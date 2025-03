10 Baumanagement-Software für kleine Geschäfte im Jahr 2025

Die richtige Software macht den Unterschied, wenn es darum geht, dass sich Ihre Mitglieder auf ihre Rollen konzentrieren, einfache Aufgaben vereinfachen und ihre Zeit verwalten können. Dies gilt insbesondere für das Baugewerbe, wo es entscheidend ist, die Talente Ihres Teams bei Bauprojekten im Feld zu optimieren.

Es gibt eine ganze Reihe von Tools, die bei dieser Herausforderung helfen, aber viele sind für große Unternehmen mit tiefen Taschen konzipiert. Die Lösung? Bauwesen projektmanagement-Software wurde speziell für kleine Geschäfte entwickelt. Ein ebenso leistungsstarkes Tool, das auf Ihre Bedürfnisse, Ziele und Ihr Budget zugeschnitten ist.

Damit Sie schneller zu den besten Ergebnissen kommen, haben wir eine Liste der besten Lösungen für kleine Geschäfte zusammengestellt, die auf der Suche nach der richtigen Software für das Projektmanagement im Bauwesen sind. Wir vergleichen die wichtigsten Features, Limits, Preise, Bewertungen und mehr, damit Sie die beste Entscheidung für Ihr kleines Geschäft treffen können. 🧰

Was ist Baumanagement-Software für kleine Geschäfte?

Baumanagement-Software ist ein Tool oder eine App, die es Teams ermöglicht, ihre Ziele, Zeitleisten, Fristen und Anforderungen zu verstehen. Diese Apps nutzen beliebte Features des Projektmanagements (die Sie vielleicht schon kennen und lieben), um sicherzustellen, dass Teams das richtige Budget, die richtigen Ressourcen und Materialien bereithalten.

Die besten Tools für das Baumanagement bieten Projektmanagern einen zentralen Ort für die Zusammenarbeit, wenn sie unterwegs sind - eine Online-Plattform zur Überwachung von Geschäftsprozessen, Sicherheit, Budgets, Berichterstellung und Kommunikation mit dem Client. Die Einführung dieser Software sollte das Arbeitsleben Ihres Projektleiters erheblich erleichtern und die effektivste Lösung für die Vereinfachung von Prozessen und die Rationalisierung von Workflows sein, damit Team und Client sich insgesamt wohler fühlen.

Worauf sollten Sie bei Baumanagement-Software für kleine Geschäfte achten?

Die Auswahl an Software für das Projektmanagement in der Baubranche ist groß - auch für kleine Geschäfte. Einige Tools sind in hohem Maße anpassbar und können auf jedes beliebige Bauprojekt abgestimmt werden, während andere auf einen bestimmten Zweck oder Geschäftsbedarf zugeschnitten sind, wie z. B software zur Auftragsverwaltung oder software zur Nachverfolgung der Zeiterfassung im Bauwesen .

Beachten Sie beim Vergleich verschiedener Optionen:

Schlüsselmerkmale : Verfügt das Software-Tool über die richtigen Features? Geht es über Ihre Erwartungen hinaus?

Verfügt das Software-Tool über die richtigen Features? Geht es über Ihre Erwartungen hinaus? Funktionalität : Erfüllt es den Zweck, den Sie brauchen, wie beschaffungsmanagement oder fertigungsplanung ?

Erfüllt es den Zweck, den Sie brauchen, wie beschaffungsmanagement oder fertigungsplanung ? Ansichten: Können Sie Ihre Projekte so sehen und organisieren, wie Sie am besten arbeiten?

Können Sie Ihre Projekte so sehen und organisieren, wie Sie am besten arbeiten? Anpassung: Können Sie die Software an Ihre Anforderungen benutzerdefiniert anpassen?

Können Sie die Software an Ihre Anforderungen benutzerdefiniert anpassen? Benutzerfreundlichkeit: Ist es eine benutzerfreundliche Software? Kann Ihr gesamtes Team sie schnell erlernen?

Ist es eine benutzerfreundliche Software? Kann Ihr gesamtes Team sie schnell erlernen? Preisgestaltung : Ist die Software erschwinglich? Werden die Kosten untragbar, wenn Sie sie erweitern?

: Ist die Software erschwinglich? Werden die Kosten untragbar, wenn Sie sie erweitern? Support: Können Sie das Support-Team bei Bedarf problemlos erreichen?

Können Sie das Support-Team bei Bedarf problemlos erreichen? Bewertungen und Rezensionen: Was sagen andere Benutzer über die Erfahrung mit dem Produkt?

Ihre Bedürfnisse sind wahrscheinlich so einzigartig wie Ihr Geschäft, also nehmen Sie sich etwas Zeit, um zu überlegen, was Sie wirklich brauchen, damit Sie die für Sie am besten geeignete Software finden können.

Die 10 besten Baumanagement-Software für kleine Geschäfte im Jahr 2024

Für kleine Geschäfte ist die Suche nach der besten Baumanagement-Software ein Muss, wenn Sie organisiert bleiben, Risiken verwalten und Ihre Kunden bestmöglich bedienen wollen. Um Ihnen dabei zu helfen, das richtige Tool für Ihre Arbeit zu finden, finden Sie hier unsere Liste der besten Bauverwaltungssoftware für kleine Geschäfte im Jahr 2024.

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist der ultimative Alles-in-Einem projektmanagement tool, auf das sich Teams im Bauwesen verlassen, um zusammenzuarbeiten, zu organisieren, zu planen und Arbeiten jeglicher Art auszuführen - unabhängig von der Größe Ihres Teams oder Ihres Budgets. Mit einer Vielzahl von Features und mehr als 15 Möglichkeiten zur Visualisierung Ihrer Arbeitsabläufe ist ClickUp die ideale Lösung für baumanagement teams, die mit engen Zeitleisten, verschiedenen Lieferungen, Auftragnehmern, Clients und vielem mehr jonglieren.

Unter diesen dynamischen Ansichten finden Sie die Gantt-Ansicht, die Zeitleiste, den Kalender und die Workload-Ansicht - perfekt für Projektmanager im Bauwesen, die Prioritäten setzen müssen schlüssel-Meilensteinen und Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Elemente des Teams auszubalancieren. Außerdem können sich Teams im Feld auf die einzigartige ClickUp-Technologie verlassen Kartenansicht zur Verwaltung von speicherortbezogenen Aufgaben und zur Anzeige aller Baustellen auf einen Blick.

Sie können auch Kostenvoranschläge, Bestellungen und Zeitpläne für jedes Projekt mit Berechnungen in Benutzerdefinierte Felder . Sie können sogar Details wie Budgets, Speicherorte und Subunternehmer einbeziehen, um Ihre Arbeit zu filtern, zu gruppieren und zu berichten.

Für einen noch schnelleren Einstieg in ClickUp durchstöbern Sie die umfangreiche Vorlagenbibliothek und wählen Sie aus über 1.000 vorgefertigten Assets für jeden Anwendungsfall, darunter mehrere vorlagen für Entwicklungspläne und die Vorlage für das Projektmanagement im Bauwesen .

ClickUp beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows für Ihre Bauprozesse und Projekte

Verwalten Sie die Zeit und Aufgaben von Generalunternehmern, Spezialunternehmern und Mitgliedern Ihres Teams

Prüfen und kommentieren Sie Einreichungen, Informationsanfragen (RFI), Zeichnungen und Abnahmen

Nutzen Sie die Board-Ansicht und die Kalender-Ansicht, um ClickUp zu Ihrer ultimativen Lösung zu machen software zur Bauzeitenplanung zur Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten

Erstellen Sie eine CRM-Datenbank mit Ihren Kunden und Partnern im Projekt

Verwalten Sie Ihre Vertriebspipeline mit einfach zu benutzerdefinierenden Workflows

Optimieren Sie verwaltung von Aufgaben an der gleichen Stelle wie Ihr ziele des Projekts und Ressourcen

Verbesserung der Team-Kommunikation zwischen dem Feld und dem Büro

Erstellen und Freigeben von ClickUp Dokumente und Dateien mit Mitgliedern des Teams

Verwenden Sie Filter, um über Aufgabenaktivitäten und Statusänderungen auf dem Laufenden zu bleiben

ClickUp Beschränkungen

Die Anpassung an so viele Schlüssel-Features kann eine gewisse Lernkurve mit sich bringen

Noch nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

4.7/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. CoConstruct

über CoConstruct CoConstruct ist eine Konstruktion projektmanagement tool das speziell für Bauherren und Renovierer entwickelt wurde. Teams und einzelne Eigentümer von Geschäften können das Tool nutzen, um Projekte zu organisieren, mit Kunden und Partnern zu kommunizieren und ihre Geschäfte an einem Ort zu verwalten. ✅

CoConstruct beste Features

Erstellen und Verwalten von Bauprojekten mit einem optimierten System zur Projektplanung

Verfolgen Sie Projekte von Anfang bis Ende mit Zu erledigen-Listen und Zeitplänen

Nahtlose Verwaltung von Preisen für Festpreis- und Open-Book-Aufträge

Verwalten von Timesheets und direkte Rechnungsstellung an Clients

CoConstruct Beschränkungen

CoConstruct wurde für Teams aus dem Wohnungsbau entwickelt, so dass andere Bau-Teams möglicherweise ein anderes tool bevorzugen

Einige Benutzer weisen darauf hin, dass es schwierig ist, Daten zur Verwendung in anderen Software-Tools zu exportieren

Preise für CoConstruct

Essential: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Erweitert: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Fertiggestellt: Kontakt für die Preisgestaltung

CoConstruct Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (20+ Bewertungen)

4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (800+ Bewertungen)

3. Bauunternehmer Vorarbeiter

über Bauunternehmer Vorarbeiter Contractor Foreman bezeichnet sich selbst als "die Nummer 1 für Bauunternehmer", die eine erschwingliche und einfach zu bedienende Software zur Verwaltung ihres Geschäfts suchen. Teams können dies nutzen software für das Projektmanagement von Bauprojekten für Projekt-, Finanz-, Personal-, Ressourcen- und Dokumentenmanagement. 📝

Contractor Foreman beste Features

Überwachen Sie Projekte mit Zeitleisten, Zeitplänen und Gantt-Diagrammen

Erstellen von Kostenvoranschlägen und Versenden von Rechnungen an Clients

Verwalten von Verträgen und Kommunikation mit Subunternehmern und Partnern

Organisieren von Dateien, Fotos und Geräteprotokollen

Beschränkungen für den Vorarbeiter

Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Verwendung der Software in Browsern wie Safari

Einige Kunden berichten, dass die Software für neue Benutzer und für einzelne Bauarbeiter überfordernd sein kann

Preise für Contractor Foreman

Basic: $49/Monat für einen Benutzer

$49/Monat für einen Benutzer Standard: $79/Monat für drei Benutzer

$79/Monat für drei Benutzer Plus: $125/Monat für acht Benutzer

$125/Monat für acht Benutzer Pro: 166 $/Monat für 15 Benutzer

166 $/Monat für 15 Benutzer Unlimited: $249/Monat für unbegrenzte Benutzer

Contractor Foreman Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

4. Procore

über Procore Procore ist eine Software für das Projektmanagement im Bauwesen, die es Teams erleichtern soll, Projekte zu managen, Risiken zu minimieren und erfolgreiche Projekte zu liefern. Das Tool kombiniert Projekt- und Finanzmanagement mit Qualitäts- und Sicherheitsfeatures, so dass Sie Risiken an einem Ort verwalten können. ⚒️

Procore beste Features

Organisieren Sie Projektteams vor Ort und außerhalb mit einem einfach zu bedienenden Projektmanagement

Verwenden Sie Echtzeitdaten, um Risiken zu überwachen und abzuschwächen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die aktuellen Finanzdaten und führen Sie Berichterstellungen durch

Verstehen Sie das Gesamtbild eines Projekts mit Informationsprotokollen

Procore Grenzen

Die Pläne sind nicht öffentlich aufgelistet, so dass es schwer ist, den Wert mit anderen Optionen zu vergleichen, die Sie in Betracht ziehen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Art und Weise, wie die Einstellungen verwaltet werden, verwirrend sein kann

Procore Preise

Kontakt für benutzerdefinierte Preise

Procore Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2,100+ Bewertungen)

4.6/5 (2,100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2,600+ Bewertungen)

5. Autodesk Bauen

über Autodesk Bauen Autodesk Build ist ein Software-Tool für das Projektmanagement im Bauwesen, mit dem sich die Arbeitsabläufe zwischen dem Büro und dem Feld effizienter gestalten lassen. Projektteams können mit dem Tool Projekte, Qualitätssicherung, Sicherheit und Risiken sowie Budgets und Kosten verwalten. 👷

Autodesk Build beste Features

Ansicht der neuesten projektzeitpläne um Missverständnisse und Fehler zu vermeiden

Verwenden Sie benutzerdefinierte Ansichten, um Filter zu erstellen und nur die wichtigsten Aufgaben anzuzeigen

Nachverfolgung von Problemen, Änderungen und Lösungen mit integrierten Features für das Qualitätsmanagement

Überwachen Sie die Kosten in Echtzeit im Vergleich zu Ihrem ursprünglichen Umfang, indem Sie die Felddaten mit Ihren Budgets verknüpfen

Autodesk Build Beschränkungen

Die Einstellung von Projekten und die Zuweisung von Benutzerrechten und -optionen kann nach Meinung einiger Kunden kompliziert sein

Einige Benutzer berichten, dass die Einarbeitung in die Software einige Zeit in Anspruch nehmen kann, insbesondere für diejenigen, die mit dieser Art von Software nicht vertraut sind

Preise für Autodesk Build

550 Blätter: $495/Jahr

$495/Jahr 5.000 Blätter: 870 $/Jahr

870 $/Jahr Unlimited Sheets: $1,625/Jahr

$1,625/Jahr Unlimited Benutzer: Preise auf Anfrage

Autodesk Build Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Buildertrend

über Bautrend Buildertrend ist eine Baumanagement-Softwareplattform für kommerzielle Teams, Bauunternehmer, Hausbauer und Renovierer. Das Software-Tool wurde entwickelt, um Projekte und Prozesse zu rationalisieren und zu organisieren, so dass sich Bauunternehmer auf ihre Rolle konzentrieren können. 🏠

Buildertrend beste Features

Überwachen Sie Projekte und verfolgen Sie den Fortschritt mit der integrierten Projektplanung

Verstehen Sie, was passiert mit täglichen Protokollen

Nachverfolgung von Änderungsaufträgen, Auswahlen und Rechnungen von einem Ort aus

Rationalisierung und Zentralisierung kommunikation mit dem Client mit einem speziellen Client-Portal

Buildertrend Beschränkungen

Einige Benutzer berichten über Frustration mit dem Feature der Zeiterfassung, insbesondere auf mobilen Geräten

Es kann eine steile Lernkurve geben, und die Benutzer berichten, dass sie sich häufig an Aktualisierungen anpassen müssen

Buildertrend Preise

Essential: $99 für den ersten Monat, dann $399/Monat

$99 für den ersten Monat, dann $399/Monat Erweitert: $399 für den ersten Monat, dann $699/Monat

$399 für den ersten Monat, dann $699/Monat Abgeschlossen: $699 für den ersten Monat, dann $999/Monat

Buildertrend Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,600+ Bewertungen)

7. Schwimmen

über Schwebekörper Float ist eine Ressourcenverwaltung und software zur Personaleinsatzplanung tool, das Teams die Planung von Kapazitäten und Arbeit erleichtert. Die Software kombiniert Personal- und Projektmanagement in einer Oberfläche und gibt Managern einen Überblick über Aufgaben, Budgets, Projektphasen, Arbeitszeiten und Kapazitäten. 🌻

Float beste Features

Organisieren Sie Projekte mit Meilensteinen, Phasen und Abhängigkeiten

Nutzung von Kapazitätsprognosen zur Ermittlung potenzieller Herausforderungen

Überwachen Sie die Ausgaben für Bauprojekte im Vergleich zu den tatsächlichen Ausgaben

Erfassen Sie Timesheets und verfolgen Sie die Arbeitszeiten Ihrer Mitglieder im Team

Float-Beschränkungen

Float wurde nicht speziell für Teams im Baugewerbe entwickelt, obwohl es ein nützliches tool für sie sein kann

Einige Benutzer berichten, dass die mobile App nicht so benutzerfreundlich ist wie die browserbasierte Version

Preise für Float

Starter: $7.50/Monat pro Benutzer

$7.50/Monat pro Benutzer Pro: 12,50 $/Monat pro Benutzer

12,50 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Float Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,200+ Bewertungen)

4.2/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,500+ Bewertungen)

8. RedTeam

über RedTeam RedTeam ist eine Software für das Projektmanagement im Bauwesen, die mehrere Tools anbietet, darunter Fieldlens für die Zusammenarbeit im Feld in Echtzeit, RedTeam Go für das Projektmanagement und RedTeam Flex für das Baumanagement. Mit diesen Tools können Teams im Bauwesen Projekte, Finanzen, Außendienst und Berichterstellung organisieren. 📊

RedTeam beste Features

Verschieben Sie alle Ihre Daten an einen Ort, um das Projektmanagement zu erleichtern

Erstellen Sie wiederholbare Prozesse, um das Risiko zu verringern

Automatisieren Sie mehr als 100+ Aufgaben mit integrierter Automatisierung

Freigabe von Berichterstellungen und Finanzaktualisierungen für Clients auf benutzerfreundliche Weise

Grenzen von RedTeam

Nach Aussage einiger Benutzer kann die Eingewöhnung in die Software schwierig sein

Einige Kunden haben von langsamen Servern und Problemen mit dem Einfrieren während der Bearbeitung berichtet

Preise für RedTeam

RedTeam Fieldlens: Ab $39/Monat pro Benutzer

Ab $39/Monat pro Benutzer RedTeam Go: Ab $450/Monat für unbegrenzte Benutzer

Ab $450/Monat für unbegrenzte Benutzer RedTeam Flex: Ab $450/Monat für unbegrenzte Benutzer

RedTeam Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

4.3/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

9. Sage 300 Bau und Immobilien

über Salbei Sage 300 Construction and Real Estate ist ein All-in-One-Softwaretool für das Geschäft und die Buchhaltung, das Finanz-, Dienstleistungs- und Projektmanagement miteinander verbindet. Bauprofis können die Software nutzen, um neben dem Finanzmanagement auch den gesamten Bauprozess zu überwachen. 📈

Die besten Features von Sage 300 Construction and Real Estate

Nachverfolgung von Aufträgen, Reihenfolge der Arbeiten, Kostenvoranschlägen, Ausrüstung und Baustellenhistorie

Dokumente organisieren und kostenloses Papier verwenden

Nutzen Sie Projektmanagement-Features, um Probleme zu erkennen und Risiken zu verwalten

Rationalisierung der Serviceabläufe für einen besseren Kundenkontakt

Beschränkungen von Sage 300 Construction and Real Estate

Einige Benutzer weisen darauf hin, dass die Berichterstellungsoptionen der Software limitiert und schwer benutzerdefinierbar sind

Einige Benutzer berichten, dass das System unintuitiv und schwer zu navigieren ist

Preise für Sage 300 Bau- und Immobilienmanagement

Kontakt für Preise

Sage 300 Bau und Immobilien Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (30+ Bewertungen)

3.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (500+ Bewertungen)

10. Fieldwire

über Fieldwire Fieldwire ist eine Baumanagementlösung speziell für das Baustellenmanagement. Bauunternehmen können die Software nutzen, um Mitglieder ihres Teams zu koordinieren, Aufgaben zuzuweisen, die Leistung zu verfolgen und die mit der Arbeit auf der Baustelle verbundenen Risiken zu verringern. 🏗️

Fieldwire beste Features

Synchronisierung von Teams auf der Baustelle und im Büro über ein zentrales System

Erstellen von Arbeitsplänen und Zuweisen von Aufgaben an Teammitglieder

Verfolgen Sie, welches Mitglied des Teams an bestimmten Aufgaben oder Baustellen gearbeitet hat

Erstellen und versenden Sie benutzerdefinierte Berichte, die alle Details Ihres Projekts enthalten

Fieldwire Beschränkungen

Fieldwire ist für das Management von Baustellen konzipiert, so dass Teams von einem allgemeineren Projektmanagement-System profitieren würden

Einige Benutzer wünschen sich, dass es einfacher wäre, wöchentliche Berichte über Baustellen und Projekte zu erstellen

Fieldwire Preise

Free

Pro: $54/Monat pro Benutzer

$54/Monat pro Benutzer Business: $74/Monat pro Benutzer

$74/Monat pro Benutzer Business Plus: $89/Monat pro Benutzer

Fieldwire Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

Auf dieser Liste finden Sie das ideale Tool für jedes Bauteam, egal ob Sie Risiken auf der Baustelle verwalten oder Ihre Mitglieder und Ressourcen von einem zentralen Ort aus koordinieren wollen. Es gibt auch viele All-in-One-Softwareoptionen, die den gesamten Lebenszyklus eines Projekts rationalisieren.

Als einer der führenden projektmanagement tools für Teams aller Branchen ist ClickUp unsere klare erste Wahl. Seine Features sind vollständig anpassbar und flexibel genug, um selbst die komplexesten Projekte zu bewältigen. Außerdem helfen die ständig wachsende Vorlagenbibliothek und die mehr als 1.000 Integrationen den Bauunternehmen, ihre Projekte schneller auf den Weg zu bringen. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos und erfahren Sie, wie Sie Ihre Projekte besser abwickeln können. 🙌