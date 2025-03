Monday vs. Airtable: Welches Projektmanagement tool ist das beste?

Vom Umgang mit Teammitgliedern über die Zuweisung von Aufgaben bis hin zur Nachverfolgung von Fristen müssen Projektmanager alles im Blick haben. 👀

Aber da man nicht überall gleichzeitig sein kann, ist Projektmanagement-Software ein Muss.

Wenn Sie ein Tool suchen, das die Nachverfolgung der Zeiterfassung ernsthaft rationalisiert, aufgabenmanagement und Benachrichtigungen über Fälligkeitsdaten suchen, sind Sie wahrscheinlich schon über Monday.com und Airtable gestolpert. Beide sind projektmanagement tools , aber sie haben unterschiedliche Funktionen, Integrationen und Features.

In diesem Leitfaden geben wir Ihnen einen Überblick über Airtable und Monday.com, damit Sie die beste Entscheidung für Ihr Unternehmen treffen können. Wir stellen Ihnen sogar einen Überraschungskandidaten vor, der (ohne zu prahlen) beide Projektmanagement-Plattformen in den Schatten stellt. 🌊

Was ist Monday? Monday ist eine Plattform für das Arbeitsmanagement, die Ihre Projekte, Aufgaben und Prozesse in einem einzigen Dashboard zusammenfasst.

Verwalten Sie Ressourcen, sehen Sie Client Projekte auf einer hohen Ebene, und verwalten Sie Anfragen und Genehmigungen in einer intuitiven Plattform. Monday verfügt über Integrationen für Google Drive, Slack, Zoom, Zapier und Microsoft Teams, um alle Ihre vorhandenen Tools in einen einzigen Workflow zu integrieren. ⚒️

Über Monday.com Es ist erwähnenswert, dass Monday drei verschiedene Produktzweige hat. Als PM müssen Sie sich nur um das Feature Work Management kümmern. Wenn Sie jedoch eine stärker integrierte Lösung benötigen, ist es hilfreich zu wissen, dass Monday auch einen Vertriebsbereich hat CRM und Projektmanagement features für Entwickler.

Monday Features

Monday versteht sich als Tool für Kreative, Softwareentwickler, Personalverantwortliche usw. Sie können die App nach Belieben benutzerdefinieren, aber dies sind die wichtigsten Features von Monday.

1. Verwaltung von Zielen und Objekten

Sie wissen ganz genau, dass Ihr ziele des Projekts sind nicht die einzigen Ziele, die Ihr Team erreichen muss - es muss auch die Unternehmensziele erreichen. 🎯

Geben Sie diese Ziele in Monday ein, und die Plattform hilft Ihnen, einen strukturierten Plan zum Erreichen dieser Ziele zu erstellen. Die Nachverfolgung der Ziele und Schlüssel-Ergebnisse (OKR) von Monday misst automatisch die Leistung, während Sie arbeiten.

Über Monday

Mit Portfolio Management erhalten Sie eine umfassende Ansicht Ihrer Leistung über alle Projekte und Abteilungen hinweg, egal ob Sie ein kleines Geschäft oder ein Unternehmen sind. Und mit dem Feature Ressourcenplanung von Monday ist es ein Kinderspiel, Zeitpläne zu erstellen, Ressourcen zuzuweisen und den Workload Ihres Teams zu verwalten.

2. Prozess-Management

Monday ist in erster Linie ein projektmanagement tool seine Features für das Prozessmanagement sind also nicht zu verachten. Monday's Echtzeit dashboards für Projekte strukturieren Ihre Arbeit in verschiedenen Ansichten - zusammen mit vielen hübschen Farben -, damit Sie immer wissen, was auf Ihrem Tagesplan steht.

Wenn Sie jedoch eine benutzerdefinierte Ansicht wünschen, ist Monday genau das Richtige für Sie. Siehe zeitleisten für Projekte in über 10 verschiedenen Ansichten, darunter:

Kalender-Ansicht

Ansicht der Zeitleiste

Kanban Boards

Gantt Diagramme

Vergleichen Sie Ihr aktuelles Projekttempo mit Ihrer geplanten Zeitleiste mit dem Gantt Baseline Feature in Monday

Möchten Sie sehen, woran Ihr Team arbeitet? Monday zeigt das Aktivitätsprotokoll jeder Person an, damit Sie immer wissen, wer was bearbeitet - ideal für komplexe Projekte.

Wenn Sie einen QA/QC-Prozess durchlaufen, hat Monday auch dafür ein Feature. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Formular, um die Datenverwaltung und -erfassung zu beschleunigen, und automatisieren Sie Projektfreigaben so weit wie möglich. Anstatt auf Anfragen oder Genehmigungen zu warten, führt Sie die Projektmanagement-Software automatisch durch einen vordefinierten Workflow zu erledigen: bessere Arbeit, schneller.

3. Verwaltung von Aufgaben

Erstellen Sie ein Board für Ihre Projekte und Eigentümer, Fristen und prioritätsstufen für jede Aufgabe. Als PM-Tool können Sie mit Monday auch Aufgaben kommentieren, Dateianhänge hinzufügen und andere Mitglieder des Projekts taggen.

Aktualisieren Sie den Status von Aufgaben und setzen Sie Prioritäten für Ihre Aufgaben mit den Features zur Aufgabenverwaltung in Monday

Monday verfügt über einige Automatisierungen für Aufgaben. Es gibt nicht viele vorinstallierte Optionen, aber die Plattform bietet Auslöser-basierte Automatisierung für Statusänderungen, sich wiederholende Aufgaben, Abhängigkeiten und die Bewegung von Elementen.

Es steht Ihnen auch frei, Ihre eigene benutzerdefinierte Automatisierung für einen bestimmten Anwendungsfall zu erstellen, aber wie immer sollten Sie sie doppelt überprüfen, bevor Sie sie in die freie Wildbahn entlassen. 🤸

Monday Preise

Free-Plan

Basis Plan : $8/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung

$8/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung Standard Plan : $10/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung

$10/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung Pro Plan : $19/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung

$19/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung Enterprise Plan: Kontakt für Preisgestaltung

Was ist Airtable? Airtable ist in erster Linie ein

workflow-Management und Automatisierungslösung. Wenn Sie eine High-Tech-Plattform mit No-Code-Tools wünschen, ist Airtable genau das, was der Arzt angeordnet hat.

Airtable legt großen Wert auf benutzerdefinierte Workflows, die Sie erstellen, indem Sie eine Datenbank aufbauen, Daten verknüpfen und alles in einer benutzerdefinierten Ansicht visualisieren. Die gute Nachricht ist, dass die Plattform dadurch unendlich anpassbar ist.

Über Airtable Der Nachteil ist, dass Neulinge leicht den Überblick verlieren, so dass die Leute, die Ihre Workflows einbinden, grundlegende Datenbankkenntnisse benötigen. Airtable versteht sich jedoch als intelligentes Tool für Entwicklungsteams.

Mit dem richtigen Setup können Sie die Schlüssel-Features für komplexe Projekte in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Personalwesen oder Betrieb nutzen.

Airtable lässt sich außerdem in Slack, Google Mail, Google Tabellen, Salesforce, Jira, Basecamp und Zendesk integrieren und eignet sich daher perfekt für technische und nichttechnische Teams. ✨

Airtable Features

Airtable glänzt vor allem bei der Erstellung benutzerdefinierter Apps für das Geschäft, hat aber noch ein paar andere Tricks in petto.

1. KI-Workflows

Wussten Sie schon, dass Airtable die folgenden Funktionen integriert generative KI in seine Plattform integriert? Dieses Feature ist nur in der Beta-Version für aktuelle Benutzer verfügbar, sollte aber bald für alle Abonnenten verfügbar sein.

Über Airtable

Um in Airtable Ihr eigenes benutzerdefiniertes KI Board zu erstellen, müssen Sie nicht wissen, wie man Modelle für maschinelles Lernen erstellt - was normalerweise sehr technisch ist. Die Plattform ohne Code hilft dir, per Drag & Drop zum KI-Sieg zu gelangen. 🏆

Der Haken an der Sache? Sie basiert auf relationalen Datenbanken und Echtzeitdaten. Das bedeutet, dass Sie immer noch ein oder zwei Dinge über Daten wissen müssen, um Airtable KI zu nutzen.

Es ist leicht, dieses Feature zu verpatzen, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Führen Sie es also zunächst in einem kleinen Projekt ein und sehen Sie, wie es läuft.

2. Marktplatz für Erweiterungen

Der Erweiterungsmarktplatz von Airtable bietet über 1.000 Vorlagen, Skripte und Apps, aus denen Sie auswählen können.

Auch hier sind einige der Angebote im Marketplace etwas technisch, seien Sie also vorsichtig mit dem, was Sie hier verwenden. Das Projektmanagement tool verfügt jedoch über zahlreiche Skripte zum Verknüpfen von Datensätzen, Planen von Schichten, Erstellen von Diagrammen und mehr. 📈

Auch wenn Sie kein benutzerdefiniertes Skript verwenden möchten, bietet Airtable fertige Erweiterungen für:

Erstellen eines Organigramms

Visualisierung aller Ihrer Tabellen, Felder und Beziehungen

Erstellen von Balkendiagrammen, Liniendiagrammen, Kreisdiagrammen oder Streuungsdiagrammen

Entwerfen von Pivottabellen

Ein Beispiel für Graphen in Airtable

Es gibt auch Erweiterungen für beliebte tools wie Pexels, Miro und Typeform, wenn Sie diese in Ihr Airtable Konto integrieren möchten.

3. Asset-Bibliothek

Benötigen Sie Hilfe beim Digital Asset Management (DAM)? Mit der Asset-Bibliothek von Airtable können Sie Assets hochladen wie tabellenkalkulationen , Inhalte, Code und Dokumente. Von dort aus können Sie diese Assets in Airtable katalogisieren und mit Projekten, Diagrammen und Projekten verknüpfen.

Über Airtable

Dieses Feature ist im Wesentlichen ein DIY wissensdatenbank in der alle Ihre Dokumente und Verfahren gespeichert sind. Wenn Sie häufig zwischen einer separaten Digital Asset Management-Plattform und Ihrem Projektmanagement-Tool hin- und herwechseln, bringt die Asset Library von Airtable beide Features in dieselbe Plattform.

Airtable-Preise

Free-Plan

Team Plan: $20/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung

$20/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung Business Plan: $45/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung

$45/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung Enterprise Plan: Kontakt für Preisgestaltung

Airtable vs. Monday.com: Wie die Features sich vergleichen

Welche Plattform hat im Tauziehen zwischen Airtable und Monday.com die Nase vorn?

Es gibt keinen eindeutigen Sieger, da diese Projektmanagement tools unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Wir gehen auf die größten Unterschiede ein, damit Sie herausfinden können, ob Sie sich für eine der beiden Plattformen anmelden sollten.

Aufgaben versus Tabellen

Monday eignet sich für jede Art von Unternehmen oder Abteilung. Seine Features sind so allgemein, dass Sie es für HR, Marketing, Vertrieb und mehr verwenden können. Airtable hingegen richtet sich eher an Entwickler.

Können Sie es auch als Nicht-Entwickler verwenden? Ja, natürlich. Aber einige der Features von Airtable sind so technisch, dass Sie sich in ernsthafte Schwierigkeiten bringen können, wenn Sie nicht wissen, was Sie zu erledigen haben. 🤷

Airtable zeigt Ihre Workflows in datenzentrierten Tabellen an. Sie können es zur Nachverfolgung von Projekten verwenden, aber von den beiden Projektmanagement-Plattformen ist Airtable stärker auf die Daten ausgerichtet. Monday hingegen ist mehr auf den Workflow ausgerichtet und enthält mehr Projektmanagement tools für die Zusammenarbeit im Team.

Gewinner: Es kommt wirklich auf Ihre spezifischen Bedürfnisse an

Mobile Erfahrung

Sowohl Monday als auch Airtable verfügen über reaktionsschnelle, benutzerfreundliche mobile Apps für Android und iOS.

Allerdings ist Airtable auf dem Handy etwas umständlicher, weil es so viele Daten enthält. (Es ist im Grunde eine riesige Datenbank, erinnern Sie sich?) Airtable fehlt auch eine Menge Features in der mobilen Version, so dass Sie warten müssen, bis Sie auf einem Desktop sind, um die Projektmanagement-Software in vollem Umfang zu nutzen.

Unserer Meinung nach ist die App von Monday intuitiver und nützlicher für Teams, die unterwegs sind.

Gewinner: Monday

Benutzerfreundlichkeit

Wenn Sie eine Projektmanagement-Software suchen, in die Sie sich einfach einloggen und die Sie ohne große Lernkurve nutzen können, sollten Sie sich für Monday entscheiden. Das benutzerfreundliche Setup des Workflows ist ähnlich wie bei anderen Projektmanagement-Plattformen wie Asana oder Trello -wenn Sie diese in der Vergangenheit verwendet haben.

Airtable verfügt über erweiterte Features, die die Nutzung erschweren. Aber fortgeschrittene Features können großartig sein, wenn Ihr Team den ganzen Schnickschnack braucht. 🔔

Zusätzliche Komplexität ist nicht immer etwas Schlechtes, aber Sie müssen eine gewisse Einarbeitungszeit einkalkulieren, wenn Sie sich für Airtable anmelden.

Gewinner: Monday

Preisgestaltung

Beim Kräftemessen zwischen Monday.com und Airtable müssen wir unbedingt den Preisunterschied berücksichtigen. Monday premium kostet nur $8 pro Benutzer und Jahr, die Abrechnung erfolgt jährlich. Airtable kostet $20 pro Benutzer und Jahr, die Abrechnung erfolgt jährlich. 💰

Airtable ist mehr als doppelt so teuer wie Monday, und dieser Preisunterschied summiert sich schnell, wenn Sie viele Plätze kaufen möchten. Mit dem Premium-Preis erhalten Sie Zugang zu Airtable KI, aber selbst dann sind die Kosten hoch.

Wenn Sie preisbewusst sind, ist Monday die günstigere Option.

Gewinner: Monday

KI versus Automatisierung

Die gute Nachricht ist, dass sowohl Monday als auch Airtable mit Features ausgestattet sind, die Ihnen die Workload erleichtern. Monday verwendet eine Auslöser-basierte Automatisierung, während Airtable generative KI einsetzt.

Gegen Automatisierungen ist nichts einzuwenden, aber sie erfordern immer noch eine Menge manueller Eingaben von Ihrem Team, um korrekt zu funktionieren. Automatisierungen "lernen" nicht mit der Zeit wie KI - sie erledigen immer wieder das Gleiche, bis Sie ihnen etwas anderes sagen. 💡

Airtable AI ist derzeit nur in der Beta-Phase verfügbar, nutzt aber echte KI, um komplexere Aufgaben für Sie zu erledigen. Wenn Sie benutzerdefinierte KI-Tools erstellen möchten, ohne sich mit maschinellen Lernmodellen auseinandersetzen zu müssen, ist Airtable die beste Wahl.

Gewinner: Airtable

Inhaltsmanagement

Ein großer Unterschied zwischen Airtable und Monday.com ist das Digital Asset Management System von Airtable. Sicher, Sie können Dokumente und Dateien auf Monday speichern, aber es fungiert nicht als ein richtiges DAM-System.

Das Asset Library Feature von Airtable macht es einfach, alle Ihre Assets zu suchen, zu organisieren und zu verwalten. Dank dieses vorgefertigten Rahmens ist Airtable für jedes Geschäft, das Hilfe bei der Verwaltung vieler digitaler Assets benötigt, ein echter Gewinn.

Gewinner: Airtable

Monday vs Airtable auf Reddit

Wie Sie sehen können, ist Monday bei einigen Dingen besser, während Airtable in anderen Kategorien gewinnt. Um zu klären, welche Plattform die Oberhand hat, haben wir auf Reddit nachgefragt, was die Leute im Alltag von Airtable vs. Monday halten.

In der r/ProjectManagers Gruppe sagte ein Benutzer:

"Airtable ist eher eine Datenbank als eine Lösung für die Verwaltung von Projekten. Ich könnte mir vorstellen, dass Airtable einem Grenzen setzt und für einfache Aufgaben zu umständlich ist."

In der r/Airtable Thread hat ein anderer Benutzer kommentiert:

"Monday.com eignet sich besser für Leute, die nur wenig benutzerdefinierte Anpassungen vornehmen wollen und die standardmäßig vorhandenen Features mögen. Wenn Sie größere benutzerdefinierte Anpassungen erledigen wollen oder zusätzliche Optionen benötigen, ist Airtable die richtige Wahl."

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Monday und Airtable

Sicher, Monday und Airtable haben ihre Stärken, aber haben Sie schon einmal versucht, Ihren Workload in ClickUp ?

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist vor allem als App für Projektmanagement bekannt, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir vereinen alles, was Sie zum Zu erledigen Ihrer Arbeit brauchen (ja, alles) in einer Plattform, damit Sie weniger Zeit mit dem Wechsel zwischen Registerkarten und mehr Zeit mit Ihrer eigentlichen Arbeit verbringen. 🙌

Ich will nicht prahlen, aber Projektmanagement ist das Brot und Butter von ClickUp. Unsere Projektmanagement-Features nehmen Ihnen die schwere Arbeit ab, damit Sie Zeit haben, Ihr Team zu managen, Projekte voranzutreiben, Budgets zu verwalten und vieles mehr.

Aufgaben

Machen wir projektmanagement ein wenig gesünder, oder? ClickUp Aufgaben macht es Ihnen leicht, alle Ihre Projekte an einem Ort zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu bearbeiten.

ClickUp Aufgaben sind auch 100% anpassbar. Fügen Sie Automatisierungen, benutzerdefinierte Daten und vieles mehr mit über 35 einsatzbereiten ClickApps hinzu.

Ansicht der Tabelle

Sie möchten Ihre Projekte visualisieren? Wir haben sie. ClickUp bietet Ihnen zahlreiche Ansichten für das Projektmanagement, damit Sie alle relevanten Teile sehen können, ohne sich überfordert zu fühlen. 🧘

Ziehen und Ablegen von Aufgaben auf einer ClickUp Tabelle Ansicht für einfache Organisation

Wechseln zu Ansicht der Aufgabe zur Ansicht Ihrer Aufgaben in Tabellenform. Verwalten Sie Inventar, Client-Daten, Budgets und vieles mehr auf dieser optimierten Plattform. (Excel, was?) Erstellen Sie Datenbanken ohne Code und verbinden Sie sie mit Aufgaben, Dokumenten, Abhängigkeiten und mehr.

ClickUp AI

Hier ist ein kleines Geheimnis: ClickUp AI ist das einzige jobrollenspezifische KI-Tool auf dem Markt. Sagen Sie dem freundlichen Chatbot einfach, dass Sie ein PM sind, und die Roboter übernehmen den Rest. 🤖

ClickUp AI für die Erstellung eines Projektbriefs verwenden

Verwenden Sie ClickUp AI, um:

Meeting-Notizen zusammenzufassen

Handlungselemente aus Dokumenten oder Aufgaben generieren

Bearbeitung von Projektberichten

Inhalte formatieren

Das Beste daran ist, dass hier keine Codierung oder Modellierung erforderlich ist. Geben Sie einfach ein paar Eingaben ein und Sie erhalten im Handumdrehen die benötigte Hilfe.

ClickUp Preisgestaltung

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise-Plan: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp KI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

Die Entscheidung zwischen Airtable und Monday.com ist nicht so einfach, wie die Entscheidung für die billigste Plattform. Sie haben unterschiedliche Features und Zwecke, also wählen Sie die Option, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Dennoch wissen wir, dass Monday und Airtable nicht perfekt sind. Wenn Sie eine Plattform brauchen, die alles und noch mehr erledigt, sollten Sie sich für ClickUp entscheiden. Unsere anpassbare Plattform und unser rollenbasiertes KI-Tool machen Projektmanagement zum Kinderspiel. 🥧

Bringen Sie alle Ihre Arbeiten an einen Ort.