Bezplatné e-mailové šablony Figma pro marketingové a designové týmy

E-mailové šablony Figma jsou předem připravené designové soubory s rozvrženími, komponentami a styly pro vytváření e-mailových kampaní.
Skvěle se hodí pro jakékoli vzory e-mailových šablon, od uvítacích sekvencí a propagačních oznámení až po týdenní zpravodaje a transakční e-maily, jako jsou potvrzení objednávek.
A to nejlepší? Modulární design vám umožňuje kombinovat sekce tak, aby vyhovovaly potřebám každé kampaně, aniž byste museli začínat od nuly. Zkrátka jsou skvělé.
Tento článek vás provede tím, co tvoří kvalitní e-mailovou šablonu Figma, a přináší několik užitečných doporučení. Dozvíte se také, jak mohou bezplatné šablony ClickUp překlenout mezeru v řízení projektů mezi vašimi soubory Figma a spuštěnou kampaní bez chaosu.
Co jsou e-mailové šablony Figma?
Skvělá e-mailová šablona Figma by vám měla poskytnout pevný základ pro uživatelské rozhraní vašich e-mailů s responzivními komponenty, které vypadají dobře na jakémkoli zařízení.
Na co se zaměřit při výběru kvalitní e-mailové šablony Figma: ✨
- Responzivní rozvržení: Zajistěte, aby se komponenty přizpůsobovaly různým velikostem obrazovek, od stolních počítačů po mobilní zařízení ( 46,56 % otevření e-mailů se odehrává na zařízeních Apple), pomocí designu založeného na omezeních
- Automatické rozložení: Používejte šablony s flexibilním rozložením, které se automaticky přizpůsobí při přidávání nebo odebírání obsahu, čímž vám ušetří ruční úpravy
- Varianty komponent: Vyhledávejte předem připravené stavy pro tlačítka, záhlaví a výzvy k akci (CTA), abyste s menším úsilím zachovali konzistenci
- Typografický systém: Šablona by měla používat jednotné styly textu, které ladí s fonty vhodnými pro e-maily, jako jsou Arial, Georgia nebo Helvetica
- Barevné proměnné: Najděte šablony s barvami značky, které lze snadno aktualizovat a které aplikují změny na všechny prvky najednou
Bezplatné šablony pro návrh e-mailů pro pracovní postupy ve Figma
1. Bezplatné e-mailové šablony od Designmodo
Balíček Designmodo Free Email Templates nabízí efektivní způsob, jak vytvářet profesionální e-maily, aniž byste museli začínat od nuly. Tyto šablony jsou vytvořeny s ohledem na širokou škálu použití, od marketingových až po transakční potřeby, a zajišťují, že vaše značka zůstane konzistentní ve všech bodech kontaktu se zákazníky. Ať už oznamujete uvedení produktu na trh nebo zasíláte týdenní aktuality, tyto šablony vám poskytnou dokonalý základ.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vhodné pro vývojáře: Navrženo speciálně tak, aby bylo kompatibilní s oblíbenými e-mailovými frameworky a exportními nástroji
- Na bázi komponent: Využívá automatické rozvržení a komponenty Figma, což usnadňuje okamžitou výměnu obrázků a změnu barev
- Moderní vzhled: Čistá typografie a dostatek volného prostoru zajišťují čitelnost na jakémkoli zařízení
🧠 Zajímavost: V roce 1976 se královna Alžběta II. stala první hlavou státu, která odeslala e-mail. Během návštěvy Royal Signals and Radar Establishment využila síť ARPANET (předchůdce internetu). Její uživatelské jméno bylo majestátní HME2 (Její Veličenstvo Alžběta II.).
2. E-mailová šablona pro designéry a startupy
Šablona pro designéry a startupy je určena pro ty, kteří chtějí vyniknout. Tato šablona se odklání od „nudných“ firemních e-mailů a využívá prvky porušující mřížku a výrazné výzvy k akci, aby upoutala pozornost. Je obzvláště účinná pro portfolia nebo oznámení o technologických produktech, kde je prioritou vizuální styl.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vizuální vyprávění: Optimalizováno pro vysoce kvalitní obrázky a kreativní typografické úpravy
- Připraveno pro startupy: Obsahuje specifické sekce pro představení „týmu“, „milníky produktu“ a „představení funkcí“
- Snadné použití: Obsahuje modulární systém typu drag-and-drop, takže můžete sekce skládat jako stavební kostky
3. E-mailové šablony 2025: pro stolní počítače a mobilní zařízení
S ohledem na budoucnost komunikace se balíček Email Templates 2025 zaměřuje na přístupnost a špičkové mobilní interakce. Tyto šablony jsou navrženy tak, aby zvládaly moderní funkce e-mailových klientů, a poskytují sofistikovaný vzhled, který působí prémiově a aktuálně. Upřednostňují navigaci „přizpůsobenou pro palec“ a kontrastní rozvržení.
🟌 Proč se vám to bude líbit:
- Optimalizováno pro tmavý režim: Speciálně navrženo tak, aby vypadalo skvěle jak v režimu světlého, tak tmavého motivu
- Design zaměřený na mobilní zařízení: Upřednostňuje mobilní zážitek a zajišťuje, že tlačítka a odkazy lze snadno kliknout i na menších obrazovkách
- Interaktivní prvky: Navrženo s ohledem na „hover stavy“ a interaktivní komponenty pro klienty, kteří je podporují
4. Šablony e-mailů pro newslettery
Šablony e-mailových newsletterů jsou určeny pro kurátory a autory. Pokud je vaším cílem sdílet informace, články nebo týdenní přehledy, tato šablona nabízí ideální strukturu. Vyvažuje části s velkým množstvím textu pomocí vybraných obrázků, takže se vaši čtenáři nebudou cítit zahlceni obsahem.
🟌 Proč se vám to bude líbit:
- Přehledná hierarchie: Využívá různé velikosti nadpisů a oddělovače obsahu k logickému uspořádání informací
- Přehledné rozvržení: Obsahuje sekce „Rychlé odkazy“ a „Nejlepší výběr“ pro čtenáře, kteří dávají přednost rychlému procházení
- Přehledná typografie: Zaměřeno na čitelnost, aby dlouhé newslettery byly příjemné na pohled
5. 10 bezplatných e-mailových šablon
Tento balíček 10 šablon je „švýcarským nožem“ v oblasti designu e-mailů. Nabízí obrovskou škálu stylů, což znamená, že najdete šablonu pro téměř každou příležitost – ať už jde o uvítací e-mail, oznámení o zapomenutém hesle nebo oznámení o sezónním výprodeji. Je to vynikající zdroj pro rychlé vytvoření komplexní knihovny e-mailů.
🟌 Proč se vám to bude líbit:
- Rozmanitost: Pokrývá řadu kategorií, včetně e-commerce, SaaS a osobního brandingu
- Strukturované vrstvy: Pečlivě uspořádané vrstvy ve Figma usnadňují začátečníkům orientaci v souboru
- Připraveno k použití: Každá z 10 šablon je kompletní stránka, nikoli jen úryvek, a poskytuje kompletní design od začátku do konce
Omezení používání šablon Figma pro e-maily
Váš krásný návrh e-mailu ve Figma je uvězněn. Je to pouze obrázek e-mailu, nikoli skutečný e-mail, a existuje izolovaně, odděleně od vašeho plánu kampaně, textu a schvalovacího procesu.
Zdá se to jako jednoduché odpojení, ale nakonec to vede k manuálním předáváním, ztracené zpětné vazbě v nekonečných vláknech komentářů a k nedostatečné viditelnosti stavu kampaně. Jedná se o klasický příklad roztříštěnosti práce – fragmentace práce napříč několika nespojenými nástroji, které spolu nekomunikují – a to vás stojí čas a vytváří příležitosti pro chyby.
Problém je v tom, že Figma nebyla vytvořena pro správu celého pracovního postupu při řízení e-mailových kampaní. Zde jsou mezery, na které narazíte:
- Žádný export do HTML: Vaše návrhy ve Figma musí být ručně kódovány nebo zpracovány pomocí nástroje třetí strany, aby se z nich stal funkční HTML e-mail, což přidává další kroky a zvyšuje riziko chyb
- Žádné sledování kampaní: Jakmile návrh opustí Figma, ztratíte nad ním veškerý přehled. Neexistuje způsob, jak propojit návrhový soubor s mírou otevření, prokliky nebo jinými metrikami výkonu
- Překážky při schvalování: Zanechávání komentářů ve Figma je skvělé pro vizuální zpětnou vazbu, ale není propojeno s formálním schvalovacím procesem s termíny a přiřazením úkolů zainteresovaným stranám
- Mezery v kontrole verzí: Správa různých verzí e-mailů pro A/B testy nebo více kampaní se rychle stává chaotickou, pokud nemáte vrstvu pro řízení projektů, která by vše udržovala v pořádku
- Složité předání projektu : Vaši vývojáři a e-mailoví marketéři potřebují víc než jen designový soubor. Potřebují specifikace, finální texty a termíny, vše na jednom místě, aby se předešlo zmatkům
Například A/B testování je jedním z nejrychlejších způsobů, jak se verze a výsledky stanou těžko sledovatelnými bez specializované vrstvy pracovního postupu.
Bezplatné šablony ClickUp pro správu e-mailů
Když je e-mailový workflow chaotickou směsicí různých aplikací a manuálních kroků, nakonec ztrácíte čas administrativou místo toho, abyste vytvářeli skvělé kampaně.
Právě v těchto mezerách přichází na řadu platforma pro správu pracovních postupů. Propojuje vaši fázi návrhu se zbytkem životního cyklu tvorby e-mailů a poskytuje vám tak jediný zdroj pravdivých informací od začátku do konce.
Spravujte provozní stránku svých e-mailových kampaní – od plánování až po vyhodnocení výkonu – pomocí šablon pracovních postupů ClickUp, které doplňují vaše návrhy ve Figma.
Připojujte soubory Figma přímo k úkolům, sledujte recenze návrhů a koordinujte práci týmu bez nutnosti přepínání mezi nástroji pomocí šablon ClickUp. Navíc můžete generovat počáteční texty e-mailů, shrnout zpětnou vazbu ke kampani a automatizovat opakující se úkoly pomocí ClickUp Brain, vestavěného asistenta s umělou inteligencí.
Zde je 9 bezplatných šablon, které vám pomohou zvládnout každou fázi tvorby e-mailů. 🛠️
1. Šablona marketingového e-mailu od ClickUp™
Plánování multi-touch e-mailové marketingové kampaně v tabulkovém procesoru je recept na zmeškané termíny a zapomenuté úkoly. Tato šablona marketingového e-mailu od ClickUp™ poskytuje strukturovaný rámec pro realizaci kampaní od nápadu až po odeslání a zajišťuje, že nic neunikne. Je ideální pro marketingové týmy, které spravují více e-mailových kampaní najednou.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledování fází kampaně: Procházejte kampaněmi v přehledných sekcích pro plánování, návrh, text, kontrolu a odeslání
- Vlastní pole ClickUp : Sledujte typ e-mailu, segment publika a stav kampaně na první pohled
- Zobrazení časové osy v ClickUp: Vizuálně plánujte kampaně, abyste stanovili realistické termíny a spravovali kapacitu týmu
- Integrace ClickUp Brain: Vytvářejte varianty předmětů a první návrhy textů přímo v rámci úkolů kampaně ( 92 % uživatelů AI uvádí zvýšení produktivity)
🎥 Naučte se, jak vytvářet obsah ve velkém měřítku pomocí AI v ClickUp.
2. Šablona e-mailové reklamy od ClickUp™
Když probíhá bleskový výprodej, není prostor pro chyby. Šablona e-mailové reklamy zajistí, že vaše slevové kódy, data platnosti a text reklamy budou pevně propojeny.
Je navržen speciálně pro týmy v oblasti e-commerce, které potřebují synchronizovat návrhy z Figma s reálnými skladovými zásobami a daty spuštění, čímž promění chaos v oblasti propagace ve vědu o konverzi.
🟌 Proč se vám to bude líbit:
- Propagační kalendář: Naplánujte prodejní akce, uvedení produktů na trh a sezónní kampaně ve sdíleném kalendáři
- Pole pro sledování nabídek: Použijte vlastní pole k ukládání slevových kódů, dat platnosti a podrobností o akcích
- Podpora příloh Figma: Propojte své soubory s návrhy e-mailových šablon Figma přímo s úkoly, abyste k nim měli při revizích snadný přístup
- Poznámky ke konverzi: Zaznamenávejte informace o výkonu v každém úkolu, abyste vylepšili budoucí propagační akce
3. Šablona e-mailové marketingové kampaně od ClickUp™
Realizace komplexní e-mailové sekvence vyžaduje přístup založený na řízení úkolů, při kterém se každý e-mail rozdělí na menší, lépe zvládnutelné části.
Tato šablona pro e-mailovou marketingovou kampaň vám pomůže zvládnout toky více e-mailů tím, že každou zprávu považuje za precizní dílčí projekt. Ať už vytváříte 7denní sérii pro uvádění nových zákazníků nebo dlouhodobý program pro udržení zákazníků, tento rámec zajistí, že váš příběh zůstane konzistentní a každá výzva k akci (CTA) bude dvakrát zkontrolována, než dorazí do schránky.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Podúkoly ClickUp pro každou složku: Rozdělte předměty e-mailů, náhledový text, hlavní text a výzvy k akci (CTA) do samostatných položek kontrolního seznamu
- Závislosti úkolů v ClickUp : Propojte úkoly tak, aby byl copywriter informován, jakmile bude návrh schválen, a předejděte tak zácpám
- Sledování termínů: Nastavte pro každou fázi realistické termíny v ClickUp, abyste se vyhnuli shonu na poslední chvíli
- Sledování sekvencí: Spravujte kampaně s více e-maily a mějte jasný přehled o tom, co již bylo odesláno a co bude následovat
🌼 Věděli jste, že: Bill Clinton proslul tvrzením, že během celého svého prezidentství poslal pouze dva e-maily. Jenže to není pravda. Existuje jich spousta!
4. Automatizace e-mailů pomocí šablony ClickUp od ClickUp™
Opakující se e-mailové úkoly, jako je zasílání týdenního zpravodaje nebo měsíční zprávy, představují značnou manuální administrativní zátěž. Tato šablona pro automatizaci e-mailů od ClickUp™ vám pomůže nastavit automatizované pracovní postupy pro tyto opakující se úkoly, čímž uvolníte ruce svému týmu, aby se mohl soustředit na strategičtější práci.
Zatímco některé kampaně mohou vyžadovat osobní přístup, tato je navržena pro týmy s velkým objemem a předvídatelnými e-mailovými pracovními postupy.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Automatizace ClickUp: Automaticky přiřazujte úkoly, měňte stavy nebo informujte zúčastněné strany, když je dosaženo milníku kampaně
- Opakující se úkoly v ClickUp : Vytvářejte pravidelné produkční úkoly pro svůj newsletter podle týdenního nebo měsíčního plánu
- Spouštěče integrace: Propojte se se svým poskytovatelem e-mailových služeb a spouštějte akce v ClickUp na základě externích událostí
5. Šablona whiteboardu pro newsletter od ClickUp™
Někdy není lineární seznam úkolů tím nejlepším způsobem, jak začít plánovat kreativní projekt, jako je například newsletter.
Pro ty, kteří preferují vizuální myšlení, nabízí šablona Newsletter Whiteboard nekonečné plátno, na kterém můžete přetahovat a propojovat obsahové pilíře. Slouží jako dokonalá mapa pro řízení designového projektu mezi hrubým rozvržením ve Figma a finálním redakčním kalendářem, což vám umožní vizualizovat „atmosféru“ vašeho newsletteru ještě předtím, než stanovíte termín odevzdání.
🟌 Proč se vám to bude líbit:
- Lepicí poznámky ClickUp Whiteboard pro generování nápadů: Zachyťte náměty na témata, úhly pohledu na obsah a nadpisy ve volném vizuálním formátu
- Převést na úkoly: Proměňte své nejlepší nápady z Whiteboardu jedním kliknutím přímo v konkrétní úkoly ve vašem seznamu projektů
- Vložení prototypů z Figma: Vložte odkazy na živé prototypy z Figma do své Whiteboardu, abyste je měli k dispozici jako vizuální pomůcku během plánovacích schůzek
- Spolupráce v reálném čase: Brainstormujte se svým týmem a sledujte, jak se kurzory všech členů pohybují v reálném čase, ať už jsou kdekoli
6. Šablona pro kontrolu designu od ClickUp™
Sledování zpětné vazby a schvalování prostřednictvím e-mailu nebo Slacku je neefektivní a vede k přehlédnutí komentářů a matoucí správě verzí.
Šablona pro kontrolu designu ukončuje „bludný kruh zpětné vazby“ tím, že poskytuje transparentní platformu pro všechny zúčastněné strany. Centralizací připomínek zajistíte, že každá iterace vašeho návrhu ve Figma bude zkontrolována, sledována a schválena bez zdlouhavého dohadování.
🟌 Proč se vám to bude líbit:
- Strukturované fáze revize: Využijte specializovaný pracovní postup ClickUp Approvals k provedení návrhů přes počáteční revizi, úpravy a finální schválení
- Diskusní vlákna v ClickUp: Propojte zpětnou vazbu přímo s úkoly v návrhu, aby byly všechny komentáře na jednom místě a propojené se správnou verzí
- Vlastní pole pro schvalování: Sledujte stav schvalování, zjistěte, kdo ještě musí provést kontrolu, a počítejte počet revizních kol
7. Šablona pro grafický design od ClickUp™
Když přicházejí požadavky na design ze všech stran, je těžké stanovit priority a zvládat pracovní zátěž.
Tato šablona pro grafický design funguje jako hráz, která standardizuje způsob, jakým přijímáte a zpracováváte e-mailové záhlaví, ikony a hero obrázky. Pomáhá designérům soustředit se nejprve na prvky s velkým dopadem a zajišťuje, že se tým neutopí v drobných požadavcích, zatímco se blíží velká kampaň.
🟌 Proč se vám to bude líbit:
- Formuláře ClickUp pro přijímání požadavků: Standardizujte příchozí požadavky na design pomocí formuláře, který zachytí všechny potřebné specifikace, termíny a pokyny pro značku
- Priority v ClickUp : Pomocí polí pro priority označte urgentní požadavky, aby se vaši designéři mohli nejprve soustředit na práci s největším dopadem
- Přílohy souborů v ClickUp: Ukládejte finální výstupy přímo k úkolu, abyste usnadnili předání a měli jasný přehled o dokončené práci
- Sledování termínů: Nastavte a sledujte termíny odevzdání, abyste zajistili, že všechny podklady budou doručeny včas
8. Šablona stylového průvodce od ClickUp™
Nesoulad v brandingu – jako nesprávný poloměr tlačítka nebo „téměř správný“ hexadecimální kód – může způsobit, že profesionální e-mail bude vypadat jako podvod. Použijte šablonu stylového průvodce k vytvoření „pravidel“ vaší značky. Jedná se o živý dokument, který obsahuje pokyny pro typografii, styl CTA a použití loga, čímž zajistí, že každý e-mail bude působit jako součást vaší značky.
🟌 Proč se vám to bude líbit:
- Integrace ClickUp Docs: Vytvořte prohledávatelnou a sdíletelnou příručku stylů, která bude k dispozici přímo u vašich projektů a úkolů
- Historie verzí ClickUp: Sledujte aktualizace svých pokynů v čase a v případě potřeby obnovte předchozí verze
- Sdílené odkazy ClickUp: Poskytněte externím spolupracovníkům nebo agenturám bezpečný přístup k vašemu stylovému průvodci pouze pro prohlížení
- Vložení: Přidejte živá vložení z Figma, vzorníky barev a ukázky písem přímo do své dokumentace
9. Šablona pro identitu značky od ClickUp™
Když jsou materiály značky rozptýleny po několika složkách a discích, týmy ztrácejí čas hledáním správných souborů a často nakonec používají zastaralé verze.
Tato šablona pro identitu značky od ClickUp™ centralizuje všechny vaše materiály a pokyny týkající se identity značky do jednoho přehledného prostoru ClickUp. Od dokumentace stylu komunikace až po balíčky ikon a loga – tento prostor zajišťuje, že všichni členové týmu, od interního marketingového ředitele až po externího freelancera, pracují na stejném základě.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Organizace knihovny zdrojů: Používejte úkoly k ukládání log, ikon a prvků značky s jasnými konvencemi pro pojmenování a připojenými soubory
- Dokumentace hlasu značky: Vytvořte dokument ClickUp Doc, abyste definovali tón vaší značky, pokyny pro sdělení a pravidla, co dělat a nedělat v e-mailových textech
- Pokyny k používání loga: Zaznamenejte pravidla pro rozestupy, barevné varianty a zakázané způsoby použití, abyste zajistili jednotný vzhled
- Mezifunkční přehled: Sdílejte prostor s marketingovými, designérskými a obsahovými týmy, aby všichni byli na stejné vlně
Nefunguje vám pracovní postup při navrhování? Změňte to s ClickUp!
Design je jen začátek příběhu. To, jak tento příběh osloví vaše publikum, závisí zcela na vaší infrastruktuře.
E-mailové šablony Figma jsou úžasné nástroje pro vizuální vyprávění, ale i ten nejlepší design může být podkopán roztříštěným pracovním postupem.
Spojením vašich návrhových souborů s šablonami pracovních postupů ClickUp vytvoříte plynulý proces, který přirozeně přechází od nápadu k realizaci. Tato integrace zajišťuje, že cíle kampaně, podklady a časové plány jsou vždy synchronizované. Zvyšte úroveň své produkce tím, že upustíte od ručních aktualizací a přejdete k automatizovanému, propojenému ekosystému.
Často kladené otázky ohledně e-mailových šablon Figma
Ano. Připojte odkazy na soubory Figma přímo k úkolům v ClickUp nebo vložte živé prototypy do dokumentů ClickUp, abyste mohli spravovat celý pracovní postup kolem svých návrhů na jednom místě.
Sada UI pro e-maily ve Figma poskytuje vizuální designové komponenty, jako jsou tlačítka, záhlaví a rozvržení, které můžete použít přímo ve Figma. Šablona pracovního postupu pro e-maily, jako jsou ty v ClickUp, řídí provozní proces návrhu, včetně přidělování úkolů, schvalování, termínů a sledování kampaní.
Sledujte klíčové metriky e-mailových kampaní vytvářením vlastních reportů pomocí ClickUp Dashboards. Připojte reporty o výkonu od svého poskytovatele e-mailových služeb k dokončeným úkolům kampaně. Shrňte výsledky a získejte návrhy na optimalizaci pro budoucí kampaně s ClickUp Brain.