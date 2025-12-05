3 nejlepší PM software, který extrahuje rozhodnutí z poznámek ze schůzek v roce [rok]

Schůzky mohou být zdlouhavé.
Nekonečné poznámky, bloudící myšlenky, možná i pár čmáranic.
Ale co kdyby vaše schůzky pro vás skutečně něco udělaly?
Správný nástroj pro řízení projektů dokáže automaticky zaznamenávat poznámky, extrahovat klíčová rozhodnutí a shrnout diskuse, takže se můžete soustředit na konverzaci místo na úklid.
A to nejlepší? Dokáže dokonce vytvářet úkoly, přiřazovat jim vlastníky a zajistit, aby všichni nesli odpovědnost.
Jste připraveni proměnit schůzky v impuls k akci? Pojďme na to.
Proč používat software pro projektové řízení, který extrahuje rozhodnutí z poznámek ze schůzek?
Týmové schůzky mají za úkol zajistit soulad, ale často mají opačný účinek. Důležité detaily jsou ignorovány, úkoly nejsou přiděleny a termíny se posouvají. Každý odchází s několika stránkami neupravených přepisů, ke kterým se už nikdy nevrátí.
Moderní software pro správu projektů založený na umělé inteligenci pro poznámky ze schůzek tento problém řeší.
Zde je několik důvodů, proč stojí za váš čas a peníze...
- Proměňte konverzace v akci okamžitě. Umělá inteligence extrahuje rozhodnutí z poznámek ze schůzek, převádí je na úkoly, přiřazuje jim vlastníky a přidává termíny splnění – takže každý výsledek se stává proveditelným v okamžiku, kdy schůzka skončí.
- Zvyšte odpovědnost ve svém týmu. Když jsou rozhodnutí spojena s úkoly v nástroji pro projektové řízení, není pochyb o tom, kdo je za ně zodpovědný. Každý vidí, na čem se dohodlo, kdo je za to zodpovědný a kdy je termín splnění – což usnadňuje projektové řízení.
- Díky automatizaci pořizování poznámek a zaznamenávání rozhodnutí se týmy vyhnou zasílání následných e-mailů, dohadování se o upřesněních nebo prohledávání záznamů ze schůzek. Ušetřený čas lze věnovat posunu projektů vpřed.
- Zápisy ze schůzek, přepisy a rozhodnutí jsou uloženy na jednom místě. Noví zaměstnanci nebo zainteresované strany se mohou seznámit s minulými schůzkami, aniž by museli tým žádat o aktualizace projektu.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony pro pořizování poznámek pro lepší organizaci
👀 Věděli jste? Podle průzkumu ClickUp „Stav komunikace na pracovišti v roce 2025“ se více než 40 % profesionálů cítí povinno okamžitě po každé schůzce sledovat akční položky. Jelikož jsou však komunikační kanály rozděleny mezi e-mail (42 %) a instant messaging (41 %), jsou akční položky často roztroušeny po celém pracovišti.
Další průzkum HBR ukázal, že týmy ztrácejí více než 60 % svého času hledáním kontextu, informací a akčních položek.
Jak vybrat správný software pro řízení projektů pro získávání rozhodnutí
Při výběru softwaru pro řízení projektů, který dokáže automaticky extrahovat rozhodnutí (a akční položky) z poznámek ze schůzek, zvažte následující funkce:
- Přesnost extrakce: Dokáže nástroj AI rozpoznat z diskuse nejen akční položky, ale i rozhodnutí? Například „Půjdeme s dodavatelem X“ versus „Zvažme dodavatele X“. Měl by také zachytit přiřazení mluvčího, časová razítka a jakékoli nejednoznačnosti.
- Využívá umělou inteligenci: Měl by zachytit celou schůzku, shrnout klíčové body diskuse, zdůraznit rozhodnutí a navrhnout jasné další kroky.
- Převádějte rozhodnutí přímo na úkoly: Nástroj by měl extrahovaná rozhodnutí a akční položky z poznámek ze schůzek převádět na úkoly s vlastníky, termíny a prioritami.
- Integrace s vaší technologií: Komunikační nástroj s umělou inteligencí by měl být synchronizován se Zoomem, Google Meets, Teams a vaším kalendářem, aby zapisovatel mohl automaticky připojit ke schůzkám a centrálně ukládat rozhodnutí.
- Soulad s předpisy a bezpečnost dat: Váš AI zápisník by měl být v souladu s SOC 2 a HIPAA a poskytovat bezpečnost na podnikové úrovni. Šifrování typu end-to-end pomáhá chránit přepisy schůzek a rozhodnutí, zejména pokud se vašich hovorů účastní klienti nebo se týkají důvěrných témat.
Zde je stručné srovnání nejlepších uchazečů.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Řízení projektů pomocí umělé inteligence a přeměna poznámek ze schůzek na konkrétní úkoly
|AI Notetaker, Contextual AI, SyncUps, více než 1 000 integrací
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Fathom
|Vícejazyčné souhrny v reálném čase
|Automatické nahrávání hovorů, označování rozhodnutí, integrace CRM
|K dispozici je bezplatný tarif. Tarif Pro začíná na 20 $/uživatel/měsíc.
|Fireflies. ai
|Prohledávatelný přepis
|Přepis více než 40 aplikací, vyhledávání klíčových slov, zvýraznění úkolů
|Bezplatný tarif; placené tarify od 18 $/uživatel/měsíc
🔴 Pokles produktivity: Náklady na rychlé odpovědi nelze ignorovat. Znalostní pracovníci ztrácejí po každém přerušení až 23 minut soustředění.
Po pouhých 20 minutách přerušení výkonu se hladina stresu prudce zvýší. Lidé hlásí vyšší frustraci, pracovní zátěž, námahu a tlak.
📮 ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy ze schůzek, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.
S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v praktické úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že nic neunikne vaší pozornosti.
Nejlepší software pro projektové řízení, který extrahuje rozhodnutí z poznámek ze schůzek a umožňuje je využít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Mezi nejlepší software pro poznámky ze schůzek s umělou inteligencí patří:
1. ClickUp (projektové řízení založené na umělé inteligenci a přeměna poznámek ze schůzek v konkrétní úkoly)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, integruje projektový management a pořizování poznámek pomocí umělé inteligence. Eliminuje potřebu samostatných nástrojů pro schůzky, úkoly, dokumenty a následné kroky.
Podívejme se, jak ClickUp centralizuje vaše pracovní postupy, kontext a rozhodnutí ze schůzek.
Proměňte roztříštěné konverzace ve strukturovanou práci s AI Notetaker
AI Notetaker od ClickUp se připojí k vašim schůzkám, zaznamená konverzaci a vygeneruje přesné přepisy s označením mluvčích.
Může se také automaticky připojit k schůzkám Zoom, Google Meet a Teams přímo z vašeho kalendáře – bez nutnosti ručního nastavení nebo pozvánek. Tímto způsobem jsou zaznamenány všechny důležité diskuse, i když máte dvojí rezervaci nebo přepínáte mezi hovory.
Ale jde to daleko za hranice pouhého přepisu.
Pomocí kontextové umělé inteligence zvýrazňuje rozhodnutí, vyzdvihuje akční položky, identifikuje vlastníky a extrahuje klíčové body.
Když použijete AI pro poznámky ze schůzek, všechny poznatky se přímo promítnou do vašeho pracovního prostoru. Toto video vám ukáže, jak na to:
Takto AI Notetaker od ClickUp přidává vaší práci větší hodnotu:
- Snadno rozlišujte mezi účastníky schůzky a rozpoznávejte různé řečníky, což usnadňuje jasné přiřazení nápadů.
- Analyzujte mezery ve znalostech a objevte oblasti, které je třeba zlepšit, abyste omezili nadměrné mluvení nebo opakování.
- Získejte podrobné souhrny schůzek, časová razítka a klíčové body v ClickUp Docs pro okamžité sdílení.
- Automaticky vytvářejte úkoly na základě zjištěných akčních položek a navrhujte závislosti a priority v reálném čase.
- Vytvářejte prohledávatelné přepisy, abyste neztratili kontext.
Získejte kontextové informace pomocí ClickUp Brain
Integrovaný AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, převádí konverzace a obsah na praktické poznatky ve vašem pracovním prostoru.
Mezi funkce ClickUp Brain patří:
- Inteligentní generování obsahu: Návrhy programu schůzek, shrnutí, e-maily a aktualizace projektů přizpůsobené vašim pracovním postupům.
- Získávání poznatků: Shrňte poznámky ze schůzek, dokumenty a vlákna komentářů.
- Překlad: Přepište své poznámky ze schůzek do více jazyků.
- Kontextová doporučení: Navrhněte další kroky, termíny a automatizace.
⭐ Bonus: Jděte nad rámec poznámek ze schůzek s ClickUp Brain MAX.
ClickUp Brain MAX přináší všechny zdroje dat do vašeho pracovního postupu schůzek, díky čemuž je získávání rozhodnutí bohatší a přesnější. Takto posune vaše schůzky dále:
Vytváření úkolů s bohatým kontextem: Převádějte poznatky ze schůzek na úkoly, které jsou předem naplněny propojenými soubory, historií a podpůrnou dokumentací – bez nutnosti prohledávat minulé schůzky nebo disky.
Sjednocené vyhledávání napříč všemi aplikacemi : Okamžitě načtěte data z Google Drive, Sheets, Slack, Confluence, GitHub a dalších aplikací, abyste obohatili rozhodnutí o kontext.
Zachycení řeči do textu : Zaznamenejte předpoklady, rizika nebo následné kroky a přeměňte je na strukturované poznámky nebo úkoly, aniž byste je museli ručně zadávat.
Odstraňuje rozptýlení AI : Nahrazuje samostatné nástroje AI, poznámkové bloky a předplatné produktivity jednotnou platformou.
Kontextové povědomí napříč aplikacemi: Když je přijato rozhodnutí na schůzce, Brain MAX automaticky vyhledá související dokumenty, minulé diskuse nebo závislosti z jiných nástrojů.
Proměňte poznámky ze schůzek v živé, akční dokumenty pomocí ClickUp Docs
ClickUp Docs vám umožňuje ukládat všechny poznámky ze schůzek, shrnutí, rozhodnutí a úkoly do plně integrovaného znalostního centra.
Protože dokumenty jsou nativní součástí ClickUp, každá stránka může odkazovat na živé úkoly, vkládat zobrazení, označovat vlastníky a odkazovat na skutečné časové osy projektů.
Můžete společně upravovat poznámky, přidávat komentáře a jedním kliknutím převádět text nebo akční položky na úkoly.
Shrnutí schůzek lze ukládat přímo do dokumentu, takže vaše diskuse budou propojené, prohledávatelné a budou trvale součástí vašeho pracovního prostoru. Už se nebudete muset snažit vzpomenout si, kdo co napsal a kde to bylo uloženo.
Nechte těžkou práci na AI agentech
AI agenti ClickUp fungují jako inteligentní kolegové. Poslouchají vaše schůzky, rozumí tomu, co je třeba udělat dál, a provádějí za vás následné úkoly.
Místo pouhého generování návrhů mohou tito agenti plánovat, přijímat opatření a koordinovat úkoly v celém vašem pracovním prostoru.
Snižte manuální úsilí spojené s převáděním diskusí ze schůzek na platformě Zoom nebo jiných schůzek do konkrétních úkolů.
Příklad: Po hovoru s klientem AI agent zkontroluje shrnutí zapisovatele, extrahuje klíčová rozhodnutí a okamžitě vytvoří úkoly s vlastníky, prioritami a propojenými dokumenty.
Pokud následná akce závisí na souboru v Google Drive nebo rozpočtovém listu v Sheets, agent automaticky zahrne tento kontext. Pokud se něco později zpozdí, může eskalovat, upozornit vlastníky nebo upravit časové plány na základě změn v projektu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte okamžité schůzky: Pomocí SyncUps můžete rychle navázat audio a video hovory a sdílet svou obrazovku v rámci pracovního prostoru ClickUp. Po schůzce získáte souhrny schůzky a akční položky.
- Nahraďte vysvětlující schůzky nahrávkami obrazovky: Nahrávejte krátká videa obrazovky, abyste objasnili rozhodnutí, sdíleli zpětnou vazbu nebo prošli další kroky pomocí Clips.
- Nechte svůj tým soustředit se na to nejdůležitější: Priority úkolů okamžitě ukazují, které úkoly ze schůzek vyžadují nejvyšší pozornost, a pomáhají týmům seřadit práci bez zmatků a následných dotazů.
- Zabraňte překážkám a vyvarujte se přepracování: Zmapujte, které úkoly závisí na jiných, aby týmy znaly správný pořadí provedení pomocí ClickUp Dependencies.
- Hladká integrace: Propojte ClickUp se Slackem, Google Workspace, Zoomem, GitHubem, Figmou a dalšími nástroji, aby se poznámky ze schůzek, rozhodnutí a úkoly přesouvaly napříč celou vaší sadou nástrojů pomocí ClickUp Integrations.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí ClickUp může být pro nového uživatele ohromující.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají o ClickUp skuteční uživatelé?
Zde je názor recenzenta G2 na používání AI Notetaker od ClickUp:
Integrovaný nástroj ClickUp AI pro pořizování poznámek je překvapivě užitečný, zejména pro shrnování schůzek a úsporu času při následných činnostech. Oceňujeme také možnost publikovat jasné a strukturované poznámky k vydání přímo v rámci platformy, což pomáhá interním i externím zúčastněným stranám být na stejné vlně.
Integrovaný nástroj ClickUp AI pro pořizování poznámek je překvapivě užitečný, zejména pro shrnování schůzek a úsporu času při následných činnostech. Oceňujeme také možnost publikovat jasné a strukturované poznámky k vydání přímo na platformě, což pomáhá interním i externím zúčastněným stranám být na stejné vlně.
📚 Další informace: Jak spravovat schůzky v ClickUp
2. Fathom (nejlepší pro vícejazyčné zvýraznění v reálném čase)
Asistent pro schůzky Fathom AI, založený na umělé inteligenci, vám pomůže zaznamenávat schůzky, aniž byste se museli spoléhat na ruční psaní poznámek.
Tento nástroj automaticky nahrává hovory, generuje přepisy a umožňuje vám během schůzky označit klíčové body diskuse (akční položky nebo následné kroky).
Můžete se Fathom zeptat na jakékoli otázky týkající se schůzek vašeho týmu v přirozeném jazyce a získat okamžité odpovědi. Fathom vám také umožňuje vyhledávat informace v celé knihovně schůzek vaší organizace. To zahrnuje minulá rozhodnutí, zpětnou vazbu od zákazníků a strategické diskuse.
Software pro zápisy ze schůzek zvládá technickou terminologii, jakmile jej naučíte pojmy z vašeho oboru.
Může sdílet poznámky ze schůzek s konkrétními členy týmu na základě toho, kdo se schůzky účastnil a jaká témata byla projednána.
Prozkoumejte nejlepší funkce
- Označte klíčové momenty během hovoru, přidejte kontext, položte otázky a označte členy týmu pro spolupráci v reálném čase.
- Vytvořte si vlastní šablony shrnutí schůzek na základě pracovních postupů vašeho týmu.
- Synchronizuje se s nástroji jako Slack, HubSpot, Salesforce, Notion, Asana a dalšími, což usnadňuje automatizované pracovní postupy od schůzky po úkol nebo kontakt se zákazníkem.
Pochopte omezení
- Nepodporuje funkce pro řízení projektů, jako je sledování pokroku, přiřazování úkolů a další.
Porozumějte cenám
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Pro: 20 $ za uživatele/měsíc
- Tým: 18 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 28 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 5/5 (5 000 recenzí)
Co říkají o Fathomu skuteční uživatelé?
Toto řekl recenzent G2 o Fathom:
Líbí se mi přehledné a snadno navigovatelné souhrny s časovými značkami, díky kterým se mohu přímo přesunout ke klíčovým momentům hovoru. Přepis je obvykle přesný, ale někdy závisí na kvalitě zvuku nebo přízvuku.
Líbí se mi přehledné a snadno navigovatelné souhrny s časovými značkami, díky kterým se mohu přímo přesunout ke klíčovým momentům hovoru. Přepis je obvykle přesný, ale někdy závisí na kvalitě zvuku nebo přízvuku.
📮 ClickUp Insight: Většina schůzek končí bez jasného rozdělení odpovědnosti a projektoví manažeři poté tráví hodiny hledáním úkolů, které je třeba splnit.
S ClickUp AI Notetaker a ClickUp Brain jsou rozhodnutí automaticky zaznamenávána, shrnována a přeměňována na úkoly. Strávíte méně času procházením zápisů a více času posouváním projektů vpřed.
💫 Skutečné výsledky: Zákazníci ClickUp hlásí až 86% úsporu nákladů a zisk 1,1 dne týdně díky automatizaci poznámek ze schůzek, vytváření chytrých shrnutí a jejich převodu na úkoly. Společnosti jako Talent Plus zvýšily pracovní kapacitu o více než 10 %, zatímco Atrato snížilo přetížení vývojářů o 20 % po konsolidaci v ClickUp.
3. Fireflies. ai (nejlepší pro prohledávatelné přepisy)
Fireflies je AI týmový kolega, který přepisuje, shrnuje a analyzuje vaše schůzky.
Umělá inteligence pro pořizování poznámek pracuje pro vás ještě před začátkem schůzky. Získáte předběžné informace s klíčovými postřehy, kontextem a úkoly z předchozích rozhovorů a schůzek.
Během schůzky poskytuje Fireflies živé přepisy ve více než 100 jazycích. Identifikuje také různé řečníky na schůzkách a v audio souborech.
Po schůzce obdržíte okamžitý a komplexní souhrn vytvořený umělou inteligencí, který obsahuje klíčové body, úkoly k provedení a vlastní poznámky.
Live Assist poskytuje informace v reálném čase během konverzací. Například prodejní tým může okamžitě přistupovat k diskusím o cenách z předchozích hovorů, aniž by narušil aktuální hovor.
Díky předem připraveným šablonám pro shrnutí schůzek jsou konverzace dokumentovány, což vede k praktickým akcím.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Přepište hovory z Aircall, RingCentral a dalších volacích zařízení nebo použijte API Fireflies ke zpracování zvukových souborů.
- Automaticky generujte e-maily, pište zprávy, analyzujte konverzace a vytvářejte scorecards.
- Získejte informace, jako je doba vystoupení řečníků, sledování témat a analýza sentimentu.
- Vystřihněte důležité momenty z konverzace do sdílených zvukových úryvků.
Omezení Fireflies. ai
- Shrnutí někdy vyžadují ruční opravy, což snižuje efektivitu.
Ceny Fireflies. ai
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Pro: 18 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 29 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 39 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai?
Toto řekl recenzent G2 o Fireflies. ai:
Fireflies je velmi užitečný, pokud jde o podporu pořizování poznámek. Řekl bych, že je z 80 % přesný, pokud jde o to, o čem se mluví, ale příliš dobře nerozpoznává přízvuky. Nelíbí se mi, že se tak rychle zaplní místo a musíme mazat hovory v historii, abychom uvolnili více místa. Někdy se Fireflies nepřipojí k hovoru rychle a musíme je pozvat. Polovičně spolehlivý.
Fireflies je velmi užitečný, pokud jde o podporu pořizování poznámek. Řekl bych, že je z 80 % přesný, pokud jde o to, o čem se mluví, ale příliš dobře nerozpoznává přízvuky. Nelíbí se mi, že se tak rychle zaplní místo a musíme mazat hovory v historii, abychom uvolnili více místa. Někdy se Fireflies nepřipojí k hovoru rychle a musíme je pozvat. Polovičně spolehlivý.
🔴 Rostoucí problém rozšiřování kontextu: Více než 56 % znalostních pracovníků uvádí, že únava z používání nástrojů, jako je přepínání, upozornění a redundantní platformy, negativně ovlivňuje jejich práci každý týden.
To je kontextová roztříštěnost v praxi. Týmy ztrácejí hodiny hledáním souborů, přepínáním mezi aplikacemi, opakováním aktualizací a vyhledáváním informací, které potřebují k výkonu své práce.
Umělá inteligence měla tento proces zjednodušit, ale většina nástrojů přinesla jen další zmatky.
Kde přichází na řadu ClickUp: Vše, co váš tým potřebuje – úkoly, dokumenty, rozhodnutí, aktualizace – je na jednom místě, plně propojené a vyhledatelné pomocí kontextové AI.
📚 Další informace: Nejlepší alternativy k Fireflies AI pro pořizování poznámek a přepisování
Další nástroje pro projektové řízení, které stojí za zmínku pro pořizování poznámek
Zde jsou tři další nástroje, které přistupují k poznámkám ze schůzek a zaznamenávání rozhodnutí odlišným způsobem.
- Tactiq: Tactiq je lehké rozšíření pro Chrome, které spolupracuje s aplikacemi Zoom, Google Meet a Microsoft Teams a umožňuje přepis v reálném čase. Díky přepisu konkrétních řečníků můžete přesně určit úkoly a rozhodnutí. Pro týmy, které nechtějí měnit svůj nástroj pro správu projektů, ale chtějí samostatný AI záznamník, je Tactiq užitečným nástrojem.
- Sembly AI: Generujte artefakty AI, jako jsou zprávy o opravách chyb, obchodní nabídky nebo tiskové zprávy, přímo z diskusí na schůzkách, což je užitečné pro projektové manažery, kteří potřebují rychlou dokumentaci. Sembly AI dokáže automatizovat projektové plány, sprint backlogy, retrospektivní shrnutí a sledovat rozhodnutí a překážky přímo z výstupů schůzek – bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
- Notion: Notion kombinuje dokumentaci ze schůzek, správu úkolů a sdílení znalostí v jednom pracovním prostoru. Je to užitečná volba, pokud chcete poznámky ze schůzek přímo začlenit do svých pracovních postupů. Po přepisu schůzek můžete poznámky ze schůzek propojit s projektovými stránkami, úkoly, plány nebo SOP. Ukládejte celou historii schůzek do prohledávatelného znalostního centra.
👀 Věděli jste? Počet schůzek začínajících po 20:00 se meziročně zvýšil o 16 %, což je další známkou toho, že tradiční pracovní den mizí.
⭐ Bonus: Zachyťte jakékoli poznatky jedním kliknutím pomocí rozšíření ClickUp pro Chrome. Vytvářejte úkoly z jakékoli webové stránky nebo karty. Zachyťte vizuální prvky (chyby, zpětnou vazbu k uživatelskému rozhraní, ověření koncepce), přidejte poznámky a připojte je přímo k úkolu nebo komentáři, abyste dosáhli rychlejšího přehledu a sladění.
Zajistěte jasné a odpovědné schůzky s ClickUp
Vzhledem k problému přetížení schůzkami je dobrým výchozím bodem především snížení počtu schůzek.
Pomůže vám k tomu jednoduchá úprava.
Kultura „nejprve psát“ (shrnutí, rizika, doporučení, program) snižuje počet schůzek, protože lidé reagují na dokument namísto plánování času.
To však neznamená, že schůzky jsou vždy nevyhnutelné.
Software pro správu produktů, který extrahuje rozhodnutí z poznámek ze schůzek, vnáší do procesu jasnost.
ClickUp vám to usnadní.
Díky AI Notetaker a kontextové AI se vaše rozhodnutí z jednání, akční položky a kontext přímo promítnou do úkolů, dokumentů, časových os a dashboardů.
Chcete-li své schůzky proměnit v konkrétní kroky, zaregistrujte se zdarma na ClickUp.
Často kladené otázky
AI Notetaker od ClickUp dokáže automaticky vytvářet úkoly z akčních položek detekovaných v zápisech ze schůzek. Podporuje nativní vytváření úkolů. Fathom naopak extrahuje akční položky z online schůzek a synchronizuje je do vašich nástrojů.
Účinné sledování rozhodnutí zahrnuje zaznamenávání výsledků schůzek a automatizaci shrnutí schůzek. Poté přiřaďte rozhodnutí vlastníkovi a propojte jej s úkoly nebo pracovními postupy. Rozhodnutí také ukládejte do centrálního systému s možností vyhledávání, abyste mohli znovu zkontrolovat, co bylo rozhodnuto, kdy a kým.
Ano. Moderní asistenti schůzek s umělou inteligencí mohou poslouchat hovory, generovat souhrny a zvýrazňovat klíčové detaily nebo úkoly. Například ClickUp Brain nejenže shrnuje schůzky, ale také nabízí vyhledávání založené na umělé inteligenci. Odpovídá na kontextové otázky jako „Jaká rozhodnutí jsme učinili minulý týden?“ a poskytuje úkoly generované umělou inteligencí z virtuálních schůzek.
Vzdálené týmy potřebují místo, kde se spojují úkoly, rozhodnutí a komunikace. ClickUp je nejlepší volbou, protože kombinuje poznámky založené na umělé inteligenci se správou úkolů, dokumenty, kontextovou inteligencí a integracemi jako Slack a Zoom. Rozhodnutí a klíčové body jsou zaznamenány během hovoru, převedeny na akční položky a transparentně sledovány napříč distribuovanými týmy.
Ano. Všechny tři nástroje v tomto seznamu – ClickUp, Fathom AI a Fireflies AI – nabízejí bezplatné tarify, které podporují přepis schůzek, shrnutí a extrahování rozhodnutí/akčních položek.