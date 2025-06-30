10 nejlepších nástrojů pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence v roce 2026

Buďme upřímní – nástroje pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence jsou na vzestupu všude.
Nedávné průzkumy ukazují, že přibližně 76 % marketérů nyní tyto nástroje využívá ve své práci, přičemž 85 % z nich je používá konkrétně pro psaní článků.
Navzdory tomuto širokému rozšíření je však normální být skeptický ohledně schopností umělé inteligence. Nikdo nechce riskovat, že obsah generovaný AI zničí image jeho značky.
Správný nástroj s umělou inteligencí však může váš tým zrychlit, zvýšit jeho produktivitu a zlepšit jeho škálovatelnost – a to bez nutnosti přijímat nové zaměstnance.
Kvalitní nástroje s umělou inteligencí dokážou vytvářet nejen vysoce kvalitní písemný obsah, ale také obrázky a videa generované umělou inteligencí pro vaše aktivity v oblasti obsahového marketingu.
Jak si tedy vybrat ten správný nástroj pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence? Po důkladném otestování 11 možností se v tomto blogovém příspěvku podělím o své poznatky. Získáte přehled o funkcích, omezeních a recenzích každého nástroje – v podstatě kompletní obraz, který vám pomůže se rozhodnout.
Pojďme na to.
Na co byste se měli zaměřit při výběru nástrojů pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence?
Ačkoli výběr nástroje bude do značné míry záviset na cílech a prioritách vašeho týmu, existují určité vlastnosti, na které byste se měli zaměřit, zejména při hodnocení různých platforem pro tvorbu textu, obrázků a videí. Zde je několik faktorů, které byste měli u nástrojů s umělou inteligencí zvážit:
- Příklady použití: Pokud investujete do nástroje s umělou inteligencí, měli byste si vybrat ten, který je co nejvšestrannější. Například software pro generování textu a osnov pomocí umělé inteligence by vám měl pomoci se vším, včetně blogových příspěvků, elektronických knih, aktualizací na LinkedIn atd. Čím přizpůsobivější nástroj je, tím větší přínos bude mít pro váš pracovní postup.
- Ceny: Ujistěte se, že nástroj pro tvorbu obsahu pomocí AI odpovídá vašemu rozpočtu a zároveň nabízí měřitelnou hodnotu v průběhu času. Je nezbytné zhodnotit, jak vám nástroj pomáhá šetřit náklady díky svým automatizačním funkcím. Naučit se efektivně automatizovat procesy tvorby obsahu může dále maximalizovat vaši návratnost investic (ROI).
- Náročnost osvojení: Váš tým by se měl rychle naučit, jak používat vybraný nástroj s umělou inteligencí, aby mohl co nejdříve začít vytvářet poutavý obsah – ať už písemný, vizuální nebo video. Proto se rozhodněte pro něco intuitivního a uživatelsky přívětivého.
- Kvalita obsahu: To je samozřejmě nezbytné. Ačkoli každý nástroj pro tvorbu obsahu pomocí AI bude vyžadovat určité zaškolení a doladění, měl by být schopen poskytovat vysoce kvalitní a bezchybné výsledky napříč formáty a platformami. Nechcete přece trávit čas přepracováváním osnov blogů, textů pro PPC nebo scénářů videí vytvořených pomocí AI
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte platformu, která umožňuje hlubokou personalizaci tónu, stylu designu, formátu a preferencí publika. Měli byste například mít možnost upravit nastavení nástroje tak, abyste mohli vytvářet profesionální prezentace pro firemní publikum i neformální a poutavé popisky na sociálních sítích
11 nástrojů pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence v kostce
|Nástroj
|Příklady použití
|Nejvhodnější pro
|ClickUp
|Generování obsahu pomocí AI a řízení projektů
|Marketingoví specialisté, týmy řídící kampaně, tvůrci obsahu
|ChatGPT
|Tvorba textů pomocí AI a konverzační asistence
|Spisovatelé, výzkumníci a odborníci v oblasti zákaznické podpory
|Copy.ai
|Marketingové texty a generování nápadů na obsah
|Marketingové týmy, agentury a týmy pro aktivní prodej
|Jasper
|Tvorba cíleného obsahu optimalizovaného pro vyhledávače
|Marketingoví specialisté, odborníci na SEO a tvůrci obsahu
|Popis
|Úprava zvuku a videa pomocí textového rozhraní
|Podcasteri, tvůrci videí a editoři audio a video obsahu
|DALL•E
|Generování obrázků pomocí AI
|Designéři, marketéři a tvůrci vizuálního obsahu
|Midjourney
|Stylizované generování obrázků pomocí AI
|Umělci, kreativní profesionálové a grafici
|Synthesia
|Profesionální obsah generovaný umělou inteligencí a lokalizovaná videoprodukce
|Školicí týmy, pedagogové a multijazyční marketéři
|Invideo
|Vytváření videí pomocí šablon, které je uživatelsky přívětivé
|Správci sociálních médií, malé podniky a týmy zabývající se tvorbou obsahu
|Murf
|Vytváření textu na řeč
|Dabéři, střihači videa a tvůrci multimédií
|Canva
|Návrhová řešení s grafickými a video nástroji využívajícími AI
|Podniky, pedagogové a lidé, kteří se nezabývají designem
11 nejlepších nástrojů pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence
1. ClickUp (nejlepší pro generování obsahu pomocí AI a integrované řízení projektů)
ClickUp je komplexní software pro řízení projektů. Jelikož je plně přizpůsobitelný a škálovatelný, může si jej každý uživatel, tým nebo organizace nakonfigurovat tak, aby vyhovoval jejich jedinečným potřebám.
Ať už chcete vytvářet kalendáře obsahu, marketingové dashboardy nebo šablony pro směrnice značky, věřte mi, když říkám, že ClickUp má vše a ještě mnohem víc.
Tento nástroj rád používám, protože jeho vestavěná umělá inteligence ClickUp Brain se učí psát tak, jak píšete vy. Navíc je integrována do celé platformy, takže mohu provádět řadu úkolů, včetně:
- Vytváření vysoce kvalitního obsahu v ClickUp Docs pro blogy, e-maily, reklamní texty, webové stránky a další
- Shrnutí klíčových bodů z dokumentů, úkolů a komentářů
- Získávání návrhů na zjednodušení a vylepšení psaní
- Vytváření tabulek s bohatými daty a informacemi pro cokoli, od restaurací po nemovitosti
- Přepisování hlasových poznámek a klipů do textové podoby a další využití získaného textu
ClickUp Brain je výkonný nástroj pro psaní a shrnování, ale ClickUp Brain MAX jde ještě dál díky AI desktopovému pomocníkovi s prioritou hlasu. Místo psaní můžete použít funkci převodu řeči na text k diktování osnov blogů, nápadů na kampaně nebo úprav a okamžitě získat vybroušený text – strukturovaný a připravený k vložení do dokumentů, úkolů nebo komentářů.
- Psaní bez použití rukou: Diktujte si návrhy, poznámky nebo úpravy, aniž byste museli přerušit svou práci
- Chytré propojení: Používejte @zmínky a přirozené výzvy k propojení nápadů s dokumenty, úkoly nebo kolegy
- Kontextová AI: Prohledávejte ClickUp, Google Drive a další služby a vyhledávejte správné reference, aniž byste museli přepínat mezi záložkami
- Vícejazyčný výstup: Mluvte v jednom jazyce, generujte obsah v jiném a přitom přizpůsobujte tón za běhu
👉 Příklad: „Maxi, vytvoř úkol s návrhem blogu pro naši marketingovou kampaň s využitím AI, termín odevzdání je v pátek.“
ClickUp Docs je vynikající nástroj pro spolupráci na dokumentaci, který slouží k zaznamenávání nápadů, psaní textů (s pomocí AI) a organizaci práce. Své dokumenty mohu vylepšit pomocí záložek, tabulek, odkazů a různých možností formátování.
Díky funkci Connected Search v ClickUp je vyhledávání jakéhokoli souboru v propojených aplikacích, jako jsou Google Drive, Slack a Figma, snazší než kdykoli předtím – a to vše z jednoho centrálního místa.
Navíc ClickUp nabízí mnoho šablon pro marketingové strategie, správu kampaní a plánování akcí.
Ať už zkoumáte, jak využít AI v content marketingu, nebo potřebujete výchozí bod pro svou kreativní tvorbu, tyto šablony vám umožní začít hned, aniž byste museli začínat od nuly.
ClickUp se zaměřuje na tvorbu, strategické plánování a organizaci obsahu. Je to jeden z nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity na trhu a nemohu ho dost doporučit.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vyberte si z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp a vizualizujte svůj obsahový kalendář, produkční pracovní postupy nebo redakční procesy tak, jak se vám líbí – seznam, Kanban, Ganttův diagram a tak dále
- Přejděte od nápadu k realizaci tím, že budete vytvářet úkoly přímo z dokumentů a tabulek ClickUp; vkládejte relevantní soubory, dokumenty a další zdroje, abyste získali ucelený přehled
- Sladěte úkoly související s tvorbou obsahu s širšími cíli týmu pomocí ClickUp Goals a zajistěte, aby každý kus obsahu přispíval k vaší celkové strategii
- Vytvářejte a přepisujte záznamy obrazovky, abyste školili členy týmu nebo předvedli funkce produktu pomocí ClickUp Clips
- Zjednodušte proces schvalování obsahu automatizací předávání úkolů – jakmile je obsah schválen, automaticky postoupí do další fáze
- Získejte přístup k více než 100 nástrojům podloženým výzkumem, které zefektivní tvorbu obsahu díky podnětům přizpůsobeným konkrétním rolím a úkolům
- Sledujte, jak dlouho trvá návrh, úprava a finalizace obsahu, abyste identifikovali úzká místa a optimalizovali efektivitu svého týmu
Omezení ClickUp
- Zvládnutí všech jeho výkonných funkcí zabere nějaký čas – naštěstí jsou k dispozici nápovědy, ukázky a kurzy, které vám pomohou se s ním rychleji seznámit
- Na ovládacím panelu se zobrazuje spousta informací, ale uživatelé si mohou vzhled a obsah informací přizpůsobit v nastavení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp: Z recenze na G2
ClickUp je komplexní nástroj pro řízení projektů, který sjednocuje všechny základní funkce pro vývoj produktů do jedné platformy. Jeho špičková zákaznická podpora zajišťuje včasné řešení jakýchkoli problémů. Hladká integrace s různými platformami zjednodušuje migrační procesy. Navíc AI funkce ClickUp dokážou shrnout a generovat popisy úkolů, což pomáhá vývojářům lépe porozumět jejich zadáním.
2. ChatGPT (nejlepší pro tvorbu textů pomocí AI a konverzační asistenci)
Všichni víme, co je ChatGPT a k čemu slouží. Používáte ho vy, používám ho já, používáme ho všichni. Tento konverzační agent poháněný umělou inteligencí, vyvinutý společností Open AI, generuje text podobný lidskému na základě podnětu, který obdrží prostřednictvím zpracování přirozeného jazyka (NLP).
Na ChatGPT mě nejvíce zaujalo to, že mi dokázal pomoci s různými úkoly souvisejícími s obsahem, od přípravy osnov blogů a návrhů textů pro landing pages až po psaní firemních newsletterů a vylepšování e-mailů pro klienty.
Opravdu mi to pomohlo ušetřit spoustu času a energie, které bych jinak strávil výzkumem a psaním textů.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Nahrajte soubor a požádejte nástroj o pomoc s analýzou dat, shrnutím informací nebo vytvořením grafu
- Napodobte styl svých stávajících blogů a šablon pro sociální sítě a pište texty v duchu vaší značky
- Využijte doplňkové nástroje s umělou inteligencí, jako jsou DALL•E a Sora AI, pro tvorbu obrázků a videí
Omezení ChatGPT
- Při používání s citlivými nebo proprietárními daty byly zaznamenány určité obavy ohledně ochrany soukromí, protože OpenAI zpracovává vstupní data
- V delších konverzacích má tendenci ztrácet kontext, což vede k opakování nebo zmatkům
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 630 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT: Z recenze na G2
Jsem manažer ve velké společnosti zabývající se prodejem. I když nejsem v programování příliš zručný – znám jen pár základů – mít k dispozici vlastního „programátora“, který mi pomáhá, bylo pro mě zásadní. Miluji to, že mohu zadat vlastní zprávu a sledovat, jak se vyvíjí přesně podle mých představ. Je to neuvěřitelně užitečné pro automatizaci úkolů v mém účtu Google Workspace for Business. Například jsem nastavil oznamovač chatu mimo pracovní dobu, který zvládá opravdu hodně. Je prostě úžasné, kolik toho lze s pomocí ChatGPT dokázat!
3. Copy.ai (nejlepší pro rychlé vytváření marketingových textů a nápadů na obsah)
Copy.ai je platforma GTM AI, která vám pomáhá s výzkumem dat, brainstormingem nápadů a tvorbou textů pro různé typy obsahu, včetně článků o myšlenkovém vedení, dlouhých blogových příspěvků, příspěvků na sociálních médiích a dalších.
Velmi se mi líbilo, že Copy.ai funguje na základě cenového modelu s neomezeným počtem slov, což z něj dělá praktickou volbu pro týmy s vysokými nároky na využití.
Kromě obvyklé tvorby obsahu pomáhá Copy.ai také s generováním pipeline, vyhledáváním potenciálních zákazníků, integrací systémů a programy L&D.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Optimalizujte všechny své placené kampaně pomocí cíleného A/B testování
- Převádějte mluvené slovo (z rozhovorů, akcí a nahrávek prodejních hovorů) na text během několika sekund
- Automatizujte zdlouhavé části při úpravách obsahu; přepisujte nebo extrahujte poznatky během několika sekund
Omezení Copy.ai
- Je třeba je používat opatrně, protože část obsahu může pocházet z publikovaných webových stránek, což vyvolává obavy z plagiátorství
- Rychle rostou a někdy dodávka produktu neodpovídá slibům
Ceny Copy.ai
- Navždy zdarma
- Základní tarif: 49 $/měsíc na uživatele
- Advanced: 249 $/měsíc (až 5 uživatelů)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Copy.ai: Z recenze na G2
Na Copy.ai se mi nejvíc líbí jeho rozšiřitelnost a hladká integrace. Z pohledu prodeje mi umožňuje koordinovat pracovní postupy a obohacovat data o potenciálních zákaznících, účtech a dalších věcech. Díky tomu můžeme efektivně personalizovat automatické příchozí e-maily. Navíc jsou naši SDR vybaveni vysoce specifickým, pro trh relevantním průzkumem, což eliminuje potřebu začínat od nuly při zkoumání nových účtů. Z marketingového hlediska nabízí Copy.ai potenciál k vytvoření opakovatelného obsahu založeného na poznatcích z prodejních a řešení hovorů – což je funkce, kterou se těším na další prozkoumání.
4. Jasper (nejlepší pro tvorbu cíleného obsahu optimalizovaného pro vyhledávače)
Když přemýšlíte o alternativách k Copy.ai, vždy vám přijde na mysl Jasper. Jedná se o specializovanou generativní platformu s umělou inteligencí pro marketing, která nabízí pokročilou kontrolu nad značkou a dynamickou sadu nástrojů s umělou inteligencí.
Na Jasperu jsem ocenil zejména to, že dokáže navrhovat klíčová slova, nadpisy a další prvky nezbytné pro zlepšení SEO výkonu generovaného obsahu.
Nabízí více než 50 šablon marketingových plánů a možností přizpůsobení vhodných pro různé požadavky na obsah. Kromě toho má Jasper několik dalších funkcí, jako je Jasper Chat a AI Art, a podporuje více než 29 jazyků.
Nejlepší funkce Jasperu
- Vypracujte komplexní plán s cíli a výstupy pro marketingovou kampaň
- Vytvářejte obsah v duchu vaší značky kdekoli, kde píšete, díky rozšíření pro Chrome
- Vytvořte si solidní strategii obsahu založenou na AI tím, že stávající obsah přetvoříte, optimalizujete a převedete do různých formátů
Omezení nástroje Jasper
- Nabízí agresivní zkušební registraci, která je ve výchozím nastavení nastavena na roční předplatné, přičemž pokud zapomenete zrušit, nárok na vrácení peněz nemáte
- Žádný bezplatný tarif
- Chybí pokročilé zpracování jazyka, což vede k horším výsledkům a méně intuitivnímu uživatelskému zážitku
Ceny služby Jasper
- Creator: 49 $/měsíc za jedno místo
- Cena: 69 $/měsíc za jedno místo
- Cena: Cena na míru
Hodnocení a recenze Jasperu
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasperu: Z recenze na G2
Online je k dispozici nespočet nástrojů využívajících umělou inteligenci a po vyzkoušení několika placených variant jsem se nakonec rozhodl pro Jasper. Hlavními důvody pro výběr této platformy jsou vynikající kvalita generovaného obsahu a schopnost poskytovat vysoce přizpůsobený obsah.
5. Descript (nejlepší pro úpravy zvuku a videa s textovým rozhraním)
Descript je plně vybavený editor audiovizuálního obsahu založený na umělé inteligenci. Jeho hlavní předností je snadné použití, a to je pravda. Nemám žádné technické znalosti, ale dokázal jsem upravovat audio a video obsah pouhou úpravou přepisu.
Ve svém videu jsem mohl uspořádat vizuální prvky jako v prezentaci a pomocí šablon a rozvržení rychle docílit toho, aby vše vypadalo a znělo dobře.
Co se mi naprosto líbilo, bylo to, že jsem mohl číst svůj scénář umístěný vedle kamery a Descript to udělal tak, že to vypadalo, jako bych se celou dobu díval přímo do objektivu.
Nástroj také dokáže přepisovat zvuk ve více než 20 jazycích a nabízí cloudovou historii verzí pro sledování změn.
Nejlepší funkce Descriptu
- Vytvořte si vlastní hlasový klon nebo si vyberte z nabídky hlasů AI a vytvořte úvod k podcastu nebo namluvte komentář k videu
- Odstraňte ze zvukového záznamu vše, co tam zjevně nechcete, jako jsou „ehm“ a „hm“, dlouhé pauzy a další verbální šum.
- Vytvářejte videa snadno pomocí titulků, tvarů a obrázků, které můžete přetahovat myší; upravujte rozvržení, písma a styly tak, aby odpovídaly vašemu vzhledu a stylu
Omezení Descriptu
- Někdy nepřesně přepisuje data, pořadová čísla a zkratky, což vyžaduje ruční opravu
- Žádný bezplatný tarif
- V uplynulém roce byly hlášeny stále častější výpadky výkonu; pomalejší navigace, stahování a funkčnost i přes použití vysokorychlostního internetového připojení
Ceny služby Descript
- Hobbyist: 19 $/měsíc na uživatele
- Creator: 35 $/měsíc na uživatele
- Cena: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu: Z recenze na G2
V průběhu let jsem pro své podnikání použil desítky různých programů pro úpravu videa a smířil jsem se s tím, že nikdy nebudu plně spokojen s kombinací snadného použití, kvality výstupu a ceny. Tři přátelé mi všichni řekli, abych vyzkoušel Descript – přátelé, kterým teď dlužím láhev dobrého vína, protože toto je software pro úpravu videa, o kterém jsem jen snil, že by mohl existovat. Nyní, když dělám rozhovory pro svůj kanál na YouTube, nemusím se bát „ehm“ a zakolísání, protože jejich vystřižení, aby to vypadalo profesionálně, zabere jen pár vteřin. Shrnutí, která Descript píše pro obsah na YouTube, jsou prvotřídní. S Descriptem budu schopen alespoň zdvojnásobit produkci obsahu, protože editace nyní zabere jen čtvrtinu času, co dříve.
6. DALL•E (nejlepší pro generování obrázků pomocí AI s jemnými detaily)
Další nástroj od OpenAI, DALL•E, vytváří obrázky z textových popisků pomocí konceptů vyjádřených v přirozeném jazyce. Je to jako používat ChatGPT – zadáte výzvu a obdržíte obrázek.
Jediným háčkem je, že musíte mít jasno v tom, co chcete vytvořit. Metoda, kterou jsem často používal, spočívala ve studiu několika obrázků, které jsem chtěl napodobit, a následném vytváření podnětů na jejich základě, abych vygeneroval podobné vizuály.
DALL•E 3, nejnovější verze, dokáže někdy „vyplnit mezery“, když zadání naznačuje, že obrázek musí obsahovat konkrétní detail, který není výslovně uveden – a to je požehnáním pro nekreativní lidi, kteří to dělají poprvé.
Nejlepší funkce DALL•E
- Použijte na vizuální obsah různé typy optických zkreslení, jako je „pohled rybím okem“ a „sférické panorama“
- Generujte obrázky v různých rozměrech, včetně 1024×1024, 1024×1792 a 1792×1024 pixelů
- Ovládejte umístění a úhel, ze kterého se obrázek vykresluje
Omezení DALL•E
- Chyby mohou vyčerpat limity relací, což může vést k zablokování uživatelů, aniž by za to mohli
- Žádný bezplatný tarif
- Pokud je zadání příliš dlouhé nebo příliš složité, může některé jeho části přehlédnout
Ceny DALL•E
- Standard: Cena začíná na 0,040 $ za obrázek
- HD: Cena začíná na 0,080 $ za obrázek
Hodnocení a recenze DALL•E
- G2: 3,9/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o DALL•E: Z recenze na G2
DALL-E je nejrychlejší a největší model umělé inteligence pro generování vysoce kvalitních obrázků na základě zadání. Má velmi jednoduchý a intuitivní ovládací panel pro plynulé generování obrázků. Rozumí i velmi složitým zadáním a generuje obrázky s velkou přesností. Je kompatibilní se všemi prohlížeči a zařízeními.
7. Midjourney (nejlepší pro tvorbu vizuálně působivých, stylizovaných obrázků pomocí AI)
Midjourney je generátor textu na obrázek poháněný umělou inteligencí, který vytváří hyperrealistické obrázky na základě popisů v přirozeném jazyce. Jistě, DALL•E a Midjourney dělají podobné věci a já jsem si užíval používání obou, ale ten druhý nabízí více.
Mohl jsem upravit, jak výrazně ovlivnil mé obrázky výchozí styl Midjourney, ovládat úroveň kreativity a jedinečnosti a určit míru variace mezi výstupy.
Měl jsem také možnost použít obrázky a příklady směrnic pro značku jako základ pro zadání, stylovou referenci nebo charakterovou referenci.
Nejlepší funkce Midjourney
- Najděte nebo vytvořte sdílené prostory pro spolupráci s ostatními uživateli
- Komunikujte s botem Midjourney na Discord a získejte technickou a fakturační podporu
- Vytvářejte pokročilé zadání, včetně jedné nebo více URL adres obrázků, více textových frází a parametrů, jako jsou poměry stran, modely a vylepšení kvality
Omezení Midjourney
- Počáteční generování obličeje má často značné problémy (chybějící oči, zdeformované nosy atd.)
- Žádný bezplatný tarif
- Omezená kontrola nad zadáním ztěžuje dosažení konkrétních detailů a vyžaduje postup metodou pokusů a omylů
Ceny Midjourney
- Základní tarif: 10 $/měsíc
- Standardní tarif: 30 $/měsíc
- Tarif Pro: 60 $/měsíc
- Mega Plan: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Midjourney: Z recenze na G2
Midjourney konzistentně poskytuje vizuálně ohromující obrázky ve vysokém rozlišení, které často překračují očekávání v detailech i kvalitě. Jeho kreativní interpretace zadání z něj činí výjimečný nástroj pro konceptuální umění, moodboardy a experimentální návrhy. Výstupy mají realistický, profesionální vzhled, což je činí neocenitelnými pro generování vizuálů, které inspirují a pozvedávají kreativní projekty.
8. Synthesia (nejlepší pro profesionální, lokalizovanou produkci videí s AI avatary)
Nemáte žádné znalosti o produkci videa, ale chcete vytvářet videa v různých jazycích, jako je francouzština, němčina a španělština? Žádný problém – Synthesia je ten pravý nástroj. Vážně – podporuje více než 140 světových jazyků, což považuji za skvělé.
Pomocí různých avatarů a hlasových nahrávek vytvořených pomocí AI jsem mohl vytvářet profesionální, lokalizovaný vizuální obsah. Dokonce jsem naklonoval svůj hlas a použil ho k ozvučení videa.
Navíc byla týmová spolupráce na Synthesia hračkou. Mohl jsem sdílet video přímo z platformy a pozvat lidi, aby ho komentovali a poskytli zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce Synthesia
- Přizpůsobte si svá videa barvami své značky, logy a oblíbenými avatary
- Pomocí překladače videí automaticky přidávejte do souboru titulky v cílovém jazyce
- Snadno procházejte, duplikujte a přizpůsobujte šablony pro marketingová, vzdělávací a školicí videa
Omezení Synthesia
- Funkce vlastního avatara má potíže s přesným znázorněním regionálních přízvuků; například může mít jižní britský přízvuk namísto severního
- Renderování videí s mnoha snímky, animacemi nebo přechody může být časově náročné
Ceny Synthesia
- Zdarma
- Základní tarif: 24 $/měsíc
- Creator: 74 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Synthesia: Z recenze na G2
Nejlepší na Synthesia je, že pokud jste někdy používali jednoduchý nástroj pro návrh nebo tvorbu (např. PowerPoint), zvládnete základy mnohem rychleji, než byste čekali. Jeho intuitivní design je obrovskou výhodou pro větší společnosti, kde mají zaměstnanci různé dovednosti a úrovně zkušeností s technologií. Oceňuji jistotu, která pramení z vědomí, že mohu Synthesia představit komukoli a že daná osoba snadno pochopí proces tvorby videa. Navíc mám s jejich zákaznickou podporou vynikající zkušenosti – jsou rychlí, znalí a respektují můj čas.
9. Invideo (nejlepší pro uživatelsky přívětivou tvorbu videí s rozsáhlou knihovnou šablon)
Invideo je platforma pro tvorbu videí typu „udělej si sám“, která uživatelům umožňuje proměnit jejich nápady ve videa v reálném čase. Obsahuje více než 4000 šablon vytvořených na míru pro sociální sítě, realitní sektor, reklamu a kalendáře obsahu, takže není třeba objevovat Ameriku.
Na Invideo se mi obzvláště líbila funkce automatického převodu textu na řeč. Umožnila mi pracovat současně na více scénářích a převádět je do zvukové podoby.
Navíc je hladké přidávání komentáře a doprovodné hudby praktickou výhodou, kterou nabízí většina tarifů Invideo.
Nejlepší funkce Invideo
- Prohledávejte rozsáhlou knihovnu 16 milionů mediálních položek a začleňte do každé scény dokonalé vizuální prvky
- Vyberte si z výrazných titulků s efektem vyskakování v klasickém stylu Hormozi a animace slovo po slově ve stylu karaoke
- Využijte kouzelnou krabičku Invideo AI k úpravám pomocí příkazů jako „smazat scénu“, „vyprávět s mužským přízvukem ze středozápadu“ a podobně
Omezení Invideo
- Systém cloudového úložiště postrádá funkci pro úpravy uložených videí, což vyžaduje, aby uživatelé po selhání začali od začátku
- Výběr barev je omezen na RGB
Ceny Invideo
- Zdarma:
- Plus: 35 $/měsíc
- Max: 60 $/měsíc
- Generativní: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze na Invideo
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Invideo: Z recenze na G2
Nejužitečnější funkcí Invidea jsou šablony vytvořené přímo pro vás, které jistě uspokojí jakékoli potřeby. Ať už jste začátečník, marketér, pedagog nebo prostě jen někdo, kdo chce zaujmout publikum, Invideo je vaším klíčem k snadnému vytváření videí. Jeho uživatelsky přívětivý ovládací panel, bohatá knihovna scén a zvukových podkresů, nástroje AI, které vám dokážou přesně navrhnout to, co potřebujete, možnosti sdílení a především podpora, která vám pomůže dosáhnout toho, co chcete, několika kliknutími – to vše dělá z Invidea výjimečný nástroj.
10. Murf (nejlepší univerzální software pro převod textu na řeč)
Řekněme, že pracujete na produktovém videu nebo se připravujete na nový podcast a potřebujete přidat komentář. Není třeba najímat dabéra – stačí použít Murf k vygenerování AI komentářů.
Zjistil jsem, že je to vynikající nástroj pro přidávání neuvěřitelně přirozeně znějících hlasů AI do mých prezentací, vysvětlujících videí a příspěvků na sociálních médiích. Dokonce dokázal integrovat můj hlasový doprovod do stávajících videí, čímž vytvořil ucelený multimediální zážitek.
Nejlepší funkce Murfu
- Nainstalujte si Murf jednou a získejte přístup k jeho hlasům ve všech aplikacích pro Windows kompatibilních s API společnosti Microsoft pro hlasy a vyprávění
- Nechte si svůj dabovaný obsah zkontrolovat rodilými mluvčími z odborné sítě Murf, aby byla každá výslovnost naprosto přesná
- Upravte svůj scénář kdykoli během tvůrčího procesu a vygenerujte namluvený komentář s novými změnami
Omezení Murfu
- Neúspěšné pokusy o konverzi se počítají jako stažení, což neprávem snižuje počet dostupných projektů
- Omezená vhodnost pro tvorbu vzdělávacího nebo přístupného obsahu, zejména pro studenty se speciálními potřebami
Ceny Murf
- Zdarma
- Creator Lite: 29 $/měsíc
- Creator Plus+: 49 $/měsíc
- Business Lite: 99 $/měsíc
- Business Plus+: 199 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Murf
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: NA
Co říkají skuteční uživatelé o Murfu: Z recenze na G2
Hlasy generované umělou inteligencí znějí nejpřirozeněji ze všech webových systémů pro převod textu na řeč, které jsem testoval. Funkce jako nastavení přízvuků přispívají k jeho všestrannosti. Flexibilita při úpravách a uspořádání textu je také vynikající, což umožňuje snadnou manipulaci s bloky a jednotlivými větami v rámci těchto bloků. Je neuvěřitelně uživatelsky přívětivý a přináší úžasné výsledky!
11. Canva (nejlepší pro designová řešení s grafickými a video nástroji využívajícími AI)
Dnes může díky Canvě navrhovat každý. Je to tak jednoduché. Byl jsem tedy více než rád, že jsem ji mohl vyzkoušet při plnění jednoho ze svých úkolů v oblasti tvorby vizuálního obsahu. Canva má rozsáhlou knihovnu šablon pro webové bannery, vstupní stránky, záhlaví blogových příspěvků, příspěvky na sociálních médiích a tak dále.
Díky bohatému zdroji inspirace pro design, který mám na dosah ruky, jsem mohl vytvářet obrázky, prezentace a videa podle svého výběru a experimentovat s písmy, hudbou a prvky.
Canva by vás asi nenapadla jako jeden z nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence, ale budete příjemně překvapeni.
Nabízí také podněty pro psaní pomocí AI prostřednictvím funkce Magic Write. Tento generátor textu s umělou inteligencí pomáhá vytvářet osnovy blogů, popisky k biografiím a texty pro webové stránky – je ideální pro nastartování tvůrčího procesu, aniž byste se museli obávat tvůrčí krize.
Nejlepší funkce Canva
- Ořezávejte, rozdělujte, spojujte nebo stříhejte svá videa online pomocí nástroje pro ořezávání a stříhání videí
- Okamžitě kontrolujte a schvalujte návrhy díky integrované funkci schvalování návrhů
- Udržujte konzistenci své značky tím, že do svého účtu Canva začleníte své směrnice pro značku
- Využijte jeho řadu nástrojů s umělou inteligencí k provádění všech činností, od překladu textu a generování obrázků až po animaci a změnu velikosti návrhů
Omezení Canva
- Jeho mobilní aplikace může být pomalá a těžko ovladatelná
- Přílišné spoléhání se na šablony může vést k generickým návrhům, pokud nejsou přizpůsobeny na míru
Ceny služby Canva
- Canva zdarma
- Canva Pro: 5,98 $/měsíc na osobu
- Canva Teams: 4,55 $/měsíc na osobu při minimálním počtu tří osob
- Canva Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canvě: Z recenze na G2
Canva je neuvěřitelně intuitivní nástroj a podle mého názoru je to její největší přednost. I bez předchozích znalostí designu dokážu díky rozsáhlé sbírce hotových šablon vytvářet profesionálně vypadající obsah. Díky těmto výhodám se Canva stala mým oblíbeným nástrojem pro design. Navíc neustálé aktualizace platformy průběžně zlepšují uživatelský zážitek, takže se časem stává ještě lepší.
Zefektivněte proces tvorby obsahu pomocí nástrojů pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence
Existuje nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence pro téměř každé odvětví, preference a rozpočet. Pokud je to možné, vyberte si nástroj, který je přizpůsobený tak, aby vám pomohl dosáhnout toho, co chcete, s co nejlepším možným výsledkem.
A nezapomeňte – i když tvorba obsahu pomocí AI nenahradí lidskou kreativitu, nástroje založené na AI mohou zvýšit produktivitu vašeho týmu a umožnit, aby se váš obsah dostal k cílové skupině s menším úsilím.
Díky svým rozsáhlým funkcím a možnostem posouvá ClickUp tvorbu obsahu, doplněnou o řízení projektů, bezpochyby na vyšší úroveň. Vše, co potřebujete – projekty, úkoly, šablony, AI a automatizaci – najdete na jednom místě.
Ale nemusíte mi věřit jen na slovo. Vyzkoušejte si to sami – zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp.