10 erstaunliche Plutio-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Wir haben einige der besten Alternativen zu Plutio zusammengestellt, damit Sie die perfekte Lösung finden. Machen Sie sich also bereit, Ihr Arbeitsleben angenehmer zu gestalten.

Was ist eine Plutio Alternative?

Plutio ist eine All-in-One-Plattform zur Verwaltung von Geschäften. Die verschiedenen Alternativen zu Plutio auf dieser Liste bieten ähnliche All-in-One-Lösungen für das Geschäft, den Client und das Projektmanagement.

Hier sind einige der freigegebenen Features, nach denen wir bei Ihrem nächsten Business Management Tool gesucht haben:

Projektmanagement tools

Tools für die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit

Erstellung von Vorschlägen

Erstellung von Rechnungen

Abwicklung von Zahlungen

Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM)

Optimierung des Workflows und Automatisierung

Im Wesentlichen sollte Ihr nächstes Business- oder Projektmanagement-Tool einen flexiblen Space zur Erledigung administrativer Aufgaben bieten, damit Sie mehr Zeit haben, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren.

Worauf sollten Sie bei Plutio-Alternativen achten?

Es gibt mehrere Schlüssel-Features, auf die Sie bei der Suche nach der besten Plutio-Alternative für Ihr Team oder Geschäft achten sollten:

Genaue Tools für die Zeiterfassung zur Steigerung der Produktivität

Automatisierungen, um alltägliche Aufgaben auf Autopilot zu schalten und jeden Monat Stunden zu sparen

Integrierte Business- undbetriebsführungssoftware oder Features

Umfassende Vorlagenbibliothek für verschiedene Anwendungsfälle

Feature-reiche CRM-Software für effektives Lead-Management

Formulare und Umfragen zur Nachverfolgung der Kundenzufriedenheit

Integrationen mit anderen beliebten Tools

Erstellung und Bearbeitung von Rechnungen

Aufgabenmanagement, Terminplanung und Nachverfolgung des Fortschritts

Eine intuitive Benutzeroberfläche mit anpassbaren Ansichten

Software zur Personaleinsatzplanung und tools

Die 10 besten Plutio-Alternativen für das Jahr 2024

Sie wissen, wie wichtig es ist, Ihr Geschäft und Ihre Anforderungen an das Projektmanagement auf einer Plattform zusammenzuführen. Lassen Sie uns also ohne Umschweife die 10 besten Alternativen zu Plutio vorstellen, um Ihren Workflow zu verändern und Ihr Geschäft zu optimieren.

Transformieren Sie Ihr Projektmanagement mit ClickUp - der ultimativen All-in-One-Produktivitätsplattform für Teams und Geschäfte

Wenn Sie eine All-in-One-Produktivitätsplattform benötigen, die Ihnen hilft, Aufgaben effizient zu organisieren und zu priorisieren, sollten Sie ClickUp . Dieses beliebte Projektmanagement-Tool bietet alle Features, die Unternehmen und kleine Geschäfte benötigen, um Ressourcen zu verwalten, zusammenzuarbeiten und Arbeitsabläufe jeder Art zu rationalisieren.

ClickUp ist vollständig anpassbar Aufgaben sind eines der wichtigsten Features, die es Projektleitern ermöglichen, Prioritäten zu setzen elemente der Aktion sie können Erinnerungen einstellen, Ergebnisse verfolgen und alle Mitglieder des Teams über den Fortschritt der Aufgabe auf dem Laufenden halten. ClickUp Dashboards sind ebenfalls in hohem Maße anpassbar und nützlich, um den perfekten Befehlsstand für jedes Projekt zu schaffen. Nutzen Sie sie für Übersichten auf höchster Ebene, tiefere Einblicke, besseres Ressourcenmanagement und erhöhte Produktivität in Ihrem gesamten Geschäft.

Kombinieren Sie Dashboards mit Ansichten, und Sie haben unbegrenzte Möglichkeiten, Ihre Projekte zu verwalten. Ein Beispiel:

Die Board-Ansicht ist Ihre erste Wahl für agile Workflows, Kanban-Boards und Gantt-Diagramme

Die Listenansicht verschafft Ihnen einen besseren Überblick über Fristen und Aufgaben

Die Kalender-Ansicht hilft Teams und Eigentümern von Geschäften, sich einen Überblick über ihren Workflow zu verschaffen

Mit benutzerdefinierten Ansichten können Sie jede vorhandene Option umgestalten, je nachdem, was Ihr Team zu erledigen hat und was nicht

Schließlich gibt es noch ClickUp AI clickUp AI ist ein einzigartiger KI-gestützter Assistent, der speziell auf das Projektmanagement zugeschnitten ist. Lassen Sie ClickUp AI Meetings in Dokumenten zusammenfassen, Elemente in Aufgaben generieren, Meilensteine in Projekten skizzieren, E-Mails für den Kundensupport verfassen und Ihre Arbeit schneller erledigen.

ClickUp beste Features

Die Vorlagenbibliothek enthält über 1.000 Vorlagen mit allem, was Sie für das Projektmanagement benötigen. Zum Beispiel dieClickUp Projekt Management Dashboard Vorlage können Sie eine Ansicht des Fortschritts Ihres Teams erstellen, um einen reibungslosen Ablauf der Projekte zu gewährleisten

Ein KI-Assistent, der auf das gesamte Projektmanagement zugeschnitten ist - von Status-Berichten bis hin zu Projekt-Briefen, ClickUp AI erledigt alles zu

Über 100 vorgefertigte Automatisierungen, um Workflows, Routineaufgaben, Projektübergaben und vieles mehr auf Autopilot zu stellen, sowie die Möglichkeit, eigene zu erstellen

Integration mit über 1.000 anderen Tools, darunter Monday.com, Microsoft Teams, Wrike, Asana, Trello und viele mehr. Alles, was wir nicht haben, können Sie mit Zapier erstellen (keine API erforderlich)

Kompatibel mit fast allen Geräten und Betriebssystemen, einschließlich Desktop-Apps für macOS, Windows und Linux, mobile Apps für Android und iOS sowie webbasierter Zugang für gängige Browser

ClickUp Limits

In einigen Rezensionen wird erwähnt, dass Mitglieder des Teams gelegentlich auf eine Lernkurve stoßen, wenn sie sich mit den Features von ClickUp vertraut machen (was durch kostenlose Tutorials für alles gelöst wird)

Einige Kunden berichten, dass sie ihre Einstellungen anpassen müssen, weil sie mit den Standardeinstellungen zu viele Benachrichtigungen erhalten

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer jährlich bezahlt; $10/Monat pro Benutzer monatlich bezahlt

$7/Monat pro Benutzer jährlich bezahlt; $10/Monat pro Benutzer monatlich bezahlt Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp KI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. HoneyBook

über HoneyBook HoneyBook ist ein business Management Software plattform für kreative Unternehmer, Startups und Eigentümer von kleinen Geschäften. Sie bietet projektziel management-, Aufgaben-, Rechnungs- und Zahlungsabwicklungstools, um nur einige zu nennen.

HoneyBook beste Features

Client-Portal-Software features: Nachrichtenübermittlung, Zahlungsabwicklung und Dateiprüfung

Die Vorlagenbibliothek bietet Features wievorlagen für Arbeitspläne um Dinge schneller und mit weniger Hin und Her in die Bücher zu bekommen

Mit dem Dashboard für Automatisierung können Sie benutzerdefinierte Automatisierungen auf jeden Teil des Lebenszyklus Ihres Projekts anwenden

Integration mit Tools wie Gmail, Calendly, QuickBooks und Zapier zur Vereinheitlichung Ihres Workflows

HoneyBook Beschränkungen

Einige Benutzer berichten über Verwirrung beim Versenden von E-Mails und Schwierigkeiten bei der Feststellung, ob sie eine E-Mail erfolgreich versendet haben

Einige Projektmanager berichten, dass Teammitglieder Schwierigkeiten haben, von einer anderen Projektmanagement-Software auf HoneyBook umzusteigen

Preise für HoneyBook

Starter: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Essentials: 39 $/Monat pro Benutzer

39 $/Monat pro Benutzer Premium: $79/Monat pro Benutzer

HoneyBook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

3. Dubsado

über Dubsado Dubsado ist eine Projektmanagement-Plattform für Freiberufler und kleine Geschäfte, die ihre Abläufe rationalisieren möchten. Es bietet einfache, anpassbare Features client-Portal-Software für das Projektmanagement für bessere Organisation, Rechnungsstellung, Verträge, Kommunikation und mehr.

Dubsado beste Features

Collaboration-Features wie Mehrbenutzerrollen, individuelle Berechtigungen und benutzerdefinierte Dashboards verbessern die Kommunikation und Effizienz im Team

Benutzerdefinierte Angebots- und Rechnungsstellungslösungen mit der Möglichkeit, Add-On-Pakete für bestimmte professionelle Dienstleistungen zu erstellen, so dass der Client die gewünschten Optionen auswählen kann

Automatisierung für E-Mails, Einladungen und die Erstellung von Formularen zur Rationalisierung von Arbeitstagen

Integrationen mit Tools wie Zapier, Xero und QuickBooks, damit alle auf der gleichen Seite sind

Dubsado Beschränkungen

Einige Benutzer erwähnen einen Mangel an Vielfalt bei den Rechnungsarten

Einige Berichterstattungen von Projektmanagern berichten von Verwirrung und Überforderung bei der Einstellung von Workflows

Preise von Dubsado

Starter: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Premier: $40/Monat pro Benutzer

Dubsado Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

4. SuiteDash

über SuiteDash SuiteDash ist eine Arbeitsverwaltungssoftware für Geschäfte jeder Größe und eine beliebte Alternative zu Plutio. Es bietet Features wie ressourcenauslastung schätzungen, Zeiterfassung, automatische Rechnungsstellung, Kommunikation in Echtzeit und anpassbare Workflows. 🙌

SuiteDash beste Features

Leistungsstarke Features für die Rechnungsstellung wie erweiterte Rechnungsstellung, digitale Angebote, Online-Zahlungen, Abonnement-Optionen und vieles mehr

Client Portal Software ermöglicht personalisierte Client Dashboards für das Freigeben von Dateien, Zusammenarbeit und Kommunikation

Workflow-Automatisierung ohne Code für die Zuweisung von Aufgaben und benutzerdefinierte automatische Kommunikation

Integration mit Zapier, WordPress, Google Kalender und anderen beliebten Plattformen zur Vereinheitlichung von Projektmanagement-Aufgaben auf einem einzigen Dashboard

SuiteDash Beschränkungen

Einige Benutzer berichten von Problemen mitclient-Kommunikation e-Mails werden als Spam gekennzeichnet

Einige Geschäfte erwähnen eine steile Lernkurve für ihre Teammitglieder und Projektmanager

SuiteDash Preise

Start: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Thrive: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Pinnacle: $99/Monat pro Benutzer

SuiteDash Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

4.8/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

5. 17Hüte

über 17hats 17hats ist eine All-in-One-Lösung für das Management von Geschäften für kleine Eigentümer und Unternehmer und eine beliebte Alternative zu Plutio. Verwenden Sie es für alles, von der Buchhaltung und der Kommunikation mit dem Client bis hin zum detaillierten Projektmanagement und der Nachverfolgung des Fortschritts.

17hats beste Features

Dashboards, Projektseiten, Kontaktkarten und Tags helfen dabei, Projekte für effiziente Workflows zu organisieren

Vollständige CRM-Suite mit Vorlagen für die Lead-Erfassung, sofortiger Lead-Antwort, Plänen für die Zahlung, Online-Terminplanung und vielem mehr

Automatisierte E-Mails zur Kundenkommunikation, Listen zur Erledigung von Aufgaben und Erstellung von Aufgaben mit zahlreichen benutzerdefinierten Optionen

Integrationen mit gängigen Tools wie Google Kalender, Fundy, QuickBooks und Zoom

17hats Einschränkungen

Berichterstattungen von Produktionsunternehmen berichten über einen Mangel an speziellen Features für das Projektmanagement

Einige Kritiken erwähnen Schwierigkeiten bei der Einstellung der Software für die Verwendung mit ihren Teams und Projektmanagern

17hats Preise

Essentials: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Standard: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Premier: $60/Monat pro Benutzer

17hats Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

4.4/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

6. Paperbell

über Paperbell Paperbell ist ein Projektmanagement tool für Coaches und andere dienstleistungsorientierte Fachleute. Es wurde entwickelt, um Coaching-Prozesse zu rationalisieren, damit sich Eigentümer von Geschäften auf das Coaching ihrer Clients konzentrieren können.

Paperbell beste Features

CRM-Features wie Terminplanung, Client-Management, Rechnungsstellung, Vertragsunterzeichnung und Tools für die Zusammenarbeit

Vorlagen helfen bei der Erstellung von Online-Coaching-Paketen, die Kunden dazu ermutigen, Termine zu vereinbaren, zu bezahlen und sich mit den Dienstleistungen zu beschäftigen

Automatisierte E-Mails sorgen für die Kommunikation mit den Clients und die Generierung von Leads, um das Geschäft zu fördern

Integrationen mit Xero, Sage, Wave Accounting und anderen gängigen Buchhaltungstools

Paperbell Beschränkungen

Einige Benutzer berichten von Clients, die es vorziehen, ihre Coaching Pläne über Plattformen zu bezahlen, die nicht von Paperbell's Integrationen unterstützt werden

Einige Nutzer erwähnen, dass die visuelle Gestaltung der Seiten für die Clients verbessert werden sollte

Paperbell Preise

Paperbell Abonnement: $57/Monat pro Benutzer

Paperbell Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

4.7/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

7. Freedcamp

über Freedcamp Freedcamp ist ein Projektmanagement tool für Freiberufler, Unternehmer und kleine Geschäfte. Es bietet einen Bereich von Tools, die helfen, den Zeit- und Energieaufwand für Geschäft und Projektmanagement zu reduzieren.

Wie der Name schon sagt, bietet Freedcamp einen kostenlosen Plan. Damit ist Freedcamp eine von drei Plutio-Alternativen auf dieser Liste, die ein kostenloses Abonnement anbieten. Die anderen beiden sind ClickUp und Teamwork. 🤑

Freedcamp beste Features

Mit den anpassbaren Kalendern können mehrere Projekte unterschiedlicher Größe an einem Ort nachverfolgt werden

Projektmanagement-Features umfassen Optionen für die Erstellung von Aufgaben, die Nachverfolgung von Meilensteinen, eine Projektübersicht und mehr

Features zur Zusammenarbeit wie Tagging, Kommentare und Diskussionen helfen dabei, den Workflow der einzelnen Mitglieder des Teams zu optimieren

Integration mit Slack, Dropbox, Zapier und anderen beliebten Plattformen, um alles zusammenzubringen

Freedcamp Beschränkungen

Einige Benutzer erwähnen, dass sie ein einfacheres Setup und zusätzliche Tutorials benötigen, um die Lernkurve zu verkürzen

Einige Benutzer berichten über eingeschränkte Funktionen in der mobilen App

Preise für Freedcamp

Free

Pro: $2.49/Monat pro Benutzer

$2.49/Monat pro Benutzer Business: $8.99/Monat pro Benutzer

$8.99/Monat pro Benutzer Enterprise: $19.99/Monat pro Benutzer

Freedcamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

8. Teamarbeit

über TeamarbeitTeamarbeit ist eine Projektmanagement-Software für Geschäfte und Freiberufler. Seine Features zielen auf Client-Operationen und Team-Zusammenarbeit, mit Tools für Client Onboarding, Aufgabenmanagement, Zeiterfassung und mehr.

Teamwork beste Features

Die Budgetverfolgung ermöglicht die Einstellung und Verfolgung von Budgets für jedes Client Projekt

Anpassbare Workflows ermöglichen es Benutzern, Features auszuwählen, die für jedes Projekt und jedes Mitglied des Teams geeignet sind

Automatisierungs-Features ermöglichen die Erstellung von Aufgaben, die Zuweisung von Aufgaben und die Erstellung von Benachrichtigungen

Integrationen mit gängigen Plattformen wie Dropbox, Google Drive, Trello, Slack und Zapier helfen, Workflows zu optimieren

Teamwork Grenzen

Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten beim Zugriff auf und beim Abschließen von abhängigen Aufgaben

Bewertungen einiger Projektmanager erwähnen eine inkonsistente API mit langsamen Reaktionszeiten

Preise für Teamwork

Free Forever

Starter: $8.99/Monat pro Benutzer

$8.99/Monat pro Benutzer Ausliefern: $13.99/Monat pro Benutzer

$13.99/Monat pro Benutzer Erweitern: $25.99/Monat pro Benutzer

$25.99/Monat pro Benutzer Skala: Kontakt für Preise

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

9. Bonsai

über Bonsai Bonsai ist eine Business-Management-Plattform für Freiberufler, Unternehmer und Selbstständige. Mit ihr können Sie administrative Aufgaben verwalten, Rechnungen an Clients stellen, die Zeit nachverfolgen, Verträge erstellen, Angebote versenden und vieles mehr.

Bonsai beste Features

Mit den Features zur Vertragsverwaltung können Benutzer benutzerdefinierte Verträge erstellen, Vorlagen verwenden, elektronische Signaturen akzeptieren und sie mit einem Cloud-basierten Speicher sicher aufbewahren

Mit den Features zur Rechnungsstellung können Benutzer Rechnungen erstellen, automatische Zahlungserinnerungen planen und Zahlungen über gängige Anbieter akzeptieren

Automatisierungs-Features sorgen dafür, dass Zahlungserinnerungen, Rechnungsstellung, Zeiterfassung, Angebotsnachverfolgung und Vertragsmanagement auf Autopilot laufen

Integrationen mit Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe und PayPal

Bonsai-Einschränkungen

Einige Benutzer berichten von einem Bedarf an benutzerdefinierten Rechnungen, Verträgen und anderen erweiterten CRM-Features

Einige Benutzer erwähnen längere Verzögerungen bei der Verarbeitung von Zahlungen und einen Mangel an sofortigen Transaktionen

Bonsai Preise

Starter: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Professionell: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Business: $79/Monat pro Benutzer

Bonsai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

10. ManyRequests

über ManyRequests ManyRequests ist eine Kundendienstplattform für Eigentümer von Geschäften und Agenturen. Sie bietet ein Client-Portal und Features wie Checkout-Formulare, virtuelle Unterstützung, Live-Chat und Social Media Messaging.

ManyRequests beste Features

Client-orientierte Tools zur Verbesserung von Workflows und zur Verbesserung von Dingen wie Lead-Generierung, Terminplanung und Dateneingabe

Der Multi-Channel-Support kann Kundenanfragen aus dem Live-Chat, den sozialen Medien, E-Mail und anderen Kanälen verarbeiten

App für virtuelle Assistenten kann 24/7-Support bieten und Kundenanfragen und Support-Anfragen bearbeiten

Integrationen mit Tools wie Slack, HubSpot, Stripe und Shopify erleichtern die Verwaltung von Aufgaben des Kundensupports

ManyRequests Beschränkungen

Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Nutzung der Features aufgrund langsamer Antwortzeiten

Fehlen von Benutzer-Feedback auf beliebten Bewertungsplattformen

ManyRequests Preise

Starter: $99/Monat für zwei Benutzer

$99/Monat für zwei Benutzer Core: $149/Monat für fünf Benutzer

$149/Monat für fünf Benutzer Pro: $399/Monat für 10 Benutzer

ManyRequests Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Sind Sie bereit, Ihren Workflow zu verändern?

In der heutigen hart umkämpften Business-Welt müssen Sie sich einen Vorteil verschaffen, um der Konkurrenz voraus zu sein.

Mit dem besten Tools für das Projektmanagement und CRM-Software sind Sie in der Lage, komplexe Projekte zu verwalten, Aufgaben zuzuweisen, mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und Ihre Kunden zufrieden zu stellen. 🌻

Es ist an der Zeit, zu sehen, was diese tools für Ihr Geschäft, Ihren Workflow und Ihren Gewinn erledigen können. Finden Sie es kostenlos heraus melden Sie sich für ClickUp an noch heute!