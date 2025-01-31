12 nejspolehlivějších softwarů pro sledování času pro právníky

Podle zprávy Legal Trends z roku 2021 účtuje průměrný právník pouze 31 % svého času v osmihodinovém pracovním dni. I když to zní neuspokojivě, časové řízení může být důvodem úspěchu nebo neúspěchu advokátní kanceláře.
Jako právník trávíte svůj čas mnoha různými činnostmi. Od účasti na soudních jednáních, konzultací s klienty, výzkumu zákonů a precedentů až po vyřizování administrativy. Špatné sledování času, zejména u práce v zákulisí, znamená ztrátu příjmů.
Ruční zaznamenávání časových rozpisů je však obvykle kontraproduktivní. Nakonec ztrácíte čas administrativními úkoly namísto práce pro klienta, což snižuje počet fakturovatelných hodin.
Efektivnější alternativa? Software pro sledování času pro právníky.
Co je software pro sledování času pro právníky?
V minulosti se právníci na konci každého týdne, měsíce nebo případu sešli se svým týmem, aby vyčíslili fakturovatelné hodiny pro klienta. Tento proces byl založen na paměti nebo nepřesných záznamech o čase, což vedlo k nejasným odhadům.
Celková nespolehlivost tohoto nedokonalého systému vedla k vývoji softwarových nástrojů pro sledování času právníků. Namísto sledování zastaralých výkazů práce vám pomáhají sledovat vaše pracovní hodiny v reálném čase. ⌛
Většina softwarů pro sledování času má funkce pro vedení transparentního záznamu fakturovatelných a nefakturovatelných hodin a zároveň sleduje nečinnost a rozptýlení. Neexistuje žádná nejistota ohledně fakturace klientům, protože automatické záznamy slouží jako důkaz o vykonané práci. Můžete také dohlížet na práci svých asistentů, stážistů a dalších zaměstnanců a nabídnout jim spravedlivou odměnu.
Co právníci potřebují v aplikacích pro sledování času
Hodinová fakturace je pravděpodobně nejčastěji používaným modelem cenotvorby v právním sektoru. I když se jedná o poměrně jednoduchý formát, faktor sledování času komplikuje výpočet ziskovosti.
Nejlepší aplikace pro sledování času pro právníky by měla mít následující klíčové funkce:
- Snadné použití: Základní funkce pro mapování času a produktivity by měly fungovat hladce bez přílišného ručního nastavování.
- Správa případů: Měli byste mít možnost přizpůsobit produkt podle kategorií případů a sazeb za fakturaci. Kvalitní nástroje vám umožňují přidělovat zdroje podle aktuálních potřeb klientů, přehodnocovat nefakturovatelné činnosti a podrobně organizovat strávený čas.
- Možnosti spolupráce: Celý váš tým by měl mít přístup k funkcím pro sledování času. Nástroje pro spolupráci, jako je vytváření návrhů v reálném čase a zanechávání komentářů s časovým razítkem, mohou usnadnit přidávání záznamů o čase.
- Funkce fakturace a účtování: Ideální software by využíval vaše sledované údaje k automatickému přípravě faktur.
- Možnosti šablon: Předem připravené šablony pro rozdělení práce a sledování času v rámci platformy poskytují strukturu a pomáhají minimalizovat chyby při organizování harmonogramů týmu.
- Funkce reportingu: Zjistěte, zda produkt nabízí nástroje pro reporting klientům, které umožňují sledovat kapacitu a ziskovost vaší firmy. Měli byste mít možnost porovnat využití času s výnosy, abyste mohli zkontrolovat, které právní služby generují pro vaši firmu vyšší výnosy.
12 nejlepších nástrojů pro sledování času pro právníky
Prošli jsme desítky softwarů pro sledování času pro právníky a vybrali jsme 12 nejlepších, které nabízejí vynikající funkčnost. Pojďme se do toho pustit – nebo spíše začít s řízením!
1. ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro správu projektů pro právníky s působivými funkcemi pro sledování času a zpracování případů. Tato platforma vám umožňuje sledovat jednotlivé úkoly a projekty několika kliknutími. Nabízí nativní sledování času v každém tarifu, ale můžete tak činit také pomocí:
Právníci, kteří účtují hodinu, mohou tuto platformu využít k přepínání mezi fakturovatelným a nefakturovatelným časem, přidávání poznámek nebo štítků k časovým záznamům, přepínání mezi úkoly a exportování časových záznamů pro fakturaci. Aktivujte Time Tracking ClickApp a sledujte pokrok každého jednotlivce v pracovním prostoru.
Využijte přizpůsobitelné karty pro sledování času, které splní vaše požadavky na reporting. Filtrujte záznamy podle data, značek nebo priority a získejte tak podrobný přehled o rozvrhu všech zaměstnanců. Pomocí zobrazení Seznam, Kalendář nebo Tabule můžete sledovat záznamy související s konkrétními úkoly.
Posilte svou firmu interně pomocí funkcí ClickUp pro správu úkolů a pracovního vytížení. Svým zaměstnancům můžete přidělovat úkoly s odhadem času. Právní týmy milují ClickUp Docs – centralizované centrum pro papírování, poznámky k případům a soubory. Sdílejte položky s kolegy a klienty pro okamžitou úpravu, korekturu nebo kontrolu.
Využijte bezplatné šablony ClickUp, které vám usnadní každodenní práci. Šablona ClickUp Consultant Time Tracking Template, ClickUp Client Discovery Template a ClickUp Law Firm Work Breakdown Template jsou vynikající volbou, pokud chcete zefektivnit své pracovní procesy.
Platforma má vestavěné účetní šablony, které vám pomohou s fakturací. Alternativně můžete ClickUp integrovat s nástroji jako TimeCamp a Time Doctor, které nabízejí řešení pro automatickou fakturaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrace s platformami pro sledování času a fakturaci (včetně Toggl a Clockify ) a dalšími pracovními aplikacemi, jako je Google Calendar.
- Přizpůsobitelné časové rozvrhy pro hlubší vhled do produktivity vašeho týmu.
- Vlastní formuláře pro zefektivnění požadavků a administrativní práce
- Funkce kontroly pro přidávání komentářů a návrhů k souborům
- Hladké sledování času z jakéhokoli zařízení
- Možnosti sledování fakturovatelných a nefakturovatelných hodin
- ClickUp Docs pro správu dokumentů
- Více než 1 000 šablon pro jakékoli použití
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
- Jeho bohatá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
Podívejte se na nejlepší nástroje umělé inteligence pro právníky!
2. Týmová práce
Teamwork je platforma pro správu úkolů a klientů s rozsáhlými funkcemi pro podporu časového rozpočtování projektů.
Tato platforma vám umožňuje rozdělit pracovní dny na časově ohraničené úkoly. Zaznamenávání můžete podle libosti pozastavit a obnovit a získat tak spolehlivé údaje pro fakturaci. Teamwork vám pošle připomenutí, pokud zapomenete zadat záznam. 📝
Vytvářejte časové zprávy, abyste získali přehled o fakturovatelných, nefakturovatelných a fakturovaných hodinách. Díky podrobnému seznamu časově rozvržených úkolů můžete lépe naplánovat svůj právní pracovní postup.
Pracujete s více klienty najednou? Použijte My Timesheets, abyste mohli pracovat s více časovými záznamy a zabránili mezerám ve svém rozvrhu. Company Timesheets vám naopak pomůže vytvořit transparentní rozvrhy týmů a měřit individuální výkonnost.
Nejlepší funkce Teamwork
- Připomenutí pro vedení časových záznamů
- Přehledné nástroje pro vytváření reportů
- Časové rozvrhy pro sledování individuálního a skupinového výkonu
- Možnosti označování časových záznamů
Omezení týmové práce
- Uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno.
- Počáteční nastavení může zabrat nějaký čas.
Ceny za týmovou práci
- Navždy zdarma: 0 $/měsíc na uživatele
- Starter: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Dodání: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Scale: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
3. actiTIME
actiTIME vám umožňuje sledovat čas prostřednictvím prohlížeče nebo mobilní aplikace. Webové časové rozvrhy vám umožňují vybrat si zadaný úkol, sledovat svůj čas a informovat svého manažera nebo klienta, když jste hotovi. Zanechte komentáře, abyste k záznamu přidali kontext.
Pokud se rozhodnete pro mobilní aplikaci, můžete měřit své hodiny i když jste offline. actiTIME automaticky synchronizuje a aktualizuje záznamy s webovou verzí, jakmile se znovu připojíte k internetu. 📶
Pro úkoly, které vyžadují více sezení, vyzkoušejte kalendářový náhled platformy, abyste mohli plánovat a vyhodnocovat svůj čas v průběhu týdne. Pro vytvoření jasného časového harmonogramu musíte zadat data „od“ a „do“.
actiTIME obsahuje robustní fakturační možnosti – můžete přiřadit fakturační sazby k vašim úkolům, přidat daně a generovat přizpůsobitelné faktury. Před odesláním klientům je můžete exportovat jako soubory PDF.
Nejlepší funkce actiTIME
- Přizpůsobené komentáře k záznamům
- Offline režim v mobilní aplikaci
- Nástroje pro přehlednost individuálních a týmových úkolů
- Funkce fakturace a účtování
Omezení actiTIME
- Grafika platformy by mohla být vylepšena.
- Někteří uživatelé nejsou spokojeni se současnou cenovou strukturou.
Ceny actiTIME
- 1–3 uživatelé: zdarma (omezená funkčnost)
- 1–40 uživatelů: 6 $/měsíc na uživatele
- 41–200 uživatelů: 5 $/měsíc na uživatele
- Více než 200 uživatelů: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze actiTIME
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
4. Toggl Track
Pokud provozujete velkou advokátní kancelář s mezifunkčními týmy, může být sledování toho, kdo co a kdy dělá, chaotické. Toggl Track je skvělý nástroj, který vám pomůže uvést pořádek do vašeho pracovního prostoru. 🧑🤝🧑
Platforma nabízí sledování času jedním kliknutím pro vás a vaše zaměstnance. Časovač běží na pozadí, takže vás nerozptyluje. Manažeři s administrátorskými oprávněními mohou provádět audity, aby zajistili minutovou odpovědnost, a na základě konkrétních údajů přijímat rozhodnutí týkající se personálu.
Nástroje pro vytváření reportů v aplikaci Toggl Track vám poskytnou přehledný přehled o pracovním vytížení. Pro snadnější orientaci můžete úkoly označit barevnými kódy, pomocí filtrů a třídění najít informace, které vás zajímají, a exportovat data pro vytvoření přesných faktur.
Toggl Track se integruje s více než 100 aplikacemi, včetně kalendářů a platforem pro sledování času, a podporuje tak technologickou efektivitu.
Nejlepší funkce Toggl Track
- Sledování času jedním kliknutím
- Možnosti barevného kódování
- Snadný export dat pro fakturaci
- Více než 100 integrací
Omezení aplikace Toggl Track
- Není možné vytvářet záznamy pomocí hlasových příkazů.
- Offline sledování by mohlo být vylepšeno.
Ceny Toggl Track
- Zdarma: 0 $/měsíc na uživatele
- Starter: 9 $/měsíc na uživatele
- Premium: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Toggl Track
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
5. Clio
Clio je komplexní software pro správu právních služeb s vyhrazenými nástroji pro sledování času. 💼
Cloudová platforma vám poskytne automatický nástroj pro sledování času. Přidávejte nebo upravujte záznamy o čase pro různé případy a klienty – podle potřeby pozastavujte nebo zastavujte své záznamy.
Chcete-li vytvořit časové záznamy zpětně, stačí přistupovat k záznamům v kalendáři, dokumentům a poznámkám uloženým na platformě a přidat záznam spolu s dokladem o práci. Pokud trávíte hodně času odesíláním e-mailů v Outlooku nebo Gmailu, využijte integrační možnosti Clio ke sledování času stráveného komunikací s klienty!
Prozkoumejte komplexní přehledy času stráveného prací pomocí metriky data, uživatele nebo stavu. Clio nabízí řadu funkcí fakturačního softwaru vhodných pro:
- Sledování nezaplacených faktur
- Zaznamenávání náhradních výdajů
- Vytváření faktur s firemním logem
- Přijímání online plateb
Nezapomeňte použít funkci Matter Timeline od Clio, abyste mohli kontrolovat nové záznamy o čase stráveném na aktivních případech.
Nejlepší funkce Clio
- Určeno pro advokátní kanceláře
- Efektivní sledování času a plánování
- Umožňuje sledování času stráveného e-mailovou komunikací.
- Integrované systémy fakturace a plateb
Omezení Clio
- Přizpůsobení platformy vašim potřebám může být časově náročné.
- Omezené formáty faktur
Ceny Clio
- EasyStart: 39 $/měsíc na uživatele
- Essentials: 69 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc na uživatele
- Kompletní: 129 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Clio
- G2: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
6. FreshBooks
Pokud potřebujete platformu pro sledování času, účetnictví a vedení účetnictví v jednom, FreshBooks je tou správnou volbou!
Tato platforma pomáhá hlavně sledovat výdaje, spravovat účtenky a vytvářet finanční zprávy, ale podporuje také funkční sledování času. Zaznamenávejte čas během práce nebo zadejte jej zpětně. Stačí pouze kliknout na tlačítko Sledování času.
FreshBooks vám umožňuje zaznamenávat čas strávený prací pro konkrétního klienta nebo na konkrétním případu a přidávat k záznamům podrobné poznámky. Po skončení každého dne má vaše účetní oddělení přístup k přehledu zaznamenaných hodin a poznámek. Fakturovatelné hodiny se automaticky přiřazují konkrétnímu klientovi, takže vaše faktury jsou hotové v mžiku!
Týdenní a měsíční zprávy jsou ideální pro porovnání času investovaného do různých případů, což vám pomůže sledovat ziskovost a návratnost investic.
Nejlepší funkce FreshBooks
- Denní rozpisy sledovaných hodin
- Týdenní a měsíční zprávy
- Sledované hodiny rozdělené podle klienta nebo případu
- Snadné vytváření faktur
Omezení FreshBooks
- Nedostatek pokročilých možností přizpůsobení faktur
- Platforma může občas vykazovat zpoždění.
Ceny FreshBooks
- Lite: 142,80 $/rok
- Plus: 252 $/rok
- Premium: 462 $/rok
- Vybrat: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze FreshBooks
- G2: 4,5/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
7. Harvest
S Harvestem je snadné vytěžit maximum z vašeho běžného pracovního dne!
Platforma má uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje zaznamenávání úkolů bez zbytečné ztráty času nastavováním. Řekněme, že provádíte právní výzkum pro svého klienta. Stačí otevřít Harvest, přidat vhodný záznam (například identifikace zákonů nebo čtení precedentů) a začít zaznamenávat.
Platforma automaticky synchronizuje záznamy mezi stolními a mobilními zařízeními, aby byla zajištěna maximální přesnost. Doporučujeme nastavit vlastní připomenutí, abyste v rušných dnech nezapomněli zaznamenávat čas.
Vytvářejte časové zprávy na základě klientů, úkolů, týmů a projektů a sledujte nevyfakturované hodiny a produktivitu na pracovišti. Harvest se integruje s online platebními platformami, jako je PayPal, aby vám pomohl získat platby rychleji.
Nejlepší funkce Harvest
- Uživatelsky přívětivá platforma
- Funguje na všech zařízeních a synchronizuje se automaticky.
- K dispozici jsou vlastní připomenutí
- Chytré nástroje pro vytváření reportů
Omezení Harvest
- Někteří uživatelé nejsou příliš spokojeni s cenovou strukturou.
- Není možné nastavit rozpočty pro konkrétní klienty.
Ceny Harvest
- Harvest: Zdarma (jeden uživatel, dva projekty)
- Harvest Pro: 10,80 $/měsíc na uživatele (neomezený počet uživatelů a projektů)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 550 recenzí)
8. LawBillity (Time Tracker od eBillity)
Time Tracker od eBillity nabízí jedinečné řešení pro sledování času a fakturaci s názvem LawBillity. Pokud vám administrativní úkoly připadají jako zátěž, věřte, že tato platforma bude vaším spolehlivým pomocníkem, protože vám díky vestavěným funkcím pro sledování času může ušetřit více než 30 hodin měsíčně.
Spuštění časomíry trvá méně než sekundu. Před uložením záznamu můžete zadat informace, jako je jméno klienta, popis služby a stav fakturace.
Jednou z nejlepších funkcí LawBillity je možnost spustit více časovačů současně, což je záchrana pro ty, kteří často přecházejí mezi různými případy. Po dokončení případu fakturujte klientům přímo v aplikaci nebo exportujte faktury ve formátu LEDES nebo LSS.
Automatizované nástroje pro vytváření reportů této platformy vám pomohou zjistit míru využití, realizace a inkasa, abyste mohli měřit ziskovost každého klienta.
Nejlepší funkce LawBillity
- Sledování času a výdajů v právnické praxi
- Multi-timery
- Mobilní aplikace pro offline sledování času
- Formáty faktur LEDES nebo LSS
Omezení LawBillity
- Rozvržení by mohlo být jednodušší.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny LawBillity
- 24 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze LawBillity
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 500 recenzí)
9. Smokeball
Jako nástroj určený pro právnické firmy je Smokeball vybaven řadou funkcí pro správu klientů. Automaticky zaznamenávejte každou fakturovatelnou minutu svého pracovního dne, sledujte konkrétní činnosti a nechte platformu načíst data pro vaše faktury. Smokeball se dokáže přizpůsobit různým oborům, jako je rodinné nebo trestní právo. 👮
Nejlepší funkce Smokeball
- Sledování času zaměstnanců
- Integrace LawPay pro rychlé a bezpečné transakce
- Knihovna s více než 20 000 právními formuláři
Omezení Smokeball
- Pro některé uživatele relativně drahé řešení.
Ceny Smokeball
- Cena: 39 $/měsíc na uživatele
- Boost: 89 $/měsíc na uživatele
- Grow: 179 $/měsíc na uživatele
- Prosper+: 219 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Smokeball
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
10. Chrometa
Chrometa dokáže automaticky přiřadit čas klientovi na základě údajů, jako jsou klíčová slova, e-mailové adresy a telefonní čísla.
Například sleduje používání myši a klávesnice a zaznamenává, jak dlouho strávíte na webových stránkách, v e-mailu nebo dokumentu. Platforma pak čas přiřadí konkrétním klientům nebo případům a vytvoří časový rozvrh s komplexním rozpisem vašeho pracovního dne.
Nejlepší funkce Chrometa
- Automatické zaznamenávání času
- Více než 50 integrací
Omezení Chromety
- Aplikace se občas zasekává.
Ceny Chrometa
- Standard: 19 $/měsíc na uživatele
- Plus: 26 $/měsíc na uživatele
- Premium: 49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Chrometa
- Trustpilot: 4/5 (10 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
11. Filevine
Filevine zefektivňuje funkce sledování času a fakturace při přechodu z jednoho případu na druhý. Sledujte trendy v fakturovatelných hodinách, monitorujte výkonnost vaší firmy, generujte zprávy a využívejte automatizované fakturační funkce.
Nejlepší funkce Filevine
- Záznamy o čase lze hromadně upravovat, kopírovat nebo mazat.
- Podporuje jak hodinové účtování, tak modely založené na paušálních platbách.
Omezení Filevine
- Platforma může během aktualizací vykazovat zpoždění.
Ceny Filevine
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Filevine
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
12. Centerbase
S Centerbase můžete zaznamenávat svůj čas ručně nebo nechat platformu, aby to udělala automaticky. Převádějte zaznamenaný čas na fakturační položky, identifikujte nejvýkonnější jednotlivce a užijte si automatickou synchronizaci napříč všemi zařízeními!
Nejlepší funkce Centerbase
- Automatické a manuální sledování času
- Funguje na počítačích i mobilních zařízeních.
Omezení Centerbase
- Uživatelské příručky nemusí být aktualizovány.
Ceny Centerbase
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Centerbase:
- Software Advice: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Software pro sledování času pro právníky: Jaký je váš verdikt?
Pokročilá řešení pro sledování času podporují proces fakturace za různé služby, projekty a klienty, což usnadňuje práci vašemu účetnímu týmu.
Nenechte si zisk ukrajovat nedostatečným účtováním. Používejte nástroj pro sledování času, jako je ClickUp, a vydělávejte spravedlivě za každou vteřinu své tvrdé práce. Tímto případ uzavíráme! ⚖️