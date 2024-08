Quellcode-Verwaltung neu definiert: 10 knackige Bitbucket-Alternativen im Jahr 2024

Es gibt absolut keine Worte, um die Panik zu beschreiben, die nach irreparablen Code-Fehlern aufkommt. Für viele Programmierer ist das versehentliche Löschen eines Blocks von Code einer ihrer schlimmsten Albträume. 🙀

Glücklicherweise haben sich Repositorys für den Schutz der Integrität Ihrer Arbeit dank der Optionen für sicheres Code-Hosting und Versionskontrolle zu einem echten Wendepunkt entwickelt.

Bitbucket ist ein beliebter webbasierter Repository-Hosting-Dienst für die Versionskontrolle, der sich an Quellcode-Entwickler und insbesondere an Geschäfte richtet, die mit privatem und proprietärem Code arbeiten.

Obwohl Bitbucket mit einem Array von Features aufwartet, kann es sein, dass Sie aus verschiedenen Gründen ein alternatives Produkt suchen. Instanz suchen Sie vielleicht ein sichereres Dashboard, oder Sie brauchen native Unterstützung für Canary Deployments und Feature Flags.

Wir haben sorgfältig eine Liste der Top 10 Bitbucket-Alternativen zusammengestellt, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Schauen Sie sich unsere Mini-Reviews an, um Ihr ideales Tool zu finden, das die Lücken von Bitbucket füllt und sich nahtlos an Ihre Bedürfnisse bei der Programmierung und Softwareentwicklung anpasst.

Was ist Bitbucket und wie funktioniert es?

Über: Bitbucket Bitbucket ist eine skalierbare, Cloud-basierte Plattform für Code-Repositorys, die die Speicherung, Verwaltung und Versionskontrolle von Code vereinfacht. Bitbucket dient als zentraler Hub für die Überwachung von Git Repositorys und ermöglicht es Software-Entwicklungsteams, Code effizient beizusteuern, zu initiieren, zu testen und zu verteilen. 👩‍💻

Entwickler verwenden Repositorys wie Bitbucket, um die von Mitwirkenden vorgenommenen Änderungen nachzuverfolgen, zu überprüfen und zu genehmigen und bei Bedarf zu früheren Versionen zurückzukehren. Diese Tools speichern nicht nur Code, sondern auch zugehörige Assets wie Dokumentation, Tests und Skripte und erleichtern die Zusammenarbeit im Team durch besser organisierte Workflows.

Im Allgemeinen können Repositorys gehostet werden:

Lokal auf einem Server Auf einem an das Netzwerk angeschlossenen Speicher (NAS) Entfernt in der Cloud (wie bei Bitbucket)

Nach welchen Features sollte man bei einer Bitbucket-Alternative Ausschau halten?

Eine sinnvolle Bitbucket-Alternative sollte idealerweise die folgenden Schlüssel-Features aufweisen:

Git- und Mercurial-Support: Sie sollte sowohl Git- als auch Mercurial-Versionskontrollsysteme (VCS) unterstützen, um den Benutzern Flexibilität bei der Auswahl zu bieten Verzweigungsstrategien: Prüfen Sie, ob die Alternative Verzweigungsstrategien unterstützt, um unabhängige Arbeitslinien aus einer Hauptcodebasis zu generieren Pull Requests: Sie sollte ein robustes Pull Request-System bieten, das die Überprüfung des Codes, Diskussionen und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams ermöglicht CI/CD-Pipeline: Achten Sie auf eine integrierte CI/CD-Pipeline (Continuous Integration and Continuous Deployment), um die Erstellung, das Testen und die Bereitstellung von Code zu automatisieren Zugangskontrolle: Es sollte eine Zugangskontrolle enthalten, mit der Sie den Zugriff auf Ihre Repositorys erlauben und einschränken können, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten 🤐 Integrationen: Wünschenswert sind Integrationen mit Tools und Diensten, wie z.B. Bug- undsysteme zur Nachverfolgung von Problemen und Projektmanagement tools, rationalisieren Softwareentwicklungs-Workflows

Die 10 besten Bitbucket-Alternativen für Ihren Code-Bedarf im Jahr 2024

Wir präsentieren unsere Auswahl der Top 10 Bitbucket-Alternativen, die einen sicheren Speicher für Code bieten und eine nahtlose Zusammenarbeit mit Ihrem Team ermöglichen - werfen wir einen Blick darauf! 🧐

1. GitHub

Über: GitHub GitHub ist mit 100 Millionen Repositorys und 40 Millionen Benutzern weltweit der ultimative Hub für das Hosting von Quellcode und die Versionskontrolle mit Git. 🎯

Die Plattform bietet private und öffentliche Repositorys für Entwickler und stellt Optionen für die Verwaltung von Repositorys und Code-Überprüfungen zur Schau, nachverfolgung von Fehlern , Pull Requests und Inline-Bearbeitung mit Unterstützung von Markdown. Mit aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung können Sie Ihre Dateien vor unbefugtem Zugriff schützen.

Die Software konzentriert sich in erster Linie auf öffentlichen Code und ist in den Sprachmodellen Ruby und Erlang geschrieben, was den Entwicklern Vielseitigkeit bietet. Sie bietet außerdem Desktop-Clients für Windows und Mac, eine nahtlose Integration mit gängigen Apps sowie (teilweise) Git- und SVN-Unterstützung und eignet sich damit sowohl für private als auch für geschäftliche Entwicklungsprojekte.

GitHub beste Features

Unterstützt über 200 Programmiersprachen

Bietet Support für Git

Zwei-Faktoren-Authentifizierung

Beherbergt zahlreiche Open-Source-Projekte

Systematische Optionen zur Überprüfung des Codes

GitHub Limits

Die Funktionen zum Suchen und Vergleichen von Code könnten verbessert werden

Die Integration mit anderen tools kann schwierig sein

GitHub Preise

free : kostenlos

kostenlos Team : $3,67/Monat pro Benutzer

: $3,67/Monat pro Benutzer Enterprise: $19,25/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

GitHub Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (5,000+ Bewertungen)

2. Gitlab

Über: Gitlab Gitlab verändert die Art und Weise, wie Sie zusammenarbeiten und Software entwickeln. Diese auf Git basierende Open-Source-Webschnittstelle verwendet ein eigenes Versionskontrollsystem und funktioniert über eine einzige Anwendung, die Teams während des gesamten Entwicklungsprozesses unterstützt und die Zykluszeit erheblich zu reduzieren .

Die Plattform trägt zur Kostensenkung im Entwicklungsprozess bei und steigert die Effizienz der Entwickler. Außerdem bietet sie ein umfassendes DevOps-Dienstleistung mit nativen Sicherheits-Features wie Container- und Abhängigkeits-Scanning, Überprüfung der Lizenzkonformität und Erkennung von Geheimnissen. 🤫

Darüber hinaus verfügt Gitlab über vielseitige Bereitstellungsoptionen, einschließlich selbstverwalteter, lokaler und Cloud-basierter SaaS. Das Ergebnis? Sie können die Konsistenz der Features über verschiedene Bereitstellungsmodelle hinweg sicherstellen und so die Umstellung für Kunden vereinfachen, ohne dass die Funktionen beeinträchtigt werden.

Gitlab beste Features

Integriertes CI/CD-Framework

Kanban-Boards für die Organisation der Arbeit

DevSecOps tools für Geschwindigkeit und Sicherheit

KI-Coding-Tool für die Automatisierung von Workflows

Flexibilität bei der Bereitstellung von Open-Source-Projekten

Gitlab Buddy, ein praktischesChrome-Erweiterung Gitlab Limits

Könnte mehr UI Features für CI/CD gebrauchen

Upgrades können erhebliche benutzerdefinierte Anpassungen erfordern

Gitlab Preise

free : Free

Free Premium : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Ultimate: $99/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Gitlab Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (700+ Bewertungen)

: 4.5/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1.000+ Bewertungen)

3. Sourcetree

Über: Quellcode-Baum Sourcetree von Atlassian ist ein Git Desktop Client, der die Interaktion mit Ihrem Code rationalisiert und die Verwaltung von Repositories durch intuitive Visualisierungen verbessert. Seine benutzerfreundliche Oberfläche richtet sich an Anfänger und bietet gleichzeitig produktivitätssteigernde Features für erfahrene Benutzer.

Die Plattform ermöglicht Ihnen die mühelose Synchronisierung mit Aktualisierungen im Team mithilfe der reichen Verzweigungsdiagramme. Sie können mühelos zwischen den Bereichen wechseln, Changesets überprüfen und Code ablegen. 🌳

Dank des Git Large File Support können Teams wichtige Datenbestände bequem von einem zentralen Speicherort aus überwachen. Sourcetree vereinfacht auch komplexe Aufgaben der verteilten Versionskontrolle und hilft Ihnen, größere Projekte effizient abzuwickeln.

Sourcetree beste Features

Kompatibel mit Windows und Mac

Detaillierte Verzweigungsdiagramme

Arbeitet mit Git und Mercurial

Lokale Suche durch Commit-Punkte

Unterstützt große Dateien

Sourcetree-Beschränkungen

Kann gelegentlich verzögern

Eine beträchtliche Lernkurve für neue Entwickler

Preise für Sourcetree

Free

Sourcetree Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (300+ Bewertungen)

: 4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

4. Phabricator

Über: Phabricator Phabricator ist vielseitig toolset deckt die Softwareentwicklung ab , sprint-Management , Code-Hosting und umfassende Code-Überprüfung. Mit vollem Support für Mercurial- und SVN-Repositorys ist es eine skalierbare, schnelle Lösung. Phabricator ist vollständig quelloffen, was es vom auf Unternehmen ausgerichteten Ansatz von Bitbucket unterscheidet.

Innerhalb von Phabricator können Sie Code-Reviews effizient mit Differential durchführen, Repositorys lokal hosten und Registerkarten für extern gehostete Repositorys führen. Verbessern Sie kontinuierliche Integrationsprozesse durch interne Chat-Kanäle. 💬

Die Plattform erweitert ihre Funktionen mit der Quellcode-Überprüfung durch Herald, die es Ihnen ermöglicht, Audits zu initiieren und Bugs zu verfolgen. Darüber hinaus bietet sie Flexibilität bei der Behebung von Fehlern durch maßgeschneiderte Formulare für Aufgaben und delegierte verwaltung von Aufgaben .

Phabricator beste Features

API zum Schreiben von Skripten, die mit Phabricator interagieren

Hostet ein Dokumenten-Wiki zur Erstellung von Texten und zur Konfliktlösung

Unterstützt Git, Mercurial und SVN

Quellcode-Prüfungen

Chat-Kanal für einfache Kommunikation

Phabricator Beschränkungen

Schwierige Anpassung an spezifische Business-Anforderungen

Etwas verwirrend in der Navigation für neue Benutzer

Phabricator Preise

Free

Phabricator Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (20+ Bewertungen)

: 4.3/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (10+ Bewertungen)

5. Azure DevOps Server

Über: Azure DevOps Server Optimieren Sie das Freigeben von Code, die Nachverfolgung von Arbeiten und die Softwarebereitstellung mit den integrierten Tools von Azure DevOps Server. Es handelt sich um einen Enterprise-Grade Microsoft Server, der als hervorragende integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) dienen kann. 💻

Es ermöglicht Entwicklern, Arbeiten zu planen, bei der Entwicklung von Code zusammenzuarbeiten und Anwendungen zu erstellen oder bereitzustellen und umfasst Tools wie:

Azure Repos: Bietet in der Cloud gehostete private Git Repositorys für die Kontrolle des Codes Azure Pipelines: Implementiert CI/CD für verschiedene Sprachen, Plattformen und Cloud-Umgebungen Azure Boards: Verfügt überagile tools für die Planung und Nachverfolgung der Arbeit, Scrum, Kanban und die Verwaltung von Code-Fehlern Azure Test Plans: Bietet Tools fürapp-Testseinschließlich kontinuierlicher und manueller/explorativer Tests Azure Artifacts: Ermöglicht das Freigeben von Paketen aus öffentlichen oder privaten Quellen, einfach in Ihre Pipeline zu integrieren

Azure DevOps Server wird vor Ort gehostet und erleichtert die funktionsübergreifende Teamarbeit, unabhängig von der Größe des Projekts. Ihr Team wird die Tools für die Zusammenarbeit wie anpassbare Dashboards lieben, integrierte Wikis , und konfigurierbare Benachrichtigungen.

Azure DevOps Server beste Features

Integriert mit GitHub Enterprise Server

Fördert eine kollaborative Arbeitskultur

Funktioniert gut mit Erweiterungen wie Excel, Code Search und Replace Token

Team Foundation Versionskontrolle

Kontinuierliche Integration

Azure DevOps Server Limitierungen

Eine etwas steilere Lernkurve für die Handhabung von Backlog-Elementen

Limitierte Dashboard-Funktionen

Preise für Azure DevOps Server

Basic Plan : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Basic + Test Plan: $52/Monat pro Benutzer

Azure DevOps Server Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (100+ Bewertungen)

: 4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

6. Gitea

Über: Gitea Gitea ist ein praktisches Juwel in der Welt der Git-Dienste. Es basiert auf der Programmiersprache Go, was es leichtgewichtig und benutzerfreundlich macht, mit dem Vorteil, dass es unter der MIT-Lizenz veröffentlicht wurde. 💎

Das Hauptziel dieser Open-Source-Plattform ist es, den Benutzern eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit zu bieten, einen selbstgehosteten Git-Dienst einzurichten. Nutzen Sie das Code-Hosting für die Erstellung von Repositorys, die Verwaltung von Kodierungsdateien und den Umgang mit Bereichen, überprüfen Sie Code mühelos über Pull Request- und AGit-Workflows und verwalten Sie Projekte über Kanban Boards .

Gitea ist mit jeder Plattform kompatibel, die Go unterstützt. Es zeichnet sich außerdem durch eine einfache Installation und minimale Systemanforderungen aus, was es von vielen Konkurrenten abhebt.

Gitea beste Features

Kompatibel mit den wichtigsten Betriebssystemen (Windows, macOS und Linux)

Funktioniert gut auf Prozessoren wie PowerPC, ARM und i386

Leichte und einfach zu navigierende Benutzeroberfläche

Unterstützt mehr als 20 Arten von Paketmanagern wie Cargo, Chef und Conan

Integration mit Datenbanken wie SQLite, MySQL und PostgreSQL

Gitea Beschränkungen

Die Funktionen für Backup und Wiederherstellung sind verbesserungswürdig

Im Vergleich zu anderer Software für Open-Source-Projekte ist der Einstieg oft schwierig

Preise für Gitea

Auf Anfrage erhältlich

Gitea Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (10+ Bewertungen)

: 4.7/5 (10+ Bewertungen) AlternativeZu: 4.4/5 (weniger als 10 Bewertungen)

7. Assembla

Über: Assembla Assembla zeichnet sich aus als ein sicheres projektzusammenarbeit und Versionskontrollplattform. Sie hostet Git-, Apache Subversion- und Perforce-Repositories sicher in der Cloud auf einer einzigen Plattform.

Das Versionskontrollsystem der Plattform unterstützt Entwicklungsteams bei der Einhaltung von Standards wie HIPAA, PCI, SOC2 und GDPR. Mit einem einheitlichen Dashboard, das Ihren Code und Ihre Open-Source-Projekte verwaltet, können Sie die Einhaltung von Richtlinien einfach steuern.

Assembla hebt sich dadurch ab, dass es die einzige Plattform auf unserer Liste ist, die NextGen SVN bietet. Außerdem verbessert es die Benutzererfahrung mit Funktionen wie Codesuche, Sperren und Merge-Request, die nahtlos über Mobil-, Desktop- und Webanwendungen zugänglich sind.

Das alles wird innerhalb der sicheren Grenzen des SOC2-Frameworks bereitgestellt. 🔒

Assembla beste Features

NextGen SVN Support

Integriert mit Tools wie GitHub, Slack und Zapier

Erweiterter Schutz von Bereichen und IP-Whitelisting

Schnelle Leistung

Globale Skalierbarkeit

Assembla Beschränkungen

Der Anmeldeprozess stellt für einige Software-Entwicklungsteams gelegentlich eine Herausforderung dar

Schwer zu konfigurieren für eine Umgebung mit zahlreichen Projekten

Preise für Assembla

Perforce Cloud : $52,25/Monat pro Benutzer

: $52,25/Monat pro Benutzer Perforce Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Subversion Cloud : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Subversion Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Assembla Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (100+ Bewertungen)

: 4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

8. Gogs

Über: Gogs Gogs ist ein Go-basierter, quelloffener Git Server, der für das Selbsthosten entwickelt wurde. Er nimmt sowohl öffentliche als auch private Repositorys auf und bietet eine Weboberfläche mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten. ⚙️

Zu seinen einzigartigen Features gehören Unterstützung für SSH-Schlüssel und HTTP-Authentifizierung und die Möglichkeit, mehrere Repositorys zu verwalten.

Das integrierte Audit-Protokoll hilft bei der Überwachung von Änderungen an Meilensteinen, Berechtigungen und Problemen, während das integrierte Wiki Dateivergleichs- und Syntaxhervorhebungsfunktionen bietet.

Die Zugriffskontrolle der Plattform auf Repository-Ebene gewährleistet eine abschließende Berechtigung für die Ansicht und Änderung von Dateien. Darüber hinaus bietet der Issue Tracker umfassende Tools für die Nachverfolgung von Fehlern und Meilensteinen, wodurch das Projektmanagement rationalisiert wird.

Gogs beste Features

Kompatibel mit Windows, Mac, Linux und ARM

Nützliche Audit-Protokolle

Ermöglicht Dateivergleich

Robuste Ansichtskontrollen

Gogs Beschränkungen

Die Suche nach Daten innerhalb von Berichterstellungen kann etwas schwierig sein

Die Benachrichtigungen können manchmal unzuverlässig sein

Gogs Preise

Keine Informationen verfügbar

Gogs Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (10+ Bewertungen)

: 4.3/5 (10+ Bewertungen) AlternativeZu: 4.6/5 (unter 10 Bewertungen)

9. Helix-Kern

Über: Helix-Kern Treten Sie ein in die Welt von Helix Core, einer Versionierungs-Engine der Enterprise-Klasse, die sich auf die Zusammenarbeit bei der Entwicklung konzentriert, unabhängig von der Größe Ihres Teams. 🤝

Diese Plattform vereinfacht komplexe Workflows für die Produktentwicklung in großem Maßstab und sorgt für eine schnellere Erstellung von Produkten. Helix Core unterstützt Mercurial Repositorys und verfolgt und verwaltet gewissenhaft Änderungen an digitalen Assets wie Code, Videos, großen Binärdateien und IPs. Außerdem lässt sich Helix Core unendlich skalieren und bietet dabei eine erstklassige Leistung.

Die Plattform lässt sich in Ihren aktuellen Workflow und Ihre Toolchain integrieren. Sie funktioniert gut mit Git und bietet APIs, sodass Sie sie mit jedem Tool verbinden können, selbst wenn kein Plugin verfügbar ist.

Helix Core beste Features

Integriert sich in gängige Tools wie Visual Studio und Git

Unterstützt Mercurial Repositories

Nahtlose Zusammenarbeit in einem agilen Setup

Durchgängige Rückverfolgbarkeit über den gesamten Entwicklungslebenszyklus

Helix Core Einschränkungen

Die Verwaltung mehrerer Workspaces kann anspruchsvoll sein

Die Schnittstelle ist nicht leicht zu beherrschen

Preise für Helix Core

Free für bis zu 20 Benutzer - Preise für größere Teams nach Absprache

Helix Core Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (90+ Bewertungen)

: 4.2/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

10. Bohnenstange

Über: Beanstalk Erklimmen Sie mit den magischen Kräften von Beanstalk neue Höhen der Code-Entwicklung. 🌱

Die Plattform bietet einen umfassenden Workflow, der es Entwicklern ermöglicht, Code stressfrei zu erstellen, zu überprüfen und einzusetzen. Dieser gehostete Versionskontrolldienst bietet Support für SVN- und Git-Repositorys.

Er eignet sich hervorragend für Startups und Freiberufler, die nach Sicherheits-Features wie Zugangs- und IP-Beschränkungen suchen, sowie nach Prioritäts-Support und flexiblen Bereitstellungsoptionen.

Der Code-Review-Prozess von Beanstalk ist so konzipiert, dass er frühzeitige Diskussionen einleitet und sich nahtlos in Ihren Bereich integrieren lässt, um mehr Input und Feedback von Ihrem Team zu erhalten. Sie können sich auch die Statistiken zur Code-Überprüfung ansehen, um die Bereitstellungskonfigurationen für jede Umgebung auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

Beanstalk beste Features

SVN- und Git-Hosting

Nahtlose Überprüfung des Codes durch Probleme und Diskussionen

Verschlüsselung auf Bankenniveau

Unterstützt Heroku, DreamObjects, FTP und Shell

Beanstalk-Einschränkungen

Könnte von Verbesserungen der Schnittstelle profitieren

Bietet im Vergleich zu seinen Konkurrenten eine begrenzte Anzahl von Features

Beanstalk Preise

Bronze : $15/Monat

: $15/Monat Silber : $25/Monat

: $25/Monat Gold : $50/Monat

: $50/Monat Platin : $100/Monat

: $100/Monat Diamant: $200/Monat

Beanstalk Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (20+ Bewertungen)

: 4.1/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (weniger als 10 Rezensionen)

Auch wenn Bitbucket und seine Alternativen als solide Plattformen für das Repository von Quellcode dienen, benötigen Sie dennoch ein zuverlässiges Tool für die Zusammenarbeit und die Verwaltung von Aufgaben, um bei Ihren Entwicklungsbemühungen erfolgreich zu sein. Laut Statistik, 77 % der leistungsstarken Projekte werden mit Hilfe einer Projektmanagement-Lösung abgewickelt.

Aus diesem Grund stellen wir ClickUp vor, eine erstklassige Projektmanagement-Plattform mit hoher Skalierbarkeit. Mit Features zur Verwaltung von Daten durch anpassbare Dokumente und KI sowie Automatisierung zur Unterstützung alltäglicher Aufgaben kann sie überlastete Software-Teams entlasten. ✅

Verwalten Sie jedes Projekt mit Leichtigkeit, arbeiten Sie nahtlos zusammen, und beschleunigen Sie Ihren Workflow mit ClickUp

Bei ClickUp geht es darum, Ihr Team in die Lage zu versetzen, Software in Höchstgeschwindigkeit zu liefern! 💨

Verwenden Sie ClickUp Dokumente als Repository für Ihre Coding-Roadmaps, Workload-Pläne und Release-Notizen. Speichern, organisieren und teilen Sie Produktanforderungen und Feedback mit Ihrem Team, und optimieren Sie Ihre DevOps- und CI/CD-Pipeline mit Präzision. Die Dokumente unterstützen die Bearbeitung in Echtzeit und eine intelligente Kategorisierung für eine einfache Durchsuchbarkeit.

Mit Hierarchie-basierte Kontrollen können Sie Berechtigungen verwalten, um Ihre Datensätze privat zu halten - verwenden Sie einen verknüpfbaren Link, um ausgewählten Teammitgliedern Zugriff zu gewähren. ClickUp ist in der Cloud verfügbar, sodass Sie nahtlos an Code- und Einsatzplänen zusammenarbeiten können egal, ob Sie im Büro oder zu Hause sind . 🏠

Bauen Sie ein stabiles und gut vernetztes Software Team mit ClickUp!

Die ClickUp Software Teams Suite dient der Konsolidierung der verteilten Entwicklungsarbeit von funktionsübergreifender Teamkollegen . Verwenden Sie Mindmaps und Whiteboards für die Zusammenarbeit mit Produktteams und einfaches Brainstorming zur Beschleunigung der Produktion.

Die Plattform bietet Vorlagen zur schnellen Nachverfolgung Ihrer Arbeit - schließen Sie ein beliebiges Programmierprojekt in Höchstgeschwindigkeit ab mit produktmanagement und agile Vorlagen . Schwierigkeiten bei der Bearbeitung von Sprint Backlogs?

Die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen kann Ihre Arbeitsabläufe rationalisieren, indem es eine Übersicht über die Fehler erstellt, berichtete Fehler sammelt und neben möglichen Lösungen auch die Grenzen des Produkts erfasst. 🐞

Optimieren Sie die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen mit der ClickUp Vorlage für die Fehler- und Problemverfolgung

Sie können auch verwenden formulare für Software Teams um Fehler zu melden, Code zu überprüfen und Feature-Anfragen zu verwalten. Verfolgen Sie die Arbeit Ihrer Teams mit ClickUp Dashboards, die Tools zur Zeiterfassung und Berichterstellung enthalten.

Die plattformeigene Erstellung von KI-Inhalten können die Art und Weise, wie Sie arbeiten, verändern. Mit ClickUp AI können Sie Ihre Entwicklungsstrategien und Dokumentationsprozesse mit vorgefertigten Prompts beschleunigen.

Generieren Sie Produktideen, Zeitleisten für die Bereitstellung, technische Dokumente und sogar Roadmaps, um den Code-Review- und Testprozess zu optimieren. Das KI-Tool kann Ihnen auch beim Brainstorming von Testfällen für jedes Produkt oder System helfen - Sie müssen es nur mit Informationen über Ihre Datenbank füttern, und es generiert in Sekundenschnelle ein Schema zur Darstellung Ihres Datenmodells.

Erleichtern Sie Ihre Entwicklungsarbeit mit ClickUp-Integrationen . Verbindung mit Gitlab, GitHub und Bitbucket oder Slack- und Microsoft Teams-Integrationen zur Vereinfachung effiziente Kommunikation im Team .

ClickUp beste Features

Zentraler Support für die Dokumentation

Hochqualifizierter KI-Assistent zum Schreiben und Generieren von Ideen

1.000+ Vorlagen mit speziellen Optionen für Software Teams

Automatisierung von Aufgaben zur Zeitersparnis

Nachverfolgung des Fortschritts mit Burndown- und Burnup-Diagrammen

Nahtlose Nachverfolgung von Fehlern und Problemen

ClickUp Whiteboards für gemeinsames Brainstorming

15+ anpassbarClickUp Ansichten, einschließlich Liste, Kanban Board, Gantt Diagramm, undAnsicht "Chatten* Integriert mit über 1.000 tools

ClickUp Dashboards mit Widgets für Sprint und Zeiterfassung

ClickUp Limitierungen

Die mobile App ist noch nicht mit allen Features ausgestattet

Die Fülle der Features kann anfangs überwältigend wirken

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Wählen Sie Ihre Bitbucket Alternative und starten Sie Ihr Projekt mit ClickUp

Sich mit Bitbucket zu messen, kann eine Herausforderung sein, aber unsere Top 10 Bitbucket-Alternativen sind gut gerüstet, um die Aufgabe zu erledigen. Sobald Sie sich für Ihr ideales Tool entschieden haben, testen Sie ClickUp !

Diese All-in-One-Lösung rationalisiert Ihre Aufgaben im Code-Management wie keine andere und sorgt dafür, dass Ihr Team jederzeit konzentriert und produktiv ist! ❤️‍🔥