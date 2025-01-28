12 nejlepších nástrojů AI pro střih videa v roce 2025

Objevte nejnovější nástroje AI, které vám pomohou snadno vytvářet vynikající videa!
Tyto nástroje pro úpravu videa s umělou inteligencí za vás zvládnou náročnou práci – stříhání, ořezávání a opravy barev – a to vše několika kliknutími. Umožní vám upravovat videoobsah bez nutnosti technických znalostí. Zrychlují také proces úprav, takže můžete přeskočit nudné úkoly a soustředit se na kreativitu.
Strávil jsem hodiny testováním nejnovějších AI nástrojů pro střih videa, abych našel ty, které opravdu vynikají. Na základě svých praktických zkušeností a poznatků týmu ClickUp jsem sestavil seznam nejlepších AI nástrojů. Nástroje na tomto seznamu poskytují konzistentně špičkové výsledky a zefektivňují můj proces střihu.
Pojďme na to! 🎥
Co byste měli hledat v nástrojích pro úpravu videa s umělou inteligencí?
Při výběru nástrojů pro úpravu videa pomocí umělé inteligence se zaměřte na snadné použití, automatizační funkce, vysokou kvalitu výstupu, možnosti přizpůsobení, integrační schopnosti, rychlost a spolehlivou podporu.
Zde je několik klíčových faktorů, které jsem zohlednil (a které byste měli zohlednit i vy) před výběrem nástroje pro úpravu videa s umělou inteligencí:
- Automatické návrhy úprav: Ujistěte se, že nástroj pro úpravu videa s umělou inteligencí dokáže analyzovat vaše záběry a navrhnout optimální úpravy, střihy a přechody na základě obsahu a plynulosti.
- Korekce barev pomocí AI: Vyberte si software, který dokáže automaticky upravit barevné odstíny, vyvážit barvy a vylepšit vizuální stránku tak, aby odpovídala profesionálním standardům.
- Převod textu na řeč a řeči na text: Vyberte si nástroj pro střih videa, který dokáže převést text na přirozeně znějící komentář a přepsat řeč do textu, čímž zefektivní proces vyprávění.
- Rozpoznávání objektů a tváří: Upřednostněte nástroje pro úpravu videa s umělou inteligencí, které dokážou rozpoznat a sledovat objekty nebo tváře, což umožňuje pokročilé techniky úprav, jako je automatické přiblížení nebo zaostření.
- Automatické titulky a popisky: Vyberte si software pro úpravu videa, který automaticky generuje přesné titulky a popisky.
- Vylepšení hlasu a redukce šumu: Ujistěte se, že nástroj pro úpravu videa obsahuje funkce zpracování zvuku založené na AI, které zlepšují srozumitelnost hlasu a redukují šum v pozadí.
- Tvorba videí na základě šablon: Hledejte nástroje pro úpravu videa s umělou inteligencí, které nabízejí šablony založené na umělé inteligenci, díky nimž můžete rychle vytvářet profesionální videa.
- Hudba a zvukové efekty generované umělou inteligencí: Vyberte si software pro úpravu videa s umělou inteligencí, který dokáže generovat nebo navrhovat hudbu na pozadí a zvukové efekty, které ladí s náladou a tónem vašeho videa.
12 nejlepších nástrojů pro úpravu videa s využitím umělé inteligence
Tradiční editace videa často zahrnuje pečlivou ruční práci – ořezávání klipů, úpravy přechodů, barevné korekce a synchronizaci zvuku. To může být časově náročné a vyžaduje vysokou úroveň dovedností.
Nástroje AI pro práci s videem vám ulehčí práci s editací a umožní vám snadno vytvářet videa v profesionální kvalitě.
Pojďme prozkoumat nejlepší nástroje AI pro úpravu videa – každý z nich je navržen tak, aby zefektivnil váš pracovní postup a podpořil vaši kreativitu:
1. Synthesia (nejlepší pro vytváření avatarů pomocí umělé inteligence)
Používání Synthesia je snadné – nemusíte být odborníkem na úpravu videa. Stačí zadat scénář do tohoto AI editoru videa a vybrat avatara. Synthesia vygeneruje video s realistickou postavou, která předá vaše sdělení!
Můžete si vybrat z nespočtu hlasů, stylů a dokonce i jazyků. Tento online editor videí s umělou inteligencí mi ušetřil spoustu času a peněz ve srovnání s tradiční produkcí videí.
Nejlepší funkce Synthesia
- Vyberte si z široké škály realistických a animovaných postav, které budou reprezentovat vaši značku.
- Proměňte skripty nebo články v poutavý videoobsah bez námahy.
- Vytvářejte videa v různých jazycích s přesnou výslovností a synchronizací rtů.
Omezení Synthesia
- Uživatelé mohou narazit na omezení při úpravách vizuálních prvků svých videí.
- Jeho bezplatný tarif je omezený a přístup k pokročilým funkcím a vysoce kvalitním avatarům často vyžaduje předplatné.
Ceny Synthesia
- Zdarma
- Starter: 18 $/měsíc
- Creator: 59 $/měsíc
- Podnikové: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Bonus: Zde je několik alternativ k Synthesia!
2. InVideo AI (nejlepší pro vytváření poutavých marketingových videí)
S InVideo AI je snadné proměnit nápad v profesionální video během několika minut. Nahrál jsem svůj video scénář a video editor poháněný umělou inteligencí vygeneroval odpovídající vizuální prvky, hudbu a komentář.
Nabízí také mnoho přizpůsobitelných šablon, takže nemusíte začínat od nuly. Použil jsem tento nástroj AI pro vše od videí na YouTube a příspěvků na sociálních médiích až po školicí videa pro svůj tým. Konzistentně poskytuje působivé výsledky pro všechny mé marketingové potřeby.
Nejlepší funkce InVideo AI
- Převádějte text na vizuálně přitažlivá videa s hlasovým doprovodem a obrázky generovanými umělou inteligencí.
- Snadné odstranění pozadí z obrázků nebo videí
- Získejte přístup k celé řadě nástrojů pro úpravy, jako je ořezávání, stříhání a přidávání efektů.
- Používejte obrázky, videa a hudbu bez licenčních poplatků.
Omezení InVideo AI
- Uživatelé zaznamenali, že dostupné šablony mohou být pro specifické potřeby omezující.
- Bezplatná verze tohoto AI video editoru často přidává vodoznaky k exportovaným videím.
Ceny InVideo AI
- Navždy zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Max: 48 $/měsíc
Hodnocení a recenze InVideo AI
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
3. Runway (nejlepší pro vytváření videí s animacemi)
Použil jsem Runway k přeměně mého nezpracovaného záznamu na poutavé video. Díky jeho funkcím AI jsem mohl snadno změnit pozadí, odstranit nežádoucí objekty a animovat postavy pouhými několika kliknutími.
Díky tomuto AI editoru videa jsem mohl vylepšit kvalitu videa a staré záběry zřetelněji bez ztráty detailů. Runway také nabízí spoustu kreativních efektů, se kterými si můžete pohrát. Vyzkoušel jsem různé styly videa a filtry a výsledky byly ohromující.
Nejlepší funkce Runway
- Snadno upravujte a modifikujte videozáznamy s pomocí AI.
- Vylepšete kvalitu zvuku a vytvářejte zvukové efekty
- Generujte vysoce kvalitní obrázky na základě textových popisů.
Omezení Runway
- Uživatelé upozorňují, že obsah generovaný umělou inteligencí odráží zaujatost přítomnou v trénovacích datech.
- Přístup k pokročilým funkcím tohoto AI editoru vyžaduje vysoké poplatky za předplatné.
Ceny Runway
- Navždy zdarma
- Standard: 12 $/měsíc
- Pro: 28 $/měsíc
- Neomezený: 76 $/měsíc
- Podnikové: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Runway
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Wondershare Filmora (nejlepší pro vylepšení videí pomocí hudby, filtrů a přechodů)
S Wondershare Filmora je snadné ořezávat, rozdělovat, přidávat přechody a textové překryvy, kombinovat klipy a přidávat zajímavé animace. Použil jsem generátor videa s umělou inteligencí k úpravě všeho od krátkých klipů pro sociální média až po delší vlogy.
Filmora je kompatibilní s mnoha různými formáty videa, což mi pomohlo importovat a exportovat soubory bez potíží. Jeho funkce zeleného plátna je vynikající pro vytváření profesionálně vypadajících videí. Nástroje pro úpravu zvuku jsou skvělé pro odstranění šumu na pozadí nebo přidání hudby.
Nejlepší funkce Wondershare Filmora
- Získejte přístup k knihovně hudby, zvukových efektů a grafiky.
- Vložte doprovodnou hudbu a zvyšte čistotu zvuku
- Přidejte do videí různé přechody, titulky, filtry a překryvy.
Omezení programu Wondershare Filmora
- Ve srovnání s profesionálním softwarem mu mohou chybět některé špičkové nástroje.
- U videí s vysokým rozlišením může být proces pomalý.
Ceny Wondershare Filmora
- Měsíční tarif pro více platforem: 9,99 $/měsíc
- Roční plán pro více platforem: 29,99 $/měsíc
- Trvalý plán: 49,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wondershare Filmora
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
5. Descript (nejlepší pro úpravy zvuku a přepis)
Descript je platforma pro úpravu zvuku a videa založená na umělé inteligenci, která nabízí jedinečný a intuitivní přístup k úpravám. Použil jsem ji k úpravě svých videí pomocí modifikace přepisu – odstraněním ums, ahs a dalších výplňových slov a zvuků jediným kliknutím, nebo dokonce nahrazením celých vět. Video se automaticky přizpůsobí změnám, což mi šetří čas a námahu.
Využil jsem jeho funkce umělé inteligence k odstranění šumu na pozadí, doladění úrovně hlasitosti a dokonce i k vytvoření realistického dabingu. Descript také nabízí výkonné nástroje pro spolupráci, které mi umožňují pracovat s členy týmu v reálném čase a společně vylepšovat projekty. Tato platforma kombinuje jednoduchost s pokročilými funkcemi, díky čemuž je ideální jak pro rychlé úpravy, tak pro detailní postprodukční práci.
Nejlepší funkce Descript
- Nahraďte nebo přidejte zvuk zadáním textu a nechte AI vygenerovat scénář videa.
- Při úpravách videí exportujte videa a zvuk v různých formátech.
- Získejte přístup k nástrojům pro ořezávání, stříhání a přidávání vizuálních prvků.
Omezení Descript
- Uživatelé hlásili, že dabování a přepisování mohou být někdy nepřesné.
- Jeho funkce pro úpravu videa jsou ve srovnání s funkcemi pro úpravu zvuku a textu omezené.
Ceny Descript
- Navždy zdarma
- Hobby: 12 $/měsíc
- Tvůrce: 24 $/měsíc
- Podnikání: 40 $/měsíc
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
6. DeepBrain AI (nejlepší pro úpravu videí s lidmi generovanými umělou inteligencí)
DeepBrain AI je jedním z nejlepších nástrojů AI pro střih videa. Pomohl mi vytvořit video generované umělou inteligencí pro produktové ukázky a školicí videa během několika minut. Nahrál jsem scénář, vybral avatara AI a vygeneroval realisticky vypadající video. Pomocí tohoto generátoru videí AI můžete vytvářet vysvětlující videa, návody nebo dokonce videa s mluvícími hlavami.
DeepBrain AI také nabízí mnoho možností přizpůsobení a ušetřilo mi hodiny natáčení a úprav videa. Konečný výstup je vždy v profesionální kvalitě.
Nejlepší funkce DeepBrain AI
- Vytvářejte AI avatary, které vypadají a chovají se jako lidé.
- Umožněte plynulé a poutavé konverzace s lidmi s umělou inteligencí.
- Přizpůsobte lidské avatary AI specifickým potřebám vaší značky pomocí editace videa založené na AI.
Omezení DeepBrain AI
- Nástroj založený na umělé inteligenci vyžaduje rozsáhlá data, aby mohl vytvářet přesné a efektivní avatary AI.
- Tento nástroj má údajně potíže s replikací složitých emocionálních interakcí.
Ceny DeepBrain AI
- Osobní: 24 $/měsíc
- Tým: 72 $/měsíc
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze DeepBrain AI
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: N/A
7. Wisecut (nejlepší pro tvorbu obsahu pro sociální média)
Wisecut je jeden z nejlepších AI editorů videa, který snadno přemění dlouhá videa na sdílené klipy. Nahrál jsem dlouhé video na svůj kanál YouTube a Wisecut automaticky našel nejlepší části, přidal chytlavou hudbu a dokonce vygeneroval titulky.
Díky funkci AI storyboardingu mohu snadno přeskupovat klipy a přidávat text přímo do storyboardu, aniž bych se musel zabývat složitou časovou osou. Wisecut používám pro vše od YouTube Shorts po Instagram Reels a ušetřilo mi to spoustu času.
Nejlepší funkce Wisecut
- Upravujte videa, odstraňujte pauzy a automaticky vytvářejte skoky pomocí pokročilých funkcí AI.
- Umožněte optimalizaci videí pro různé poměry stran (čtvercové, vertikální, horizontální).
- Získejte přístup k široké škále hudebních možností bez autorských práv.
Omezení Wisecut
- Uživatelé zaznamenali, že editor videa s umělou inteligencí má potíže s určitými žánry nebo styly videa.
- AI video editor nemusí vždy dokonale sladit zvuk a video.
Ceny Wisecut
- Navždy zdarma
- Začátečník: 10 $/měsíc
- Profesionální: 29 $/měsíc
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wisecut
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
8. Aivo AI (nejlepší pro rychlou přeměnu textu na videa)
Vyzkoušel jsem Aivo AI a pomocí několika kliknutí jsem s ním převedl blogový příspěvek na video. Během několika minut automaticky vygeneroval vizuální prvky, přidal hudbu na pozadí a dokonce vytvořil komentář. Umožňuje mi přizpůsobit vše od stylů textu po přechody.
Aivo AI rozumí obsahu a navrhuje relevantní vizuální prvky pro generování videí. Schopnost tohoto nástroje rychle vytvářet různé formáty videí pro sociální média představuje obrovskou úsporu času.
Nejlepší funkce Aivo AI
- Získejte přístup k rozsáhlé sbírce obrázků a videí bez licenčních poplatků a vytvářejte úžasný obsah.
- Získejte automatické návrhy pro střihy, přechody a efekty ve videích.
- Snadno přeměňte psaný obsah na vizuálně přitažlivá videa
Omezení AI Aivo
- Zvládnutí funkcí pro úpravu videa založených na umělé inteligenci vyžaduje určitou dobu učení.
- Přístup k pokročilým funkcím AI video editoru vyžaduje vyšší předplatné.
Ceny Aivo AI
- Navždy zdarma
- Lite: 10 $/měsíc
- Elite: 19 $/měsíc
- Supreme: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Aivo AI
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Adobe Premiere Pro (nejlepší pro barevné korekce a postprodukci)
Adobe Premiere Pro je klasický a bezpochyby jeden z nejlepších nástrojů pro úpravu videa založených na umělé inteligenci. Má však určitou náročnost na osvojení a trvalo mi nějakou dobu, než jsem se důkladně naučil všechny funkce tohoto softwaru. Tento nástroj může výrazně zefektivnit proces výroby videa. Používal jsem ho pro vše od jednoduchých střihů až po složité vizuální efekty.
Nástroje pro barevné korekce tohoto generátoru videí jsou neuvěřitelné a možnosti úpravy zvuku jsou špičkové. Video editor může být pro začátečníky trochu složitý, ale jakmile se s ním naučíte pracovat, s Premiere Pro můžete dělat téměř cokoli.
Nejlepší funkce Adobe Premiere Pro
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně vizuálních efektů a přechodů potřebných pro proces úpravy videa.
- Vytvářejte videa, zvukové soubory a obrázky v různých formátech pro různé potřeby.
- Přeskupujte a upravujte videoklipy s naprostou flexibilitou.
Omezení programu Adobe Premiere Pro
- Jeho model založený na předplatném může být drahý.
- Nedostatek některých uživatelsky přívětivých funkcí ztěžuje práci s editací videa začínajícím uživatelům.
Ceny Adobe Premiere Pro
- 34,49 $/měsíc
Hodnocení a recenze Adobe Premiere Pro
- G2: 4,5/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
10. Clipchamp (nejlepší pro vytváření krátkých videí)
Clipchamp je další vynikající nástroj pro úpravu videa s umělou inteligencí, který slouží k vytváření krátkých, svižných videí pro sociální média a marketing. Můžete snadno ořezávat klipy, přidávat textové překryvy a dokonce vytvářet základní prezentace. Má uživatelsky přívětivé rozhraní a je přístupný z jakéhokoli zařízení.
Knihovna Clipchamp a bezplatné videozáznamy a hudba jsou působivé. Má schopnost komprimovat videa (vytvořená pro sdílení online) bez ztráty kvality.
Poznámka: Chcete-li vytvářet lepší marketingová videa, podívejte se na 10 nejlepších softwarů pro video marketing v roce 2024 (recenze a ceny).
Nejlepší funkce Clipchamp
- Využijte širokou škálu videí, obrázků a hudby bez licenčních poplatků z naší knihovny.
- Snadno spolupracujte s členy týmu nebo klienty na projektech.
- Vyberte si z bezplatných a placených tarifů podle svých potřeb.
Omezení Clipchamp
- Bezplatná verze může obsahovat vodoznak Clipchamp pro rozlišení 720p a 1080p.
- Chybí funkce pro úpravy složitých video projektů
Ceny Clipchamp
- Navždy zdarma
- Premium: 11 $/měsíc
Hodnocení a recenze Clipchamp
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
11. Lumen5 (nejlepší pro rychlé vytváření videí)
Lumen5 je další skvělý nástroj pro přeměnu blogových příspěvků na poutavá videa. Zadám odkaz na článek a nástroj vytvoří storyboard. AI si vede docela dobře při výběru vizuálních prvků a hudby, které odpovídají obsahu. Líbí se mi rozmanitost šablon, které nabízí pro vytváření různých stylů videí.
S Lumen5 můžete vše přizpůsobit – měnit text a obrázky a dokonce přidat vlastní komentář. I když není tak flexibilní jako profesionální editory videa, Lumen5 je rozhodně skvělý nástroj pro rychlé vytváření videí.
Nejlepší funkce Lumen5
- Zefektivněte proces tvorby videa pomocí funkce drag-and-drop.
- Vyberte si z řady předem navržených šablon, které odpovídají stylu vaší značky a účelu videa.
- Převádějte scénáře na přirozeně znějící dabing s různými přízvuky a hlasovými možnostmi.
Omezení Lumen5
- Nevhodné pro složité video projekty, které vyžadují úpravy na profesionální úrovni.
- Při používání šablon se uživatelé setkali s omezeními, pokud jde o přizpůsobení konkrétních návrhů.
Ceny Lumen5
- Základní: 19 $/měsíc
- Začátečník: 59 $/měsíc
- Profesionální: 149 $/měsíc
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lumen5
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
12. FlexClip (nejlepší pro vytváření videoobsahu pro sociální média)
FlexClip vám pomůže snadno vytvářet příspěvky na sociální sítě nebo marketingová videa. Nabízí předem připravené šablony, které můžete snadno přizpůsobit vlastním textem, obrázky a hudbou.
Kromě toho můžete pomocí FlexClip přidávat zajímavé přechody, textové animace a dokonce i základní animace. Je to ideální volba pro ty, kteří chtějí vytvářet profesionálně vypadající videa, aniž by museli trávit hodiny učením se složitému softwaru pro úpravu videa, jako je Adobe Premiere Pro.
Nejlepší funkce FlexClip
- Získejte přístup k nástrojům založeným na umělé inteligenci pro úkoly, jako je odstranění pozadí videa a převod textu na video.
- Převádějte text na přirozeně znějící komentáře a automaticky přidávejte titulky k obsahu.
- Exportujte videa v různých formátech a rozlišeních.
Omezení FlexClip
- Přístup k prémiovým funkcím FlexClip vyžaduje placené předplatné.
- V bezplatném tarifu mohou být některé exportní formáty nebo rozlišení omezeny.
Ceny FlexClip
- Navždy zdarma
- Plus: 10 $/měsíc
- Podnikání: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze FlexClip
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Další nástroje pro úpravu videa s umělou inteligencí
Nástroje jako Synthesia, InVideo, Lumen5, Filmora a Runway sice poskytují působivé AI funkce pro tvorbu a úpravy videí, ale k konceptualizaci, realizaci a doplnění vašich obsahových a video iniciativ potřebujete komplexní řešení.
Nástroje jako ClickUp nabízejí výkonnou sadu funkcí založených na umělé inteligenci, které zefektivňují celý váš pracovní postup, od řízení projektů a automatizace úkolů až po komunikaci, spolupráci a tvorbu videí.
ClickUp
ClickUp se stal mým oblíbeným nástrojem pro zjednodušení úkolů, protože mi usnadňuje práci. Díky ClickUp Brain, vestavěné AI tohoto nástroje, je správa mých projektů plynulejší, efektivnější a méně stresující.
ClickUp Brain však neslouží pouze ke správě úkolů, ale také pomáhá generovat obsah. Mohu zadávat pokyny a snadno vytvářet scénáře videí, příspěvky do blogů, e-maily a marketingový obsah, což mi ušetří hodiny psaní a zajistí, že můj obsah bude vždy výstižný a poutavý.
Oceňuji také automatické souhrny projektů. Místo ručního psaní aktualizací je ClickUp Brain shrnuje, takže je mohu sdílet se svým týmem.
Bonus: Chcete-li prozkoumat další možnosti, podívejte se na 10 nejlepších AI nástrojů pro shrnutí videa, které vám ušetří drahocenný čas.
Nemusím prohledávat nekonečné množství dokumentů nebo úkolů, abych našel potřebné informace, protože ClickUp Brain mi okamžitě odpoví na mé otázky tím, že čerpá kontext ze všech mých projektů. Při práci na složitém projektu používám ClickUp Brain, abych získal rychlé informace o postupu úkolů a dokonce automatizoval některé rutinní zprávy o stavu.
ClickUp Clips
Pomocí ClickUp Clips mohu nahrávat svou obrazovku nebo vytvářet krátká videa, abych se podělil o nápady se svým týmem. Místo psaní dlouhých vysvětlení nebo stahování nástroje pro tvorbu videí založeného na umělé inteligenci používám Clips k nahrávání sebe sama, jak provádím složité úkoly, popisuji zkušenosti online nebo vizuálně poskytuji zpětnou vazbu k projektu. Clips je také ideální pro vytváření vysvětlujících videí.
Poznámka: V tomto blogu se dozvíte, jak nahrávat videa, na kterých prezentujete PowerPoint.
ClickUp Clips se hladce integruje s ClickUp Brain. Po nahrání ClickUp Brain automaticky přepíše video, což usnadňuje pozdější vyhledávání konkrétních informací. To bylo obzvláště užitečné, když jsem potřeboval znovu prozkoumat podrobnosti z klipu od člena týmu – už jsem nemusel prohledávat celé videa, abych našel to, co jsem potřeboval.
Při prozkoumávání aplikace Clips mě potěšilo, že lze přímo komentovat videa a proměnit je v akční úkoly.
Můžete také využít šablonu ClickUp Video Production Template, abyste měli projekty výroby videí přehledně uspořádané. Díky vlastním stavům a vlastním polím můžete sledovat každou fázi výroby, od konceptu až po finální úpravu videa, a pomocí zobrazení Ganttova diagramu snadno spravovat časové osy a přidělovat úkoly svému týmu.
Minulý měsíc jsem použil zobrazení data premiéry k koordinaci uvedení videa na trh a zajistil tak, že vše proběhlo podle plánu. Zjednodušená struktura šablony snížila pravděpodobnost vynechání důležitých kroků, zajistila jasnou komunikaci a pomohla mi efektivně spravovat zdroje.
Bonus: Chcete-li ještě více zefektivnit komunikaci, přečtěte si tento blog o tom, jak pomocí asynchronní video komunikace zlepšit práci na dálku.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte okamžité odpovědi, generujte obsah a automatizujte aktualizace s pomocí AI.
- Sledujte čas strávený úkoly pomocí integrovaného sledování času.
- Spolupracujte na dokumentech a wiki stránkách propojených s úkoly a projekty v rámci ClickUp.
- Definujte a spravujte cíle a slaďte je s úkoly a projekty, abyste se mohli lépe soustředit.
- Integrujte ClickUp se Slackem, Google Drive a Zoomem pro plynulou spolupráci.
- Rychle generujte souhrny komentářů k úkolům a aktualizací projektů pro snadné pochopení.
- Vytvářejte inteligentní dashboardy pro přehled o postupu projektu a výkonu týmu.
- Automaticky překládejte obsah a provádějte kontrolu pravopisu pro zajištění přesnosti v dokumentech a úkolech.
Omezení ClickUp
- Nastavení pracovních postupů může zpočátku vyžadovat trochu úsilí, ale uživatelé brzy zjistí, že je to snadné a intuitivní.
- Některé pokročilé funkce ClickUp vyžadují určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Využijte AI k transformaci svého pracovního postupu při práci s videem
Prozkoumali jsme 12 nejlepších nástrojů pro úpravu videa s umělou inteligencí a podrobně popsali jejich funkce, omezení a recenze z důvěryhodných zdrojů, abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí. Každý nástroj přináší jedinečné funkce, které vylepší váš proces tvorby videa.
Abyste však mohli svá videa skutečně využít na maximum, potřebujete ClickUp. S ním získáte celou sadu integrovaných funkcí AI, které jsou navrženy tak, aby zvýšily produktivitu ve všech aspektech vaší práce.
Zaregistrujte se na ClickUp a vyzkoušejte, jak může optimalizovat váš proces výroby videa a změnit vaše vnímání projektového managementu!