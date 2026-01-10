Jak vytvořit účinné demo video produktu, které přinese konverze

Více než 84 % respondentů v průzkumu Wyzowl uvedlo, že je k nákupu produktu nebo služby přesvědčilo video dané značky.
Ať už se jedná o produktové demo, vysvětlující video nebo video s průvodcem produktem, podstatné je, že video pomáhá přesvědčit kupujícího, aby se rozhodl pro koupi. To je neuvěřitelná síla video marketingu.
Přesto videa s ukázkami produktů často minou svůj cíl. Jsou příliš dlouhá, zabývají se přímo technickými detaily nebo nedokážou udržet pozornost diváků.
Tento průvodce vás provede kroky, osvědčenými postupy, nástroji a příklady pro vytvoření produktových demo videí, která zaujmou zákazníky.
Co je produktové demo video?
Demonstrační video produktu je krátké video, které vysvětluje, jak váš produkt nebo služba funguje. Ukazuje vlastnosti produktu v reálných situacích a proč jej potřebujete.
Tato videa upoutají pozornost diváků, když procházejí vaší prodejní prezentací, zkoušejí vaši aplikaci nebo procházejí váš web. Používají je prodejní a produktový marketingový tým po celou dobu životního cyklu produktu.
Nejúspěšnější demonstrační videa představují výhody produktu poutavým způsobem. Obsahují doprovodné vysvětlení a srozumitelné vizuální prvky. Dobře zpracovaná demonstrační videa zvyšují povědomí o značce a podporují prodej.
Teď si asi říkáte, jaký je rozdíl mezi demo videem, vysvětlujícím videem a výukovým videem? Neslouží snad všechna ke stejnému účelu v rámci video marketingu?
Níže uvedená tabulka ukazuje rozdíly mezi nimi 👇
|Typ videa
|Hlavní cíl
|Kde se používá
|Oblast zaměření
|Ukázkové video
|Ukažte, jak produkt řeší konkrétní problém
|Prodejní stránky, produktové stránky, včasné hodnocení
|Skutečné pracovní postupy, klíčové funkce spojené s výsledky
|Vysvětlující video
|Vysvětlete, co je to za produkt a proč existuje.
|Domovská stránka, reklamy, horní část trychtýře
|Problém, nápad a hodnotová nabídka
|Výukové video
|Naučte uživatele, jak dokončit úkol
|Začlenění, nápověda, podpora
|Podrobné pokyny pro konkrétní akci
Proč jsou produktová demo videa nezbytná pro konverze
Zde jsou hlavní důvody, proč jsou videa s ukázkami produktů účinná pro zvýšení zájmu zákazníků a konverzních poměrů.
Zážitek vedený kupujícím
Více než 75 % B2B kupujících dává přednost prodejní zkušenosti bez zástupce. To znamená, že váš tým má omezený čas na individuální komunikaci s potenciálními zákazníky.
Videa s ukázkami produktů se stávají důležitým kanálem pro informování zákazníků. Vaši potenciální zákazníci nemusí čekat na telefonát od prodejce. Mohou si sami prohlédnout, jak produkt funguje, a prozkoumat jeho funkce svým vlastním tempem.
Když dáte zákazníkům větší vliv na prodejní proces, budou mít větší pocit, že si váš produkt vybrali sami, a ne že jim byl prodán.
Psychologické vlastnictví
Dobře natočené produktové video pomáhá zákazníkům představit si, jak produkt používají. Vykresluje obraz jejich ideálního produktu, který řeší jejich problémy nebo jim pomáhá dosáhnout cíle.
Ukazuje, jak produkt ovlivňuje jejich životy a umožňuje jim dosahovat lepších výsledků v práci. Pokud potenciální zákazník již věří v účinnost produktu, bude pro váš prodejní tým snazší uzavřít obchod.
👀 Věděli jste, že... Výzkumy ukazují, že lidé si k produktu vytvoří silnější vztah, když si dokážou představit, jak s ním pracují. Tomuto jevu se říká psychologické vlastnictví.
Ukázková videa vyvolávají tento efekt tím, že potenciálním zákazníkům poskytují přímý pohled na pracovní postupy, díky čemuž se cítí jako uživatelé ještě předtím, než se zaregistrují.
Zapojte více zainteresovaných stran
Prodej B2B je složitý proces. Průměrný počet zainteresovaných stran, které se podílejí na rozhodnutí o nákupu, je 11,4 %. To je nárůst o 68 % ve srovnání s rokem 2016.
Ukázková videa produktů lze snadno sdílet mezi týmy. Rozhodující osoby, influenceři i koncoví uživatelé tak mohou poznat hodnotu produktu, aniž by bylo nutné opakovat stejnou živou ukázku.
Zlepšete konverzní poměry a zkraťte cykly nákupu
Ještě před obchodním hovorem kupující pochopí, jak váš produkt zapadá do jeho pracovních postupů.
Už nemusíte vysvětlovat základní postup. Místo toho se můžete soustředit na diskusi o specifických výzvách kupujícího.
V okamžiku, kdy potenciální zákazníci vstoupí do prodejního procesu, již vnímají produkt jako silné řešení svých potřeb. To vede k rychlejším rozhodnutím a vyššímu počtu uzavřených obchodů.
Kroky k vytvoření videa s ukázkou produktu
Jak vytvořit produktové demo video, které přinese konverze? 👇
Krok 1. Definujte svůj cíl a publikum
Proces tvorby videa s ukázkou produktu byste měli zahájit zodpovězením následujících otázek:
Pro koho je toto video určeno a jak by jim mělo pomoci v dalším postupu?
Lze je rozdělit do tří kategorií: demonstrace určené pro potenciální zákazníky, zkušební uživatele a nové zákazníky. Každá skupina se nachází v jiné fázi záměru a potřebuje jiný druh srozumitelnosti. Skvělá demonstrace odpovídá na otázky, které divák již má. Může to být:
|Divák
|Jejich hlavní otázka
|Ukázka musí odpovídat
|Potenciální zákazník
|Stojí to za můj čas a peníze?
|Řeší tento produkt můj problém lépe než alternativy?
|Zkušební uživatel
|Mohu z toho rychle získat užitek?
|Mohu splnit smysluplný úkol bez potíží?
|Získávání zákazníků
|Jak to správně používat?
|Jaký je správný způsob každodenní práce s tímto produktem?
📌 Osvědčená praxe: Vytvořte několik krátkých ukázek, z nichž každá bude odpovídat konkrétní fázi uživatelské cesty.
Krok 2: Napište scénář svého videa
Silný demo scénář zdůrazňuje nejunikátnější a nejužitečnější aspekty vašeho produktu a vypráví poutavý příběh.
Pokud vytváříte demo video poprvé, mějte na paměti tři věci: video by mělo být jednoduché, konverzační a zaměřené na výhody.
Zde je opakovatelný rámec, který můžete použít při tvorbě videa:
Zaujmout → Problém → Řešení → Prezentace produktu → Výzva k akci
💥 Příklad: Napišme scénář pro video na podporu prodeje. Je určeno pro nástroj na automatizaci marketingu.
Hook: Spuštění kampaně by nemělo znamenat žonglování s pěti nástroji, nekonečnými tabulkami a ručním sledováním.
Problém: Týmy mají potíže se sledováním potenciálních zákazníků napříč kanály, personalizací kampaní ve velkém měřítku a prokazováním návratnosti investic. Předávání úkolů prodejnímu oddělení nefunguje a příležitosti tak unikají.
Řešení: Naše platforma pro automatizaci marketingu spojuje vše dohromady – kampaně, údaje o potenciálních zákaznících a informace o výkonu.
Procházení produktem: Video prochází jedním vysoce efektivním pracovním postupem. Může se jednat o:
- Vytvoření multikanálové kampaně
- Automatické segmentování potenciálních zákazníků na základě chování
- Spouštění personalizovaných následných akcí
- Sledování interakcí a konverzí na jediném dashboardu
Výzva k akci: Podívejte se, jak můžete svou příští kampaň automatizovat během několika minut. Zahajte bezplatnou zkušební verzi nebo si rezervujte demo.
K napsání scénáře produktového demo videa můžete použít ClickUp Brain.
Úkol: „Napište scénář a pojmenujte slabé stránky pro demo marketingového automatizačního produktu. “
Brain rozumí kontextu a dokáže rychle vytvořit jasný text zaměřený na výhody.
Jakmile budete mít první návrh, požádejte Brain, aby scénář přizpůsobil tónu vaší značky.
Pokud máte specifikace produktu nebo zpětnou vazbu uložené v ClickUp Docs nebo Tasks, BrainGPT může čerpat z těchto zdrojů.
Pokyn: „Použijte náš nejnovější plán vývoje produktu a dokument se zpětnou vazbou od zákazníků a napište část s návodem pro tento demo skript. “
📌 Osvědčená praxe: Uložte finální scénář do ClickUp Docs. Recenzenti mohou přidávat komentáře, navrhovat úpravy nebo propojovat úkoly s konkrétními částmi scénáře.
Sestavili jsme pro vás seznam nejlepších autorů scénářů využívajících umělou inteligenci. 👇
👀 Věděli jste? Na sociálních platformách se diváci rozhodují, zda budou pokračovat ve sledování obsahu, během pouhých 1–2 sekund.
Výzkum digitální pozornosti a zpracování prvního dojmu ukazuje, že lidé si téměř okamžitě vytvářejí podvědomé úsudky, proto jsou úvodní okamžiky videa důležitější než kdy jindy.
Krok 3: Vyberte správný formát
Správný formát demonstračního videa umožní divákům co nejrychleji porozumět vašemu produktu. Ale jak toho dosáhnout? 👇
|Typ produktu
|Nejlepší formát demonstrace
|Proč to funguje
|SaaS nebo softwarový produkt
|Nahrávání obrazovky
|Ukazuje skutečné pracovní postupy a buduje důvěru tím, že dokazuje, že produkt skutečně funguje.
|Fyzický produkt
|Živé video
|Ukažte divákům nastavení, použití a reálný kontext
|Abstraktní nebo komplexní systém
|Animace
|Vysvětluje logiku, postupy nebo koncepty, které je obtížné zobrazit na obrazovce.
|Produkt potřebuje kontext + důkaz
|Hybridní (animace + obrazovka nebo živá akce)
|Nejprve nastavte kontext, poté předveďte produkt v akci.
Takto vypadá toto rozhodnutí v reálných ukázkových videích.
💥 Příklad: Ukázka obrazovky SaaS vs. prezentace fyzického produktu.
Ukázka SaaS na obrazovce: Pokud předvádíte platformu pro automatizaci marketingu, nejlépe se hodí ukázka zaznamenaná na obrazovce.
Diváci chtějí vidět, jak se kampaně vytvářejí, jak se spouštějí triggery a jak se sledují výsledky, a to přímo v samotném rozhraní.
Prezentace fyzického produktu: Pokud předvádíte fyzický produkt, jako je zařízení nebo hardware, je efektivnější použít živé video.
Diváci potřebují vidět, jak se produkt ovládá, nastavuje a používá v reálném prostředí. To buduje důvěru a odpovídá na praktické otázky, na které záznam obrazovky nemusí odpovědět.
Krok 4: Nahrajte své demo
Všechny přípravné práce jsou hotové, nyní je čas natočit vaše demo.
Můžete si vybrat samostatný nástroj pro tvorbu produktových videí nebo k tomuto účelu použít ClickUp Clips.
Tato funkce vám umožňuje nahrávat obrazovku a váš hlas společně pro návody a komentáře. Můžete si vybrat mezi zachycením celé obrazovky, konkrétního okna nebo pouze aktuální karty prohlížeče. (Více o tom později!)
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak používat Clips. 👇
⭐ Bonusové tipy, které byste měli mít na paměti při nahrávání videa s ukázkou produktu:
- Mluvte jasně a rovnoměrným tempem
- Využijte tiché prostředí a vyhněte se rušivým zvukům v pozadí.
- Pohybujte kurzorem pomalu a záměrně.
- Mezi jednotlivými kroky udělejte krátkou pauzu, aby diváci mohli zpracovat, co se děje.
Krok 5: Upravte video tak, aby vzbudilo zájem
Nahrávání zachycuje obsah. Střih určuje, zda si ho lidé skutečně prohlédnou.
Vaším cílem je snížit kognitivní zátěž diváka. Zaměřte se na podstatné prvky. Pro začátek přidejte titulky pro diváky, kteří mohou sledovat video bez zvuku. Zvýrazněte klíčové akce, abyste upoutali pozornost diváka. Použijte jemné přiblížení, abyste upoutali pozornost na klíčové momenty.
Při střihu také ovládáte tempo. Zkraťte pauzy, odstraňte zbytečné kroky a vynechte vše, co neposouvá příběh vpřed.
Nástroje pro úpravu videa tento proces zrychlují a usnadňují jeho opakování. Pomáhají vám přidávat titulky, popisky a efekty zaostření.
👀 Věděli jste, že... Sledování videí bez zvuku může zvýšit kognitivní zátěž. Důvodem je, že diváci se musí více spoléhat na titulky a vizuální vjemy, aby mohli sledovat obsah.
To podtrhuje, proč dobře načasované titulky a vizuální zdůraznění (jako zvýraznění a přiblížení) mohou ve skutečnosti usnadnit sledování vaší ukázky.
Krok 6: Přidejte branding a CTA
Většina moderních nástrojů pro úpravu videa usnadňuje branding.
Nahrajte své značkové prvky, včetně log, fontů a barevných palet. Tyto prvky lze použít v titulcích, spodních třetinách, zvýrazněních a závěrečných obrazovkách, aniž by bylo nutné provádět kompletní redesign od začátku.
Některé nástroje také nabízejí šablony, které vám pomohou sjednotit barvy a typografii. Díky tomu budou všechna produktová videa vypadat jednotně, i když je budou upravovat nebo vytvářet různí členové týmu.
Pro výzvy k akci získáte vlastní závěrečné obrazovky nebo snímky. Můžete přidat značkové pozadí, krátký text a jasné tlačítko nebo text CTA a poté tento závěr znovu použít v několika ukázkových videích.
📚 Číst více: Příklady brand kitů a jak si vytvořit vlastní
👀 Věděli jste, že... Studie ukazují, že 55 % prvního dojmu je ovlivněno vizuálními prvky, 38 % tím, co lidé slyší, a pouze 7 % skutečnými slovy. Proto mohou silné vizuální prvky s dobře znatelnou značkou ve videích výrazně zesílit jejich dopad.
Krok 7: Distribuujte své demo video
Vaše demo by se mělo objevit tam, kde se přijímají rozhodnutí.
Video s ukázkou produktu můžete zveřejnit na sociálních sítích, jako je Instagram, YouTube, Facebook nebo TikTok.
Zveřejněte je také na úvodní stránce svého webu, v e-mailových kampaních a v rámci onboardingu v aplikaci. Distribuce pomáhá maximalizovat jejich dosah.
Můžete například:
- Přidejte krátkou ukázku nad horní částí své domovské stránky.
- Sdílejte zkrácené verze na sociálních sítích, abyste přilákali diváky k plné verzi videa.
- Přidejte ukázku do e-mailů s následnými informacemi o zkušební verzi, abyste předem odpověděli na časté otázky.
- Začleňte jej do procesů onboardingu, aby uživatelé mohli rychleji dosáhnout hodnoty.
Příklady funkčních produktových demo videí
Pojďme si ukázat příklady produktových demo videí, která fungují skvěle, a uplatnit tak získané znalosti v praxi. Podělíme se také o to, proč jsou tak výjimečná.
1. ClickUp 4. 0
🥇 Proč to funguje: Ukázka sleduje přirozený průběh práce: plánování, spolupráci, provedení a kontrolu. Díky tomu si diváci snadno představí, jak produkt používat.
Produktové demo ClickUp 4.0 představuje 4. 0 jako konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, který byl vytvořen s cílem propojit všechny části práce. Vychází z problému, který zná každý: práce rozptýlená mezi příliš mnoha nástroji.
Od tohoto bodu má video jednoduchý průběh. Ukazuje chaos nesourodých aplikací. Poté představuje verzi 4.0 jako konvergované pracovní prostředí.
Uvidíte, jak pokročilé funkce, jako jsou Ambient Agents, Planner a Teams Hub, snižují tření v pracovních postupech.
2. Duolingo
Činy mluví hlasitěji než slova. To platí i pro demonstrační videa.
Toto ukázkové video od Duolingo nemá žádný komentář. Přesto vás vizuální prvky udrží přilepené k obrazovce – jsou snadno srozumitelné. A trvá jen 30 sekund.
🥇 Proč to funguje: Ukázkové video představuje funkce aplikace. Navíc oslovuje široké publikum díky tomu, že je k dispozici v několika jazycích.
3. AI Grade od Grammarly
Produktové demo video od Grammarly představuje nové funkce pro akademické psaní založené na umělé inteligenci. Jelikož je určeno studentům, příběh vypráví o studentovi, který se snaží dokončit esej o dějinách umění před cestou.
Klíčové funkce, včetně AI hodnotitele, vyhledávače citací, kontroly plagiátů a podpory korektury, jsou předvedeny v rámci pracovního postupu studenta.
🥇 Proč to funguje: Scénář demonstračního videa je skvělým příkladem vyprávění příběhu prostřednictvím kontextu. Video vše zakotvuje v reálném scénáři.
Díky tomu tento nástroj nepůsobí jako software, ale spíše jako pomocník pro úspěch studentů.
Časté chyby, kterým je třeba se vyvarovat v produktových demo videích
Než stisknete tlačítko „Odeslat“, musíte znát běžné chyby, kterých se při vytváření produktových demo videí musíte vyvarovat.
1. Podrobný popis všech funkcí softwaru
Nepovažujte produktovou ukázku za školení. To může přijít později, pokud se potenciální zákazník stane platícím zákazníkem.
Do té doby se ujistěte, že produktová ukázka pokrývá nejdůležitější problémy, kterým čelí vaše cílová skupina. Dotkněte se jich a dejte jim pořádně zabrat.
Ale i když to může být lákavé, nemusíte se zabývat každým krokem nastavení nebo integrace atd.
✅ Řešení: Zaměřte se na to, co váš produkt umí, jaké problémy řeší, jaké přináší výsledky a co uživatelé díky němu dosáhnou.
2. Vytvořte monolog
Setkali jste se někdy s demo videem, které zní, jako by někdo nahlas četl dokumentaci? Pravděpodobně vás to uspí.
Když se demonstrace změní v monolog, diváci mají potíže udržet pozornost. Proč? Protože chybí kontext, tempo a pocit postupného vývoje.
✅ Řešení: Strukturovejte své demo jako konverzaci. Používejte krátké segmenty, vizuální podněty a scénářové vyprávění. Vysvětlete divákům, proč je něco důležité, namísto pouhého popisu co se děje.
3. Začněte s rozhraním, nikoli s problémem
Otevření demonstrace kliknutím na nabídky předpokládá, že divák již má zájem. Většina z nich však zatím nemá.
Bez toho, aby bylo demo nejprve zakotveno v reálném problému, působí uživatelské rozhraní abstraktně a zapomenutelně.
✅ Řešení: Začněte s problémem. Před zahájením nahrávání obrazovky nastavte kontext a poté představte produkt jako řešení. Dejte divákům důvod, aby věnovali pozornost každé následující interakci.
4. Konec bez jasného dalšího kroku
Mnoho ukázek po představení poslední funkce jednoduše skončí. To je promarněná příležitost. Pokud divákům neřeknete, co mají dělat dál, často neudělají nic.
✅ Řešení: Zakončete video jasnou výzvou k akci. Ať už se jedná o zahájení zkušební verze, prozkoumání funkce nebo rezervaci obchodního hovoru, udělejte další krok jasným a bezproblémovým.
Nástroje pro vytváření skvělých produktových demo videí
Ať už chcete vytvořit tradiční demo videa nebo interaktivní videa, zde najdete nástroje, které vám pomohou začít.
1. ClickUp
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který spojuje nástroje a pracovní postupy na jednotné platformě.
Musíte vědět, že nejde o tradiční nástroj pro tvorbu videí pro produktové ukázky. Platforma ClickUp pro správu marketingových projektů je navržena tak, aby organizovala, koordinovala a škálovala práci v oblasti video marketingu. Zde je návod, jak na to:
ClickUp Clips pro nahrávání videí s ukázkami vašich produktů
Pomocí aplikace Clips můžete nahrávat videa ze své obrazovky a webové kamery přímo v pracovním prostoru ClickUp.
Ať už natáčíte videa s průvodcem produktem, vysvětlujete složitý proces nebo brainstormujete nové nápady, použijte Clips k jejich sdílení se svým týmem.
Všechny vaše klipy – nahrávky obrazovky nebo hlasové úryvky – jsou uloženy v jednom centralizovaném centru klipů.
Klipy můžete vkládat přímo do úkolů, dokumentů nebo komentářů. Díky tomu budou demonstrační videa vždy po ruce spolu s dalšími prvky vašeho videoobsahu, jako jsou scénáře, zpětná vazba a schválení.
Když zapnete AI, každý klip se automaticky přepíše. To znamená, že získáte přepis videa. To vám ušetří spoustu času, když prohlížíte materiál a potřebujete přejít na konkrétní části kliknutím na přepis. Není třeba video znovu sledovat.
Pracujte s umělou inteligencí, která rozumí vaší práci
ClickUp BrainGPT funguje jako kontextová umělá inteligence, která rozumí vašemu pracovnímu prostoru, nejen vašim pokynům. Čerpá informace z úkolů, dokumentů, komentářů, stavů a závislostí, aby poskytla odpovědi, které odrážejí skutečný stav věcí.
Místo ručního kontrolování aktualizací položte ClickUp BrainGPT přímé otázky a získejte jasné souhrny s automaticky zobrazenými překážkami.
Například manažer růstu se může zeptat: „Co zpomaluje pokrok v pracovním prostoru kampaně pro třetí čtvrtletí?“
ClickUp Brain prohledá pracovní prostor a poskytne jasný přehled:
- Nepřiřazené úkoly
- Chybějící schválení
- Zpoždění při kontrole obsahu
- Práce blokována nevyřízenými žádostmi o prostředky
A teď to nejlepší. Enterprise Search vám umožňuje vyhledávat informace v pracovním prostoru a připojených nástrojích pomocí jednoduchého, přirozeného jazyka. Místo přeskakování mezi dokumenty, úkoly, komentáři, soubory a integracemi můžete provést jedno vyhledávání a získat odpovědi ze všech míst, kde se nachází vaše práce.
📌 Příklad: Potřebujete nejnovější schválený scénář, finální text CTA nebo zpětnou vazbu z předchozí recenze? Enterprise Search okamžitě vyhledá správný kontext. Strávíte méně času hledáním a více času dodáváním.
BrainGPT vám také umožňuje přepínat mezi různými modely umělé inteligence.
Například:
- ChatGPT pro zpřesnění demo skriptů, zjednodušení vysvětlení nebo vylepšení textu CTA
- Gemini pro úkoly náročné na výzkum, jako je shrnutí kontextu trhu nebo získávání poznatků z delších dokumentů.
- Claude pro strukturované příběhy a delší úvahy, jako je například nastínění procesů onboardingu nebo dějových linií demo videí.
Pokud již máte co do činění s příliš mnoha aplikacemi umělé inteligence – tzv. AI sprawl – toto video vám pomůže vypořádat se s tím, než se situace vymkne kontrole.
Nejlepší funkce ClickUp
- Proměňte roztříštěné konverzace v akci s ClickUp Chat : Diskutujte o skriptech, zpětné vazbě a schváleních přímo u úkolů, aby se rozhodnutí neztratila v externích nástrojích.
- Proměňte nápady v text okamžitě pomocí funkce Talk to Text : Nadiktujte si scénáře ukázek, poznámky nebo zpětnou vazbu a převádějte řeč do písemného obsahu, aniž byste přerušili svůj tvůrčí tok.
- Získejte přehled v reálném čase díky ClickUp Dashboards : Sledujte průběh prezentace, termíny, stav recenzí a překážky na jednom místě, aby vám nic neuniklo.
- Automatizujte rutinní práce pomocí AI Tasks : Nechte ClickUp AI generovat popisy úkolů, stanovovat priority práce a navrhovat další kroky na základě kontextu ve vašem pracovním prostoru.
- Vizuálně plánujte pomocí ClickUp Whiteboards : Společně zmapujte storyboardy, průběh ukázek a nápady na kampaně ještě před zahájením produkce.
- Udržujte práci v chodu s ClickUp Automations : Automaticky přiřazujte recenzenty, aktualizujte stavy a spouštějte následné kroky, aby vaše video pipeline běžela bez ručního předávání.
Omezení ClickUp
- Komplexní sada funkcí může být pro nového uživatele příliš složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp AI?
Uživatel ClickUp také sdílí své zkušenosti na G2:
ClickUp Brain MAX je úžasným doplňkem mého pracovního postupu. Díky kombinaci několika LLM v jedné platformě jsou odpovědi rychlejší a spolehlivější a funkce převodu řeči na text v celé platformě mi šetří spoustu času. Velmi oceňuji také bezpečnost na podnikové úrovni, která mi dává klid při práci s citlivými informacemi. […] Nejvíce vyniká to, jak mi pomáhá zbavit se rušivých vlivů a myslet jasněji – ať už shrnu schůzky, připravuji obsah nebo brainstormuji nové nápady. Je to jako mít všestranného AI asistenta, který se přizpůsobí všem mým potřebám.
ClickUp Brain MAX je úžasným doplňkem mého pracovního postupu. Díky kombinaci několika LLM v jedné platformě jsou odpovědi rychlejší a spolehlivější a funkce převodu řeči na text v celé platformě mi šetří spoustu času. Velmi oceňuji také bezpečnost na podnikové úrovni, která mi dává klid při práci s citlivými informacemi. […] Nejvíce vyniká to, jak mi pomáhá zbavit se rušivých vlivů a myslet jasněji – ať už shrnovám schůzky, připravuji obsah nebo brainstormuji nové nápady. Je to jako mít všestranného AI asistenta, který se přizpůsobí všem mým potřebám.
🚀 Rychlý tip: Zatímco automatizace zpracovávají předvídatelné akce založené na pravidlech, ClickUp Super Agents přinášejí do vašeho pracovního postupu adaptivní inteligenci. Rozumí kontextu, rozpoznávají vzorce a dynamicky reagují, aniž byste museli předem definovat všechna možná pravidla.
Pokud například editor nestihne termín pro vytvoření videa s ukázkou produktu, Ambient Answers Agent může automaticky přehodnotit priority závislých úkolů, informovat projektového manažera a shrnout, co ještě zbývá dokončit.
AI agenty můžete použít k:
- Včas odhalte potenciální překážky sledováním závislostí úkolů, zpožděných prací a zastavených recenzí.
- Vytvořte rychlé shrnutí všech demo nebo školicích videí, na kterých právě pracujete, včetně stavu a dalších kroků.
- Dynamicky směrujte úkoly na základě pracovní zátěže, dostupnosti nebo dovedností, aby se práce dostala ke správné osobě ve správný čas.
2. Synthesia
Synthesia je platforma pro tvorbu videí s využitím umělé inteligence, která vám umožní vytvářet profesionální videa bez kamer, studií nebo složitých úprav.
AI video asistent, který pomocí AI avatarů, dabingu a šablon převádí text na videa. Je užitečný při vytváření produktových ukázek, školicích materiálů a interní komunikace.
Pro scénářový obsah použijte generátor videí s umělou inteligencí a pro návody záznamník obrazovky s umělou inteligencí. Můžete je také kombinovat s vysvětleními vedenými avatary.
Klíčové funkce Synthesia
- Spravujte konzistenci značky pomocí sdílených sad značky, kontroly verzí a živé spolupráce.
- Lokalizujte videa ve velkém měřítku pomocí dabingu, překladu, vícejazyčného přehrávání a titulků pomocí umělé inteligence.
- Publikujte a sledujte výkonnost prostřednictvím veřejných nebo SSO chráněných video stránek s integrovanou analytikou.
Omezení Synthesia
- Při práci s akronymy, jmény nebo odborným žargonem dochází k nesouladu mezi pohybem rtů a výslovností, což vyžaduje ruční zásah.
Ceny Synthesia
- Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc
- Tvůrce: 89 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají o Synthesii skuteční uživatelé?
Podle uživatele G2:
Líbí se mi, že platforma je uživatelsky přívětivá – nabízí mnoho funkcí, které poskytují vysoce kvalitní výsledky bez velké námahy. Je snadné se v ní zorientovat i bez návodu. Skvělé je, že mohu importovat vlastní videa z jiných webů, jako je Canva, pouhými několika kliknutími.
Líbí se mi, že platforma je uživatelsky přívětivá – nabízí mnoho funkcí, které poskytují vysoce kvalitní výsledky bez velké námahy. Je snadné se v ní zorientovat i bez návodu. Líbí se mi, že mohu importovat vlastní videa z jiných webů, jako je Canva, pouhými několika kliknutími.
👀 Věděli jste, že... Většina lidí sleduje videa bez zvuku. Titulky také pomáhají s přístupností. Divák si může přečíst váš komentář, místo aby ho poslouchal.
3. Loom
Loom usnadňuje vytváření rychlých a přehledných videí s ukázkami produktů bez náročného produkčního zázemí. Nahrávejte současně obrazovku i webovou kameru, což usnadňuje provádění uživatelů vaším produktem a dodává mu lidský rozměr.
Díky nahrávání jedním kliknutím a okamžitému sdílení se Loom hodí pro prodejní ukázky, průvodce funkcemi a personalizovaná videa.
Funkce umělé inteligence Loom vám pomohou urychlit práci po nahrání tím, že automaticky generují tituly, shrnutí a kapitoly pro vaše videa. Prohlížejte, sdílejte a znovu používejte svá produktová demo videa, aniž byste museli trávit čas ruční úpravou nebo dokumentací.
Klíčové funkce Loom
- Nahrávejte ukázky v rozlišení až 4K pro vysokou kvalitu.
- Nahrávání jedním kliknutím přes Chrome, desktopové nebo mobilní aplikace
- Přidejte komentáře s časovými značkami pro zpětnou vazbu a spolupráci na stránce videa.
Omezení Loom
- Bezplatný plán Starter omezuje uživatele na krátké klipy (obvykle až ~5 minut na video a omezený počet uložených videí).
Ceny Loom
- Začátečník: Zdarma
- Podnikání: 15 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Business + AI: 20 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Loom
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají o Loomu skuteční uživatelé?
Podle recenzenta G2:
Loom je software, který nám pomáhá nahrávat obrazovku našeho mobilního telefonu a po nahrání obrazovky generuje automatický odkaz, který lze sdílet prostřednictvím e-mailu nebo WhatsApp se všemi našimi zaměstnanci, aby měli přístup k videu, aniž by ho museli stahovat. Tento software nám výrazně usnadňuje proces podrobného popisu videa.
Loom je software, který nám pomáhá nahrávat obrazovku našeho mobilního telefonu a po nahrání obrazovky vygeneruje automatický odkaz, který lze sdílet prostřednictvím e-mailu nebo WhatsApp se všemi našimi zaměstnanci, aby měli přístup k videu, aniž by ho museli stahovat. Tento software nám výrazně usnadňuje proces podrobného popisu videa.
4. Trupeer
Trupeer je platforma založená na umělé inteligenci, která přeměňuje hrubé nahrávky obrazovky na propracovaná produktová videa a podrobnou dokumentaci.
Začněte jednoduchým snímkem obrazovky. Poté použijte umělou inteligenci k vytvoření profesionálních scénářů, komentářů, titulků a vizuálních efektů. Můžete vytvářet návody, ukázky, průvodce pro nové uživatele a obsah znalostní báze bez složitých nástrojů nebo znalostí editace.
Umělá inteligence společnosti Trupeer také vytváří strukturovanou dokumentaci ze stejných nahrávek. Převádí video a text do produktových SOP průvodců, čímž urychluje sdílení znalostí.
Klíčové funkce Trupeer
- Vlastní sady značky pro jednotná loga, barvy a vizuální styl ve všech videích
- Přidejte AI avatary a přizpůsobte si komentář a prezentaci ve videích
- Lokalizujte obsah pomocí vícejazyčných překladů a titulků ve více než 30 jazycích.
Omezení Trupeer
- Vestavěný editor videa neumožňuje uživatelům přidávat do průvodního videa hudbu na pozadí.
Ceny Trupeer
- Zdarma
- Pro: 49 $/měsíc
- Cena: 249 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Trupeer
- G2: 4,8/5 (43 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Trupeer?
Uživatel G2 říká:
Trupeer mi velmi pomohl při vytváření vysoce kvalitních demo videí v krátkém čase. Líbí se mi, jak dokáže z přirozeného záznamu vytvořit skutečně profesionální video tím, že ho vyčistí, hladce upraví a dokonce vygeneruje dokumentaci k videu.
Trupeer mi velmi pomohl při vytváření vysoce kvalitních demo videí v krátkém čase. Líbí se mi, jak dokáže z přirozeného záznamu vytvořit skutečně profesionální video tím, že ho vyčistí, hladce upraví a dokonce vygeneruje dokumentaci k videu.
Proměňte produktová demo videa v motor konverze
Nejúčinnější videa s ukázkami produktů pomáhají divákům v pravý okamžik rozpoznat jedinečné prodejní argumenty.
Pokud jsou videa vytvořena s jasným cílem, propracovaným scénářem, správným formátem a distribučním plánem, udělají za vás veškerou práci.
Vzdělávají potenciální zákazníky, aktivují zkušební uživatele a zkracují prodejní cyklus.
Ale provedení je stejně důležité jako strategie.
S ClickUp můžete plánovat demo skripty v Docs, spravovat fáze produkce v Tasks, nahrávat návody s Clips, spolupracovat v kontextu a pomocí AI shrnout pokrok, odhalit překážky a udržet práci v pohybu.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte nahrávat svá produktová demo videa.
Často kladené otázky
Dobré demo video produktu obsahuje: – Jasný problém nebo bolestivý bod, se kterým se vaše cílová skupina ztotožňuje – Krátké vysvětlení, jak váš produkt tento problém řeší – Skutečný pracovní postup zobrazený uvnitř produktu – Výsledek, který mohou uživatelé očekávat – Jedno jasné výzva k akci
Ideální délka videa závisí na jeho účelu. Například prodejní nebo informační videa trvají 1–3 minuty. Ukázková videa trvají 2–5 minut. Úvodní nebo školicí videa jsou delší, 5–10 minut. Kratší videa fungují lépe na začátku nákupního procesu. Delší videa jsou účinná, jakmile se uživatelé o produkt již začnou zajímat.
Vysvětlující video se zaměřuje na co produkt je a proč existuje. Představuje problém a myšlenku, která stojí za řešením, často s využitím animace nebo vyprávění příběhu. Poutavé demo video produktu ukazuje jak produkt funguje v reálném scénáři. Zaměřuje se na skutečné pracovní postupy, funkce a výsledky uvnitř produktu.
Záleží na tom, čeho chcete dosáhnout. Pokud chcete pouze nahrávat obrazovku, postačí vám nástroj pro tvorbu produktových demo videí, jako je Look. Pokud však potřebujete projektové řízení založené na umělé inteligenci a kontextovou AI, je lepší volbou ClickUp. Pomocí ClickUp Brain můžete vytvářet scénáře demo videí a pomocí ClickUp Clips nahrávat návody. ClickUp vám také umožňuje prohlížet, komentovat a spolupracovat v jediném pracovním prostoru.
Mezi klíčové metriky, které je třeba sledovat, patří: – Doba sledování a míra dokončení – Míra prokliku na výzvu k akci – Zahájení zkušební verze nebo žádosti o demo po zhlédnutí – Body odchodu ve videu – Snížení prodeje nebo dotazů na podporu