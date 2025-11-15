13 nejlepších softwarových nástrojů pro monitorování zákazníků

Sam Walton, spoluzakladatel společnosti Walmart, kdysi řekl: „Je tu jen jeden šéf, a tím je zákazník. ”
A upřímně řečeno, to je jádro každého podnikání: budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.
Poskytovat zákazníkům dobré služby však není tak jednoduché jako dříve. Ve skutečnosti 86 % servisních pracovníků a 74 % mobilních pracovníků tvrdí, že očekávání zákazníků se pouze zvýšila 📈.
Jedním ze způsobů, jak si udržet náskok, je věnovat pozornost tomu, jak se zákazníci pohybují na své cestě.
Když porozumíte jejich činům, otázkám a zvykům, získáte šanci lépe je pochopit a vyřešit problémy, ještě než si jich vůbec všimnou. Právě takový promyšlený servis si zákazníci obvykle pamatují.
V tomto článku se podíváme na některé z nejlepších softwarů pro zákaznický servis, které vám pomohou sledovat interakce se zákazníky, zlepšit jejich spokojenost a budovat s nimi dlouhodobé vztahy.
Přehled nejlepších softwarů pro monitorování zákazníků
Zde je stručné srovnání nejlepších řešení pro monitorování zákazníků, které vám pomůže vybrat to správné:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Směrování pracovních postupů a spolupráce týmů
|Dashboardy s umělou inteligencí, šablony CRM, formuláře a automatizace, upozornění zákazníků
|Navždy bezplatný tarif. K dispozici jsou také placené tarify.
|Hotjar
|Sledování chování a zpětné vazby zákazníků
|Heatmapy, přehrávání relací, zpětná vazba v reálném čase, průzkumy, analýza trychtýře
|Placené tarify začínají od 49 $/měsíc na uživatele.
|Fullstory
|Údaje o chování a informace o relacích
|Automatické přehrávání relací, analýza cest a trychtýřů, souhrny AI, segmentace uživatelů, spolupráce v rámci aplikace
|Ceny na míru
|Mixpanel
|Analýza produktů a trendy zákazníků
|Sledování využití v reálném čase, kohorty retence, samoobslužné dashboardy, odkaz na přehrání, integrace datových skladů
|Ceny na míru
|Crazy Egg
|Vizuální sledování chování na webových stránkách
|Heatmapy a scrollmapy, nahrávání relací, A/B testování, segmentace provozu, snadné nastavení správce tagů
|Placené tarify začínají od 29 $/měsíc na uživatele.
|ChurnZero
|Týmy pro úspěch zákazníků a retenci
|Hodnocení zdraví, automatizované příručky, integrované průzkumy, upozornění v reálném čase, hluboká integrace CRM
|Ceny na míru
|Userpilot
|Zapojení uživatelů v aplikaci a onboardování
|Kontextové průvodce, analýza produktů, přehrávání relací, průzkumy v aplikacích a NPS, integrace synchronizace dat
|Placené tarify začínají od 299 $/měsíc na uživatele.
|Intercom
|Podpora založená na umělé inteligenci a proaktivní zasílání zpráv
|Fin AI agent, živý chat a doručená pošta, pracovní postupy bez kódování, cílené zprávy, podrobné reporty
|Placené tarify začínají od 39 $/měsíc na uživatele.
|Sprinklr
|Velké podniky, které potřebují jednotnou správu zákaznické zkušenosti
|Omnichannelové služby a sociální sítě, monitorování kvality pomocí umělé inteligence, sledování sociálních sítí, automatizace pracovních postupů, podpora více než 30 kanálů
|Ceny na míru
|Zendesk
|Omnichannelový zákaznický servis s automatizací
|Vícekanálové ticketingové systémy, AI agenti, přizpůsobené pracovní postupy, analytika, více než 1 000 integrací
|Placené tarify začínají od 25 $/měsíc na uživatele.
|HubSpot
|All-in-one CRM s CMS a analytikou
|Hosting CMS, přizpůsobené řídicí panely, chatboty a živý chat, automatizace marketingu, nástroje pro obsah s umělou inteligencí
|Placené tarify začínají od 45 $/měsíc na uživatele.
|Richpanel
|E-commerce značky, které chtějí snížit náklady na podporu
|Samoobslužná AI, sjednocená doručená pošta, automatizace pracovních postupů, reportování dopadu na tržby, značkové centrum nápovědy
|Placené tarify začínají od 69 $/měsíc na uživatele.
|Pipedrive
|Prodejní týmy sledující každou transakci
|Vizuální přehled, automatické sledování, prognózy, integrace více než 500 aplikací, volitelné doplňky pro potenciální zákazníky a dokumenty
|Placené tarify začínají od 19 $/měsíc na uživatele.
|Churn360
|Týmy SaaS zaměřené na poznatky o retenci
|Hodnocení stavu v reálném čase, segmenty založené na chování, přizpůsobené panely, průzkumy, synchronizace dat CRM
|Ceny na míru
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v softwaru pro monitorování zákazníků?
Díky nástrojům, jako jsou AI, big data a systémy CRM (řízení vztahů se zákazníky), je snazší než kdykoli předtím získat přehled o chování a preferencích zákazníků.
Sledování správných metrik CRM a získávání praktických poznatků z údajů o zákaznících však úzce souvisí s tím, co chcete zlepšit.
Jak říká JD Rico, redaktor a venture partner v Digitalist Hub: „Když znáte své zákazníky lépe, můžete jim poskytovat lepší služby.“ Pochopení toho, co se vašim zákazníkům líbí (a co se jim nelíbí), vám pomůže vyhnout se zasílání stejných hromadných e-mailů nebo telefonátů všem.
Ideální nástroj pro monitorování zákazníků by měl umět následující:
✅ Spravujte potenciální zákazníky, záznamy o kontaktech, sledujte interakce se zákazníky a prohlížejte historii komunikace na jednom místě.
✅ Používejte software pro sledování zákazníků a CRM k monitorování správy prodejního procesu, sledování potenciálních zákazníků a obchodů a získání jasného přehledu o prodejním procesu.
✅ Zpracovávejte žádosti o podporu, automatizujte odpovědi a spravujte komunikaci se zákazníky.
✅ Shromažďujte informace o zákaznících centrálně a snadno vytvářejte přehledy o chování a zapojení zákazníků.
✅ Získejte přístup k reportům v reálném čase a hladce integrujte svůj CRM nástroj, marketingovou automatizaci nebo nástroje pro workflow.
Nejlepší software pro monitorování zákazníků
Zde je 13 nejlepších softwarů pro monitorování zákazníků, které jsou v současné době k dispozici na trhu. Projděme si jejich silné a slabé stránky, abychom zjistili, zda jsou pro váš tým vhodné.
1. Hotjar (nejlepší pro sledování chování zákazníků a zpětné vazby)
Nikdo nerad hádá, proč návštěvníci opouštějí jeho webové stránky. A vzhledem k tomu, že 73 % spotřebitelů je připraveno přejít ke konkurenci již po několika špatných zkušenostech, nemáte moc času na to, abyste na to přišli. Právě v tom vám pomůže Hotjar.
Tento nástroj vám poskytne jasný přehled o tom, jak se lidé pohybují po vašem webu, kam klikají, kde váhají a kde odcházejí.
Díky heatmapám, záznamům relací a nástrojům pro zpětnou vazbu v reálném čase pomáhá Hotjar vašemu týmu včas odhalit problémy a vyřešit je, než vaši zákazníci vůbec pomyslí na obnovení stránky nebo odchod.
Nejlepší funkce Hotjar
- Umožněte týmům sledovat interakce se zákazníky v reálném čase pomocí heatmap a záznamů uživatelů.
- Shromažďujte přímou zpětnou vazbu pomocí průzkumů a tlačítek pro zpětnou vazbu, aniž byste narušili zákaznickou zkušenost.
- Zjistěte poklesy v prodejním procesu pomocí analýzy trychtýře a sledování chování.
- Poskytujte návrhy a poznatky z průzkumů založené na umělé inteligenci, abyste vylepšili marketingové kampaně.
- Integrujte jej s nástroji jako HubSpot, Slack a Zendesk a zjednodušte automatizaci pracovních postupů.
Omezení Hotjar
- Proces instalace může být pro neprogramátory složitý.
- Někteří uživatelé hlásí pomalou odezvu zákaznické podpory.
- Sledovací skripty mohou mít vliv na rychlost načítání webových stránek.
Ceny Hotjar
- Zdarma: Navždy zdarma
- Růst: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
- Rozsah: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hotjar
- G2: 4,3/5 (více než 310 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 530 recenzí)
Co říkají uživatelé o Hotjar
Tato recenze G2 zdůraznila:
Hotjar je nejlepší nástroj pro sledování uživatelské zkušenosti na webových stránkách. Na Hotjaru se mi nejvíce líbí možnost sledovat video sezení od skutečného uživatele.
Hotjar je nejlepší nástroj pro sledování uživatelské zkušenosti na webových stránkách. Na Hotjaru se mi nejvíce líbí možnost sledovat video sezení od skutečného uživatele.
📖 Přečtěte si také: Softwarové nástroje pro udržení zákazníků
2. Fullstory (nejlepší pro behaviorální data a informace o relacích)
Někdy to, co uživatelé dělají na vašem webu, vypovídá více než jakýkoli průzkum. Fullstory vám pomůže zachytit tyto nevyslovené momenty tím, že přesně zaznamenává, jak se lidé pohybují, klikají, scrollují nebo kde se zaseknou.
Díky údajům o chování v reálném čase, přehrávání relací a informacím založeným na umělé inteligenci poskytuje tento software pro sledování správy klientů vašemu týmu jasný přehled o cestě zákazníka.
Od odhalování problémových míst až po pochopení toho, co přiměje zákazníky k návratu, Fullstory pomáhá týmům produktového, designového a podpůrného oddělení pracovat s jistotou. Automaticky také zaznamenává každou interakci, takže můžete podrobně prozkoumat uživatelské relace, aniž byste museli vše předem označovat.
Nejlepší funkce Fullstory
- Zaznamenávejte automaticky každou interakci uživatele pomocí pokročilého přehrávání relací.
- Analyzujte mapy cest a trychtýře, abyste porozuměli celé cestě zákazníka.
- Využijte souhrny založené na umělé inteligenci pro rychlý přehled o chování zákazníků.
- Segmentujte uživatele podle chování, zařízení nebo signálů frustrace pro cílenou analýzu.
- Spolupracujte napříč týmy pomocí poznámek, zvýraznění a funkcí přímého sdílení.
Omezení Fullstory
- Ceny mohou být pro menší podniky vysoké.
- Některé signály chování, jako například kliknutí v afektu, mohou postrádat přesnost.
- Při zpracování velkých datových sad může občas docházet k pomalému načítání dat.
Ceny Fullstory
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Fullstory
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají uživatelé o Fullstory
Tato recenze Capterra sdílela:
Velmi nám pomohl při určování konkrétního chování segmentace trhu, což nám pomohlo rozhodnout, co našemu trhu chybí. Dobrý nástroj pro poznání chování uživatelů a toho, jak se přizpůsobit jejich potřebám a výrazně zlepšit jejich zkušenosti.
Velmi nám pomohl při určování konkrétního chování segmentace trhu, což nám pomohlo rozhodnout, co našemu trhu chybí. Dobrý nástroj pro poznání chování uživatelů a toho, jak se přizpůsobit jejich potřebám a výrazně zlepšit jejich zkušenosti.
👀 Zajímavost: Koncept „mapování zákaznické cesty“ vlastně pochází z oblasti designu služeb z 90. let, nikoli z oblasti prodeje nebo marketingu. Poprvé jej použily letecké společnosti a týmy v oblasti pohostinství, aby zlepšily zážitky při odbavení a nástupu do letadla.
3. Mixpanel (nejlepší pro analýzu produktů a zákaznických trendů)
Jedna věc je slyšet, co zákazníci říkají o vašem produktu. Jiná věc je vidět, co s ním skutečně dělají. Mixpanel vám právě v tom pomůže.
Ukáže vám, jak lidé používají váš produkt, jaké funkce mají rádi, kde přestávají používat a jak se jejich chování v průběhu času mění. Díky spojení zákaznických dat, analýzy produktů a přehrávání relací pomáhá Mixpanel týmům činit chytřejší rozhodnutí, aniž by musely čekat na zprávy.
Nejlepší funkce Mixpanelu
- Sledujte akce zákazníků, používání produktů a trendy v reálném čase.
- Analyzujte retenci pomocí kohortových zpráv a sledování chování.
- Sdílejte snadno poznatky s celým týmem pomocí samoobslužných dashboardů.
- Propojte přehrávání relací s analýzou produktů a získejte ucelený přehled o cestě zákazníka.
- Integrujte jej do svého datového skladu, softwaru CRM a nástrojů pro automatizaci marketingu.
Omezení Mixpanelu
- Náklady se mohou s vysokým objemem událostí zvyšovat.
- Pro nové uživatele může být naučení se ovládání časově náročné.
- Některé pokročilé funkce vyžadují podporu datových týmů.
Ceny Mixpanel
- Navždy zdarma
- Růst: Zdarma
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mixpanel
- G2: 4,6/5 (více než 1 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají uživatelé o Mixpanelu
Recenze G2 uvádí:
Mixpanel nabízí robustní analytické funkce, které umožňují podnikům hluboce porozumět chování uživatelů a činit rozhodnutí na základě dat. Obzvláště působivá je jeho schopnost sledovat a analyzovat interakce uživatelů v reálném čase napříč různými digitálními platformami.
Mixpanel nabízí robustní analytické funkce, které umožňují podnikům hluboce porozumět chování uživatelů a činit rozhodnutí na základě dat. Obzvláště působivá je jeho schopnost sledovat a analyzovat interakce uživatelů v reálném čase napříč různými digitálními platformami.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové systémy pro zákaznické databáze
4. Crazy Egg (nejlepší pro vizuální sledování chování na webových stránkách)
Více než polovina spotřebitelů tvrdí, že vynikající služby jsou důležitější než cena, kterou zaplatí. To je velký tlak na týmy, které se snaží získat loajalitu zákazníků. Ale s Crazy Egg nemusíte hádat, co na vašem webu funguje.
Crazy Egg vám přesně ukáže, jak se návštěvníci pohybují, klikají a procházejí vaše stránky. Díky tepelným mapám, záznamům relací a A/B testování vám pomůže odhalit problémy, opravit je a vytvořit plynulejší zážitek, než se malé problémy promění ve ztrátu zákazníků.
Nejlepší funkce Crazy Egg
- Vizualizujte kliknutí, posouvání a interakce zákazníků pomocí heatmap a scrollmap.
- Sledujte skutečné cesty uživatelů pomocí nahrávek relací a odhalte slabá místa.
- Proveďte A/B testy, abyste zjistili, které návrhy vedou k lepším interakcím se zákazníky.
- Segmentujte provoz podle zařízení, zdroje nebo kampaně a získejte cílené informace.
- Integrujte jej s platformami jako Google Tag Manager, Shopify a WordPress pro snadné nastavení.
Omezení Crazy Egg
- Někteří uživatelé uvádějí omezenou hloubku analýzy ve srovnání s konkurencí.
- Ceny jsou uvedeny pouze za celý rok, což může být pro nové uživatele matoucí.
- Doba odezvy zákaznické podpory může být pomalá.
Ceny Crazy Egg
- Starter: 29 $/měsíc na uživatele
- Plus: 99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 249 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 499 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Crazy Egg
- G2: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají uživatelé o Crazy Egg
Tato recenze Capterra obsahovala:
Získávám konkrétní, měřitelné údaje o tom, jak moje publikum denně využívá můj web. Získávám záznamy o návštěvách zákazníků v reálném čase. Získávám vynikající funkcionalitu split testování s důkladnou analytikou, kterou mohu využít k přizpůsobení obsahu návštěvníkům.
Získávám konkrétní, měřitelné údaje o tom, jak moje publikum denně využívá můj web. Získávám záznamy o návštěvách zákazníků v reálném čase. Získávám vynikající funkcionalitu split testování s důkladnou analytikou, kterou mohu využít k přizpůsobení obsahu návštěvníkům.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 31 % manažerů se spoléhá na vizuální tabule, zatímco ostatní preferují Ganttovy diagramy, dashboardy nebo zobrazení pracovní zátěže. Jaká je výzva? Většina nástrojů vás nutí používat pouze jeden. A když zobrazení neodpovídá vašemu způsobu práce, pouze vás zpomaluje.
ClickUp vám umožňuje kdykoli přepínat mezi Ganttovými diagramy, Kanbanovými tabulemi, ClickUp Dashboardy nebo zobrazeními pracovní zátěže založenými na umělé inteligenci. Navíc s pomocí AI asistenta ClickUp Brain můžete generovat vlastní zobrazení nebo souhrny, které se přizpůsobí potřebám každého, kdo je potřebuje.
💫 Skutečné výsledky: Společnost CEMEX zkrátila zpoždění komunikace z 24 hodin na několik sekund a díky ClickUp uvedla produkty na trh o 15 % rychleji.
5. ChurnZero (nejlepší pro týmy zákaznické podpory a udržení zákazníků)
Nikdo nechce přijít o zákazníka kvůli něčemu, co nepředvídal.
Místo čekání, až se problémy projeví, budete díky ChurnZero přesně vědět, kdy zasáhnout a posílit vztahy.
ChurnZero vám pomáhá udržet si náskok tím, že poskytuje týmům zákaznické podpory informace v reálném čase o spokojenosti, zapojení a loajalitě zákazníků.
To pomáhá týmům sledovat vzorce používání, shromažďovat zpětnou vazbu a dokonce předpovídat obnovení.
Nejlepší funkce ChurnZero
- Sledujte interakce se zákazníky a jejich spokojenost pomocí bodového hodnocení založeného na umělé inteligenci.
- Automatizujte postupy pro úspěch, sledování obnovení a pracovní postupy při zapojování nových zaměstnanců.
- Shromažďujte zpětnou vazbu v reálném čase pomocí integrovaných nástrojů pro průzkumy (NPS, CSAT, CES).
- Získejte okamžitá upozornění na klíčové akce nebo rizika zákazníků.
- Integrujte jej s nástroji jako Slack, Salesforce a Snowflake pro lepší koordinaci týmu.
Omezení ChurnZero
- Nastavení a přizpůsobení může být pro nové uživatele časově náročné.
- Někteří uživatelé uvádějí, že pokročilé funkce vyžadují určitou dobu na osvojení.
- Aktualizace uživatelského rozhraní občas ovlivňují použitelnost.
Ceny ChurnZero
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChurnZero
- G2: 4,7/5 (více než 1 420 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají uživatelé o ChurnZero
Tato recenze G2 zachytila:
ChurnZero nám poskytlo nástroje, díky kterým můžeme objektivně i subjektivně přesně sledovat názory našich zákazníků. Jako správce jsem získal velké množství dat z vytváření vlastních dashboardů, což mi umožňuje činit informovaná rozhodnutí, která mají dopad na naše zákazníky a členy týmu.
ChurnZero nám poskytlo nástroje, díky kterým můžeme objektivně i subjektivně přesně sledovat názory našich zákazníků. Jako správce jsem získal velké množství dat z vytváření vlastních dashboardů, což mi umožňuje činit informovaná rozhodnutí, která mají dopad na naše zákazníky a členy týmu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro získání přehledu o zákaznících
6. Userpilot (nejlepší pro zapojení uživatelů v aplikaci a jejich zapracování)
Společnosti, které kladou zákazníky na první místo, rostou o 41 % rychleji než ty, které tak nečiní. Jak ale zajistit, aby se každý zákazník cítil viděn a oceňován? Takových výsledků můžete dosáhnout tím, že svým zákazníkům poskytnete personalizované zážitky.
Userpilot vám v tom pomůže.
Díky zprávám v aplikaci, procesům onboardingu a nástrojům pro zpětnou vazbu můžete podporovat a vést své uživatele přímo ve svém produktu.
Nejlepší funkce Userpilot
- Vede uživatele pomocí kontextového onboardingu, nápovědy a prohlídek produktů.
- Sledujte chování uživatelů pomocí analýzy produktů a trendů v používání
- Přehrávejte relace, abyste odhalili problémy s použitelností a porozuměli cestám uživatelů.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od uživatelů pomocí průzkumů v aplikaci a nástrojů NPS.
- Integrujte jej do své technologické infrastruktury pro synchronizaci a segmentaci dat.
Omezení Userpilot
- Pokročilé funkce, jako je přehrávání relací a mobilní interakce, jsou doplňky.
- Vyžaduje čas na nastavení personalizovaných toků a analytiky.
- Počáteční cena může být pro malé týmy vysoká.
Ceny Userpilot
- Starter: 299 $/měsíc na uživatele
- Růst: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Userpilot
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají uživatelé o Userpilot
Recenze G2 uvádí:
Tento nástroj nám otevřel řadu příležitostí k růstu, díky nimž jsme mohli zkrátit dobu a snížit náklady na zaškolení nových zaměstnanců, zvýšit konverzi a retenci, analyzovat aktivitu našich uživatelů, shromažďovat jejich zpětnou vazbu a měřit NPS.
Tento nástroj nám otevřel řadu příležitostí k růstu, díky nimž jsme mohli zkrátit dobu a snížit náklady na zaškolení nových zaměstnanců, zvýšit konverzi a retenci, analyzovat aktivitu našich uživatelů, shromažďovat jejich zpětnou vazbu a měřit NPS.
7. Intercom (nejlepší pro podporu založenou na umělé inteligenci a proaktivní zasílání zpráv)
Když zákazníci kontaktují společnost, často očekávají dvě jednoduché věci: rychlou pomoc a lidskou reakci, díky které se budou cítit oceněni.
Intercom je spojuje se svými nástroji zákaznického servisu založenými na umělé inteligenci, jako je Fin AI Agent.
Díky inteligentní automatizaci, přátelskému živému chatu a jedinému místu pro správu konverzací pomáhá Intercom rostoucím týmům zůstat osobními, i když se rozšiřují.
Nejlepší funkce Intercomu
- Nabízejte podporu založenou na umělé inteligenci s Fin AI Agentem, který automaticky řeší běžné dotazy.
- Využijte živý chat a sdílené schránky, abyste měli přehled o konverzacích se zákazníky.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy a automatizujte rutinní úkoly bez nutnosti programování.
- Posílejte proaktivní zprávy, představujte produkty a zasílejte cílené aktualizace na základě chování zákazníků.
- Získejte přístup k podrobným analýzám a přizpůsobeným zprávám, abyste mohli sledovat výkonnost podpory a zapojení zákazníků.
Omezení Intercomu
- Pro začínající uživatele může být kvůli široké škále funkcí poněkud složitý.
- Ceny mohou být pro malé podniky vysoké, zejména u řešení s umělou inteligencí, která se účtují podle počtu použití.
Ceny Intercomu
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Intercomu
- G2: 4,5 z 5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 1 120 recenzí)
Co říkají uživatelé o Intercomu
Tato recenze Capterra zdůraznila:
Celkově byl Intercom fantastickým zážitkem. Řeší hlavní potřebu našeho podnikání, kterou je poskytovat našim uživatelům nepřetržitou a rychlou podporu.
Celkově byl Intercom fantastickým zážitkem. Řeší hlavní potřebu našeho podnikání, kterou je poskytovat našim uživatelům nepřetržitou a rychlou podporu.
👀 Zajímavost: Nejstarší použití zpětné vazby pro zákaznickou zkušenost pochází z japonského výrobního průmyslu v 60. letech 20. století, kde „Kaizen“ povzbuzoval pracovníky v první linii, aby navrhovali způsoby, jak zlepšit výsledky zákazníků.
8. Sprinklr (nejlepší pro velké podniky, které potřebují jednotné řízení zákaznické zkušenosti)
Pokud vaše firma funguje na více kanálech a každý den komunikuje s tisíci zákazníků, není snadné udržet vše v synchronizaci.
A právě zde vstupuje na scénu Sprinklr. Sprinklr spojuje zákaznický servis, marketing, sociální média a analytiku do jedné výkonné platformy. Můžete spravovat konverzace na sociálních sítích, dotazy zákazníků, informace o trhu a kampaně, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji.
Nejlepší funkce Sprinklr
- Spravujte zákaznický servis, sociální interakce a marketing z jedné jednotné platformy.
- Využijte monitorování kvality a konverzační analytiku založenou na umělé inteligenci ke zlepšení zákaznické zkušenosti.
- Získejte přehled o trhu, produktech a zákaznících díky pokročilému sledování sociálních sítí a analytice.
- Automatizujte pracovní postupy služeb a zvyšte produktivitu agentů pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
- Podporujte interakce se zákazníky na 30 a více digitálních a hlasových kanálech.
Omezení Sprinklr
- Naučit se pracovat s touto platformou může být náročné kvůli její komplexnosti a složitosti.
- Individuální cenová politika může pro menší týmy znamenat obtížné předem odhadnout cenovou dostupnost.
Ceny Sprinklr
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sprinklr
- G2: 4,1/5 (více než 1 120 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají uživatelé o Sprinklr
Tato recenze G2 sdílela:
Sprinklr skutečně změnil způsob, jakým sledujeme a spravujeme naše aktivity na sociálních médiích. Díky jeho uživatelsky přívětivému designu bylo pro náš tým od prvního dne neuvěřitelně snadné začít – bez náročného učení, pouze s hladkou implementací.
Sprinklr skutečně změnil způsob, jakým sledujeme a spravujeme naše aktivity na sociálních médiích. Díky jeho uživatelsky přívětivému designu bylo pro náš tým od prvního dne neuvěřitelně snadné začít – bez náročného učení, pouze s hladkou implementací.
📖 Přečtěte si také: Příklady nejlepšího CRM softwaru a jejich použití pro zvýšení produktivity
9. Zendesk (nejlepší pro omnichannelový zákaznický servis s výkonnými automatizačními funkcemi)
Zendesk je již dlouho důvěryhodným jménem pro firmy, které chtějí spolehlivou zákaznickou podporu napříč všemi kanály. Pomáhá týmům spravovat požadavky z e-mailů, chatu, sociálních médií a hlasových zpráv, a to vše na jednom místě.
Jejich agenti využívající umělou inteligenci spolupracují s lidskými týmy na okamžitém řešení běžných dotazů, zatímco automatizační funkce snižují rutinní úkoly a pomáhají hladkému chodu helpdesku. Zendesk také podporuje služby pro zaměstnance, takže interní týmy mohou spravovat požadavky se stejnou efektivitou.
Nejlepší funkce Zendesk
- Centralizujte zákaznickou podporu pomocí omnichannel ticketingu a zasílání zpráv v reálném čase.
- Využijte AI agenty a automatizační nástroje ke zkrácení doby řešení a zvýšení efektivity.
- Přizpůsobte pracovní postupy, spouštěče a automatizace tak, aby vyhovovaly vašim potřebám v oblasti podpory.
- Získejte přehled díky předem připraveným dashboardům, analytickým nástrojům a nástrojům pro vytváření reportů.
- Integrujte jej s více než tisíci aplikacemi, včetně Microsoft Teams a Salesforce.
Omezení Zendesk
- Ceny mohou být pro menší podniky vysoké.
- Kvalita zákaznické podpory a doba odezvy získaly smíšené recenze.
Ceny Zendesk
- Suite Team: 25 $/měsíc na uživatele
- Suite Growth: 69 $/měsíc na uživatele
- Suite Professional: 149 $/měsíc na uživatele
- Suite Enterprise: 219 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (více než 6 220 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o Zendesk
Tato recenze Capterra odhalila:
Vynikající od prvního dne. Je úžasné, že už nemusím trpět odpovídáním každému jednotlivému zákazníkovi přes Gmail a nemožností porovnat odpovědi nebo snadno vyhledat minulé interakce, ale mám vše a všechny na jednom místě s VYNIKAJÍCÍ vyhledávací funkcí.
Vynikající od prvního dne. Je úžasné, že už nemusím trpět odpovídáním každému jednotlivému zákazníkovi přes Gmail a nemožností porovnat odpovědi nebo snadno vyhledat minulé interakce, ale mám vše a všechny na jednom místě s VYNIKAJÍCÍ vyhledávací funkcí.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu komunikace se zákazníky
10. HubSpot (nejlepší pro firmy, které chtějí komplexní CRM s CMS a analytickými nástroji)
Je dost těžké řídit podnik, aniž byste se museli zabývat různými nástroji pro obsah, zákaznický servis a reporting. HubSpot vše spojuje na jednom místě.
Tento nástroj poskytuje vašemu týmu jednotný prostor pro správu marketingu, prodeje, zákaznické podpory a webových stránek.
Můžete spravovat kontakty, vytvářet zprávy, automatizovat úkoly a dokonce vytvářet obsah založený na umělé inteligenci, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
Nejlepší funkce HubSpot
- Poskytujte bezpečné hostování webových stránek s integrovaným CMS Hubem.
- Vytvářejte přizpůsobitelné panely a zprávy pro celý svůj tým.
- Spravujte zákaznické chaty pomocí živého chatu, nástroje pro tvorbu chatbotů a sledování e-mailů.
- Automatizujte správu potenciálních zákazníků a marketingové pracovní postupy
- Využijte bezplatné nástroje, jako jsou nástroje pro tvorbu vstupních stránek, plánovače schůzek a nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence.
Omezení HubSpot
- Při přechodu na prémiové tarify mohou náklady vzrůst.
- Nastavení podrobných zpráv a pracovních postupů může chvíli trvat, než si na něj zvyknete.
Ceny HubSpot
- Starter: 45 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 270 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 900 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 12 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají uživatelé o HubSpot
Tato recenze G2 obsahovala:
Oceňuji, jak e-mailové šablony HubSpot zefektivňují opakující se úkoly a pomáhají zajistit konzistentní branding v celé komunikaci. Schopnost sledovat metriky zapojení, jako jsou otevření, odeslání a odrazy, byla obzvláště užitečná pro zdokonalení strategie a pochopení chování publika.
Oceňuji, jak e-mailové šablony HubSpot zefektivňují opakující se úkoly a pomáhají zajistit konzistentní branding v celé komunikaci. Schopnost sledovat metriky zapojení, jako jsou otevření, odeslání a odrazy, byla obzvláště užitečná pro zdokonalení strategie a pochopení chování publika.
Naučte se, jak využívat umělou inteligenci v zákaznickém servisu:
11. Richpanel (nejlepší pro e-commerce značky, které chtějí snížit náklady na podporu)
Když značka správně personalizuje, zákazníci si toho všimnou. Ve skutečnosti mají společnosti, které v tom vynikají, o 71 % větší šanci na silnější loajalitu. Ale udržet osobní přístup k zákazníkům je snazší říct než udělat, zejména když týmy podpory každý den zpracovávají velké objemy požadavků.
Richpanel vám tuto práci trochu usnadní.
Díky kombinaci samoobslužných možností a inteligentní automatizace pomáhá značkám v oblasti elektronického obchodování vyřizovat běžné dotazy a zároveň dává agentům prostor pro navazování smysluplnějších kontaktů se zákazníky.
Nejlepší funkce Richpanel
- Poskytujte zákaznickou podporu založenou na umělé inteligenci s automatizací a samoobslužnými procesy.
- Spravujte konverzace prostřednictvím e-mailu, chatu, sociálních sítí, SMS a telefonu z jedné schránky.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí botů, přiřazování úkolů a odpovědí založených na umělé inteligenci.
- Nabízejte pokročilé reporty o konverzacích, aktivitách týmu a dopadu na tržby.
- Přizpůsobte si pracovní postupy pomocí nástroje pro tvorbu bez kódování a značkového centra nápovědy.
Omezení Richpanel
- Vyžaduje čas a podporu pro nastavení složitých samoobslužných procesů.
- Funkce pro podniky, jako je více obchodů a značek, jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
- Možnosti reportování jsou rozsáhlé, ale zpočátku mohou působit trochu nepřehledně.
Ceny Richpanel
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Pro Max: 99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Richpanel
- G2: 4,7/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Richpanel
Tato recenze G2 sdílela:
Richpanel zcela změnil způsob, jakým chápeme a komunikujeme s našimi zákazníky. Způsob, jakým konsoliduje zákaznická data z různých zdrojů a kanálů, je revoluční.
Richpanel zcela změnil způsob, jakým chápeme a komunikujeme s našimi zákazníky. Způsob, jakým konsoliduje zákaznická data z různých zdrojů a kanálů, je revoluční.
📖 Přečtěte si také: Šablony mapy zákaznické cesty zdarma
12. Pipedrive (nejlepší pro prodejní týmy, které chtějí mít přehled o každé transakci)
Když váš prodejní tým žongluje s desítkami potenciálních zákazníků, je snadné, aby něco uniklo vaší pozornosti. Pipedrive vám pomůže tím, že vše uchovává na jednom místě.
Od následných kroků po prognózy poskytuje vašemu týmu jasný přehled o každé transakci a o tom, co vyžaduje pozornost. Díky jednoduchému vizuálnímu přehledu a přátelským upozorněním AI vám Pipedrive usnadní správu prodejního procesu i v těch nejrušnějších dnech.
Co ho odlišuje, je jeho zaměření. Pipedrive se nesnaží být univerzálním nástrojem. Pomáhá prodejním týmům zůstat organizovanými, automatizovat jejich úkoly a uzavírat více obchodů bez zbytečných komplikací.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Organizujte a sledujte obchody pomocí vizuálního znázornění fází prodejního procesu.
- Automatizujte následné kroky a připomenutí pro potenciální zákazníky a úkoly.
- Získejte přístup k přehledným zprávám, prognózám a informacím o výkonu.
- Integrujte s více než 500 aplikacemi, včetně e-mailových a komunikačních nástrojů.
- Pro větší flexibilitu použijte doplňky jako LeadBooster a Smart Docs.
Omezení Pipedrive
- Pokročilé zprávy a prognózy jsou k dispozici pouze u tarifů vyšší úrovně.
- Telefonická podpora je k dispozici pouze u prémiových předplatných.
Ceny Pipedrive
- Lite: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 34 $/měsíc na uživatele
- Premium: 64 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 560 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o Pipedrive
Tato recenze Capterra zdůraznila:
Můžete si vyhledat potenciálního zákazníka a zjistit barvu jeho očí, oblíbené jídlo, kde jste se setkali, a dokonce si zapsat poznámku s důležitými detaily z vašeho rozhovoru, které můžete využít při příštím setkání.
Můžete si vyhledat potenciálního zákazníka a zjistit barvu jeho očí, oblíbené jídlo, kde jste se setkali, a dokonce si zapsat poznámku s důležitými detaily z vašeho rozhovoru, které můžete využít při příštím setkání.
13. Churn360 (nejlepší pro týmy SaaS zaměřené na retenci zákazníků a získávání poznatků)
Odchod zákazníků je tichou obavou každé společnosti SaaS. Churn360 přichází s jasným posláním: pomáhat týmům včas rozpoznat varovné signály a budovat silnější vztahy se svými zákazníky.
Tento nástroj to umožňuje tím, že poskytuje manažerům úspěchu úplný přehled o každém účtu, sleduje skóre zdraví a usnadňuje přijetí opatření, než bude příliš pozdě.
Tato platforma vyniká zejména promyšlenými analytickými funkcemi a způsobem, jakým shromažďuje zákaznická data z různých zdrojů.
Nejlepší funkce Churn360
- Sledujte skóre spokojenosti zákazníků a jejich zapojení v reálném čase.
- Segmentujte zákazníky na základě chování a trendů v zapojení.
- Nastavte si vlastní dashboardy pro sledování klíčových metrik zákaznické zkušenosti.
- Odesílejte personalizované kampaně a zákaznické průzkumy
- Integrujte jej s CRM systémy a shromažďujte údaje o zákaznících do jednoho přehledu.
Omezení Churn360
- Omezená automatizace ve srovnání s jinými nástroji pro úspěch zákazníků
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat rozhraní za složité.
- Funkce pro vytváření reportů mohou být pro pokročilé potřeby příliš základní.
Ceny Churn360
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Churn360
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Churn360
Recenze Capterra uvádí:
Churn360 pomáhá snížit odchod zákazníků, protože vám dá vědět, kteří zákazníci jsou ohroženi. To znamená, že můžeme spravovat více zákazníků, než bychom mohli bez Churn360, a tím zvýšit naše příjmy.
Churn360 pomáhá snížit odchod zákazníků, protože vám dá vědět, kteří zákazníci jsou ohroženi. To znamená, že můžeme spravovat více zákazníků, než bychom mohli bez Churn360, a tím zvýšit naše příjmy.
Další nástroje pro monitorování zákazníků
Většina nástrojů pro monitorování zákazníků vyniká v jedné oblasti, ať už se jedná o sledování relací, analýzu produktů, sběr zpětné vazby nebo informace o úspěchu zákazníků.
Když však týmy musí přecházet mezi několika aplikacemi, aby získaly ucelený přehled, ztrácí se kontext, opomíjí se následné kroky a skutečný příběh zákazníka zůstává neúplný.
Právě v tomto ohledu se ClickUp odlišuje jako první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě ✅.
Místo sledování různých částí zákaznické cesty v několika nesouvislých nástrojích, což vede k roztříštěnosti práce, ClickUp vše sjednocuje do jednoho přizpůsobivého pracovního prostoru. Od zaznamenávání zpětné vazby od zákazníků a sledování hodnocení spokojenosti až po automatizaci následných kroků a synchronizaci aktualizací CRM – ClickUp poskytuje vašemu týmu strukturovaný, ale flexibilní způsob sledování a správy každé interakce se zákazníky.
Podívejme se na podrobnosti a zjistěme, jak můžete vylepšit své pracovní postupy v oblasti monitorování zákazníků:
Zaznamenávejte problémy a zpětnou vazbu od zákazníků pomocí formulářů a úkolů ClickUp
Formuláře a úkoly jdou v ClickUp ruku v ruce.
Řekněme, že váš tým podpory chce jednoduchý způsob, jak mohou zákazníci zaznamenávat problémy. Můžete nastavit formulář ClickUp, který každé odeslání promění v úkol ve vaší pipeline podpory.
ClickUp Tasks usnadňuje přiřazování odpovědnosti, sledování pokroku a zajišťuje, že nic neunikne vaší pozornosti. Pokud klient ve formuláři zpětné vazby ohodnotí svou zkušenost špatně, ClickUp to může označit jako úkol pro následné kroky pro account manažera.
Týmy zabývající se onboardingu mohou dělat totéž a proměnit každý krok v sledovatelný úkol, od úvodních hovorů až po předávací schůzky.
Toto jednoduché propojení mezi formuláři a úkoly udržuje vaše pracovní postupy v chodu a zajišťuje, že každý kontakt se zákazníkem je sledován.
📖 Přečtěte si také: Šablony průzkumu spokojenosti zákazníků zdarma
Udržujte interní konverzace přehledné díky ClickUp Comments a ClickUp Chat
ClickUp vám nabízí dva způsoby komunikace v reálném čase: komentáře na úrovni úkolů a týmový chat. Každý z nich má v pracovních postupech monitorování zákazníků svůj specifický účel.
Použijte funkci ClickUp Assign Comments, pokud chcete zaznamenat diskuse související s konkrétním zákaznickým úkolem.
📌 Příklad: Pokud ticket podpory vyžaduje zásah technika, agent může přímo komentovat úkol, označit příslušného vývojáře a zdokumentovat kroky k vyřešení. Každá aktualizace zůstává připojena k úkolu, takže pokud se případ později eskaluje, mohou všichni zúčastnění zobrazit celou historii, aniž by museli hledat e-maily.
ClickUp Chat naopak funguje jako sdílený kanál pro konverzace v reálném čase v rámci celého týmu.
Představte si situaci, kdy týmy správy účtů a podpory potřebují rychlou synchronizaci, když klíčový účet nahlásí problém. Namísto zahájení samostatného vlákna nebo zprávy se mohou přímo zapojit do pracovního prostoru, určit další kroky a okamžitě přiřadit úkoly nebo následné kroky.
Vytvářejte přehledy o stavu zákazníků pomocí ClickUp Dashboards
Pro týmy zákaznické podpory, produktové manažery a vedoucí pracovníky podpory často znamená předcházení rizikům mít k dispozici správná data, aniž by museli prohledávat roztříštěné zprávy.
Dashboardy ClickUp vám poskytují přehledný a přizpůsobitelný pohled na metriky zákazníků, které skutečně hýbou světem.
Můžete snadno získat klíčové informace, jako jsou rizikové účty, trendy spokojenosti nebo termíny následných opatření, aniž byste potřebovali datového analytika.
📌 Příklad: Manažer úspěchu SaaS může vytvořit dashboard, který v reálném čase zobrazuje skóre spokojenosti zákazníků pod určitou hranicí, živou zpětnou vazbu NPS a zpožděné úkoly onboardingového procesu. Namísto přepínání mezi nástroji získají jediný přehled, který jim pomůže zasáhnout dříve, než se problémy vyhrotí.
Udržujte plynulý tok zákaznických upozornění a úkolů pomocí automatizací ClickUp a agentů AI
ClickUp Automations pomáhá týmům rychle reagovat bez zbytečné administrativní zátěže. Představte si následující situaci: zdravotní skóre klienta klesne pod stanovenou hranici, která je sledována prostřednictvím vlastního pole.
ClickUp může automaticky vytvořit úkol pro account manažera, informovat vedoucího podpory a dokonce odeslat aktualizaci do Slacku. Můžete také nastavit připomenutí pro obnovení, sledování průzkumů nebo označit tikety, které zůstávají příliš dlouho bez odpovědi.
ClickUp Brain a ClickUp Agents usnadňují celý proces vašemu týmu. Pomáhají shromažďovat aktualizace od zákazníků, navrhují, co byste mohli udělat dál, a dokonce odpovídají na rychlé dotazy týkající se vašich účtů – přímo v ClickUp.
💡 Tip pro profesionály: Brain MAX je váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí, který činí monitorování zákazníků chytřejším a efektivnějším. Díky hluboké integraci s vaším CRM, e-maily, support tickety a nástroji pro správu projektů Brain MAX nepřetržitě sleduje interakce se zákazníky, zpětnou vazbu a zapojení v reálném čase. Využívá několik předních modelů umělé inteligence k analýze konverzací, označování změn nálady a odhalování důležitých trendů, jako jsou opakující se problémy nebo příležitosti s vysokou hodnotou, abyste mohli reagovat proaktivně.
Můžete použít funkci převodu řeči na text, abyste rychle zaznamenali aktualizace zákazníků, diktovali následné akce nebo požádali Brain MAX o souhrn nedávných aktivit zákazníků. Tento software automaticky organizuje tyto informace, propojuje je se správnými účty nebo projekty a může dokonce spouštět automatizace, jako je zasílání připomínek pro následné akce nebo eskalace urgentních problémů. Díky kontextovým informacím a inteligentním oznámením vám Brain MAX zajistí, že nikdy nezmeškáte důležitý moment v interakci se zákazníkem, a pomůže vám poskytovat lepší služby, včas odhalit rizika a budovat silnější vztahy.
Propojte ClickUp se svým CRM a podpůrnými nástroji
Díky více než 1000 integracím se ClickUp stává ještě užitečnějším pro váš tým a jeho stávající pracovní postupy.
Pokud váš tým používá Intercom, Zendesk nebo HubSpot, můžete synchronizovat data tak, aby konverzace se zákazníky, aktualizace obchodů nebo žádosti o podporu proudily přímo do ClickUp.
📌 Příklad: Když je v Zendesk vytvořen ticket, může se v ClickUp zobrazit odpovídající úkol pro sledování a spolupráci týmu. Tímto způsobem týmy pracují se stejnými informacemi.
Šablona CRM od ClickUp jde ještě o krok dál a poskytuje týmům strukturovaný, připravený pracovní prostor pro správu vztahů se zákazníky od prvního kontaktu až po obnovení.
Skutečná hodnota? Odstraňuje rušivé vlivy. A takto to funguje:
- Centralizujte potenciální zákazníky, kontakty a obchodní příležitosti v jednom organizovaném pracovním prostoru, aby týmy měly vždy k dispozici kompletní kontext zákazníků.
- Upřednostňujte úkoly podle fáze prodeje a potřeb zákazníků a zajistěte, aby vám neunikla žádná příležitost ani následná akce.
- Propojte kontaktní údaje, konverzace a aktualizace přímo s úkoly a zajistěte tak hladkou spolupráci mezi týmy prodeje, podpory a účtů.
👀 Zajímavost: Obchodníci jako IKEA pozorovali, jak se zákazníci pohybují po obchodě, a zjistili, že dlouhé, klikaté cesty zvyšují viditelnost produktů – offline příklad monitorování zákaznické cesty, který ovlivnil design obchodů po celém světě.
Další užitečné nástroje
Zde jsou tři další nástroje pro monitorování zákazníků, které pomáhají se sledováním chování a úspěchem zákazníků:
- Amplitude: Pomáhá týmům porozumět chování uživatelů, retenci a konverzi pomocí pokročilé kohortové analýzy.
- Freshdesk: Nabízí ticketing, omnichannelovou podporu a automatizaci založenou na umělé inteligenci, což je ideální pro zjednodušení pracovních postupů podpory.
- Heap: Automaticky zaznamenává všechny interakce uživatelů na vašem webu nebo v aplikaci bez ručního označování událostí.
Proměňte kontaktní body se zákazníky na kontrolní body ClickUp
Skvělý servis spočívá spíše v tom, že si všimnete problémů dříve, než nastanou, než v jejich řešení.
To vše vám pomohou zajistit nástroje pro monitorování zákazníků. Umožní vám rozpoznat vzorce, odhalit včasné známky odchodu zákazníků a skutečně pochopit, co od vás vaši zákazníci potřebují.
Se správnými nástroji se spojíte. Právě v tomto ohledu se ClickUp tiše odlišuje. 🌟
ClickUp je flexibilní prostor, kde týmy pracující se zákazníky mohou sledovat zpětnou vazbu, sledovat problémy, automatizovat následné kroky a spolupracovat, aniž by ztratily přehled o celkové situaci.
Pokud jste připraveni sjednotit monitorování a sledování zákazníků pod jednou střechou, zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!
Často kladené otázky
Mezi nejlepší softwarové možnosti pro správu zákazníků patří Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, Monday Sales CRM, Insightly a Bitrix24. Tyto platformy nabízejí řadu funkcí, jako je správa prodejního procesu, komunikace s klienty, automatizace pracovních postupů a integrace. Správná volba závisí na velikosti vaší firmy a konkrétních potřebách. Například Salesforce je známý svými robustními funkcemi a integracemi, zatímco HubSpot CRM a Zoho CRM jsou oblíbené díky svým uživatelsky přívětivým rozhraním a bezplatným tarifům.
CRM (Customer Relationship Management) se zaměřuje na řízení interakcí společnosti se stávajícími a potenciálními zákazníky, včetně prodeje, marketingu a podpory. CSM (Customer Success Management) se naopak zaměřuje na to, aby zákazníci dosáhli požadovaných výsledků s vaším produktem nebo službou. Zatímco CRM se zabývá organizací a sledováním vztahů a dat, CSM je proaktivní a zaměřuje se na zapojení, školení a maximalizaci hodnoty a retence zákazníků.
Mezi nejlepší aplikace pro sledování klientů patří ClickUp, HubSpot CRM, Zoho CRM a Pipedrive. HubSpot CRM nabízí centralizovanou platformu pro správu kontaktů, obchodů a úkolů s funkcemi, jako je sledování e-mailů a plánování schůzek. Zoho CRM poskytuje automatizaci prodeje a multikanálovou komunikaci, zatímco Pipedrive je známý svým vizuálním řízením prodejního procesu. ClickUp sdružuje všechny vaše nástroje do jednoho centralizovaného pracovního prostoru, takže vše zůstává pohromadě.
Ano, existuje několik bezplatných CRM řešení. ClickUp nabízí trvale bezplatný tarif s funkcemi umělé inteligence. HubSpot CRM nabízí robustní bezplatnou verzi s funkcemi správy kontaktů, sledování e-mailů a živého chatu. Zoho CRM poskytuje bezplatný tarif pro až tři uživatele, včetně správy potenciálních zákazníků a obchodních příležitostí. Bitrix24 také nabízí bezplatný tarif s CRM, správou úkolů a komunikačními nástroji, i když se může vyznačovat strmější křivkou učení.