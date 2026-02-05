Zeb Evans, generální ředitel a zakladatel ClickUp, řekl v rozhovoru.
ClickUp vznikl jako interní nástroj k řešení fragmentace produktivity týmu, který používal 15 různých nástrojů. Později jsme se zaměřili na úsporu času celého světa.
To, co pro nás začalo jako jednoduchý interní pracovní postup, se proměnilo v obraz, který pohání způsob, jakým každý den budujeme ClickUp.
Každý týden pracují týmy produktového, designového a technického oddělení na jediném zdroji informací. Na této sdílené tabuli je vidět vše: pokrok, překážky a to, co dodáváme.
Tyto tabule se pak přímo promítají do našich dashboardů, takže se věci jako rychlost a připravenost k vydání zobrazují bez nutnosti detektivní práce!
Používání našeho vlastního systému nás naučilo mnoho o tom, jak fungují týmy a agilní procesy.
Chci vám tedy ukázat, co jsme se naučili.
Níže se podělím o to, jak ClickUp využívá sprintové tabule pro agilní vývoj produktů.
Co jsou sprintové tabule v ClickUp?
Sprintová tabule je vizuální zobrazení sprintové práce, organizované do fází jako „K provedení“, „Probíhá“, „Kontrola“ a „Hotovo“. V ClickUp většina týmů vytváří sprintové tabule pomocí zobrazení tabule a poté přidává sprintová nastavení, jako jsou data, body, přenosy a reporty.
Chcete-li efektivně spravovat sprinty v ClickUp, můžete vizuálně znázornit úkoly, podúkoly, odhady náročnosti a další související podrobnosti v zobrazení tabule ve stylu Kanban.
Umožňuje vám prohlížet, organizovat a spravovat všechny úkoly v rámci sprintu a zároveň integrovat klíčová nastavení sprintu, včetně délky trvání, data zahájení a ukončení, bodů nebo odhadů času, přenosu a reportingu.
Přehled funkcí sprintových tabulek
Stručný přehled toho, co dokáže sprintová tabule ClickUp:
|Funkce
|Funkčnost
|Sjednocené zobrazení sprintových úkolů
|Zobrazte všechny své sprintové úkoly a podúkoly na jednom místě. Spravujte vše z jedné tabule a mějte přehled o pokroku.
|Odhad úsilí a sledování pokroku
|Sledujte práci pomocí bodů nebo odhadů času ClickUp. Vše zůstává synchronizováno s délkou sprintu, daty zahájení a ukončení a všemi úkoly, které přecházejí do dalšího sprintu.
|Integrace reportingu do dashboardu
|Vytvářejte vlastní dashboardy pomocí karet sprintových reportů, jako jsou Velocity, Burnup a Burndown, abyste mohli sledovat pokrok svého týmu a odhalit úzká místa.
|Nové sprintové karty
|Nejnovější karty Velocity, Burnup a Burndown jsou rychlejší, přesnější a podporují vlastní délku sprintů. Starší karty nejsou kompatibilní s vlastními délkami, proto se vyplatí provést upgrade pro lepší agilní reporting.
|Podrobné analýzy
|Klikněte na své karty a získejte podrobné informace. Podívejte se, které úkoly, přidělené osoby a změny přispěly k výsledkům vašeho týmu.
|Flexibilní zdroje dat a filtry
|Přizpůsobte si zobrazení výběrem sprintů, seznamů nebo vlastních polí, která chcete zahrnout. Můžete se dokonce rozhodnout, zda chcete zobrazit podúkoly, archivovanou práci nebo úkoly ve více seznamech.
🤯 Věděli jste? Umělá inteligence ClickUp, ClickUp Brain, zaznamenala za rok pozoruhodný růst, když se počet pracovních prostorů zvýšil z přibližně 665 000 na více než 2 miliony. To je více než trojnásobek počtu týmů, které nyní používají umělou inteligenci k plánování, psaní a chytřejší práci každý den.
📚 Další informace: Jak vytvořit agilní týmové role a odpovědnosti
Přizpůsobitelné pracovní postupy a sloupce pro agilní týmy
Jedna z věcí, kterou na vývoji v ClickUp milujeme, je vědomí, že každý agilní tým (včetně toho našeho!) má své vlastní zvyky, rituály a pravidla „takhle to děláme my“.
To je vlastně důvod, proč ClickUp pro agilní týmy existuje.
V rámci tohoto nastavení získáme okamžitý přístup ke dvěma zobrazením, ve kterých agilní týmy prakticky žijí:
- Zobrazení tabulky ClickUp pro přehlednost ve stylu tabulkového procesoru, kterou potřebujeme při třídění sprintových úkolů, odhadů, vlastníků a závislostí.
- ClickUp Board View pro přehledný průběh drag-and-drop, kde můžeme přesouvat práci z To Do do Doing a Done, aniž bychom narušili náš pracovní rytmus.
V rámci pracovního prostoru můžete přejmenovat sloupce, změnit pořadí fází, přidat kroky jako kontrola nebo QA, nebo vše nechat naprosto jednoduché.
Integrace s úkoly, backlogy a cíli
Sprintové tabule v ClickUp jsou ještě výkonnější, když je propojíte s ostatními částmi svého pracovního prostoru.
Úkoly ClickUp pomáhají rozdělit práci na vysoké úrovni na dílčí úkoly, vnořovat vrstvy, když se úsilí týká více komponent, a zachovat podrobný kontext.
Od této chvíle vám ClickUp umožňuje namapovat váš sprint na konkrétní seznam nevyřízených úkolů. Ten slouží jako jediný zdroj nadcházející práce.
Ještě lepší je, že každá položka backlogu obsahuje možnost přidat ji přímo do aktivního sprintu. Pokud váš tým plánuje několik příběhů najednou, můžete tyto výběry seskupit a vložit je jedním pohybem.
To vše souvisí s vašimi širšími cíli v ClickUp. Můžete propojit sprintové úkoly s cíli, které podporují, sledovat pokrok v práci na tabuli a vidět, jak každý sprint přispívá k celkovému obrazu.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp AI vám pomáhá spravovat úkoly. Zde je návod, jak na to:
- Shrňte aktivitu úkolu: Požádejte AI, aby nastínila aktivitu, která se odehrává v popisu a komentářích tohoto úkolu.
- Ptejte se na otázky týkající se vašeho úkolu: AI vám navrhne několik otázek týkajících se vašeho úkolu, na které může odpovědět.
- Aktualizace pokroku: Požádejte AI, aby vás informovala o aktivitách souvisejících s tímto úkolem.
- Najděte úkoly, které uvízly: AI identifikuje všechny úkoly v dané lokalitě, které nebyly po určitou dobu aktualizovány ani diskutovány.
Aktualizace v reálném čase a funkce pro spolupráci
Sprintové tabule ožívají, když se konverzace, které je formují, odehrávají na stejném místě.
Vstupte: ClickUp Chat
Vaše mezifunkční týmy mohou diskutovat o prioritách, vylepšovat nápady nebo sdílet rychlá rozhodnutí dlouho předtím, než se cokoli dostane na tabuli.
SyncUps v ClickUp Chat posouvají tuto funkci na další úroveň. Během plánování sprintu může někdo spustit SyncUp přímo v kanálu a sdílet svou obrazovku, aby provedl ostatní účastníky backlogem nebo aktuálním sprintem.
Pro větší nápady nebo úpravy uprostřed sprintu je ClickUp Whiteboards tím pravým místem, kde je můžete prodiskutovat se svým týmem.
Nakreslete rychlý průběh, zmapujte závislosti nebo vylepšete příběh jako skupina. Když je něco připraveno k práci, promění se to přímo z tabule v úkol (to je ale snadné!).
Výhody používání sprintových tabulek pro agilní vývoj
Pojďme se podívat na výhody používání sprintových tabulek pro agilní řízení projektů 👇
✅ Vylepšené plánování sprintů a stanovení priorit
Když plánujeme sprint na tabuli, naše týmy softwarových vývojářů získají přehled o tom, co se děje. Můžeme vidět velké, malé a naprosto nezbytné úkoly pro probíhající sprint.
Vizualizace práce ve formě karet pomáhá seřadit priority a odhalit, kde přetěžujeme vývojový tým. V okamžiku, kdy sprint uzamkneme, přesně víme, k čemu říkáme ano a co odkládáme na později.
✅ Vylepšená viditelnost a odpovědnost týmu
Líbí se nám, že jediný pohled na tabuli nám řekne, kdo co dělá a jak sprint postupuje. Každá karta má svého vlastníka a status, takže nedochází k situacím typu „Myslel jsem, že na tom pracuješ ty“.
Při standupech prostě procházíme tabuli zleva doprava a diskutujeme o pokroku. Lidé přirozeně přebírají odpovědnost, protože jejich práce je přímo před očima všech. Díky tomu jsou naše agilní týmy sladěné (bez pocitu přísného sledování).
📮 ClickUp Insight: Téměř třetina pracovníků (29 %) pozastavila své úkoly, zatímco čekala na rozhodnutí, a zůstala v nejistotě, protože nevěděla, kdy a jak pokračovat.
Produktivita v limbu, ve kterém nikdo nechce být. 💤
Díky AI kartám ClickUp obsahuje každý úkol jasné, kontextové shrnutí rozhodnutí. Okamžitě uvidíte , co brání pokroku, kdo je do toho zapojen a jaké jsou další kroky – takže i když nejste ten, kdo rozhoduje, nikdy nebudete tápat.
✅ Rychlejší identifikace překážek a úzkých míst
Díky tabulkám je zablokovaná práce okamžitě zřejmá celému týmu. Když se karty přestanou pohybovat nebo se hromadí ve stejném sloupci, víme, že došlo k zablokování – recenze, kontrola kvality, požadavky, ať už je to cokoli.
Můžeme přejít přímo k těmto kartám, přečíst si komentáře a odblokovat věci, jakmile se stanou hrozbou. Právě v tomto ohledu sprintové tabule opravdu vynikají pro agilní týmy softwarového vývoje, které pracují na složitých agilních projektech.
✅ Zefektivněné dodávky a lepší předvídatelnost sprintů
Díky dobře udržované sprintové tabuli se dodávky nikdy nezdají jako šílený shon na konci každého týdne. Můžeme vidět, jak práce plynule proudí po celé tabuli, což nám pomáhá vyrovnat špičky a vyhnout se hromadění úkolů na poslední chvíli.
A protože každý úkol je sledován, začínáme si všímat skutečných vzorců v tom, jak tým pracuje (kolik toho obvykle dokončíme, jak dlouho nám to trvá a kde máme tendenci zpomalovat).
🚀 Výhoda ClickUp: Jelikož už mluvíme o zjednodušení sprintů... spoléháme se také na jednu z našich oblíbených super schopností ClickUp, abychom udrželi vše v pohybu, aniž bychom museli tabuli neustále hlídat. Používáme vlastní Super Agents od ClickUp, protože nás zachraňují před spirálou „udělal to někdo?“.
Takto nám pomáhají každý den:
- Když se úkol přesune do stavu „Probíhá“, agent okamžitě označí našeho kolegu z týmu QA a vloží do vlákna přátelské připomenutí.
- Na konci týdne jiný agent sestaví přehledné shrnutí toho, co jsme dokončili a čemu je třeba věnovat pozornost v budoucnu (malý projektový manažer v našich službách).
V případě nových funkcí vkládáme své poznámky do ClickUp Docs a agent automaticky generuje podúkoly na základě nadpisů (je to kouzlo, věřte nám!).
Jak týmy ClickUp efektivně využívají sprintové tabule
Pojďme se nyní podrobněji podívat na to, jak sprintové tabule ve ClickUp skutečně používáme:
Krok 1: Nastavte si sprintovou tabuli
Než začneme sledovat burndown grafy nebo diskutovat o rychlosti v retrospektivách, potřebujeme pevné zázemí pro naše sprinty. Nejprve si ukážeme, jak zapnout „Sprinty“ v ClickUp (pokud je ještě nevidíte):
- Otevřete naše nastavení pracovního prostoru.
- Přejít do App Center
- Najděte a aktivujte Sprints ClickApp
- Vyberte Prostory, kde chcete, aby byly sprinty aktivní.
- V postranním panelu nebo uvnitř prostoru klikněte na tlačítko „+“.
- Vyberte Sprint Folder (Sprintová složka) a vytvořte novou složku.
Nyní máme složku Sprint, která ví, že každý seznam v ní je sprint, s daty, zprávami a nastavením specifickým pro Agile, které je připraveno k použití.
🚀 Výhoda ClickUp: Jedním z nejlepších způsobů, jak zvýšit produktivitu, je nechat ClickUp Automations převzít veškerou opakující se administrativní práci spojenou se sprinty.
Díky těmto automatizačním přepínačům můžeme:
- Automaticky označte sprint jako dokončený v okamžiku, kdy dosáhne koncového data (sbohem, zapomenuté sprinty)
- Vytvořte další sprint okamžitě, aby náš tým měl vždy připravený další cyklus.
- Přesuňte nedokončené úkoly do seznamu nevyřízených úkolů
Krok 2: Naplňte sprinty prioritními úkoly
Nyní, když máme sprintovou tabuli nastavenou, musíme se rozhodnout, co vlastně do sprintu zařadíme. Odtud nejprve připravíme náš backlog mimo sprint:
- Použijte seznam Backlog k zaznamenání všech nápadů, chyb a nadcházejících úkolů.
- Přidejte podrobnosti, jako jsou popisy, kritéria přijatelnosti a odkazy.
- Použijte Prioritu, Body příběhu a Typ (funkce, chyba, úkol).
Poté vybereme nejlepší práci do sprintu. Jednoduchý způsob, jak o tom uvažovat:
- Začněte s položkami s nejvyšší prioritou, které jsou jasně definovány.
- Podívejte se na kapacitu našeho týmu pomocí ClickUp Time Estimates nebo minulé rychlosti, abychom sprint nepřetěžovali.
- Přesuňte nebo přiřaďte tyto úkoly do aktuálního seznamu sprintů, aby se zobrazily na naší sprintové tabuli.
🚀 Výhoda ClickUp: Vytvořte pole AI pro své epické úkoly. Doporučujeme následující pole:
|Oblast AI
|Popis
|Shrnutí
|Shrňte epopej
|Aktualizace pokroku
|Získejte aktualizace o postupu epické úlohy.
|Akční položky
|Identifikujte práci, která je třeba udělat pro epopej
|Velikost trička
|Zjistěte, kolik úsilí epopej vyžaduje
|Kategorizovat
|Nechte ClickUp AI kategorizovat vaše epické příběhy nebo si vytvořte vlastní vlastní výzvu, abyste tak učinili.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak co nejlépe využít AI Fields:
🔊 Poslechněte si to od uživatele ClickUp, který je softwarovým inženýrem:
Moje zkušenosti s ClickUp jsou velmi pozitivní. Platforma je intuitivní a uživatelsky přívětivá, takže ji náš tým snadno přijal bez náročného zaučování. Jednou z funkcí, která pro nás byla nejvýraznější, byla snadnost vytváření a správy sprintů. Flexibilita při přizpůsobování sprintových tabulek, přiřazování úkolů a sledování pokroku v reálném čase výrazně zlepšila efektivitu našeho pracovního postupu. ClickUp také poskytuje plynulý uživatelský zážitek díky přehlednému rozhraní, rychlé navigaci a robustní integraci. Ať už jde o stanovení priorit, sledování časových os nebo spolupráci mezi týmy, vše působí efektivně a dobře strukturovaně. Celkově ClickUp zjednodušil způsob, jakým plánujeme, realizujeme a vyhodnocujeme naše projekty, což z něj dělá vynikající nástroj pro agilní správu sprintů v naší společnosti.
Krok 3: Sledujte průběh sprintu v reálném čase
Jakmile sprint začne, naší úlohou je v podstatě co nejlépe dohlížet na práci. Chceme vidět, co se hýbe, co se zaseklo a zda jsme stále na dobré cestě k dokončení toho, co jsme slíbili.
Na sprintové tabuli udržujeme náš aktuální seznam sprintů v zobrazení tabule a sledujeme, jak úkoly přecházejí z To Do (K provedení) do Done (Hotovo). Během standupů doslova procházíme tabuli společně, probíráme, co se posunulo, a upozorňujeme na vše, co zůstává příliš dlouho v In Progress (Probíhá) nebo Review (Kontrola).
Poté se podíváme na karty Sprint Dashboard, které nám poskytnou širší pohled na desku.
Sprintové karty se nacházejí na ClickUp Dashboards a čerpají data přímo z naší složky Sprint, takže můžeme přesně reportovat a vizualizovat průběh sprintu.
Stručně řečeno, bez toho se můj tým neobejde 👇
- Sprint Burndown, abyste viděli, kolik úsilí zbývá a zda postupujeme zdravým tempem, nebo se odchylujeme od ideální linie.
- Sprint Burnup znemožňuje skrývat rozšiřování rozsahu, protože porovnává celkový objem práce s dokončenou prací v průběhu sprintu.
- Sledujte celkový objem práce ve srovnání s dokončenou prací a odhalte změny rozsahu pomocí ClickUp Sprint Burnup
- Sprint Velocity pro přehled o více sprintech a pochopení našeho skutečného tempa před plánováním dalšího sprintu.
- Sprint Task Report (Zpráva o sprintových úkolech) – když chceme mít přehled o sprintu, který ukazuje, k čemu jsme se zavázali, co bylo přidáno nebo odstraněno a co nebylo dokončeno.
K měření agilních metrik používáme dashboardy.
Dashboardy ClickUp lze vytvářet jak pro interní, tak pro externí zainteresované strany. Lze je přizpůsobit na úrovni týmu i pro zobrazení na vysoké úrovni.
Díky kartám AI může kdokoli získat rychlý přehled o klíčových akčních položkách.
👀 Věděli jste, že... Když byl v roce 2005 spuštěn YouTube, původně fungoval jako videoseznamka s názvem „Tune In, Hook Up“. Nikdo nenahrával videa se seznamovacími profily... ale všichni nahrávali náhodné klipy. Tato náhodná změna směřování změnila internet!
Krok 4: Provádějte sprintové revize a retrospektivy
Na konci sprintu máme na programu dvě různé diskuse:
- Sprint review o tom, co jsme dodali
- Retrospektiva o tom, jak jsme pracovali a jak se chceme příště zlepšit.
A dbáme na to, abychom je považovali za samostatné momenty, i když se odehrávají jeden po druhém.
Při revizi sprintu obvykle:
- Filtrujte náš seznam sprintů nebo tabuli podle dokončených položek a podívejte se, co jsme skutečně dodali.
- Pozvěte zúčastněné strany, aby reagovaly, kladly otázky a poskytovaly zpětnou vazbu přímo v komentářích k úkolům.
- Aktualizujte backlog na základě toho, co jsme se naučili, aby další sprint začal z vylepšeného pohledu na projektový plán.
Na konci sprintu dochází k veškerému učení, které se však velmi snadno může rozplynout v náhodných poznámkách a chatových vláknech. Šablona ClickUp Retrospectives Template však našemu týmu pomáhá provádět konzistentní a strukturované retrospektivy pokaždé!
V této šabloně:
- Uchovávejte všechny retrospektivy v jednom dokumentu s kartou pro každou relaci, abychom mohli procházet minulé sprinty a sledovat, jak se náš tým vyvíjel.
- Zaznamenejte jasné shrnutí toho, co se povedlo, co se nepovedlo, a konkrétní další kroky.
- Pomocí @zmínek a přiřazených komentářů zapojte správné osoby, přeměňte následné kroky na úkoly a zajistěte, aby se vylepšení projevila v dalším sprintu.
Pokud jste někdy byli zmatení ohledně story pointů, toto video je pro vás ideální zkratkou.
Ukáže vám (krok za krokem), jak porovnávat úkoly, vybrat základní linii, používat Fibonacciho stupnici a odhadovat jako tým, aniž byste to příliš komplikovali. Uvidíte skutečné příklady, skutečné sprintové tabule a přesné momenty, kdy se týmy obvykle zaseknou. Podívejte se na to jednou a vaše příští plánování sprintu bude desetkrát snazší.
Krok 5: Upravte budoucí sprinty na základě analýzy
Sprint Task Report je místo, kde se na chvíli zastavíme a podíváme se do zrcadla. Porovnává naše původní závazky s tím, co se skutečně stalo, a sleduje každou změnu rozsahu, takže můžeme vidět celý příběh sprintu.
Zpráva obsahuje pět klíčových dlaždic, z nichž každá vypráví jinou část příběhu:
|Zpráva o sprintových úkolech
|Popis
|Závazek
|Úsilí, které jsme vynaložili, když jsme potvrdili sprint. Jedná se o náš původní slib v bodech nebo čase, než se něco změnilo.
|Přidáno
|Dodatečná práce nebo dodatečné úsilí, které přibylo po potvrzení. Právě zde se jasně projevuje rozšiřování rozsahu v polovině sprintu.
|Odstraněno
|Práce, kterou jsme po potvrzení vyřadili nebo omezili. To zdůrazňuje, kde jsme tiše zkrátili sprint, abychom se vyrovnali s realitou.
|Dokončeno
|Veškerá práce, kterou jsme skutečně dokončili před označením sprintu jako hotového. Toto je náš skutečný hotový seznam, ne jen to, co jsme doufali, že uděláme.
|Zbývající
|Úkoly, které byly na konci sprintu stále otevřené. Jedná se o položky, které pravděpodobně přejdou do dalšího sprintu nebo je třeba je přehodnotit.
Jelikož je každá dlaždice klikatelná, můžeme se podívat na konkrétní úkoly, které se za těmito čísly skrývají, a zjistit, kteří vlastníci, typy práce nebo epické úkoly ovlivňují dané vzorce.
Na základě toho upravíme náš další sprint:
- Pokud je Committed vždy mnohem větší než Completed, snížíme naše počáteční zatížení nebo rozdělíme velké položky na menší úkoly.
- Pokud Added nadále prudce roste, zpřísníme pravidla pro práci uprostřed sprintu nebo si vyhradíme výslovnou rezervu.
- Pokud se stejný druh práce stále objevuje v sekci Zbývající, přehodnotíme, jak odhadujeme nebo upřednostňujeme tuto kategorii.
🚀 Výhoda ClickUp: Propojte externí aplikace se svým pracovním prostorem. Zde je několik integrací ClickUp, které vám skutečně ušetří čas:
|Integrace
|Popis
|Codegen
|Codegen je váš týmový kolega, vývojář umělé inteligence v ClickUp. Jedná se o externího agenta umělé inteligence, který plní úkoly, vytváří funkce a odpovídá na otázky týkající se kódu pomocí přirozeného jazyka.
|GitLab
|Propojte Spaces přímo s projekty GitLab. Úkoly ve Spaces s propojeným projektem lze propojit s commity, větvemi a žádostmi o sloučení.
|GitHub
|Propojte Spaces přímo s repozitáři GitHub. Úkoly ve Spaces s připojeným repozitářem lze propojit s commity, větvemi a pull requesty.
|Bitbucket
|Propojte Spaces přímo s repozitáři Bitbucket (repos), abyste vždy věděli, jaká práce spolu souvisí. Úkoly ve Spaces s připojeným repozitářem lze propojit s commity, větvemi a pull requesty.
|Figma
|Díky naší integraci s Figma můžete:– Vyhledávat napříč aplikacemi, včetně Figma, pomocí Connected Search – Spouštět příkazy specifické pro Figma z Command Center – Vkládat obsah Figma do ClickUp
Příklady použití sprintových tabulek v praxi
S tímto procesem je užitečné podívat se, jak sprintové tabule fungují v agilním produktovém prostředí. Projděme si tedy několik příkladů:
Softwaroví vývojáři a produktoví manažeři ClickUp
Naši inženýři a produktoví manažeři v ClickUp plánují epické úkoly v ClickUp, aby stanovili priority práce, zlepšili přehlednost a spolupracovali.
Týmy jsou organizovány do skupin, z nichž každá má vlastní složku. Každá složka skupiny obsahuje seznamy položek backlogu, chyb a sprintů.
Epické příběhy a uživatelské příběhy existují v seznamech funkcí týmu, seznamech produktových plánů a seznamech sprintů díky flexibilitě úkolů ve více seznamech.
Tým pro vývoj SaaS spravující vydávání funkcí
Yggdrasil Gaming je společnost zabývající se vývojem her, která přešla na ClickUp pro správu svých inženýrských prací. Po přesunu vývoje do ClickUp snížili náklady spojené s vývojem o přibližně 30 % a zvýšili produktivitu o 37 %.
Stručně řečeno:
- Jejich technické týmy řídí vývoj her v ClickUp a používají jej jako centrální místo pro plánování a sledování práce na nových titulech a funkcích.
- Tabule ve stylu sprintů jim umožňují přesunout práci od plánování k implementaci a vydání, přičemž produkt, technické oddělení a vedení jsou informovány o postupu a rozsahu.
Marketingový tým provádí sprinty kampaní s termíny a schvalováním
Marketingové týmy jsou stejně chaotické jako technické týmy... někdy dokonce ještě více. Užitečným příkladem z praxe je společnost Santander, jejíž marketingová organizace přešla od dlouhého a rigidního plánování kampaní k krátkým dvoutýdenním cyklům Scrum. To jim dává prostor k rychlému testování nápadů a přijímání chytřejších rozhodnutí na základě výsledků.
Jejich sprintová tabule jim pomáhá:
- Prohlédněte si všechny materiály kampaně na jednom místě díky osvědčeným agilním metodikám.
- Přesuňte práci přes jednotlivé fáze, jako je návrh, design, revize a spuštění.
- Změňte rozpočty a priority uprostřed sprintu na základě toho, co skutečně funguje.
Tým produktového designu iteruje aktualizace UI a UX v rámci sprintových cyklů.
Designéři milují strukturu stejně jako kreativní chaos a týmy UX společnosti Google jsou dobrým příkladem vyvážení obou těchto prvků. Používají designové sprinty jako soustředěný, časově ohraničený pracovní postup, aby co nejrychleji iterovaly nápady týkající se uživatelského rozhraní a uživatelské zkušenosti.
Typický designový sprint u nich probíhá takto:
- Zmapujte problém jako tým
- Nakreslete a prozkoumejte různé přístupy k UX
- Vytvořte prototyp nejlepšího nápadu
- Vyzkoušejte to s reálnými uživateli
- Rozhodněte, co se dostane do produktu
Časté chyby při používání sprintových tabulek
Zde je několik nenápadných chyb, které týmy často dělají na sprintových tabulkách ⬇️
Nesprávně zarovnané plavecké dráhy
Je překvapivě snadné, aby se plavecké dráhy odchýlily od toho, jak práce v týmu probíhá. Když se tabule přestane shodovat s realitou, lidé často začnou přeskakovat dráhy nebo je úplně ignorovat.
✅ Oprava: Přestavte plavecké dráhy podle skutečných kroků pracovního postupu nebo skutečných vlastníků a zkontrolujte je při každém sprintu.
Skrytá blokovaná práce
Blokované úkoly se rády schovávají na místech, která nikdo nekontroluje, jako jsou podúkoly nebo uprostřed přeplněného sloupce. Když k tomu dojde, zpomalení se jeví jako náhlé, i když práce uvízla už před dlouhou dobou.
✅ Oprava: Přidělte blokovaným položkám vlastní nezaměnitelnou značku nebo pruh a vyžadujte, aby vše, co je pozastaveno déle než hodinu, bylo označeno.
Nadměrné mikroúkoly
Některé týmy rozdělují práci tak detailně, že tabule začíná vypadat jako konfety. Výsledkem je, že někdy je těžší vidět celkový obraz než vykonat práci.
✅ Oprava: Nastavte minimální rozumnou velikost úkolu a sdružte velmi malé položky do celků, které představují skutečnou hodnotu pro uživatele.
Tiché mezery ve vlastnictví
Karty občas zůstávají v aktivních sloupcích bez jasného vlastníka a tiše čekají, až je někdo zázračně vezme. Většinou všichni předpokládají, že se o to postará někdo jiný.
✅ Oprava: Vyžadujte jmenovaného vlastníka, než se karta dostane do aktivního stavu, a otevřeně aktualizujte vlastnictví, když se změní.
Rychlejší dodávky, méně stresu a lepší výsledky díky sprintovým tabulkám ClickUp
Když provádíme naše projekty vývoje softwaru v ClickUp, vše zapadá přesně tam, kam má. Naše agilní scrumová tabule se stává jediným místem, kde se nápady mění v úkoly, úkoly se mění v pokrok a pokrok se mění v dodané funkce. A to nejlepší na tom ani není to, že neztrácíme čas hádáním, kde co je nebo kdo co dělá.
Sprintové tabule nám poskytují jasný a živý obraz o správě úkolů, takže můžeme přesouvat práci mezi jednotlivými fázemi, rychle odstraňovat překážky pro členy týmu a soustředit se na to, co přináší hodnotu. Spojte to s automatizací, dokumenty, dashboardy a umělou inteligencí ClickUp... a najednou se naše procesy vývoje softwaru stanou mnohem lehčími.
Plánujeme chytřeji, provádíme revize rychleji a dodáváme s mnohem větší jistotou. Zaregistrujte se do ClickUp a uvidíte, jak daleko může váš tým dojít, když vaše sprinty konečně začnou plynule fungovat.
Často kladené otázky
Zobrazení tabule v ClickUp vám pomáhá organizovat úkoly, uživatelské příběhy a priority pro konkrétní sprintový cyklus. Podobně jako tradiční fyzická scrumová tabule zobrazuje práci v jednotlivých fázích (například To Do, In Progress a Done), ale s výkonnými funkcemi automatizace, filtrování a reportování, které jsou ideální pro správu agilních projektů. Pomáhá členům týmu vizualizovat pracovní zátěž, udržovat soulad a spolupracovat v reálném čase.
Sprintové tabule pomáhají týmům dodržovat agilní principy tím, že všem poskytují společný přehled o práci. Úkoly jsou přehledně uspořádány, což členům týmu pomáhá soustředit se na nejdůležitější položky během plánování sprintu. Díky vizuálnímu workflow je mnohem snazší sledovat pokrok, spravovat rozsah a udržovat předvídatelnost dodávek. Tato těsná zpětná vazba podporuje lepší rozhodování a plynulejší vývoj produktů.
Ano, sprintové tabule se přímo propojují s vaším backlogem a všemi souvisejícími úkoly. Můžete vylepšené položky přetáhnout do sprintu, seskupit je podle stavu nebo přidělené osoby a vše synchronizovat pomocí nástrojů pro správu projektů. Toto propojení pomáhá scrum masterovi a týmu udržovat přehledný backlog a zároveň zajišťuje, že každý úkol má jasnou cestu do nadcházejícího sprintu.
ClickUp vám nabízí několik způsobů, jak sledovat pokrok v reálném čase. Můžete použít zobrazení tabule k sledování úkolů v jednotlivých fázích, zobrazení tabulky pro podrobnější informace o úkolech a dashboardy pro metriky, jako jsou dokončené body, pracovní zátěž a sprint burndown. Tyto pohledy pomáhají členům týmu a scrum masterovi udržovat přehled o pokroku, překážkách a celkovém tempu dodávek. Ještě lepší je, že to posouvá spolupráci týmu na další úroveň!
Silná revize sprintu zdůrazňuje dokončenou práci, shromažďuje zpětnou vazbu a propojuje výsledky s vizí produktu. Poté retrospektiva pomáhá týmu reflektovat, jak sprint proběhl. Podíváme se na to, co fungovalo dobře, co nás zpomalovalo a co chceme zlepšit. Proměna těchto poznatků v praktické úkoly udržuje neustálé zlepšování, které je důležitou součástí agilních postupů a týmové spolupráce.