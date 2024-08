die 10 besten Webflow-Alternativen für die Erstellung hervorragender Websites

Es ist noch nicht lange her, da hatte man ein Problem, wenn man eine Website erstellen wollte und keine Ahnung vom Programmieren hatte 😅

Früher war die Erstellung einer Website ein komplexer Prozess, der ein tiefes Verständnis von HTML, CSS und JavaScript erforderte. Doch heute hat sich die Landschaft drastisch verändert. Moderne No-Code-Website-Builder wie Webflow haben die Erstellung von Websites demokratisiert und machen sie auch für digitale Visionäre ohne technische Kenntnisse zugänglich.

Doch trotz seiner leistungsstarken Funktionen und Designmöglichkeiten ist Webflow nicht für jeden die perfekte Lösung. In diesem Artikel befassen wir uns eingehend mit den 10 funktionalsten Webflow-Alternativen, die heute verfügbar sind, und untersuchen ihre Möglichkeiten, Einschränkungen und Preise.

Aber das ist noch nicht alles! Bleiben Sie bis zum Schluss dran, denn wir stellen Ihnen ein praktisches Tool vor, das Ordnung in den oft chaotischen Prozess der Website-Erstellung bringen kann! 💗

Was ist Webflow?

Webflow ist hauptsächlich strukturiert wie ein inhaltsverwaltungssystem (CMS) und unterscheidet sich damit von herkömmlicher Drag-and-Drop-Software zur Erstellung von Websites.

Dennoch ist es erwähnenswert, dass Webflow einen einzigartigen Mittelweg einnimmt. Es kombiniert die tiefgreifenden Anpassungsmöglichkeiten, die in traditionellen CMS-Plattformen wie WordPress zu finden sind, mit einigen benutzerfreundlichen Funktionen, die typisch für moderne, codefreie Website-Baukästen sind.

Webflow glänzt in den Bereichen Design und SEO (Suchmaschinenoptimierung) abteilungen, was sie zu einer attraktiven Wahl für digitale Vermarkter macht. Aber wenn es um den elektronischen Handel geht, ist die Plattform nicht unbedingt eine skalierbare Lösung was eine der größten Einschränkungen der Website-Baukästen ist.

Wie wählt man die beste Webflow-Alternative?

Diese Richtlinien können Ihnen helfen, eine Webflow-Alternative zu finden, die Ihre Anforderungen an die Website-Erstellung nicht nur erfüllt, sondern vielleicht sogar übertrifft:

Benutzerfreundlichkeit: Die Plattform sollte für jemanden mit Ihren Kenntnissen intuitiv zu bedienen sein Flexibilität bei der Gestaltung und Anpassung: Achten Sie auf vielfältige Design- und Anpassungsoptionen. Sie möchten vielleicht Vorlagen für Formate wie Business, Portfolio und Blog Reaktionsfähigkeit auf Mobilgeräte: Angesichts der zunehmenden Zahl von Nutzern von Handheld-Geräten brauchen Sie einen Website-Builder, der sich an verschiedene Bildschirmgrößen anpasst SEO-Funktionen: Integrierte SEO-Funktionen können dazu beitragen, dass Ihre Website in Suchmaschinen besser platziert wird, was zu mehr organischem Verkehr führt E-Commerce-Funktionen: Wenn Sie einen Online-Shop betreiben, sollten Sie auch die Bestandsverwaltung, benutzerorientierte Bestellfunktionen und die Einrichtung von Versandoptionen berücksichtigen Eingebaute Analysefunktionen: Echtzeit-Analysen kann unschätzbare Einblicke in das Nutzerverhalten liefern und Ihnen helfen, datengesteuerte Website-Änderungen vorzunehmen (z. B. durch Verbindung mit Google Analytics) Skalierbarkeit: Wachsende Unternehmen möchten vielleicht die Unterstützung für mehr Website-Speicherplatz oder Bandbreite prüfen

Bauen Sie Ihre Traum-Website: die 10 besten Webflow-Alternativen im Jahr 2024

Ganz gleich, welche Art von Website Sie erstellen möchten, Sie können sicher sein, dass es den perfekten Website-Builder für Sie gibt.

Wollen Sie einen Online-Shop eröffnen? A blog mit Millionen von Zugriffen ? Oder sie müssen Ihr Branding beibehalten mit einem Styleguide? Dann haben wir vielleicht genau das Richtige für Sie - sehen Sie sich die 10 besten Plattformen an, um Ihren Traum von einer eigenen Website zu verwirklichen! 🌝

1. WordPress

Über: WordPress Wenn Sie auf der Suche nach einem Content-Management-System sind, mit dem Sie Ihre selbst gehostete Website bis ins kleinste Detail optimieren können, ist WordPress genau das Richtige für Sie. Mit Vollzugriff auf den Code können Sie die Design-Einstellungen und SEO-Plugins an Ihre spezifischen Ziele anpassen. 🛠️

Die Plattform unterstützt verschiedene Inhaltstypen, darunter lange Beiträge und Interviews. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, eine Sprachsuchfunktion hinzuzufügen, um das Website-Erlebnis für mobile Nutzer zu verbessern.

Das Beste an WordPress ist, dass seine Basisversion absolut kostenlos ist! Als Open-Source-Plattform lädt es jeden dazu ein, Themes und Plugins beizusteuern - einige Entwickler bieten sie kostenlos an, während andere für ihre Produkte Geld verlangen. Beachten Sie, dass Sie trotzdem für einen Hosting-Service bezahlen müssen, wenn Sie sich für den kostenlosen WordPress-Plan entscheiden.

Die besten Eigenschaften von WordPress

Open-Source-Plattform für den beliebten Website-Builder

Volle Kontrolle über den Website-Code

Über 59.000 Plugins und 11.000 Themen

Flexibilität bei der Integration von Diensten Dritter

WordPress-Einschränkungen

Inkompatibilitätsprobleme können bei Updates auftreten

Im Vergleich zu anderen Website-Buildern gibt es keinen speziellen Kundensupport, da es von Freiwilligen betrieben wird

WordPress-Preise

Kostenlos

Personal: $4/Monat

$4/Monat Premium: $8/Monat

$8/Monat Business: $25/Monat

$25/Monat Handel : $45/Monat

: $45/Monat Unternehmen: ab $25.000/Jahr

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

WordPress-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (8.500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (8.500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (14.500+ Bewertungen)

2. Shopify

Über: Shopify Shopify ist ein One-Stop-Shop für die Erstellung von E-Commerce-Websites, der ein breites Spektrum von Verkäufern bedient - von Anfängern bis hin zu gestandenen Unternehmern. Sie können über Shopify einen Domänennamen kaufen oder einen bereits vorhandenen verbinden. Das Hosting ist im Service inbegriffen.

Mit unbegrenztem Speicherplatz, Bandbreite und Produktlisten ist Shopify eine hoch skalierbare Lösung für wachsende Unternehmen. Es ist eine ideale web-Design-Tool dank seiner benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche. Nutzen Sie die vorgefertigten Themen von Shopify und die KI-gestützte Texterstellung, um in wenigen Stunden einen voll funktionsfähigen Online-Shop einzurichten! 🛒

Shopify beste Eigenschaften

Ziehen und AblegenAI-Website-Builder* 100+ kostenlose und hochwertige Themen

Integrierte Zahlungsabwicklung

Verwaltung des Inventars

Unbegrenzte Bandbreite, was dieses Angebot in unserer Liste der Webflow-Alternativen hervorhebt

Shopify-Einschränkungen

Kann für kleine Unternehmen aufgrund der hohen Kosten für Plugins oder Web-Apps teuer sein

Begrenzte Werbemöglichkeiten, da Sie nicht viele Produktvarianten erstellen können

Shopify-Preise

Starter : $5/Monat

: $5/Monat Basis : $24/Monat

: $24/Monat Shopify : $69/Monat

: $69/Monat Einzelhandel : $79/Monat

: $79/Monat Erweitert: $299/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Shopify Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (4.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (4.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (6,000+ Bewertungen)

3. Wix

Über: Wix Mit drei verschiedenen Website-Editoren für unterschiedliche Komplexitätsanforderungen sorgt Wix dafür, dass jeder eine Website erstellen kann, unabhängig von seinen technischen Kenntnissen. Hinzu kommt eine Sammlung von über 800 Designvorlagen - mit mobilfreundlichen Optionen! 📱

Wix bietet zwar einige E-Commerce-Funktionen wie Online-Zahlungen und Bestandsverwaltung, eignet sich aber eher für die Erstellung persönlicher oder geschäftlicher Websites und Blogs.

Wix SEO Wiz verfügt über Tools wie Meta- und kanonische Tags und sofortige Google-Indizierung, die Ihnen helfen, Ihre Website suchmaschinenfreundlich zu gestalten!

Wix beste Eigenschaften

Drei einfache Website-Baukasten-Editoren

mehr als 800 Designvorlagen zur schnelleren Erstellung von Websites

Erweiterte SEO-Tools

500+ App-Integrationen (Analysen, erweiterte Marketing-Tools usw.)

Mobile App zur Verwaltung Ihrer Website von unterwegs aus

Einschränkungen von Wix

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für fortgeschrittene Entwickler

Die Navigation könnte besser sein

Wix-Preise

Light: $16/Monat

$16/Monat Core: $27/Monat

$27/Monat Business: $32/Monat

$32/Monat Business Elite: $159/Monat

$159/Monat Enterprise: Verfügbar auf Anfrage

Wix Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1,500+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (9,000+ Bewertungen)

Sieh dir das an Wix-Alternativen* !

4. Squarespace

Über: Squarespace Ob Sie nun ein visuell beeindruckendes Online-Portfolio erstellen, eine styleguide zur Hilfe verwaltung Ihrer Markenwerte oder eine Einzelhandelswebseite einrichten möchten, ist Squarespace die richtige Wahl für Sie. Squarespace ist eine der besten Webflow-Alternativen aufgrund seines intuitiven Drag-and-Drop-Editors, der bei der Erstellung von Websites Anpassungen für Anwendungsfälle wie Merchandising, Terminbuchung und Checkout ermöglicht.

Eine der herausragenden Eigenschaften der Plattform ist ihre Mobiloptimierung. Squarespace-Vorlagen sind so konzipiert, dass sie auf allen Geräten gut aussehen und funktionieren. Außerdem erhalten Sie Unterstützung für Accelerated Mobile Pages (AMP), eine Technologie, die leichtgewichtige Versionen von Webseiten erstellt, um die Ladezeit auf mobilen Geräten zu beschleunigen. ⚡

Squarespace beste Eigenschaften

Für Mobilgeräte optimierte Designvorlagen

Integrierte E-Commerce-Funktionen

AMP-Unterstützung

Integrierte SEO-Tools (keine Notwendigkeit, Code zu schreiben oder Markup zu bearbeiten)

Squarespace-Einschränkungen

Nicht ganz geeignet für die Erstellung umfangreicher Websites

Wenige Integrationen von Drittanbietern

Squarespace-Preise

Persönlich : $16/Monat

: $16/Monat Geschäftlich : $23/Monat

: $23/Monat Handel (Basic) : $27/Monat

: $27/Monat Handel (Erweitert) : $49/Monat

: $49/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Squarespace Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,500+ Bewertungen)

5. SITE123

Über: SITE123 SITE123 ist ein idealer Einstieg für alle, die sich zum ersten Mal in die Welt der Website-Erstellung wagen. Seine vereinfachte Oberfläche bietet 16 anpassbare Vorlagen für Anwendungsfälle wie Business, Blog und Gesundheit & Wellness. Sie können Ihre Website in drei Schritten einrichten und in Betrieb nehmen:

Wählen Sie Ihren Website-Typ Laden Sie Ihre Inhalte hoch oder stellen Sie sie mit dem Drag-and-Drop-Editor zusammen Veröffentlichen Sie

SITE123 bietet Ihnen die Möglichkeit, kostenlos eine eigene Subdomain einzurichten oder Ihre Domain kostenpflichtig anzubinden.

SITE123 bietet eine Reihe von E-Commerce-Optionen, aber erweiterte Zahlungslösungen wie PayPal und Stripe sind nur mit einem Premium-Abonnement zugänglich.

SITE123 beste Eigenschaften

16 anpassbare Vorlagen für verschiedene Nischen

Flexibler Aufbau von E-Commerce-Websites mit Anpassung von Kategorien und Produkten

Kostenlose temporäre Subdomain

Unterstützt einseitige Website-Strukturen

SITE123 Einschränkungen

Beschränkung der Zeichenanzahl für benutzerdefinierte Codes und der Seitenzahl

Kein Telefon-Support

SITE123 Preise

Kostenlos

Premium: $12.80/Monat

SITE123 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (10+ Bewertungen)

: 4.3/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (250+ Bewertungen)

6. Weebly

Über: Weebly Weebly (jetzt im Besitz von Square, Inc.) bietet grundlegende Funktionen für die Erstellung von Websites, ohne dass Sie programmieren müssen. Mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor können Sie im Handumdrehen eine Website oder einen Online-Shop erstellen oder zum HTML/CSS-Editor wechseln, um mehr Kontrolle über das Aussehen Ihrer Website zu erhalten. 🎨

Die Plattform bietet über 40 Themes für normale Websites und 15 Themes für Online-Shops, die alle auf Mobilgeräte reagieren. Außerdem können Sie damit E-Mails an Ihre Abonnentenliste senden.

Im Hinblick auf die Suchmaschinenoptimierung ermöglicht Weebly unter anderem die einfache Integration von Meta-Tags, Alt-Tags und seitenbezogenen Beschreibungen, damit Ihre Website in den Suchergebnissen besser platziert wird.

Die besten Funktionen von Weebly

Unterstützt sowohl Drag-and-Drop als auch eine HTML/CSS-Bearbeitung

Mobile-responsive Website- und Online-Shop-Themen

Eingebaute E-Mail-Marketing- und SEO-Tools

Unterstützt von Square für eine sichere Zahlungsabwicklung

Weebly-Einschränkungen

Begrenzte Optionen zur Code-Anpassung

Einige Nutzer haben das Gefühl, dass die Entwicklungsaspekte nach der Übernahme durch Square vernachlässigt wurden

Weebly Preise

Kostenlos

Persönlich : $10/Monat

: $10/Monat Professionell : $12/Monat

: $12/Monat Leistung: $26/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Weebly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (450+ Bewertungen)

: 4.1/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (1,500+ Bewertungen)

7. HubSpot CMS Hub

Über: HubSpot CMS Hub von HubSpot rationalisiert die prozess der Inhaltserstellung und glänzt am meisten, wenn es um marketingorientierte Funktionen geht. So können Sie beispielsweise Ihre Social-Media-Konten überwachen und Beiträge planen, um die Reichweite für Ihre Zielgruppe zu optimieren - alles über ein einziges Dashboard.

HubSpot hilft bei der Überwachung in Echtzeit leistungsindikatoren wie Webverkehr, Kundenbindung und Kundenzufriedenheit. Die A/B-Testing-Funktionen ermöglichen die Feinabstimmung Ihrer Website, um steigerung der Konversionsraten . Ein weiteres Verkaufsargument ist die vereinfachte Erstellung von Blogs mit der kostenlosen Hubspot-Software KI-Schreibwerkzeug , das größtenteils auf der generativen KI-Technologie von OpenAI basiert.

HubSpot CMS Hub beste Eigenschaften

Marketing-orientierte Funktionen wie A/B-Tests und E-Mail-Kampagnen

Verwaltung sozialer Medien über ein zentrales Dashboard

Eingebaute Analytik

KI-Schreibassistent

Integriertes SSL für verbesserte Website-Sicherheit

HubSpot CMS Hub-Einschränkungen

Könnte ein Versionskontrollsystem verwenden

Die Berichtsfunktion kann schwierig zu bedienen sein

Preise für HubSpot CMS Hub

Kostenlos

Starter : $23/Monat

: $23/Monat Professionell : $360/Monat

: $360/Monat Unternehmen: $1.200/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

HubSpot CMS Hub Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.500+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (70+ Bewertungen)

8. Hostinger

Über: Hostinger Ursprünglich ein Web-Hosting-Service, hat Hostinger vor kurzem sein Angebot erweitert und ein integriertes Website Builder & Web-Hosting-Angebot auf den Markt gebracht. Die Plattform bietet über 140 stilvolle Vorlagen, die mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor angepasst werden können.

Der AI-Builder der Plattform richtet sich an Anfänger und legt den Grundstein für Ihre Website, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Neben der Erstellung von Websites bietet die Plattform auch folgende Dienstleistungen an KI-Inhaltserstellung und bietet Funktionen wie Logoerstellung und Inhaltserstellung.

Im Bereich E-Commerce unterstützt Hostinger kleine und mittelständische Unternehmen beim Verkauf von bis zu 500 Produkten.

Hostinger beste Eigenschaften

140+ vorgefertigte Vorlagen

KI-gestützte Tools für die Erstellung von Websites und Inhalten

Unterstützung für E-Commerce

Kostenlose Domain für das erste Jahr

Hostinger Einschränkungen

Die Antwort des Chat-Supports kann langsam sein

Keine Option zum Hochladen von Dateien für die Clients eines Benutzers

Hostinger Preise

Premium : $2.99/Monat ($6.99/Monat bei Erneuerung)

: $2.99/Monat ($6.99/Monat bei Erneuerung) Business : $3.99/Monat ($8.99/Monat bei Erneuerung)

: $3.99/Monat ($8.99/Monat bei Erneuerung) Cloud Startup: $8,99/Monat ($19,99/Monat bei Verlängerung)

Hostinger Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (400+ Bewertungen)

: 4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

9. Softr

Über: Softr Softr ist alles über die Erstellung von Softwareanwendungen unter Verwendung vorgefertigter Vorlagen - es gibt keine Programmierung. Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche und vorgefertigten Blöcken wie Listen, Diagrammen und Formularen stellen Sie Ihre Anwendung in wenigen Minuten zusammen. 📊

Mit Softr können Sie Ihre Anwendung mit bestehenden Datenbanken und Datenquellen verbinden, wie z. B Airtables oder Google Sheets für die automatische Datensynchronisation. Ihre Teammitglieder können die Anwendung anzeigen, bearbeiten oder mit ihr interagieren, was sie zu einer idealen Lösung für die Erstellung eines privaten Team-Intranets , Ihr eigenes CRM-System (Kundenbeziehungsmanagement) oder ein benutzerdefiniertes Kundenportal.

Softr beste Eigenschaften

Drag-and-Drop-Schnittstelle mit vorgefertigten Blöcken

Nahtlose Integration von Datenbanken und Datenquellen

Workflow-Automatisierung über Zapier oder Make

Anpassbare Benutzerberechtigungen und Zugriffsebenen

Softr-Einschränkungen

Begrenzte Dashboard-Vorlagen

Mobile Reaktionsfähigkeit könnte verbessert werden

Softr Preise

Kostenlos

Basic : $49/Monat

: $49/Monat Professionell : $139/Monat

: $139/Monat Business : 269$/Monat

: 269$/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Softr Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (200+ Bewertungen)

: 4.8/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

10. Großes Kartell

Über: Großes Kartell Big Cartel ist für seine Benutzerfreundlichkeit und seinen Fokus auf Einfachheit bekannt und ist eine E-Commerce-Lösung, die speziell für die kreative Gemeinschaft entwickelt wurde. Sie können aus 16 kostenlosen, auf Mobilgeräte reagierenden Themen auswählen und dann benutzerdefinierte Seiten mit unternehmensspezifischen Daten füllen. 🛍️

Obwohl Big Cartel nicht mit fortgeschrittenen Funktionen ausgestattet ist, können Sie mit Optionen wie:

Stripe oder PayPal für die Zahlungsabwicklung Grundlegende Versandfunktionalitäten Tools zur Analyse der Website-Leistung

Es bietet Schlüsselintegrationen, wie Mailchimp und Instagram, für Marketing und Werbung. Außerdem können Sie Ihren Shop über Zapier mit einer Reihe von anderen Apps verbinden.

Big Cartel beste Eigenschaften

Intuitives Benutzer-Dashboard

16 kostenlose, auf Mobilgeräte reagierende Themen

Integrierte Lösungen für Zahlung, Versand und Leistungsanalyse

Native Integrationen mit Mailchimp und Instagram

Keine zusätzlichen Transaktionsgebühren

Big Cartel Einschränkungen

Weniger Funktionen als bei der Konkurrenz

Instagram-Integration könnte besser sein

Big Cartel Preise

Gold : Kostenlos

: Kostenlos Platin : $9.99/Monat

: $9.99/Monat Diamant: $19.99/Monat

Big Cartel Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (20+ Bewertungen)

: 4.2/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

Ein Website-Builder ist nur ein Teil des Puzzles, das man eine effektive Online-Präsenz nennt. Ein großer Teil Ihres Erfolges hängt von kritischen Elementen wie der Qualität der Inhalte ab, die Sie produzieren, und wie gut Sie Ihre Website verwalten. Deshalb empfehlen Experten, neben einem Website-Builder auch spezielle Projektmanagement-Tools wie ClickUp zu verwenden! 🥇

ClickUp Eine ausgefallene, optisch ansprechende Website weckt das Interesse der Besucher, aber nur ein überzeugender, informativer und gut gestalteter Inhalt hält sie bei der Stange. Gute Nachrichten:

ClickUp AI kann Ihnen helfen, solche Inhalte schneller als je zuvor zu erstellen!

Mit ClickUp AI zielgruppenspezifische Inhalte generieren

ClickUp AI ist Ihr persönlicher Redakteur, der Ihre Texte aufpoliert und sie je nach Leserziel knackig und ansprechend gestaltet. Mit sofortiger Zusammenfassung, Grammatikprüfungsfunktionen und rollenspezifischen Eingabeaufforderungen können Sie alles vom Verfassen von Inhalten bis hin zu deren Strukturierung mit vorformatierten Überschriften und Tabellen erledigen.

Gewinnen Sie Kunden mit stilvollen, überzeugenden Website-Inhalten oder binden Sie sie mit maßgeschneiderten E-Mails - ClickUp AI hält Ihnen den Rücken frei. Es bringt Ihre Kreativität auf die nächste Stufe, indem es Sie bei der Planung und ideen brainstormen sie können mühelos neue Inhalte generieren, aufschlussreiche Umfragen einbetten oder einen prägnanten Marketing-Slogan entwickeln, der bei Ihrer Zielgruppe ankommt. 🤖

Von der Vision zur Umsetzung: Optimieren Sie die Arbeit Ihres Teams mit ClickUp

Die ClickUp-Projektmanagement-Suite ist ideal, um eine Website sicher zu verwalten. Egal, ob Sie alleine oder in einem großen Team arbeiten, Sie können spezielle Aufgabenlisten für die Entwicklung und Wartung von Websites erstellen.

Überwachen Sie den Fortschritt und das Arbeitsaufkommen auf ClickUp Dashboards . Konsolidieren Sie wichtige Indikatoren wie Teamfortschritt, Aufgabenstatus und Zeiterfassung, um einen ganzheitlichen Überblick über Ihr Website-Projekt zu erhalten. Zusammenarbeit in Echtzeit ist auch ein Kinderspiel, dank Funktionen wie:

ClickUp-Whiteboards für Ihre Design- und Entwicklungsteams

Zuweisung von Kommentaren

Sofort-Chat mit Emoji-Unterstützung

Handlungsfähige Benachrichtigungen

ClickUp bietet über 15 anpassbare Ansichten - Liste, Gantt, Board und mehr -, die die Visualisierung von Arbeitsabläufen einfach und intuitiv machen.

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

Mit ClickUp-Ziele mit ClickUp Goals können Sie spezifische Meilensteine festlegen und diese mit messbaren Zielen verknüpfen, um einen klareren Fahrplan für die Website-Erstellung zu erstellen. Vielbeschäftigten Teamleitern empfehlen wir die Verwendung der To-Do-Listen und Checklisten der Plattform, die aufgabenverwaltung ein Spaziergang im Park.

Brauchen Sie eine Starthilfe? Verwenden Sie eine der über 1.000 Vorlagen auf ClickUp, um Ihrem Projekt Struktur zu verleihen. Einige erstklassige Optionen sind:

Planen Sie alles, was mit Ihrem Webdesign-Prozess zusammenhängt, um sicherzustellen, dass nichts durch die Maschen rutscht

ClickUp zeichnet sich auch aus durch unterstützung der Softwareentwicklung zyklen mit detaillierten fehlerverfolgung . Probieren Sie die visuellen Roadmaps aus, um Fortschritte, Abhängigkeiten und Hindernisse zu überblicken und die Prioritäten für alle Beteiligten zu klären.

Für diejenigen, die sich auf Git-Tools verlassen, bietet ClickUp eine voll integrierte Git-Pipeline, komplett mit anpassbaren Release Trains und Go-Live-Checklisten. Diese werden automatisch in ClickUp synchronisiert, um das Release-Management zu vereinfachen.

Die besten ClickUp-Funktionen

ClickUp-Dokumente mit KI-Unterstützung für die Erstellung und Verwaltung von Inhalten

15+ anpassbare Projektansichten für die Planung der Website-Entwicklung

Teamzusammenarbeit in Echtzeit

Projektmeilensteine zur Markierung wichtiger Phasen der Website-Entwicklung

Time-Tracking-Funktionen zur Überwachung der Lieferfristen

Unterstützung für agile Arbeitsabläufe

Visuelle Roadmaps zur Abstimmung von Design-, Inhalts- und Entwicklungsteams

Integrierte Git-Tools für vereinfachtes Release-Management

Optimierte Fehler- und Problemverfolgung mit benutzerdefinierten Feldern und Status

ClickUp-Einschränkungen

KI-Funktionen nur in kostenpflichtigen Paketen verfügbar

Erweiterte Funktionen haben eine Lernkurve

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

Wählen Sie Ihre Webflow-Alternative und beginnen Sie mit ClickUp zu erstellen!

Eine Website zu erstellen ist eine Sache, aber eine großartige Website zu erstellen ist eine ganz andere Sache. Und genau da glänzt ClickUp. 🌟

Mit der unvergleichlichen KI-Unterstützung der Plattform und website-Projektmanagement verfügen Sie über alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um die Komplexität der Erstellung einer erstklassigen Website zu bewältigen. Also, streben Sie nach dem Außergewöhnlichen - beginnen Sie Ihre ClickUp-Reise noch heute mit einem kostenlosen Konto!