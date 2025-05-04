10 bezplatných šablon pro průzkum spokojenosti zákazníků

Jsou vaši zákazníci spokojeni?
Mnoho firem předpokládá, že poskytuje skvělé služby, dokud negativní recenze nebo klesající tržby neprozradí pravdu.
Dobře navržený průzkum spokojenosti zákazníků tuto mezeru vyplňuje a poskytuje vám přímý vhled do toho, co funguje a co je třeba zlepšit. Vytvoření správných otázek však vyžaduje čas a špatně strukturovaný průzkum může vést k nejasné nebo zavádějící zpětné vazbě.
Právě k tomu slouží šablony průzkumu spokojenosti zákazníků! Zjednodušují proces a zároveň zajišťují, že získáte jasné a využitelné odpovědi.
V tomto článku se podíváme na nejlepší šablony průzkumu zákaznických služeb.
🔎 Věděli jste, že... První zaznamenaná stížnost zákazníka na světě pochází z roku 1750 př. n. l.! Nespokojený kupující jménem Nanni napsal stížnost na hliněnou tabulku poté, co od obchodníka obdržel měděnou rudu nízké kvality. 📜
Co jsou šablony průzkumu spokojenosti zákazníků?
Šablona průzkumu zákaznických služeb je předem navržený dotazník, který slouží k měření spokojenosti zákazníků s produktem, službou nebo celkovou zkušeností.
Tyto šablony slouží jako šablony pro zpětnou vazbu a poskytují strukturovaný způsob sběru zpětné vazby od zákazníků. Pomohou vám identifikovat silné stránky, řešit problematické body, provádět průzkumy mezi uživateli a zlepšovat vztahy se zákazníky.
Místo toho, abyste vytvářeli průzkum od nuly, získáte pečlivě připravené otázky přizpůsobené různým odvětvím a cílům. Některé se zaměřují na pomoc při pochopení spokojenosti zákazníků, zatímco jiné se zaměřují na konkrétní oblasti, jako je kvalita produktů, zákaznická podpora, KPI zákaznické zkušenosti nebo snadnost použití.
Průzkumy spokojenosti zákazníků jsou k dispozici v několika formátech, včetně otázek s výběrem odpovědí, hodnotících škál (například Net Promoter Score a Customer Effort Score) a otevřených otázek pro získání podrobných informací.
Co dělá šablonu průzkumu spokojenosti zákazníků dobrou?
Dobrá šablona průzkumu zákaznických služeb neslouží pouze ke sběru odpovědí, ale pomáhá vám měřit spokojenost zákazníků a odhalit, co v zákaznické cestě funguje (a co ne).
Toto je to, co dělá šablonu průzkumu výjimečnou:
- Jasné a stručné otázky: Matoucí průzkumy vedou k matoucím odpovědím. Ujistěte se, že šablona obsahuje jednoduché, dobře formulované otázky průzkumu spokojenosti zákazníků, které přinesou lepší odpovědi.
- Vyvážené typy otázek: Použijte šablonu, která nabízí kombinaci otázek s výběrem odpovědí, Likertovy stupnice a otevřených otázek. To vám pomůže získat přehled o různých aspektech zákaznické zkušenosti, od vlastností produktu po kvalitu služeb.
- Stručnost je klíčová: Nikdo nemá rád nekonečné online průzkumy. Nejlepší šablony usnadňují získávání zpětné vazby tím, že respektují čas zákazníků a soustředí se pouze na podstatné otázky.
- Logický průběh: Průzkum by měl působit přirozeně. Zajistěte, aby šablona průzkumu spokojenosti zákazníků začínala obecně a poté se zabývala konkrétními aspekty, jako je podpora, snadnost použití nebo vlastnosti produktu.
- Praktické poznatky: Data jsou užitečná pouze tehdy, pokud vedou ke změnám. Dobře strukturovaná šablona promění odpovědi v praktickou zpětnou vazbu, která pomůže firmám zlepšovat se a růst.
10 nejlepších šablon pro průzkum spokojenosti zákazníků
Zde je 10 nejlepších šablon průzkumu spokojenosti zákazníků od ClickUp, aplikace pro práci, která revolučním způsobem mění způsob, jakým týmy spravují projekty, dokumenty a komunikaci – vše na jedné jednotné platformě. Díky využití síly umělé inteligence nové generace ClickUp zrychluje pracovní postupy a umožňuje vám hladce shromažďovat a analyzovat zpětnou vazbu od zákazníků:
1. Šablona spokojenosti zákazníků ClickUp
Získávání upřímné zpětné vazby od zákazníků by nemělo být obtížné, a díky této šabloně průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp je to snadné.
Šablona pomáhá shromažďovat údaje o spokojenosti zákazníků v různých bodech kontaktu během jejich cesty. Obsahuje různé pohledy, jako je pohled respondentů, formulář průzkumu spokojenosti zákazníků a pohled na hodnocení znalostí, a má uživatelsky přívětivé rozvržení, které usnadňuje vyhodnocení cenné zpětné vazby.
Proč se vám bude líbit:
- Ušetřete čas díky připravenému průzkumu a přizpůsobte otázky tak, aby odpovídaly potřebám vaší firmy.
- Shromažďujte zpětnou vazbu pomocí vlastních polí, jako jsou užitečnost, srozumitelnost, zpětná vazba a zda byl problém vyřešen.
- Pomocí zobrazení seznamu respondentů můžete zákazníky seskupit podle toho, zda byly jejich problémy vyřešeny, a pomocí zobrazení hodnocení znalostí získáte jasný přehled o kvalitě zpětné vazby.
Ideální pro: Podniky, které chtějí získat přehled o zkušenostech svých stávajících zákazníků a zlepšit jejich spokojenost.
💡 Tip pro profesionály: Formulář průzkumu spokojenosti zákazníků automaticky zaznamenává údaje o respondentech a jejich zpětnou vazbu. Chcete, aby byl váš formulář ještě chytřejší? Použijte podmíněnou logiku zobrazení formuláře k zobrazení nebo skrytí otázek na základě předchozích odpovědí, aby byl průzkum relevantní a poutavý!
Zde je stručný přehled toho, jak používat podmíněnou logiku v ClickUp:
2. Šablona pro správu zákaznického servisu ClickUp
Udržet zákazníky spokojené znamená víc než jen řešit problémy; znamená to poskytovat plynulý a bezproblémový zážitek. Šablona ClickUp pro správu zákaznického servisu pomáhá týmům spravovat žádosti o podporu, sledovat interakce se zákazníky a zajistit, že žádný problém neunikne.
Vše od zpětné vazby zákazníků po servisní úkoly je organizováno na jednom místě. Ať už se jedná o vyřizování dotazů, stížností nebo následných kroků, jedná se o nástroj pro udržení zákazníků, který posílí vaši podporu!
Proč se vám bude líbit:
- Připravte si předem formuláře žádostí o zákaznický servis pomocí Form View.
- Sledujte požadavky na podporu a hodnocení spokojenosti přehledným způsobem.
- Zlepšete dobu odezvy díky spolupráci s různými týmy a odděleními, abyste mohli lépe řešit problémy, které zákazníci vnímají.
Ideální pro: Týmy podpory a firmy, které chtějí zvýšit efektivitu zákaznického servisu.
🧠 Zajímavost: 89 % zákazníků pravděpodobně nakoupí znovu, pokud budou mít pozitivní zkušenost se službami!
3. Šablona ClickUp Client Success
Šablona ClickUp Client Success pomáhá vašim týmům sledovat cesty zákazníků, budovat vztahy a zajistit, aby klienti co nejlépe využívali váš produkt nebo službu.
Místo uspořádávání dat do tabulek nebo roztroušených poznámek šablona organizuje interakce s klienty, následné kroky a klíčové milníky pomocí automatizace, integrace a kontrolních seznamů.
Proč se vám bude líbit:
- Sledujte pokrok klientů, organizujte interakce s klienty a snadno provádějte následné kontroly.
- Zaznamenejte a sdílejte klíčové úspěchy s klienty pomocí veřejných nebo soukromých odkazů pro sdílení.
- Šablonu můžete otevřít v šesti zobrazeních, například Client Success Playbook (Příručka pro úspěch klienta), Feedback Form (Formulář pro zpětnou vazbu), Renewal (Obnova) a Engagement (Zapojení).
Ideální pro: Firmy a týmy zaměřené na poskytování výjimečných zákaznických zkušeností a budování dlouhodobých vztahů.
💡 Tip pro profesionály: V ClickUp použijte zobrazení Client Success Playbook View k uložení osvědčených postupů a zobrazení Feedback Form View k shromažďování podnětů pro zlepšení. Sledujte obnovení pomocí zobrazení Renewal View a sledujte interakce se zákazníky pomocí zobrazení Engagement View, abyste odhalili příležitosti k růstu, než vám uniknou!
4. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu od klientů ClickUp
Získávání upřímné zpětné vazby by nemělo být hádáním. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp usnadňuje firmám shromažďování cenných informací, aniž by zákazníky zahlcovala.
Ať už jde o vlastnosti produktu, kvalitu služeb nebo celkovou zákaznickou zkušenost, šablona vám pomůže položit správné otázky v průzkumu a poskytne zákazníkům platformu, kde mohou vyjádřit své názory.
Proč se vám bude líbit:
- Zjistěte, které služby vyžadují zlepšení a které jsou vysoce doporučované, pomocí zobrazení hodnocení služeb.
- Analyzujte výkonnost svého týmu pomocí zobrazení hodnocení poskytovatelů.
- Proměňte zpětnou vazbu v reálná vylepšení tím, že ji převedete na úkoly.
Ideální pro: Podniky, které chtějí získat přehled o zkušenostech stávajících zákazníků a vylepšit své produkty nebo služby.
🎁 Bonus: Sbírejte, organizujte a zefektivňujte data bez námahy pomocí formulářů ClickUp. Shromažďujte informace, sledujte požadavky, automatizujte pracovní postupy a přeměňujte odpovědi na úkoly, abyste se nezastavili pouze u sběru zpětné vazby.
Formuláře ClickUp vám umožňují:
- Automatizujte pracovní postupy tím, že odpovědi z formulářů okamžitě proměníte v akční úkoly ⚙️
- Přizpůsobte formuláře tak, aby odpovídaly stylu vaší značky, včetně písma, pozadí a obrázků na obálce 🎨
- Přidejte vlastní pole a sbírejte přesně ty údaje, které potřebujete, od jednoduchých textových záznamů až po nahrávání souborů 🛠️
- Spolupracujte se svým týmem nebo klienty a sledujte odpovědi v reálném čase 🤝🏻
- Připojte se k AI a generujte souhrny názorů zákazníků 🤖
V tomto krátkém videu se dozvíte, jak používat formuláře ClickUp pro účely přijímání dat:
5. Šablona ClickUp Voice of the Customer
Naslouchání zákazníkům je klíčem k vybudování značky, kterou si zamilují! Šablona ClickUp Voice of the Customer vám pomůže zaznamenávat a analyzovat zpětnou vazbu zákazníků, abyste mohli vylepšovat produkty, služby a celkovou zákaznickou zkušenost.
Uspořádejte zpětnou vazbu na jednom místě a identifikujte trendy, na základě kterých můžete přijmout opatření. Získejte hlubší pochopení preferencí a potřeb zákazníků a provádějte informovaná vylepšení produktů.
Proč se vám bude líbit:
- Spravujte a udržujte si klienty zlepšením řízení jejich projektů.
- Využijte různé vlastní atributy, jako jsou potřeby zákazníků, zdroj VoC a řešení, k vizualizaci zpětné vazby.
- Pomocí zobrazení tabule můžete vstupy roztřídit podle zdroje VoC a identifikovat podobnosti nebo rozdíly.
Ideální pro: Firmy, které chtějí měřit spokojenost zákazníků a zlepšovat jejich zkušenosti.
6. Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp
Otevřená a bezproblémová komunikace má zásadní vliv na zákaznickou zkušenost. Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky od ClickUp je ideální pro firmy, které chtějí shromažďovat dotazy, žádosti o podporu a obecné zpětné vazby.
Sledujte dotazy zákazníků, shromažďujte data z různých zdrojů a organizujte kontaktní informace, abyste se svými zákazníky mohli snadno spojit pomocí této šablony. Upřednostňujte požadavky zákazníků přidáním vlastních stavů k úkolům, jako jsou blokované, dokončené, v kontrole a nové požadavky.
Proč se vám bude líbit:
- Zlepšete dobu odezvy a komunikaci se zákazníky.
- Pravidelně kontrolujte svůj formulář, zda neobsahuje nové zpětné vazby, a to nastavením připomenutí.
- Shrňte všechny kontaktní informace pomocí přehledu kontaktů.
Ideální pro: Firmy, které chtějí zlepšit efektivitu komunikace se zákazníky.
Poslechněte si, co o ClickUp říká Philip Storry , senior systémový administrátor ve společnosti SYZYGY:
Koordinace ve společnosti SYZYGY se zlepšila ve všech oblastech. Nejlepším příkladem je náš proces přijímání nových zaměstnanců, který vyžaduje koordinaci mezi čtyřmi odděleními – personálním, finančním, IT a technickým. Použití šablony a formuláře nám umožnilo rychle zaznamenat podrobnosti o novém zaměstnanci, který nastoupil do naší organizace, a poté vytvořit úkol s podúkoly přidělenými každému oddělení pro požadovanou práci.
7. Šablona pro analýzu potřeb zákazníků ClickUp
Chcete získat podrobné informace o očekáváních vašich zákazníků? Šablona ClickUp pro analýzu potřeb zákazníků je přesně to, co hledáte! Umožní vám podrobně prozkoumat očekávání, problémy a priority zákazníků. Pomocí systematického přístupu můžete analyzovat zpětnou vazbu, odhalit trendy a přizpůsobit produkty nebo služby tak, aby odpovídaly skutečným potřebám.
Spravujte potřeby zákazníků pomocí vlastních polí, jako je odkaz na hodnotící formulář, přílohy, odkaz na data a popis projektu. Ať už jde o vylepšení funkcí produktu, zdokonalení podpory nebo optimalizaci zákaznické cesty, tento nástroj vám pomůže soustředit se na to, co je nejdůležitější.
Proč se vám bude líbit:
- Vytvářejte projekty podle potřeb jednotlivých zákazníků a přímo jim přiřazujte členy týmu.
- Rozložte očekávání zákazníků pomocí strukturovaného přístupu.
- Na základě výsledků průzkumu identifikujte nedostatky v produktech, službách nebo podpoře.
Ideální pro: Podniky, které chtějí získat přehled o potřebách stávajících zákazníků a vytvořit řešení, která splní jejich očekávání.
📮 ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozepsaný ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací namísto toho, aby se věnovaly práci.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací kolem práce“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
8. Šablona Likertovy stupnice ClickUp
Šablona ClickUp Likert Scale je ideálním způsobem, jak změřit názory, úroveň spokojenosti a celkové hodnocení vašich zákazníků nebo členů týmu.
Pomocí jednoduché stupnice od „rozhodně nesouhlasím“ po „rozhodně souhlasím“ získáte podrobnou zpětnou vazbu k danému tématu, aniž byste respondenty zmátli.
Proč se vám bude líbit:
- Změřte celkové hodnocení konkrétního tématu, produktu, služby nebo zkušenosti.
- Využijte vlastní pole, jako jsou přijatá opatření, eskalace, datový odkaz, popis projektu a další, k získání podrobné zpětné vazby.
- Připojte související soubory nebo dokumenty v sekci Přílohy, abyste poskytli více kontextu.
Ideální pro: Týmy, které chtějí měřit spokojenost zákazníků pomocí snadno analyzovatelných průzkumů.
9. Šablona pro začátečníky ClickUp Likert Scale
Zajímá vás, jak spokojení jsou vaši zákazníci? Šablona ClickUp Likert Scale Beginner Template pomáhá shromažďovat strukturovanou zpětnou vazbu pomocí jednoduchého systému hodnocení.
Místo vágních odpovědí zákazníci hodnotí své zkušenosti na jasné stupnici, což usnadňuje měření spokojenosti zákazníků, sledování jejich nálady a zlepšování zákaznické cesty. Chcete-li shromažďovat smysluplná data, použijte vlastní atributy, jako je například přiměřenost pracovní zátěže, kontaktní číslo a vstřícnost pracovního prostředí.
Proč se vám bude líbit:
- Použijte otázky s Likertovou škálou pro snadné a konzistentní hodnocení.
- Upravte dotazník tak, abyste změnili jeho prvky, přidali nebo odstranili otázky a přizpůsobili jej svým potřebám.
- Identifikujte trendy a vzorce v obdržených zpětných vazbách.
Ideální pro: Organizace, které hledají informace o konkrétním produktu, službě nebo zkušenosti.
💡 Tip pro profesionály: Prohlédněte si zpětnou vazbu od zaměstnanců různých oddělení pomocí zobrazení podle oddělení a získejte souhrn shromážděné zpětné vazby pomocí zobrazení souhrnu průzkumu!
10. Šablona průzkumu spokojenosti s produkty ClickUp
Pokud chcete získat zpětnou vazbu k vašemu novému produktu, použijte šablonu průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp! Tato šablona vám pomůže získat zpětnou vazbu ke všem aspektům vašeho produktu, včetně kvality, ceny, zkušeností s prvním použitím, použitelnosti, zákaznického servisu, zkušeností s nákupem a zkušeností s používáním.
Uspořádejte zpětnou vazbu tak, abyste mohli snadno sledovat trendy a stanovit priority pro zlepšení. Zjistěte, co se vašim zákazníkům líbí a co se jim nelíbí, abyste mohli nastavit směr pro vaše inovace. Navíc shromažďuje přímé informace o funkcích produktu, použitelnosti a celkové spokojenosti.
Proč se vám bude líbit:
- Identifikujte běžné problémy a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Sledujte změny v názorech zákazníků v průběhu času.
- Získejte jasný přehled o názorech zákazníků pomocí přehledu celkové spokojenosti.
Ideální pro: Organizace, které chtějí vylepšit vlastnosti svých produktů nebo uvést na trh nové produkty.
🎁 Bonus:
ClickUp pro zákaznický servis zajistí, že váš tým bude organizovaný, pohotový a efektivní, a to vše na jedné výkonné platformě. Díky automatizaci, hladké integraci a spolupráci v reálném čase můžete řešit problémy rychleji a udržet zákazníky spokojené.
Zde je několik tipů, jak s ClickUpem snadno poskytovat výjimečný zákaznický servis:
- Zlepšete spolupráci pomocí sdílených schránek, interních poznámek a správy úkolů, aby vám nic neuniklo 💯
- Automatizujte přidělování ticketů, následné kroky a aktualizace stavu, abyste zkrátili dobu odezvy ✅
- Sledujte výkonnost pomocí přizpůsobených dashboardů, které vám umožní monitorovat míru vyřešených případů, spokojenost zákazníků a pracovní vytížení týmu 📊
Využijte každou odpověď s ClickUp
Výběr správné šablony průzkumu spokojenosti zákazníků má zásadní význam pro získání smysluplných poznatků. Ať už sledujete zákaznickou zkušenost, analyzujete zpětnou vazbu k produktům nebo zlepšujete kvalitu služeb, tyto šablony vám pomohou zefektivnit celý proces.
Od strukturovaných otázek s Likertovou škálou až po podrobné formuláře pro zpětnou vazbu od zákazníků – každá šablona je navržena tak, aby sběr dat byl jednoduchý, efektivní a využitelný.
Hledáte snadný způsob, jak spravovat informace o zákaznících? ClickUp nabízí výkonné funkce a šablony, které vám pomohou udržet pořádek a činit informovaná rozhodnutí.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a vylepšete různé aspekty průzkumů zákaznických služeb!