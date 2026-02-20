Asana vs Notion pro CRM šablony: Který z nich funguje nejlépe?

Nastavíte šablonu CRM v online nástroji a po dobu jednoho týdne se vám zdá perfektní. Pak ale přijde skutečná práce.
Potenciální zákazník požádá o revidovanou nabídku a někdo zaznamená poznámky ze schůzky na jiné stránce. Další krok se projedná v chatu, ale nikdy se nestane přiděleným úkolem. Najednou vypadá váš pipeline „zelený“, ale další kroky chybí, jsou zastaralé nebo uvízly v chatu.
Tato mezera je častější, než si většina týmů myslí.
Nejnovější výzkum společnosti Salesforce nazvaný „State of Sales“ zjistil, že obchodní zástupci tráví pouze asi 28 % svého týdne aktivním prodejem, zbytek času věnují administrativě a jiné práci. Právě v tomto ohledu vám může dobrá šablona CRM pomoci maximalizovat produktivitu a ušetřit čas při práci na projektech.
V tomto průvodci porovnáme Asanu a Notion pro CRM šablony na základě toho, co ve skutečnosti činí lehký CRM systém použitelným pro každodenní práci a co nejlépe vyhovuje vašemu týmu.
Co potřebujete v lehkém CRM systému
Systém CRM vám pomáhá spravovat interakce se stávajícími a potenciálními zákazníky. Uchovává informace o zákaznících, historii aktivit a následné kroky na jednom místě.
Pokud chcete lehký CRM systém v rámci softwaru pro správu projektů, potřebujete několik nezbytných věcí:
- Záznamy kontaktů, které zůstávají použitelné, takže můžete ukládat kontaktní údaje a poznámky o interakcích, aniž byste museli vytvářet nepřehlednou znalostní databázi.
- Pipeline s jasnými fázemi, abyste mohli provádět transakce pomocí jednoduchých kroků a sledovat pokrok na první pohled.
- Správa úkolů pro následné kroky, abyste mohli přiřazovat úkoly, nastavovat termíny a vytvářet opakující se úkoly pro kontroly nebo obnovení.
- Zobrazení projektů, které odpovídají vašemu způsobu prodeje, takže můžete používat tabule pro tok pipeline a seznamy nebo tabulky pro rychlé aktualizace.
- Jednoduché reportování a přehlednost, abyste mohli sledovat pokrok napříč více projekty, nejen jedním seznamem obchodů.
- Automatizované pracovní postupy pro opakovatelné kroky, takže připomenutí, předávání a změny stavu nezávisí na tom, zda si je někdo zapamatuje.
- Spolupráce a dokumentace v kontextu, takže poznámky z jednání a interní dokumentace zůstávají v blízkosti záznamu o obchodu.
- Integrace, které vyhovují vašemu stacku, takže soubory a komunikační nástroje jako Google Workspace neskončí oddělené od pipeline.
- Správce kontroluje, kdy budete rozšiřovat, takže můžete spravovat přístup a přidělování uživatelů, jakmile váš tým poroste (často vázáno na placené plány nebo podnikový plán).
Pokud tyto základy zvládnete, můžete provozovat lehký CRM systém ve stejném nástroji, který používáte ke správě projektů. Také zkrátíte dobu potřebnou k osvojení systému, protože pracovní postupy odpovídají tomu, jak váš tým již spravuje úkoly a sleduje průběh projektů.
Asana vs Notion: Kritéria pro přímé srovnání
Zde je stručný přehled Notion a Asana z pohledu šablon CRM. Právě tato kritéria porovnáme v dalších částech.
|Kritéria srovnání
|Asana pro CRM šablony
|Notion pro CRM šablony
|Sledování pipeline, které zůstává přesné týden co týden
|Zachází s obchodními příležitostmi jako s úkoly, takže vlastníci, termíny splnění a další kroky zůstávají viditelné.
|Zachází s obchodními příležitostmi jako s databázovými záznamy se stránkami, takže poznámky a kontext zůstávají blízko pipeline.
|Záznamy o kontaktech a obchodech, které se nezkomplikují
|Ukládá informace o transakcích/účtech do polí úkolů a komentářů, ale dlouhé vlákna mohou zakrýt kontext.
|Vytváří strukturované databáze pro obchody, kontakty a účty s vztahy.
|Následné kroky a hygiena pracovního postupu v šablonách CRM
|Využívá úkoly, termíny, opakující se úkoly a pravidla, aby byly následné kroky viditelné.
|Funguje dobře, pokud jsou vlastnosti udržovány, ale může se stát manuálním, pokud dojde k opomenutí aktualizací.
|Získávání potenciálních zákazníků, které zajistí konzistentnost vaší CRM šablony
|Používá formuláře k zachycení strukturovaných informací o potenciálních zákaznících a jejich přesměrování do projektu pipeline (placené plány).
|Používá šablony a vlastnosti databáze, ale zadávání dat je často více manuální, pokud nevytvoříte speciální tok.
|Škálování CRM založeného na šablonách bez neustálého dohledu
|Udržuje strukturu prostřednictvím vlastnictví, termínů a pravidel, jak se připojují další členové týmu.
|Závisí více na disciplíně týmu, aby byla databáze v průběhu času přesná.
Asana pro šablony CRM
Asana je strukturovaný nástroj pro řízení projektů, takže její šablony CRM fungují nejlépe, když je vaše „CRM“ ve skutečnosti opakovatelným pracovním postupem pro správu úkolů týmu.
Díky tomu je Asana ideální volbou, pokud je pro váš tým nejdůležitější konzistentní sledování, jasné rozdělení odpovědností a sledování projektů v průběhu uzavírání obchodů.
Asana vám také nabízí několik zobrazení projektů, jako jsou seznamy, tabule, kalendáře a časové osy. Můžete začít s bezplatným tarifem, ale placené tarify odemykají pokročilejší funkce, které pomáhají se strukturovanými projekty a správou zdrojů.
Jak Asana přistupuje k CRM
Asana není specializovaný CRM systém, ale můžete si vytvořit lehký CRM systém s projektovými šablonami pomocí jednoduchého modelu:
- Jeden projekt = jeden pipeline
- Jeden úkol = jeden potenciální zákazník, obchod nebo účet
- Vlastní pole = vaše podrobnosti CRM
- Pravidla = vaše automatizované pracovní postupy
✅ Takto to vypadá v praxi:
- Spusťte pipeline v zobrazení Board: Nastavte každý sloupec jako fázi (Nový zájemce, Kvalifikovaný, Návrh, Jednání, Uzavřeno s úspěchem). Přesouvejte úkoly po tabuli podle postupu jednání.
- Zaznamenávejte podrobnosti CRM pomocí vlastních polí: Přidejte pole pro hodnotu obchodu, datum uzavření, zdroj potenciálního zákazníka, prioritu, vlastníka a další krok. Vlastní pole jsou k dispozici v placených tarifech, jako je Starter a vyšší, nikoli v bezplatném tarifu.
- Spravujte úkoly pro následné kroky a předávání: Pomocí termínů, podúkolů a závislostí úkolů udržujte přehled o dalších krocích, zejména pokud se překrývá více projektů a zúčastněných stran.
- Získejte potenciální zákazníky prostřednictvím formulářů (placená funkce): Pokud chcete získávat potenciální zákazníky konzistentně, formuláře Asana mohou shromažďovat strukturované podrobnosti a vytvářet úkoly v projektu pipeline. Formuláře jsou k dispozici v tarifech Starter, Advanced a vyšších.
- Použijte pravidla ke snížení manuální údržby: Pravidla mohou při spuštění přiřadit vlastníky, přesunout fáze nebo aktualizovat pole. Pravidla jsou k dispozici v placených tarifech a nástroj pro vytváření vlastních pravidel je k dispozici v tarifu Starter a vyšších.
📮ClickUp Insight: 35 % respondentů přešlo z tabulek na jiný nástroj a zůstalo u něj, dalších 25 % aktivně zvažuje přechod.
Tato míra pohybu naznačuje, že týmy nejsou vázány na tabulky, ale spíše na to, na co jsou zvyklé. Mnozí z nich zřejmě hledají systémy, které nabízejí větší podporu, protože práce se stává složitější.
ClickUp týmům umožňuje provést tuto změnu bez ztráty dynamiky. Platforma obsahuje hotové šablony pro sledování projektů, CRM, inventář, správu času a stovky dalších případů použití, což týmům umožňuje začít se strukturovaným přístupem, místo aby je musely vytvářet od nuly.
Zobrazení ClickUp, jako jsou seznam, tabulka, tabule a Ganttův diagram, jsou uživatelům tabulek známá, zatímco automatizace, asistence AI a integrované dashboardy ClickUp bez nutnosti programování pomáhají týmům překonat manuální aktualizace.
Šablony Asana CRM
Asana není dodávána jako kompletní CRM, takže většinu práce za vás odvedou šablony. Dobrá šablona Asana CRM vám nabízí:
- Struktura pipeline s fázemi a vlastnictvím
- Vlastní pole pro podrobnosti obchodu
- Zobrazení projektů, která usnadňují týdenní kontroly
- Nastavení správce úkolů, které zabrání zanedbání následných úkolů
Níže je uvedeno pět silných možností z galerie šablon Asany:
1. Šablona prodejního procesu od Asany
Šablona prodejního procesu od Asany vám poskytuje jedno místo, kde můžete sledovat potenciální zákazníky od prvního kontaktu až po uzavření obchodu. Namísto aktualizace roztříštěných tabulek a vlákna zpráv můžete jednotlivé obchody přesouvat mezi fázemi a uchovávat nejnovější kontext pro daný úkol.
Můžete zaznamenávat klíčové podrobnosti, jako je hodnota obchodu a vlastník, přidávat úkoly pro další kroky a přepínat zobrazení tak, aby odpovídalo vašemu způsobu práce. Zobrazení jako Seznam, Tabule, Kalendář a Časová osa vám pomohou sledovat pokrok a zjistit, čemu je třeba věnovat pozornost tento týden a co vás čeká v následujícím období.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sleduje příležitosti podle fáze s flexibilními zobrazeními projektů
- Přidává vlastní pole pro hodnotu, stav potenciálního zákazníka, prioritu a vlastníka.
- Ukládá následné kroky a poznámky přímo k úkolu, takže se nic neztratí.
- Automatizuje aktualizace pomocí pravidel, jako je přeřazení a změny polí, když dojde k spuštění.
- Propojte svůj pipeline s aplikacemi jako Salesforce, HubSpot, Zendesk a ServiceNow.
✨️ Ideální pro: Prodejní týmy, které hledají jednoduchý způsob, jak sledovat postup v prodejním procesu a úkoly u konkrétních účtů v rámci Asany.
2. Šablona pro sledování účtů od Asany
Šablona pro sledování účtů od Asany vám pomůže spravovat vaše účty jako opakovatelný proces. Údaje o účtech, vlastnících a dalších krocích ukládáte na jednom místě, takže obnovení a rozhovory o upsellu již nezávisí na paměti.
Účty můžete seskupit podle úrovně, fáze životního cyklu nebo regionu a poté pomocí úkolů plánovat kontroly, čtvrtletní obchodní přehledy (QBR) a milníky onboardingu. Tato šablona udržuje práci se zákazníky viditelnou pro celý tým, i když zpracováváte více účtů najednou.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zobrazení účtů v zobrazení Seznam, Tabule, Kalendář nebo Časová osa
- Filtruje zobrazení podle fáze, priority, typu účtu nebo vlastníka.
- Sleduje následné úkoly jako úkoly, takže akční položky nikdy nezmizí.
- Ukládá poznámky k úkolům, takže kontext účtu je snadno dohledatelný.
✨️ Ideální pro: Týmy zákaznické podpory, které hledají jednoduchý způsob sledování účtů a akčních položek v Asaně.
🤔 Věděli jste, že Asana omezuje počet pravidel na 50 za projekt. Omezení platí bez ohledu na úroveň plánu, takže velmi složitá CRM šablony mohou vyžadovat zjednodušení nebo rozdělení pracovních postupů.
3. Šablona podpory předprodejních obchodů od Asany
Šablona podpory předprodejních obchodů od Asany vám pomůže zorganizovat vše, co se děje před uzavřením obchodu. Na jednom místě můžete zaznamenat požadavky, jako jsou bezpečnostní kontroly, přizpůsobené ukázky, schvalování cen a návrhy, aby se práce neztratila v záplavě zpráv.
Každý požadavek můžete rozdělit na úkoly, přiřadit je správným vlastníkům a nastavit termíny, které odpovídají časovému harmonogramu vaší zakázky. Získáte tak jasný přehled o tom, co je hotové, co čeká na vyřízení a co brání dalšímu kroku, zejména pokud stejnou příležitost podporuje více týmů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Udržuje přehled o všech předprodejních požadavcích, vlastnících úkolů a termínech splnění.
- Přesměrujte dotazy správnému účastníkovi bez zdlouhavého přepisování.
- Sleduje překážky a závislosti, aby nedocházelo ke zpoždění kritických kroků.
- Centralizuje poznámky, odkazy a aktualizace v rámci úkolu obchodní příležitosti.
- Zajišťuje odpovědnost, když více týmů podporuje jednu aktivní transakci.
✨️ Ideální pro: Prodejní týmy, které potřebují strukturovanou předprodejní podporu napříč všemi zúčastněnými stranami a zároveň chtějí mít jasný přehled o časových harmonogramech a akčních položkách.
4. Šablona pro předání po prodeji od Asany
Šablona Post-Sales Handoff od Asany je vytvořena pro moment, se kterým se většina odlehčených CRM systémů potýká: přechod od „získali jsme zakázku“ k „plníme, co jsme slíbili“, aniž bychom ztratili detaily.
Získáte tak strukturovaný pracovní postup předávání úkolů, ve kterém jsou jasně stanovené odpovědnosti, klíčový kontext zůstává spojený s prací a žádné kroky při zaškolování nových zaměstnanců nejsou opomenuty.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zachycuje rozsah, zúčastněné strany a závazky před zahajovací schůzkou.
- Přiřazuje kroky pro zaškolení, aby každý vlastník znal své povinnosti.
- Uchovává poznámky k předávání a kontext připojené ke stejnému pracovnímu postupu.
- Sleduje časové osy a další akce, aniž by bylo nutné sledovat aktualizace v chatu.
- Snižuje množství přepracování tím, že jasně rozlišuje mezi prodaným a dodaným zbožím.
✨️ Ideální pro: Prodejní a zákaznické týmy, které chtějí hladký přechod k onboardingu s jasným rozdělením odpovědností a časovým harmonogramem.
5. Šablona implementace pro zákazníky od Asany
Šablona implementace zákazníka od Asany vám pomůže provést onboardingu jako strukturované zavedení. Můžete zmapovat celou implementaci do úkolů, takže každý krok je jasný od zahájení až po spuštění. To je užitečné, když spravujete více projektů a potřebujete opakovatelný proces pro každého nového zákazníka.
Můžete přiřazovat úkoly interním vlastníkům, nastavovat termíny a sledovat postup práce v jednotlivých fázích. Můžete také uchovávat klíčové zdroje, poznámky a aktualizace spojené se stejným plánem, aby tým zůstal sladěný a zákaznická zkušenost zůstala konzistentní.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte fáze zavádění s jasnými milníky od zahájení až po spuštění.
- Přiřaďte úkoly vlastníkům, aby nedocházelo k prodlevám při předávání.
- Sledujte postup implementace bez ztráty přehledu.
- Centralizujte odkazy, dokumenty a poznámky pro rychlejší doručení
- Udržujte zainteresované strany v souladu, když se změní časový harmonogram nebo se objeví rizika.
✨️ Ideální pro: Týmy zákaznické podpory a implementace, které potřebují opakovatelný plán zapracování pro každý nový projekt zákazníka.
Výhody používání Asany jako CRM
Asana může dobře fungovat jako lehký CRM systém, pokud je váš prodejní proces zaměřen především na realizaci. Pokud chcete, aby se obchody chovaly jako pracovní úkoly, model správy úkolů Asany usnadňuje provádění následných kroků v rámci celého týmu.
Zde vynikají šablony Asana CRM:
- Sledování úkolů je v rámci správce úkolů zcela přirozené: Můžete přiřazovat úkoly, nastavovat termíny a používat opakující se úkoly pro kontroly, takže další kroky nemusíte spoléhat na paměť.
- Zobrazení projektů usnadňují kontrolu pipeline: Pipeline můžete spustit v zobrazení Board (Tabulka) a poté přepnout na List (Seznam) nebo Calendar (Kalendář) pro týdenní plánování. V placených tarifech, jako je Starter, získáte také Timeline (Časová osa) a závislosti pro strukturovanější pracovní postupy při řízení projektů.
- Vlastní pole zajišťují konzistentnost podrobností obchodů: Když přidáte pole jako hodnota obchodu, priorita, datum uzavření nebo zdroj potenciálního zákazníka, můžete rychle třídit a filtrovat, aniž by se váš CRM systém proměnil v poznámky volného formátu. Vlastní pole jsou součástí balíčku Starter a vyšších.
- Automatizované pracovní postupy snižují náklady na údržbu pipeline: Pravidla vám umožňují spouštět akce, když dojde ke změně, například přiřazení vlastníků nebo aktualizace polí. Pravidla jsou zahrnuta v plánu Starter a vyšších.
- Šablony pomáhají týmům rychle standardizovat: Pro prodejní a zákaznické pracovní postupy nabízí galerie šablon Asany výchozí strukturu, kterou můžete upravit několika kliknutími.
Omezení Asany pro CRM šablony
Asana je stále především software pro správu projektů. I když tedy podporuje práci ve stylu CRM, některé části „skutečného CRM“ vyžadují dodatečné nastavení, přísnější návyky nebo upgrade na placené tarify.
Hlavní omezení, která je třeba mít na paměti:
- Základní stavební kameny CRM často vyžadují placené tarify: Tarif Starter zahrnuje klíčové funkce CRM, jako jsou formuláře, vlastní pole, pravidla a závislosti. Pokud je váš tým potřebuje k zajištění spolehlivosti pipeline, může být bezplatný tarif omezující.
- Pravidla pomáhají, ale můžete narazit na limity automatizace: Nápověda Asany uvádí maximálně 50 pravidel na projekt, bez ohledu na úroveň plánu. Pokud se spoléháte na velmi podrobné automatizované pracovní postupy, možná budete muset zjednodušit logiku nebo rozdělit procesy mezi projekty.
- Záznamy o obchodech a kontaktech nejsou ve výchozím nastavení „objekty CRM“: Ve většině nastavení je obchod úkolem a zákazník je úkolem nebo projektem. To může fungovat, ale záleží to na správném nastavení procesů, konzistentních vlastních polích a přehledném pojmenování, aby se kontext neztratil.
- E-mailové pracovní postupy nejsou nativní CRM schránkou: Můžete propojit aplikace třetích stran a e-mailové nástroje, abyste mohli vytvářet úkoly a mít kontext po ruce, ale stále spravujete komunikaci ve svém e-mailovém systému, nikoli ve specializované schránce pro prodej.
- Škálování vás může přimět k přechodu na vyšší úroveň řízení: Pokud potřebujete silnější správu, jako je pokročilá správa, přidělování uživatelů nebo řízení podnikových plánů, můžete skončit u cenově dražších plánů, než by malý tým očekával.
Notion pro CRM šablony
Notion je pracovní prostor pro správu znalostí zaměřený na databáze. To je důležité pro šablony CRM, protože vaše „CRM“ se nemusí chovat jako projekt plný úkolů. Místo toho se může chovat jako sada propojených záznamů.
V šabloně Notion CRM je každá transakce obvykle položkou databáze. Tyto položky můžete zobrazit jako tabulku pro rychlé úpravy, tabuli pro fáze pipeline nebo časovou osu, pokud váš týden řídí data.
Tento přístup se osvědčuje pro malé podniky, startupy, agentury a prodejní nebo provozní týmy, které chtějí mít kontext obchodů blízko k pipeline. Vaše poznámky z jednání, dokumenty, odkazy a interní dokumentace se shromažďují na jedné stránce obchodu, místo aby byly roztroušeny po různých šablonách projektů.
Jak Notion přistupuje k CRM
Notion není tradiční CRM. Šablony CRM vytvoříte tak, že svůj pipeline převedete do databáze a poté rozhodnete, jaká „dobrá data“ jsou pro váš tým vhodná.
Zde je běžný vzor nastavení:
- Použijte zobrazení tabule jako svůj pipeline: Seskupte položky databáze podle vlastnosti, jako je fáze, a poté přesouvejte karty mezi sloupci podle postupu jednání.
- Ukládejte podrobnosti CRM jako vlastnosti databáze: Sledujte vlastníka, datum uzavření, hodnotu obchodu, další krok a zdroj potenciálního zákazníka jako strukturovaná pole, abyste mohli rychle filtrovat a třídit.
- Přepínejte zobrazení podle úkolu: Používejte tabulkové zobrazení pro rychlé úpravy a úklid, tabule pro kontrolu pipeline a časovou osu, když potřebujete vidět načasování obchodů za týden nebo měsíc.
- Standardizujte záznamy pomocí šablon databáze: Vytvořte opakovatelné rozvržení pro poznámky k objevům, námitky, zúčastněné strany a podrobnosti o předání, aby každá stránka obchodu zůstala konzistentní.
- Přidejte automatizace, pokud chcete méně ručních aktualizací: Automatizace databáze Notion jsou k dispozici v placených tarifech. Uživatelé bezplatného tarifu mohou vytvářet automatizace oznámení Slack, ale ne jiné typy.
Pokud již používáte Notion a chcete mít k dispozici všestranný pracovní prostor pro dokumentaci i lehké sledování obchodů, může být tento přístup založený na databázi vhodnou volbou. Nevýhodou je, že vaše pipeline zůstane přesná pouze v případě, že tým bude průběžně aktualizovat vlastnosti.
Šablony Notion CRM
Šablony Notion za vás udělají většinu práce, pokud jejich použití odpovídá vašim požadavkům. Dobrá šablona Notion CRM vám nabízí:
- Databáze obchodů se správnými vlastnostmi
- Připravená zobrazení, jako je tabule a tabulka
- Konzistentní struktura pro stránky obchodů a poznámky
- Volitelné automatizace v závislosti na šabloně a vašem plánu
Pokud nechcete budovat systém od nuly, můžete se podívat na následující přizpůsobitelné šablony CRM od Notion:
1. Šablona CRM pro prodej od Notion
Pokud vaše sledování prodejů v současné době probíhá v tabulce, několika neuspořádaných poznámkách a něčí paměti, tato šablona vám poskytne přehlednější výchozí bod. Šablona Sales CRM od Notion ji prezentuje jako způsob, jak provozovat svůj prodejní trychtýř bez pocitu „těžkého SaaS“, přičemž základní funkce zůstávají na jednom místě.
Získáte jednoduchou strukturu pro sledování potenciálních zákazníků pouze s poli, která vás zajímají, a každý záznam může existovat jako stránka Notion pro poznámky a kontext obchodu. Je to také oblíbená volba na trhu Notion, což je uklidňující, když chcete šablonu, kterou můžete rychle přijmout a později upravit.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Nastavte si lehký pipeline, aniž byste museli budovat databázi od nuly.
- Uchovávejte každou transakci jako stránku pro poznámky, aktualizace a kontext.
- Sledujte pouze vlastnosti, které potřebujete, a další přidejte později.
- Standardizujte následné kroky tím, že zviditelníte další kroky jako viditelnou práci.
- Umožněte snadné přizpůsobení CRM v případě změn ve vašem prodejním procesu.
✨️ Ideální pro: Malé týmy, které chtějí jednoduchý CRM systém založený na Notion bez dalších nástrojů.
2. Šablona Všechny účty od Notion
Šablona All Accounts Template od Notion vám nabízí jednoduchý způsob, jak mít všechny zákaznické účty na jednom místě. Namísto přeskakování mezi stránkami a záložkami, abyste našli nejnovější kontext, můžete centralizovat klíčové údaje o účtech, takže je snazší zachovat konzistenci.
Pro malé podniky, startupy a agentury je to praktická alternativa k plnohodnotnému CRM nástroji, když potřebujete pouze přehlednost. Můžete sledovat vlastnictví, stav a probíhající práci a poté si pořizovat poznámky a aktualizace spojené se stejným záznamem účtu, jak se situace mění.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Udržujte všechny zákaznické účty v jednom přehledném pracovním prostoru.
- Sledujte vlastníky účtů, aby byly odpovědnosti v týmu jasné.
- Zaznamenejte klíčové podrobnosti jednou a poté je znovu použijte v různých pracovních postupech.
- Ukládejte aktualizace a poznámky na stránce každého účtu.
- Rychle zkontrolujte stav účtu, aniž byste museli každý týden provádět nové nastavení.
✨️ Ideální pro: Malé týmy, startupy a agentury spravující více zákaznických účtů a dlouhodobé vztahy.
3. Prodejní pipeline s automatizací od Notion
Sales Pipeline with Automations by Notion je šablona pro týdny, kdy vaše pipeline vypadá dobře, ale následné kroky se zpožďují, protože nikdo nechce provádět ruční aktualizace. Poskytuje vám hotovou sales pipeline v rámci Notion, s automatizací databáze zabudovanou do nastavení, takže rutinní kroky nejsou tak „administrativně náročné“.
Pro malé podniky, startupy a agentury je to praktický způsob, jak udržet obchodní transakce v chodu, aniž by bylo nutné zavádět kompletní CRM nástroj. Můžete sledovat fáze v přehledu pipeline, uchovávat kontext obchodní transakce v každém záznamu a spoléhat se na automatizaci, která udržuje systém přehlednější, i když má váš tým více práce.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Začněte s automatizovaným procesem namísto budování systému od nuly.
- Udržujte konzistentní záznamy o každé transakci i při změnách fází a vlastníků.
- Omezte ruční aktualizace, když váš tým zpracovává více obchodů.
- Ukládejte poznámky a odkazy na stejné stránce záznamu obchodu.
- Zrychlete kontrolu pipeline pomocí strukturovaných polí a zobrazení.
✨️ Ideální pro: Prodejní a provozní týmy, které chtějí lehký pipeline s automatizacemi, aby snížily manuální aktualizace.
4. Osobní CRM 2026 od Notion
Personal CRM 2026 od Notion je šablona, která se zaměřuje na aspekt „CRM“, který většina odlehčených nastavení opomíjí: zapamatovat si, kdo někdo je, o čem jste naposledy diskutovali a kdy byste měli navázat. Místo žonglování s roztroušenými poznámkami získáte jedno místo, kde můžete sledovat lidi a vaše průběžné interakce s nimi.
Pro malé podniky, startupy, agentury a prodejní nebo provozní týmy je to užitečný doplněk k šabloně pipeline. Můžete jej použít ke správě partnerů, potenciálních zákazníků a zainteresovaných stran, když nepotřebujete plnou prodejní schránku, ale přesto chcete, aby následné kroky zůstaly konzistentní.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte kontakty a klíčové podrobnosti bez nutnosti vytvářet vlastní databázi.
- Zaznamenávejte konverzace, abyste si před dalším hovorem pamatovali kontext.
- Nastavte si následné kroky, aby vztahy nezanikly.
- Udržujte osobní a pracovní kontakty přehledně uspořádané v jednom systému.
- Zůstaňte v kontaktu i během rušných projektových týdnů
✨️ Ideální pro: Týmy, které chtějí rychle vytvořit lehký nástroj pro sledování vztahů s partnery, potenciálními zákazníky a klienty v rámci Notion.
5. Osobní Rolodex od Notion
Personal Rolodex od Notion je jednoduchá šablona, která vám pomůže neztratit přehled o lidech, které potkáváte, se kterými pracujete nebo které plánujete oslovit. Šablona je navržena tak, aby uchovávala kontaktní údaje a kontext na jednom místě, takže před následnou komunikací nemusíte prohledávat staré e-maily a roztroušené poznámky.
Pro malé podniky a agentury funguje tato šablona dobře spolu s vaším obchodním procesem. Můžete ji použít ke sledování zainteresovaných stran klienta, kontaktů partnerů a potenciálních zákazníků a poté si rychle poznamenat, v jakém stavu se vztah nachází, aniž byste potřebovali kompletní CRM nástroj.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Udržujte kontaktní údaje přehledně uspořádané, aniž byste museli budovat složitou databázi.
- Ukládejte si rychlé poznámky, abyste si před následnými kroky připomněli kontext.
- Snadno sledujte vztahy mezi klienty, partnery a potenciálními zákazníky.
- Zajistěte si konzistentnější komunikaci během rušných týdnů dodávek a prodeje.
- Rychle najděte správnou osobu, když se náhle objeví příležitost
✨️ Ideální pro: Malé týmy, které sledují klíčové vztahy a kontext kontaktů v Notion bez plnohodnotného CRM nástroje.
Výhody používání Notion jako CRM
Notion funguje dobře jako lehký CRM systém, pokud chcete mít pipeline a kontext na jednom místě. Místo toho, abyste museli zadávat obchody do správce úkolů, můžete každý obchod považovat za záznam v databázi a otevřít jej jako stránku pro poznámky ze schůzek, odkazy, soubory a interní dokumentaci.
Oblasti, ve kterých jsou šablony Notion CRM obvykle nejsilnější:
- Záznamy CRM zůstávají strukturované, i když přidáváte kontext: Podrobnosti o transakcích jsou uloženy v databázových vlastnostech, takže můžete třídit, filtrovat a sledovat pokrok, aniž byste vše museli převádět do volných poznámek.
- Můžete přizpůsobit pracovní postupy vašim prodejním aktivitám: Notion vám umožňuje nastavit více zobrazení databáze, takže můžete spustit pipeline v zobrazení tabule, vyčistit data v tabulkovém zobrazení a zkontrolovat data v kalendáři nebo časové ose podle toho, jak váš tým spravuje projekty.
- Propojené databáze mohou snížit duplicitu: Když propojíte kontakty, obchody a účty pomocí vztahů a rollupů, můžete znovu použít kontaktní údaje v několika projektech, místo abyste pokaždé zadávali stejné informace znovu.
- Spolupráce v reálném čase je vhodná pro týmy, které společně prodávají a dokumentují: Notion je silný, když pracovní postupy prodeje závisí na sdílené znalostní bázi, protože záznamy o obchodech mohou kromě pipeline obsahovat také poznámky z jednání a kontext rozhodnutí.
- Integrace vám pomůže přenést soubory do stejného nástroje: Notion podporuje integraci prostřednictvím své galerie, včetně možností jako Google Drive a Slack, což je užitečné, když váš tým pracuje s aplikacemi třetích stran.
Omezení Notion pro CRM šablony
Notion může být dobrou volbou pro šablony CRM, ale stále nejde o specializovaný CRM systém. Vaše nastavení závisí na tom, jak dobře navrhnete databázi, jak důsledně ji tým aktualizuje a jaký cenový plán jste si zvolili.
Zde jsou hlavní omezení, která je třeba zvážit:
- Automatizace je v bezplatném tarifu omezená: Notion upozorňuje, že automatizace databází je k dispozici v placených tarifech. V bezplatném tarifu mohou uživatelé vytvářet automatizace oznámení Slack, ale ne jiné typy automatizace.
- Bezplatný tarif Notion může pro týmy představovat omezení: Centrum nápovědy Notion vysvětluje, že bezplatné pracovní prostory s více než 2 vlastníky mají limit 1 000 bloků na jeden pracovní prostor. Jakmile tento limit dosáhnete, budete muset provést upgrade, abyste mohli přidávat nové záznamy a obsah CRM.
- Následné kroky mohou být méně vynutitelné než nástroje zaměřené na úkoly: Můžete sledovat další kroky jako vlastnosti a vytvářet úkoly v databázi, ale pro týmy je snazší nechat pole plavat, pokud si nevytvoříte silné návyky ohledně aktualizace fází, vlastníků a termínů dalších kroků.
- Je snadné to přehnat: Notion nabízí velkou tvůrčí svobodu. To je užitečné, ale může to prodloužit dobu učení, pokud různí lidé nastaví různé zobrazení, vlastnosti nebo konvence pojmenování v rámci stejné šablony CRM.
- Pokročilejší ovládací prvky pro správu vás posunou směrem k Business nebo Enterprise: Pokud potřebujete SAML SSO (Security Assertion Markup Language Single Sign-On) a silnější správu při rozšiřování na velké týmy, Notion tyto funkce nabízí v plánech Business a Enterprise.
🤔 Věděli jste? Podle benchmarků HubSpot bude průměrná míra uzavření prodejů v roce 2024 činit 29 %. O to důležitější je tedy udržovat pipeline v pořádku, aby vám neunikly potenciální obchody.
Asana vs. Notion: Porovnání funkcí
Nyní jste viděli velký rozdíl v tom, jak tyto nástroje „provádějí CRM“.
- Asana mění šablonu CRM na pracovní postup projektu, kde se obchody chovají jako úkoly a následné kroky zůstávají vázány na vlastnictví a termíny splnění.
- Notion přemění šablonu CRM na databázi, kde se obchody chovají jako záznamy a poznámky, dokumenty a kontext schůzek jsou uloženy na stránce každého obchodu.
Dále porovnáme Notion a Asanu v oblastech, které rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu jednoduchého CRM systému, jakmile ho začne používat více lidí.
Funkce č. 1: Sledování pipeline, které zůstává přesné týden co týden
Asana
Asana funguje nejlépe, když je váš proces řízen akcemi. Každá zakázka je úkolem, takže můžete přiřazovat úkoly, nastavovat termíny a udržovat přehled o dalších krocích ve stejném zobrazení, které váš tým používá ke správě úkolů a projektů. Je těžší, aby následné kroky zmizely, když jsou vlastnictví a načasování vždy spojeny se zakázkou.
Notion
Notion funguje nejlépe, když vaše pipeline potřebuje kontext, nejen fázi. Každá transakce je záznamem v databázi, který se otevírá na stránce, takže váš tým může uchovávat poznámky z jednání, interní dokumentaci a důležité odkazy v blízkosti pipeline. Nevýhodou je, že přesnost pipeline závisí na tom, zda lidé důsledně aktualizují správné vlastnosti.
🏆 Vítěz: Remíza.
Vyberte si Asanu, pokud chcete sledování pipeline, které připomíná správu úkolů.
Vyberte si Notion, pokud chcete sledovat pipeline a mít k dispozici bohatší stránky obchodů pro dokumentaci.
Funkce č. 2: Záznamy o kontaktech a obchodech, které se nezkomplikují
Asana
V Asaně je „obchod“ nebo „účet“ obvykle úkolem. V placených tarifech můžete ukládat strukturované podrobnosti pomocí vlastních polí a aktualizace uchovávat v komentářích. Pokud váš tým považuje úkol za zdroj pravdy, zůstává vše přehledné, ale dlouhé vlákna komentářů mohou časem zakrýt důležitý kontext.
Notion
Notion je navržen pro strukturované záznamy. Můžete uchovávat obchody, kontakty a účty jako samostatné databáze a poté je propojit pomocí vztahů a souhrnů, aby se stejný kontext kontaktu mohl zobrazit v několika projektech. Získáte tak model podobný CRM, zejména pokud váš tým používá Notion také jako znalostní bázi.
🏆 Vítěz: Notion, protože obecně lépe udržuje strukturu záznamů CRM.
Funkce č. 3: Následné kroky a hygiena pracovního postupu v šablonách CRM
Asana
Asana je v tomto ohledu silná, protože sledování je nedílnou součástí fungování tohoto nástroje. Přiřazujete úkoly, přidáváte podúkoly, nastavujete termíny a používáte opakující se úkoly pro opakované kontaktní body. V placených tarifech můžete také přidávat pravidla, která spouštějí akce, jako je přiřazení vlastníků nebo aktualizace polí, když dojde ke změně.
Notion
Notion podporuje následné kroky, ale systém funguje správně pouze v případě, že váš tým průběžně aktualizuje vlastnosti. Automatizace databáze může snížit některé manuální úkony, ale je k dispozici pouze v placených tarifech. Uživatelé bezplatného tarifu mohou vytvářet automatická oznámení ve Slacku, ale ne jiné typy.
🏆 Vítěz: Asana, protože úkoly založené na sledování zůstávají viditelné a jsou snáze vymahatelné.
Funkce č. 4: Získávání potenciálních zákazníků, které zajišťuje konzistentnost vaší šablony CRM
Asana
Asana je silnější, pokud chcete, aby příjem potenciálních zákazníků zůstal od začátku strukturovaný. S Asana Forms můžete pokaždé shromažďovat stejná pole (jméno, společnost, velikost obchodu, zdroj, naléhavost) a vytvářet úkoly přímo ve vašem pipeline projektu, takže šablona CRM zůstává konzistentní pro všechny členy týmu. Formuláře jsou k dispozici v placených tarifech, jako je Starter a vyšší.
Notion
Notion může standardizovat příjem potenciálních zákazníků, ale obvykle to vyžaduje více nastavení. Můžete vytvořit šablonu databáze „Nový potenciální zákazník“ s požadovanými vlastnostmi a konzistentním rozložením stránky. Výzvou je dostat potenciální zákazníky do této databáze bez dalších kroků. Automatizace Notion může pomoci, ale automatizace databáze je primárně funkcí placeného tarifu, s omezeními bezplatného tarifu.
🏆 Vítěz: Asana, protože formuláře zajišťují konzistentnější příjem potenciálních zákazníků v rámci pracovního postupu šablony CRM.
Funkce č. 5: Škálování CRM založeného na šablonách bez neustálého úsilí
Asana
Asana má tendenci se lépe škálovat, když se do pipeline zapojí více lidí. Obchody se chovají jako úkoly, takže vlastnictví a oznamování členům týmu jsou zabudovány do pracovního postupu. Pravidla mohou také vynucovat základní hygienu, jako je přiřazování vlastníků nebo aktualizace polí, když se obchod přesune do další fáze, i když pravidla mají praktická omezení pro každý projekt.
Notion
Notion se dobře škáluje, pokud je váš tým disciplinovaný v udržování vlastností a zobrazení databáze. Ale jak se přidává více lidí, je snazší, aby se databáze rozpadla, zejména pokud si různí členové týmu vytvářejí vlastní zobrazení, konvence pojmenování nebo zkratky.
🏆 Vítěz: Asana, protože je snazší udržet šablony CRM funkční, když se zapojí více členů týmu.
ClickUp: Nejlepší přímá alternativa k Asaně a Notion pro CRM šablony
Pokud se pokoušíte provozovat CRM pomocí šablon, nejtěžší částí obvykle není šablona, ale rozptýlení práce. O potenciálním zákazníkovi se diskutuje v chatu, další kroky zůstávají v něčí doručené poště, zatímco nejnovější poznámky jsou uloženy v dokumentu.
Pak přichází rozmach AI. Nakonec platíte za jeden AI nástroj pro psaní, druhý pro shrnování a další pro organizování. Ale tyto nástroje nesdílejí kontext, takže stále trávíte čas úklidem a opakovaným zadáváním stejných údajů do různých nástrojů.
ClickUp, konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, je navržen tak, aby umožňoval spouštět prodejní a dodací pracovní postupy na jednom místě. To je důležité, pokud chcete lehký CRM systém, který zůstává přesný bez nutnosti dodatečného čištění.
A pokud chcete začít rychle, ClickUp vám také nabízí připravené šablony CRM, které můžete přizpůsobit pro sledování potenciálních zákazníků, obchodů a účtů, a navíc kompletní knihovnu šablon pro prodej a CRM, ze které si můžete vybrat.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI nástroje pro řízení projektů
ClickUp má navrch #1: ClickUp CRM pro týmy
Vaše šablona CRM se může rozpadnout, když je pipeline na jednom místě a práce, která posouvá obchody vpřed, je někde jinde. ClickUp CRM for Teams je určen k tomu, aby sledování pipeline a provádění úkolů zůstaly pohromadě, takže nemusíte udržovat „svět CRM“, který je oddělený od skutečných úkolů.
Získáte také více než 10 flexibilních zobrazení pro použití CRM, včetně seznamu, kanbanové tabule a tabulky, což je užitečné, když různí lidé potřebují různá zobrazení projektu pro stejný proces.
💡 Tip pro profesionály: Získejte potenciální zákazníky pomocí formulářů ClickUp a poté automaticky směrujte práci.
Pomocí formulářů ClickUp zachyťte potenciální zákazníky s přesně těmi poli, která potřebujete (například velikost obchodu, zdroj a priorita), a poté je automaticky odešlete do správného seznamu pipeline, aby vaše CRM zůstalo od prvního dne přehledné.
To pak můžete spárovat s ClickUp Automations, abyste přiřadili správného vlastníka a vytvořili úkol pro další krok, když obchod dosáhne určité fáze, takže následné kroky proběhnou i během rušných týdnů.
ClickUp má výhodu č. 2: Úkoly ClickUp a automatizace ClickUp
Asana i Notion mohou používat šablony CRM, ale týmy často narážejí na stejný problém: následné kroky se snadno diskutují, ale také snadno zapomínají.
ClickUp prosazuje důsledné dodržování postupů přímo v pracovním toku:
- Úkoly v ClickUp procházejí stavem, který představuje pokrok, a můžete vytvořit vlastní stavy, které odpovídají vašemu procesu.
- Úkoly zahrnují pole jako přiřazení, priorita, datum zahájení a termín dokončení a závislosti, takže další kroky zůstávají viditelné ve stejném nástroji, který váš tým již používá ke správě úkolů.
- Vlastní pole lze přidávat na různých úrovních (seznam, složka, prostor nebo pracovní prostor), takže můžete sledovat podrobnosti CRM konzistentně napříč více projekty.
ClickUp Automations pak pomáhá snížit opakující se administrativní úkony automatizací opakujících se akcí, jako je automatické přiřazování úkolů, zveřejňování komentářů a změna stavů, a navíc nabízí možnosti jako dynamické přiřazování úkolů.
📖 Přečtěte si také: Příklady automatizace pracovních postupů a případy použití
ClickUp má navrch #3: ClickUp Brain a ClickUp Dashboards
Šablona CRM se stává nepřehlednou, když jsou nejdůležitější podrobnosti roztříštěné v různých poznámkách. Pamatujete si, že hovor obsahoval klíčový požadavek nebo cenové omezení, ale nemůžete to najít, když to potřebujete. ClickUp Brain vám pomůže tím, že do vašeho pracovního prostoru přinese umělou inteligenci, takže můžete najít odpovědi a proměnit informace v další kroky, aniž byste museli prohledávat dlouhé stránky a vlákna.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje AI pro zvýšení produktivity
Po uspořádání informací je důležité mít rychlý přehled o postupu pipeline. Dashboardy ClickUp vám pomohou sledovat obchody, následné kroky a výkon na první pohled, takže se nemusíte spoléhat na intuici nebo aktualizace z minulého týdne.
Pro malé podniky, startupy, agentury a prodejní nebo provozní týmy to znamená, že můžete udržovat CRM reportování lehké a zároveň mít přehled o tom, co se hýbe, co se zastavilo a čemu je třeba věnovat pozornost jako dalšímu.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain MAX, aby vaše šablona CRM byla přehledná, prohledávatelná a připravená k akci.
ClickUp Brain MAX vám pomůže udržet přehled o aktualizacích CRM, aniž by každé sledování znamenalo zbytečnou práci. Místo prohledávání roztroušených poznámek nebo přepisování stejného kontextu na více místech můžete rychleji zaznamenávat, vyhledávat a reagovat na informace o obchodech.
- Zaznamenávejte aktualizace obchodů rychleji pomocí funkce Talk to Text: Přidejte poznámky k hovorům, námitky, další kroky nebo aktualizace zainteresovaných stran hlasem a poté je uložte přímo do příslušného úkolu nebo dokumentu, aby vaše CRM zůstalo aktuální i mezi schůzkami.
- Ptejte se na otázky, které vám poskytnou informace z kontextu vašeho CRM: Zadejte do ClickUp BrainGPT otázky jako „Které obchody nemají žádný další krok?“ nebo „Které účty čekají na schválení cen?“ a odhalte mezery, než se stanou zmeškanými následnými kroky.
- Najděte důkazy okamžitě pomocí Enterprise Search: Prohledávejte úkoly, dokumenty a komentáře a hledejte například „bezpečnostní kontrola“, „právní připomínky“ nebo „obnovení“, abyste mohli během předávání a kontrol pipeline během několika sekund získat kontext.
- Vyberte si nejlepší model pro danou úlohu: Používejte různé modely v závislosti na práci, jako je psaní jasných následných e-mailů, shrnutí dlouhých poznámek z hovorů do akčních položek nebo testování klíčových bodů návrhu z analytického hlediska.
Šablony ClickUp CRM
Pokud chcete rychlejší nastavení než budování od nuly, šablony ClickUp vám poskytnou strukturovaný výchozí bod pro CRM workflow. Můžete si vybrat šablonu, která odpovídá vašemu workflow, a poté ji přizpůsobit, jakmile bude váš pipeline jasnější.
1. Šablona ClickUp CRM
Šablona CRM od ClickUp vám poskytuje hotovou složku pro správu potenciálních zákazníků, obchodů a vztahů se zákazníky na jednom místě. Namísto vytváření CRM od nuly získáte strukturované nastavení s vlastními stavy, vlastními poli a více zobrazeními, takže můžete okamžitě začít organizovat svůj pipeline.
Pro malé podniky, startupy, agentury a prodejní nebo provozní týmy tato šablona usnadňuje zachování konzistence. Můžete centralizovat kontaktní údaje, prioritizovat následné kroky podle fáze a používat zobrazení jako Prodejní proces a Moje úkoly, aby byly další kroky viditelné pro celý tým.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte potenciální zákazníky a příležitosti v jednotlivých fázích prodejního procesu s jasnými stavy.
- Ukládejte kontaktní údaje do vlastních polí pro rychlé filtrování a aktualizace.
- Snadno přepínejte mezi zobrazeními Seznam, Prodejní proces a Moje úkoly.
- Používejte připomenutí a automatizace, aby vám neunikly žádné následné úkoly.
- Sledujte CRM aktivity pomocí dashboardů pro rychlejší kontrolu pipeline.
✨️ Ideální pro: Týmy, které chtějí strukturované CRM založené na šablonách, které mohou denně používat v ClickUp.
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Super Agents, abyste udrželi svou šablonu CRM přehlednou, aniž byste museli sledovat aktualizace.
ClickUp Super Agents jsou navrženy tak, aby fungovaly jako AI-pohánění kolegové ve vašem pracovním prostoru, s přístupem řízeným prostřednictvím oprávnění a konfigurace ClickUp.
Zde je způsob, jak je použít v pracovním prostoru typu „vše v jednom“ vhodném pro CRM:
- Vytvořte superagenta „Pipeline Hygiene“, který kontroluje, zda u obchodů nechybí další krok, vlastník nebo datum následné kontroly, a poté je označí k přezkoumání.
- Přidejte spouštěče, aby se spustil po změně fáze obchodu, poté vytvořil správný následný úkol a @zmínil správného vlastníka.
- Udržujte přísný dohled tím, že nakonfigurujete, jaké nástroje lze používat (například povolte aktualizace úkolů, ale zablokujte úpravy dokumentů).
To je užitečné, když váš tým realizuje více projektů a vy chcete, aby šablona CRM zůstala přesná, aniž byste se museli spoléhat na to, že si lidé budou pamatovat každou aktualizaci.
2. Šablona ClickUp Sales Tracker
Šablona Sales Tracker od ClickUp vám pomůže sledovat aktivitu prodejního týmu, aniž by se vykazování stalo týdenní noční můrou. Získáte hotový seznam, do kterého můžete zaznamenávat průběh prodeje, sledovat cíle a udržovat přehled o klíčových prodejních datech pomocí vlastních stavů úkolů, vlastních polí a několika zobrazení vytvořených pro sledování výkonu.
Pro malé podniky, startupy, agentury a prodejní nebo provozní týmy tato šablona usnadňuje zdůvodnění rozhodnutí týkajících se pipeline. Můžete zjistit, co funguje, kde dochází k plýtvání úsilím, a sledovat výkon jednotlivců nebo týmů na jednom místě, takže nemusíte před každým hodnocením shromažďovat data z pěti různých nástrojů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte průběh prodeje pomocí jasných stavů, jako jsou „Cíl splněn“ a „Probíhá“.
- Zaznamenávejte údaje o prodeji a produktech pomocí vlastních polí pro rychlejší analýzu.
- Prohlédněte si trendy výkonu pomocí zobrazení měsíčního objemu prodeje.
- Rychle porovnejte výsledky produktů pomocí zobrazení stavu prodeje podle produktu.
- Sdílejte aktualizace se zainteresovanými stranami pomocí konzistentního sledování a reportování.
✨️ Ideální pro: Týmy, které chtějí jednoduchý systém pro sledování prodejních výsledků a pokroku v rámci ClickUp.
3. Šablona pro sledování provizí ClickUp
Šablona ClickUp Commission Tracking Template vám pomůže sledovat provize od získání potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu, aniž byste museli vytvářet složité tabulky. Můžete zaznamenávat podrobnosti o obchodech, přesněji počítat provize a přiřadit každou výplatu správnému obchodnímu zástupci a časové ose.
Pro malé podniky, startupy, agentury a prodejní nebo provozní týmy tato šablona usnadňuje sledování výkonu. Můžete sledovat pokrok směrem k cílům, odhalit mezery v procesu a zajistit transparentnost komunikace ohledně provizí, takže nikdo nemusí na konci měsíce honit čísla.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte provize podle fáze obchodu pomocí vlastních stavů.
- Ukládejte podrobnosti o výplatách pomocí vlastních polí, jako je datum uzavření a provize.
- Rychle porovnávejte potenciální zákazníky v tabulkovém zobrazení pro přehlednější reportování.
- Plánujte časové osy v zobrazení Kalendář a Časová osa pro lepší přehlednost.
- Sledujte individuální výkonnost a cíle bez dalších tabulek.
✨️ Ideální pro: Prodejní týmy, které potřebují jasný a opakovatelný způsob sledování provizí a výkonu v ClickUp.
4. Šablona prodejního procesu ClickUp
Šablona ClickUp Sales Pipeline vám poskytuje hotový pracovní prostor, ve kterém můžete spustit svůj pipeline jako skutečný systém. Můžete vizualizovat svůj funnel na jednom místě a udržovat data zákazníků v blízkosti práce pomocí drag-and-drop toku.
Pokud jste malá firma, startup nebo agentura, která řeší více obchodů najednou, tato šablona vám pomůže zůstat konzistentní bez zbytečné administrativy. Můžete prioritizovat potenciální zákazníky podle naléhavosti nebo hodnoty, zjistit, co vyžaduje pozornost tento týden, a přiřadit následné kroky správnému vlastníkovi, aby vaše pipeline nezůstala v tichosti stát na místě.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte pohyb obchodů pomocí 30 přizpůsobených stavů v jednotlivých fázích procesu.
- Ukládejte kontext vztahů pomocí vestavěného vlastního pole „Poslední kontakt“.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu, zobrazením SOP prodeje a zobrazením boxu pro různé kontroly.
- Rychleji určujte priority potenciálních zákazníků pomocí třídění a filtrování obchodů podle naléhavosti nebo potenciálu.
- Propojte prodejní činnost s úkoly, kontextem e-mailů a týmovou spoluprací.
✨️ Ideální pro: Týmy, které chtějí strukturované zobrazení pipeline v ClickUp, s jasnými fázemi a vlastnictvím.
5. Šablona ClickUp Sales CRM
Šablona ClickUp Sales CRM je určena pro část prodeje, která bývá obvykle chaotická: sledování konverzací a snadné vyhledávání kontextu obchodů. Poskytuje vám nastavení ve stylu databáze bez nutnosti programování a navíc zobrazení, která vám pomohou spravovat jak pohyb v pipeline, tak každodenní prodejní aktivity.
Pokud se snažíte provozovat lehký CRM systém bez nutnosti zakoupit kompletní CRM platformu, tato šablona vám pomůže udržet pořádek a vyhnout se roztříštěným aktualizacím. Můžete uchovávat údaje o zákaznících na jednom místě, sledovat průběh každého prodeje pomocí strukturovaných stavů a používat různé zobrazení pro rychlé kontroly pipeline nebo podrobnější kontroly obchodů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte průběh obchodu pomocí 20 přizpůsobených stavů, včetně fází jako „V jednání“ a „Začlenění“.
- Zaznamenávejte podrobnosti konverzací se zákazníky pomocí vlastních polí pro konzistentní záznamy.
- Pro rychlé nastavení použijte zobrazení jako Souhrn, Tabule, Seznam a Průvodce pro začátečníky.
- Omezte ruční zadávání údajů tím, že propojíte prodejní aktivity s úkoly a kroky procesu.
- Zlepšete přehled o interakcích se zákazníky a dalších krocích v rámci celého týmu.
✨️ Ideální pro: Prodejní a provozní týmy, které chtějí workflow ve stylu CRM v ClickUp bez dalších nástrojů.
6. Šablona prodejní zprávy ClickUp
Šablona ClickUp Sales Report Template vám pomůže proměnit aktivity v pipeline v něco, co můžete skutečně zkontrolovat a na základě čeho můžete jednat. Místo toho, abyste honili čísla napříč záložkami, můžete shromáždit klíčové prodejní metriky do jedné zprávy, vizualizovat trendy pomocí grafů a rychleji odhalit příležitosti nebo mezery.
Pokud spravujete práci s klienty a prodej v jednom týdnu, často se stává, že se věci pokazí při vykazování. Tato šablona zajišťuje jednoduché a opakovatelné vykazování, takže můžete sledovat výkonnost v průběhu času a sdílet aktualizace se zainteresovanými stranami, aniž byste museli každý měsíc vytvářet zprávu od začátku.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte průběh zpráv pomocí jednoduchých přizpůsobených stavů, jako jsou Otevřeno a Dokončeno.
- Ukládejte reportovací data s 10 vlastními poli, včetně prodejní oblasti, roku a čtvrtletí.
- Prohlížejte data v různých zobrazeních reportů, včetně měsíčních, čtvrtletních a ročních formátů.
- Pomocí vizuálních grafů odhalte trendy a příležitosti bez ručního formátování.
- Zajistěte odpovědnost obchodních zástupců pomocí konzistentního reportingu a jasných metrik.
✨️ Ideální pro: Týmy, které chtějí rychlé reporty o prodeji přímo v ClickUp, aniž by musely pracovat s tabulkami.
7. Šablona prodejního procesu ClickUp
Šablona prodejního procesu ClickUp vám pomůže definovat kroky vašeho prodejního procesu a poté je skutečně dodržovat. Je navržena tak, aby sledovala postup v jednotlivých fázích, ukládala data o potenciálních zákaznících a zákaznících do společné databáze bez nutnosti programování a udržovala proces viditelný, aby nic nebylo vynecháno.
Pokud jste startup nebo malý tým, který buduje konzistenci, tato šablona vám poskytne strukturu bez zbytečných komplikací. Můžete ji použít k rychlejšímu zaškolení nových zástupců, jasnějšímu předávání úkolů a odhalení míst, kde se obchodní jednání zpomalují, protože každá fáze má přiřazené úkoly a data.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte každý krok svého prodejního procesu pomocí vlastních stavů pro jednotlivé fáze.
- Ukládejte údaje o prodeji do 8 vlastních polí, jako jsou příležitosti, e-maily a kontaktní čísla.
- Vytvořte si svůj pracovní postup s pohledy jako Seznam, Gantt, Pracovní zátěž a Kalendář.
- Udržujte proces konzistentní, aby se během rušných týdnů nevynechávaly žádné kroky.
- Usnadněte zapracování nových zaměstnanců tím, že jim poskytnete jasný systém „co bude dál“.
✨️ Ideální pro: Týmy, které chtějí opakovatelnou šablonu prodejního procesu, kterou mohou vylepšovat podle toho, jak rostou.
📹️ Podívejte se na video: Zajímá vás AI v prodeji, ale máte dost vágních rad, které nic nemění na vašem každodenním životě?
Toto video vás provede praktickými pracovními postupy ClickUp pomocí ClickUp Brain, ClickUp CRM, AI Notetaker, ClickUp Docs a Dashboards, plus šablonami typu plug-and-play, jako jsou Daily Sales Report a Sales Forecast, abyste mohli udržovat zdraví pipeline, sledovat následné kroky a reportovat na jednom místě.
8. Šablona ClickUp pro obchodní hovory
Šablona ClickUp Sales Calls je určena pro týmy, které provádějí mnoho kontaktů a potřebují sledování hovorů, aby si udržely přehled. Pomáhá vám zaznamenávat kontakty, sledovat hovory a propojovat jednotlivé konverzace s následnými úkoly, aby výsledky hovorů nezmizely v něčích poznámkách.
Pokud se snažíte používat šablony jako lehký CRM systém, často chybí funkce sledování hovorů. Tato šablona udržuje vaše hovory a další kroky organizované na jednom místě, takže můžete rychleji reagovat, udržovat obchodní jednání v chodu a zajistit konzistentní přístup všech obchodních zástupců.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte příležitosti pomocí vlastních stavů, jako jsou prodejní hovor, kvalifikace, potenciální zákazník a uzavřená zakázka.
- Ukládejte informace o hovorech a kontaktech pomocí vlastních polí, jako je datum následné kontroly a e-mail.
- Využijte zobrazení jako Souhrn a Prodejní pipeline pro rychlý přehled o potenciálních obchodech.
- Přiřazujte následné úkoly okamžitě jako úkoly, aby zůstaly viditelné.
- Zajistěte konzistentní sledování hovorů u všech zástupců bez nutnosti použití dalších nástrojů.
✨️ Ideální pro: Týmy, které chtějí sledování hovorů a následné kroky propojené s jednoduchým CRM workflow v ClickUp.
9. Šablona ClickUp Sales Tracker
Šablona ClickUp Sales Tracker vám pomůže sledovat prodejní aktivity a výkonnost jednoduchým způsobem, aniž by se z toho stal projekt pro vytváření reportů. Je navržena jako seznamový tracker s jasnými stavy, strukturovanými poli a více zobrazeními, takže můžete rychle sledovat pokrok a odhalovat trendy.
Pokud jste malá firma, startup nebo agentura, která potřebuje přehlednost, ale nechce těžkopádné nastavení CRM, tato šablona vám usnadní sledování. Můžete vidět, kde se prodejní úsilí vyplácí, měřit výkon v čase a činit lepší rozhodnutí ohledně pipeline pomocí stejného pracovního prostoru, který již používáte ke správě práce.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte průběh prodeje pomocí stavů jako „Cíl splněn“, „Cíl nesplněn“ a „Probíhá“.
- Ukládejte podrobnosti o prodeji pomocí 12 přizpůsobitelných polí, včetně cílů v oblasti dopravy a zisku.
- Prohlédněte si trendy pomocí zobrazení měsíčního objemu prodeje a získejte přehlednější sledování výkonu.
- Porovnejte výsledky pomocí zobrazení stavu prodeje podle produktu a přijímejte rychlá rozhodnutí.
- Zachovejte konzistentní reporting bez nutnosti každý týden znovu vytvářet trackery.
✨️ Ideální pro: Týmy, které chtějí lehké sledování prodejů v ClickUp, s přehlednými zobrazeními a jednoduchou viditelností výkonu.
10. Šablona pro správu prodejního procesu ClickUp
Sledujte a spravujte příchozí příležitosti, které zpracovávají AE a BDR, pomocí šablony ClickUp Sales Pipeline Management Template
Šablona ClickUp Sales Pipeline Management Template je určena pro správu příchozích příležitostí, když se na pipeline podílí více lidí. Jedná se o připravenou složku, která pomáhá AE a BDR udržovat přehled o tom, co přichází, na čem se pracuje a co vyžaduje další posun.
Pokud se vaše pipeline rychle zaplní, tato šablona vám poskytne strukturu, aniž by vás zpomalovala. Získáte předdefinované nastavení s mnoha fázemi pipeline, vestavěnými poli pro data o transakcích a integrovanou automatizací, takže pracovní postup bude od prvního dne přehledný.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Spravujte příchozí příležitosti ve sdílené složce vytvořené pro pracovní postupy AE a BDR.
- Sledujte průběh obchodu pomocí 25 stavů pro podrobnější fáze pipeline.
- Zaznamenávejte údaje o transakcích pomocí 18 přizpůsobitelných polí pro konzistentní sledování a reporting.
- Využijte integrovanou automatizaci k omezení opakovaných aktualizací pipeline.
- Udržujte jasné vlastnictví a předávání, když na stejném projektu pracuje více zástupců.
✨️ Ideální pro: Prodejní týmy, které směrují příchozí příležitosti mezi BDR a AE, kteří potřebují sdílený přehled o pipeline.
Shrňte to v Clickupu, ne v pěti různých záložkách
Pokud si vybíráte mezi Asana vs Notion pro CRM šablony, obě mohou fungovat, ale fungují z různých důvodů.
Asana je silnější, když je váš CRM skutečně nástrojem pro sledování. Obchody se chovají jako úkoly, takže je snazší přiřazovat úkoly, nastavovat termíny a udržovat úkoly týmu viditelné při správě projektů.
Notion je vhodnější, pokud vaše CRM vyžaduje bohatší kontext. Obchody se chovají jako záznamy, takže vaše pipeline může být umístěna vedle interní dokumentace, poznámek z jednání a jednoduché znalostní báze.
Hlavním problémem je konzistence. S nastavením založeným na šablonách zůstane váš pipeline přesný pouze v případě, že jej lidé budou každý týden aktualizovat napříč několika projekty. ClickUp je vhodnější volbou, pokud chcete, aby byl váš CRM workflow přímo propojen s prováděním úkolů v rámci jednoho all-in-one pracovního prostoru.
Zaregistrujte se nyní na ClickUp a získejte lépe organizovaný pracovní postup!
Často kladené otázky (FAQ)
Asana funguje jako šablona CRM zaměřená na úkoly. Obchod se stává úkolem a následné kroky se zobrazují v přiřazených úkolech, termínech a zobrazeních projektů. Notion funguje jako šablona CRM zaměřená na databázi. Obchod se stává záznamem a kontext se zobrazuje na stránce. Pokud chcete kombinovat sledování akcí a kontext obchodu, šablony ClickUp CRM kombinují provádění úkolů a sledování ve stylu CRM na jednom místě.
Pokud váš tým již realizuje strukturované projekty v nástroji pro správu úkolů, Asana se obvykle nastavuje rychleji pomocí tabule, několika polí a jasných fází. Notion vyžaduje více práce s designem, protože musíte vytvořit strukturu databáze, zobrazení a vlastnosti. ClickUp je často nejrychlejší, pokud chcete šablony projektů, které můžete spustit a upravit, aniž byste museli systém budovat od nuly.
Ano. Asana obsahuje šablony projektů ve stylu CRM, jako jsou šablony prodejního procesu a sledování účtů. Fungují tak, že přiřazují obchody a účty k úkolům v rámci projektu. Pokud chcete větší knihovnu šablon pro prodej a CRM vytvořených pro sledování prodejního procesu, následné kroky a reporting, ClickUp nabízí více možností v tomto formátu.
Ano, zejména pokud váš prodejní tým požaduje stránky s poznámkami, odkazy a propojeným nastavením správy znalostí. Klíčem je procesní hygiena. Notion vám umožňuje vytvořit přehlednou databázi, ale přesnost závisí na důsledných aktualizacích vlastností a fází. ClickUp může být lepší volbou, pokud požadujete tyto poznámky a přísnější správu úkolů pro následné kroky.
Asana obecně vítězí v automatizaci založené na úkolech, protože pravidla jsou postavena na pohybu úkolů, přiřazování a změnách fází. Notion nabízí automatizaci databází, ale její rozsah závisí na vašich cenových plánech a struktuře vaší databáze. ClickUp je silnou alternativou, pokud chcete automatizované pracovní postupy přímo propojené s úkoly, stavy a následnými kroky ve vašem pracovním prostoru CRM.
Pokud vaše práce s klienty závisí na provedení, termínech a jasném vlastnictví, může být Asana snazší na provoz, protože se jedná o strukturovaný nástroj pro řízení projektů. Pokud vaše práce s klienty závisí na bohatém kontextu a interní dokumentaci, může být vhodnější Notion. Pokud chcete spravovat klienty a sledování CRM v jednom nástroji, ClickUp je často nejjednodušší způsob, jak vše propojit.