V současné době se topíte v AI nástrojích.
Každý týden někdo představuje nový generátor obsahu, ve vaší schránce je 17 „revolučních“ analytických platforem a váš tým se nemůže shodnout na tom, který nástroj pro automatizaci kampaní skutečně funguje.
V poslední době se zjišťování, který AI stack je vhodný pro marketingové agentury, podobá hře Jenga s vaším rozpočtem.
Potřebujete nástroje, které spolupracují v oblasti obsahu, kampaní, analytiky a dodávek klientům. Bonusové body získáte, pokud k vysvětlení svému týmu nepotřebujete vývojový diagram.
V tomto blogovém příspěvku rozebíráme, co funguje a jak do této skládačky zapadá ClickUp. 🧩
Základní komponenty AI stacku pro agentury
Představte si AI stack jako nervový systém vaší agentury. Každá součást musí komunikovat s ostatními, jinak jen vytvoříte větší chaos.
Podívejme se na to blíže. 👀
Sběr a obohacování dat
Do vaší agentury každý den proudí informace z desítek zdrojů. Záznamy v CRM, kliknutí na webových stránkách, otevření e-mailů, interakce na sociálních médiích – to vše vypráví příběh, pokud víte, jak naslouchat.
Správná infrastruktura AI spojuje tyto roztříštěné datové body a transformuje je do užitečné podoby. Může zahrnovat:
- Lead scoring, který hodnotí potenciální zákazníky na základě jejich skutečného chování
- Profily klientů , které se automaticky aktualizují, když někdo reaguje na váš obsah nebo navštíví vaši stránku s cenami.
- Behaviorální spouštěče, které vás upozorní, když klient vykazuje známky příležitosti k expanzi nebo potenciálnímu odchodu.
- Obohacení dat , které doplňuje základní kontaktní záznamy o firmografické a demografické údaje.
Tvorba obsahu a kreativních materiálů
Váš tým potřebuje vytvářet obsah ve velkém množství, ale počáteční proces tvorby zabírá drahocenný čas. Marketingové nástroje AI v této kategorii zvládají náročnou práci s prvními návrhy a variantami.
Co můžete s těmito nástroji dělat:
- Vytvořte několik variant reklamních textů pro testování na různých platformách.
- Vytvářejte vizuální koncepty a designové varianty pro prezentace klientům.
- Vytvářejte e-mailové sekvence přizpůsobené různým segmentům publika
- Vytvářejte popisky pro sociální média a variace příspěvků ve velkém měřítku
- Návrhy scénářů videí a storyboardů pro obsah kampaní
Automatizace a koordinace kampaní
Provozování marketingových kampaní prostřednictvím e-mailů, sociálních sítí, placených reklam a vašich webových stránek vyžaduje neustálou koordinaci. Nástroje pro koordinaci AI řídí logiku a načasování napříč všemi těmito kanály.
Systém zvládá úkoly jako:
- Spouštění e-mailových sekvencí, když si někdo stáhne lead magnet z vaší placené reklamy
- Úprava výdajů na reklamu napříč platformami na základě údajů o výkonu v reálném čase
- Personalizace obsahu vstupní stránky na základě zdroje návštěvnosti a segmentu publika
- Přesun potenciálních zákazníků prostřednictvím sekvencí péče na základě jejich úrovně zapojení
- Koordinace retargetingu napříč více platformami bez ručního nastavování
Analýzy, reporty a poznatky
Reporting pro klienty obvykle znamená stahování dat z více platforem, vytváření tabulek a prezentací. Nástroje AI analytics automatizují celý tento proces a navíc přidávají inteligenci.
Mezi klíčové funkce patří:
- Automatizované generování reportů, které čerpá data z vašich nástrojů a formátuje je pro klienty.
- Cross-channelová atribuce, která ukazuje, které kontaktní body přispívají ke konverzím
- Informace o výkonu, které zdůrazňují, co funguje a co je třeba upravit.
- Marketingové dashboardy v reálném čase, které nabízejí neustálou viditelnost bez ručních aktualizací
- Prediktivní analytika, která předpovídá výsledky kampaní na základě aktuálních trendů
Spolupráce a řízení pracovních postupů
Vnitřní chaos může zničit efektivitu agentury. Tyto nástroje vytvářejí strukturu toho, jak práce prochází vaším týmem a dostává se k klientům.
Hledejte systémy, které zvládají:
- Automatické přidělování úkolů na základě fází projektu a kapacity týmu
- Schvalovací pracovní postupy, které postupně směrují výstupy k příslušným zúčastněným stranám
- Klientské portály, kde jsou výsledky, zpětná vazba a komunikace na jednom místě
- Šablony projektů, které standardizují způsob provádění opakujících se typů kampaní
- Oznamovací systémy, které informují všechny bez zahlcení schránek
Integrace a škálovatelnost
To je základ, který drží vše pohromadě. Vaše AI nástroje musí mezi sebou komunikovat a škálovat se podle toho, jak roste váš seznam klientů.
Mezi klíčové prvky patří:
- Robustní API připojení, které umožňuje automatický tok dat mezi nástroji
- Architektura pro více klientů, která udržuje data a kampaně každého klienta oddělené, ale spravovatelné z jednoho rozhraní.
- Automatizované pracovní postupy, které zpracovávají opakující se úkoly napříč všemi vašimi účty
- Vlastní integrace, které propojují vaše konkrétní nástroje a pracovní postupy
Správný základ znamená, že přidání nových klientů nevyžaduje úměrné zvětšení týmu ani manuální úsilí.
Jak vybrat správné nástroje pro každou vrstvu
Zde je návod, jak strategicky přistupovat k AI stacku vaší marketingové agentury. 📊
Krok č. 1: Definujte „hodnotovou zónu“ vaší agentury
Začněte tím, že určíte, v jaké oblasti vaše marketingová agentura využívající AI dosahuje nejměřitelnějšího dopadu. Touto „hodnotovou zónou“ mohou být kreativita s vysokou konverzí, výkonnostní poznatky založené na datech nebo realizace kampaní v celém funnelu. Ujasněte si to hned na začátku, protože to bude základem všech následujících rozhodnutí.
Abychom to konkretizovali:
- Seznamte se s nejvýkonnějšími službami a výsledky klientů.
- Porovnejte tyto výsledky s procesy a rolemi, které za nimi stojí.
- Zjistěte, které úkoly vyžadují největší zlepšení nebo podporu automatizace.
Pokud je například vaší agenturou silnou stránkou realizace kampaní s rychlým návratem, upřednostněte pracovní postupy založené na AI pro tvorbu a kontrolu obsahu.
V ClickUp můžete vytvářet prostory kolem každé základní služby, jako je „Strategie kampaně" nebo „Produkce obsahu". Uvnitř těchto prostorů můžete vytvářet šablony pro kreativní briefy, přiřazovat schválení a sledovat výstupy prostřednictvím úkolů ClickUp.
Toto nastavení zajistí, že vaše nejsilnější oblast dodávek bude podpořena strukturovanými, opakovatelnými pracovními postupy.
Krok č. 2: Proveďte audit stávajícího stacku a identifikujte mezery
Než přidáte něco nového, proveďte inventuru toho, co již máte. Seznamte všechny nástroje, které váš tým v současné době používá, kdo je používá, kolik stojí a kterou vrstvu vašeho stacku zabírají. Zahrňte také ty „stínové nástroje“, které jednotliví členové týmu přijali bez oficiálního schválení.
Nyní přichází klíčová část: shromážděte zpětnou vazbu od lidí, kteří tyto platformy denně používají. Naplánujte si 15minutové rozhovory s členy týmu v různých rolích. Ptejte se na konkrétní otázky:
- Kde ručně kopírujete data mezi platformami?
- Který nástroj vás každý týden frustruje nejvíce?
- Která úloha trvá dvakrát déle, než by měla?
- Které výstupy pro klienty vyžadují přepínání mezi více systémy?
Tyto třecí body odhalí vaše skutečné nedostatky.
Můžete například zjistit, že váš tým pro tvorbu obsahu tráví pět hodin týdně přeformátováním blogových příspěvků, protože váš CMS není integrován s vaším nástrojem pro psaní AI. Nebo že vaši specialisté na placená média ručně přepracovávají zprávy, protože vaše reklamní platformy a analytický dashboard spolu nekomunikují. To jsou mezery, které stojí za to vyřešit.
Samostatný nástroj, který není obeznámen s vaším pracovním kontextem, často nese vyšší riziko generování nepřesných nebo neuspokojivých odpovědí.
Krok č. 3: Upřednostněte nástroje, které lze integrovat napříč funkcemi
Silné integrace jsou tím, co promění jednotlivé nástroje ve stack. Při hodnocení možností hledejte ty, které se přirozeně propojují s vaším CRM, reklamními platformami a nástroji pro automatizaci obsahu.
Pokud například spravujete kampaně v ClickUp, integrace s Google Ads umožní vašemu týmu zobrazit stav kampaně, výdaje a údaje o výkonu, aniž by musel opustit pracovní prostor. Tím se sníží počet předávek mezi týmy marketingu, analytiky a zákaznických služeb.
Chcete-li zkontrolovat sílu integrace, vyzkoušejte tyto nástroje:
- Nativní konektory: Synchronizuje se tento nástroj s vašimi třemi nejoblíbenějšími platformami?
- Podpora API: Můžete propojit vlastní pracovní postupy bez náročného programování?
- Obousměrný tok dat: Mohou se aktualizace přenášet oběma směry?
ClickUp slouží jako spojovací článek pro celý váš AI stack. Namísto toho, aby váš tým musel přeskakovat mezi nástroji pro kreativní tvorbu, analytickými platformami a komunikačními kanály s klienty, ClickUp vytváří konvergované AI pracovní prostředí, kde je vše pohromadě. Vaše obsahové briefy, výkonnostní dashboardy, úkoly a zpětná vazba od klientů zůstávají na jednom místě.
Krok č. 4: Zvažte náklady, náročnost osvojení a potřeby klientů v oblasti škálovatelnosti
Celkové náklady na vlastnictví přesahují poplatky za předplatné. Zohledněte čas potřebný na implementaci, požadavky na školení a průběžnou údržbu.
Sofistikovaná platforma pro marketingovou inteligenci může stát 500 dolarů měsíčně, ale pokud váš tým potřebuje 20 hodin školení a stále využívá pouze 30 % jejích funkcí, platíte příliš za složitost, kterou nepotřebujete.
Promyslete si scénáře růstu počtu klientů s konkrétními čísly. Bude cenový model tohoto nástroje fungovat, když přidáte dalších 10 klientů? Některé platformy účtují poplatky za uživatele (snadno zvládnutelné), zatímco jiné účtují poplatky za klientský účet (rychle se to prodraží) nebo za objem dat (nepředvídatelné).
Proveďte výpočet: pokud máte dnes osm klientů a cílíte na 20 do 18 měsíců, spočítejte cenu nástroje pro oba objemy. Poté otestujte provozní kapacitu tím, že se zeptáte současných uživatelů, zda se platforma zpomaluje při větších datových sadách nebo složitějších pracovních postupech.
Krok č. 5: Vytvořte plán postupného zavádění
Odolejte nutkání provést kompletní revizi celého stacku najednou. Místo toho proveďte strukturované zavádění, které minimalizuje narušení a umožní korekci kurzu. To může vypadat například takto:
Pilotní fáze (30–45 dní)
Začněte v malém měřítku a nový nástroj vyzkoušejte s jedním ochotným týmem nebo klientským účtem. V ideálním případě by tato skupina měla být dostatečně zvědavá, aby experimentovala, ale zároveň dostatečně upřímná, aby upozornila na skutečné problémy.
Zúžte rozsah na jeden definovaný případ použití, například použití platformy AI obsahu výhradně pro návrhy blogů pro jednoho klienta.
Během testovacího období by se pozornost měla soustředit na zjištění, co je efektivní, kde se šetří čas a kde se objevují problémy.
Fáze zavádění (60–90 dní)
Jakmile váš pilotní tým prokáže hodnotu nástroje, zapojte další týmy a původní skupinu ponechte jako interní šampiony.
Cílem je, aby se učení jevilo jako vedené, nikoli vynucené. Rychlý startovní průvodce vytvořený na základě lekcí z pilotního projektu funguje mnohem lépe než dokumentace dodavatele, zejména pokud je napsán jazykem vašeho týmu. Také budete chtít sledovat vzorce zapojení, abyste včas zachytili případné odklony.
Fáze optimalizace (průběžná)
Jakmile je nástroj plně nasazen, zaměřte se na získání maximální hodnoty. Analyzujte vzorce používání a identifikujte nevyužité funkce, které by mohly vyřešit stávající problémy.
Pokud například váš tým používá platformu pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí pouze pro první návrhy, ale tato platforma nabízí také trénink hlasu značky, věnujte čas přizpůsobení této funkce. Integrační možnosti, které jste při počátečním zavádění vynechali, se zde stávají prioritami.
Chcete-li získat reálná data o tom, jak se týmy přizpůsobují, vyzkoušejte ClickUp Analytics. Můžete vidět, kdo denně používá nástroj PM ClickUp, které oddělení zkoumá pokročilé funkce a kde se počet přihlášení začíná snižovat. Tyto vzorce ukazují úroveň důvěry.
Například nárůst denní aktivity může znamenat silné počáteční nadšení, zatímco rychlý pokles může signalizovat zmatek nebo únavu. Pokud tento pokles zachytíte včas, můžete zasáhnout dříve, než se odklon od značky rozšíří.
Ukázka AI stacku pro marketingovou agenturu
Provádění marketingových kampaní s využitím AI je rychlejší, když vaše nástroje spolupracují. Zde je příklad AI stacku, který pomáhá marketingovým týmům efektivně spravovat potenciální zákazníky, vytvářet obsah a sledovat výsledky.
Než se podíváme na každý nástroj podrobněji, zde je jejich stručný přehled:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|Clearbit
|Obohacování firemních dat v reálném čase pro B2B marketingové týmy
|Identifikujte anonymní návštěvníky webových stránek, signály záměru, nativní integrace CRM (Salesforce, HubSpot, Marketo)
|Ceny na míru
|Clay
|Agregace a obohacování dat z více zdrojů pro správu potenciálních zákazníků ve velkých agenturách
|Více než 50 zdrojů dat, obohacování vodopádem, podmíněná logika, integrace CRM
|Zdarma; placené tarify od 149 $/měsíc
|Apollo. io
|Prodejní informace a zapojení pro outbound týmy
|Databáze s více než 270 miliony kontaktů, sekvencování e-mailů, integrovaný dialer, synchronizace CRM
|Zdarma; placené tarify od 59 $/měsíc/uživatel
|AdCreative. ai
|Testování variant reklam a tvorba kreativních obsahů pro výkonnostní marketéry
|Generování reklam a textů pomocí AI, videoreklamy, predikce zapojení, informace o publiku
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify od 39 $/měsíc
|Canva
|Všestranný design založený na umělé inteligenci pro malé marketingové týmy
|Nástroje Magic Studio AI, Beat Sync, Magic Eraser/Edit, podpora více než 100 jazyků
|Zdarma; placené tarify od 15 $/měsíc/uživatel
|Jasper AI
|Přizpůsobení hlasu značky a konzistence obsahu pro týmy zabývající se marketingem značky
|Generování obsahu pomocí AI, průvodce stylem značky, 29 jazyků, integrace Surfer SEO/Copyscape
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify od 69 $/měsíc/uživatel
|Surfer SEO
|Optimalizace obsahu a SEO pro marketéry a agentury
|Hodnocení obsahu v reálném čase, analyzátor SERP, osnovy obsahu, audity optimalizace
|Placené tarify od 99 $/měsíc
|Claude
|Syntéza výzkumu a tvorba dlouhých obsahů pro freelancery a agentury
|200 000 tokenů, nahrávání souborů, trvalá historie konverzací, styly odpovědí
|Zdarma; placené tarify od 20 $/měsíc
|Zapier
|Automatizace AI bez kódování v více než 6 000 aplikacích pro agentury
|Vícestupňové Zaps, nástroje AI pro pracovní postupy, monitorování chyb, šablony pracovních postupů
|Zdarma; placené tarify od 29,99 $/měsíc
|Vytvořit
|Vizuální automatizace a koordinace pracovních postupů pro projektové manažery agentur
|Nástroj pro tvorbu pomocí drag-and-drop, API připojení, plánování scénářů, podpora AI agentů
|Zdarma; placené tarify od 10,59 $/měsíc
|Looker Studio
|Analýzy a reporty v ekosystému Google pro agentury s více klienty
|Kombinace dat z více zdrojů, interpret kódu, interaktivní dashboardy, ovládací prvky pro sdílení
|Ceny na míru
|Supermetrics
|Automatizace datových toků pro odborníky v oblasti marketingové analytiky
|Více než 150 zdrojů dat, automatická aktualizace, normalizace, agenti Supermetrics
|Placené tarify od 37 $/měsíc
|Funnel. io
|Skladování marketingových dat a reporting pro velké agentury
|Více než 600 konektorů, automatické vyplňování, převod měn, poznatky z Data Chat AI
|Ceny na míru
|ClickUp
|Komplexní správa pracovních postupů při dodávkách klientům pro agentury
|Řízení projektů/úkolů, dokumenty využívající AI, dashboardy, automatizace, chat, sledování času
|Navždy zdarma; přizpůsobení pro podniky
|Stack AI
|Nasazení AI a automatizace pracovních postupů pro podniky a velké agentury
|Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů AI, podpora RAG, chatboty založené na rolích, nástroje pro zajištění souladu s předpisy
|Ceny na míru
|HighLevel
|Marketingové platformy s bílou značkou pro agentury
|White-label CRM, nástroj pro tvorbu SMS/e-mailů/funnelů, režim SaaS, nástroje AI pro kopírování/pracovní postupy
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify od 97 $/měsíc
📌 Obohacení databáze a potenciálních zákazníků
1. Clearbit (nejlepší pro firemní data v reálném čase)
Clearbit (nyní součást ekosystému HubSpot) promění anonymní návštěvníky webových stránek v identifikovatelné potenciální zákazníky, aniž byste museli podstupovat složité procedury. Platforma shromažďuje více než 100 datových bodů o společnostech a kontaktech v okamžiku, kdy někdo navštíví vaše stránky.
Už nemusíte ručně vyhledávat potenciální zákazníky ani importovat zastaralé tabulky; Clearbit automaticky přidává firmografické a technografické údaje do vaší CRM databáze.
Nejlepší funkce Clearbit
- Identifikujte anonymní návštěvníky webových stránek a odhalte informace o společnosti v reálném čase pomocí Clearbit Reveal.
- Získejte přístup k signálům záměru, které ukazují, kteří potenciální zákazníci aktivně hledají řešení, jako je to vaše.
- Integrujte obohacující data přímo do Salesforce, HubSpot, Marketo a dalších platforem prostřednictvím nativních připojení.
Omezení Clearbit
- Frekvence aktualizace dat není vždy konzistentní
- Přesnost údajů se liší u společností mimo Severní Ameriku a Evropu.
- Platforma se zaměřuje především na data B2B, takže je méně užitečná pro kampaně B2C.
Ceny Clearbit
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clearbit
- G2: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Když přijdou nové dotazy, váš tým obvykle nemá čas zjišťovat, odkud pocházejí nebo co již bylo provedeno. ClickUp Forms se o přijímání dotazů postará za vás; někdo vyplní váš formulář Pracujte s námi a ten se okamžitě stane úkolem.
(Relevantní) odpovědi se zobrazí přímo v přizpůsobených polích ClickUp, jako je zdroj potenciálního zákazníka, stav obohacení a fáze oslovení. Váš tým tak otevře úkol a okamžitě ví: potenciální zákazník z Instagramu, obohacený, čeká na následné kroky.
2. Clay (nejlepší pro agregaci dat z více zdrojů)
Clay využívá obohacování typu „vodopád“, což znamená, že nejprve automaticky vyzkouší levnější zdroje dat a teprve poté přejde k prémiovým poskytovatelům.
Clay se navíc připojuje k LinkedIn, Apollo, Clearbit a desítkám dalších API a umožňuje vám vytvářet vlastní pracovní postupy pomocí AI k hodnocení potenciálních zákazníků, navrhování personalizovaných zpráv nebo spouštění automatizací.
Nejlepší funkce Clay
- Získejte přístup k více než 50 zdrojům dat, včetně LinkedIn, Apollo, Clearbit a PeopleDataLabs, z jednoho rozhraní.
- Vytvořte podmíněnou logiku, která spouští různé cesty obohacování na základě kvality dat nebo charakteristik potenciálních zákazníků.
- Exportujte obohacené údaje přímo do svého CRM nebo nástrojů pro oslovování zákazníků prostřednictvím nativních integrací.
Omezení Clay
- Náklady na úvěry se rychle zvyšují při provádění rozsáhlých operací obohacování napříč více zdroji dat.
- Některé integrace se zdají méně stabilní než ty, které jsou nativní pro SaaS.
Ceny Clay
- Zdarma
- Starter: 149 $/měsíc
- Explorer: 349 $/měsíc
- Pro: 800 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clay
- G2: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Apollo. io (nejlepší pro prodejní informace)
Apollo. io kombinuje databázi více než 270 milionů kontaktů s integrovanými funkcemi pro sekvencování e-mailů a volání. Můžete filtrovat potenciální zákazníky pomocí více než 65 kritérií, včetně pracovního zařazení, velikosti společnosti, technologického stacku a záměru přijmout nové zaměstnance.
Platforma hodnotí každý potenciální kontakt na základě signálů zapojení, což vašemu týmu pomáhá stanovit priority, koho kontaktovat jako prvního. Apollo také sleduje otevírání e-mailů, kliknutí a odpovědi v reálném čase, takže máte přehled o tom, které zprávy mají úspěch a které ne.
Nejlepší funkce Apollo.io
- Spouštějte e-mailové sekvence přímo z platformy a sledujte otevření, kliknutí a odpovědi v reálném čase.
- Využijte integrovanou funkci volání, která vám umožní volat potenciálním zákazníkům, aniž byste museli přepínat na samostatný telefonní systém.
- Synchronizujte obohacené kontaktní údaje a historii interakcí s ClickUp, HubSpot nebo vaším preferovaným CRM.
Omezení Apollo.io
- Doručitelnost e-mailů může být ohrožena, pokud řádně nepřipravíte odesílací domény.
- Při použití pro studené oslovování uživatelů jsou v uživatelských testech hlášeny vysoké míry odchodu.
Ceny Apollo.io
- Zdarma
- Základní: 59 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 149 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Doplněk Inbound: 149 $/měsíc za tým
Hodnocení a recenze Apollo.io
- G2: 4,7/5 (9 210+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (375+ recenzí)
Udržujte tempo i při postupu potenciálních zákazníků. Po dokončení obohacení ClickUp Automations okamžitě aktualizuje propojené úkoly klienta nebo kampaně.
Prodejní a dodací týmy vidí nejnovější kontext v okamžiku, kdy se změní, takže následné kroky se nezastaví a předávání zůstane plynulé.
📌 Kreativní tvorba
4. AdCreative. ai (nejlepší pro testování variant reklam)
AdCreative. ai generuje stovky variant reklam během několika minut na základě cílů vaší kampaně a pokynů značky. Platforma analyzuje miliony vysoce výkonných reklam napříč odvětvími, aby pochopila, které designové prvky vedou ke konverzím.
Kromě statických obrázků generuje AdCreative. ai varianty reklamních textů a dokáže vytvářet videoreklamy z vašich stávajících vizuálních materiálů.
AdCreative. ai nejlepší funkce
- Zobrazte předpovězené skóre zapojení pro každou kreativitu před spuštěním kampaní.
- Automaticky vytvářejte videoreklamy ze statických obrázků a produktových materiálů.
- Získejte přístup k informacím o publiku, které ukazují, které demografické skupiny nejlépe reagují na konkrétní kreativní styly.
Omezení AdCreative. ai
- Návrhy generované umělou inteligencí někdy postrádají propracovanost profesionálně vytvořených reklam.
- Možnosti přizpůsobení se zdají omezené, když se snažíte přizpůsobit velmi specifickým pokynům značky.
- Kvalita generování videa neodpovídá specializovanému softwaru pro úpravu videa.
Ceny AdCreative. ai
- Bezplatná zkušební verze
- Základní tarify: Od 39 $/měsíc
- Profesionální plány: Ceny začínají na 249 USD/měsíc
- Ultimate plány: Ceny začínají na 599 USD/měsíc
AdCreative. ai hodnocení a recenze
- G2: 4,3/5 (790+ recenzí)
- Capterra: 3,4/5 (více než 160 recenzí)
5. Canva (nejlepší pro univerzální design)
Magic Studio od Canva přináší AI přímo do pracovního postupu při navrhování, který většina marketérů již denně používá.
Magic Design generuje kompletní prezentační sady, příspěvky na sociálních médiích nebo marketingové materiály na základě jednoduchého textového zadání. Magic Eraser odstraňuje nežádoucí objekty z fotografií bez zanechání viditelných stop úprav, zatímco Magic Edit umožňuje přidávat nebo nahrazovat prvky v obrázcích pomocí textových popisů.
Nejlepší funkce Canva
- Synchronizujte střihy videa automaticky s rytmem hudby pomocí funkce Beat Sync.
- Překládejte návrhy do více než 100 jazyků při zachování rozvržení a vizuální hierarchie.
- Vytvářejte dabing z textu pomocí nástrojů AI pro převod textu na řeč.
Omezení Canva
- Pokročilí designéři považují přístup založený na šablonách za omezující pro komplexní projekty.
- Při správě návrhů pro více klientů dochází k nepořádku v organizaci souborů.
- Možnosti exportu jsou omezené ve srovnání s profesionálním designovým softwarem, jako je Adobe Creative Suite.
Ceny Canva
- Zdarma (omezený přístup k AI)
- Pro: 15 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 6 055 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (12 935+ recenzí)
Udržujte své reklamní koncepty v souladu od prvního brainstormingu.
Tabule v ClickUp umožňují vašemu kreativnímu týmu mapovat nápady a shromažďovat vizuální reference na jednom místě, které již kontroluje váš účetní tým. A pokud během diskuse potřebujete nové pokyny, použijte ClickUp Brain, svého integrovaného asistenta AI, k generování obrázků přímo na tabuli.
Všichni vidí stejný směr a váš tým se rychleji dostane od nápadu k návrhu.
📌 Tvorba obsahu a SEO
6. Jasper AI (nejlepší pro přizpůsobení a konzistenci hlasu značky)
Jasper AI generuje marketingový obsah, který zní jako vaše značka. Tento nástroj se učí hlas vaší značky prostřednictvím přizpůsobeného stylového průvodce, ve kterém definujete tón, preferované slovní zásoby a pilíře sdělení. Poté tyto pokyny aplikuje na blogové příspěvky, popisky na sociálních médiích, e-mailové kampaně a reklamní texty.
Navíc se integruje s Surfer SEO a Copyscape, aby zajistil originalitu obsahu a dobré hodnocení.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Ovládejte Jasper pomocí přirozených jazykových pokynů, jako například „rozbal tuto sekci“ nebo „napiš poutavý úvod“.
- Vytvářejte obsah v 29 jazycích a zachovejte přitom hlas a styl značky.
- Spolupracujte s členy týmu prostřednictvím sdílených pracovních prostorů a schvalovacích pracovních postupů.
Omezení Jasper AI
- Obsah často vyžaduje podstatné úpravy, aby zněl přirozeně a neobsahoval opakující se fráze.
- Cena je vysoká ve srovnání s mnoha alternativami Jasper AI a nemusí vyhovovat menším rozpočtům.
Ceny Jasper AI
- Bezplatná zkušební verze
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 260 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 850 recenzí)
Když autoři píší v ClickUp Docs, vše od poznámek z brainstormingu až po finální text zůstává propojeno s úkolem klienta, ke kterému patří.
A díky integrované funkci ClickUp Brain mohou autoři vytvářet první verze textů, vylepšovat tón nebo rozvíjet dlouhé myšlenky do krátkých úryvků kampaní, aniž by ztratili plynulost. Udržuje váš kreativní pracovní postup v pohybu a omezuje rozptýlení práce, které zpomaluje týmy.
✅ Vyzkoušejte tyto pokyny:
- Napište první návrh úvodní části landing page pro [značku]. Tón: sebevědomý, ale jednoduchý. Zahrňte tři možnosti nadpisu a jeden podpůrný podnadpis.
- Zhuštěte text v tomto dokumentu do osmi krátkých popisků pro sociální sítě. Ať upoutají pozornost, aniž by zněly jako reklama.
- Vytvořte šest variant stejného reklamního sdělení. Každá varianta by měla měnit emocionální rámec: odvážná, hravá, odborná, empatická, provokativní a minimalistická.
- Přepracujte tuto zprávu do podoby e-mailu zaměřeného na péči o zákazníky. Odstavce by měly být krátké, přechody přirozené a hodnota jasně vyjádřená.
- Tento text přizpůsobte pro publikum v horní, střední a dolní části trychtýře. Upravte tón, úroveň detailů a prioritu CTA.
7. Surfer SEO (nejlepší pro optimalizaci obsahu)
Surfer SEO analyzuje nejlépe hodnocené stránky pro vaše cílové klíčové slovo a přesně vám řekne, co zahrnout do vašeho obsahu. Místo hádání, která témata pokrýt, vám Surfer ukáže relevantní termíny a otázky, o kterých diskutují nejlépe hodnocení konkurenti.
Platforma také provádí audit stávajícího obsahu a identifikuje možnosti optimalizace, které by mohly zlepšit hodnocení v souladu s vaším marketingovým plánem.
Nejlepší funkce Surfer SEO
- Optimalizujte obsah v reálném čase pomocí skóre obsahu, které se aktualizuje během psaní.
- Vytvářejte podrobné osnovy obsahu na základě aktuálního hodnocení vašich cílových klíčových slov.
- Použijte nástroj SERP Analyzer, abyste pochopili, proč se konkurence umisťuje na předních pozicích a jaké mezery v obsahu můžete využít.
Omezení Surfer SEO
- Tento nástroj se silně zaměřuje na metriky klíčových slov, někdy na úkor kvality obsahu a čitelnosti.
- Pokyny mohou působit rigidně a odrazovat od kreativního přístupu k tématům.
- Ceny se stávají dražšími při optimalizaci obsahu pro více klientů nebo velké webové stránky.
Ceny Surfer SEO
- Základní: 99 $/měsíc
- Rozsah: 219 $/měsíc
- Enterprise: Cena začíná na 999 USD/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Surfer SEO
- G2: 4,8/5 (více než 530 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 420 recenzí)
8. Claude (nejlepší pro syntézu výzkumu)
Claude zpracovává kontext odlišně od většiny konverzačních AI asistentů. Platforma zpracovává až 200 000 tokenů v jedné konverzaci, což odpovídá přibližně 150 000 slovům nebo celé knize.
Marketingové týmy nahrávají výzkumné zprávy, analýzy konkurence a přepisy rozhovorů se zákazníky a poté požádají Clauda, aby identifikoval vzorce, extrahoval citáty nebo navrhl obsah na základě všech těchto zdrojů současně.
Tento nástroj AI je ideální pro vytváření dlouhých textů, analýzu datových sad a tvorbu dokumentace, která vyžaduje odkazy na více zdrojových materiálů.
Nejlepší funkce Claude
- Nahrajte soubory PDF, tabulky a obrázky, aby je Claude mohl analyzovat a odpovědět na otázky týkající se jejich obsahu.
- Uchovávejte historii konverzací v rámci delších dialogů, aniž byste zapomněli na předchozí kontext nebo pokyny.
- Přepínejte mezi různými styly odpovědí pomocí funkce Styly, abyste vyhověli požadavkům na styl komunikace značky.
Omezení Claude
- Bezplatná verze omezuje objem zpráv, pro intenzivní používání je nutné předplatné Pro.
- Někdy generuje příliš podrobné odpovědi, které je třeba zkrátit, aby byly marketingové texty stručné.
Ceny Claude
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Max: Cena začíná na 100 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clauda
- G2: 4,4/5 (více než 65 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
ClickUp BrainGPT vám poskytuje jeden vyhrazený prostor pro přemýšlení, vyhledávání a tvorbu s kontextovou AI, která již rozumí kontextu vašeho klienta, historii kampaně a hlasu značky.
Spojuje ChatGPT, Claude a Gemini do jedné desktopové aplikace, což vám umožňuje přepínat mezi nimi podle aktuálních potřeb. Namísto opakovaného vysvětlování kontextu tak vaše AI již vše chápe.
Takto vyřešíte rozšiřování AI, snížíte kognitivní zátěž, urychlíte rozhodování a zajistíte, že všichni budou postupovat stejným směrem.
📌 Automatizace a koordinace
9. Zapier (nejlepší pro automatizaci AI bez kódování)
Zapier propojuje více než 6 000 aplikací bez nutnosti znalosti programování nebo technických znalostí.
Platforma pro koordinaci pracovních postupů využívá „Zaps“, které spouštějí akce v jedné aplikaci na základě událostí v jiné aplikaci. Když potenciální zákazník vyplní Facebook Lead Ad, Zapier jej může přidat do vašeho CRM, odeslat uvítací e-mail, vytvořit úkol pro váš prodejní tým a automaticky zaznamenat aktivitu do Google Sheet.
Agentury mohou ušetřit několik hodin denně tím, že eliminují ruční zadávání dat a zajistí plynulý tok informací mezi nástroji klientů.
Nejlepší funkce Zapier
- Vytvářejte vícestupňové Zaps, které zahrnují filtry, zpoždění a podmíněnou logiku na základě vašich dat.
- Využijte AI k sumarizaci e-mailů, přípravě odpovědí nebo extrakci informací z dokumentů v rámci vašich pracovních postupů.
- Nastavte automatická oznámení o chybách a monitorování pracovních postupů, abyste mohli rychle zachytit selhání.
- Získejte přístup k předem připraveným šablonám Zap pro běžné marketingové pracovní postupy, jako je získávání potenciálních zákazníků a následná komunikace prostřednictvím e-mailu.
Omezení Zapieru
- Zaps mohou být pomalé, někdy trvá několik minut mezi spuštěním a akcí.
- S rostoucím objemem automatizace napříč klientskými účty rychle stoupají náklady.
- Odstraňování problémů s neúspěšnými Zaps může být frustrující kvůli omezeným podrobnostem o chybách.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Professional: Cena začíná na 29,99 $/měsíc
- Tým: Cena začíná na 103,50 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 465 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 010+ recenzí)
10. Make (nejlepší pro vizuální automatizaci)
Přístupy k automatizaci pracovních postupů vytvořte jako vývojový diagram. Vizuální rozhraní přesně ukazuje, jak se data pohybují mezi aplikacemi, což týmům pomáhá rychleji porozumět pracovním postupům a řešit jejich problémy než textové alternativy.
Moduly přetáhnete na plátno, propojíte je a sledujete tok dat přes větve, smyčky a podmíněné cesty v reálném čase. Týmy, které spravují složité, logicky náročné pracovní postupy, ocení, jak Make odhaluje celou strukturu automatizace na první pohled, místo aby ji skrýval za záložkami a rozevíracími seznamy.
Využijte nejlepší funkce
- Kombinujte informace z více zdrojů pomocí agregátorů před odesláním do dalšího kroku.
- Připojte se k jakékoli API pomocí modulů HTTP, a to i k platformám bez oficiální integrace Make.
- Naplánujte scénáře tak, aby se spouštěly v určitých intervalech, nebo je spouštějte pomocí webhooku pro automatizaci v reálném čase.
- Vytvářejte, přizpůsobujte a spravujte inteligentní AI agenty, kteří automatizují vaše obchodní procesy.
Omezit omezení
- Vizuální rozhraní může být nepřehledné, pokud počet pracovních postupů přesáhne 20–30 modulů.
- Ceny založené na provozu činí náklady nepředvídatelnými pro pracovní postupy, které zpracovávají velké objemy dat.
Stanovte ceny
- Zdarma
- Základní balíček: 10,59 $/měsíc
- Pro: 18,82 $/měsíc
- Týmy: 34,12 $ měsíčně
- Podnik: Ceny na míru
Vytvářejte hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (405+ recenzí)
Zamyslete se nad všemi drobnými úkoly, které váš tým každý den vykonává: kontrola stavu, sledování aktualizací, připomínání někomu, aby zkontroloval návrh, shromažďování souborů pro zahájení projektu.
ClickUp Ambient Agents se o tyto úkoly postarají automaticky. Sledují vaše úkoly, dokumenty a pracovní postupy a zasáhnou, když je třeba něco změnit.
Předpokládejme, že návrh textu je označen jako Připraven k revizi. Ambientní agent:
- Přiřadí vedoucího kopírování
- Upozorní je, aby provedli kontrolu
- Čeká na schválení
- Přesune úkol do fáze Schválení klientem.
- Osloví account manažera
- Poté automaticky generuje produkční úkoly pro design + média.
Práce běží sama.
📌 Analytika a reporting
11. Looker Studio (nejlepší pro ekosystém Google)
Looker Studio (dříve Google Data Studio) načítá data z Google Analytics, Google Ads, Search Console a YouTube bez placených konektorů nebo technického nastavení.
Rozhraní typu drag-and-drop vám umožňuje vytvořit interaktivní dashboardy během několika minut pomocí předkonfigurovaných grafů, tabulek a scorecardů. Zprávy se automaticky aktualizují, jakmile přijdou nová data, což znamená, že zúčastněné strany vždy vidí aktuální čísla bez nutnosti ručního obnovování.
Nejlepší funkce Looker Studio
- Spojte data z více zdrojů a vytvořte vypočítaná pole a metriky napříč platformami (např. cena za akvizici napříč kanály).
- Automaticky generujte kód Python pomocí Code Interpreter pro pokročilou statistickou analýzu a prognózy.
- Sdílejte zprávy s přizpůsobitelnými oprávněními podobnými Google Docs pro snadný přístup zainteresovaných stran.
Omezení Looker Studio
- Mnoho konektorů třetích stran vyžaduje samostatné zakoupení, což zvyšuje náklady na datové zdroje mimo Google.
- Při načítání dat může platforma vykazovat zpoždění a pomalé načítání.
- Možnosti přizpůsobení jsou omezené ve srovnání se specializovanými nástroji BI, jako jsou Tableau nebo Power BI.
Ceny Looker Studio
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Looker Studio
- G2: 4,3/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 275 recenzí)
Rutina sice může navozovat pocit produktivity, ale často omezuje kreativitu a brání vám v dosažení významného pokroku.
ClickUp vám pomůže vymanit se z tohoto cyklu automatizací rutinních úkolů pomocí inteligentních AI agentů, abyste se mohli soustředit na hlubokou práci. Automatizujte připomenutí, aktualizace a přiřazování úkolů a nechte funkce jako automatické blokování času a priority úkolů chránit vaše produktivní hodiny.
Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
12. Supermetrics (nejlepší pro automatizaci datových toků)
Supermetrics přesouvá marketingová data z reklamních platforem tam, kde váš tým pracuje. Namísto ručního stahování souborů CSV z Facebook Ads, Google Analytics a LinkedIn tak Supermetrics automaticky přenáší tato data do Google Sheets, Looker Studio, Power BI nebo vašeho datového skladu.
Platforma navíc podporuje více než 150 datových zdrojů a zpracovává přes 15 % globálních marketingových dat.
Nejlepší funkce Supermetrics
- Naplánujte automatické aktualizace dat v libovolných intervalech, aby byly zprávy vždy aktuální bez nutnosti ručních aktualizací.
- Normalizujte názvy polí a metriky napříč různými platformami pro konzistentní reporting.
- Nahrajte offline data pomocí funkce Custom Data Import a propojte je s metrikami digitálního marketingu.
- Vytvořte Supermetrics Agents pro generování reportů, označování anomálií a další funkce.
Omezení Supermetrics
- Ceny rychle rostou, jakmile připojíte více zdrojů dat a destinací.
- Nastavení složitých transformací dat a jejich kombinace vyžaduje určitou dobu učení.
Ceny Supermetrics
- Starter: 37 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Růst: 199 $/měsíc pro dva uživatele
- Pro: 499 $/měsíc pro tři uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Supermetrics
- G2: 4,4/5 (795+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (105+ recenzí)
13. Funnel. io (nejlepší pro ukládání marketingových dat)
Funnel. io se připojuje k více než 600 zdrojům dat a automaticky doplňuje historická data, takže nikdy neztratíte přístup k minulým výkonům, i když dojde ke změně API. Jeho datový model rozumí marketingovým pojmům, ví, co znamenají impresion, kliknutí a konverze na různých platformách, a automaticky je normalizuje.
Systém dekóduje konvence pojmenování kampaní a rozděluje „Q1_2025_Facebook_Retargeting“ do samostatných polí pro čtvrtletí, rok, platformu a typ kampaně. Funnel AI zrychluje vaše pracovní postupy.
Nejlepší funkce Funnel.io
- Automaticky převádějte měny pomocí historických směnných kurzů, které odpovídají vašemu vykazovanému období.
- Ukládejte transformovaná data a zachovejte přitom původní hodnoty pro auditní stopy a řešení problémů.
- Vytvářejte interaktivní dashboardy v nástroji Funnel nebo exportujte čistá data do Looker Studio, Tableau nebo datových skladů.
- Ptejte se v přirozeném jazyce a získejte informace ze svých dat pomocí integrované funkce AI, Data Chat.
Omezení Funnel.io
- Ne všechny konektory/cíle jsou zahrnuty v každém plánu (některé pouze v plánech Business nebo Enterprise).
- Platforma vyžaduje porozumění konceptům modelování dat pro pokročilé přizpůsobení.
- Nastavení trvá déle než u nástrojů typu plug-and-play, zejména u agentur s komplexními datovými strukturami.
Ceny Funnel.io
- Zdarma
- Starter: Ceny na míru
- Podnikání: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Funnel.io
- G2: 4,5/5 (více než 155 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📌 Pracovní postupy a stack pro dodávky klientům
14. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu pracovních postupů při dodávkách klientům)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat, vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Software ClickUp pro řízení projektů kreativních agentur se navíc stane základem celého pracovního postupu s klienty. Zde je návod, jak podporuje vaše marketingové strategie. 👇
Realizujte výsledky prostřednictvím jasného procesu
Řekněme, že připravujete sociální kampaň pro stálého klienta. Vytvoříte úkol ClickUp pro celou týdenní sadu kampaní. V rámci tohoto úkolu:
- Přidejte podúkoly pro skriptování, copywriting, vizuální prvky a korektury.
- Použijte ClickUp Dependencies, aby práce probíhala ve správném pořadí a váš designér mohl pracovat na vizuálech, jakmile bude připraven text.
- Vytvořte kontrolní seznam úkolů ClickUp pro kontrolu kvality, například konzistentnost hlasu značky a umístění CTA.
- Použijte ClickUp Task Priorities k zvýraznění aktiv spojených s kratšími termíny klientů.
Poskytněte klientům jasné informace bez dalších schůzek
Dashboardy ClickUp vám pomohou prezentovat stav práce, časové osy a pokrok prostřednictvím dashboardu pro klienty. Váš klientský dashboard může zobrazovat:
- Aktuální pokrok ve fázi projektu
- Výstupy připravené k posouzení klientem
- Termíny pro nadcházející týden
- Šířka pásma mezi relevantními členy týmu
- AI karty shrnující týdenní pokrok (a další informace!)
Předpokládejme, že klient provozuje týdenní videosérii. Váš dashboard zobrazuje připravené scénáře, dokončené nahrávky, probíhající úpravy a epizody připravené k publikování. Okamžitě tak pochopí, v jaké fázi se práce nachází.
Můžete také vytvořit interní dashboardy pro svůj tým, aby mohl sledovat rozložení pracovní zátěže a úzká místa.
Podněcujte k akci pomocí kontextových konverzací
Diskuse o projektech zůstávají tam, kde se pracuje, díky ClickUp Chat.
Řekněme, že váš stratég během zpětné vazby vylepšuje sdělení pro výkonnostní marketingovou kampaň. Poznámky vkládá přímo do chatového kanálu projektu. Poté designér odpoví ve stejném vlákně a připojí aktualizovaný vizuál. Dohodnutý směr se jedním kliknutím převede na úkol.
Nakonec všichni pokračují v práci, aniž by museli přepínat platformy nebo znovu vysvětlovat důvody.
Nechte AI zajistit soulad vašich projektů
Váš tým odvádí skvělou práci. Zpomalení obvykle nastává v souvislosti s prací: aktualizacemi, následnými kroky, kontrolami sladění a momenty typu „Počkejte, jak jsme na tom?“
ClickUp Brain vám tuto zátěž odlehčí, takže váš tým může pokračovat v práci, aniž byste museli řídit každý jednotlivý krok.
Zamyslete se nad svými týdenními aktualizacemi pro klienty.
Otevíráte úkoly, procházíte chaty, snažíte se vzpomenout si, co se změnilo, vytahujete důležité body, přepisujete vše do srozumitelného jazyka a dvakrát kontrolujete, zda nic nechybí. Není to těžká práce, ale je časově náročná a opakuje se každý týden.
Nyní si představte následující situaci: Požádáte ClickUp Brain o aktualizaci.
Čte skutečný průběh úkolů, rozhodnutí, komentáře, schválení a nevyřízené položky a generuje přehledný, strukturovaný souhrn stavu, který můžete okamžitě odeslat.
Týmy, které používají ClickUp, dokončí práci třikrát rychleji, ušetří 1,1 pracovního dne týdně a sníží provozní náklady o 88 %.
Nejlepší funkce ClickUp
- Buďte informováni, aniž byste museli kontrolovat dashboardy: Nastavte si plánované zprávy ClickUp, které vám budou v nastavených intervalech (např. každý druhý pátek) zasílat přehledy o výkonu kampaní.
- Zjistěte, kam skutečně směřují vaše úsilí: Zaznamenávejte hodiny strávené kampaní, kreativním vývojem, revizemi a hovory s klienty pomocí nástroje ClickUp Project Time Tracking, abyste mohli přesně stanovit ceny za služby a SOW.
- Rychlé sdílení práce: Nahrajte krátké návody nebo kreativní zdůvodnění pomocí ClickUp Clips, aby klienti pochopili směr, aniž by bylo nutné plánovat další schůzku.
- Diskutujte o nápadech i na cestách: Zaznamenávejte poznámky z brainstormingu, hlasové komentáře nebo zpětnou vazbu od klientů pomocí funkce ClickUp Talk to Text v Brain MAX, aby vám nic neuniklo, když tým pracuje na plné obrátky.
- Okamžité vyhledávání zdrojů: Vyhledávejte soubory z minulých kampaní, prezentace, pokyny pro značku nebo kalendáře obsahu ve svém pracovním prostoru pomocí vyhledávání v přirozeném jazyce s ClickUp Enterprise Search.
- Udržujte komunikaci s klienty vázanou na práci: Posílejte a přijímejte e-maily přímo ve svém pracovním prostoru pomocí ClickUp Email Project Management, aby se vlákna zpětné vazby propojila se správnými výstupy.
- Nikdy neztraťte poznatky z jednání: Nechte ClickUp AI Notetaker dokumentovat hovory s klienty, shrnout rozhodnutí, extrahovat akční položky a automaticky je připojit k úkolům kampaně.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může nové uživatele zpočátku trochu zmást.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Majitel marketingové agentury sdílí své zkušenosti s používáním ClickUp na Redditu:
Naši agenturu provozujeme na ClickUp už asi půl roku a upřímně řečeno, změnilo to náš způsob práce způsobem, který jsem nečekal. […] Jejich systém Docs tiše nahradil většinu naší práce v Google Docs. Vše prostě funguje lépe, když je naše dokumentace na stejném místě jako naše projekty. Tým se tomu přizpůsobil rychleji, než jsem čekal.
Zpočátku jsem byl ohledně ClickUp Brain na vážkách, připadalo mi to jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to některé nudné úkoly spojené s psaním, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít psát návrh. […]
Funkce AI notetaker byla skutečným překvapením. Dříve jsme po schůzkách ztráceli spoustu úkolů, ale nyní zaznamenává vše a automaticky přiřazuje úkoly. Následné kroky se znatelně zlepšily.
Naši agenturu provozujeme na ClickUp už asi půl roku a upřímně řečeno, změnilo to náš způsob práce způsobem, který jsem nečekal. […] Jejich systém Docs tiše nahradil většinu naší práce v Google Docs. Vše prostě funguje lépe, když je naše dokumentace na stejném místě jako naše projekty. Tým se tomu přizpůsobil rychleji, než jsem čekal.
Zpočátku jsem byl ohledně ClickUp Brain na vážkách, připadalo mi to jako další AI trik. Ale ušetřilo mi to některé nudné úkoly spojené s psaním, zejména když potřebuji shrnout dlouhé e-maily od klientů nebo začít psát návrh. […]
Funkce AI notetaker byla skutečným překvapením. Dříve jsme po schůzkách ztráceli spoustu úkolů, ale nyní zaznamenává vše a automaticky přiřazuje úkoly. Následné kroky se znatelně zlepšily.
📌 Škálovatelnost pro více klientů a white-labelling
15. Stack AI (nejlepší pro nasazení AI v podnikovém prostředí)
Stack AI umožňuje týmům vytvářet AI asistenty a pracovní postupy připravené k produkci bez nutnosti psát kód. Vizuální nástroj pro tvorbu propojuje komponenty, které zpracovávají úkoly, jako je třídění podpory, analýza dokumentů nebo generování návrhů.
Vyberete si z velkých jazykových modelů (LLM), jako jsou ChatGPT, Claude nebo Gemini, na základě konkrétního úkolu, a poté nasadíte AI asistenta jako interní aplikaci nebo jej zpřístupníte prostřednictvím API pro širší integraci.
Nejlepší funkce Stack AI
- Vytvářejte pracovní postupy AI vizuálně propojením jazykových modelů, datových zdrojů a logiky bez nutnosti programování.
- Implementujte RAG, abyste zakotvili odpovědi AI v dokumentech a znalostních bázích specifických pro danou společnost.
- Navrhujte a nasazujte chatboty specifické pro danou roli během několika minut.
- Spravujte nasazení pomocí prostředí, oprávnění založených na rolích a auditních protokolů pro zajištění souladu s předpisy.
Omezení AI stacku
- Hloubka šablony se liší v závislosti na použití a vyžaduje přizpůsobení pro specializované pracovní postupy.
- Možnosti integrace jsou ve srovnání s obecnými automatizačními platformami omezenější.
- Nástroje pro monitorování a pozorovatelnost mohou vyžadovat doplnění pro komplexní produkční nasazení.
Ceny Stack AI
- Zdarma
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze AI stacků
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
16. HighLevel (nejlepší pro agenturní prodejce)
HighLevel kombinuje CRM, e-mailový marketing, SMS a vytváření funnelů do řešení, které agentury mohou prodávat pod svou značkou. Celý systém, od přihlašovacích URL adres až po mobilní aplikace, opatříte svou značkou, takže klienti uvidí vaše logo namísto loga HighLevel.
Platforma zahrnuje obousměrné SMS, sledování hovorů, hlasové zprávy a integraci Facebook Messengeru pro centralizaci komunikace s klienty.
Ještě lepší je, že AI nástroje HighLevel generují texty pro funnel, vytvářejí odpovědi na recenze a budují pracovní postupy prostřednictvím konverzačních výzev.
Nejlepší funkce HighLevel
- Celou platformu, včetně mobilních aplikací, přihlašovacích URL adres a brandingu, můžete prodávat pod svou značkou a dále ji prodávat svým klientům.
- Klonujte kompletní marketingové systémy pomocí snímků , které obsahují funnel, pracovní postupy a automatizace.
- Aktivujte režim SaaS a vytvářejte předplatné, účtujte klientům a automaticky zpracovávejte fakturaci.
Omezení HighLevel
- Někteří uživatelé hlásí občasné chyby a problémy s výkonem u novějších funkcí.
- Pokročilé funkce AI vyžadují kromě základního předplatného samostatné ceny založené na využití.
Ceny HighLevel
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 97 $/měsíc
- Neomezený: 297 $/měsíc
Hodnocení a recenze HighLevel
- G2: 4,6/5 (545+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 80 recenzí)
Naučte AI v marketingu označovat kanály s nízkým výkonem v reálném čase. Pokud například reklamy na TikToku mají v polovině týdne nízkou konverzi, vaše AI může tým upozornit, aby okamžitě přerozdělil rozpočet nebo upravil kreativy.
Výhody dobře sestaveného AI stacku pro agentury
Robustní AI stack umožňuje agenturám překonat rozptýlenost AI a budovat systémy, které zvyšují výkonnost. Zde je několik příkladů, jak dobře sestavený stack přináší skutečnou hodnotu:
- Zrychluje realizaci kampaní: Zrychluje tvorbu kreativních materiálů, schvalovací cykly a reporting pro klienty díky propojené automatizaci.
- Zvyšuje kreativní výkon: Využívá AI k brainstormingu konceptů, testování variant a zdokonalování sdělení v měřítku.
- Zlepšuje retenci klientů: Poskytuje rychlejší reakce a hlubší poznatky, které se promítají do měřitelných výsledků.
- Provoz připravený na budoucnost: Udržuje váš technologický stack přizpůsobivý novým nástrojům a změnám na trhu, aniž by se zvyšovala jeho složitost.
- Posiluje rozhodování: Spojuje marketingovou analytiku, CRM a reklamní data, aby odhalila trendy a pomohla chytřeji vynakládat prostředky.
Časté chyby, které agentury dělají při sestavování AI stacku
Zde je uvedeno, kde většina agentur při budování svého AI stacku dělá chyby a jak se vyvarovat opakování stejných chyb.
|Chyba
|Proč to bolí
|Co dělat místo toho
|Přístup k nástrojům jako ke strategii
|Týmy očekávají, že technologie vyřeší procesní problémy, což vede k nepořádku a zmatku.
|Nejprve zmapujte svůj pracovní postup a poté použijte nástroje k posílení toho, co již funguje.
|Používání AI bez kontextu
|Výstupy AI postrádají relevanci, pokud týmy neposkytují jasná data nebo pokyny.
|Poskytněte nástrojům kvalitní podněty, informace o klientech a data o kampaních, abyste dosáhli přesných výsledků.
|Přeskakování koordinace mezi týmy
|Nesourodé týmy kreativců, analytiků a stratégů způsobují duplicitu a zpoždění.
|Nastavte sdílené panely nebo centralizované pracovní prostory, aby všichni byli v souladu.
|Spoléhat se pouze na funkce AI
|Lesklé doplňky AI často odvádějí pozornost od chybějících základních funkcí.
|Zhodnoťte, zda daný nástroj zlepšuje strategii, spolupráci nebo měřitelné výsledky.
Konsolidujte svůj AI stack pomocí ClickUp
Vytvoření marketingové agentury založené na AI by nemělo znamenat zápas s nesourodými systémy. Nejchytřejší týmy zefektivňují, propojují a škálují své pracovní postupy, aby každý projekt fungoval jako dobře promazaný stroj.
ClickUp spojuje všechny pracovní postupy vaší agentury do jednoho výkonného pracovního prostoru, takže strategie, kreativita, realizace a reporting jsou pod jednou střechou.
Plánujte kampaně v ClickUp Tasks, sledujte výkonnost pomocí Dashboards, centralizujte své playbooky v Docs a brainstormujte nové nápady s ClickUp Brain. Navíc ClickUp BrainGPT sjednocuje celý váš pracovní postup. To znamená, že budete trávit méně času přepínáním mezi platformami a více času budováním kampaní, které skutečně přinášejí výsledky.
Jste připraveni propojit celý ekosystém AI vaší agentury? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅
Často kladené otázky (FAQ)
Agentury potřebují nástroje, které jim pomohou s tvorbou obsahu, správou kampaní, analytikou a reportováním klientům. ClickUp tyto funkce spojuje do jedné platformy a nabízí psaní s podporou AI, sledování úkolů a výkonnostní dashboardy, takže týmy mohou spravovat kampaně a generovat obsah, aniž by musely přepínat mezi různými nástroji.
Většina agentur vynakládá přibližně 10–20 % svého celkového rozpočtu na technologie na marketingové nástroje AI. Přesná částka závisí na velikosti týmu, počtu klientů a složitosti kampaní.
Malé agentury mohou bez problémů využívat AI stacky. Mnoho AI platforem nyní nabízí cenově dostupné tarify, bezplatné úrovně nebo modely s platbou podle využití, což malým týmům umožňuje automatizovat rutinní práci a efektivně konkurovat bez velkých investic.
Sledujte metriky, jako je čas ušetřený na opakujících se úkolech, zlepšení výkonu kampaní, míra konverze potenciálních zákazníků a náklady na akvizici. Porovnání výkonu před a po zavedení AI u aktivit, jako je cílení reklam, pomáhá kvantifikovat hodnotu a odůvodnit další investice.
Agentury by měly svůj stack revidovat každých 6–12 měsíců. Tím zajistí, že budou držet krok s novými funkcemi, bezpečnostními aktualizacemi a měnícími se potřebami klientů a zároveň odstraní nadbytečné nebo málo využívané nástroje.