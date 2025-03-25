20 nezbytných technologických newsletterů, díky kterým budete mít vždy aktuální informace

Informace jsou všude, ale skutečné poznatky jsou vzácné, takže držet krok s technologiemi může připomínat honbu za pohyblivým cílem.
Ale co když je nejúčinnějším nástrojem pro překonání šumu něco tak jednoduchého, jako je vaše e-mailová schránka?
Správné technologické zpravodaje mohou být vaší tajnou zbraní, díky které budete vždy o krok napřed. Tyto pečlivě sestavené přehledy vám přinášejí nejrelevantnější a nejzajímavější obsah přímo do vaší e-mailové schránky, čímž vám šetří čas a námahu.
V tomto článku se podíváme na 20 nezbytných technologických newsletterů, které vám pomohou zůstat v obraze.
⏰ 60sekundové shrnutí
Proč byste se měli přihlásit k odběru technologických newsletterů?
Předplatné technologických newsletterů je jako mít osobního asistenta, který vám přímo doručuje nejdůležitější zprávy, postřehy a recenze přizpůsobené vašim konkrétním zájmům.
Technologické zpravodaje mohou být cenným zdrojem personalizovaného obsahu, který vám pomůže zůstat informováni o nejnovějších trendech a vývoji ve vašich oblastech zájmu.
Kromě toho, že vás tyto zpravodaje informují, mohou být také skvělým způsobem, jak se spojit s podobně smýšlejícími lidmi a budovat svou profesní síť. Mnoho zpravodajů obsahuje fóra nebo skupiny na sociálních médiích, kde můžete diskutovat, sdílet nápady a spolupracovat s ostatními.
Některé technologické blogy a zpravodaje také nabízejí exkluzivní obsah nebo přednostní přístup k novým produktům a službám, což vám pomůže zůstat v obraze s pokroky v tomto odvětví.
20 nejlepších technologických newsletterů, které stojí za to odebírat
1. Tech Crunch
- Rok založení: 2005
- Počet předplatitelů: více než 17 milionů
- Četnost zasílání newsletterů: denně a týdně
*Newsletter TechCrunch vám každý den přináší dávku technologických inovací. Od průlomových startupů po trendy, které formují odvětví, jejich newsletter vám doručí ty nejdůležitější zprávy, postřehy a inspiraci přímo do vaší e-mailové schránky.
TechCrunch nabízí různé newslettery přizpůsobené konkrétním zájmům, jako jsou denní zpravodajství, podrobné informace o start-upech nebo podrobné pokrytí témat, jako je umělá inteligence, fintech a další.
Užijte si rozmanitý obsah, včetně novinek o financování startupů, uvedení produktů na trh, analýz odvětví a článků o myšlenkovém vedení.
Proč se nám líbí: Díky globálnímu publiku a odborným přispěvatelům poskytuje komplexní přehled o světě technologií.
2. Tech Daily
- Rok založení: Není k dispozici
- Předplatitelé: Nedostupné
- Četnost zasílání newsletteru: denně
Tech Daily přináší denní dávku nejdůležitějších technologických zpráv, které vybírají novináři agentury Bloomberg. Jejich newsletter nabízí výběr nejdůležitějších zpráv dne souvisejících s technologií a umělou inteligencí, které vám budou doručeny přímo do vaší e-mailové schránky.
Newsletter obsahuje podrobné analýzy od zkušených technologických reportérů agentury Bloomberg, které nabízejí cenné postřehy a pohledy. Čtenáři si obzvláště cení rubriky „Tři věci, které dnes potřebujete vědět“, která je informuje o nejdůležitějších aktuálních událostech v oblasti technologií.
Ať už vás zajímají uvedení nových produktů na trh, firemní strategie nebo technologická politika, tento newsletter vám přináší cenné informace přímo do vaší e-mailové schránky, a je tak povinnou četbou pro každého, kdo se o technologie vážně zajímá.
Proč se nám líbí: Odborné analýzy, které pomáhají méně technicky zdatným čtenářům lépe porozumět dění ve světě technologií.
3. Bizarro Devs
- Rok založení: 2017
- Počet předplatitelů: více než 10 000
- Četnost zpravodaje: měsíčně
Pokud vás zajímají netradiční technologické příběhy a baví vás kombinace neobvyklých faktů a praktických nástrojů, BizzaroDevs je pro vás ideálním newsletterem. Vychází každý měsíc a přináší nejzajímavější a nejfascinující technologické novinky, přičemž vyzdvihuje deset nejvýraznějších příběhů a tři z nich podrobněji rozebírá, aby poskytl širší kontext.
Kromě hlavního obsahu newsletter obsahuje také zábavné rubriky se zajímavými fakty, památnými citáty a užitečnými nástroji, které vám mohou usnadnit každodenní práci.
Proč se nám líbí: Jedinečné a zábavné čtení pro všechny, kteří hledají nový pohled na technologie.
4. CIO
- Rok založení: Není k dispozici
- Předplatitelé: Nedostupné
- Četnost zasílání newsletterů: denně a týdně
CIO nabízí praktické tipy a rady k různým tématům, od implementace technologií po rozvoj vedoucích schopností. Obsahuje příspěvky předních IT odborníků, kteří poskytují cenné postřehy a analýzy.
Newsletter přináší nejdůležitější zprávy a trendy v IT odvětví s denními a týdenními aktualizacemi. Nabízí osm samostatných newsletterů, z nichž každý přináší nejnovější zprávy, trendy a analýzy témat, která jsou pro vedoucí pracovníky v IT nejdůležitější.
Proč se nám líbí: Informace vybrané s ohledem na potřeby CIO a vedoucích pracovníků v oblasti technologií.
5. Lennyho newsletter
- Rok spuštění: 2018
- Počet předplatitelů: více než 790 000
- Četnost zpravodaje: týdenní a měsíční
Lenny Rachitsky, bývalý produktový manažer společnosti Dropbox, ve svém Lenny’s Newsletter nabízí odborné postřehy zkušeného profesionála v oblasti technologií. Tento týdenní a měsíční newsletter přináší praktické tipy a strategie, které můžete využít ve své vlastní kariéře.
Lenny’s Newsletter je jedním z nejlepších technologických newsletterů na Substacku. Nabízí pohledy na produktový management, strategie růstu a kariérní rozvoj.
💡Bonusový tip: Newslettery jako tento jsou hostovány na Substacku. Pokud hledáte podobné nástroje, podívejte se na náš seznam alternativ k Substacku.
Každý týden Lenny odpovídá na dotazy čtenářů k tématům, jako je přizpůsobení produktu trhu, strategie uvedení na trh a výzvy v oblasti vedení.
Placení předplatitelé dostávají týdenní newsletter a mají přístup do komunity Slack s více než 15 000 členy, která je určena pouze předplatitelům, a k exkluzivním zdrojům, jako jsou slevy a kurátorské adresáře.
Neplatící předplatitelé stále mají přístup k bezplatnému měsíčnímu příspěvku, což z něj činí cenný zdroj informací pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet v technologickém odvětví.
Proč se nám líbí: Nezbytný zdroj informací pro začínající produktové manažery a pracovníky v oblasti technologií, kteří chtějí prohloubit své znalosti.
6. Product Hunt
- Rok založení: 2013
- Předplatitelé: Nedostupné
- Četnost zasílání newsletterů: denně a týdně
Newslettery Product Hunt jsou denní a týdenní přehledy, které vybírají nejlepší nové technologické produkty a pomáhají vám objevit nejinovativnější nástroje, software a gadgety v tomto odvětví.
Každé vydání přináší informace o nejzajímavějších novinkách, klíčových trendech v oboru a novinkách ze světa technologií. Ať už jste nadšenec do startupů, vývojář produktů nebo milovník technologií, díky těmto newsletterům budete mít vždy přehled o nejnovějších událostech, které vám budou doručeny přímo do vaší e-mailové schránky.
Díky svému komunitnímu přístupu newslettery Product Hunt přinášejí čtenářům informace o nejnovějších průlomech a inovacích, což z nich činí nepostradatelný zdroj informací pro profesionály i nadšence v oblasti technologií.
Proč se nám líbí: Nezbytná četba pro sledování nových produktů a nástrojů.
7. Hacker Newsletter
- Rok založení: 2010
- Počet předplatitelů: více než 60 000
- Četnost zasílání newsletteru: jednou týdně
Hacker Newsletter je osobně sestavován plodným programátorem Kale Davisem. Tento týdenní e-mail je oblíbený mezi technologickými nadšenci, vývojáři a zakladateli startupů. Obsahuje pečlivě vybrané odkazy na nejzajímavější články, novinky a zdroje z Hacker News a z celého webu.
Ať už se jedná o programování, novinky ze světa startupů nebo nejdůležitější události v oblasti technologií, newsletter nabízí výstižný a hodnotný výběr obsahu, díky čemuž je skvělým zdrojem informací pro zaneprázdněné techniky.
Každý pátek vám budou doručeny přímo do vaší e-mailové schránky. Jedná se o jednoduchý způsob, jak zůstat v obraze ohledně nejnovějších trendů a inovací ve světě technologií.
Proč se nám líbí: Přehledné rozvržení s tématy jako „Design“, „Novinky ze startupů“, „Zábava“ atd.
8. TLDR
- Rok spuštění: 2018
- Počet předplatitelů: více než 1,2 milionu
- Četnost zasílání newsletteru: denně
TLDR přináší denní zpravodajství pokrývající širokou škálu technologických novinek, včetně aktualit o start-upech, nejnovějších výzkumech a nejnovějších trendech v oblasti umělé inteligence, blockchainu, programování a dalších.
Stručný denní přehled je ideální pro zaneprázdněné profesionály, protože poskytuje rychlé shrnutí nejdůležitějších technologických novinek za pouhých pět minut.
Bezplatný newsletter se zaměřuje na témata jako vývoj webových aplikací, trendy v oblasti umělé inteligence, informační bezpečnost, DevOps a produktový management a čte ho více než 1,2 milionu předplatitelů po celém světě.
Pokud hledáte rychlé a informativní čtení, abyste drželi krok s důležitými událostmi ve světě technologií, TLDR je vynikajícím zdrojem informací.
Proč se nám líbí: Formát – respektuje váš čas!
9. The Download
- Rok založení: není k dispozici
- Předplatitelé: Nedostupné
- Četnost zasílání newsletteru: denně
S podporou prestižního časopisu MIT Technology Review využívá The Download znalosti předních výzkumníků a odborníků. Vychází každý pracovní den a přináší podrobné reportáže o aktuálních tématech a připravuje čtenáře na to, co je v technologickém světě čeká.
Ať už se jedná o pokroky v oblasti umělé inteligence, vědecké objevy nebo změny v politice, The Download vás bude informovat o klíčových trendech, které utvářejí budoucnost.
Je to ideální zdroj pro všechny, kteří chtějí být informováni o technologiích prostřednictvím promyšleného a autoritativního žurnalismu.
Proč se nám líbí: Odborné pohledy na nové technologie.
10. NextDraft
- Rok založení: 2010
- Počet předplatitelů: více než 128 000
- Četnost zasílání newsletteru: denně
NextDraft je denní newsletter, který sestavuje Dave Pell, známý také jako „šéfredaktor internetu“. Pell se nespoléhá na algoritmy, ale osobně vybírá a shrnuje nejzajímavější zprávy dne a přidává k nim svůj vlastní humor a postřehy.
Ať už hledáte nejnovější technologické objevy nebo podnětné články o sociálních otázkách, NextDraft vše shrnuje do snadno čitelného formátu.
Jedná se o osvěžující přístup k výběru zpráv, který čtenářům nabízí kombinaci vtipu, bystré analýzy a zábavy – a to vše zdarma přímo do vaší e-mailové schránky.
Proč se nám líbí: Pellův jedinečný a vtipný pohled na technologické novinky.
11. Interesting Engineering
- Rok založení: není k dispozici
- Předplatitelé: Nedostupné
- Četnost zpravodaje: denně, týdně a měsíčně
Newslettery Interesting Engineering nabízejí širokou škálu obsahu zaměřeného na vědu, technologii a inženýrství. Zabývají se průlomovými inovacemi, inženýrskými úspěchy a budoucností technologií v různých odvětvích, jako je letecký průmysl, udržitelnost, umělá inteligence a další.
Bezplatný denní přehled a týdenní vydání určené pouze pro předplatitele jsou pečlivě sestavovány a čtenářům přinášejí podrobné články, nejnovější zprávy a zasvěcené komentáře k nejzajímavějším událostem v těchto oblastech.
Kromě toho se můžete přihlásit k odběru měsíčních newsletterů, které se podrobně zabývají konkrétními tématy – mechanikou, umělou inteligencí, leteckým inženýrstvím, kariérou v oblasti technologií a dalšími.
Šíře témat je ideální jak pro technologické nadšence, tak pro profesionály. Ať už vás zajímá špičkové inženýrství, nejnovější technologické inovace nebo to, jak věda formuje naši budoucnost, tyto zpravodaje jsou ideálním zdrojem informací, díky kterému budete mít přehled o všem, co se týká technologií.
Proč se nám líbí: Široká škála témat, o kterých se můžete dozvědět více.
12. KnowTechie’s The Weekly Download
- Rok založení: Není k dispozici
- Předplatitelé: Nedostupné
- Četnost zpravodaje: týdně
KnowTechie’s Weekly Download je technologický newsletter, který si nesmíte nechat ujít. Přináší přehled nejdůležitějších technologických zpráv , které vám každý týden mohly uniknout. Je určen pro ty, kteří chtějí být informováni, aniž by byli zahlceni nekonečným proudem zpráv.
Newsletter obsahuje technické tipy, novinky, nejlepší nálezy, nabídky a dokonce i zábavné zajímavosti, což z něj činí komplexní zdroj informací pro technologické nadšence i příležitostné čtenáře.
Ať už jste rodič, student nebo profesionál, tento newsletter zjednodušuje složité technologické témata, takže si můžete vychutnat nejnovější zprávy bez odborných termínů.
Navíc KnowTechie obohacuje své vydání o soutěže a dárky zdarma, takže se můžete těšit, že v každém vydání najdete něco zajímavého.
Proč se nám líbí: Přístupný, konverzační tón – ideální pro čtenáře, kteří milují technologie, ale nežijí jimi.
13. Import AI
- Rok založení: 2016
- Počet předplatitelů: více než 58 000
- Četnost zasílání newsletteru: jednou týdně
Newsletter Import AI, který sestavuje Jack Clark, spoluzakladatel společnosti Anthropic (společnost zabývající se bezpečností a výzkumem v oblasti umělé inteligence), nabízí postřehy od přední osobnosti v oblasti umělé inteligence a strojového učení.
Import AI je jedním z nejlepších newsletterů o umělé inteligenci, který každý týden přináší zajímavé informace, abyste měli přehled o nejnovějším vývoji v oblasti umělé inteligence.
Podporuje hlubší porozumění a diskusi o umělé inteligenci, což může ovlivnit budoucí směřování této technologie. Newsletter obsahuje shrnutí relevantních výzkumných prací, díky čemuž jsou čtenáři informováni o nejnovějších pokrocích.
Proč se nám líbí: Clarkova hluboká odbornost ve všech oblastech umělé inteligence.
14. CB Insights
- Rok spuštění: 2017
- Počet předplatitelů: více než 1 milion
- Četnost zpravodaje: 4krát týdně
Newsletter CB Insights je nepostradatelným zdrojem informací pro všechny, kteří chtějí mít přehled o trendech v oboru, inovacích a poznatcích založených na datech. Opírá se o odborné analýzy a rozsáhlá data a poskytuje podrobné informace o nejnovějších událostech v oblasti rizikového kapitálu, startupů a nových technologií.
Odlišuje se praktickými poznatky podloženými komplexním výzkumem a analýzou dat.
Ať už jste podnikatel, investor nebo profesionál v oblasti technologií, tento newsletter vám poskytne konkurenční výhodu tím, že zdůrazňuje klíčové změny v odvětví, nové obchodní modely a průlomové technologické pokroky.
Jednou z nejlepších vlastností newsletteru CB Insights je jeho schopnost převést složité tržní trendy do srozumitelných informací, které můžete přímo aplikovat na své obchodní nebo investiční strategie.
Proč se nám líbí: Je ideální pro ty, kteří chtějí být informováni o tom, jak technologie formují průmyslová odvětví, aniž by byli zahlceni přílišným množstvím technických termínů.
15. Benedictův newsletter
- Rok založení: 1999
- Počet předplatitelů: více než 175 000
- Četnost zasílání newsletteru: jednou týdně
Benedict’s Newsletter je vaším zdrojem odborných analýz nejdůležitějších technologických událostí týdne. S více než 20 lety zkušeností Benedict Evans rozebírá složité trendy v oboru a nabízí vám podrobné informace a pohledy, které potřebujete, abyste zůstali vždy o krok napřed.
Newsletter je k dispozici ve verzi zdarma i prémiové. Zatímco bezplatná verze nabízí jeho zasvěcený týdenní sloupek, předplatitelé prémiové verze získávají exkluzivní přístup k úplnému archivu newsletterů – neocenitelnému zdroji informací pro pochopení trendů a získání konkurenční výhody.
Ať už jste technologický nadšenec, profesionál nebo vás prostě zajímají nejnovější inovace, Benedict’s Newsletter vám přináší odborné analýzy, které potřebujete, abyste byli informovaní a v obraze.
Proč se nám líbí: Poskytuje nejen technologické novinky, ale také souvislosti s nimi.
16. The Intelligent Worker
- Rok založení: Není k dispozici
- Počet předplatitelů: více než 85 000
- Četnost zpravodaje: dvakrát týdně
Newsletter The Intelligent Worker, jehož autorem a správcem je Henry Habib, nabízí nahlédnutí do budoucnosti práce, kde umělá inteligence mění způsob, jakým pracujeme. Newsletter Intelligent Worker se zaměřuje na pomoc profesionálům zvýšit produktivitu tím, že co nejlépe využijí AI, automatizaci a nástroje bez kódování.
Newsletter vychází každý týden a nabízí praktické informace, příklady z praxe a trendy nástroje určené ke zvýšení efektivity na pracovišti.
Ať už chcete ušetřit čas nebo optimalizovat pracovní postupy, tento newsletter vám poskytne praktické rady bez zbytečných detailů. Je to povinná četba pro každého, kdo chce zůstat na špici v neustále se vyvíjejícím technologickém prostředí.
Proč se nám líbí: Jeden z nejlepších technologických newsletterů pro moderní profesionály, kteří chtějí využít sílu technologie ve své každodenní práci.
17. Internet Is Beautiful
- Rok založení: 2016
- Počet předplatitelů: více než 10 000
- Četnost zasílání newsletteru: jednou týdně
Internet is Beautiful je vaším zdrojem pro objevování nejzajímavějších a nejzajímavějších nálezů z celého webu. Každý týden se připojte k tisícům čtenářů, kteří dostávají kurátorský seznam nejlepších nových webových stránek, technologických nástrojů a online produktů.
Od inspirativních článků a poutavých videí po zajímavé tweety a podnětné články z jiných technologických newsletterů – Internet is Beautiful vám přináší nejzajímavější a nejrelevantnější obsah, který internet nabízí.
Proč se nám líbí: Pomáhá vám zůstat v obraze ohledně trendů v oblasti webového designu a vývoje, zároveň vám umožňuje objevovat skryté poklady a rozšiřovat vaše online obzory.
18. The Information
- Rok založení: 2013
- Předplatitelé: Nedostupné
- Četnost zpravodaje: denně a týdně
Newsletter The Information Newsletter je vysoce ceněn jako jeden z nejlepších technologických newsletterů pro profesionály, kteří hledají podrobné a exkluzivní zprávy o technologickém průmyslu. Pokrývá vše od rizikového kapitálu a startupů až po významné změny v odvětví a poskytuje bezkonkurenční informace, které jdou nad rámec povrchních zpráv.
Díky zaměření na originální, dobře zpracovaný obsah vás The Information udrží v čele klíčových trendů a nabídne vám cenné analýzy, které jinde nenajdete.
Newsletter je ideální pro manažery, investory a technologické nadšence, kteří potřebují spolehlivý zdroj aktuálních a podrobných informací.
Předplatné vám nejen umožní přístup k jejich komplexním zprávám, ale také k exkluzivním newsletterům zabývajícím se umělou inteligencí, ekonomikou tvůrců, uzavíráním obchodů a dalšími tématy.
Je to jeden z nejlepších technologických newsletterů, který byste měli sledovat, pokud chcete být informováni o obchodních a inovačních trendech v technologickém průmyslu.
Proč se nám líbí: Podrobné články v redakčním stylu s velkou přidanou hodnotou.
19. Dense Discovery
- Rok spuštění: 2018
- Počet předplatitelů: více než 37 000
- Četnost zasílání newsletteru: jednou týdně
Dense Discovery je jedním z nejpropracovanějších a nejlépe sestavených technologických newsletterů, které si můžete předplatit, zejména pokud vás zajímá propojení technologie, designu a kultury.
Týdeník přináší pečlivě vybraný výběr užitečných aplikací, nástrojů, knih a podnětných článků. Odlišuje se svým zaměřením na udržitelnost, urbanismus a technologie a nabízí nový pohled, který přesahuje typické senzační titulky.
Dense Discovery je, podle jejich vlastních slov, „hrdě nezávislý a bez algoritmů“, což vám zaručuje jedinečný a smysluplný zážitek v každém vydání.
Ať už hledáte inspirativní projekty nebo chcete rozšířit své znalosti pomocí hloubavého a zamyšleného obsahu, tento newsletter nabízí krásně navrženou a pečlivě sestavenou sbírku odkazů, které stojí za váš čas.
Proč se nám líbí: V rámci programu kompenzace uhlíkové stopy vysadí za každý odeslaný newsletter jeden strom.
20. Tedium
- Rok založení: 2015
- Počet předplatitelů: více než 10 000
- Četnost zasílání newsletteru: dvakrát týdně
Tedium je newsletter pro ty, kteří ocení hluboký vhled do podivného a neobvyklého. Namísto honby za virálními trendy se Tedium zaměřuje na přehlížené a všední věci a zkoumá příběhy za každodenními technologiemi a nápady, které málokdy dostávají pozornost, kterou si zaslouží.
Každý článek je pečlivě zpracován tak, aby poskytoval kontext a vyprávěl zajímavé příběhy a témata, která vyžadují bližší prozkoumání, aby se odhalil jejich skutečný význam.
S více než 12 000 pravidelnými čtenáři není Tedium jen o informacích – je o zvědavosti a objevování. Pokud vás unavují stále stejné technologické novinky a chcete něco podnětného a jiného, Tedium je newsletter právě pro vás.
Proč se nám líbí: Díky svému jedinečnému pohledu na všední věci, podávanému s humorem a hloubkou, je to jeden z nejlepších technologických newsletterů, který by si měl předplatit každý, kdo se chce dozvědět něco opravdu nového a nečekaného.
Cítíte se inspirováni k vytvoření vlastního zpravodaje?
Inspiroval vás jedinečný přístup společnosti Tedium nebo pronikavá analýza dat Benedicta Evanse? I vy si můžete vytvořit svůj vlastní poutavý newsletter!
ClickUp je komplexní software pro zasílání newsletterů, který nabízí výkonnou kombinaci nástrojů pro zefektivnění procesu od plánování až po publikování.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Začněte tím, že si pomocí ClickUp Docs připravíte základ pro svůj newsletter.
ClickUp Docs
ClickUp Docs funguje jako výkonná platforma navržená pro zefektivnění procesu tvorby newsletterů. Díky intuitivnímu rozhraní a všestranným funkcím vám Docs umožňuje snadno plánovat, organizovat a spolupracovat na obsahu newsletterů.
Klíčové funkce pro tvorbu newsletterů:
- Vizuální organizace: Pomocí ClickUp Docs vytvořte vizuálně přitažlivý přehled svého newsletteru a rozdělte obsah do sekcí a podtémat. Pomůže vám to udržet jasnou strukturu a zajistí plynulý tok informací, čímž překonáte i ty nejlepší blogovací nástroje, které jsou dnes k dispozici.
- Spolupráce v reálném čase: Pokud pracujete v týmu, ClickUp Docs umožňuje spolupráci v reálném čase, což usnadňuje sdílení nápadů, poskytování zpětné vazby a společné sledování pokroku.
- Integrace správy úkolů: Hladce integrujte úkoly související s newsletterem do svého pracovního prostoru ClickUp, aby vše zůstalo organizované a podle plánu. Přiřazujte úkoly členům týmu, stanovujte termíny a sledujte pokrok, abyste zajistili včasné doručení newsletteru.
- Historie verzí: Díky funkci historie verzí v ClickUp Docs se už nikdy nebudete muset obávat ztráty své práce. Sledujte změny provedené v newsletteru v průběhu času a v případě potřeby se vraťte k předchozím verzím.
- Šablony dokumentů: Chcete-li nastartovat proces plánování, využijte předem připravené šablony newsletterů, jako je šablona ClickUp Newsletter Whiteboard Template a ClickUp Real Estate Newsletter Template. Tyto šablony poskytují pevný základ pro váš newsletter a šetří vám čas a úsilí.
Šablona ClickUp Newsletter Whiteboard
Šablona ClickUp Newsletter Whiteboard vám usnadní zefektivnění procesu tvorby newsletteru od začátku do konce. Pomůže vám vizualizovat vaši obsahovou strategii, organizovat všechny úkoly na jednom místě pro maximální efektivitu a sledovat výkonnostní metriky, abyste získali přehled o tom, co rezonuje u vašich čtenářů.
Ať už připravujete jeden newsletter nebo plánujete celou sérii, tato šablona vám pomůže snadno vytvořit působivé a výsledkově orientované newslettery.
Šablonu přizpůsobte svým konkrétním požadavkům na newsletter. Přidávejte nebo odstraňujte sekce, přizpůsobujte štítky a upravujte rozvržení podle potřeby. V sekci „Brainstorming“ si můžete zapisovat potenciální témata, nadpisy a nápady na obsah.
V sekci „Termíny“ stanovte termíny pro každý obsah. To pomůže vašemu týmu udržet se na správné cestě a zajistí včasné zveřejnění.
Šablona newsletteru ClickUp Real Estate
Nyní se rychle podívejme, jak vám šablona newsletteru ClickUp Real Estate může poskytnout inspiraci a strukturu pro váš vlastní realitní newsletter.
Šablona ClickUp Real Estate Newsletter je předem připravená šablona, která vám usnadní tvorbu realitního zpravodaje a zajistí, že budete svým čtenářům z realitního sektoru pravidelně dodávat zajímavý obsah. Šablona poskytuje jasný rámec pro organizaci obsahu vašeho zpravodaje a zajišťuje profesionální a vizuálně přitažlivé rozvržení.
Šablonu si přizpůsobte a vyplňte tak, aby odrážela vaši značku a cílovou skupinu. Využijte integrované nástroje pro spolupráci, abyste zapojili členy týmu a shromáždili zpětnou vazbu před naplánováním newsletteru.
Sledujte výkonnost svých newsletterů pomocí integrovaných funkcí sledování a analýzy ClickUp.
ClickUp Brain
ClickUp Brain, náš výkonný asistent s umělou inteligencí, se hladce integruje s ClickUp Docs a vylepšuje proces tvorby newsletterů. Díky návrhům založeným na umělé inteligenci a automatizačním funkcím vám ClickUp AI pomáhá vytvářet vysoce kvalitní obsah, šetřit čas a zvyšovat celkovou produktivitu.
- Generování textu: Potřebujete inspiraci pro úvod nebo hlavní část svého newsletteru? Stačí zvýraznit část dokumentu v ClickUp Doc a ClickUp AI vygeneruje návrhy textu přizpůsobené vašemu konkrétnímu tématu a tónu.
- Návrhy obsahu: Nevíte, jak vymyslet poutavé nadpisy nebo podnadpisy? ClickUp AI vám může poskytnout kreativní návrhy, které vám pomohou upoutat pozornost vašeho publika.
- Generování nápadů: Nemáte nápad na obsah? Použijte ClickUp AI k brainstormingu potenciálních témat a úhlů pohledu pro váš newsletter a rozšířte tak své kreativní obzory.
- Korektura a editace: Zajistěte, aby váš newsletter byl bezchybný a vybroušený, pomocí funkcí korektury a editace ClickUp AI. Umělá inteligence dokáže identifikovat gramatické chyby, navrhnout vylepšení a pomoci vám zdokonalit vaše psaní.
- Překlad: Potřebujete oslovit globální publikum? ClickUp AI dokáže přeložit obsah vašeho newsletteru do několika jazyků, čímž ho zpřístupní širšímu okruhu čtenářů.
ClickUp AI je také jedním z nejlepších nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence, který může zefektivnit proces tvorby obsahu a zlepšit kvalitu vašeho newsletteru.
🔗 Archiv šablon: Potřebujete zefektivnit svou komunikační strategii nebo vytvořit perfektní oznámení o svých technologických novinkách? Náš archiv šablon obsahuje vše, co potřebujete, aby vaše sdělení bylo jasné, stručné a působivé.
Od šablon komunikačních plánů přes šablony oznámení až po šablony kalendářů obsahu – máme pro vás připravená řešení na míru pro profesionály v oblasti technologií, která jsou ihned připravena k použití.
Začněte vytvářet vizuálně přitažlivé zpravodaje s ClickUp
V tomto článku jsme odhalili klíčové ingredience, díky nimž je newsletter skutečně úspěšný – poutavý obsah, atraktivní design a chytrá distribuce. Vytvoření vynikajícího newsletteru však není jen o zaškrtávání políček, ale o budování smysluplného vztahu s vaším publikem.
A právě tady přichází na řadu ClickUp.
Díky nástrojům jako ClickUp Docs pro organizaci obsahu a ClickUp Brain pro generování nových nápadů můžete snadno spolupracovat se svým týmem, zefektivnit pracovní postupy a zajistit, aby vaše zpravodaje dorazily do schránek příjemců včas.
Jste připraveni posunout své zpravodaje na vyšší úroveň? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte, jak tato komplexní platforma změní způsob, jakým plánujete, vytváříte a dodáváte obsah.