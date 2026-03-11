10 nejlepších alternativ Hedy AI pro poznámky z jednání v reálném čase

Díky konverzační inteligenci v reálném čase a živému přepisu ve více než 30 jazycích je Hedy oblíbenou volbou mezi studenty a vícejazyčnými týmy.
Ne každý však chce přizpůsobovat své schůzky konkrétnímu pracovnímu postupu AI. Hedy funguje dobře pouze v případě, že její průběh založený na relacích odpovídá vašemu způsobu práce. Ačkoli poskytuje živou podporu AI, postrádá funkce, které by ji propojovaly s realizací.
Pokud hledáte systém pro správu práce s integrovanou funkcí pro inteligentní zpracování schůzek, tento seznam vám pomůže.
Pojďme se podívat na nejlepší alternativy Hedy AI. 📲
Alternativy k Hedy AI v kostce
Pro rychlý přehled porovnává níže uvedená tabulka základní funkce, abyste lépe pochopili, kde se který nástroj nejlépe hodí.
|Nástroj
|Funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Shrnutí a přepisy schůzek založené na umělé inteligenci, automatizace pracovních postupů schůzek s agenty
|Týmy všech velikostí, které chtějí mít schůzky, úkoly, dokumenty a pracovní postupy na jedné platformě.
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Granola
|Automatický přepis s poznámkami vylepšenými umělou inteligencí, chat s umělou inteligencí
|Malé vedoucí týmy, které chtějí soukromý poznámkový blok pro schůzky s AI
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14 USD za uživatele/měsíc.
|Superpowered
|Přepis a shrnutí schůzek pomocí AI, integrace kalendáře
|Freelancerům a malým týmům, které chtějí jednoduché poznámky z jednání pomocí AI bez použití bota pro jednání.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 36 USD za uživatele/měsíc.
|Otter. ai
|Přepis schůzek v reálném čase, identifikace mluvčích, prohledávatelná knihovna schůzek
|Středně velké týmy a podniky, které potřebují přepis schůzek v reálném čase a společné poznámky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 16,99 $ za uživatele/měsíc.
|Fireflies. ai
|Automatické nahrávání a přepisování schůzek, inteligentní vyhledávání, integrace CRM
|Středně velké týmy a podniky, které chtějí prohledávatelné přepisy schůzek napříč odděleními
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 18 USD za uživatele/měsíc.
|MeetGeek
|Shrnutí a hlavní body schůzek pomocí AI, analýza schůzek, detekce akčních položek a následné kroky
|Malé a střední týmy, které chtějí automatizované záznamy schůzek a shrnutí pomocí AI
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15,99 $ za uživatele/měsíc.
|tl;dv
|Shrnutí schůzek pomocí AI s časovými značkami, zvýrazněnými částmi a sdílenými klipy ze schůzek
|Malé a střední prodejní týmy a týmy v přímém kontaktu se zákazníky, které potřebují přehledy z jednání a poznatky z koučování.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 USD za uživatele/měsíc.
|Fathom
|Okamžité shrnutí pomocí AI po schůzkách, integrace CRM pro prodejní týmy
|Freelancerové a malé týmy, které hledají bezplatný AI záznamník schůzek s okamžitými souhrny
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 USD za uživatele/měsíc.
|Fellow
|Poznámky z jednání vytvořené pomocí AI, šablony jednání, společné programy jednání, přehledy výkonnosti
|Malé a střední týmy, které chtějí strukturované řízení schůzek s pořadem jednání a sledováním akcí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 11 USD za uživatele/měsíc.
|Avoma
|Informace o tržbách pro obchodní hovory, analýza konverzací, integrace CRM pro sledování pipeline
|Středně velké týmy a podniky, které potřebují informace z jednání pro týmy prodeje a výnosů
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 29 USD za uživatele/měsíc.
Co byste měli hledat v alternativách k Hedy AI?
Hedy sice dobře poskytuje podporu konverzací v reálném čase, ale není ideální, pokud potřebujete hlubší integraci pracovních postupů.
Při hledání alternativy se ujistěte, že nástroj nabízí:
- Asistence při schůzkách založená na umělé inteligenci: Poskytuje praktické informace během schůzky ve formě navrhovaných otázek nebo akčních bodů.
- Shrnutí a kvalita výstupu: Generuje přesné poznámky a shrnutí z jednání, které můžete sdílet s kolegy nebo zainteresovanými stranami bez nutnosti rozsáhlých úprav.
- Integrace pracovních postupů: Integruje se s vaším kalendářem, komunikačním a projektovým softwarem, aby eliminoval rozptýlení nástrojů.
- Přizpůsobení: Umožňuje přizpůsobit odpovědi tak, aby vyhovovaly vašemu stylu práce a pracovnímu kontextu.
- Správa znalostí : Pomáhá budovat centralizované úložiště, ve kterém můžete prohledávat minulé přepisy.
Nejlepší alternativy k Hedy AI
Podívejme se blíže na nejlepší nástroje AI, které nejen pořizují poznámky, ale také proměňují virtuální schůzky v praktickou práci.
1. ClickUp (nejlepší pro přeměnu poznámek z jednání na úkoly a automatizaci pracovních postupů)
Mnoho nástrojů AI pro schůzky je vynikajících v tvorbě přepisů. Ale tím schůzky nekončí, že? Potřebujete něco, co eliminuje širší systémové náklady na správu práce napříč nespojenými platformami.
ClickUp poskytuje týmům konvergované AI pracovní prostředí pro plánování a automatizaci pracovních postupů schůzek od začátku do konce.
Kromě přepisu a shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence získáte centralizované centrum pro dokumentaci, spolupráci a realizaci.
Podívejme se, jak ClickUp nahrazuje několik bodových nástrojů jediným operačním systémem.
Získejte shrnutí a přepisy schůzek založené na umělé inteligenci.
AI Notetaker od ClickUp automaticky zaznamenává vaše konverzace a začleňuje je do pracovního postupu vašeho projektu.
Po každé schůzce obdržíte soukromý dokument, který obsahuje název a datum schůzky, seznam účastníků, video nebo audio záznam, stručný přehled schůzky, klíčové body, další kroky, klíčová témata a úplný přepis konverzace s označením řečníků.
Později můžete položit vestavěné kontextové otázky AI ClickUp týkající se jakékoli vaší schůzky a získat odpovědi na základě poznámek.
Toto video ukazuje, jak můžete automatizovat poznámky z jednání a úkoly v ClickUp 📹
Vytvářejte prohledávatelné, strukturované úložiště poznatků z jednání.
Když týmy používají externí nástroje pro správu dokumentů, dochází k oddělení znalostí od jejich uplatnění. Poznámky z jednání v jedné platformě je nutné při vytváření úkolů v jiné platformě vyhledávat samostatně.
ClickUp Docs tento problém jednou provždy řeší. Stávají se jediným živým prostorem pro vše, co vzejde z jednání.
Když před schůzkou vytvoříte návrh programu v dokumentu, všichni jej mohou v reálném čase prohlížet, upravovat a komentovat, takže diskuse začíná se společnou strukturou. Po schůzce se vaše poznámky z AI Notetaker také zaznamenají do dokumentu. Odtud lze akční položky převést na úkoly ClickUp s termíny a přidělenými osobami. Tím se odstraní administrativní zpoždění mezi diskusí a realizací.
Vše je uloženo v Docs Hub. Můžete snadno filtrovat a vyhledávat poznámky z minulých schůzek, což je důležité, když sledujete závazky v průběhu týdnů nebo čtvrtletí.
Získejte kontextové informace z celého pracovního prostoru
S ClickUp Brain získáte osobního asistenta s umělou inteligencí, který dokáže načíst informace z úkolů, dokumentů, chatů a minulých aktualizací. Během schůzek může poskytnout jasný přehled o tom, co již bylo projednáno nebo dokončeno, aby se předešlo opakovaným diskusím.
Pokud se například člen týmu během schůzky zeptá na stav nějaké funkce, ClickUp Brain dokáže okamžitě shrnout pokrok v příslušných úkolech, zvýraznit nejnovější aktualizace a odhalit všechny překážky, které byly dříve zaznamenány.
Po schůzkách AI automaticky vytváří úkoly, přiřazuje jim vlastníky, propojuje je s příslušným projektem nebo dokumentem a zaznamenává termíny přímo z konverzace. Tímto způsobem se výsledky schůzek okamžitě integrují do pracovního postupu, což usnadňuje sledování odpovědnosti a plnění rozhodnutí.
Automatizujte pracovní postupy schůzek pomocí pokročilé umělé inteligence.
AI Super Agents v ClickUp dokážou samostatně zpracovávat opakující se operativní úkoly související se schůzkami.
Považujte je za své AI kolegy, kteří pracují s úplnou znalostí kontextu vašeho pracovního prostoru. Mohou analyzovat nejnovější aktivity napříč úkoly a vytvořit stručné shrnutí pokroku. Když se během schůzky diskutuje o nových rozhodnutích nebo odpovědnostech, může specializovaný agent vytvořit úkoly, přiřadit jim vlastníky, připojit související dokumenty a nastavit termíny, aby se akční položky okamžitě promítly do pracovního prostoru.
Super agenti ClickUp mají nekonečné znalosti o prostředí, což znamená, že detekují změny ve vašich úkolech, dokumentech a chatových vláknech uvnitř pracovního prostoru a aktualizují jejich kontext v reálném čase. Mají také nekonečnou paměť, takže si například zapamatují, jak máte rádi shrnutí schůzky, a zda chcete, aby byly body k akci ze schůzky ve vašich poznámkách zvýrazněny jako odrážkový nebo číslovaný seznam atd.
S jejich pomocí můžete automatizovat jakýkoli pracovní postup schůzky – od přípravy na hovor s klientem až po sledování a vykazování pokroku v rozhodnutých akčních bodech.
Nejlepší funkce ClickUp
- Odkazujte na úkoly, propojujte dokumenty, přiřazujte vlastníky v reálném čase a převádějte zprávy z ClickUp Chat na úkoly, které lze realizovat, abyste eliminovali běžné náklady spojené s kopírováním rozhodnutí z chatu do projektového nástroje.
- Zlepšete přehlednost po schůzce tím, že zaznamenáte ClickUp Clips s aktualizacemi, návody nebo vysvětleními a připojíte je přímo k úkolům nebo dokumentům.
- Pomocí automatizací v ClickUp můžete automatizovat pracovní postupy po schůzce, jako je přiřazování úkolů správným osobám, přiřazování úrovní priority, nastavování termínů, přesouvání úkolů mezi stavy nebo informování zúčastněných stran.
- Vizualizujte výsledky schůzek pomocí více než 15 přizpůsobených zobrazení podle vašich potřeb – zobrazení Ganttova diagramu pro závislosti a časové osy, zobrazení tabule ve stylu Kanban pro vizuální správu pracovní zátěže, zobrazení seznamu filtrované podle úkolů s vysokou prioritou a další.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být pro začínající uživatele trochu matoucí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 uvádí:
Po vyzkoušení různých platforem během své kariéry projektového manažera mohu říci, že ClickUp se stal mým oblíbeným. Obzvláště se mi líbí funkce AI Notetaker: jako projektový manažer je pro mě tato funkce doslova zlatým dolem. Mohu se soustředit na schůzku, aniž bych se rozptyloval psaním poznámek, protože systém generuje jasné shrnutí s klíčovými body, a to jak u krátkých schůzek, tak u dlouhých, kde je obtížné sledovat celý průběh.
Po vyzkoušení různých platforem během své kariéry projektového manažera mohu říci, že ClickUp se stal mým oblíbeným. Obzvláště se mi líbí funkce AI Notetaker: jako projektový manažer je pro mě tato funkce doslova zlatým dolem. Mohu se soustředit na schůzku, aniž bych se rozptyloval psaním poznámek, protože systém generuje jasné shrnutí s klíčovými body, a to jak u krátkých schůzek, tak u dlouhých, kde je obtížné sledovat celý průběh.
📮 ClickUp Insight: 62 % respondentů tvrdí, že AI agenti zatím nesplňují očekávání, popisují je jako nástroje v rané fázi vývoje nebo dokonce jako nástroje, které vytvářejí více práce, než kolik jí ušetří.
Tato frustrace se často projevuje při předávání úkolů. Agent shrne schůzku, navrhne další kroky nebo upozorní na problém a pak přestane. Vy stále musíte ručně vytvářet úkoly z akčních položek, přiřazovat vlastníky, aktualizovat stavy a provádět následné kroky.
Super agenti jsou navrženi tak, aby se postarali o všechny tyto kroky. Mohou pomocí řetězových akcí proměnit poznámky z jednání v úkoly, aktualizovat stav projektů, směrovat práci správným vlastníkům a udržovat pracovní toky v pohybu uvnitř stejného systému, kde dochází k jejich provádění.
Když umělá inteligence dokáže převést práci z „toto by se mělo stát“ na „to už se děje“, její hodnota se stává reálnou.
2. Granola (nejlepší pro vylepšení poznámek z jednání s podporou AI)
Asistent pro schůzky Granola AI se zaměřuje na vylepšení vašich poznámek, nikoli na jejich úplné nahrazení výstupy AI. Po osobních nebo obchodních schůzkách vylepšuje to, co jste napsali, a přidává kontext z přepisů generovaných AI, aby vytvořil strukturované a praktické souhrny.
Jelikož nástroj běží na vašem zařízení a zaznamenává zvuk lokálně, vaše poznámky zůstávají zcela soukromé. Až budete připraveni je sdílet, můžete je pomocí vestavěných integrací odeslat přímo do nástrojů jako Slack, Notion, HubSpot, Affinity, Attio a Zapier.
Pro lepší formátování máte k dispozici základní Markdown, který vám umožní strukturovat poznámky pomocí záhlaví a odrážek. Do poznámek můžete také přidávat obrázky a snímky obrazovky, abyste poskytli další kontext.
Nejlepší funkce Granola
- Synchronizujte aplikaci s kalendářem Google nebo Outlook, abyste viděli nadcházející schůzky.
- Využijte kontextové informace z událostí ve vašem kalendáři, jako jsou názvy schůzek, časy a účastníci, k vytváření užitečnějších poznámek ze schůzek a připomínek.
- Vytvořte nebo vyberte šablony poznámek pro běžné typy schůzek, jako jsou individuální schůzky, pohovory nebo prodejní prezentace.
Omezení Granoly
- Export poznámek do jiných systémů nebo synchronizace s širšími pracovními postupy není tak plynulá jako u konkurence s pokročilou AI.
Ceny Granola
- Základní: zdarma
- Podnikání: 14 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 35 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Granola
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Granole?
Přímo z recenze G2:
Na Granole se mi nejvíc líbí, jak snadno zpracovává poznámky ze schůzek, aniž by narušovala plynulost konverzace. Naslouchá přímo z audia mého zařízení, aniž by se do hovorů zapojovaly boty, a vytváří přehledné, strukturované souhrny s rozhodnutími, akčními položkami a klíčovými body.
Na Granole se mi nejvíc líbí, jak snadno zpracovává poznámky ze schůzek, aniž by narušovala plynulost konverzace. Naslouchá přímo z audia mého zařízení, aniž by se do hovorů zapojovaly boty, a vytváří přehledné, strukturované souhrny s rozhodnutími, akčními položkami a klíčovými body.
📚 Další informace: Nejlepší nástroje AI pro zvýšení produktivity
3. Superpowered (nejlepší pro automatizované poznámky z jednání ve vysoké kvalitě)
Superpowered vám umožní soustředit se na diskuse, zatímco se postará o pořizování poznámek.
Funkce automatického připojení vás dostane na schůzky včas a odpočítávání vám dá 10 minut před každou událostí vědět. A pokud se opozdíte, můžete to ostatním účastníkům dát vědět pouhým kliknutím.
Tento nástroj nezaznamenává ani neukládá audio ani video a přepisy se mažou 7 dní po vytvoření poznámek. Splňuje také standardy SOC-2 Type-2 a GDPR.
Nejlepší funkce s mimořádným výkonem
- Získejte přizpůsobitelné šablony AI pro strukturované poznámky podle typu schůzky.
- Integrujte je s Google Drive, Slack, Zapier a Notion pro propojení pracovních postupů.
- Vytvářejte přepisy v více než 50 jazycích, včetně japonštiny, francouzštiny, italštiny a dalších.
Omezení supervýkonných nástrojů
- Tento nástroj postrádá pokročilé funkce pro analýzu schůzek, které nabízejí větší a komplexnější platformy.
Supervýkonné ceny
- Zdarma
- Základní: 36 $/měsíc
- Pro: 108 $/měsíc
Supervýkonná hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Superpowered?
Uživatel na Product Hunt říká:
Dříve jsem si pečlivě dělal poznámky z jednání a pak trávil čas jejich formátováním a zadáváním úkolů, ale teď se o to nemusím starat. Také se mi líbí, že to nenarušuje průběh jednání!
Dříve jsem si pečlivě dělal poznámky z jednání a pak trávil čas jejich formátováním a zadáváním úkolů, ale teď se o to nemusím starat. Také se mi líbí, že to nenarušuje průběh jednání!
👀 Věděli jste? Studie ukazují, že zaměstnanci tráví 15 % svého pracovního času na schůzkách, ale pouze 37 % schůzek skutečně vede k rozhodnutí. Ještě horší je, že 64 % opakujících se schůzek a 60 % jednorázových schůzek nemá žádný program, což týmům ztěžuje soustředění se nebo sledování výsledků.
Asistenti schůzek s umělou inteligencí řeší tento problém automatickým generováním programů, zaznamenáváním diskusí a organizováním následných kroků, čímž zajišťují, že schůzky skutečně vedou k akci.
4. Otter. ai (nejlepší pro živý přepis a prohledávatelné archivy schůzek)
Otter dokáže v reálném čase přepisovat virtuální i osobní schůzky, takže můžete sledovat konverzaci v okamžiku, kdy probíhá, a okamžitě ji zkontrolovat. Během schůzek tento nástroj AI automaticky přidává do přepisu snímky sdílených prezentací nebo obrazovek. Díky těmto vizuálním odkazům vedle textu získáte úplný kontext toho, o čem se diskutovalo.
Můžete komunikovat s AI Chatem tohoto nástroje, klást otázky v přirozeném jazyce týkající se přepisu a získávat užitečné odpovědi. Může také přímo z obsahu vaší schůzky vytvářet návrhy následných e-mailů nebo zpráv o dalších krocích a vytvářet kontextové shrnutí konkrétních témat, která byla v konverzaci probírána.
Pro lepší kontrolu můžete synchronizované kalendáře zapnout nebo vypnout, aby se v aplikaci zobrazovaly pouze relevantní schůzky. Můžete také povolit nebo zakázat automatické umisťování poznámek pro konkrétní kalendáře nebo schůzky.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Označte mluvčí ve svých přepisech a nástroj je automaticky identifikuje v budoucích hovorech, aniž byste je museli opakovaně ručně označovat.
- Pomocí AI identifikujte klíčové priority a další kroky vyplývající z konverzace a automaticky přiřazujte úkoly příslušným účastníkům.
- Vytvořte kanály, abyste týmům poskytli sdílený prostor, kde mohou spolupracovat na konverzacích a přepisech.
Omezení Otter. ai
- Někteří uživatelé uvedli, že přesnost nástroje při rozpoznávání různých přízvuků a schopnost identifikovat mluvčího nejsou spolehlivé.
Ceny Otter. ai
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 24 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Zde je názor uživatele na G2:
Otter se vždy připojuje k jednání včas a spolehlivě, což z něj dělá spolehlivý nástroj pro náš tým. Jeho schopnost zaznamenávat jasné a přesné souhrny nám umožňuje vrátit se k důležitým bodům, aniž bychom museli znovu sledovat celou nahrávku.
Otter se vždy připojuje k jednání včas a spolehlivě, což z něj dělá spolehlivý nástroj pro náš tým. Jeho schopnost zaznamenávat jasné a přesné souhrny nám umožňuje vrátit se k důležitým bodům, aniž bychom museli znovu sledovat celou nahrávku.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain MAX, vaše desktopová super aplikace s umělou inteligencí, rozšiřuje umělou inteligenci na celý pracovní postup související se schůzkami. Propojuje všechny nástroje ve vašem technologickém stacku, takže můžete nové informace propojit se správnými projekty nebo dokumenty v průběhu diskuse, aniž byste museli ručně přenášet informace mezi nástroji.
Brain MAX podporuje pracovní postupy založené na hlasu prostřednictvím funkce Talk To Text, která vám umožňuje diktovat nápady, vytvářet úkoly, psát zprávy nebo aktualizovat podrobnosti projektu přímo pomocí hlasových příkazů. Po schůzkách shrnuje aktualizace napříč projekty a odpovídá na otázky týkající se schůzek.
5. Fireflies. ai (nejlepší pro automatizované zápisy z jednání s analýzou jednání)
Díky automatickému a přesnému přepisu schůzek a podpoře ve více než 100 jazycích je Fireflies.ai spolehlivou aplikací pro pořizování poznámek. Získáte prohledávatelné archivy schůzek a AI asistenta AskFred, který odpoví na vaše otázky týkající se minulých schůzek.
Feed založený na umělé inteligenci poskytuje shrnutí posledních schůzek ve formě odrážek, takže můžete rychle prolistovat klíčové body a priority, aniž byste museli číst celé přepisy. Před schůzkami si můžete prohlédnout body diskuse a nevyřízené úkoly z předchozích hovorů, takže získáte kompletní kontext ještě předtím, než se připojíte.
Pro usnadnění spolupráce můžete vytvářet a sdílet zvukové klipy ze zaznamenaných schůzek, označovat členy týmu pro následné kroky a třídit schůzky podle tématu nebo klienta. Týmy mohou také na dashboardu vidět metriky konverzace, jako jsou analýzy doby hovoru, analýzy sentimentu, sledování témat, filtry AI a další.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Získejte přístup k souhrnu generovanému umělou inteligencí, úplnému přepisu, videozáznamu, analýzám a akčním položkám pro každou schůzku v Fireflies Notepad.
- Zaznamenávejte offline konverzace, osobní schůzky, hlasové poznámky a telefonní hovory směrované přes počítač pomocí Fireflies Web Recorder.
- Nastavte hlasové příkazy, aby se během schůzek automaticky vytvářely úkoly v integrovaných nástrojích pro správu projektů.
Omezení Fireflies. ai
- Shrnutí generovaná umělou inteligencí ne vždy zachycují klíčové body přesně, takže je uživatelé musí ručně opravovat nebo upřesňovat.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 18 $ za místo/měsíc
- Podnikání: 29 $ za místo/měsíc
- Enterprise: 39 $ za místo/měsíc
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai?
Uživatel G2 říká:
Používám Fireflies. ai k automatickému nahrávání, přepisu a shrnutí svých schůzek. Nejvíce se mi líbí shrnutí schůzek generovaná umělou inteligencí, protože mi pomáhají při schůzkách, kterých se nemohu zúčastnit, ale přesto získám podrobnosti o diskusi.
Používám Fireflies. ai k automatickému nahrávání, přepisu a shrnutí svých schůzek. Nejvíce se mi líbí shrnutí schůzek generovaná umělou inteligencí, protože mi pomáhají při schůzkách, kterých se nemohu zúčastnit, ale přesto získám podrobnosti o diskusi.
🧠 Zajímavost: Pokud máte pocit, že máte v úterý nabitý kalendář, není to jen vaše představa. Studie společnosti Microsoft ukazuje, že úterý je nejrušnějším dnem z hlediska schůzek, které tvoří 23 % týdenních schůzek.
6. MeetGeek (nejlepší pro strukturovanou a prohledávatelnou dokumentaci schůzek)
MeetGeek automaticky generuje zápisy z jednání pomocí umělé inteligence a krátce po skončení hovoru zasílá účastníkům strukturované shrnutí v e-mailu. E-mail obsahuje přehled v délce jednoho odstavce, osnovu jednání, další kroky, klíčové body s akčními položkami a odkaz na úplný přepis.
Můžete kontrolovat, kdo je obdrží, upravit vygenerované shrnutí před odesláním, přizpůsobit obsah a použít nástroje jako uložit, kopírovat, resetovat nebo znovu vygenerovat, abyste vylepšili výstup.
Automatizované pracovní postupy vám umožňují propojit vaše schůzky s dalšími nástroji ve vašem technologickém stacku, jako jsou RingCentral, Notion, Trello atd. Můžete vytvořit jednoduchá pravidla pracovního postupu, která se spustí pro všechny schůzky nebo pouze pro ty, které splňují určitá kritéria. Asistent schůzky pak odešle buď úplné shrnutí, nebo vybrané hlavní body, jako jsou klíčová rozhodnutí nebo akční položky, do vámi vybrané aplikace.
Nejlepší funkce MeetGeek
- Zaznamenávejte ad hoc schůzky, které nemáte v kalendáři, vložením odkazu do vstupního formuláře nástroje nebo zasláním pozvánky do kalendáře schůzkovému botovi.
- Ovládejte přístup tím, že schůzky nastavíte jako soukromé nebo veřejné, sdílíte pouze konkrétní důležité body nebo definujete pravidla sdílení v týmu, aby byl obsah schůzky dostupný pro členy týmu.
- Ptejte se na rozhodnutí, následné kroky nebo konkrétní body z minulých schůzek a získejte okamžité odpovědi, aniž byste museli procházet přepisy pomocí AI Chat.
Omezení MeetGeek
- U důležitých ad hoc schůzek, které nebyly naplánovány nebo synchronizovány předem, může být obtížné zahájit přepis uprostřed schůzky.
Ceny MeetGeek
- Základní: zdarma
- Pro: 15,99 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 27 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze MeetGeek
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MeetGeek?
Recenze uživatele uvádí:
Jako lektor jazyků považuji MeetGeek za velmi užitečný nástroj pro sledování mých lekcí a pokroku mých klientů. Je snadno použitelný, automaticky vyhledává moje schůzky a připojuje se k nim bez většího zásahu z mé strany. Poskytuje dobré shrnutí, které mi pomáhá soustředit se na klíčové body pro mé další lekce.
Jako lektor jazyků považuji MeetGeek za velmi užitečný nástroj pro sledování mých lekcí a pokroku mých klientů. Je snadno použitelný, automaticky vyhledává moje schůzky a připojuje se k nim bez většího zásahu z mé strany. Poskytuje dobré shrnutí, které mi pomáhá soustředit se na klíčové body pro mé další lekce.
📚 Další informace: Nejlepší nástroje pro zvýšení produktivity agentur a týmů
7. tl;dv (nejlepší pro tématické shrnutí s časovými značkami a připnutými momenty)
Místo dlouhého textu organizují AI funkce tl;dv zápisy podle témat, takže můžete rychle procházet rozhodnutí, výzvy, následné kroky a opakující se témata. Každé téma obsahuje stručné shrnutí a odkaz na místo v nahrávce, kde bylo diskutováno.
Tento nástroj také podporuje poloautomatické poznámky, protože vám umožňuje označit klíčové momenty během schůzky. Když něco označíte, AI vygeneruje soustředěné shrnutí tohoto konkrétního momentu a pomocí AI přiřazeného tagu jej začlení do širšího shrnutí.
Díky šablonám schůzek můžete vytvářet a aplikovat vlastní struktury na své schůzky, aby souhrny generované umělou inteligencí měly předem definovaný formát. To usnadňuje přeměnu opakujících se diskusí na schůzkách na strukturovanou dokumentaci procesů a postupnou standardizaci pracovních postupů.
tl;dv nejlepší funkce
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně příkladů specifických pro jednotlivé role, abyste ze záznamů schůzek získali lepší a strukturovanější informace.
- Využijte konverzační inteligenci k identifikaci klíčových témat, trendů, rozhodnutí a opakujících se témat v jednotlivých i více schůzkách.
- Využijte AI agenty k zaznamenávání, shrnování, analýze a integraci obsahu schůzek do vašich stávajících nástrojů a procesů pro komplexní správu pracovního toku schůzek.
Omezení tl;dv
- Několik uživatelů zmínilo chybějící funkce, jako je shrnutí více schůzek dohromady nebo seskupení schůzek pro širší analýzu.
Ceny tl;dv
- Zdarma
- Pro: 29 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 98 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze tl;dv
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o tl;dv?
tl;dv je neuvěřitelně užitečný nástroj pro přípravu shrnutí schůzek a zaznamenávání všech klíčových bodů diskuse. Možnost výběru z různých šablon shrnutí zefektivňuje proces a zajišťuje konzistentnost napříč týmy.
tl;dv je neuvěřitelně užitečný nástroj pro přípravu shrnutí schůzek a zaznamenávání všech klíčových bodů diskuse. Možnost výběru z různých šablon shrnutí zefektivňuje proces a zajišťuje konzistentnost napříč týmy.
8. Fathom (nejlepší pro okamžité shrnutí schůzek s AI chatem a playlisty s nejdůležitějšími body)
AI notetaker od Fathom promění celou vaši schůzku v 1–2minutové shrnutí s jasně uvedenými hlavními body, rozhodnutími a úkoly. Má také chatovací AI rozhraní, kde můžete klást otázky týkající se vašich schůzek nebo požádat o následné návrhy a postřehy po skončení hovoru.
Nástroj je integrován se Slackem, Zapierem, HubSpotem, Salesforce, Asanou atd., takže data ze schůzek mohou proudit do vašeho širšího pracovního prostředí. Týmům nabízí funkce jako sdílené složky, řízení přístupu, nahrávání playlistů, sdílení zvýrazněných částí atd., takže všichni zůstávají v obraze, i když zmeškali hovor.
Získáte přepis v mnoha jazycích s možností vytvořit vlastní slovníky nebo slovníčky pro zkratky a žargon vaší společnosti. To pomáhá zlepšit přesnost přepisu a celkovou efektivitu schůzek, zejména v diskusích, které zahrnují složitou nebo technickou terminologii.
Nejlepší funkce Fathom
- Organizujte efektivní schůzky vytvářením seznamů klíčových momentů pro zaškolování, školení nebo retrospektivy.
- Nechte nástroj sledovat tempo a dynamiku vaší schůzky na pozadí, zatímco vy pokračujete v konverzaci s funkcemi AI koučování v reálném čase.
- Kdykoli si můžete znovu prohlédnout přepisy, shrnutí a nejdůležitější body na svém panelu Fathom Dashboard, který ukládá všechny vaše nahrávky.
Pochopte omezení
- Neexistuje žádná speciální mobilní aplikace, takže ji můžete používat pouze pro schůzky, kterých se účastníte z počítače nebo notebooku.
Ceny Fathom
- Zdarma
- Tým: 19 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 29 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Uživatel G2 říká:
Na Fathom se mi nejvíce líbí, jak hladce zvládá schůzky bez jakéhokoli dalšího úsilí z mé strany. Automaticky nahrává, ukládá vše do cloudu a poskytuje kompletní přepis. Pokud zapomenu nějaký detail nebo potřebuji znovu projít diskusi, mohu se rychle vrátit a zkontrolovat ji.
Na Fathom se mi nejvíce líbí, jak hladce zvládá schůzky bez jakéhokoli dalšího úsilí z mé strany. Automaticky nahrává, ukládá vše do cloudu a poskytuje kompletní přepis. Pokud zapomenu nějaký detail nebo potřebuji znovu projít diskusi, mohu se rychle vrátit a zkontrolovat ji.
📚 Číst více: Nejlepší software pro projektové řízení, který extrahuje rozhodnutí z poznámek ze schůzek
📮ClickUp Insight: 27 % respondentů našeho průzkumu se domnívá, že týdenní aktualizace by mohly být nahrazeny asynchronními alternativami, zatímco 25 % říká totéž o denních standupech. To však může znamenat nutnost používat několik specializovaných nástrojů, což vede k roztříštěnosti informací a vzniku dodatečných nákladů. ClickUp revolucionalizuje týmovou práci tím, že centralizuje diskuse prostřednictvím komentářových vláken, umožňuje rychlé zaznamenávání aktualizací prostřednictvím ClickUp Clips a mnoho dalšího – to vše na jedné platformě.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako Trinetrix snížily počet zbytečných schůzek o 50 % díky ClickUp!
9. Fellow (nejlepší pro strukturované zápisy z jednání a programy jednání založené na umělé inteligenci)
Fellow je software pro správu schůzek, který do vašich pracovních postupů při schůzkách integruje funkce umělé inteligence.
Integruje se s platformami jako Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a Slack, aby zaznamenával schůzky, přepisoval zvuk, detekoval rozhodnutí a extrahoval akční položky.
Asistent AI „Ask Fellow“ prohledává všechny vaše minulé schůzky, aby našel aktualizace, které jste zmeškali, a vytáhl relevantní výňatky a shrnutí, aniž by bylo nutné přehrávat celé hovory.
AI také pomáhá snadno se připravit na schůzky. Nástroj „AI Agenda Builder“ generuje strukturované nadpisy agendy a body k diskusi na základě názvu schůzky a popisu v kalendáři. A nástroj „AI Suggested Topics“ navrhuje témata, která můžete přidat do agendy schůzky.
Nejlepší funkce Fellow
- Ukládejte zaznamenané schůzky a přepisy do centralizovaného úložiště, kde je můžete organizovat podle kanálů a kdykoli se k nim vrátit a přehodnotit rozhodnutí.
- Získejte plně přizpůsobitelné šablony poznámek AI pro denní porady, townhall meetingy, týdenní priority, úvodní hovory s klienty a další.
- Zajistěte bezpečnost dat ze schůzek pomocí podrobných kontrol přístupu, správy podnikových dat a souladu s normami SOC 2, HIPAA a GDPR.
Omezení Fellow
- Někteří uživatelé mají pocit, že univerzální shrnutí ne vždy odpovídají konkrétním typům schůzek bez přizpůsobení.
Ceny Fellow
- Zdarma
- Tým: 11 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 23 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 25 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze ostatních uživatelů
- G2: 4,7/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fellow?
Zde je příspěvek uživatele G2:
Na Fellow se mi nejvíc líbí, jak je intuitivní a uživatelsky přívětivý. Usnadňuje správu schůzek, poznámek a následných kroků, pomáhá mi udržovat pořádek a efektivně spolupracovat s mým týmem.
Na Fellow se mi nejvíc líbí, jak je intuitivní a uživatelsky přívětivý. Usnadňuje správu schůzek, poznámek a následných kroků, pomáhá mi udržovat pořádek a efektivně spolupracovat s mým týmem.
🧠 Zajímavost: 58 % zaměstnanců přiznává, že si v kalendáři blokují čas, aby si zajistili čas na soustředění a nemuseli se účastnit dalších schůzek.
10. Avoma (nejlepší pro informace o schůzkách zaměřené na prodej a koučování v reálném čase)
Avoma je AI-poháněný kouč schůzek, který detekuje klíčové prvky konverzace, jako jsou námitky zákazníků, zmínky o konkurenci, problémové body a priority, a zvýrazňuje je pro kontrolu. Také hodnotí hovory na základě vaší vlastní prodejní metodiky nebo vlastních kritérií, což pomáhá identifikovat, kde zástupci potřebují koučování nebo kde mohou být obchody ohroženy.
Funkce jako „Live Answer Assistant“ poskytují kontextové návrhy během živých hovorů a „Smart Trackers“ sledují důležité fráze, aby vás upozornily na rizika a příležitosti.
Díky funkci „Záložky“ můžete označit klíčové momenty časovým razítkem, zaznamenat okolní konverzaci, shrnout ji do krátké poznámky a uspořádat ji do příslušné kategorie.
Nejlepší funkce Avoma
- Organizuje shrnutí do chytrých kapitol a kategorií, takže poznámky lze později snadněji prohledávat a rozumět jim.
- Získejte AI asistenty, kteří dokážou odpovědět na otázky související s jednáními a podporovat rozhodování napříč odděleními.
- Sledujte vzorce, jako je poměr mluvení a poslouchání a trendy témat, abyste pochopili, v čem se liší ti nejúspěšnější, a replikujte tyto chování ve svém týmu.
Omezení Avoma
- Uživatelé hlásí občasné nepřesnosti v funkcích AI pro přepis a shrnování, zejména v náročných podmínkách, jako je špatná kvalita zvuku, silný přízvuk nebo diskuse plné technického žargonu.
Ceny Avoma
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Startup: 29 $ za jedno místo pro záznamník/měsíc
- Organizace: 39 $ za jedno místo pro záznamník/měsíc
- Enterprise: 39 $ za jedno místo pro záznamník/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Avoma?
Recenze uživatele uvádí:
Používám Avoma pro nahrávání a kontrolu prodejních hovorů a funguje velmi hladce a spolehlivě; nezaznamenal jsem žádné selhání ani chyby v přepisu. Velmi oceňuji funkci Ask Avoma, protože mi šetří spoustu času tím, že mi pomáhá kontrolovat konkrétní detaily z konverzací.
Používám Avoma pro nahrávání a kontrolu prodejních hovorů a funguje velmi hladce a spolehlivě; nezaznamenal jsem žádné selhání ani chyby v přepisu. Velmi oceňuji funkci Ask Avoma, protože mi šetří spoustu času tím, že mi pomáhá kontrolovat konkrétní detaily z konverzací.
Proměňte zápisy z jednání ve strukturované, realizovatelné plány pomocí ClickUp
Při hledání nástroje pro pořizování poznámek z jednání je samozřejmě důležitá přesnost přepisu. Stejně důležité je však také to, jak nástroj propojuje poznatky v reálném čase s jejich realizací.
S ClickUp jsou souhrny schůzek přímo propojeny s realizací. Akční položky generované umělou inteligencí lze okamžitě převést na úkoly s vlastníky, termíny a prioritami, takže vám nikdy neuniknou důležité detaily.
Místo samostatné správy přepisů a seznamů úkolů zůstává vše propojeno v jediném pracovním prostoru, kde je automaticky sledován pokrok.
Přejděte od tradičního zapisování poznámek k přeměně konverzací na jasné plány realizace.