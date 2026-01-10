10 nejlepších alternativ FlowSavvy pro chytřejší plánování v roce 2025

FlowSavvy usnadňuje osobní automatické plánování. Úkoly se jako mávnutím kouzelného proutku samy zařadí, čas na soustředění vypadá zajištěný a váš kalendář konečně dává smysl.
Často však nestačí, když dny zahrnují složité projekty, týmovou spolupráci nebo dynamické termíny. Překrývání, skryté konflikty a časté přepínání kontextu mohou rychle snížit produktivitu.
Spoléhat se výhradně na platformu začíná být omezující, a proto začíná hledání něčeho chytřejšího.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme 10 nejlepších alternativ FlowSavvy, které jdou nad rámec jednoduchého automatického plánování. Pojďme na to! 📅
Přehled nejlepších alternativ k Flowsavvy
Zde je tabulka porovnávající všechny alternativy Flowsavvy v tomto blogu. 📊
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|All-in-one produktivita, plánování, provádění úkolů a projektové workflows pro malé týmy i velké podniky.
|Sjednocené pracovní prostředí propojující kalendář ClickUp s více zobrazeními, ClickUp Brain pro kontextové stanovení priorit a souhrny, automatizace pro vlastní pracovní postupy a AI agenti.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Reclaim. ai
|Automatické plánování úkolů, návyků a bloků soustředění pomocí umělé inteligence pro znalostní pracovníky a nadšence do produktivity.
|Blokování času pomocí umělé inteligence, inteligentní plánování schůzek, nástroje pro správu času, přeplánování s ohledem na konflikty, ochrana zvyků a přestávek
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 $/měsíc na uživatele
|Motion
|Automatické stanovení priorit, přeplánování a integrovaná optimalizace kalendáře pro týmy i jednotlivce.
|Generování plánů pomocí umělé inteligence, přeplánování v reálném čase, engine pro stanovení priorit úkolů
|Placené tarify začínají na 29 $/měsíc na uživatele.
|Sunsama
|Strukturované denní plánování, promyšlené blokování času a integrace úkolů z různých kalendářů pro profesionály.
|Denní plánovací panel s propojením kalendáře a úkolů, časové blokování pomocí drag-and-drop, ranní a večerní rituály.
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Akiflow
|Centralizované zaznamenávání úkolů, plánování v přirozeném jazyce a koordinace více aplikací pro osoby spravující vstupy z více nástrojů pro zvýšení produktivity.
|Univerzální schránka pro úkoly z více než 3000 integrací, osobní asistent s umělou inteligencí (Aki) pro vytváření úkolů v přirozeném jazyce, chytré plánování
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 9,5 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně).
|Notion
|Flexibilní pracovní prostor kombinující databáze, poznámky, kalendáře a přizpůsobené pracovní postupy pro studenty, tvůrce a znalostní pracovníky.
|Notion Agent a funkce AI, přizpůsobitelné databáze, zobrazení kalendáře a časové osy, poznámky z jednání založené na AI
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 $/měsíc na uživatele
|Fantastical
|Pokročilý kalendář, vytváření událostí a synchronizace mezi kalendáři pro uživatele Apple a Windows.
|Zadávání přirozeným jazykem, několik podrobných zobrazení (den/týden/měsíc/rok), odkazy na plánování, bohaté widgety
|Zdarma; placené tarify začínají na 6,99 $/měsíc na uživatele.
|Todoist
|Správa seznamů úkolů, opakujících se úkolů a řízení priorit pro jednotlivce a týmy, které hledají organizované sledování úkolů.
|Projekty/sekce/štítky, opakující se termíny a připomenutí, spolupráce s přidělenými osobami/komentáře, filtry a synchronizace zobrazení kalendáře
|Zdarma; placené tarify začínají na 5 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
|TickTick
|Správa úkolů a návyků pomocí Pomodoro, zobrazení kalendáře a připomenutí pro nadšence osobní produktivity.
|Seznamy úkolů s připomenutími, Pomodoro timer. Sledování návyků; Eisenhowerova matice, spolupráce
|Zdarma; placené tarify začínají na 35,99 $/rok na uživatele.
|Google Kalendář
|Jednoduché plánování událostí, integrace s Gmailem a přehledná vizualizace času pro jednotlivce i profesionální týmy.
|Vytváření událostí s připomenutími, opakujícími se událostmi, chytrými návrhy a cíli, abyste zůstali soustředění.
|Zdarma
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v alternativách k Flowsavvy?
Mnoho uživatelů narazí při používání Flowsavvy na limity, jakmile jejich práce zahrnuje projekty, měnící se priority nebo více nástrojů. Při hodnocení alternativ hledejte funkce, které jsou přizpůsobeny tak, aby tyto mezery vyplnily a podporovaly plánování i realizaci. 👀
- Kompletní struktura úkolů a projektů: Podporuje projekty, podúkoly, závislosti, vlastní stavy (např. Backlog, In Progress nebo Blocked) a šablony časových rozvrhů.
- Integrovaná spolupráce: Umožňuje přiřazování úkolů, sdílenou viditelnost a komunikaci v týmu, namísto omezení na samostatné plánování kalendáře.
- Flexibilní ovládání plánování: Umožňuje ručně upravovat časové bloky, trvání a priority, místo aby se spoléhalo pouze na automaticky generované plány.
- Více zobrazení práce: Nabízí zobrazení seznamu, kalendáře, časové osy nebo tabule pro plánování, sledování a kontrolu práce.
- Plánování s podporou umělé inteligence: Pomáhá shrnout práci, navrhovat priority a přizpůsobovat plány při změnách úkolů.
- Automatizace údržby: Aktualizuje úkoly, stavy nebo plány podle změn v práci automaticky, čímž snižuje náklady na ruční přeplánování.
🔍 Věděli jste? Obor vědy o přerušeních vznikl, když vědci zjistili, že přepínání mezi úkoly, jako je přepínání mezi úkoly v kalendáři nebo schůzkami, způsobuje měřitelné mentální náklady.
Nejlepší alternativy k Flowsavvy
Hledáte flexibilnější způsob, jak plánovat svůj den a řídit skutečnou práci?
Zde jsou nejlepší alternativy FlowSavvy, které jdou nad rámec automatického plánování a nabízejí chytřejší správu úkolů, dynamické plánování a kalendáře založené na umělé inteligenci. 🎯
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní produktivitu, plánování, provádění úkolů a projektové pracovní postupy)
Vzhledem k tomu, že práce přesahuje rámec osobních úkolů a zahrnuje projekty, následné činnosti a měnící se priority, vede plánování často k rozšiřování počtu nástrojů.
ClickUp jde o krok dál a sjednocuje plánování, správu úkolů, zobrazení projektů, automatizaci a AI. Váš kalendář se tak vyvíjí spolu s vaší prací, místo aby se stal statickým plánem, který existuje odděleně. Jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě spojuje plánování, správu projektů a realizaci do jediného propojeného prostředí.
Rozložte složitou práci
Vše v tomto softwaru pro plánování úkolů začíná s ClickUp Tasks. Na rozdíl od základních seznamů úkolů jsou ClickUp Tasks vytvořeny pro reálné plánování, kde se mění priority a práce trvá několik dní.
Takto vám pomohou:
- Modelujte skutečné pracovní postupy: Přesouvejte práci mezi fázemi jako Backlog, Planned, In Progress, Waiting a Done pomocí vlastních stavů ClickUp, aby úkoly odrážely průběh práce.
- Přidejte kontext: Zaznamenejte prioritu, náročnost, odhadovaný čas, úroveň energie nebo kategorii pomocí vlastních polí ClickUp u každého úkolu.
- Automatizujte rutinní práci: Nastavte opakující se úkoly ClickUp tak, aby se opakovaly podle času (denně, týdně, měsíčně) nebo podle události, například při změně stavu.
- Plánujte více než jen úkoly na jeden den: Rozdělte rozsáhlé úkoly na dílčí úkoly, přiřaďte jim závislosti a rozložte úsilí na více dní.
Spojte jej s AI Notetaker od ClickUp a rázem máte v ruce výkonnou kombinaci!
Vizualizujte naplánovanou práci
Jakmile je vaše práce jasně definována v ClickUp Tasks, ClickUp Calendar se stává vrstvou, kde se práce setkává s časem. Přetahuje úkoly, termíny a priority přímo do vašeho rozvrhu.
Na rozdíl od nástrojů, které pouze automaticky umisťují úkoly kolem schůzek, ClickUp vám dává kontrolu nad tím, jak se úkoly zobrazují ve vašem kalendáři.
Například můžete úkol kontroly návrhu přetáhnout do dvouhodinového ranního bloku, zobrazit jej vedle hovorů s klienty a termínů odevzdání zpráv a snadno jej přesunout na odpoledne, pokud se schůzka protáhne. Přepněte na týdenní nebo měsíční zobrazení, abyste odhalili potenciální překážky, vyvážili priority a ujistili se, že vám nic neunikne mezi ClickUpem a synchronizovanými kalendáři Google nebo Outlook.
Využití schopností umělé inteligence
ClickUp Brain, váš asistent poháněný umělou inteligencí, je zabudován přímo do vašeho kontextového pracovního prostoru. Zohledňuje priority, termíny, závislosti a dokonce i vaše osobní pracovní vzorce, aby váš plán byl chytřejší a realističtější.
Například v pondělí ráno po náročném týdnu otevřete ClickUp. Místo procházení desítek úkolů, zpožděných položek a bloků v kalendáři se zeptáte ClickUp Brain: „Na co se mám dnes zaměřit?“
Zobrazuje tři položky s velkým dopadem, vysvětluje, proč jsou dnes důležité, a označuje jednu úlohu, která se zpožďuje, protože ještě nedošlo k závislé kontrole.
Všimnete si projektu, který se jeví náročnější, než jste očekávali, takže jej otevřete a zeptáte se: Shrňte tento projekt a řekněte mi, co brání jeho pokroku.
Brain během několika sekund vygeneruje krátké shrnutí ve stylu výkonného manažera, vytáhne kontext z komentářů k úkolům a dokumentů a upozorní, že dvě následná opatření jsou po termínu. Jedno z nich převedete na úkol ClickUp s vysokou prioritou a požádáte nástroj AI, aby přeplánoval zbytek týdne, aby se uvolnilo místo.
📌 Příklady podnětů:
- Přeplánujte mé úkoly, které jsou v prodlení, na zbytek tohoto týdne, abych vyvážil své pracovní zatížení.
- Vytvořte úkol, abyste mohli příští čtvrtek navázat na návrh klienta, a označte jej jako vysoce prioritní.
- Navrhněte vylepšení mého aktuálního týdenního rozvrhu, aby nedocházelo k přetížení.
Automatizujte opakující se úkoly
Jakmile jsou vaše úkoly zorganizovány a váš plán optimalizován pomocí ClickUp Brain, ClickUp Automations převezme časově náročnou práci, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité.
Toto můžete dělat s automatizací ClickUp:
- Automatizujte aktualizace stavu úkolů: Přesouvejte úkoly mezi „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“ na základě spouštěčů, jako jsou termíny, komentáře nebo přiřazení úkolů.
- Odesílání oznámení a připomínek: Automaticky upozorňujte členy týmu, spolupracovníky nebo sebe sama, když se blíží termíny nebo se mění úkoly.
- Přiřazování úkolů: Automaticky přiřazujte úkoly konkrétním osobám nebo týmům, když jsou splněny definované podmínky.
- Integrace externích aplikací: Propojte ClickUp s e-mailem, Slackem nebo jinými oblíbenými nástroji a automaticky spouštějte externí pracovní postupy.
Vytvářejte komplexní automatizované pracovní postupy
ClickUp Super Agents posouvají vaše plánování a automatizaci o krok dál tím, že fungují jako inteligentní asistenti, kteří za vás zpracovávají práci, získávají poznatky a automatizují opakující se úkoly.
Neustále monitoruje váš pracovní prostor, aby vám navrhoval aktualizace, přeplánoval úkoly a upozorňoval na důležité termíny, ještě než o to požádáte. Můžete automaticky provádět složité pracovní postupy, jako je vytváření nových úkolů na základě e-mailových vstupů, navrhování projektových plánů nebo generování zpráv z údajů o úkolech.
Nejlepší funkce ClickUp
- Hlášení, kontrola a uzamčení pracovní doby: Odevzdejte čas přímo z úkolů pomocí ClickUp Timesheets, schvalujte nebo požadujte změny v Timesheets Hub, uzamkněte finální hodiny pro dodržení předpisů a sledujte přehledy v reálném čase.
- Sledujte čas odkudkoli: Spouštějte a zastavujte časovače na počítači, mobilu nebo v prohlížeči pomocí ClickUp Project Time Tracking, přidávejte čas zpětně pomocí poznámek a štítků, označujte položky jako „fakturovatelné“ pro vyúčtování klientovi a sdružujte čas napříč úkoly a podúkoly.
- Vizualizujte práci ze všech úhlů: Přepínejte mezi zobrazením seznamu, kalendáře, časové osy, Kanbanu nebo vlastních rozvržení pomocí ClickUp Views, abyste mohli plánovat rozvrhy, porovnávat priority a přizpůsobovat zobrazení práce.
- Sjednoťte svůj pracovní postup napříč nástroji: synchronizujte kalendář Google nebo Outlook, propojte aplikace pro sledování času, jako jsou Toggl nebo Harvest, a přeneste práci z externích nástrojů do jednoho pracovního prostoru pomocí integrace ClickUp.
Omezení ClickUp
- Díky mnoha funkcím a možnostem přizpůsobení může chvíli trvat, než najdete nastavení, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Tato recenze opravdu říká vše:
Aktualizuji svou recenzi, protože ClickUp mě i nadále ohromuje, zejména díky nedávné zásadní aktualizaci ClickUp 4. 0. Moje oblíbená funkce – jednoduchý, ale výkonný příkaz Slash Command (/) v popisu a komentářích – je nyní ještě lepší a slouží jako vstupní bod pro pokročilé funkce, jako je ClickUp AI (/ai) a globální AI Command Bar. Díky tomu je rychlé formátování (například číslování, které používám pro přílohy) a složité akce stejně snadné implementovat jak pro pracovní, tak pro osobní projekty.
Ačkoli je tarif Free Forever velkorysý s neomezeným počtem členů, omezení jsou stále více patrná. Stále oceňuji, že mohu vytvářet více pracovních prostorů (každý s 5 bezplatnými prostory) pro segmentaci svých velkých projektů. Zavedení omezení klíčových funkcí, jako jsou automatizace, vlastní pole a přísný limit úložiště 100 MB, však znamená, že musím více dbát na to, jak platformu používám, než zvážím upgrade.
📮 ClickUp Insight: 24 % uživatelů se domnívá, že soustředění je přeceňováno, a dává přednost multitaskingu, zatímco 39 % tvrdí, že hluboké soustředění je jediný způsob, jak mohou vykonat smysluplnou práci.
Bez ohledu na váš pracovní styl je ClickUp řídícím centrem poháněným umělou inteligencí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Potřebujete multitasking? Můžete spravovat projekty, chatovat se svým týmem a dokonce vyhledávat na webu v reálném čase – to vše bez opuštění ClickUp. 🤹🏽
Dáváte přednost hlubokému soustředění? Funkce jako ClickUp Calendar vám pomohou blokovat rušivé vlivy, zatímco agenti automatizují rutinní úkoly, abyste se mohli plně soustředit na svou práci!
2. Reclaim. ai (nejlepší pro automatické plánování úkolů, návyků a bloků soustředění pomocí umělé inteligence)
Místo toho, aby vás žádal o ruční časové blokování každé úlohy, Reclaim. ai průběžně vyhodnocuje váš kalendář Google nebo Outlook a rozhoduje za vás. Umístí práci, rutiny a schůzky tam, kde se nejlépe hodí, na základě naléhavosti a priority.
Jakmile dojde ke změně vašeho rozvrhu, tato alternativa aplikace Clockwise přeskupí flexibilní položky tak, aby termíny zůstaly nezměněny, aniž byste museli celý den hlídat svůj kalendář.
Můžete zachovat své rutiny bez ručních úprav pomocí AI poháněných Habits, které se samy přeplánují a snižují únavu. Vyhněte se nadměrnému přepínání kontextu pomocí Buffer Time, který automaticky přidává přestávky a přechodová okna.
Nejlepší funkce Reclaim.ai
- Automaticky chraňte soustředěnou práci pomocí funkce Focus Time, která se přizpůsobí událostem s vyšší prioritou.
- Proměňte úkoly podle priority na živé bloky v kalendáři pro správu projektů pomocí plánování úkolů synchronizovaného z nástrojů jako Asana a ClickUp.
- Rychleji rezervujte schůzky bez konfliktů pomocí AI Scheduling Links, které zobrazují flexibilní dostupnost.
- Koordinujte opakující se týmové schůzky inteligentně pomocí Smart Meetings, které se přizpůsobují změnám v kalendáři a dovolených.
Omezení Reclaim. ai
- Omezené možnosti přizpůsobení kalendáře, bez barevného kódování úkolů nebo flexibilních barevných schémat, na rozdíl od alternativ Reclaim.ai.
- Zvyky nefungují jako skutečné opakující se úkoly a vyžadují další kroky k jejich zobrazení nebo označení jako dokončené.
Ceny Reclaim. ai
- Zdarma
- Starter: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Recenze Reclaim.ai
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Reclaim. ai?
Přímo z recenze G2:
Líbí se mi funkce plánování. Umožňuje mi používat různé formáty plánů pro různé skupiny. […] Velmi oceňuji sekci návyků, která mi velmi pomáhá. […] Všiml jsem si, že naplánované události se všude zdvojují. Bylo by užitečné mít lepší pokyny, jak spravovat zdvojení událostí mezi osobním a pracovním kalendářem. Při práci s vaší aplikací a nastavením mého kalendáře Google se setkávám s mnoha zdvojeními. Písemné pokyny jsou nejasné a velmi matoucí.
Líbí se mi funkce plánování. Umožňuje mi používat různé formáty plánů pro různé skupiny. […] Velmi oceňuji sekci návyků, která mi velmi pomáhá. […] Všiml jsem si, že naplánované události se všude zdvojují. Bylo by užitečné mít lepší pokyny, jak spravovat zdvojení událostí mezi osobním a pracovním kalendářem. Při práci s vaší aplikací a nastavením mého kalendáře Google se setkávám s mnoha zdvojeními. Písemné pokyny jsou nejasné a velmi matoucí.
🎥 Prozkoumejte některé z nejlepších platforem pro správu kalendáře:
3. Motion (nejlepší pro automatické stanovení priorit, přeplánování a integrovaný kalendář)
Motion se profiluje jako systém produktivity, ve kterém se plánování, stanovení priorit a provádění úkolů děje automaticky. Jeho umělá inteligence neustále analyzuje vaše termíny, délku úkolů, závislosti a dostupný čas, aby vytvořila optimalizovaný plán pro daný den, a poté jej průběžně přepočítává podle toho, jak se situace mění.
Ve srovnání s FlowSavvy, které se zaměřuje na adaptivní blokování času, jde Motion o několik kroků dále tím, že předpovídá termíny dokončení projektů, přerozděluje práci mezi jednotlivé osoby a upozorňuje na přetížení.
Jeho inteligentní nástroje pro správu schůzek nabízejí plánovací odkazy založené na umělé inteligenci, které zobrazují pouze časové úseky, které skutečně odpovídají vašemu optimalizovanému plánu, a zároveň chrání čas na soustředění a přidávají rezervy.
Nejlepší funkce Motion
- Automaticky stanovujte priority každodenní práce pomocí AI Tasks, které přeskupují plány na základě termínů, náročnosti a skutečné kapacity.
- Automaticky posouvejte projekty vpřed pomocí AI Project Manager , který řeší závislosti a označuje zastavené práce.
- Udržujte přesné časové osy v reálném čase pomocí AI Ganttova diagramu, který se aktualizuje podle postupu práce.
- Snižte náklady na koordinaci pomocí AI Meeting Assistant, který vynucuje limity schůzek a optimální časová okna pro rezervace.
Omezení pohybu
- Práce s novějšími funkcemi, jako jsou AI Employees, je obtížná, protože neexistuje jasná dokumentace.
- Tento nástroj může být pro osobní použití příliš propracovaný, protože mnoho funkcí je zaměřeno na firemní týmy.
Ceny Motion
- Pro AI: 49 $/měsíc na uživatele (jednotlivci)
- Business AI: 69 $/měsíc na uživatele (jednotlivci)
- Pro AI: 29 $/měsíc na uživatele (týmy)
- Business AI: 49 $/měsíc na uživatele (Teams)
Recenze Motion
- G2: 4,2/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Motion?
Zde je skutečná zpětná vazba od uživatelů:
Motion se mi nastavuje docela snadno, protože jsem jen musel správně nastavit plány. Díky tomu je zvládání mých úkolů mnohem snazší, protože je řadí podle priority v pořadí, v jakém je třeba je splnit. […] Zadávání dat do Motion mi připadá náročné, protože v seznamu úkolů je příliš mnoho tlačítek, což ztěžuje výběr a kategorizaci v rámci určitého projektu. Navíc může být software někdy pomalý, což ztěžuje zadávání velkého počtu úkolů. Další nevýhodou je vysoká cena, která může být pro studenty jako já na lékařské fakultě, kteří mají omezené finanční prostředky, nepřijatelná.
Motion se mi nastavuje docela snadno, protože jsem jen musel správně nastavit plány. Díky tomu je zvládání mých úkolů mnohem snazší, protože je řadí podle priority v pořadí, v jakém je třeba je splnit. […] Zadávání dat do Motion mi připadá náročné, protože na seznamu úkolů je příliš mnoho tlačítek, což ztěžuje výběr a kategorizaci v rámci určitého projektu. Navíc může být software někdy pomalý, což ztěžuje zadávání velkého počtu úkolů. Další nevýhodou je vysoká cena, která může být pro studenty jako já na lékařské fakultě, kteří mají omezené finanční prostředky, nepřijatelná.
🧠 Zajímavost: Antropologové popisují chronemiku – jak je čas v různých kulturách chápán a oceňován odlišně, od přísných norem dochvilnosti v některých společnostech po flexibilnější přístupy v jiných. Tyto vnímání ovlivňují to, jak lidé plánují, stanovují priority a používají plánovací nástroje.
4. Sunsama (nejlepší pro strukturované denní plánování a vědomé blokování času)
Sunsama přistupuje k plánování záměrně lidským způsobem. Každé ráno si prohlédnete úkoly načtené z nástrojů jako Asana, Jira, Slack a Gmail a poté se rozhodnete, co je dnes reálně dosažitelné. Úkoly se umístí přímo do vašeho kalendáře, což vás nutí k přirozeným kompromisům a pomáhá vám vyhnout se pasti přetížení.
Místo automatického přeskupování vašeho dne pomocí umělé inteligence klade Sunsama důraz na uvědomělé rozhodování a přehlednost úsilí. Odhady času, denní cíle a ukazatele pracovní zátěže jasně ukazují, kdy si berete na sebe příliš mnoho, zatímco funkce jako rituály na konci dne a souhrny pokroku posilují zdravé hranice.
Nejlepší funkce Sunsama
- Řiďte záměrné plánování pomocí denních plánovacích rituálů, které odhalí priority ještě před zahájením práce.
- Udržujte soustředění pomocí režimu bez rušení a ovládacích prvků pro ztlumení aplikací.
- Vytvořte si udržitelný pracovní rytmus s podporou Pomodoro Timer.
- Sledujte úsilí a vzorce pomocí denních a týdenních analýz.
- Sladěte krátkodobou práci s většími cíli pomocí týdenních cílů.
Omezení Sunsama
- Nastavení úkolů může být nepohodlné, protože podúkoly je nutné přidávat až po vytvoření hlavního úkolu.
- Ve srovnání se specializovanými aplikacemi pro úkoly nebo poznámky, jako je Todoist, postrádá robustní funkce pro dlouhodobé pořizování poznámek.
Ceny Sunsama
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Roční předplatné: 16 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Měsíční předplatné: 20 $/měsíc
Recenze Sunsama
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sunsama?
Zde je recenze Capterra pro vás:
Jako samostatný podnikatel je pro mě často náročné zvládnout všechny úkoly, které mám za den. Sunsama mi připomíná, abych si dělal přestávky, poskytuje mi realistický přehled o tom, kolik času mi daný úkol zabere, a každý týden mi zasílá souhrn toho, jak trávím svůj čas. Mohu zde spojit svůj osobní a pracovní kalendář, wellness aktivity a čas strávený s rodinou. To mi pomáhá držet se svých cílů a záměrů... Někdy zapomenu přiřadit úkol ke správnému kanálu. Přál bych si, aby to bylo jednodušší/výraznější. Také je nutné zadat úkol a pak se k němu vrátit, aby bylo možné přidat podúkoly. Byl bych rád, kdyby tento proces byl plynulejší.
Jako samostatný podnikatel je pro mě často náročné zvládnout všechny úkoly, které mám za den. Sunsama mi připomíná, abych si dělal přestávky, poskytuje mi realistický přehled o tom, kolik času mi daný úkol zabere, a každý týden mi zasílá souhrn toho, jak trávím svůj čas. Mohu zde spojit svůj osobní a pracovní kalendář, wellness aktivity a čas strávený s rodinou. To mi pomáhá držet se svých cílů a záměrů... Někdy zapomenu přiřadit úkol ke správnému kanálu. Přála bych si, aby to bylo jednodušší/výraznější. Také je nutné zadat úkol a pak se k němu vrátit, aby bylo možné přidat podúkoly. Byla bych ráda, kdyby tento proces byl plynulejší.
🧠 Zajímavost: Někteří lidé mají pocit, že čas letí, když se soustředí, zatímco jiní ho vnímají jako pomalý. Toto subjektivní vnímání ovlivňuje to, jak rozdělujeme časové úseky nebo plánujeme úkoly. Trénink vnímání a odhadování času zlepšuje přesnost plánování a snižuje stres.
5. Akiflow (nejlepší pro centralizované zaznamenávání úkolů, plánování a koordinaci více aplikací)
Akiflow je postaven na konceptu techniky flowtime a stahuje úkoly, zprávy a události z míst jako Slack, Gmail, Asana a Trello do svého velitelského centra. Vše přistane v univerzální doručené poště, kde se rozhodnete, co si dnes zaslouží váš čas, a poté to pomocí blokování času umístíte přímo do svého kalendáře.
Akiflow se jako alternativa k FlowSavvy odlišuje vyváženým poměrem mezi kontrolou a automatizací.
Snižuje kognitivní zátěž tím, že rozptýlené vstupy přeměňuje na strukturované časové bloky. Navíc vestavěný AI asistent Aki přidává konverzační vrstvu, která vám umožňuje plánovat, přeplánovat nebo automatizovat rutiny pomocí přirozeného jazyka.
Nejlepší funkce Akiflow
- Přesně blokujte čas pomocí pokročilého blokování času a přizpůsobitelných časových úseků.
- Automatizujte opakující se akce pomocí AI Workflows vytvořených z výzev a předem připravených šablon AI pro sledování času.
- Sdílejte svou dostupnost snadno pomocí odkazů na schůzky synchronizovaných s vaším skutečným kalendářem.
- Sledujte pokrok a vylepšujte své plánovací návyky pomocí statistik a denních rituálů.
Omezení Akiflow
- Základní funkce stále působí neúplně, uživatelé preferují základní funkce, jako jsou přizpůsobené připomenutí, před novějšími funkcemi umělé inteligence.
- Úkoly nepodporují časově specifické termíny, což je velká překážka pro přesné plánování.
Ceny Akiflow
- Ceny na míru
Recenze Akiflow
- G2: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Akiflow?
Zde je názor jednoho z uživatelů:
Líbí se mi, že Akiflow je integrován s mým účtem Clickup, takže mohu jasně vidět, co je naplánováno v mém kalendáři a napříč více pracovními prostory, a vím tak, že mi nic neuniklo. […] Nelíbí se mi, že když odškrtávám úkoly, není zde možnost automaticky přidat čas strávený danou událostí k času sledovanému v ClickUp. Když však úkol označím jako dokončený v Akiflow, přesměruje mě to přímo k úkolu v ClickUp. Další věc, kterou bych rád viděl, je možnost snadno seskupit úkoly v ClickUp podle místa, odkud v ClickUp pocházejí.
Líbí se mi, že Akiflow je integrován s mým účtem Clickup, takže mohu jasně vidět, co je naplánováno v mém kalendáři a napříč více pracovními prostory, a vím tak, že mi nic neuniklo. […] Nelíbí se mi, že když odškrtávám úkoly, není zde možnost automaticky přidat čas strávený danou událostí k času sledovanému v ClickUp. Když však úkol označím jako dokončený v Akiflow, přesměruje mě to přímo k úkolu v ClickUp. Další věc, kterou bych rád viděl, je možnost snadno seskupit úkoly v ClickUp podle místa, odkud v ClickUp pocházejí.
🔍 Věděli jste? Myšlenka rozdělit den na pevně stanovené bloky činností není nová. Rané kalendáře byly přizpůsobeny zemědělským cyklům, což v podstatě představovalo rané blokové plánování nezbytných denních prací vázaných na roční období.
6. Notion (nejlepší pro flexibilní pracovní prostor kombinující databázi, poznámky a kalendáře)
Notion není plánovací aplikace v tradičním smyslu. Jedná se spíše o flexibilní software pro správu znalostí, který vám umožní navrhnout si vlastní plánovací systém.
Namísto předdefinovaných pravidel, jako má FlowSavvy, vám nabízí stavební bloky využívající databáze, stránky, kalendáře a nyní i AI agenty. Se spuštěním Notion Calendar mohou úkoly, termíny a schůzky existovat vedle sebe. Funguje to obzvláště dobře, pokud je váš plán vázán na větší systémy, jako jsou obsahové pipeline, studijní plány, práce pro klienty nebo dlouhodobé projekty.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte vlastní plánovací systémy pomocí databází, zobrazení a rozvržení kalendáře.
- Automatizujte opakující se práce pomocí Notion AI a Notion Agents.
- Zaznamenávejte, shrňujte a organizujte schůzky pomocí AI Meeting Notes.
- Najděte okamžitě odpovědi v dokumentech a nástrojích pomocí Enterprise Search.
- Propojte pracovní prostory napříč týmy pomocí podrobných oprávnění a sdílených stránek.
Omezení Notion
- Omezená offline funkčnost, což ztěžuje přístup k obsahu nebo jeho aktualizaci bez připojení k internetu.
- Funkce umělé inteligence mohou být někdy rušivé a platforma nabízí omezené možnosti jejich úplného deaktivování.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Recenze Notion
- G2: 4,6/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Nejlepší funkcí je, že se mi líbí projekty Notion, protože při vytváření projektu mohu nastavit stav projektu, podrobnosti o termínu projektu a pak, zda je projekt prioritní nebo ne. Poté se zobrazí, kolik procent projektu zbývá dokončit... Na začátku je Notion poměrně komplikovaný, protože má mnoho funkcí, takže je lepší je budovat jednu po druhé. Notion má také některé placené služby, ale podle mé zkušenosti se nevyplatí za ně platit, protože bezplatná verze je dostačující.
Nejlepší funkcí je, že se mi líbí projekty Notion, protože při vytváření projektu mohu nastavit stav projektu, podrobnosti o termínu projektu a pak, zda je projekt prioritní nebo ne. Poté se zobrazí, kolik procent projektu zbývá dokončit... Na začátku je Notion poměrně komplikovaný, protože má mnoho funkcí, takže je lepší je budovat jednu po druhé. Notion má také některé placené služby, ale podle mé zkušenosti se nevyplatí za ně platit, protože bezplatná verze je dostačující.
🚀 Výhoda ClickUp: Posuňte plánování nad rámec základního automatického plánování přidáním skutečné inteligence do způsobu, jakým se práce vytváří, upravuje a sleduje pomocí ClickUp BrainGPT. Namísto pouhého vkládání úkolů do kalendáře rozumí kontextu, vašim prioritám, schůzkám, závislostem a pracovnímu vytížení, takže plány zůstávají realistické i při změnách v průběhu týdne.
Takto vám pomůže:
- Proměňte hlasové příkazy v úkoly, poznámky z jednání nebo události v kalendáři pomocí funkce Talk-to-Text, aby se vaše nápady neztratily uprostřed dne.
- Získejte návrhy na chytřejší termíny a přeplánování na základě aktuálního pracovního vytížení a závislostí pomocí jednoduchých pokynů v přirozeném jazyce.
- Přepínejte mezi předními modely umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, z jednoho pracovního prostoru do druhého, aby odpovídaly různým plánovacím nebo myšlenkovým úkolům.
- Načtěte kontext z připojených aplikací třetích stran, aby úkoly a schůzky zůstaly aktualizované bez ruční synchronizace.
📌 Vyzkoušejte tento příkaz: Analyzujte moje úkoly, termíny, závislosti a schůzky. Identifikujte konflikty, přehodnoťte priority práce na základě dopadu a navrhněte přeplánování, kde je to nutné.
7. Fantastical (nejlepší pro pokročilý kalendář, vytváření událostí a synchronizaci mezi kalendáři)
Fantastical je prémiová aplikace pro kalendář a úkoly, která se zaměřuje na rychlost, přehlednost a design. Je nadstavbou nad dalšími nástroji, které již používáte, jako jsou iCloud, Google nebo Exchange, a nabízí vám přehlednější způsob přidávání a prohlížení událostí.
Vše se synchronizuje mezi Macem, iPhonem, iPadem, Apple Watch a dokonce i Apple Vision Pro.
Jako alternativa k FlowSavvy je Fantastical vhodný pro lidi, kteří chtějí mít kontrolu a pohodlí, nikoli automatické přeplánování. Neupraví za vás váš den, ale usnadní plánování, sdílení dostupnosti a koordinaci s ostatními. Funguje obzvláště dobře pro profesionály, kreativce a uživatele, kteří upřednostňují Apple.
Nejlepší funkce Fantastical
- Sdílejte svou dostupnost pomocí funkce Openings pro rezervaci schůzek bez zdlouhavého dohadování.
- Navrhněte více termínů schůzek pomocí Návrhů na základě dostupnosti účastníků.
- Přepínejte mezi zobrazením DayTicker, denním, týdenním, měsíčním, čtvrtletním a ročním.
- Připojujte soubory a fotografie přímo k událostem pomocí příloh synchronizovaných v cloudu.
- Filtrujte rušivé vlivy pomocí kalendářových sad a filtrů soustředění.
Fantastická omezení
- Bezplatná verze je velmi omezená a základní funkce jsou dostupné pouze v placené verzi.
- Funkce pro správu úkolů jsou základní a zaostávají za specializovanými nástroji pro úkoly nebo produktivitu.
Fantastické ceny
- Zdarma
- Individuální: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Rodina: 10,49 $/měsíc (až pět uživatelů)
- Tým: 6,99 $/měsíc na uživatele
Fantastické recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fantastical?
Skuteční uživatelé sdílejí své zkušenosti:
Líbí se mi, že mohu spravovat všechny své kalendáře najednou z jednoho nástroje. A líbí se mi, že mohu vytvářet nové události a nové úkoly zadáváním přirozeného jazyka... Z nějakého důvodu se moje hodinky synchronizují pouze s aktualizacemi provedenými na mém telefonu, a ne na mém iPadu, což znamená, že když označím úkoly jako dokončené na mém iPadu, nezobrazí se jako dokončené na mých hodinkách, dokud je neoznačím jako dokončené také na mém telefonu.
Líbí se mi, že mohu spravovat všechny své kalendáře najednou z jednoho nástroje. A líbí se mi, že mohu vytvářet nové události a nové úkoly zadáváním přirozeného jazyka... Z nějakého důvodu se moje hodinky synchronizují pouze s aktualizacemi provedenými na mém telefonu, a ne na mém iPadu, což znamená, že když označím úkoly jako dokončené na mém iPadu, nezobrazí se jako dokončené na mých hodinkách, dokud je neoznačím jako dokončené také na mém telefonu.
🧠 Zajímavost: Dlouho před vznikem kalendářů nebo aplikací kladli staří filozofové, jako například stoikové, důraz na čas jako disciplínu. Seneca psal o tom, jak ovládnout čas, aby člověk žil smysluplně, a zdůrazňoval, že čas, který není aktivně řízen, je promarněný čas.
8. Todoist (nejlepší pro seznamy úkolů, opakující se úkoly a správu priorit)
Todoist je přehledná a spolehlivá aplikace pro denní plánování, která klade důraz na jednoduchost a konzistentnost namísto složité logiky plánování. Díky jejímu přístupu zaměřenému na úkoly můžete rychle zaznamenat nápady, připomenutí a úkoly v okamžiku, kdy se objeví. Tímto způsobem můžete úkoly organizovat podle priority, termínů, štítků a projektů.
Funkce jako opakující se úkoly, úrovně priority a zadávání v přirozeném jazyce umožňují rychlé a hladké plánování, zatímco zobrazení jako Dnes a Nadcházející poskytují jasný přehled o tom, co vás čeká.
Díky jednoduchým funkcím pro spolupráci v týmu, jako jsou sdílené projekty a komentáře, je vhodný pro malé týmy, aniž by přinášel náklady spojené s plnohodnotným softwarem pro řízení projektů.
Nejlepší funkce Todoist
- Organizujte práci pomocí projektů, sekcí, štítků a podúkolů.
- Upřednostněte to, na čem záleží, pomocí úrovní priority P1–P4.
- Hladká synchronizace mezi webem, počítačem, mobilními zařízeními, nositelnými zařízeními a rozšířeními prohlížeče.
Omezení Todoist
- Ve srovnání s jinými platformami postrádá integrované funkce pro sledování času a pokročilé funkce pro správu projektů.
- Oznámení mohou být nekonzistentní a někteří uživatelé hlásí zmeškané nebo zpožděné připomenutí.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Recenze Todoist
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají o Todoistu skuteční uživatelé?
Jeden uživatel to shrnul takto:
Nejlepší produkt, se kterým jsem se v této kategorii setkal. Nabízí správu úkolů, seznam úkolů a nastavení připomínek. Jeho uživatelské rozhraní je velmi interaktivní a snadno se v něm orientuje. Kromě toho také zajišťuje utajení dat a ochranu soukromí. Zákaznická podpora je také rychlá a velmi užitečná... Software by mohl být lépe integrován s jinými nástroji. Produkt je také trochu dražší. Jinak je to skvělý a užitečný produkt.
Nejlepší produkt, se kterým jsem se v této kategorii setkal. Nabízí správu úkolů, seznam úkolů a nastavení připomínek. Jeho uživatelské rozhraní je velmi interaktivní a snadno se v něm orientuje. Kromě toho také zajišťuje utajení dat a ochranu soukromí. Zákaznická podpora je také rychlá a velmi užitečná... Software by mohl být lépe integrován s jinými nástroji. Produkt je také trochu dražší. Jinak je to skvělý a užitečný produkt.
9. TickTick (nejlepší pro správu úkolů a návyků s Pomodoro)
TickTick je univerzální aplikace pro zvýšení produktivity, která kombinuje správu úkolů, plánování kalendáře, sledování návyků a nástroje pro soustředění. Usnadňuje tak správu jak každodenních úkolů, tak dlouhodobých rutin.
Úkoly lze rychle zaznamenat pomocí přirozeného jazykového vstupu nebo hlasu a poté je uspořádat podle priorit, značek, seznamů a termínů, aby vše bylo proveditelné.
Platforma kombinuje úkoly s časovým povědomím. Svou práci můžete vizualizovat v několika zobrazeních kalendáře, časových osách nebo rozvrženích ve stylu agendy. Chytré a opakující se připomenutí zajišťují, že důležité úkoly nezmeškáte, ani když dojde ke změně plánů. Vestavěné časovače Pomodoro, statistiky soustředění a sledování návyků podporují hlubokou práci a důslednost.
Nejlepší funkce TickTick
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu, Kanban, časové osy a Eisenhowerovy matice.
- Vytvářejte rutiny pomocí nástroje pro sledování návyků s podrobnými statistikami.
- Nikdy nezmeškejte úkoly díky neustálým, opakujícím se, lokalizačním a e-mailovým připomenutím.
- Přizpůsobte si nastavení pomocí více než 40 motivů a synchronizace napříč platformami.
Omezení TickTick
- Přechod z jiných správců úkolů může být zdlouhavý a často vyžaduje ruční opětovné vytvoření seznamů a vnořených úkolů.
- Chybí pokročilé analytické funkce a přehledy produktivity pro týmy, které potřebují podrobné zprávy o výkonu.
Ceny TickTick
- Zdarma
- Premium: 35,99 $/rok na uživatele
Recenze TickTick
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TickTick?
Jeden uživatel to vysvětluje takto:
Obsahuje uživatelsky přívětivé funkce, které nám pomáhají v testovacích případech. Například funkce podúkolů je obzvláště užitečná při rozdělování složitých případů na menší, lépe zvládnutelné kroky, což usnadňuje jejich sledování a efektivní provádění. Můžeme také sledovat relevantní dokumenty a důkazy o výsledcích testů připojením souborů a odkazů na rezervace ke každému úkolu... Je to skvělá aplikace pro správu denních úkolů, ale jednou z nevýhod je, že nemá žádné sofistikované funkce pro analýzu dat, které by poskytovaly podrobné informace o produktivitě týmu.
Obsahuje uživatelsky přívětivé funkce, které nám pomáhají v testovacích případech. Například funkce podúkolů je obzvláště užitečná při rozdělení složitých případů na menší, lépe zvládnutelné kroky, díky čemuž je snazší je sledovat a efektivně provádět. Můžeme také sledovat relevantní dokumenty a důkazy o výsledcích testů připojením souborů a odkazů na rezervace ke každému úkolu... Je to skvělá aplikace pro správu denních úkolů, ale jednou z nevýhod je, že nemá žádné sofistikované funkce pro analýzu dat, které by poskytovaly podrobné informace o produktivitě týmu.
🧠 Zajímavost: Antropologové rozlišují monochronické kultury (které plánují a segmentují čas přísně) od polychronických kultur (které vnímají čas jako více plynulý a vztahový).
10. Kalendář Google (nejlepší pro jednoduché plánování událostí a integraci s Gmailem)
Google Calendar je jednoduchý software pro správu schůzek, který vám pomůže spravovat čas, aniž byste nad tím museli příliš přemýšlet. Umožňuje vám vytvářet události, nastavovat připomenutí, zvát lidi, přidávat místa a spravovat opakující se schůzky, které se okamžitě synchronizují na webu i v mobilu.
Díky hluboké integraci s Gmailem a Google Workspace se události jako lety, schůzky a rezervace mohou zobrazovat automaticky, což snižuje ruční zadávání a počet opomenutých detailů.
Je to obzvláště užitečné pro jednotlivce a týmy, které již používají Google Workspace a chtějí spolehlivý nástroj pro optimalizaci kalendáře, který dobře spolupracuje s e-maily, schůzkami a sdílenou dostupností.
Nejlepší funkce Google Kalendáře
- Naplánujte si osobní návyky pomocí Cílů, které se přizpůsobí vašemu kalendáři.
- Chraňte soustředěnou práci pomocí funkce Focus Time, která automaticky odmítá kolidující schůzky.
- Připojte se k videokonferencím jedním kliknutím díky integrované funkci Google Meet.
- Pomocí Gemini můžete prohlížet, vytvářet a spravovat události v Kalendáři Google přímo prostřednictvím Gmailu a aplikace Gemini pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
Omezení Google Kalendáře
- Nastavení připomenutí může být nekonzistentní, přičemž oznámení se někdy nespouštějí podle očekávání.
- Správa více účtů Google může být matoucí a obtížné udržet v pořádku.
Ceny Google Kalendáře
- Zdarma
- Ceny na míru
Recenze Google Kalendáře
- G2: 4,6/5 (více než 47 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 3 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Kalendáři?
Zde je několik ukázek toho, co říkají uživatelé:
Je snadné a bezplatné jej používat a integruje se také s mnoha dalšími aplikacemi a platformami, což usnadňuje plánování a zapamatování si schůzek. Nikdy jsem neměl problém s jeho selháním nebo výpadkem, i když můj systém potřeboval aktualizaci, je to opravdový bojovník!…Kalendář Google je skvělý pro jednoduché každodenní plánování, ale postrádá jakoukoli komponentu, která by z něj udělala skutečnou aplikaci pro řízení projektů. Navíc, pokud dojde k hacknutí vašeho účtu, ztratíte celý svůj plán.
Je snadné a bezplatné jej používat a integruje se také s mnoha dalšími aplikacemi a platformami, což usnadňuje plánování a zapamatování si schůzek. Nikdy jsem neměl problém s jeho selháním nebo poruchou, i když můj systém potřeboval aktualizaci, je to opravdový bojovník!…Kalendář Google je skvělý pro jednoduché každodenní plánování, ale postrádá jakoukoli komponentu, která by z něj udělala skutečnou aplikaci pro řízení projektů. Navíc, pokud dojde k hacknutí vašeho účtu, ztratíte celý svůj plán.
🔍 Věděli jste? Výzkum chování spotřebitelů ukazuje, že plánování volnočasových aktivit, jako je návštěva kina nebo přestávka na kávu, může způsobit, že se tyto aktivity jeví spíše jako práce a méně jako spontánní zábava, což poukazuje na zajímavou psychologickou cenu nadměrné strukturalizace času.
Naplánujte si ClickUp ve svém kalendáři!
Nalezení správného nástroje pro plánování může změnit způsob, jakým plánujete svůj den.
Každý z těchto nástrojů je sám o sobě silný, ale mnoho lidí přechází z Flowsavvy, aby našli komplexní řešení pro správu projektů. Má za úkol zpracovávat úkoly, projekty, plánování a automatizaci bez přepínání mezi aplikacemi. Přesně to ClickUp poskytuje.
ClickUp Brain vám nabízí inteligentní návrhy úkolů a přeplánování, zatímco ClickUp Automations vám pomáhá vytvářet vlastní pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Navíc ClickUp Calendar vizualizuje a upravuje váš plán na jednom místě, čímž vám poskytuje propojený systém, který se přizpůsobuje skutečné práci.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅