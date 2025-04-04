50 kreativních nápadů na newslettery, které zaujmou vaše publikum

Určitě jste už viděli ty vyskakovací okna, která vás vybízejí k přihlášení k odběru newsletteru a slibují exkluzivní obsah, přednostní přístup nebo lákavou slevu. Řeknete si: „Proč ne?“ a zadáte svou e-mailovou adresu.
O pár týdnů později je ten kdysi tak vzrušující newsletter pohřben pod hromadou neotevřených e-mailů a čeká na svůj nevyhnutelný osud – obávané kliknutí na tlačítko Odhlásit se .
Jak tedy zajistit, aby váš newsletter neskončil stejně?
Skvělý newsletter není jen o tom, že kliknete na tlačítko Odeslat v e-mailu plném novinek. Jde o to vytvořit obsah, který zaujme, buduje důvěru a udržuje vaše publikum v napětí, až vyjde další vydání.
V tomto blogovém příspěvku sdílíme kompletního průvodce tvorbou newsletteru, včetně 50 nápadů, které budou vaše čtenáře neustále bavit a motivovat.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Vyberte si typ newsletteru, který odpovídá vašim cílům – postřehy, novinky, příběhy, kurátorské výběry, komunita nebo prodej.
- Existuje šest typů newsletterů, které můžete zvážit: informace a odborné znalosti z oboru, novinky o produktech a podnikání, osobní příběhy a poučení, výběry a přehledy, budování komunity, prodej a propagační akce.
- Vytvářejte efektivní newslettery s přehledným obsahem, jasnou vizuální hierarchií, optimalizací pro mobilní zařízení a personalizovanými výzvami k akci, které průběžně testujte a upravujte, abyste zvýšili zájem čtenářů.
- Vytvořte si zvyk psát kreativní newslettery tím, že budete zaznamenávat nápady, jakmile vás napadnou, vyvinete strukturovaný pracovní postup, budete efektivně spolupracovat, využijete nástroje umělé inteligence a budete průběžně sledovat výkonnost, abyste mohli postupem času provádět úpravy a vylepšení.
- ClickUp pomáhá zefektivnit sběr nápadů, organizaci úkolů, sledování výkonu, tvorbu obsahu a další činnosti, což umožňuje vytvářet poutavé a konzistentní newslettery vylepšené podporou umělé inteligence.
Typy newsletterů, které stojí za zvážení
Čeho chcete svým newsletterem dosáhnout? Pro efektivní strukturování obsahu je nezbytné mít na paměti jasný cíl, který je v souladu s vašimi primárními obchodními cíli.
Podívejme se na některé oblíbené typy newsletterů.
📌 Výběry a přehledy
Kdo říká, že newslettery musí vždy obsahovat nové informace? Existuje spousta informací a vy můžete vytvořit newsletter tak, že vyberete nejcennější obsah k danému tématu a sestavíte z něj jeden týdenní e-mail.
To je vhodné zejména pro velmi obsáhlá témata, jako je SEO nebo generativní AI, kde lidé hledají rychlý přístup k nejužitečnějším informacím.
💬 Osobní příběhy a poučení
Je to skvělý způsob, jak mohou samostatní podnikatelé a značky v kreativních oborech navázat kontakt se svým publikem.
Zaměřte se na autentický, neupravený obsah, jako jsou získané zkušenosti, emotivní momenty, denní aktuality, tipy na zvýšení produktivity, které vám fungují, a podobně. Nezapomeňte používat jednoduchý, upřímný jazyk, aby se čtenáři mohli lépe vcítit do obsahu.
ℹ️ Novinky o produktech a podnikání
Pokud chcete, aby vaše cílová skupina byla nadšená z toho, co vytváříte, můžete v newsletteru sdílet novinky o produktech, obsah ze zákulisí, aktuality o financování, odpočítávání do spuštění, informace o přednostním přístupu a podobně.
💲 Prodej a propagační akce
Newslettery mohou být významným přínosem pro váš prodejní cyklus! Klíčem k úspěchu je zajistit, abyste svým čtenářům nejen prodávali, ale také jim poskytovali cenné informace, které jim pomohou učinit lepší rozhodnutí, i když si váš produkt nekoupí. Inspiraci můžete čerpat z několika šablon drip kampaní.
👥 Budování komunity
Pokud chcete své publikum stmelit jako rodinu, považujte svůj newsletter za prostor, který je spojuje. Sdílejte názory uživatelů, včetně otázek a odpovědí, organizujte zábavné týdenní výzvy nebo naplánujte virtuální setkání.
📊 Odborné znalosti a zkušenosti z oboru
Toto je ideální formát, pokud se chcete profilovat jako odborník. Můžete analyzovat trendy v oboru, nabídnout pohledy založené na svých dlouholetých zkušenostech nebo se podrobně zabývat tématy, ve kterých máte odborné znalosti.
📮ClickUp Insight: Zatímco 60 % pracovníků odpovídá na okamžité zprávy do 10 minut, 15 % potřebuje na odpověď více než 2 hodiny.
Tato kombinace bleskových odpovědí a opožděných reakcí může vést ke komunikačním mezerám a zpomalení spolupráce. S ClickUp jsou všechny vaše zprávy, úkoly a aktualizace na jednom místě, takže žádná konverzace nezůstane nedokončená a všichni zůstávají v synchronizaci, bez ohledu na to, jak rychle – nebo pomalu – odpovídají.
50 zajímavých nápadů na obsah newsletteru
Výběry a přehledy
1. Propagace blogu
Chcete zvýšit dosah svého blogu? Využijte svůj newsletter k propagaci svých nejnovějších článků. Ať už sdílíte jeden příspěvek nebo výběr nejzajímavějších článků, tato strategie udrží zájem odběratelů newsletteru a zároveň zvýší návštěvnost vašich webových stránek.
✨ Inspirace: Zde je náš vlastní newsletter WriteClick , který vám každé dva týdny přináší přehled vybraných blogových příspěvků! Od podrobných metodik po praktické tipy vám přináší nejnovější trendy ze světa produktivity.
2. Souhrn nejčastějších dotazů
Proměňte běžné otázky v obsah! Shromážděte často kladené otázky z přepisů živých chatů, komentářů na sociálních sítích nebo dotazů v e-mailech a odpovězte na ně ve svém newsletteru. Nejenže tím ušetříte čas, ale také zajistíte, že odpovíte přesně na to, co vaše publikum chce vědět.
📌 Příklad: Pokud jste společnost zabývající se zdravotnickými technologiemi, můžete říci:
Prošli jsme vaše komentáře a dotazy z chatu a zde jsou nejčastější otázky, které jste kladli:
Otázka: Jak se váš software integruje do stávajících zdravotnických systémů?
3. Swipe soubory a šablony
Každý rád dostává věci zdarma, zvláště pokud jsou snadno dostupné. Poskytněte svým odběratelům hotové šablony, rámce nebo kontrolní seznamy, které mohou okamžitě použít ve svém osobním nebo profesním životě. Mezi příklady patří plánovací kalendáře, rozpočtové listy, tréninkové plány a dokonce i šablony newsletterů.
✨ Inspirace: DesignModo trefilo do černého, když nabídlo balíček bezplatných prototypových zdrojů, včetně snímků a navigačních panelů. Neříkají jen: „Tady máte něco zdarma.“ Prezentují to jako nezbytný nástroj pro designéry a stahování je velmi snadné.
💡Tip pro profesionály: Vaše výzva k akci (CTA) by měla být přímá a motivující k akci. Fráze jako „Stáhněte si průvodce“ nebo „Získejte šablonu zdarma“ fungují nejlépe u e-mailů zaměřených na zdroje.
4. Průvodce dárky
Pro e-commerce podniky jsou zvláštní příležitosti zlatým dolem pro prodej. A to nejen o Vánocích! Vytvořte průvodce nakupováním, dárky nebo cestováním pro Valentýna, Den matek, návrat do školy a tak dále.
✨ Inspirace: Chcete myslet mimo zaběhnuté koleje? Pošlete svým odběratelům pečlivě sestavený seznam „Dárků pro milovníky kávy“. Nebo udělejte něco podobného jako Warby Parker. Jejich newsletter představuje stylového a přehledného průvodce dárky, který obsahuje pečlivě vybrané produkty, vizuálně přitažlivé obrázky a jasné odkazy na nákup, což zajišťuje plynulý zážitek z prohlížení.
📌 Příklad: Pokud jste cestovní kancelář, sdílejte Průvodce dokonalým valentýnským výletem. Vyzdvihněte vysněné destinace, jedinečné zážitky a exkluzivní cestovní nabídky a usnadněte zákazníkům rezervaci pomocí přímých odkazů! ❤️✈️
5. Sezónní „nutné informace“
Nejde jen o sdílení pozdravů k svátkům. Přizpůsobte své rady, produkty nebo propagační akce podle ročního období.
📌 Příklad: Pokud jste společnost zabývající se péčí o pleť, můžete nabídnout tipy, jak omezit vystavení slunci v létě, a také hovořit o opalovacích krémech.
6. Důležité termíny, které byste měli mít na paměti
Bez ohledu na odvětví – výroba, neziskové organizace, vzdělávání – vždy existují klíčová data, o kterých odběratelé možná nevědí nebo na která potřebují upozornit. Vytvořte newsletter na tato témata.
✨ Inspirace: Intuit Turbotax to zjednodušuje zasíláním včasných připomínek termínů pro podání daňového přiznání. Jejich newsletter dokonce obsahuje možnost „Přidat do kalendáře“, takže čtenáři mohou mít vše přehledně uspořádané pouhým jedním kliknutím.
7. Kvízy
Kvízy jsou interaktivní, zábavné a návykové. Využijte je jako příležitost ke zvýšení zapojení a shromáždění relevantních informací pomocí otázek přizpůsobených vašim odběratelům a vašemu podnikání.
✨ Inspirace: Heights zaujme hlavolamem, který nejen vzbuzuje zvědavost, ale také nenápadně propaguje jejich výživový doplněk Vitals. Tím, že vyzývají čtenáře, aby odpověděli, činí newsletter interaktivním namísto jednostranným.
📌 Příklad: Pokud jste kosmetická společnost, můžete se zeptat: Jaký máte typ pleti? Vyplňte náš 2minutový dotazník a zjistěte to. Získejte personalizované doporučení produktů, díky kterým bude vaše pleť zářivá po celý rok!
8. Otázky typu „Co byste raději?“ z oboru
Tento nenáročný interaktivní formát umožňuje odběratelům zábavnou formou se zapojit do vaší značky. Předložte jim dilemata specifická pro dané odvětví, která je donutí učinit zajímavé rozhodnutí.
📌 Příklad: Pokud jste softwarová společnost, můžete se zeptat: Raději byste ladili 1 000 řádků kódu bez komentářů, nebo ho přepisovali od začátku?
💡Tip pro profesionály: Chcete-li zvýšit účast v technologických newsletterech, proveďte v e-mailu anketu a nejoblíbenější odpověď zveřejněte v příštím vydání.
Osobní příběhy a poučení
9. Pohledy do zákulisí (BTS)
Dejte svým odběratelům pocit, že patří k zasvěceným. Ukažte jim, jak vytváříte produkt, realizujete projekt nebo jaká je kultura vaší kanceláře. Představte členy týmu pomocí zábavných faktů a jejich rolí. Nebo se podělte o vtipné momenty a nepovedené záběry z kampaně. Obsah ze zákulisí zlidšťuje vaši značku a posiluje vazbu s vaším publikem.
📌 Příklad: Pokud jste výrobní společnost, můžete vymyslet něco jako: Zajímá vás, jak vzniká náš nejnovější produkt? Seznamte se s Sarah, naší hlavní designérkou, a podívejte se na zábavnou skicu, kterou nakreslila před finálním produktem! Zde je malá ukázka tvůrčího procesu!
10. Osobní vzkaz od týmu
Sdílejte zprávu od někoho ze svého týmu, abyste svému newsletteru dodali osobní nádech. Nemusí to být nutně generální ředitel. Stejně zajímavé může být i sdělení od produktového designéra, zástupce zákaznické podpory nebo dokonce stážisty.
📌 Příklad: Pokud jste firemní značka, co takhle představit sérii „Týden v životě vedoucího [ODDĚLENÍ]“?
11. Moodboard nebo inspirace vaší značky
Nabídněte svým odběratelům nahlédnutí do estetiky, témat a vlivů, které utvářejí identitu vaší značky. Ať už se jedná o koláž barev, textur nebo designových prvků, díky tomu bude vaše značka působit záměrněji a vizuálně přitažlivěji.
✨ Inspirace: Newsletter „Monday Mood: Autumn Essentials“ od Opumo představuje sezónní moodboard s teplými tóny, útulnými texturami a minimalistickou estetikou. Vytváří pohlcující zážitek, který je v souladu s identitou jejich značky.
12. Co máme na stole?
Lidé milují objevování oblíbených věcí insiderů – ať už se jedná o nástroje, gadgety nebo nezbytnosti, které pomáhají profesionálům v konkrétním odvětví zůstat produktivní, kreativní nebo uvolnění. Představte nezbytnosti vašeho týmu způsobem, který vzbudí zvědavost a nabídne hodnotu.
📌 Příklad: Pokud jste designová agentura, zkuste něco podobného: Nástroje grafického designéra: 7 gadgetů, které nám usnadňují práci, včetně stylusů, palet barev a nejlepší ergonomické myši pro dlouhé hodiny práce.
13. Osobní výzva od týmu
Pozvěte své odběratele, aby se společně s vaším týmem zapojili do užitečné nebo zábavné výzvy týkající se newsletterů. Ať je výzva jednoduchá, proveditelná a relevantní pro vaše odvětví. Může to být něco tak jednoduchého, jako výzva „5 dní bez e-mailů“, která motivuje lidi k úklidu.
Můžete také použít šablony potvrzovacích e-mailů k zaslání potvrzení o registraci účastníkům, kteří se přihlásili do soutěže.
📌 Příklad: Pokud máte nástroj pro zvýšení produktivity, co takhle představit výzvu k úklidu?
Jste připraveni uklidit si pracovní prostor a zvýšit svou produktivitu? Zapojte se do naší 7denní výzvy „Desk Detox“!
14. Nostalgický marketing
Trendy se vždy vrací a využití nostalgie může být účinným marketingovým nástrojem. Vraťte se k minulým trendům v oboru, prozkoumejte jejich vývoj a diskutujte o jejich významu v současnosti. Přidejte tento nápad do svého měsíčního cyklu nápadů pro newsletter, abyste pokryli co nejvíce témat.
📌 Příklad: Pokud jste fintechová společnost, připravte newsletter na téma Boom nebo krach? Ohlédnutí za érou dot-comů vs. dnešní startupová bublina nebo podobná témata.
15. Fotografie domácích mazlíčků
To je ten nejbezpečnější nápad na newsletter! Roztomilé fotky domácích mazlíčků jsou oblíbené na všech sociálních sítích a dodávají vaší značce lidštější a sympatičtější image.
✨ Inspirace: Fi nn se tomuto tématu věnuje tím, že ve svém newsletteru prezentuje roztomilé fotografie domácích mazlíčků. Místo toho, aby e-mail přeplnili textem, nechávají vyniknout obrázky a zároveň do něj hladce integrují výzvu k akci, která podporuje zapojení čtenářů.
16. Propagace playlistu na Spotify
Newslettery pomáhají budovat vztahy a co může být lepšího než spojit se prostřednictvím hudby? Koneckonců, hudba je univerzální. Sdílejte pracovní playlist svého týmu, motivační mix nebo dokonce tematický playlist pro svátky. Cokoli, co vyvolává emoce, zlepšuje náladu a ladí s image vaší značky.
📌 Příklad: Pokud jste lifestylová značka, můžete napsat: Začněte svůj týden s naší pondělní motivační playlistou. Poslechněte si ji a dejte nám vědět, která skladba se vám líbí nejvíc!
17. Průzkum nebo anketa
Hledáte přímou zpětnou vazbu od svých odběratelů? Pošlete jim v newsletteru krátký dotazník nebo anketu a sledujte, jak se hromadí odpovědi. Dotazníky by však měly být krátké (maximálně 3–5 otázek) a zábavné, aby zvýšily zájem respondentů.
✨ Inspirace: Newsletter Mir o je jednoduchý. Vyzývá odběratele, aby vyplnili krátký dotazník se 3 otázkami o nových funkcích, a to pomocí čistého designu s jasným CTA.
👀 Věděli jste, že... Interaktivní obsah má dvakrát vyšší míru zapojení než statický obsah!
18. Motivační nebo vtipné citáty
Obsah newsletteru sice závisí na typu vašeho podnikání, ale umožňuje vám povzbudit, inspirovat nebo pobavit vaše odběratele. Vyberte citáty, které ladí s vaším poselstvím, například motivační pro růst, vtipné pro životní styl nebo podnětné pro profesionály.
✨ Inspirace: Zenpen volí minimalistický přístup s „Týdenními kapkami moudrosti“. Namísto náhodného vkládání citátů vytvářejí poutavý zážitek pomocí promyšlených zpráv, jemných akvarelových obrázků a čistého, přehledného rozvržení.
Novinky o produktech a firmě
19. Exkluzivní obsah
Proměňte svůj newsletter v exkluzivní VIP zážitek. Nabídněte svým odběratelům přístup k insiderskému obsahu, jako jsou zákulisní informace, skryté funkce, chystané novinky nebo speciální slevy, které jinde nejsou k dispozici. To vyvolá nadšení a lidé se budou těšit na vaše e-maily.
📌 Příklad: Pokud máte produkt s funkcemi umělé inteligence, řekněte: „Získejte exkluzivní první pohled na naši novou funkci založenou na umělé inteligenci, která bude spuštěna příští měsíc – pouze pro odběratele našeho newsletteru!“
20. X méně známých faktů o vaší značce
Sdílejte nečekané informace o vašem podnikání, týmu nebo historii, abyste navázali hlubší vztah se svými odběrateli.
📌 Příklad: Pokud jste start-up, uveďte Věděli jste, že jsme začínali v malé garáži jen se dvěma lidmi a starým notebookem? Naše cesta byla plná překvapení – zde je pět méně známých faktů o tom, jak jsme se dostali až sem!
21. Série „Používáte to špatně“
Mnoho zákazníků nevědomky používá produkty nesprávným způsobem, což má vliv na jejich zkušenosti. Upozorněte je na časté chyby a naučte je, jak dosáhnout nejlepších výsledků. Je to jen trochu netradiční způsob sdílení tipů.
📌 Příklad: Technologická společnost může říci, Myslíte si, že využíváte naši aplikaci na maximum? Zde je důvod, proč to pravděpodobně děláte špatně, a jak dosáhnout nejlepších výsledků ve 3 jednoduchých krocích!
22. Aktualizace týkající se vašich kanálů na sociálních médiích
Informujte své odběratele o dění na vašich sociálních platformách a povzbuďte je, aby sledovali nejnovější aktualizace a informace z oboru.
✨ Inspirace: Podívejte se, jak společnost Fractel v tomto newsletteru vybízí své odběratele, aby ji sledovali na Instagramu a Facebooku a byli tak vždy v obraze.
23. Webinářový marketing
Pořádáte webinář? Váš newsletter ho může propagovat, aby vzbudil zájem a přilákal účastníky. Ať už se jedná o živou diskuzi, školení nebo přednášku o oboru, zdůrazněte, co účastníci získají. Do e-mailu vložte odkaz pro registraci a krátký seznam toho, co se naučí.
📌 Příklad: Pokud jste finanční expert, pošlete pozvánku s textem: Připojte se k našemu bezplatnému webináři: Jak zbohatnout v roce 2025 (počet míst je omezený!).
24. Propagace akcí
Tento tip je podobný propagaci webinářů, ale má širší záběr. Vytvořte sérii e-mailů, které vzbudí zájem o nadcházející události.
📌 Příklad: Pokud uvádíte na trh nový produkt, připomeňte čtenářům:
Těšíte se na naši nadcházející akci k uvedení nového produktu na trh? Připojte se k nám a získejte exkluzivní první pohled! Místa se rychle plní – rezervujte si své místo ještě dnes!
25. Výročí společnosti nebo významný milník
Vaše publikum chce s vámi oslavovat úspěchy. Ať už se jedná o výročí vaší společnosti nebo významný milník (např. dosažení tržeb ve výši 100 milionů dolarů nebo získání ocenění), podělte se o to ve svém newsletteru. Veřejné uznání zvyšuje autoritu a důvěryhodnost vaší značky.
✨ Inspirace: Tento newsletter společnosti Mad ewell využívá storytellingový přístup k oslavě svých milníků v roce 2024. Používá poutavé vizuální prvky, díky nimž máte pocit, že jste součástí cesty této značky, a zároveň posiluje nadšení pro budoucnost.
Prodej a propagační akce
26. Akční nabídky a slevy
Nabídky a slevy (tzv. motivační e-maily) jsou z dobrého důvodu základní strategií e-mailového marketingu. Všichni žijeme pro ten vzrušující pocit, když se přihlásíme k odběru newsletteru a získáme 10% slevu na první nákup! Ve svém CRM systému můžete také nastavit drip kampaně a automatické spouštěče, které budou odesílat šablonové e-maily s kódy slev.
✨ Inspirace: Canva to dělá dobře – v tomto newsletteru propaguje časově omezenou 50% slevu na Canva Pro pomocí poutavého designu a textu vyvolávajícího pocit naléhavosti, který vybízí k okamžité akci.
27. Videoreportáže
Videa vytvářejí hlubší vazby s vašimi odběrateli. Ať už se jedná o návod, pohled do zákulisí nebo odborný rozbor, sdílení krátkých videí z YouTube ve vašem newsletteru udržuje dynamiku.
📌 Příklad: Pokud se pohybujete v oblasti technologií, vytvořte video na téma:
2minutový rozbor: Jak AI změní vaše odvětví pro konkrétní publikum
28. Program „Doporučte nás přátelům“
Proměňte své odběratele v ambasadory vaší značky pomocí programu doporučení. Nabídněte jim slevy, bezplatné zdroje nebo exkluzivní výhody, když vaši značku představí novým zákazníkům. Je to také skvělý způsob, jak si vytvořit seznam e-mailových adres.
✨ Inspirace: Busu u to dělá pomocí přehledného a poutavého e-mailu, který nabízí 30 dní bezplatného přístupu k Premium Plus za každého pozvaného přítele. Dokonce zahrnuje i sledování pokroku, takže uživatelé mohou vidět, kolik doporučení již dokončili.
29. Prázdninová přání
Svátky jsou ideální příležitostí k šíření radosti a připomenutí odběratelům, že na ně myslíte. Ať už se jedná o významný svátek, jako je Den díkůvzdání, nebo zábavný marketingový svátek, jako je Národní den pizzy, zaslání krátkého svátečního e-mailu buduje dobré jméno.
✨ Inspirace: Coterie to krásně dokazuje jednoduchým, ale upřímným svátečním vzkazem, ve kterém děkuje svým odběratelům za podporu. Elegantní obrázky a dobře umístěná výzva k akci působí spíše jako oslava než jako prodejní taktika.
30. Vyzkoušeli jsme to, abyste to nemuseli zkoušet vy.
Vyzkoušejte virální trend, metodu nebo produkt a podělte se o své nezkreslené zkušenosti. Nemusí to souviset s vaším oborem, může to být prostě něco zábavného a zajímavého.
📌 Příklad: Pokud jste poradenská společnost v oblasti zdravotnictví, řekněte svým čtenářům: „Strávil jsem týden tím, že jsem jedl pouze proteinové tyčinky. Tady je výsledek: dobré, špatné a proteinem nabitá realita!
31. E-mail, který se sám zničí
Vyzkoušejte tajemný e-mail s časovým omezením, který vyvolává FOMO (strach z toho, že o něco přijdete). Řekněte odběratelům, že mají pouze 24 hodin na to, aby si e-mail přečetli a podnikli akci, než e-mail navždy zmizí (nebo než vyprší platnost nabídky, obsahu nebo příležitosti). Proč to funguje? Využívá naléhavost, zvědavost a exkluzivitu a přiměje lidi, aby e-mail otevřeli, jen aby zjistili, co je uvnitř.
📌 Příklad: Pokud jste výrobcem tenisek, vyzkoušejte toto:
Poslední šance získat 10% slevu na naše limitovanou edici tenisek. Tento e-mail se za 24 hodin sám smaže. Nenechte si ujít tuto příležitost!
Budování komunity
32. Obsah vytvářený uživateli (UGC)
UGC je dar, který se stále vrací. Jedná se o účinnou formu sociálního důkazu, který zahrnuje obsah, který s vámi sdílejí vaši zákazníci, jako jsou reference, příspěvky na sociálních médiích nebo vizuální materiály (fotografie/videa).
Ačkoli se obsah vytvářený uživateli obvykle sdílí na sociálních médiích nebo na webových stránkách společnosti, je také vynikajícím námětem pro newsletter.
✨ Inspirace: Bubble Goods využívá tuto strategii tím, že se zaměřuje na značky v potravinářském průmyslu vedené ženami. Jejich newsletter není jen o propagaci produktů – vypráví příběhy zakladatelek, prezentuje kvalitní fotografie a obsahuje přímé odkazy na nákupy, díky čemuž je obsah inspirativní a interaktivní.
📌 Příklad: Pokud jste značka kávy, zaujmete své čtenáře například tímto:
Děkujeme @CoffeeLover89 za sdílení jejich perfektního ranního nápoje připraveného z našich kávových zrn. Chcete se také objevit? Označte nás hashtagem #MyBestBrew!
33. Z naší schránky (zajímavé příběhy odběratelů)
Jedná se o formu UGC, ale s osobním a na vyprávění zaměřeným nádechem. Vaši odběratelé mají spoustu skvělých příběhů, tak proč je nevyzdvihnout? Představte skutečné úspěchy, výzvy nebo kreativní využití vašeho produktu nebo služby.
📌 Příklad: Pokud prodáváte fitness vybavení, můžete sdílet:
Stacey se podělila o to, jak jí naše sportovní vybavení pomohlo dokončit její první 5 km běh. Přečtěte si její inspirativní příběh!
34. Zaměstnanec měsíce
Představte svým odběratelům úžasné lidi, kteří stojí za vaší značkou. Představení „zaměstnance měsíce“ zvyšuje morálku týmu a dodává vaší značce osobnější rozměr. Navíc, kdo by nechtěl být oceněn v firemním newsletteru? Je to velká pocta!
📌 Příklad: Pokud jste společnost známá svými úžasnými návrhy, pošlete svým čtenářům pozdrav Joshovi, našemu úžasnému grafickému designérovi. Jeho kreativní oko vdechlo život naší nejnovější kampani – a navíc umí žonglovat s 5 míčky najednou!
35. Nabídky práce
Nabíráte nové zaměstnance? Váš příští skvělý zaměstnanec možná již odebírá váš newsletter nebo zná ideálního kandidáta. Nezapomeňte, aby text e-mailu byl krátký a přehledný. Přidejte odkaz na úplný popis pracovní pozice a zdůrazněte výhody, aby byla pozice atraktivnější.
✨ Inspirace: Podívejte se na newsletter společnosti Social Print Studio. Oznamuje volné místo vedoucího designéra pomocí odvážného, hravého designu a poutavého textu. E-mail jasně popisuje pracovní pozici, zdůrazňuje klíčové kvalifikační požadavky a obsahuje výraznou výzvu k akci („Podívejte se na naše volné pracovní místo“), která má podpořit zájemce o tuto pozici.
36. Vyzdvihněte lidi, kterých si vážíte
Udělejte ze svého newsletteru prostor pro vděčnost. Ať už se jedná o zaměstnance, partnery, zákazníky nebo členy komunity, projevování vděčnosti vždy posiluje vztahy. Řekněte „DĚKUJEME!“
Můžete z toho také udělat měsíční rubriku a v každém čísle představit jednoho odběratele, zaměstnance nebo partnera. Ještě lepší je vyzvat své publikum, aby nominovalo někoho pro další představení.
📌 Příklad: Pokud jste společnost s vynikajícím zákaznickým servisem, poděkujte například Emily za její neustálou podporu v našem týmu zákaznického servisu. Právě dosáhla milníku 500 pozitivních recenzí!
37. 3sekundový test designu
Otestujte instinkty svých odběratelů tím, že jim ukážete dva návrhy produktů, marketingové vizuály nebo možnosti brandingu a zeptáte se jich, které z nich preferují.
📌 Příklad: Pokud dokončujete nové logo svého produktu, zeptejte se: Které logo vám dodává větší sebevědomí: varianta A (výrazné) nebo varianta B (elegantní)? Hlasujte hned!
38. Recenze aplikací a nástrojů třetích stran
Vytvořte seznam užitečných aplikací, služeb nebo nástrojů, o kterých vaši odběratelé možná nevědí.
📌 Příklad: Pokud jste automobilová společnost, pošlete svým čtenářům toto:
Objevte dokonalého společníka na cesty! 🚗 Vyzkoušejte ABC pro hladké plánování tras, aktualizace dopravní situace v reálném čase a snadné sledování údržby vozu, vše na jednom místě!
39. Edice „Zeptejte se mě na cokoli“ (AMA)
Toto je oblíbený typ aktivity na Redditu. Totéž můžete zopakovat i ve svém newsletteru. Odpovídejte na otázky zaslané čtenáři v samostatném e-mailu ve formě otázek a odpovědí.
📌 Příklad: Pokud chystáte uvedení nového produktu, informujte o tom čtenáře:
Tento týden odpovídáme na vaše palčivé otázky týkající se našeho připravovaného uvedení produktu na trh!
Odborné znalosti a zkušenosti z oboru
40. Návody a tutoriály
Lidé milují podrobné návody, které jim pomáhají řešit problémy nebo zlepšovat dovednosti. Máte na mysli složité téma? Rozdělte ho v e-mailu na jednoduché, praktické kroky.
✨ Inspirace: Reclai m AI to ve svém newsletteru zvládá na jedničku a nabízí stručný postup, jak zavést dny bez schůzek na pracovišti. E-mail obsahuje jasné body k akci, vizuálně přitažlivé rozvržení a výzvu k akci, která vede k podrobnějším zdrojům.
41. Chyby, kterým je třeba se vyhnout
Nikdo nechce dělat nákladné chyby. Místo toho chtějí strategie podložené daty, které lze okamžitě aplikovat a dosáhnout tak pozitivních výsledků. Proč neupozornit na běžné úskalí v oboru a podělit se o užitečné tipy, jak se jim vyhnout?
📌 Příklad: Pokud jste prodejní kouč, napište o 5 chybách v cold e-mailech, které vás stojí zakázky (a jak je napravit) nebo Vyhněte se těmto 3 častým chybám v prodejních argumentech, které odrazují potenciální zákazníky.
42. Mýty a mylné představy
Každé odvětví má své mýty. Mýty, které uvádějí v omyl. Mýty, které matou. Mýty, které brzdí lidi. Vaši odběratelé e-mailů jim věří, a je na čase je vyvrátit fakty a vzbudit zvědavost. Udělejte to prostřednictvím svého newsletteru.
📌 Příklad: Pokud jste výživu, zaměřte se na téma 5 mýtů o výživě, které ve skutečnosti škodí vašemu zdraví nebo Pravda o sacharidech: Proč nejsou nepřítelem.
43. Případové studie a příběhy o úspěchu
Ukažte, neříkejte. Využijte skutečné výsledky zákazníků, dodavatelů nebo členů komunity k vytvoření poutavých případových studií. Sociální důkaz buduje důvěryhodnost a pomáhá potenciálním zákazníkům vizualizovat jejich úspěch s vaší firmou.
✨ Inspirace: Vezměte si například newsletter společnosti Beefree. Zdůrazňuje, jak společnost Madison Taylor Marketing zkrátila dobu vývoje e-mailů o 66 % pomocí svého editoru typu drag-and-drop. E-mail neříká jen „náš nástroj šetří čas“ – dokazuje to čísly, takže jeho dopad je nepopiratelný.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte šablony případových studií, abyste zdůraznili měřitelné výsledky, jako je růst tržeb nebo úspora času.
44. Tipy od insiderů a tajemství odvětví
Poskytněte svým odběratelům přístup k informacím, které jinde jen tak nenajdou. Může se jednat o tipy z oboru, málo známé strategie nebo poznatky z relevantních studií. Exkluzivní obsah buduje důvěru a zajišťuje, že se čtenáři budou vracet.
📌 Příklad: Pokud provozujete e-shop, podělte se o 5 psychologických spouštěčů, které zvyšují online prodeje.
45. Rozhovory s odborníky z oboru
Kdo by neměl rád rady od odborníků? Pozvěte profesionály, aby se zúčastnili newsletteru ve formě otázek a odpovědí, nebo v newsletteru zdůrazněte klíčové body z rozhovoru. Do obsahu také vložte odkaz na video nebo podcast, abyste zvýšili zájem čtenářů.
✨ Inspirace: Například DesignBetter zveřejnil rozhovor s Jasonem Goodwinem, ve kterém se zabýval tím, jak tento přední designér začleňuje designové myšlení a agilní metodiky do pracovních postupů. Místo dlouhého přepisu e-mail obsahoval pouze ty nejzajímavější postřehy s možností přečíst si více.
46. Infografiky
Ne všechny informace musí být textově náročné – někdy je složitější myšlenky snazší pochopit pomocí vizuálně přitažlivé infografiky. Ať už se jedná o trendy v oboru, návody nebo statistické údaje, infografiky usnadňují vstřebávání obsahu.
✨ Inspirace: Podívejte se, jak Grüns Nutrition porovnává koncentraci živin v gumových bonbónech a tabletách. Jejich newsletter využívá elegantní infografiku s grafem, který ilustruje míru vstřebávání v průběhu času. Místo dlouhého vysvětlování příběh vypráví vizuální prvek.
💡 Tip pro profesionály: Použijte 2–3 barvy a omezte text na minimum – nechte promlouvat vizuální prvky.
47. Poradenská rubrika
Personalizované newslettery mohou být velmi poutavé. Povzbuďte odběratele, aby zasílali dotazy a sdíleli odpovědi v e-mailech ve formě rad. Ať už se jedná o tipy týkající se podnikání, zdraví nebo kariéry, odpovědi na skutečné otázky dodávají vašemu newsletteru interaktivní charakter a zvyšují jeho hodnotu.
📌 Příklad: Newsletter zaměřený na startupy by mohl obsahovat rubriku Koutek zakladatele, kde podnikatelé kladou otázky týkající se rozšiřování jejich podnikání. Jedno vydání by mohlo odpovědět na otázku Jak přilákat prvních 100 zákazníků bez marketingového rozpočtu? a nabídnout praktické strategie růstu.
48. Sdílejte novinky specifické pro dané odvětví
Newslettery nemusí pokrývat vše – místo toho vyberte ty nejrelevantnější novinky pro vaši oblast zájmu. Ať už se jedná o technologie, módu, finance nebo wellness, pomozte svým odběratelům zůstat informovaní, aniž byste je zahlcovali informacemi. Přidejte postřehy, názory nebo shrnutí, které usnadní pochopení obsahu.
✨ Inspirace: McKinsey to dělá dobře. V jednom newsletteru zkomprimovali složitou ekonomickou zprávu do poutavého článku na téma „Co je třeba k posílení konkurenceschopnosti Evropy“. Čtenáři tak získali cenné informace, aniž by museli pročítat celou zprávu.
49. Doporučení podcastů
Podcasty zažívají boom a vaši odběratelé ocení pečlivě vybraná doporučení. Můžete představit epizodu, která se vám líbila, rozhovor s hostem, který stojí za poslech, nebo dokonce podcast vaší vlastní společnosti.
✨ Inspirace: Například Guru Conference v tomto e-mailu propaguje epizodu ze svého podcastu Guru Insider. Namísto pouhého uvedení odkazu zdůrazňují klíčové body, čímž čtenářům dávají pádný důvod, proč si podcast poslechnout.
50. Recenze
Recenze se nemusí vždy zaměřovat na produkty nebo služby. Knihy, trendy, zprávy z oboru – váš názor na cokoli, co je relevantní pro vaše publikum (a obor), může přidat hodnotu. Můžete také sdílet, jak je vaše firma vnímána v oboru. Buďte kreativní!
✨ Inspirace: Figlia to dělá skvěle. Jejich newsletter představuje recenze z The New York Times, Vogue, Forbes a GQ, aby vybudoval důvěryhodnost jejich nealkoholického aperitiva. Místo toho, aby říkali „Náš produkt je skvělý“, nechávají mluvit důvěryhodné hlasy.
Tipy pro design a rozvržení newsletterů
Nejde jen o to, co v newsletteru píšete, ale také o to, jak to píšete. Efektivní využití barev, vizuálních prvků a bílého prostoru je klíčem k tomu, abyste dostali své sdělení k adresátům a přiměli je k požadované akci.
Zde je několik tipů, které byste měli mít na paměti.
1. Strukturovejte každý newsletter tak, aby byl přehledný
Nikdo nechce otevřít e-mail a narazit na stěnu textu. Rozložte obsah tak, aby se snadno četl, a ujistěte se, že všechny klíčové body jsou snadno přehledné.
Toho můžete dosáhnout následovně:
- Píšete krátké odstavce (maximálně tři věty)
- Použijte odrážky nebo rámečky s klíčovými informacemi k shrnutí informací.
- Obohaťte svůj obsah přidáním obrázků, infografik nebo GIFů.
2. Využijte vizuální hierarchii
Pokud vaši odběratelé neprocházejí dál než první částí vašeho newsletteru, ujistěte se, že nejdůležitější informace uvidí hned na začátku. Nadpisy a tučně zvýrazněný text jsou v tomto případě vašimi spojenci. Podle potřeby přidejte odkazy a výzvy k akci.
💡 Tip pro profesionály: Postupujte podle modelu obrácené pyramidy. Začněte tím nejdůležitějším, poté uveďte všechny podrobnosti a na závěr přidejte silnou výzvu k akci.
3. Optimalizujte pro mobilní zařízení
V dnešní době téměř každý čte e-maily na svém mobilním telefonu, proto se ujistěte, že je váš newsletter navržen tak, aby se dal snadno procházet.
Mezi osvědčené postupy patří:
- Vyhněte se těžkým obrazovým/video souborům, jejichž načítání může trvat dlouho.
- Používejte velká tlačítka CTA, na která se snadno kliká.
- Držte se jednokolónového rozvržení
💡 Tip pro profesionály: Většina softwarových řešení pro newslettery umožňuje náhled e-mailu na počítači i mobilním zařízení. Využijte této možnosti a podle potřeby upravte rozvržení.
4. Mějte jedno jasné CTA
Každý newsletter by měl obsahovat jednu jasnou výzvu k akci. Nezaměňujte své odběratele přílišným množstvím možností. Nezapomeňte na tlačítku CTA použít jednoduchý a přímý jazyk, například Stáhnout nyní nebo Zaregistrovat se zdarma.
💡 Tip pro profesionály: Na začátek e-mailu vložte jedno tlačítko CTA, aby ho odběratelé viděli, aniž by museli scrollovat dolů.
5. Přizpůsobte obsah každému odběrateli
Nic nevyjadřuje masový marketing lépe než newslettery nebo předměty e-mailů začínající slovy Vážený čtenáři nebo Vážený odběrateli.
Oslovujte každého odběratele jménem a přizpůsobte obsah různým skupinám čtenářů a jejich zájmům.
🧠 Věděli jste? Personalizované předměty e-mailů zvyšují míru otevření o 26 %.
➡️ Číst více: Jak vytvořit kontrolní seznam pro e-mailový marketing
Jak si vytvořit zvyk psát kreativní newslettery
Pravděpodobně už vás unavuje slyšet frázi „konzistence je klíčová“. Ale je to opravdu pravda, zejména u newsletterů. Je snadné poslat jeden nebo tři skvělé e-maily, ale co takhle skvělé e-maily týden co týden? To vyžaduje odhodlání.
Dobrá zpráva je, že je to jednodušší, než si myslíte.
Potřebujete jasný systém pro tvorbu nápadů a tvorbu, který odpovídá vašemu pracovnímu rozvrhu a přirozenému tvůrčímu rytmu.
Zde je návod, jak začít.
1. Zachyťte inspiraci, jakmile přijde
Měli jste někdy uprostřed dne skvělý nápad, ale řekli jste si: „Zapíšu si to později“?
Aby se neztratily v chaosu, zaznamenejte si nápady na newslettery hned, jak vás napadnou.
Pokud hledáte inspiraci, přihlaste se k odběru nejlepších newsletterů o umělé inteligenci na trhu a podívejte se, s jakými úhly pohledu a formáty pracují.
Kromě toho budete chtít vytvořit centrální banku nápadů, kde budete rozvíjet své nápady a vytvářet mezi nimi nové souvislosti.
Nechte si pomoci od ClickUp Docs.
Otevřete nový dokument, do kterého si zapíšete nápady na newslettery, a pomocí vnořených stránek je roztřiďte podle trendů v oboru, osobních postřehů nebo případových studií. Můžete také vložit záložky, abyste si uložili inspiraci z newsletterů konkurence, relevantních článků nebo trendů na sociálních médiích, a později se k nim snadno vrátili.
ClickUp Docs také usnadňuje společné brainstorming díky funkcím simultánní editace a detekce spolupráce. Kdykoli vás napadne nový úhel pohledu nebo jedinečné téma, přidejte je do dokumentu a označte členy týmu, aby vám poskytli zpětnou vazbu.
Můžete dokonce přiřazovat komentáře a převádět text na sledovatelné úkoly. Jakmile je nápad připraven k proměně v newsletter, můžete jej okamžitě přesunout do produkce, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
💡 Tip pro profesionály: Požádejte své odběratele přímo o nápady. S čím se potýkají? Jaké otázky kladou nejčastěji? K shromažďování těchto nápadů můžete použít formuláře ClickUp. Jakmile začnou přicházet odpovědi, automatizace ClickUp je okamžitě převede na úkoly, které se přímo zapojí do vašeho pracovního postupu.
2. Mějte realistický pracovní postup při psaní
Jak nejlépe překonat paniku na poslední chvíli? Mějte jasný postup, kterého se můžete držet, a který vám ponechá dostatek času na vymýšlení nápadů, přestávky a případné přepracování.
Pokud například rozesíláte newsletter v pátek, váš plán psaní by mohl vypadat takto:
- Pondělí: Brainstorming nápadů a dokončení osnovy
- Úterý: Napište první návrh
- Středa: Upravte a napište druhý návrh
- Čtvrtek: Přidejte designové prvky
- Pátek: Stiskněte Odeslat
➡️ Číst více: Šablony newsletterů zdarma pro Google Docs
3. Využijte AI ve svůj prospěch
Umělá inteligence může výrazně usnadnit správu newsletterů. Může vymýšlet nápady pro e-mailové newslettery, vytvářet osnovy, psát návrhy v souladu s tónem vaší značky, vylepšovat marketingové texty a mnoho dalšího.
Například vestavěný asistent psaní ClickUp Brain zajistí, že váš newsletter bude působit profesionálně, poutavě a v souladu s vaší značkou. Ať už připravujete úvod, shrnujete klíčové poznatky nebo vytváříte výzvy k akci, tento nástroj vám pomůže:
- Přepište a vylepšete svůj obsah, aby byl srozumitelnější a měl lepší tón.
- Kontrolujte pravopis a gramatiku v reálném čase – bez nutnosti instalace pluginů.
- Navrhněte rychlé odpovědi, abyste mohli rychleji reagovat na zpětnou vazbu k newsletteru.
Pokud dáváte přednost hlasitému brainstormingu během týmových schůzek nebo hlasových poznámek, ClickUp Brain dokáže přepsat schůzky a hlasové poznámky do strukturovaného textu a automaticky tak proměnit vaše nápady v hotové návrhy newsletterů.
Chcete standardizovat formát svého newsletteru? Požádejte Brain, aby vygeneroval šablony pro úkoly, dokumenty a projekty, což usnadní škálování tvorby obsahu. Vytvářejte a nastavujte struktury opakujících se newsletterů, redakční kalendáře a sekvence oslovování pomocí automatizací ClickUp, abyste udrželi své pracovní postupy organizované a efektivní.
💡 Tip pro profesionály: Podívejte se na návody k používání umělé inteligence při psaní e-mailů, abyste dosáhli rovnováhy mezi pohodlím obsahu vytvořeného umělou inteligencí a originalitou vlastního pohledu.
4. Sledujte a postupně upravujte
Každý měsíc si vyhraďte čas, abyste zhodnotili, jak si váš newsletter vede a kterým prvkům je třeba věnovat pozornost.
Zaměřte se na aspekty jako:
- Která témata mají nejvyšší míru otevření?
- Jaké reakce na e-maily zaznamenáváte?
- Jaká je míra prokliku vašich CTA?
Odpovědi vám poskytnou důležité informace o tom, jak přizpůsobit strategii newsletteru tak, aby vyhovovala potřebám vašich odběratelů.
S pomocí ClickUp Dashboards můžete nastavit jednotný přehled klíčových metrik newsletterů, jako jsou míra otevření, úroveň zapojení a růst počtu odběratelů. Namísto ručního vytahování reportů nechte tuto práci na svém dashboardu, který vám poskytne přehled v reálném čase.
Použijte grafy, seznamy a tabulky k vizualizaci trendů v čase. Chcete vědět, kdy klesá zájem nebo kdy kampaň dosahuje mimořádně dobrých výsledků? Nastavte si upozornění, která vás informují o dosažení určitých prahových hodnot, abyste mohli rychle reagovat.
Připravte se, vyrazte a odešlete svůj newsletter s ClickUp
Nejlepší newslettery se objevují v e-mailových schránkách odběratelů vždy včas, bez výjimky.
Příklady newsletterů uvedené v tomto blogu dodají vašemu newsletteru rozmanitost a udrží pozornost čtenářů. Jakmile budete mít strukturovaný pracovní postup, na který se můžete spolehnout, a proces hodnocení a úprav, máte už polovinu práce za sebou.
S ClickUpem můžete spravovat kompletní workflow newsletterů, od generování nápadů až po sledování výkonu. Má správné nástroje a funkce, které vám pomohou zefektivnit proces, optimalizovat spolupráci, sledovat výkon obsahu a udržet vaši strategii newsletterů organizovanou.