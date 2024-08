die 10 besten Citrix-Alternativen für Fernarbeit im Jahr 2024

Da Unternehmen immer mehr auf Technologie angewiesen sind, wird die Nachverfolgung von allem immer komplexer. Die Notwendigkeit, nahtlosen Zugang zu Tools zu erhalten, hat zu virtuellen Desktops und virtuellen Apps geführt, die eine schnelle Bereitstellung von Änderungen ermöglichen. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die versuchen Produktivität und Engagement von Mitarbeitern an entfernten Standorten zu erhalten .

Citrix ist seit langem einer der Spitzenreiter auf diesem Feld, aber nicht jedes Unternehmen hält es für die richtige Wahl. Wir haben diesen Leitfaden für Unternehmen zusammengestellt, die nach kostengünstigen Citrix-Alternativen suchen. Wir untersuchen die Alternativen und besprechen, worauf Sie bei Ihrer Wahl achten sollten!

Was ist Citrix und wie erledigt eine Virtualisierungslösung ihre Arbeit?

Citrix ist eines der größten Unternehmen, das virtuelle Apps und Desktops anbietet. Seine Tools ermöglichen es Benutzern, von jedem Speicherort aus auf Arbeitsressourcen zuzugreifen, was sie zu den besten remote-Arbeit Tools verfügbar.

Citrix verwendet eine virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI), die ein Desktop-Betriebssystem in der Cloud hostet. Mit einer VDI können IT-Abteilungen einen sicheren Fernzugriff auf Anwendungen und Daten bereitstellen, so dass Benutzer von jedem Gerät aus arbeiten können, ohne die Sicherheit des Systems zu gefährden. Diese Art von Infrastruktur wird manchmal auch als Desktop as a Service (DaaS) bezeichnet.

Worauf sollten Sie bei Citrix-Alternativen achten?

Die von Ihnen gewählte Citrix-Alternative sollte entweder über Features verfügen, die denen von Citrix selbst entsprechen oder diese übertreffen, oder sie sollte eine kostengünstigere Alternative ohne versteckte Kosten sein. Im Folgenden finden Sie einige Features, die Sie bei Ihrer Suche beachten sollten:

Die Mitarbeiter müssen in der Lage sein, auf ihre virtuellen Apps und Desktops ohne teure und zeitaufwändige Schulungen zuzugreifen. Die Wahl einer benutzerfreundlichen Lösung, auch für technisch weniger versierte Mitarbeiter, stellt sicher, dass sie sich schnell in das neue System einarbeiten können Leistung: Schlechte Leistung verringert die Produktivität. Achten Sie auf Software mit Hochgeschwindigkeitsverbindungen und effizientem Lastausgleich, um sicherzustellen, dass sie mehrere Benutzer gleichzeitig ohne Leistungseinbußen bedienen kann

Die 10 besten Citrix-Alternativen im Jahr 2024

Wenn Ihr Unternehmen zu den vielen gehört, die nach Alternativen zu den virtuellen Apps und Desktops von Citrix suchen, wird Ihnen die folgende Liste den Einstieg erleichtern.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein All-in-One-Projekt und Aufgabenmanagement lösung mit Features, die viele Ihrer dedizierten Apps für das Geschäft, einschließlich Citrix, ersetzen können. ClickUp ist beispielsweise mit über 1.000 Tools verbunden, darunter einige der beliebtesten Cloud-Anbieter. Mit diesen engen Integrationen kann ClickUp zu einem zentralisierten und sicheren Hub für alle Remote-Arbeitsinformationen werden.

Es gibt sogar eine ClickUp Remote-Arbeit Plan Vorlage die Unternehmen dabei hilft, ihre Mitarbeiter effektiver zu verwalten Remote-Arbeit umgebung. Ihre Mitarbeiter können, egal wo auf der Welt sie sich befinden ClickUp herunterladen für alle gängigen Betriebssysteme und können von jedem Gerät aus arbeiten, das sie besitzen. Mit den Collaboration Features von ClickUp können mehrere Benutzer einfacher denn je an einem Projekt arbeiten.

ClickUp beste Features

Dient als zentraler Hub für viele arbeitsbezogene Aufgaben

BietetZusammenarbeit in Echtzeitermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung von Dokumenten durch mehr als einen Benutzer

Enthält eine umfangreiche Sammlung kostenloser Vorlagen, mit denen ClickUp andere Anwendungen ersetzen kann

Bietet eine große Anzahl von Integrationen, um Daten von anderen Cloud-Anbietern einzubinden

ClickUp Limits

Kein echtes virtuelles Desktop-Erlebnis wie bei Citrix, aber das dürfte für die meisten Benutzer aufgrund der ClickUp-Tools für die Remote-Zusammenarbeit unnötig sein

Die mobile App verfügt nicht über so viele Features wie die Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp AI: Erhältlich für alle kostenpflichtigen Pläne zum Preis von 5 $ pro Mitglied und internem Gast von Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. VMware Horizon

Über VMware VMWare ist ein weiterer führender Anbieter auf dem Markt für Desktop-Virtualisierungssoftware. Mit Horizon können Benutzer Desktops und Apps über verschiedene Cloud-Infrastrukturen hinweg bereitstellen, verwalten und skalieren. Das Produkt ist bekannt für seine starken Sicherheits-Features. Es stellt sicher, dass Unternehmensressourcen von jedem Gerät aus verfügbar sind und bietet gleichzeitig einen sicheren Fernzugriff.

Die Skalierbarkeit von Horizon macht es zu einer kosteneffizienten Alternative für Unternehmen jeder Größe.

VMware Horizon beste Features

Stellen Sie virtuelle Desktops und Apps für private Arbeiten bereit,hybride Arbeitoder eine Multi-Cloud-Infrastruktur

Genießen Sie die Sicherheit bei der Arbeit mit sensiblen Daten dank des starken Fokus auf Sicherheit

Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit bei sich ändernden Bedingungen durch flexible Bereitstellungsoptionen

Genießen Sie ein hervorragendes Benutzererlebnis mit reichhaltigen 2D- und 3D-Grafiken und optimierter Sprach- und Videofunktion

VMware Horizon Limitierungen

Für einige Features ist möglicherweise eine spezielle Schulung erforderlich

Die Lizenzierungs- und Preisbedingungen können bei großen Anforderungen komplex sein

Preise für VMware Horizon

Apps Standard: $4,67/Monat pro Benutzer

Apps Universal: $6,00/Monat pro Benutzer

Standard Plus: $5,79/Monat pro Benutzer

Enterprise Plus: $10,71/Monat pro Benutzer

Universal: $12,50/Monat pro Benutzer

VMware Horizon Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (25 Bewertungen)

3. AnyDesk

Über AnyDesk Dieses Tool für den Fernzugriff bietet Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassungen. Es funktioniert mit Linux-Apps genauso gut wie mit Windows-Anwendungen, sodass die Wahl des Betriebssystems keinen Einfluss auf die Benutzerfreundlichkeit hat.

Benutzer können auf Desktops, Server und andere Geräte von Desktops, Smartphones oder Tablets aus zugreifen und diese steuern. Unternehmen haben die Wahl, ihre veröffentlichten Anwendungen als Cloud-Service oder als On-Premise-Installation bereitzustellen.

AnyDesk beste Features

Betreiben Sie Ihre virtuellen Umgebungen in der Cloud oder auf einem Server vor Ort

Profitieren Sie von kompatiblen und plattformunabhängigen virtuellen Maschinen mit voller Unterstützung für mobile Geräte

Profitieren Sie von hochflexiblen und anpassbaren Optionen, um die Benutzererfahrung an das Branding des Unternehmens anzupassen

Sichern Sie Ihre Daten mit schneller und sicherer Software, die dafür bekannt ist, den Fernzugriff schnell und sicher zu gestalten

AnyDesk-Einschränkungen

In seltenen Fällen bricht die Verbindung ohne Erklärung ab

Langsame Verbindungsgeschwindigkeiten beim Übertragen großer Dateien

Preise für AnyDesk

Solo: $14.90

Standard: $29.90

Fortgeschritten: $79.90

Ultimativ: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

AnyDesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (950+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (1,500+ Bewertungen)

4. V2 Cloud

Über V2 Cloud V2 Cloud ist ein Anbieter von in der Cloud gehosteten virtuellen Windows-Desktops. Er legt großen Wert auf Einfachheit und Kosteneffizienz und bietet einen virtuellen Cloud-Desktop-Service, der sowohl schnell als auch skalierbar ist. Über Rechenzentren auf der ganzen Welt erhalten Benutzer von verschiedenen Speicherorten aus schnellen Zugriff auf Cloud-PCs. Zu den zusätzlichen Features gehören sicherer Fernzugriff, tägliche Backups und 24/7-Überwachung.

V2 Cloud beste Features

Das einfache Setup erfordert weniger als 10 Klicks, um eine virtuelle Desktop-Instanz einzurichten

Ein Bereich von Lösungen deckt jeden ab, von unabhängigen Softwareanbietern bis hin zu Managed-Service-Anbietern

Globale Rechenzentren bedeuten schnellen Zugang für jeden von jedem Ort der Welt aus

Ein vollständig integrierter Service bietet Unternehmen aller Größen und Qualifikationsniveaus eine abschließende und funktionsreiche Lösung für virtuelle Desktops

V2 Cloud Limits

Leichte Verzögerung beim Tippen und Scrollen

Die Software meldet einige Benutzer gelegentlich ohne Grund ab

V2 Cloud Preise

Basic: Ab $40/Monat

Business: Beginnend bei $60/Monat

V2 Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (150+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (19 Bewertungen)

5. TeamViewer Fernbedienung

Über TeamViewer Unternehmen weltweit schätzen diese Lösung für Fernzugriff, Kontrolle und Support mit plattformübergreifender Kompatibilität. Benutzer können sich über TeamViewer von verschiedenen Geräten und Betriebssystemen aus mit einem entfernten Rechner verbinden.

Sicherheitsfeatures wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung sorgen für Sicherheit bei der Verbindung, während der optimierte Code auf hohe Performance ausgerichtet ist. TeamViewer nutzt ein globales Netzwerk, so dass jeder Zugang zu schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten und qualitativ hochwertigen Bildern hat, was die Arbeit aus der Ferne noch angenehmer macht.

TeamViewer Remote beste Features

Die kürzlich aktualisierte Plattform ermöglicht ein schnelleres Onboarding und einen verbesserten Verbindungsprozess

Robuste Sicherheits-Features schützen sensible Daten vor potenziellen Eindringlingen

Plattformübergreifende Funktionen decken einen Bereich von mobilen Geräten, Betriebssystemen und eingebetteten Geräten ab

Das globale Netzwerk von TeamViewer bietet Benutzern weltweit Schnelligkeit und Zuverlässigkeit

TeamViewer Remote Beschränkungen

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Problemen mit der Verbindung oder abgebrochenen Sitzungen

Die Lizenzierung kann bei kommerzieller Nutzung teuer sein

TeamViewer Remote Preise

Fernzugriff: $24,90/Monat

Business: $50,90/Monat

Premium: $112,90/Monat

Unternehmen: $229,90/Monat

TeamViewer Remote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (3.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (11k+ Bewertungen)

6. Amazon WorkSpaces

Über Amazon WorkSpaces Diese vollständig verwaltete virtuelle Desktop-Lösung ist sowohl für Hybrid- als auch für Remote-Mitarbeiter geeignet. Mit der Unterstützung von Amazon, einem der Giganten des Cloud Computing, bietet Workspaces einen vielfältigen Bereich von Lösungen, die sicherstellen, dass jedes Unternehmen eine Lösung finden kann, die seinen Anforderungen entspricht.

Wie viele andere Produkte von Amazon Web Services verwendet WorkSpaces ein kosteneffizientes Preismodell, bei dem Unternehmen nur für das zahlen, was sie nutzen, und es gibt keine versteckten Gebühren. Die zuverlässige, leistungsstarke und weltweit verteilte Infrastruktur steigert die Produktivität der Remote-Arbeit und reduziert die Kosten.

Amazon WorkSpaces beste Features

Vollständig verwaltete virtuelle Desktops bieten einen umfassenden und dauerhaften Service für Ihr Unternehmen

Feste Preise und keine Vorabkosten machen WorkSpaces zu einer kosteneffizienten Lösung

Maßgeschneiderte Lösungen aus der WorkSpaces-Familie erfüllen die Anforderungen der verschiedenen Arten von Mitarbeitern

Einfache Integration mit anderen AWS-Services erweitert die Funktionen mit wenig Aufwand

Amazon WorkSpaces Limits

Die Integration mit Nicht-AWS-Services kann eine Herausforderung sein

Einige Kunden finden die Preisstruktur verwirrend

Amazon WorkSpaces Preise

Preisgestaltung hängt von den verwendeten Ressourcen ab

Amazon WorkSpaces Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (97 Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (29 Bewertungen)

7. Nutanix Cloud Infrastruktur (NCI)

Über Nutanix NCI bietet eine Grundlage für hybride Cloud-Lösungen. Es zielt darauf ab, Anwendungen und Daten in jeder Größenordnung und in jeder Cloud bereitzustellen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf modernen Business-Lösungen.

So soll NCI die Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung von IT-Diensten vereinfachen. Die anpassungsfähige Natur der Plattform hilft Unternehmen bei der schnellen Bereitstellung, Skalierung und Überbrückung zu öffentlichen Clouds, was sie zu einer großartigen Alternative zur traditionellen IT-Infrastruktur macht.

Beste Features der Nutanix Cloud Infrastruktur

Erfüllen Sie die Anforderungen Ihres Unternehmens mit IT-Services, die auf fortschrittlichen Cloud-Technologien basieren

Konzentrieren Sie Ihre Ressourcen auf Aktivitäten mit hohem Wert, um die Kosten zu senken und die Ausbreitung von Technologien zu reduzieren

Genießen Sie Schutz vor Hardwareausfällen, Katastrophen und Angreifern mit einer Zuverlässigkeitsgarantie

Die hohe Anpassungsfähigkeit der Infrastruktur gewährleistet, dass sie mit Ihrem Unternehmen mitwächst

Grenzen der Nutanix Cloud Infrastruktur

Die anfängliche Lernkurve kann sehr steil sein

Die Lizenzierung und Preisgestaltung kann bei größeren Bereitstellungen komplex sein

Preise der Nutanix Cloud-Infrastruktur

Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Nutanix Cloud Infrastructure Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (250+ Bewertungen)

8. Workspot

Über Workspot Workspot ist eine Cloud-native VDI-Plattform, die entwickelt wurde, um Benutzern, die von überall aus arbeiten, virtuelle Desktops und Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Sie bietet Unternehmen einen zentralen Punkt für die Verwaltung von Apps bei verschiedenen Cloud-Anbietern, wie Azure, Amazon Web Services und Google Cloud. Mit seiner eingebetteten Business-Intelligenz bietet Workspot Problemlösungen in Echtzeit und Leistungsoptimierung für erhöhte Zuverlässigkeit.

Das Unternehmen zielt darauf ab, eine kosteneffiziente, aber leistungsstarke Plattform zu bieten, die es zu einer attraktiven virtuellen Desktop-Lösung macht.

Workspot beste Features

Alle Lösungen basieren vollständig auf der Public Cloud-Infrastruktur der weltweit führenden Anbieter

Setup und Bereitstellung von virtuellen Desktops sind schnell und einfach, so dass weniger Fachwissen und Zeit erforderlich sind

Die Plattform ermöglicht es, virtuelle Maschinen je nach Bedarf problemlos zu vergrößern oder zu verkleinern

Die Daten verbleiben in der Cloud, was das Risiko einer Datenpanne minimiert

Workspot-Einschränkungen

Mögliche Limits bei der benutzerdefinierten Anpassung und Personalisierung

Integration mit nicht unterstützten Plattformen oder Diensten kann eine Herausforderung sein

Preise für Workspot

Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Workspot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (19 Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (13 Bewertungen)

9. Parallels RAS

Über Parallels Parallels ist ein weiterer großer Name auf dem Feld der Virtualisierung. Sein RAS-Angebot bietet VDI-Lösungen, die On-Premises- und Cloud-Einsätze miteinander verbinden. Das Produkt bietet ein nahtloses Erlebnis mit universellem Zugriff, so dass Benutzer von jedem Gerät aus darauf zugreifen können.

Zu den Sicherheits-Features gehört die Multi-Faktor-Authentifizierung, um Ihre Daten zu sichern und zu schützen. RAS bietet flexible Bereitstellungslösungen für einen Bereich von Anforderungen.

Die besten Features von Parallels RAS

Unterstützt On-Premises-, Hybrid- und Cloud-Einsätze, einschließlich Microsoft Azure und Amazon Web Services

Ermöglicht Benutzern die Bereitstellung von Applikationen auf jedem Gerät und überall, ohne dass der gesamte Desktop benötigt wird

Flexibel genug, um mit RDS-, VDI- und Desktop-as-a-Service-Lösungen zu arbeiten

Bietet ein webbasiertes Portal, über das Benutzer auf ihre Anwendungen und Desktops zugreifen können

Parallels RAS-Einschränkungen

Die Oberfläche ist nicht so intuitiv wie die einiger Mitbewerber

Die Lizenzierung kann für einige Anwendungsfälle komplex sein

Preise für Parallels RAS

120 Dollar/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Parallels RAS

G2: 4.2/5 (67 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

10. Cameyo

Über Cameyo Diese sichere Anwendungsbereitstellungsplattform bietet Unternehmen einen digitalen Workspace in der Cloud. Sie können die wichtigen Anwendungen Ihres Unternehmens über eine Registerkarte im Browser auf jedem Gerät bereitstellen, so dass sie auf jeder Plattform funktionieren.

Die Cloud-native VDI-Plattform reduziert die Kosten und die Komplexität von VDIs. Dank des Zero-Trust-Sicherheitsmodells funktioniert die Bereitstellung virtueller Apps von Cameyo ohne VPN oder offene Firewall-Ports, was das Setup erheblich erleichtert. Die unkomplizierte Lizenzierung bietet Optionen für kleine Organisationen und größere Unternehmen gleichermaßen.

Cameyo beste Features

Nutzen Sie das Feature der App-Virtualisierung, um Windows-Apps in Web-Apps zu verwandeln

Zugriff auf Anwendungen von jedem Gerät aus über einen Browser ohne VPN

Hosten Sie die Software in jeder Umgebung, einschließlich der öffentlichen Cloud, privaten Cloud oder vor Ort

Profitieren Sie von zusätzlichen Features wie HTTPS, Single Sign-On und integrierten rollenbasierten Zugriffskontrollen

Cameyo Beschränkungen

Einige Benutzer haben Probleme mit der Kompatibilität von Apps festgestellt

Nicht so reich an Features wie Citrix und viele andere Citrix-Alternativen

Preise für Cameyo

Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Cameyo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (30 Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (14 Bewertungen)

Verbessern Sie Ihre Remote-Arbeitsumgebung mit ClickUp

Es gibt viele Alternativen zu Citrix, von denen einige es Ihnen ermöglichen, Ihren bestehenden Tech-Stack per Fernzugriff von einem in der Cloud gehosteten oder vor Ort befindlichen Server aus zu betreiben. Aber nur wenige dieser Citrix-Konkurrenten ersetzen wirklich den Anwendungsfall von Citrix und ermöglichen gleichzeitig eine effizientere, produktivere Remote-Arbeit und Zusammenarbeit.

ClickUp erledigt dies alles und noch viel mehr. Mit ClickUp können Sie viele Ihrer Produkte für Remote-Arbeit durch eine All-in-One-Lösung ersetzen, die sich auf Projektmanagement und Zusammenarbeit konzentriert. Testen Sie ClickUp noch heute und entdecken Sie kostenlos die erweiterten Features!