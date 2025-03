die 10 besten CRM-Lösungen für das Management von Ereignissen im Jahr 2025

Die Durchführung eines Ereignisses ist eine der besten Möglichkeiten, mit neuen Interessenten und bestehenden Kunden in Verbindung zu treten. Es hilft Ihnen (oder Ihrem Kunden, wenn Sie ein professioneller Veranstaltungsplaner sind), Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu schaffen, Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen und - früher oder später - mehr Umsatz zu machen. 💰

Doch das Marketing für Ereignisse erfordert einen enormen Zeit- und Arbeitsaufwand. Es gilt, Daten zu verwalten, die Logistik zu organisieren und natürlich die so wichtige Interaktion mit den Kunden vor, während und nach dem Ereignis.

Um sicherzustellen, dass Ihre Kunden die besten Erfahrungen machen und Sie die Möglichkeiten, die das Ereignis bietet, optimal nutzen können, benötigen Sie ein Customer Relationship Management (CRM) für das Marketing und die Planung von Veranstaltungen.

Finden wir heraus, wie software für das Management von Ereignissen unterstützt Sie bei der Planung. Außerdem empfehlen wir Ihnen einige der besten Softwareoptionen für das Management von Ereignissen, die heute verfügbar sind - denn egal, ob Sie eine virtuelle Konferenz , ein persönliches Ereignis oder ein hybrides Ereignis mit virtuellen und Live-Elementen, ist die Automatisierung des Marketings Ihr guter Freund. 🪄

Wie man ein CRM für das Management von Ereignissen einsetzt

Ein einfaches CRM-System erledigt genau das, was auf der Box steht. Eine CRM-Plattform verwaltet Ihre Beziehungen zu den Clients, indem sie ihre Kontaktinformationen, ihre Anforderungen und alle Interaktionen, die Sie mit ihnen hatten, verfolgt. 🙋‍♀️

Eine CRM-Plattform für Event-Planer geht noch einen Schritt weiter. Natürlich können Sie damit Ihre Client-Informationen nachverfolgen, aber Sie können noch viel mehr damit erledigen. Ein Beispiel:

Nutzen Sie Tools zur Verwaltung von Ereignissen wie vorlagen für die Planung von Ereignissen um sicherzustellen, dass Sie an alles gedacht haben, von der Registrierung des Ereignisses bis zur Nachbereitung der Kommunikation

Verwalten Sie Ihre Anbieter, damit Sie genau wissen, wer für was zuständig ist

Verwenden Sie integrierte Kommunikationstools, um personalisierte E-Mail-Marketingkampagnen durchzuführen und die Teilnehmer bereits im Vorfeld zu binden

Überwachen Sie die Registrierung von Ereignissen, damit Ihr Veranstaltungsplaner oder Ihr Marketing Team Ihre Kampagne bei Bedarf anpassen kann

Beschreibung von VIPs, neuen oder treuen Kunden und anderen wichtigen Teilnehmern, damit Sie wissen, wie Sie mit ihnen umgehen müssen

Verfolgen Sie mit einer mobilen App, die alle Informationen in Echtzeit aktualisiert, wann die Teilnehmer am Tag des Ereignisses einchecken

Führen Sie die Nachbereitung des Ereignisses direkt von Ihrer CRM-Software aus durch, um den Erfolg weiter auszubauen

Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

Grundsätzlich unterstützen die besten Event Management Plattformen Sie während des gesamten ereignis Projekt-Management prozess.

Eine exzellente Eventmanagement-Plattform vereinfacht sowohl das Client-Management als auch die Planung von Ereignissen. Sie spart Veranstaltern in vielerlei Hinsicht Zeit und Aufwand.

Ein Beispiel:

Sie können Ihre Kunden segmentieren, sodass Sie bei der Planung von E-Mail- und Social-Media-Marketingkampagnen genau sehen können, wer Ihre Zielgruppe ist

Mit allen Lieferantendetails an einem Ort ist die Suche nach den besten Anbietern einfach

Praktische vorgefertigte Formate wie vorlagen für Reiserouten und vorlagen für Konferenzprogramme geben Ihnen eine anpassbare Struktur für den Ablauf der Ereignisse

Die Nachverfolgung von Teilnehmern und Nichtteilnehmern vereinfacht die Verwaltung der Teilnehmer am Veranstaltungstag

Eine Veranstaltungsplattform optimiert Ihre Arbeitsabläufe während des gesamten Lebenszyklus eines Ereignisses, indem sie mit anderen Elementen Ihres technischen Stapels verbunden wird, z. B. mit Ihrem System zur Aufgabenverwaltung

Sie bietet Statistiken für die Zeit nach dem Ereignis, wie z. B. Ticketverkäufe im Vergleich zur Teilnehmerzahl, und eine Funktion zur Erfassung von Feedback, damit Sie Ihren Prozess beim nächsten Mal verbessern können

Mit all Ihren Kundeninformationen an einem Ort verfügt Ihr Vertriebsteam über alle Kundeninformationen, die es für eine erfolgreiche Nachbereitung des Ereignisses benötigt 📞

Die 10 besten CRMs für Veranstaltungsplaner und Kundenmanagement im Jahr 2024

Bei allem, was ein CRM-Tool für die Planung von Veranstaltungen für Sie erledigen kann, kann es schwierig sein, genau herauszufinden, welche Plattform für Ihre persönlichen oder Online-Ereignisse am besten geeignet ist. Zum Glück sind wir hier, um es aufzuschlüsseln, damit Sie das beste CRM für die Verwaltung von Ereignissen für Ihr Geschäft auswählen können.

Denken Sie daran, dass Ihr Ziel darin besteht zeit zu sparen und Aufwand bei der Organisation des bestmöglichen Ereignisses für alle Beteiligten.

In diesem Sinne sind hier unsere 10 besten Empfehlungen für 2024. 🏆

1. ClickUp

Erstellen Sie das Formular Ihrer Träume und verbessern Sie Ihren Aufnahmeprozess mit dem anpassbaren Formular-Feature von ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Arbeitsplattform, die jeden Aspekt Ihres Geschäfts vereinfacht, einschließlich Ihrer Lösungen für das Management von Kundenbeziehungen.

Die ClickUp kostenloses CRM tool ist besonders gut für kleine Geschäfte geeignet, die kein Vermögen für eine teure Lösung ausgeben können. Mit einem Bereich von CRM-Vorlagen können Sie Ihre Ansicht so anpassen, dass sie genau die Daten anzeigt, nach denen Sie suchen, und zwar in dem von Ihnen bevorzugten Format.

Wenn Sie dann mit der Planung Ihres Ereignisses beginnen wollen, ClickUp's tools zur Verwaltung von Ereignissen helfen Ihnen, jedes Detail zu organisieren. Planen Sie Zeitleisten in einem gemeinsam nutzbaren Kalender, weisen Sie Aufgaben im Aufgabenmanagement-System zu und verwalten Sie komplexe Zu erledigen-Listen auf einen Blick.

Sparen Sie noch mehr Zeit mit unseren anderen Vorlagen. Von einer einfachen ClickUp Event Brief Vorlage bis hin zu einer umfassenden ClickUp Event Management Vorlage müssen Sie nie wieder den gesamten Lebenszyklus Ihrer Ereignisse von Grund auf neu beginnen. 📝

Verwenden Sie dynamische ClickUp Formulare zur Automatisierung der Teilnehmerregistrierung, zur Vereinfachung der Lead-Erfassung, zum Einholen der Zustimmung zu den Bedingungen und zum Senden dieser Informationen direkt an Ihre Datenbank. Verwenden Sie Formulare, um Angebote von potenziellen Anbietern anzunehmen, damit Sie schnell vergleichen können, was diese anbieten. Oder nutzen Sie sie, um Feedback von Teilnehmern einzuholen, damit Sie Ihr nächstes Ereignis noch besser gestalten können.

Behalten Sie die Nachverfolgung in Echtzeit über ein intuitives, zentrales Dashboard. ClickUp Dashboards sind vollständig anpassbar, so dass Sie sie so erstellen können, dass Sie tiefe Einblicke in den Fortschritt und Erfolg Ihres Ereignisses erhalten. 🙌

ClickUp beste Features

Unterteilen Sie große Aufgaben in kleinere Aufgaben, jede mit eigenem Start- und Enddatum, und zeigen Sie alle relevanten Abhängigkeiten an

Kontrollieren Sie den Zugang zu bestimmten Bereichen Ihres Workspace für Gäste und Clients

Stellen Sie Benachrichtigungen ein, um sich selbst und andere an wichtige Aufgaben zu erinnern

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit und halten Sie alle auf dem Laufenden mit Checklisten und klaren Prioritäten für die Aufgaben am Tag des Ereignisses

Chatten Sie mit Ihrem Team in ClickUp und halten Sie alle Unterhaltungen an einem Ort fest

Nutzen Sie ein mobiles Gerät, um von überall aus auf das Cloud-basierte System von ClickUp zuzugreifen, einschließlich Ihres Veranstaltungsortes

Geben Sie Ihrem Team über die Integration mit Salesforce Zugang zu den Informationen, die es für die Nachbearbeitung von Leads nach dem Ereignis benötigt

ClickUp Limits

Es gibt so viele hilfreiche Funktionen, dass es eine Weile dauern kann, bis man sich mit allem vertraut gemacht hat

Die mobile App ist noch nicht ganz auf Augenhöhe mit der Desktop-App, aber das ClickUp Team arbeitet daran

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,700+ Bewertungen)

4.7/5 (8,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Cvent

Über Cvent Cvent ist eine spezielle Plattform für das Management von Ereignissen, die alles automatisiert - von der Suche nach einem Veranstaltungsort und der Planung Ihrer Zeitleiste bis hin zur Registrierung der Teilnehmer und der Nachverfolgung der Kapitalrendite (ROI). Sie kann für große persönliche Konferenzen, kleine Workshops, virtuelle Ereignisse wie Webinare und alles dazwischen verwendet werden. 🧑‍🏫

Das System, dessen Schwerpunkt auf der Einbindung von Teilnehmern und Clients liegt, unterstützt Sie bei der Erstellung einer markengeschützten Website und der Personalisierung Ihres gesamten Marketings. Außerdem können Sie auf der Plattform Anfragen und Genehmigungen verwalten, mit Anbietern interagieren, Ihr Budget nachverfolgen und Ihren Stakeholdern Bericht erstatten.

Cvent beste Features

Planen und bewerben Sie Ihr Ereignis direkt auf der Plattform

Zugang zu einem globalen Netzwerk von Veranstaltungsorten und Anbietern

Zusammenarbeit mit Ihrem Team von unterwegs aus über die mobile App

Checken Sie Teilnehmer über die Plattform ein und drucken Sie Abzeichen aus, wenn Sie sie brauchen

Verwenden Sie Cvent für mehrere Ereignisse zur gleichen Zeit

Kundensupport ist rund um die Uhr verfügbar, wenn Sie ihn brauchen

Cvent-Einschränkungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Plattform recht teuer ist und würden eine günstigere Paketoption vorziehen

Es ist ein sehr komplexes System und kann ein wenig überwältigend sein, wenn man nicht sehr technisch versiert ist

Cvent Preise

Kontakt für Preise

Cvent Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (1,700+ Bewertungen)

4.3/5 (1,700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (900+ Bewertungen)

3. Planen Pod

über Planen von Pods Planning Pod ist ein Tool zur Verwaltung von Kundenbeziehungen für professionelle Planer von Ereignissen und Veranstaltungsorten oder vendor Management Teams . Es hilft Ihnen bei der Erstellung einer Webseite für ein Ereignis und bei der Einstellung von Checklisten, Reiseplänen und Aufgaben für das Projekt und verfügt sogar über integrierte Formulare für die Online-Anmeldung.

Diese Software zur Verwaltung von Ereignissen nimmt kontaktmanagement auf die nächste Stufe, so dass Sie u. a. sehen können, an welchen Ereignissen Ihre Kunden teilnehmen, welche Dokumente mit ihnen verbunden sind und welche Rechnungen sie haben. Sobald ein Lead im System ist, können Sie seine Vertriebs-Pipeline verwalten, Meetings ansetzen und die Kommunikation personalisieren. 📤

Die besten Features von Planning Pod

Optimieren Sie die Kommunikation durch die Integration mit E-Mail- und Social-Media-Plattformen

Integrieren Sie ein anpassbares Formular auf Ihrer Website, um Interessenten zu gewinnen

Nutzen Sie das System, um Ihren Plan und die Anordnung der Plätze zu entwerfen

Nehmen Sie Online-Zahlungen über die Plattform entgegen

Planen Sie die Grenzen des Podiums

Für Planer von Ereignissen ist es nicht immer einfach, im System das zu finden, wonach sie suchen

Die Website-Komponente für Ereignisse ist nicht sehr anpassbar, so dass Sie in Ihren Möglichkeiten zu erledigen limitiert sind

Preise für Planning Pod

Planner: 59 $/Monat für unbegrenzte Benutzer (jährliche Abrechnung)

59 $/Monat für unbegrenzte Benutzer (jährliche Abrechnung) Business: 89 US-Dollar/Monat für unbegrenzte Benutzer (jährliche Abrechnung)

89 US-Dollar/Monat für unbegrenzte Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise 50: 129 $/Monat für unbegrenzte Benutzer (jährliche Abrechnung)

129 $/Monat für unbegrenzte Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise 75 und höher: Preise auf Anfrage

Planning Pod Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (17 Bewertungen)

4.2/5 (17 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4. EventHub

Über EventHub EventHub fungiert sowohl als Verwaltungsplattform für Veranstalter von Live-Events als auch als Marktplatz für Anbieter, Aussteller und Sponsoren, die nach Partnerschaftsmöglichkeiten suchen.

Diese Lösung für das Management von Beziehungen zwischen Kunden und Veranstaltern bietet einen Bereich digitaler Anwendungen, darunter ein Dokumentationssystem, das elektronische Signaturen ermöglicht, Live-Pläne, die bei der Gestaltung des Layouts Ihres Ereignisses helfen, und Online-Funktionen für die Zahlung.

Über ein benutzerfreundliches Dashboard erhalten Sie eine zentrale Ansicht der Vorgänge, und das gesamte System ist anpassbar und skalierbar, so dass Sie es auf die Bedürfnisse Ihres Geschäfts einstellen können.

EventHub beste Features

Gruppieren Sie Ihre Aufgaben nach Datum oder Priorität mit benutzerdefinierten Filtern

Finden Sie Anbieter und Aussteller, und verwalten Sie die gesamte Kommunikation mit ihnen über die Plattform

Planen Sie Echtzeit-Batch-Updates und Benachrichtigungen, damit alle Beteiligten immer auf dem neuesten Stand sind

Greifen Sie von überall auf Ihre Ereignisinformationen zu, da das gesamte System Cloud-basiert ist 🌥️

EventHub Beschränkungen

Es ist in erster Linie für persönliche Ereignisse konzipiert und nicht für virtuelle Ereignisse

Die mobile App könnte noch einige Verbesserungen zu erledigen haben

EventHub Preise

Kontakt für Preise

EventHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1 Bewertung)

4.5/5 (1 Bewertung) Capterra: Noch keine Bewertungen

5. EventMobi

Über EventMobi EventMobi ist eine End-to-End-Plattform für die Planung von Ereignissen mit dem Schwerpunkt auf der Steigerung des Engagements der Teilnehmer.

Sie führt Sie durch die Erstellung einer Event-Marketing-Website und von E-Mail-Einladungen mit anpassbarem Branding. Und wenn Ihr Ereignis virtuell ist, können Sie das gleiche Branding auf Ihren virtuellen Space anwenden.

Die Teilnehmer können sich online registrieren und dann während des Ereignisses über die EventMobi-Plattform einchecken. Eine benutzerdefinierte mobile App für Veranstaltungen hilft Ihren Gästen, sich zurechtzufinden und hält sie mit Funktionen wie Gamification und Umfragen bei der Stange, um sie für ihr Engagement zu belohnen.

Das Tool zur Verwaltung der Beziehungen zu den Kunden hilft ihnen außerdem, sich mit anderen Teilnehmern, Ausstellern und Sponsoren zu vernetzen und sogar Meetings persönlich oder online zu vereinbaren. 🤝

EventMobi beste Features

Verwalten Sie persönliche, virtuelle oder hybride Ereignisse über die EventMobi-Plattform

Erstellen Sie benutzerdefinierte Listen mit Aufgaben für Ereignisse, basierend auf Speicherort und Priorität

Verfolgen Sie alle Ihre Statistiken in Echtzeit von einem zentralen Dashboard aus, was auch die Berichterstellung über Ihren ROI vereinfacht

Verwenden Sie Zapier, um API-Verbindungen (Application Programming Interface) für Integrationen mit anderen Teilen Ihres Tech-Stacks zu erstellen

Dieses CRM für Planer von Ereignissen ist in 23 Sprachen verfügbar

EventMobi Beschränkungen

Einige Benutzer finden die Designoptionen ein wenig limitiert, zum Beispiel die Auswahl an Schriftarten und Widgets

Die erweiterten Einstellungen, die mehr benutzerdefinierte Anpassungen ermöglichen, sind mitunter nur schwer zu verstehen

Preise für EventMobi

Kontakt für Preise

EventMobi Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

6. Monday

Über Monday Monday hilft Ihnen bei der Planung aller Arten von Ereignissen, von kleinen internen Zusammenkünften und Networking-Treffen bis hin zu großen Konferenzen und Online-Events. 👪

Nutzen Sie die Plattform, um mit Ihrem eigenen Team, anderen Teams und Anbietern während der Planungsphase und während des Ereignisses zusammenzuarbeiten. Planen Sie Ihre Aktionen und verwalten Sie Ihre Marketingmaterialien, und integrieren Sie sie in die sozialen Medien, um das Ereignis in Schwung zu bringen.

Registrieren Sie Ihre Teilnehmer über anpassbare Formulare, die in Ihren Workflow einfließen. Versenden Sie Willkommensnachrichten, erstellen und verwalten Sie Aufgaben, und überwachen Sie das gesamte Ereignis in Echtzeit.

Monday beste Features

Es ist relativ einfach und intuitiv zu bedienen

Es vereinfacht die Verwaltung von Aufgaben und die Zusammenarbeit und hilft bei der Rationalisierung von Workflows

Es wird in Echtzeit aktualisiert, so dass Sie immer genau wissen, wo Sie und Ihr Team in Ihrem Prozess stehen

Es ist Cloud-basiert und skalierbar, so dass es von Unternehmen jeder Größe genutzt werden kann

Monday Beschränkungen

Monday ist ein projektmanagement tool das Ihnen bei der Planung und Koordinierung von Ereignissen hilft, aber es erlaubt Eventplanern nicht, Clients zu buchen oder über das System bezahlt zu werden

Einige Benutzer sind der Meinung, dass das Dashboard besser an ihre Bedürfnisse angepasst werden sollte

Monday Preise

Free Forever: Kostenlos für bis zu zwei Benutzer

Kostenlos für bis zu zwei Benutzer Basic: $8/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$8/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Standard: $10/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$10/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Pro: $16/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$16/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: Kontakt für Preise

Monday Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

4.7/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,100+ Bewertungen)

7. Kleben

Über Glueup Glue Up ist eine CRM-Lösung, die für die Verwaltung des Engagements in gemeinnützigen Organisationen und Gemeinschaften entwickelt wurde. Es bietet eine digitale Plattform, die Ihnen hilft, Ihre Mitglieder zu verstehen und Mitgliedschaftsprozesse zu verwalten sowie Verbindungen herzustellen und Beziehungen aufzubauen.

Die Durchführung von Offline- oder Online-Ereignissen für Mitglieder oder potenzielle Mitglieder ist einfach, denn die Plattform hilft Ihnen, Ihren Workflow zu optimieren. Sie können Seiten für Ereignisse erstellen, verschiedene Preisstufen für Mitglieder und Nicht-Mitglieder anbieten und Zahlungsoptionen auswählen.

Die Teilnehmer können sich dann online anmelden und bezahlen, und Sie können sie mit dem integrierten Ticket-Scanner einchecken, wenn das Ereignis live ist. 📱

Glue Up beste Features

Erzeugen Sie Begeisterung für Ihr Ereignis und steigern Sie Ihre Mitgliederzahl mit Drag-and-Drop-E-Mail-Kampagnen

Melden Sie neue Mitglieder mit anpassbaren digitalen Formularen an, die auch direkt in Ihre Mitgliederdatenbank aufgenommen werden

Senden Sie eine automatische E-Mail-Erinnerung über das System, wenn die Mitgliedsbeiträge fällig sind

Einstellung und Messung von Schlüsseln für Ihre Ereignisse über das System

Glue Up Beschränkungen

Diese CRM-Plattform ist recht komplex und verfügt über viele Features, was bedeutet, dass es eine Lernkurve gibt

Einige Benutzer finden Glue Up ein wenig teuer, besonders für kleine Organisationen und gemeinnützige Vereine

Glue Up Preise

Kontakt für Preise

Glue Up Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (110+ Bewertungen)

8. Stova

Über Stova Aventri wurde kürzlich in Stova zusammengeführt, das sich selbst als "das definitive Ökosystem für Veranstaltungstechnologie" bezeichnet Dieses CRM für die Verwaltung von Ereignissen ist äußerst flexibel und skalierbar und kann daher von allen Arten von Geschäften sowie von einzelnen Veranstaltungsplanern verwendet werden.

Verwalten Sie Ihre Meetings zur Planung von Ereignissen, Buchungen von Veranstaltungsorten, Angebote von Anbietern sowie Budget und Ausgaben - alles über die Stova-Plattform. Sie haben auch Zugriff auf Vorlagen, die Ihnen bei der Erstellung Ihrer Veranstaltungs-Website helfen, und können Ihre eigenen E-Mail-Vorlagen erstellen, die Sie immer wieder verwenden können.

Die Online-Teilnehmerregistrierung geht nahtlos in den Reise- und Hotelbuchungsprozess über, und Sie können Abzeichen, Einladungen und Zertifikate über das System drucken. 📃

Alle Daten Ihrer Ereignisse sind zentralisiert, was die Überwachung und benutzerdefinierte Berichterstellung zu einem Kinderspiel macht.

Stova beste Features

Arbeiten Sie mit allen Ihren Planungsteams über das Stova-System zusammen

Nutzen Sie Werbung und Sponsoring mit Management-Tools und einer mobilen App, die gesponserte Inhalte für die Teilnehmer freigibt

Integration mit anderen nützlichen Softwarelösungen, wie Salesforce oder Marketo, über integrierte APIs

Stova-Einschränkungen

Die Preisgestaltung ist auf das obere Ende des Marktes ausgerichtet

Viele Features sind mit zusätzlichen Kosten verbunden, und die Auswahl der benötigten Features kann überwältigend sein

Stova-Preise

Kontakt für Preise

Stova Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (160+ Bewertungen)

4.2/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

9. Zoho CRM

über Zoho CRM Die CRM-Lösung von Zoho ist Teil des umfassenderen Zoho-Ökosystems und eignet sich auch gut für die Planung von Ereignissen. Damit können Sie verschiedene Ereignisse an einem Ort nachverfolgen.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Kriterien, um eine Liste mit Einzelzielen aus Ihrer bestehenden Datenbank zu erstellen und sie direkt über die Plattform zu versenden. Sie können automatische Antworten einrichten, so dass diese Kontakte, wenn sie sich zur Teilnahme angemeldet haben, Bestätigungs- und Follow-up-E-Mails erhalten, um die Unterhaltung aufrechtzuerhalten. 📨

Während des Ereignisses sammelt eine Scanner App, die 17 verschiedene Sprachen lesen kann, Daten direkt von den Karten. Neue Leads aus dem Ereignis werden dann automatisch in die Datenbank aufgenommen - mit einem Tag für dieses Ereignis - um Ihr Publikum zu vergrößern.

Beste Features von Zoho CRM

Überwachen Sie Erwähnungen in sozialen Medien durch Teilnehmer, damit Sie Ihre Reichweite sehen und direkt auf Beiträge reagieren können

Filtern Sie all Ihre Daten, um die benötigten Informationen zu analysieren und zu berichten

Messen Sie den Erfolg Ihres Ereignisses, indem Sie die Umsätze messen, die aus Ihren neuen Leads resultieren

Grenzen von Zoho CRM

Die Benutzeroberfläche kann bei der ersten Benutzung kompliziert erscheinen

Einige Benutzer haben sich darüber beschwert, dass das Kundensupport-Team ihre Probleme nicht effektiv lösen kann

Preise für Zoho CRM

Standard: $14/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$14/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Professional: $23/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$23/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: 40 US-Dollar/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

40 US-Dollar/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Ultimate: $52/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (2,400+ Bewertungen) - für Zoho CRM

4.0/5 (2,400+ Bewertungen) - für Zoho CRM Capterra: 4.3/5 (6,300+ Bewertungen)

10. Bitrix24

Über Bitrix24 Bitrix24 ist ein CRM für Veranstaltungsplaner und -manager und kann für Online- oder hybride Ereignisse verwendet werden. Projektmanagement tools und freigegebene Kalender helfen Ihnen, Ihre Logistik zu planen und zu organisieren. 🗓️

Sobald Sie bereit sind, können Sie eine Verbindung zu bestehenden Kontakten in Ihrer Datenbank herstellen oder Daten über potenzielle neue Interessenten für Ihre Ereignisse sammeln. Außerdem können Sie Ihre Anbieter verwalten und Informationen über deren Dienstleistungen und Bewertungen speichern.

Marketing tools erleichtern die Verbindung mit Ihren Kontakten per E-Mail oder Telefonanruf. Und die 360-Grad-Ansicht des Kontaktprofils gibt Ihnen einen detaillierten Einblick in die Geschichte der Beziehung zu jedem Kunden und vertieft so Ihr Engagement.

Bitrix24 beste Features

Nutzen Sie die unbegrenzte Anzahl von Datensätzen - mit mehreren benutzerdefinierten Feldern - in ihrem Cloud-basierten CRM

Importieren oder exportieren Sie CRM-Daten aus oder in eine Excel- oder CSV-Datei nach Bedarf

Nutzen Sie die Bitrix-Plattform über einen Browser oder als App auf Ihrem Desktop oder einem iOS- oder Android-Mobilgerät

Bitrix24 Beschränkungen

Es gibt eine steile Lernkurve für neue Benutzer, und es kann einige Zeit dauern, bis man sich mit dem System vertraut gemacht hat

Die Benutzeroberfläche ist ziemlich kompliziert und nicht sehr intuitiv

Bitrix24 Preise

Basic: $49/Monat für ein Team von bis zu 5 Benutzern

$49/Monat für ein Team von bis zu 5 Benutzern Standard: 99 $/Monat für ein Team von bis zu 50 Benutzern

99 $/Monat für ein Team von bis zu 50 Benutzern Professional: $199/Monat für ein Team von bis zu 100 Benutzern

$199/Monat für ein Team von bis zu 100 Benutzern Enterprise: $399/Monat für ein Team von bis zu 250 Benutzern (zusätzliche Kosten für mehr Benutzer)

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (500+ Bewertungen)

4.1/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (750+ Bewertungen)

Optimieren Sie Ihre Planung von Ereignissen mit der besten CRM-Lösung

Die Planung eines Ereignisses erfordert akribische Detailarbeit, funktionierende Prozesse und die Zusammenarbeit mit Ihrem gesamten Team. Zu erledigen gibt es eine Menge: von der logistischen Planung über die Einstellung einer Veranstaltungswebsite und die Online-Anmeldung bis hin zum Einchecken der Teilnehmer am Veranstaltungstag, der Betreuung der Teilnehmer und der Nachbereitung.

CRMs für das Veranstaltungsmanagement automatisieren viele dieser Aufgaben, rationalisieren Ihren Workflow und lassen weniger Raum für Fehler. Außerdem werden die Aufgaben schneller erledigt, so dass Sie mehr Zeit für Ihre eigentlichen Ziele für das Ereignis haben: Leads generieren, Beziehungen aufbauen und schließlich Verkäufe tätigen, die Ihren Gewinn steigern. 📈

ClickUp ist Ihre zentrale Anlaufstelle für das Management von Ereignissen. Mit Tools für das Projekt- und Aufgabenmanagement, einem integrierten CRM-System und Vorlagen für jeden Aspekt der Planung von Ereignissen (und vielem mehr) bietet es Ihnen den Support, den Sie brauchen. Kostenlos anmelden bei ClickUp an - und kreieren Sie ein Ereignis, das in jeder Hinsicht spektakulär ist. 🎆