihre Ideen in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln und Projekt-Roadmaps zu strukturieren, die sich auf die wichtigsten Meilensteine konzentrieren. Nutzen Sie zahllose vorlagen für das Projektmanagement für einen schnellen und effizienten Start und benutzerdefinierte Status, damit Ihr Team über jede Phase des Projekts informiert ist.

Verwenden Sie die ClickUp Executive Projekt Status Bericht Vorlage zur Überwachung mehrerer Projekte durch praktische Boards und Listen

Suchen Sie nach einer präzisen Übersicht über die verschiedenen Projekte, die Sie betreuen? Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für den Executive Project Status Report ! Die benutzerdefinierten Felder, wie z.B. Umfang, Budgetstatus und Projektbewertung, helfen Ihnen, die wichtigsten Daten zu präsentieren.

Gewinnen Sie umfassende Einblicke in Ihren gesamten Workspace mit ClickUp Dashboards . Sie sind perfekt für Agiles Projektmanagement und Produktentwicklung, die eine 360°-Ansicht kritischer Daten bietet und eine bessere Entscheidungsfindung ermöglicht. Mit anpassbaren Widgets können Sie auf wichtige Informationen über Personen, Sprint, Projekte und Aufgaben zugreifen.

Sehen Sie die Arbeit Ihrer Teams auf einen Blick, indem Sie den Gesamtfortschritt in ClickUp Dashboards nachverfolgen oder kategorisieren

Steigern Sie Ihre projektmanagement und Ausführungsgeschwindigkeit mit ClickUp AI , das Ihnen hilft:

Projektskizzen erstellen

Dokumente zu entwerfen

Zusammenfassungen von Meeting-Notizen zu erstellen

Echtzeit-Zusammenarbeit durch Hinzufügen von Kommentaren zu jeder Aufgabe oder jedem Dokument zu fördern. Sie können zuweisen aktions-Elemente in Kommentaren, chatten Sie in Echtzeit, geben Sie Anhänge frei und bleiben Sie mit umfassenden Benachrichtigungen auf dem Laufenden. Holen Sie sich ClickUp für iOS-Geräte und erleben Sie die nahtlose Leistung auf Mobilgeräten, Desktops und sogar Apple Watches. So ist es einfacher denn je, auch unterwegs produktiv zu bleiben! 🏃

ClickUp beste Features

Einfache visuelle Zusammenarbeit mit ClickUp Whiteboards und Mindmaps Widgets für die Zeiterfassung und Berichterstellung für business Management Erinnerungen und Benachrichtigungen

Sofortige Aktualisierung des Fortschritts mit Benutzerdefinierte Status und Projekt Meilensteine Intuitiv nachverfolgung von Zielen features

Einfache Einstellungen für die Priorität von Aufgaben

Dashboards für Projekte für eine Übersicht der Aufgaben aus der Vogelperspektive

Eingeborener KI-Schreibassistent

Automatisierungen zur Rationalisierung von Routineaufgaben

Integrationen mit über 1.000 Tools wie Slack, Google Drive, Figma und Loom

ClickUp Limits

Das breite Array an Features kann zu einer steilen Lernkurve führen

Für die Nutzung von KI-Funktionen ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

:4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Lässig.PM

Über: Casual.PM Casual.PM, auch einfach Casual genannt, ist ein einfaches visuelles Projekt und Prozessmanagement tool für die maßgeschneiderte Organisation von Aufgaben. Es verschafft Ihnen eine 360° Ansicht Ihres Projekts und ein kristallklares Verständnis seines Flows. 🌊

Erstellen Sie mit dem Canvas Feature einfach Workflows von Grund auf, indem Sie Aufgaben und Abhängigkeiten zwischen ihnen hinzufügen. Wenn Ihr Geschäft von wiederholbaren Prozessen lebt, wird Casual.PM Ihnen Zeit sparen, da Sie jeden von Ihnen erstellten Workflow einfach klonen und neu starten können.

Sie können auch Team-Mitglieder zu einem Projekt hinzufügen, um Aufgaben zuzuweisen, Fristen festzulegen und den Fortschritt innerhalb des Workflows zu verfolgen. Die iOS App bietet sogar eine Dashboard Ansicht der visuellen Aufgaben und all Ihrer laufenden Projekte.

Casual.PM beste Features

Vorlagen für das Projektmanagement

360° Ansicht des Projekts

Integriert sich mit Tools wie Dropbox, Google Drive und Google Kalender

Klonen von Projekten

Visuelle Planung und Nachverfolgung von Aufgaben

Casual.PM Beschränkungen

Die Oberfläche ist für manche Benutzer zu komplex

Es könnte von mehr Integrationsmöglichkeiten profitieren

Preise für Casual.PM

Persönlich : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Starter : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Team : $50/Monat pro Benutzer

: $50/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Casual.PM Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.3/5 (unter 10 Bewertungen)

:4.3/5 (unter 10 Bewertungen) Capterra:4.8/5 (30+ Bewertungen)

3. MeisterAufgabe

Über: MeisterTask MeisterTask ist eine App für Aufgaben- und Projektmanagement, die auf allen iOS-Geräten reibungslos funktioniert. Sie ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit mit Ihrem Team und die Überwachung von Projekten in mehreren praktischen Ansichten.

Nutzen Sie die Kanban-Projekt-Boards, um Ihre Arbeitsabläufe zu digitalisieren und eine transparente Ansicht des Fortschritts von Aufgaben zu erhalten. Öffnen Sie eine Dashboard-Ansicht für eine anpassbare Oberfläche, die Ihnen einen schnellen Überblick über Benachrichtigungen, Projekte und anstehende Aufgaben bietet.

Mit dem Gantt Zeitleiste Feature von MeisterTask können Projektmanager die Effizienz steigern und die Abstimmung im Team sicherstellen. Weisen Sie Aufgaben in einer Kalender Ansicht zu und planen Sie sie, so dass Sie Engpässe leicht erkennen und Termine einhalten können. Außerdem können Sie wiederholende Aufgaben automatisieren, um Zeit zu sparen. ⏳

MeisterTask hält Sie mit Erinnerungen und Benachrichtigungen auf Ihrem iPhone oder iPad auf dem Laufenden und unterstützt sogar die offline Arbeit. Wenn Sie das nächste Mal wieder online sind, werden alle Ihre Arbeiten mit dem neuesten Stand synchronisiert.

MeisterTask beste Features

Aufgaben-Automatisierungen

Vorlagen für Projekt- und Aufgaben-Management

Offline arbeiten

Mehrere Ansichten für Projekte

Nachverfolgung der Zeiterfassung

MeisterTask Beschränkungen

Das Hinzufügen eines Workflow Kalenders könnte von Vorteil sein

Mobile Benachrichtigungen können manchmal unzuverlässig sein

Preise für MeisterTask

Basic :Free

:Free Pro : $6.50/Monat pro Benutzer

: $6.50/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

MeisterTask Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.6/5 (150+ Bewertungen)

:4.6/5 (150+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (1.000+ Bewertungen)

4. TeamWeek

Über: TeamWeek Mit TeamWeek (oder Toggl Plan) können Sie visuelle Roadmaps erstellen und zeitpläne für Projekte dank der benutzerfreundlichen Zeitleisten mit Drag-and-Drop-Funktion im Handumdrehen. Und wenn unerwartete Hindernisse auftauchen oder sich Pläne ändern, können Sie ganz einfach schnelle Anpassungen vornehmen.

Fügen Sie Details wie Anhänge, Kostenvoranschläge und Feedback-Kommentare zu Ihrem Workflow hinzu und ordnen Sie sie übersichtlich an einem Ort. Und dank E-Mail und In-App-Updates verlieren Sie Ihre Aufgaben und Pläne nie aus den Augen. 📢

Sie brauchen eine breitere Perspektive? Zoomen Sie heraus und sehen Sie Ihre projekt Plan und kapazität des Teams für den kommenden Monat, das kommende Quartal oder das kommende Jahr. Auf diese Weise können Sie potenzielle Herausforderungen im Voraus erkennen und sie direkt angehen.

TeamWeek beste Features

Zeitleisten, die mit Clients freigegeben werden können

Anpassbare Karten für Aufgaben

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Farbcodierte Meilensteine zur Nachverfolgung von Fristen

In-App-Benachrichtigungen

TeamWeek Beschränkungen

Es dauert eine Weile, die Software zu erlernen

Limitierte mobile Funktionen

Preise für TeamWeek

Team : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business: $13.35/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

TeamWeek Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.3/5 (30+ Bewertungen)

:4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra:4.5/5 (100+ Bewertungen)

5. Nifty

Über: Schick Nifty ist ein Workspace für die Planung von Projekten, die Kommunikation im Team und die automatische Berichterstellung über den Fortschritt. Er bietet die ideale Balance zwischen strategischer Planung auf höchster Ebene und täglichem Management der Zusammenarbeit. 🤝

Legen Sie einen visuellen Zeitplan für Ihre wichtigsten Ziele fest, und halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden, indem Sie Fortschrittsaktualisierungen bei abgeschlossenen Aufgaben automatisieren. Wenn es um die Nachverfolgung von Meilensteinen geht, hält Nifty Sie mit Echtzeit-Status-Updates auf dem Laufenden.

Mit der App können Sie Ihre tägliche Arbeit in verschiedenen Ansichten wie Kanban, Liste, Zeitleiste, Kalender und Swimlanes organisieren, priorisieren und nachverfolgen.

Ihr Team kann mit dem eingebauten Chat und Videoanrufen mit einem Klick Ideen freigeben und Echtzeit-Feedback einholen. Außerdem können Sie Projektdokumente, Notizen und Wikis erstellen und diese für Ihre Mitarbeiter freigeben.

Nifty beste Features

Integriert mit Tools wie Zoom, Slack und Google Docs

Automatisierte Workflows

Automatisierte Berichterstellung über den Fortschritt

Einfaches Ziel-Management

Mehrere Ansichten für das Projekt

Nifty-Einschränkungen

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche vielleicht etwas überwältigend

Die Funktion zum Taggen könnte mehr Flexibilität bieten

Nifty Preise

free Forever : Free Forever

Free Forever Starter : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Pro : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Business : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Nifty Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (400+ Bewertungen)

:4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

6. Trello

Über: TrelloTrello ist der König der Kanban Boards ! Dieses visuelle Projektmanagement tool ist wie eine interaktive Pinnwand, die die Organisation und die Registerkarten für Ihre Arbeit revolutioniert.

Aufgaben auf Trello sind digitale Haftnotizen, die als Karten bezeichnet werden. Durch einfaches Ziehen und Ablegen können Sie diese mühelos neu anordnen, so wie Sie es mit Elementen auf einer virtuellen Pinnwand tun würden. 📌

Mit dem Assistenten für die Automatisierung ohne Code von Trello können Sie Regeln, Schaltflächen und Befehle erstellen, die dafür sorgen, dass keine sich wiederholenden Aufgaben unter den Tisch fallen. Er kann sogar wiederkehrende Prozesse identifizieren und Lösungen für die Automatisierung mit nur einem Klick vorschlagen.

Verwenden Sie die klassische Board-Ansicht von Trello zur Überwachung von Aufgaben, einen Kalender zur Nachverfolgung von Terminen, eine Zeitleiste für die Planung, eine Tabelle für Daten oder Karten für Speicherorte von Aufgaben.

Trello beste Features

100+ Projektmanagement-Vorlagen

Automatisierungsassistent ohne Code

Kanban-Boards zum Ziehen und Ablegen

Einfach zu erstellende Listen mit Aufgaben

Kollaboration durch Kommentare

Trello Einschränkungen

Braucht mehr integrierte Berichterstellung und Analysefunktionen

Am besten geeignet für kleinere Aufgaben mit bis zu fünf Personen

Trello Preise

free : kostenlos

kostenlos Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: $17,50/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

:4.4/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra:4.5/5 (22,000+ Bewertungen)

7. Jira

Über: Atlassian Jira von Atlassian ist das ultimative Support-System für agile Teams, das deren Effizienz steigert und die Zusammenarbeit in Projekten fördert.

Die Scrum Boards von Jira unterteilen große Sprints in überschaubare Aufgaben und helfen Ihrem Team, Ergebnisse blitzschnell zu liefern. Die interaktive Zeitleiste ist wie eine Leinwand, die es Ihnen ermöglicht, Elemente der Arbeit zu organisieren, Epics hinzuzufügen, Zeitpläne für die Veröffentlichung festzulegen und Abhängigkeiten zu verfolgen.

Behalten Sie mühelos Registerkarten für Aufgaben und arbeiten Sie zusammen, indem Sie Aufgaben im Team erstellen, aktualisieren, bearbeiten, nachverfolgen und analysieren. Nutzen Sie gebrauchsfertige Berichterstellungen und Dashboards, um die Entscheidungsfindung zu vereinfachen. 🔮

Und wenn Sie Zeit sparen wollen und ihre Workflows zu rationalisieren jira bietet Vorlagen für verschiedene Teams, Abteilungen und Kategorien, von software-Entwicklung bis hin zu Marketing und Produktmanagement.

Jira beste Features

Nahtlose Zusammenarbeit bei Aufgaben

Dashboards für einen 360°-Überblick über das Projekt

Über 3.000 App-Integrationen

Scrum Boards und Zeitleisten für Projekte

Ausführliche Berichterstellung

Jira Limits

Anfänger benötigen möglicherweise eine Schulung, um die Plattform zu nutzen

Mehr benutzerdefinierte Optionen für das Dashboard könnten nützlich sein

Jira Preise

Free :bis zu 10 Benutzer

:bis zu 10 Benutzer Standard : $8,15/Monat pro Benutzer

: $8,15/Monat pro Benutzer Premium : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.3/5 (5,500+ Bewertungen)

:4.3/5 (5,500+ Bewertungen) Capterra:4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

8. Basecamp

Über: Basecamp Basecamp ist eine effiziente und benutzerfreundliche Software für das Projektmanagement. Es ist wie ein virtueller hub, in dem Ihr gesamtes Team mühelos Aufgaben für Projekte speichern, gemeinsam bearbeiten, diskutieren und liefern kann.

Bleiben Sie organisiert und erleichtern Sie sich Ihre Arbeit, indem Sie alle Aufgaben, Projekte und Zeitpläne übersichtlich auf einer Seite des Dashboards zusammenfassen. Verwenden Sie die LineUp Ansicht, um sich einen Überblick über Ihre Projekte von Anfang bis Ende zu verschaffen.

Verfolgen Sie Aufgaben ganz einfach mit Zu erledigen-Listen. Als Projektmanager können Sie beliebig viele Listen erstellen, Aufgaben zuweisen und mit rechtzeitigen Benachrichtigungen den Überblick über Fristen behalten. 🔔

Nutzen Sie das Message Board als digitalen Meeting-Raum, in dem alle Ihre Unterhaltungen zu einem bestimmten Thema auf einer einzigen Seite zusammengefasst sind. Und wenn Sie schnelle Antworten brauchen oder brennende Fragen haben, ist der Echtzeit-Gruppen-Chat Ihre Anlaufstelle.

Und das Beste daran? Sie haben unbegrenzten Space für jedes Projekt, um alle Ihre Dokumente, Dateien und Bilder übersichtlich und leicht zugänglich aufzubewahren.

Basecamp beste Features

Nachrichtenübermittlung in Echtzeit

Mehrere Ansichten in der Projektmanagement App

Cloud-Datei-Unterstützung mit Figma, Dropbox, Airtable, etc.

Unlimited Daten-Speicher

Basecamp Beschränkungen

Videokonferenzen könnten eine nützliche Ergänzung sein

Integration mit anderen Tools kann limitiert sein

Basecamp Preise

Basecamp : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Basecamo Pro Unlimited: $299/Monat für unbegrenzte Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.1/5 (5.000+ Bewertungen)

:4.1/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra:4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

9. QuickPlan

Über: QuickPlan QuickPlan stellt Einfachheit und Effizienz in den Vordergrund, wenn es um die Organisation und steuerung von Projekten , Pläne und Ziele auf iOS-Geräten. Bei dieser App geht es darum, Ihnen mit minimalem Aufwand und Lernaufwand ein möglichst effektives Planen zu ermöglichen.

Die App bietet drei Ansichten für die Verwaltung von Aufgaben: eine Gliederung, ein Gantt-Diagramm und eine Inspektoransicht. Organisieren Sie Aufgaben ganz einfach in Gruppen und Unterprojekten, zeigen Sie sie in Gruppenrahmen an und verschieben Sie mehrere Aufgaben auf einmal. Darüber hinaus bietet es zusätzliche Felder für Aufgaben wie Farbe der Aufgabenleiste, Aufgabensymbol, Kontakt und URL-Felder.

Mit Natural Gestures, dem herausragenden Feature, können Sie gängige Aktionen wie das Hinzufügen, Bearbeiten und Verschieben von Aufgaben mit einfachen Touch-Gesten durchführen. Sie können auch Tastatur-Verknüpfungen verwenden, um Aktionen auszuführen, ohne die Finger von der Tastatur zu nehmen, und so einen nahtlosen Workflow gewährleisten. ⌨️

QuickPlan vereinfacht auch das Freigeben von Projekten. Importieren Sie Dateien aus der iOS App "Dateien" oder verwenden Sie das iOS Feature "Öffnen in", um Dateien in andere Apps von Drittanbietern wie Dropbox und iCloud Drive zu kopieren.

QuickPlan beste Features

Touch-Gesten für einfaches Aufgabenmanagement

verknüpfungen mit der iOS-Tastatur

Einfaches Freigeben von Projekten

Leichtere Verwaltung von Projekten in verschiedenen Ansichten

Vordefinierte Schnelllisten

QuickPlan Beschränkungen

Benutzer-Support könnte besser sein

QuickPlan Preise

Einmaliger Kauf: $49.99

QuickPlan Bewertungen und Rezensionen

App Store:4.7/5 (300+ Bewertungen)

10. Priorität Matrix

Über: Priorität Matrix Die Priority Matrix von Appfluence bietet eine umfassende Lösung für das Management von Prioritäten, Aufgaben und Projekten und sorgt für Transparenz, Verantwortlichkeit und Effizienz. Mit dem 4-Quadranten-Framework können Sie mühelos zahlreiche Projekte und Hunderte von Aufgaben überwachen.

Kategorisieren Sie Ihre Aufgaben visuell mit Hilfe von Symbolen und Sternen, so dass Sie Aufgaben schnell identifizieren und priorisieren können. Außerdem können Sie Aufgaben nach Mitwirkenden filtern, so dass Sie jederzeit sehen können, wer gerade an welcher Aufgabe arbeitet. Um nie den Überblick über eine Aufgabe zu verlieren, nutzen Sie Features wie Tags, Filter, Sortierung und Suche. 🧐

Mit der Prioritäten Matrix können Sie Sofortberichte auf täglicher, wöchentlicher oder zeitabhängiger Basis erstellen, um Teams und den Status von Projekten effektiv zu überwachen. Für umfassende Leistungsüberprüfungen können Sie problemlos individuelle Berichte für jedes Mitglied des Teams erstellen.

Priority Matrix beste Features

Dateifreigabe per Drag-and-Drop

Integriert mit Office 365, Outlook 365 und Microsoft Teams

In-App-Chat

Sofortige Berichterstellung

Mehrere Filteroptionen

Limitierungen der Priorität Matrix

Die Desktop-App kann im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Programmen auf dieser Liste etwas klobig sein

Es könnten mehr Aufgaben-Automatisierungen zur Verwaltung von Projekten verwendet werden

Preise für Priority Matrix

Pro :$12/Monat pro Benutzer

:$12/Monat pro Benutzer Business : $24/Monat pro Benutzer

: $24/Monat pro Benutzer PM für Office 365 : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Priority Matrix Bewertungen und Rezensionen

G2 :4.7/5 (30+ Bewertungen)

:4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (150+ Bewertungen)

Mehr erreichen mit weniger Aufwand mit den besten Projektmanagement Apps für iOS

Verbessern Sie die Effizienz Ihres Teams mit den vorgestellten Apps für Projektmanagement. Verabschieden Sie sich vom Chaos am Arbeitsplatz und begrüßen Sie die optimierte Kommunikation, die einfache Nachverfolgung von Aufgaben und die schnelle Berichterstellung.

Für eine All-in-One-Lösung für alle Ihre Bedürfnisse im Projektmanagement, testen Sie ClickUp kostenlos ! Mit über 1.000 Vorlagen 15+ Ansichten, Aufgaben-Automatisierungen, echtzeit-Zusammenarbeit features und der Unterstützung durch KI wird Ihr erfolgreiche Durchführung des Projekts ist in greifbarer Nähe. 🙌