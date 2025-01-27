10 nejlepších softwarů pro správu právních projektů pro právníky v roce 2025

Jste právník nebo právnická firma, která denně řeší více klientů a případů? Už nemusíte hledat dál!
V tomto článku vám představíme 10 nejlepších softwarů pro správu právních projektů pro právníky v roce 2024.
Tyto pokročilé a cenově dostupné řešení jsou navrženy tak, aby zefektivnily váš pracovní postup, ušetřily vám čas a peníze a zajistily, že už nikdy nezmeškáte žádný termín.
Ať už jste samostatný právník nebo součástí velké advokátní kanceláře, investice do softwaru pro správu právních projektů je zásadním krokem.
Co je software pro správu právních projektů?
Software pro správu právních projektů je jako mít osobního asistenta, který vám pomáhá snižovat rizika, standardizovat právní projekty a eliminovat manuální procesy.
S pomocí softwaru pro správu právních projektů můžete efektivně sledovat svůj čas, efektivně spravovat klienty a zlepšit celkovou správu projektů, pracovní postupy a efektivitu komunikace.
Navíc se můžete rozloučit s prošvihnutými termíny díky automatickým připomenutím a oznámením, která vám zajistí, že budete mít všechny úkoly pod kontrolou.
Díky komplexním šablonám, sledování času právníků, jednoduchým strategiím a rozsáhlým seznamům nebylo řízení právních projektů nikdy snazší.
Jaké jsou klíčové funkce, které byste měli hledat v softwaru pro správu právních projektů?
Výběr správného softwaru pro správu právních projektů pro vaši advokátní kancelář je jako skládání puzzle – každý díl musí perfektně zapadnout, aby vznikl celkový obraz efektivity a produktivity.
Zde jsou klíčové věci, na které se zaměřit při porovnávání softwaru pro správu právních projektů.
- Funkce: Poskytuje základní funkce, jako je správa úkolů, sledování času právníků, správa klientů a funkce pro spolupráci na dokumentech?
- Snadné použití: Je software dostatečně uživatelsky přívětivý, aby se vy a váš tým mohli přizpůsobit v požadovaném časovém rámci?
- Integrace: Lze jej integrovat s vašimi dalšími důležitými softwarovými nástroji, jako je CRM a fakturační software?
- Bezpečnost: Poskytuje software úroveň zabezpečení, kterou potřebujete k ochraně údajů svých klientů?
- Cena: Je cena softwaru přiměřená a odpovídá vašemu rozpočtu?
- Škálovatelnost: Je vhodný pro velikost, potřeby a preference vaší advokátní kanceláře a lze jej škálovat tak, aby vyhovoval vašemu budoucímu růstu?
Zohledněním těchto faktorů jste na dobré cestě k nalezení ideálního softwaru pro správu právních projektů, který bude přizpůsoben jedinečným potřebám vaší firmy. Jde o to najít ten správný nástroj!
10 nejlepších softwarů pro správu právních projektů
Zde je 10 nejlepších softwarů pro správu právních projektů v roce 2024, vybraných na základě funkcí, ceny a recenzí zákazníků.
1. ClickUp
Software pro řízení projektů ClickUp Project Management Software for Teams nabízí mnoho funkcí, které pomáhají právnickým firmám a právníkům zefektivnit jejich činnost. Umožňuje vám pečlivě sledovat cíle a pokrok, spolupracovat s členy vaší firmy a snadno organizovat a prohlížet všechny vaše projekty.
ClickUp Legal Case Tracking and Billing zahrnuje funkce pro sledování právních případů a fakturaci, které umožňují právníkům přesně sledovat svůj čas a hladce generovat faktury. Umožňuje také ukládat všechny informace o klientech do jedné přehledné databáze.
ClickUp Law vám pomůže spravovat časové rozvržení případů podle klientů, a to s přesností na minutu. Díky funkci pro pořizování poznámek můžete navíc přidávat informace související se záznamy o čase a označit je jako fakturovatelné hodiny. Nebo můžete exportovat své časové záznamy, když nastane čas pro fakturaci.
ClickUp Legal Client Management vám umožňuje spravovat podrobnosti všech vašich případů pomocí přehledů klientů a případů, sledování událostí/úkolů/termínů a Ganttových diagramů a kontrolních seznamů, které vám pomohou sledovat pokrok ve všech vašich případech.
Mezi další užitečné nástroje a funkce ClickUp pro právnické firmy patří:
- Nástroje pro psaní s umělou inteligencí, jako je ClickUp AI Assistant, pomáhají zajistit plynulou, rychlou a efektivní komunikaci se všemi, s nimiž denně komunikujete.
- ClickUp Whiteboards vám umožňuje brainstorming, spolupráci a vizualizaci nápadů, což usnadňuje efektivní týmovou spolupráci a zlepšuje vaše schopnosti řešit problémy.
- Dashboardy v ClickUp poskytují vizuální přehled o probíhajících projektech, termínech a pokroku, což právníkům umožňuje sledovat stav svých případů na první pohled.
- Díky více než 1 000 integracím můžete do platformy pravděpodobně integrovat své oblíbené stávající nástroje.
Celkově ClickUp umožňuje právnickým firmám a právníkům optimalizovat jejich provoz, zlepšit komunikaci, zefektivnit správu právních klientů a automatizovat procesy sledování času a fakturace. Díky svým komplexním funkcím a integracím ClickUp maximalizuje efektivitu a produktivitu, což v konečném důsledku přispívá k ziskovosti firmy a spokojenosti klientů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Velké množství bezplatných nástrojů, které můžete používat a vyzkoušet, jak dlouho budete chtít.
- Snadná automatizace pro správu opakujících se úkolů
- Nástroje a funkce lze přizpůsobit konkrétním potřebám vaší firmy.
Omezení ClickUp
- Příležitostná zpoždění a zpomalení, pokud máte obrovské množství dat
- Mobilní verze nemá zcela všechny funkce desktopové verze.
- Omezená možnost přizpůsobení názvů a stavu
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 757+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. ProProfs Project
Pokud hledáte špičkový software pro správu právních projektů, který je navržen tak, aby zefektivnil procesy a zvýšil efektivitu právních služeb, můžete zvážit software ProProfs Project Planning Software.
ProProfs umožňuje týmům organizovat projekty, delegovat úkoly, sledovat pokrok, spolupracovat a vytvářet podrobné zprávy.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a komplexním funkcím zjednodušuje ProProfs Project řízení projektů, takže můžete efektivně přidělovat zdroje, optimalizovat pracovní postupy a zlepšit produktivitu při řízení právních projektů.
Nejlepší funkce ProProfs Project
- Cenově dostupný produkt, který je ideální pro menší firmy.
- Mobilní aplikace je uživatelsky přívětivá a funguje dobře.
- Vysoce ceněný tým zákaznického servisu
Omezení projektu ProProfs
- Integrace softwaru je omezená.
- Možnosti automatizace úkolů jsou omezené.
- Příležitostné zpomalení a zpoždění
Ceny ProProfs Project
- Roční plán: 39,97 $/měsíc, neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze ProProfs Project
- G2: 4,4/5 (32+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (76+ recenzí)
3. Asana
Asana je software pro řízení projektů, který umožňuje právníkům efektivně koordinovat a zefektivnit jejich práci.
Nabízí komplexní platformu pro organizaci a správu právních projektů, od malých úkolů až po složité iniciativy. Poskytuje nástroje pro správu úkolů, sledování času a spolupráci, které mohou právníkům pomoci snížit rizika, zlepšit komunikaci a zajistit spokojenost klientů.
Díky přívětivému uživatelskému rozhraní a přizpůsobitelným dashboardům je ideální volbou pro správu právních projektů, protože umožňuje právníkům standardizovat procesy a zlepšit celkovou efektivitu pracovních postupů.
Nejlepší funkce Asany
- Bezplatný tarif zahrnuje všechny základní funkce.
- Pro upgrade je nutné zakoupit minimálně dvě licence.
- Usnadňuje sledování projektů a úkolů
Omezení Asany
- Systém e-mailových oznámení je užitečný, ale vyžaduje vylepšení.
- Skvěle funguje s Google Workspace a Slackem pro spolupráci.
- Některé funkce jsou omezené, takže uživatelé musí pracovat s tím, co je k dispozici.
Ceny Asany
- Zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (9 469+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (12 134+ recenzí)
4. MerusCase
MerusCase je cloudový software pro správu právních služeb určený pro advokátní kanceláře, zejména ty, které se zabývají soudními spory.
Nabízí přizpůsobitelné typy případů, šablony dokumentů, pracovní postupy a zprávy. Software obsahuje funkce jako kompletní e-mailový klient, účetní balíček, hromadné skenování a sledování doporučení.
MerusCase je v souladu s HIPAA a provádí OCR na nahraných dokumentech. Je nejvhodnější pro malé a střední firmy, zejména pro firmy s 15–50 právníky. Ačkoli neexistují žádné nativní mobilní aplikace, webová aplikace je plně responzivní a je přístupná na mobilních zařízeních.
Nejlepší funkce MerusCase
- Pohodlné zkratky vám umožní zobrazit počet případů a počet úkolů přidělených každému členovi týmu.
- Získejte přístup ke všem svým právním formulářům, spisům a e-mailům.
- Snadné nastavení, velmi užitečné pro firmy přecházející na digitální technologie.
Omezení MerusCase
- K dispozici není žádná specializovaná mobilní aplikace, ale verze pro prohlížeč je responzivní.
- Omezené funkce pro vytváření zpráv nemusí být pro všechny právnické firmy dostačující.
- Nedostatečná integrace s jinými systémy
Ceny MerusCase
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MerusCase
- G2: 4,6/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (81+ recenzí)
5. Pondělí
Komplexní platforma pro správu práce Monday nabízí právníkům efektivní řešení pro efektivní správu jejich projektů.
Díky svým robustním funkcím umožňuje Monday právníkům porozumět kapacitám týmu, plánovat úkoly a sledovat pokrok. Poskytuje přizpůsobitelné řídicí panely, nástroje pro spolupráci a funkce pro správu dokumentů, což umožňuje hladkou koordinaci a vyšší efektivitu při řízení právních projektů.
Ať už jde o správu úkolů, sledování času nebo spolupráci týmu, Monday nabízí nástroje potřebné k optimalizaci pracovního toku a zlepšení celkového řízení projektů v právním odvětví.
Nejlepší funkce Monday
- Pravidelně přidává aktualizace a vylepšené funkce.
- Poskytuje snadno naplánovatelné telefonické konzultace s lidskou podporou.
- Přizpůsobitelné ovládací panely, které lze přizpůsobit vaší praxi
Omezení pondělí
- Nenabízí placený tarif s méně než třemi licencemi.
- Generuje poměrně velké množství denní e-mailové komunikace, která se některým uživatelům jeví jako spam.
- Ceny jsou mírně vyšší než průměr.
Ceny v pondělí
- Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Standard: 10 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Pro: 16 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze pondělí
- G2: 4,7/5 (8 624+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (4 177+ recenzí)
6. Redbooth Legal
Redbooth Legal je uživatelsky přívětivý software určený pro správu právních projektů. Nabízí centrální platformu, kde mohou právníci zefektivnit své pracovní postupy. Umožňuje členům týmu spolupracovat a sledovat průběh svých projektů.
Díky funkcím, jako je správa úkolů, sdílení dokumentů a komunikační nástroje, si Redbooth Legal klade za cíl zvýšit produktivitu a organizaci v rámci právnických firem.
Nejlepší funkce Redbooth
- Snadno přidělujte úkoly všem členům svého týmu a sledujte jejich postup.
- Snadné nastavení, rychlý proces zapracování členů týmu
- Vytvořte samostatné pracovní prostory pro různé oddělení a týmy.
Omezení Redbooth
- Umožňuje pouze správcům řešit úkoly.
- Omezené integrace třetích stran, pomalý vývoj
- Prostor pro zlepšení v oblasti podpory mobilních aplikací
Ceny Redbooth
- Výhoda: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Redbooth
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
7. Clio
Cloudový software pro správu právních služeb Clio je určen pro právníky a právnické firmy, které hledají nástroje pro správu právních projektů.
Poskytuje nástroje pro sledování času, správu dokumentů, správu úkolů a komunikaci s klienty.
Díky uživatelsky přívětivému nastavení a komplexním funkcím mohou právníci zefektivnit své pracovní postupy a zvýšit produktivitu.
Nejlepší funkce Clio
- Oceňován pro své funkce správy případů, jako je vyhledávání kontaktů a ukládání souborů.
- Vynikající, plynulá integrace a průběžné aktualizace
- Fakturační systém je efektivní a usnadňuje platby.
Omezení Clio
- Vyžaduje poměrně velké množství nahrávání a stahování dokumentů (nelze duplikovat).
- Obtížné sledování a přístup k původním e-mailům
- Zpoždění mezi okamžikem provedení plateb ACH a jejich zaregistrováním v systému
Ceny Clio
- EasyStart: 39 $/měsíc na uživatele
- Essentials: 69 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc na uživatele
- Kompletní: 129 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clio
- G2: 4,6/5 (515+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1 508+ recenzí)
8. Trello
Pokud hledáte jednoduchý, velmi vizuální software pro správu projektů, který si všichni v kanceláři rychle osvojí, Trello může být tím pravým řešením!
Webový nástroj pro řízení projektů Trello nabízí flexibilní přístup k organizaci úkolů a projektů.
S Trello mohou právníci vytvářet tabule, seznamy a karty, aby mohli sledovat a prioritizovat své právní projekty a přidělovat a monitorovat úkoly. Pomáhá to snadné spolupráci a získání jasného přehledu o projektech a termínech.
Nejlepší funkce Trello
- Přátelský design činí organizaci zábavnou a efektivní.
- Jednoduché nastavení a snadné zapojení
- Flexibilní, umožňuje samostatné tabule pro každý projekt
Omezení Trello
- Omezené vestavěné zobrazení
- Omezené možnosti přizpůsobení vašeho workflow
- Neobsahuje zprávy a analytické údaje.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 7,38 $+/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 370 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (22 708+ recenzí)
9. Software pro správu právních operací Thomson Reuters
Thomson Reuters Legal Operations Management Software je právní obchodní řešení pro více odvětví, které pomáhá právníkům spravovat jejich právní projekty.
Nabízí funkce, jako je správa přijatých případů, správa záležitostí, správa smluv, správa výdajů a správa znalostí.
Cílem tohoto softwaru je zefektivnit provoz, kontrolovat náklady a zvýšit produktivitu v právních odděleních.
Díky integrovaným funkcím a uživatelsky přívětivému rozhraní poskytuje software Thomson Reuters Legal Operations Management Software právníkům nástroje, které potřebují k efektivní organizaci a dohledu nad svými projekty, což v konečném důsledku zvyšuje efektivitu a zajišťuje úspěšné výsledky.
Nejlepší funkce Thomson Reuters Legal Tracker a Pro Law
- Schopný spravovat záležitosti po celou dobu jejich životního cyklu.
- Schopnost spravovat výdaje oddělení na externí právní poradenství
- Poskytuje šablony právních dokumentů
Thomson Reuters Legal Tracker a Pro Law – nejlepší funkce a omezení
- Vzhledem k mnoha možnostem generování zpráv může trvat několik pokusů, než se vám to podaří.
- Některé technické problémy nemusí mít rychlé řešení a vyžadují experimentování se zákaznickým servisem.
- Někteří recenzenti se domnívají, že zákaznický servis potřebuje zlepšit.
Thomson Reuters Legal Tracker a Pro Law – nejlepší funkce a ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Thomson Reuters Legal Tracker a Pro Law – hodnocení a recenze nejlepších funkcí
- G2: 4,6/5 (85+ recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (45+ recenzí)
10. Evernote Teams
Pokud potřebujete digitální pracovní prostor, kde můžete pořizovat poznámky, organizovat a archivovat, Evernote může být řešením, které hledáte.
Tento produktivní software vám umožňuje ukládat dokumenty, poznámky k případům a zápisy z jednání na jednom místě.
Jeho vyhledávací funkce vám umožní rychle najít konkrétní informace, což může mít skutečný význam, když potřebujete zvýšit efektivitu při řízení jakéhokoli právního projektu.
Nejlepší funkce Evernote Teams
- Vynikající nástroje pro spolupráci týmů, včetně komunikace v reálném čase.
- Skvělý mobilní zážitek, podle recenzentů
- Tagy, vyhledávání a poznámkové bloky usnadňují vyhledávání a sdílení obsahu.
Omezení Evernote Teams
- Nabízí omezené možnosti formátování.
- Náklady mohou být důležitým faktorem pro týmy, které nepotřebují všechny jeho funkce.
- Může být nekompatibilní s vašimi ostatními aplikacemi nebo softwarem.
Ceny Evernote Teams
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
- Týmy: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Evernote Teams
- G2: 4,3/5 (75+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (8 092+ recenzí)
Využití potenciálu nástrojů pro správu právních projektů: konečný verdikt
Výběr nejlepšího softwaru pro správu právních projektů v roce 2024 výrazně zvýší efektivitu a produktivitu vaší advokátní kanceláře.
Od výhod softwaru pro řízení projektů až po řadu možností, jako jsou alternativy Asana, Trello a Monday, existuje řešení pro každou potřebu.
Nezapomeňte zvážit také bezplatný software pro řízení projektů. Vylepšete svou strategii pomocí nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, softwaru pro sledování času a šablon pro konzultace.
Jste připraveni zefektivnit správu právních projektů? Vstupte do budoucnosti s ClickUp. Jeho intuitivní platforma s bohatými funkcemi revolučním způsobem změní způsob, jakým spravujete projekty vaší advokátní kanceláře. Nečekejte. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a poznejte rozdíl!