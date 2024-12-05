Byli jste někdy v rychlém občerstvení, když jste drželi dietu? Co se stane, když se začnou přehrávat videa s křupavými hranolky a zlatavými kuřecími nugetkami?
Vaše dieta je v háji.
Ale neobviňujte svou nedostatečnou sebekontrolu. Tyto poutavé produktové videa jsou navrženy tak, aby vás zaujaly.
🎥 Z pohledu marketéra: Produktová marketingová videa nejsou jen pastvou pro oči – jsou to mocné nástroje, které zdůrazňují výhody produktu, vytvářejí vazbu se zákazníky a v konečném důsledku podporují prodej.
Například vložení videí na úvodní stránku může zvýšit konverze až o 86 %.
Produktová videa lze využít mnoha kreativními způsoby. Jsou ideální pro vyvolání nadšení kolem uvedení produktu na trh, předvedení klíčových funkcí v akci nebo uklidnění potenciálních kupujících autentickými zkušenostmi zákazníků.
⏰60sekundové shrnutí
Jak vytvořit působivá produktová videa
- Upoutejte pozornost hned na začátku: Průměrná délka pozornosti diváků je pouze 8 sekund, proto je třeba je rychle zaujmout vašimi produktovými videi.
- Efektivně prezentujte funkce: Použijte jasné vizuální prvky, ukázkové záběry (pro videa s ukázkami produktů) a reálné aplikace, abyste zdůraznili, čím se váš produkt odlišuje.
- Začleňte storytelling: Vytvořte příběhy, které diváky emocionálně osloví a díky nimž si diváci budou moci váš produkt lépe představit.
- Personalizujte obsah: Přizpůsobte videa preferencím své cílové skupiny, jako to udělala společnost Adidas ve své kampani k Bostonskému maratonu.
- Využijte videa s referencemi zákazníků: Budujte důvěru tím, že do videí zařadíte klipy spokojených zákazníků, kteří se podělí o své zkušenosti.
- Přidejte silnou výzvu k akci (CTA): Vede diváky k dalšímu kroku, jako je návštěva vaší webové stránky nebo provedení nákupu.
- Optimalizujte pro platformy: Přizpůsobte délku a formát videa tak, aby vyhovoval platformám jako Instagram, TikTok nebo YouTube.
- Sledujte metriky: Sledujte počet zhlédnutí, míru přehrávání, zapojení a konverze, abyste mohli vyhodnotit úspěšnost svého videa a upravit strategie.
Základy tvorby produktových marketingových videí
Pokud dnes navštívíte Instagram nebo YouTube, vesmír rozhodl, že se musíte podívat na reels a shorts.
Jsou všude. A dnes je marketingová strategie B2B bez produktových videí jako pokus o napsání slova „business“ bez písmene „B“.
Ať už se jedná o velmi informativní vysvětlující video nebo hravé TikTok video pro generaci Z, produktová videa se stala důležitou součástí mnoha B2B marketingových strategií.
Ale kde začít? Vyvstává mnoho otázek, například:
- Jaký je ideální formát videa pro váš produkt a cílovou skupinu? Mělo by být krátké a svižné, nebo spíše podrobné a vysvětlující?
- Jak zajistit, aby vaše produktové marketingové video bylo připraveno pro vyhledávače a platformy sociálních médií?
- Jak budete sledovat výkonnost svého video obsahu napříč platformami a jak budete vylepšovat svůj přístup?
Nebojte se, jsme tu pro vás.
Zde je osm tipů pro vytvoření nezapomenutelných produktových marketingových videí, která si vaše cílová skupina bude chtít přehrát znovu. (Posuňte se dále a podívejte se také na šest skvělých příkladů produktových videí!)
Tip 1: Kontext je klíčový
Nestačí pouze vystavit svůj produkt – ukažte, jak zapadá do života vašich zákazníků! Působivá produktová videoreklama by se měla zabývat těmito klíčovými otázkami:
- Jaký problém váš produkt řeší?
- Jak to zlepšuje každodenní zkušenosti vašich zákazníků?
- Inspiruje je to k větším výkonům?
- Přináší tento produkt trochu radosti navíc?
Zaměřením se na vlastnosti vašeho produktu proměníte běžné video v účinný nástroj produktového marketingu, který skutečně osloví vaši cílovou skupinu.
Tip 2: Ukažte a povězte
Videa bezchybných produktů na malebném pozadí jsou samozřejmě vizuálně přitažlivá, ale musíte se ujistit, že diváci nebudou tápat, co vlastně prodáváte.
Vaše produktové video by mělo odhalit, co je na něm zajímavé a proč je výjimečné.
Mluvte o výjimečných vlastnostech produktu, sdílejte jeho příběh nebo alespoň ukažte, jak se používá.
Zde je několik osvědčených typů produktových videí, která skvěle plní funkci „ukázat a vysvětlit“:
- Ukázka: Ukázkové video produktu zdůrazňuje produkt v akci a ukazuje, jak jej někdo používá – jednoduché, ale účinné!
- Vysvětlující videa: Tato videa kombinují zvuk a obraz, aby zákazníkům vysvětlila, jak produkt funguje.
- Návod: Návody poskytují uživatelům podrobné pokyny a jsou obzvláště užitečné pro ty, kteří již produkt vlastní a chtějí ho využívat na maximum.
Tip 3: Podělte se o svůj příběh nebo to nechte na svých zákaznících
👀 Věděli jste?
Přibližně 72 % zákazníků spíše důvěřuje značce, pokud má pozitivní videorecenze a hodnocení.
Dny bezmyšlenkového konzumu jsou pryč. Využijte svá produktová videa k vysvětlení příběhu, který stojí za existencí vaší společnosti.
Zabývejte se důležitými otázkami, jako například:
- Spolupracuje vaše firma s iniciativami v oblasti sociální spravedlnosti?
- Darujete část zisku místním organizacím?
- Je vaše sociální média platformou pro vzdělávání sledujících v sociálních otázkách?
- Podnikáte kroky směrem k udržitelnosti, jako je například upuštění od jednorázových plastů nebo snaha o uhlíkovou neutralitu?
💡 Tip pro profesionály: Nechte své spokojené zákazníky, aby se stali vašimi propagátory. Reference mohou být krátké nadšené komentáře, které zaplní jeden snímek, nebo upřímné rozhovory, ve kterých zákazníci vysvětlují, jak váš produkt změnil jejich životy.
Tip 4: Personalizace v produktových videích
Všichni chápeme význam personalizace jako marketingové strategie, ale málokdo ji chápe (a uplatňuje) tak dobře jako Adidas.
Během každoročního maratonu v Bostonu Adidas neomezil svou reklamu pouze na umístění loga na bannerech – šel do toho ve velkém.
Zachytili živé záběry každého běžce a v den závodu vytvořili a rozeslali 30 000 personalizovaných videí. Video každého běžce obsahovalo jeho závodní data a záběry z jeho skutečného běhu.
Výsledek? Impozantní 95% míra dokončení videa a téměř 12násobný nárůst prodeje z e-mailů s těmito personalizovanými videi.
Personalizace opravdu přináší něco navíc (bez dvojsmyslu).
Když tedy vytváříte produktové video, berte ho jako první dojem, který váš produkt zanechá. Jasný a kvalitní obraz je nutností. Rozmazané záběry nebo barvy, které neodpovídají značce? To je rychlý způsob, jak sledovat pokles prodeje.
Chcete-li zvýšit konzistenci značky, zkuste začlenit prvky, které jsou pro vaši značku jedinečné, jako je logo nebo charakteristická barevná schéma. Můžete také jít ještě o krok dál a v každém videu použít stejného mluvčího, ústřední melodii nebo rozpoznatelný motiv.
Pamatujte: Seznámení buduje důvěru a důvěra buduje loajalitu.
Tip 4: Zaměřte se na svou cílovou skupinu
Věděli jste, že v portugalských restauracích McDonald's si můžete objednat polévku? Nebo že v hongkongských restauracích McDonald's mají v nabídce dort Matcha Red Bean Layer Cake?
Proč globální remix? Je samozřejmě důležité navázat kontakt s cílovou skupinou.
Ať už se zaměřujete na konkrétní demografickou skupinu nebo přizpůsobujete obsah konkrétnímu regionu, je důležité přizpůsobit marketingová videa o produktech tak, aby oslovila vaše potenciální zákazníky.
Koneckonců, univerzální přístup málokdy získá srdce (nebo kliknutí). Vytvořte obsah, který bude co nejrelevantnější a nejvíce se bude vztahovat k dané tématice, abyste upoutali pozornost.
😂 Zajímavost:
ClickUp navazuje kontakt se svými uživateli tím, že přidává vtipný prvek do každodenních pracovních situací. Pro pořádnou dávku smíchu se podívejte na tuto sérii krátkých humorných firemních videí zaměřených na týmy HR!
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte několik verzí svých videí, abyste otestovali, co nejvíce zaujme diváky, a zároveň se držte délky kolem 90 sekund. Pro vstupní stránky se snažte o délku 30–60 sekund, abyste udrželi zájem diváků, aniž byste je přetížili.
Tip 5: Dodání osobnosti vašim produktovým videím
V roce 2012 vytvořil zakladatel Dollar Shave Clubu, Michael Dubin, dnes již legendární video, které zcela revolučním způsobem změnilo přístup k produktovému marketingu.
Prezentoval se jako přímý, svérázný generální ředitel, který otevřeně hovoří o typicky nudném produktu – žiletkách. Místo uhlazeného firemního proslovu přednesl komediální monolog, při kterém procházel skladem a vtipkoval o cenách žiletek a tradičním nakupování.
Video nebylo natočeno s velkým rozpočtem. Vypadalo a působilo jako něco, co by vytvořil skutečný člověk, díky čemuž bylo okamžitě srozumitelné.
Díky vtipům a autentičnosti Dollar Shave Club:
- Komunikujte složité informace (model předplatného, cena) prostřednictvím zábavy.
- Probijte se reklamním šumem
- Spotřebitelé měli pocit, že poslouchají svého přítele, nikoli korporaci.
Když značky přidají svou skutečnou osobnost, vyvolávají emocionální vazby. V tomto případě spotřebitelé neviděli jen reklamu na holicí strojek – viděli člověka, se kterým se mohli ztotožnit a který zdánlivě rozuměl jejich frustraci z nákupu tradičních holicích strojků.
Závěr? Nebojte se prezentovat jedinečnou identitu své značky.
Tip 6: Zahrňte výzvu k akci
Zatímco se budete bavit vytvářením dokonalého produktového videa, nezapomeňte na důležitý finální dotek.
Jakmile své mistrovské dílo dokončíte, usnadněte potenciálním zákazníkům, aby mohli svůj zájem proměnit v akci.
Jak? Přidejte jasnou výzvu k akci (CTA) nebo další krok, který mají následovat.
Tip 7: Vytváření lidských vztahů
Je velmi lákavé oslovit své publikum v produktovém videu, ale nezapomeňte, že účinnější je s ním komunikovat. Jelikož cílem je navázat konverzaci s potenciálním zákazníkem, snažte se oslovit osobu na druhé straně obrazovky.
📌 Příklad: Představte si, že natáčíte video pro malou kávovou společnost. Místo toho, abyste pouze ukazovali kávová zrna a efektní latte art, představte divákům Sarah, přátelskou baristku, která ručně vybírá každou směs, nebo Marka, věrného zákazníka, který začíná své ráno s vaší kávou, aby zvládl ranní dojíždění do práce. Nechte Sarah mluvit o její vášni pro hledání jedinečných chutí a Marka, aby se podělil o krátkou anekdotu o tom, jak objevil vaši kávu v těžké pondělní ráno.
Tip 8: Používejte ClickUp pro řízení projektů a spolupráci
Efektivní řízení výroby videí není žádná legrace – je nezbytné pro hladký chod všeho (a všech). Zde je důvod:
- Podporuje spolupráci mezi klíčovými hráči, jako jsou režiséři, kameramani, střihači a zvukoví inženýři, a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně (a ve stejné scéně).
- Pomáhá vám rozumně spravovat zdroje a vyhnout se obávaným překročením rozpočtu.
- Potenciální problémy jsou odhaleny včas – žádné poruchy zařízení, nepředvídatelné počasí nebo zrušení na poslední chvíli.
- Přináší výsledky, které překračují očekávání klientů, a vytváří tak spokojené klienty.
Aby vše bylo přehledné, může být rozhodujícím faktorem spolehlivý nástroj pro správu videoprodukce, jako je ClickUp.
S ClickUpem můžete svůj video projekt rozdělit na zvládnutelné úkoly, přiřadit je členům týmu a stanovit realistické termíny, aby každý věděl, jaká je jeho role a termíny jsou naprosto jasné.
Například zobrazení seznamu v ClickUp vám pomůže sledovat všechny úkoly projektu na první pohled, zatímco zobrazení tabule vizuálně ukazuje každou fázi výroby.
Vlastní zobrazení ClickUp vám umožňují soustředit se na konkrétní potřeby, jako jsou úkoly vyžadující určité vybavení nebo členy týmu. Závislosti a priority úkolů pomáhají zefektivnit přidělování zdrojů tím, že definují, které úkoly na sobě vzájemně závisí.
Mezitím funkce Time Tracking od ClickUp přesně zaznamenává, jak dlouho úkoly trvají, což optimalizuje správu času a zdrojů.
Jak natáčet produktová videa
Pokud si myslíte, že k vytvoření působivých produktových videí je nutné najmout drahou video agenturu, můžete být klidní – existují i jiné možnosti.
Jistě, všichni milujeme propracovaný vzhled velkorozpočtových produkcí, ale s trochou plánování a správným vybavením můžete vytvořit produktová marketingová videa, která ohromí, aniž by vás to stálo jmění.
Potřebné vybavení pro natáčení
K tomu, abyste mohli začít, nepotřebujete špičkovou zrcadlovku. Díky dnešní technologii smartphonů můžete pořídit krásné snímky produktů pomocí iPhonu nebo telefonu s Androidem s režimem portrétu. Pokud však chcete jít ještě o krok dál, zde je několik základních věcí, které budete potřebovat:
- Stativ pro stabilní záběry
- Základní studiové osvětlení (nebo dokonce dobré kruhové světlo pro rychlé nastavení)
- Mikrofon pro čistý zvuk, zejména pokud nahráváte dialogy nebo komentář.
💡 Profesionální tip: Jednoduché, čisté pozadí – například bílé nebo ploché – je ideální pro zaměření pozornosti na váš produkt.
Kroky při natáčení vysoce kvalitních produktových videí
Krok č. 1: Nechte se inspirovat
Podívejte se na produktová videa, která se vám líbí, a všimněte si, čím se odlišují. To vám pomůže nastavit tón a styl, o který usilujete.
Krok č. 2: Definujte svou video strategii
Zvažte, kdo bude vaše video sledovat. Vytváříte krátkou, poutavou reklamu pro sociální média nebo podrobnější demo pro svůj web? Přizpůsobte své video tak, aby oslovilo vaše publikum a odpovídalo správné fázi jeho cesty – povědomí, zvažování nebo rozhodnutí.
Krok č. 3: Náčrt videa
Nastíňte příběh, který chcete vyprávět, a podrobnosti každého záběru. Rozhodněte se, zda budete potřebovat herce, doplňkové záběry nebo pouze detailní záběry produktu. Vizualizujte každou scénu, abyste zajistili plynulý průběh videa.
Krok č. 4: Vytvořte seznam záběrů
Tento podrobný seznam obsahuje všechny scény s podrobnostmi o načasování, úhlech kamery a zvláštních požadavcích. Pomůže vám udržet pořádek a zajistí, že natočíte všechny potřebné záběry.
Krok č. 5: Naplánujte natáčení
Vytvořte si jasný časový plán pro daný den. Upřednostněte nezbytné záběry a nechte si časovou rezervu pro opakované záběry nebo úpravy na poslední chvíli.
Krok č. 6: Připravte se na velký den
Shromážděte a zkontrolujte veškeré vybavení, od světel a kamer po náhradní baterie. Vytvořte si kontrolní seznam a vše si sbalte večer předem, abyste se vyhnuli stresu na poslední chvíli.
Krok č. 7: Začněte natáčet
Zachyťte každou scénu podle svého seznamu záběrů a nebojte se být kreativní! Vyzkoušejte různé úhly nebo nastavení osvětlení, abyste zjistili, co váš produkt nejlépe vynikne.
Krok č. 8: Kouzlo editace
Jakmile je záznam připraven, začněte s editací. Uspořádejte klipy tak, aby vyprávěly souvislý příběh, přidejte doprovodnou hudbu, upravte barvy a pro dokonalý výsledek přidejte zvukové efekty. Editační software jako Adobe Premiere Pro nebo ještě jednodušší možnosti jako iMovie mohou udělat zázraky.
Krok č. 9: Závěrečná kontrola a doladění
Podívejte se na video od začátku do konce, abyste se ujistili, že je plynulé a poutavé. Zkraťte všechny zdlouhavé části a zajistěte, aby finální verze byla výrazná, vzrušující a schopná upoutat pozornost diváků.
Krok č. 10: Přidejte výzvu k akci
Ukončete své video jasnou výzvou k akci, například „Nakupte nyní“ nebo „Zjistěte více“, aby diváci mohli snadno přejít k dalšímu kroku.
Příklady účinných produktových videí
Zde je šest příkladů značek, které se svými produktovými videi dosáhly úspěchu.
💄 Série Get Ready with Me od Glossier
Motto společnosti Glossier „Vyrábíme produkty inspirované skutečným životem“ se odráží v jejích videích.
Často se jedná o videa typu „Get Ready with Me“ (neboli GRWM), ve kterých ženy vstávají a provázejí diváky svou ranní rutinou s použitím produktů Glossier.
Je to jako neformální rozhovor s přítelem, který ukazuje, jak hladce se Glossier hodí do reálného života.
Úvodní video ClickUp pro ClickUp Chat
Toto video, které má jen na YouTube téměř milion zhlédnutí, zdůrazňuje jedinečnou hodnotovou nabídku ClickUp: zjednodušení pracovních postupů pro všechny týmy na jedné platformě díky propojení konverzací a úkolů.
Vizuální prvky jsou moderní, čisté a dynamické. Představují rozhraní ClickUp v akci, aniž by diváky zahlcovaly, a poskytují náhled na skutečné příklady použití, jako je správa úkolů z chatu, využití umělé inteligence k optimalizaci produktivity v chatu a automatické propojování zpráv s příslušnými úkoly a dokumenty.
🛀🏻 Halloweenová akce společnosti Lush
Společnost Lush udržuje zájem zákazníků čerstvý díky videu s halloweenskou tematikou, které představuje každou jedinečnou strašidelnou koupelovou bombu ze své sezónní kolekce.
Diváci získají kompletní ukázku toho, jak každý produkt používat, co obsahuje, a dokonce i náznak vůně. Díky roztomilému a slavnostnímu designu můžete prakticky pocítit atmosféru Halloweenu – a díky časově omezeným produktům je tu i ten správný nádech naléhavosti.
👟 Reklama na trailové oblečení Lululemon
Videa společnosti Lululemon jsou výzvou k aktivnímu životnímu stylu.
Tyto klipy představují skutečné lidi v pohybu a jsou doplněny komentářem a titulky, díky čemuž jsou vizuálně poutavé a divák se s nimi může ztotožnit. Přístup společnosti Lululemon oslovuje všechny, kteří rádi zůstávají aktivní, a zdůrazňuje spolehlivost jejích produktů pro jakékoli dobrodružství.
🪑 Série videí IKEA s prohlídkou interiérů
Videa IKEA s prohlídkami interiérů jsou záchranou, když vám prostorové nebo stylové problémy brání v realizaci vašich interiérových představ.
Tato videa se přímo zabývají běžnými problémy s vybavením domácnosti a představují designové nápady a praktická řešení.
Diváci se inspirují tipy na vytvoření stylového a funkčního prostoru a uvidí, které produkty IKEA nejlépe vyhovují jejich potřebám při vytváření vysněného domova.
📹 Dobrodružná série GoPro
Videa společnosti GoPro jsou prostě vzrušující.
Zachycují skutečné, adrenalinové momenty pomocí akční kamery HERO12, ukazují dobrodruhy v akci a zdůrazňují jejich působivé schopnosti.
Tato videa nejenže ukazují produkt, ale také vás motivují k tomu, abyste se s HERO12 v ruce vrhli do dobrodružství.
🍪 Videa s recepty Oreo
Oreo volí zábavný a chutný přístup s videi, která ukazují kreativní recepty na dezerty s jejich ikonickými sušenkami.
Každé video rozebírá recept na jednoduché kroky a ingredience, takže ho diváci mohou snadno zopakovat doma. Tento kreativní přístup inspiruje diváky, aby si koupili balíček sušenek Oreo a pustili se do pečení.
Jak vytvořit vynikající produktové video během několika minut
Díky nástrojům, které máme dnes k dispozici, a několika chytrým trikům nepotřebujete hodiny (ani celý produkční tým), abyste vytvořili oslnivé video.
Od rychlých metod tvorby po kouzla automatizace – zde je návod, jak dostat vaše produktové video od nápadu k obrazovce rychleji než kdykoli předtím:
1. Přehled metod rychlého vytváření videí
Každou sekundu se na YouTube zhlédnou 2 miliony krátkých videí. To je vaše šance, jak dostat video o vašem produktu do feedů vašich zákazníků.
Zde je několik rychlých metod pro tvorbu videí, které vám pomohou začít:
- Buďte struční a výstižní: Snažte se o délku 30–60 sekund, abyste maximalizovali zapojení, zejména na platformách jako Instagram a TikTok. Krátká videa nejen šetří čas, ale také diváky udrží až do konce.
- Natáčejte s tím, co máte: Pokud máte málo času, nepřemýšlejte příliš nad vybavením. K natáčení kvalitních videí na cestách vám stačí dobrý smartphone s dobrým osvětlením.
- Vyzkoušejte šablony pro strukturu: Použijte šablony ClickUp pro propagační videa, návody nebo vysvětlující formáty. Šablony urychlují produkci a udržují věci organizované, zejména když máte napjatý harmonogram.
- Hromadné natáčení: Nahrajte více klipů v jedné relaci a upravte je do samostatných videí. Tento přístup šetří čas, zachovává vizuální konzistenci a pomáhá vám rychle vytvořit knihovnu videoobsahu.
2. Nástroje pro zrychlení a rozšíření produkce videí
Když máte málo času, nástroje jako ClickUp vám mohou pomoci ušetřit čas při výrobě videa:
ClickUp Brain
ClickUp Brain je asistent platformy využívající umělou inteligenci, který je jako kreativní partner pracující 24 hodin denně, 7 dní v týdnu!
ClickUp Brain podporuje vaše rozpočtování tím, že snižuje náklady na postprodukci, automaticky přepisuje zvukové a videoklipy a přidává časová razítka. Díky tomu je editace a kontrola hračkou a hodiny tvrdé práce se zkrátí na minuty chytré práce.
Obsahuje dokonce i generátor scénářů videí, který vám pomůže vytvořit scénáře a průběh vašich videí.
Stručně řečeno, jedná se o centrální hub pro vše, co souvisí se scénáři. A to nejlepší? S ClickUpem můžete ukládat poznámky z jednání, přepisy a dokonce i nápady z brainstormingu na jednom místě, kde jsou snadno přístupné a kde můžete spolupracovat v reálném čase.
ClickUp Clips
Potřebujete sdílet rychlou zpětnou vazbu nebo zachytit kreativní nápad za běhu? ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat krátká videa se záznamem obrazovky a hlasovým komentářem přímo v rámci platformy.
Navíc jsou všechny klipy uspořádány v Clips Hub, takže nikdy neztratíte přehled o natočeném materiálu – stačí třídit, vyhledávat a hotovo!
💡 Tip pro profesionály: Uchovávejte všechny komentáře a zpětnou vazbu centrálně v ClickUp, abyste se k nim mohli kdykoli během výroby vrátit. Snížíte tak množství e-mailů a zajistíte, že všichni budou mít stejné informace.
Úkoly ClickUp
Krása používání nástrojů Clips a Brain od ClickUp spočívá v tom, že díky nim je neuvěřitelně snadné proměnit jakýkoli kreativní nápad nebo rychlou poznámku v praktické úkoly ClickUp.
Představte si následující situaci: zachytíte skvělý nápad v ClickUp Clips a několika kliknutími se promění v úkol přidělený správné osobě. Zpětná vazba je centralizovaná, komentáře se snadno sledují a spolupráce se mění z chaotické na koordinovanou – už žádné ztracené e-maily nebo přehlédnuté poznámky.
S ClickUp Tasks můžete dělat toto vše a ještě mnohem více.
Navíc můžete plánovat úkoly, nastavovat připomenutí a spravovat přidělování zdrojů v reálném čase prostřednictvím přehledného časového plánu produkce.
Šablona pro výrobu videí od ClickUp
Kromě výkonné správy úkolů nabízí ClickUp také připravené a přizpůsobitelné šablony, které zjednodušují strukturování složitých video projektů.
Vezměte si například šablonu pro produkci videa od ClickUp.
Je určen pro začátečníky i zkušené profesionály a poskytuje vše potřebné k organizaci a řízení jednotlivých fází produkce.
Stanovení cílů, plánování zdrojů a sledování pokroku se stane samozřejmostí.
Ať už vytváříte jedno firemní video nebo celou sérii, šablona pro produkci videa ClickUp vám pomůže udržet váš pracovní postup organizovaný a konzistentní.
Začlenění produktových videí do marketingové strategie
🎥 Zajímavost: Přibližně 91 % firem využívá videomarketing jako svou hlavní strategii.
Není divu – bylo prokázáno, že videoobsah zvyšuje povědomí o značce, přivádí nové zákazníky a zvyšuje prodej.
Pojďme se tedy podívat na to, jak snadno integrovat produktová videa do vašich marketingových kanálů a sledovat jejich úspěšnost.
Integrace videí do více marketingových kanálů znamená propojení vašeho video obsahu s platformami, jako jsou sociální média, e-mail, webové stránky a dokonce i digitální reklamy.
Klíčové strategie pro integraci videa
1. Sociální média
Sdílejte krátké, poutavé klipy na Instagramu, TikToku, Facebooku a Twitteru. Využijte funkce specifické pro danou platformu, jako jsou Reels na Instagramu nebo Stories na Facebooku, abyste přilákali více pozornosti k vašemu obsahu.
📌 Příklad: Instagram Stories společnosti Glossier představuje rychlé ukázky líčení, které odkazují zpět na webové stránky pro snadné nakupování.
2. Webové stránky
Vložte videa tam, kde budou mít největší dopad – ukázky produktů na úvodních stránkách, vysvětlující videa zdůrazňující klíčové funkce nebo reference zákazníků, které budují důvěru.
📌 Příklad: Společnost Apple používá na svých produktových stránkách vysvětlující videa, aby potenciálním kupujícím poskytla podrobný přehled o jednotlivých funkcích.
3. E-mailový marketing
Oživte své zpravodaje přidáním videoukázek s tlačítkem „Sledovat nyní“, které odkazuje na delší video.
📌 Příklad: E-mailové kampaně společnosti Airbnb často obsahují krátké, poutavé videoupoutávky o nových funkcích nebo tipech na cestování, které odkazují na podrobnější obsah na jejích webových stránkách.
4. Kanál YouTube
Vytvořte si kanál YouTube pro delší obsah, jako jsou návody, recenze produktů a pohledy do zákulisí. Propagujte svá videa z YouTube na jiných kanálech, abyste dosáhli většího dosahu.
📌 Příklad: YouTube kanál GoPro obsahuje dobrodružný obsah vytvořený uživateli a návody, které společnost propaguje na svých dalších sociálních platformách.
5. Placená reklama
Zobrazujte cílené videoreklamy na sociálních platformách, jako je Facebook, YouTube nebo dokonce Google Ads, abyste oslovili konkrétní demografické skupiny.
📌 Příklad: Videoreklamy společnosti Nike na YouTube cílí na sportovní nadšence pomocí motivačních zpráv a ukázek produktů.
6. Obsahový marketing
Začleňte vzdělávací videa do blogových příspěvků, abyste čtenářům poskytli větší hodnotu a podpořili jejich zapojení.
📌 Příklad: HubSpot vkládá vysvětlující videa do svých blogů, čímž vylepšuje obsah a zvyšuje retenci diváků.
Měření úspěchu produktových videí
Vytvořili jste úžasné produktové video. A co teď?
Je čas změřit jeho úspěch!
Nejlepší způsob, jak změřit účinnost, je sledování klíčových metrik, které odhalují, jak diváci reagují na váš obsah.
- Počet zhlédnutí: Považujte to za skóre popularity vašeho videa – ukazuje, kolikrát lidé klikli na tlačítko přehrát. Nezapomeňte, že počet zhlédnutí se liší podle platformy (YouTube počítá zhlédnutí po 30 sekundách, zatímco Facebook po pouhých 3 sekundách). Vysoký počet zhlédnutí znamená, že vaše video oslovuje široké publikum.
- Míra přehrání: Tato metrika udává procento lidí, kteří klikli na tlačítko přehrát, když narazili na vaše video. Pokud je míra přehrání nízká, zkuste přesunout video na viditelnější místo na stránce nebo upravit miniaturu a okolní text.
- Zapojení: Zapojení ukazuje, jakou část videa diváci sledují, a dává vám tak představu o tom, jak poutavý je váš obsah. Hledejte vzorce v bodech, kde diváci přestávají sledovat, abyste identifikovali části, které by bylo třeba vylepšit.
- Míra prokliku (CTR): CTR udává, kolik diváků reagovalo na vaši výzvu k akci (CTA), například kliknutím na odkaz vedoucí na cílovou stránku. Vysoká míra prokliku naznačuje, že poselství vašeho videa rezonuje a podněcuje k akci.
- Míra konverze: Jedná se o nejdůležitější měřítko úspěchu. Sleduje počet diváků, kteří se po zhlédnutí vašeho videa stanou zákazníky, což může být skvělým ukazatelem toho, jak efektivní je vaše video při podpoře prodeje.
- Sdílení na sociálních sítích: Sdílení je projevem zájmu! Tato metrika ukazuje, jak moc vaše publikum miluje váš obsah, když ho sdílí s ostatními. Je to skvělý způsob, jak zvýšit povědomí o značce a oslovit nové diváky.
Použijte ClickUp pro sledování a analýzu metrik videí.
Jako vedoucí projektu se díky přehledu o postupu výroby videa v reálném čase stanete lepším manažerem.
S kanbanovými tabulemi ClickUp získáte intuitivní vizuální způsob sledování každé fáze projektu. Díky rozdělení úkolů do sloupců jako „K provedení“, „Probíhá“, „Kontrola“ a „Hotovo“ můžete na první pohled vidět, v jaké fázi se každý část projektu nachází.
Ale to není vše – ClickUp Dashboards také usnadňuje sledování metrik vašich videí.
Můžete nastavit vlastní panely pro sledování klíčových metrik, jako je počet zhlédnutí, míra přehrávání, míra zapojení, míra prokliku (CTR), míra dokončení videa (VCR), míra konverze, míra okamžitého opuštění stránky a doba strávená na stránce, a to vše na jednom místě.
⚡ Výhoda: Tento centralizovaný pohled na data je ideální pro škálování produkce obsahu, protože vám pomáhá rychle rozpoznat trendy, měřit, co funguje, a provádět okamžité úpravy vaší video strategie.
Světla, kamera, ClickUp
Jde o to, že potřebujete software pro produkci videí, který vám zjednoduší život a pomůže všem členům vašeho týmu zůstat v synchronizaci.
Proto je centralizovaná platforma pro komunikaci, ukládání a vylepšování vašich produktových videí tak zásadní.
Kdykoli uvádíme na trh nový produkt nebo propagační akci, náš tým grafických designérů předkládá kreativní návrhy prostřednictvím ClickUp. Namísto žonglování s e-maily a schůzkami mohu jednoduše přidat komentář k dokumentu, což celý proces zefektivňuje. Funkce komentářů v ClickUp mi snadno ušetří asi 50 % času.
S ClickUp je tvorba videí snadná od začátku do konce.
Všechny své projekty můžete plánovat, organizovat a spravovat na jednom místě. Funkce jako nahrávání a úpravy jsou přímo v aplikaci, takže můžete vytvářet vysoce kvalitní videa, aniž byste potřebovali několik různých nástrojů.
Jste připraveni zažít budoucnost videoprodukce? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky (FAQ)
Jak dlouhé by mělo být reklamní video o produktu?
Ideální délka reklamního videa o produktu závisí na jeho typu a cílové skupině. Obecně by měla být mezi 30 a 90 sekundami. Ukázky produktů obvykle trvají 60 až 90 sekund, ale u složitých produktů může být zapotřebí až dvě minuty.
Personalizovaná videa mají ideální délku 70 až 90 sekund, zatímco vzdělávací videa mohou trvat 2 až 4 minuty, v závislosti na jejich složitosti. Vzhledem k tomu, že průměrná délka pozornosti je pouze 8 sekund a asi 20 % diváků video opustí během prvních 10 sekund, je zásadní upoutat pozornost hned na začátku.
🧠 Věděli jste?
Průměrná délka pozornosti dospělého člověka je pouze 8 sekund a přibližně 20 % diváků klikne pryč během prvních 10 sekund reklamy. Proto je třeba upoutat pozornost rychle.
Co by mělo být součástí produktového videa?
Produktové video by mělo zdůrazňovat klíčové vlastnosti, výhody a přitažlivost způsobem, který osloví diváky. Začněte stručným představením produktu, ve kterém nastíníte jeho hlavní vlastnosti a výhody. Přidejte ukázku produktu s detailními záběry jeho funkcí. Přidejte záběry ze života, které ilustrují reálné použití produktu a vytvářejí pocit sounáležitosti. Vysoce kvalitní vizuální prvky a reference zákazníků zvyšují důvěryhodnost a zapojení. Na závěr uveďte silnou výzvu k akci, například „Nakupte nyní“, a zachovejte konzistentní vizuální styl, který odráží identitu vaší značky.
Co bych měl zahrnout do své strategie produktového marketingu prostřednictvím videí?
Komplexní strategie produktového marketingu prostřednictvím videí by se měla zaměřit na porozumění cílové skupině, definování cílů a poskytování obsahu na různých platformách, aby efektivně zaujala diváky.
Účinná strategie marketingu produktů prostřednictvím videí by měla zahrnovat porozumění cílové skupině, stanovení jasných cílů a efektivní distribuci obsahu napříč platformami. Proveďte průzkum své cílové skupiny, abyste zjistili její demografické údaje, preference a výzvy. Vytvořte různé typy obsahu, jako jsou ukázky, reference, vzdělávací videa a klipy ze zákulisí. Začleňte do videí příběhy, které osloví diváky na emocionální úrovni a řeší problémy, podpořené poutavými vizuálními prvky. Distribuujte videa na sociálních médiích, vkládejte je na webové stránky a integrujte je do e-mailových kampaní nebo placených reklam. Vždy zahrňte jasnou výzvu k akci, která povzbuzuje k konkrétním činnostem, jako je návštěva vašeho webu nebo nákup. Nakonec měřte úspěch pomocí metrik, jako jsou míra zapojení, míra prokliku a konverze, a na základě těchto poznatků vylepšujte svou strategii.