10 nejlepších softwarů pro správu komunikace se zákazníky v roce 2025

Představte si, že otevřete svou e-mailovou schránku a najdete v ní záplavu e-mailů, textových zpráv a zpráv na sociálních sítích, všechny od zákazníků, kteří naléhavě potřebují vaši pozornost. To jsem zažil!
Připadá mi to jako neustálé balancování, kdy každá zpráva vyžaduje pozornost. I přes veškerou snahu se některé zprávy nevyhnutelně ztratí, což vede k frustraci zákazníků a neustálým obavám, že zklamu svůj tým.
Uvědomil jsem si, že potřebuji efektivnější způsob komunikace se svými zákazníky, a proto jsem pro svou organizaci přešel na software pro správu komunikace se zákazníky (CCM).
Nástroje pro správu komunikace mi pomohly zlepšit komunikaci se zákazníky napříč různými kanály, centralizovat správu dat, vytvořit mapu zákaznické cesty, sledovat interakce se zákazníky a dosáhnout včasného a dokonalého doručení.
Pokud i vy hledáte způsob, jak zlepšit a optimalizovat svůj přístup ke správě komunikace se zákazníky, jste na správném místě. V tomto blogu jsem sepsal 10 nejlepších softwarů CCM, které zvyšují spokojenost zákazníků.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu komunikace se zákazníky?
Při výběru softwaru pro správu komunikace se zákazníky je důležité najít řešení, které do vaší komunikační strategie hladce integruje efektivitu, personalizaci a škálovatelnost. Zde je několik klíčových faktorů, které byste měli zvážit:
- Podpora více kanálů: Hledejte řešení pro správu komunikace se zákazníky, které pomáhá zefektivnit komunikaci napříč různými kanály, jako jsou sociální média, e-maily, textové zprávy a lístky zákaznického servisu.
- Týmová spolupráce: Vyberte platformu, která vám umožní snadnou spolupráci. To pomáhá spravovat pracovní zátěž a rychleji řešit problémy zákazníků.
- Mapování zákaznické cesty: Vyberte si řešení, které sleduje a analyzuje interakce a zkušenosti zákazníků ve všech kontaktních bodech. Díky tomu můžete identifikovat oblasti, ve kterých je třeba zlepšit komunikaci se zákazníky.
- Automatizace: Vyberte si software CCM, který má funkce integrace umělé inteligence, aby automatizoval příchozí a odchozí interakce s vašimi zákazníky a poskytoval rychlé odpovědi zákazníkům.
- Personalizace: Vyberte si nástroj, který vám umožní personalizovat komunikaci. Nejlepší software pro správu komunikace se zákazníky by měl být schopen provádět podrobnou analýzu chování zákazníků, dotazů, profilů a historie interakcí, aby bylo možné vytvářet přizpůsobené zprávy.
10 nejlepších softwarů pro správu komunikace se zákazníky, které můžete použít
Nyní se podívejme na nejlepší platformy pro komunikaci se zákazníky na základě jejich klíčových funkcí, cen, omezení a recenzí zákazníků.
1. ClickUp (nejlepší pro správu komunikace a spolupráci)
Prvním krokem ke zlepšení zákaznické zkušenosti je efektivní správa zákaznických dat. To jsem se naučil tvrdou cestou. V minulosti se můj tým spoléhal na nepřesná a neúplná zákaznická data a my jsme se divili, proč naši zákazníci nejsou tak nadšení nebo vstřícní, jak jsme očekávali.
S pomocí ClickUp jsem konečně překonal výzvu v oblasti správy klientů. Řešení CRM od ClickUp zjednodušuje správu zákaznických dat vytvořením centrální databáze, kde mohu zobrazit všechny interakce a dotazy zákazníků.
Pomáhá mi vizualizovat vztahy s klienty, zasílat aktualizace projektů pro klientské reporty a zapojovat zákazníky – a to vše prostřednictvím jedné platformy.
Další užitečnou funkcí pro efektivní komunikaci se zákazníky a splnění jejich očekávání je integrace e-mailů ClickUp. Pomáhá mi odesílat a přijímat e-maily od zákazníků přímo v ClickUp, takže mohu vše vyřídit na jednom místě, aniž bych musel přepínat mezi záložkami.
Mohu vytvářet úkoly a označovat členy svého týmu, připojovat k úkolům e-maily pro lepší kontext, odpovídat na oznámení, zasílat zákazníkům aktualizace projektů a automatizovat úkoly.
Řešení ClickUp Customer Service Solution pomáhá mému týmu lépe spravovat pracovní postupy přidáním vlastních polí. Nyní mohou kategorizovat informace na základě klienta, ticketů nebo problémů, aby mohli sledovat a zlepšovat zákaznickou zkušenost a interakce.
Navíc značky pomáhají identifikovat běžné problémy, takže je můžeme prioritizovat. Delegování úkolů se také stalo mnohem snazší, protože k úkolu mohu přidat více příjemců.
ClickUp Brain, AI asistent ClickUp, je dalším důvodem, proč preferuji ClickUp jako platformu pro komunikaci se zákazníky. Používám jej k generování e-mailů zákazníkům, navrhování odpovědí zákazníkům, vytváření zákaznických průzkumů a shrnování zákaznických hovorů.
Přístup, který mi pomohl zlepšit komunikaci s klienty, spočívá v definování profilů zainteresovaných stran, stanovení jasných komunikačních pokynů a stanovení komunikačních cílů pomocí šablon komunikačních plánů.
Můžete vyzkoušet šablonu komunikačního plánu ClickUp a vytvořit si praktický komunikační plán. Pomůže vám stanovit komunikační cíle, vypracovat komunikační strategii, vytvořit poutavé zprávy pro zákazníky, identifikovat vhodné komunikační kanály a měřit dopad komunikačních aktivit.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizace dat: Vizualizujte data zákazníků a sledujte jejich celoživotní hodnotu pomocí ClickUp Dashboards, abyste mohli personalizovat komunikaci.
- Automatizace pracovních postupů: Vytvořte automatizované úkoly pro komunikaci se zákazníky pro každou fázi vašeho procesu a přijímejte okamžitá opatření pomocí ClickUp Automations.
- Správa účtů: Vytvořte samostatné složky a seznamy pro různé účty a sdílejte je s příslušným týmem, abyste zefektivnili komunikaci.
- Správa zpětné vazby od zákazníků: Shromažďujte zpětnou vazbu od zákazníků pomocí formulářů ClickUp, abyste zjistili oblasti, které je třeba zlepšit, a převedli odpovědi zákazníků na sledovatelné úkoly.
Integrace s různými kanály: Využijte integraci ClickUp s Intercomem k vytváření automatických úkolů při konverzi potenciálního zákazníka. To pomůže vašemu týmu rychle reagovat na požadavky zákazníků.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou kvůli rozsáhlým funkcím ClickUp potřebovat určitý čas na osvojení si programu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 100 recenzí)
2. Front (nejlepší pro správu komunikace se zákazníky na jednom místě)
Front centralizuje veškerou komunikaci se zákazníky na jednom místě díky funkci Omnichannel Inbox. Nemusíte se bát, že vám uniknou zprávy od zákazníků, protože na Frontu můžete prohlížet a spravovat všechny konverzace z různých komunikačních kanálů, včetně e-mailů, SMS, Instagramu, Slacku a WhatsAppu.
Front automaticky upřednostňuje konverzace se zákazníky, abyste se mohli soustředit na urgentní zprávy napříč více kanály. Jeho funkce reportování klientů poskytuje rychlý přehled aktivních a nových konverzací, což vám pomáhá sledovat efektivitu týmu a lépe alokovat zdroje.
Front také skvěle funguje pro správu a automatizaci pracovních postupů. Automaticky směruje a přiřazuje zprávy různým členům týmu, aby se zkrátila doba řešení.
Nejlepší funkce Front
- Nastavte si připomenutí, abyste se vrátili k chatům, aby žádná zpráva nezůstala bez odpovědi.
- Filtrujte konverzace se zákazníky a soustřeďte se na důležité úkoly.
- Pomocí integrovaných analytických nástrojů můžete sledovat výkonnost týmu a automaticky měřit řadu klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a metrik, jako je například počet zpracovaných zpráv za hodinu, doba odezvy atd.
- Vytvářejte chatboty s umělou inteligencí pro odchozí komunikaci, řešte dotazy zákazníků a okamžitě zlepšujte zákaznickou zkušenost.
Omezení fronty
- Funkce vyhledávání někdy zaostává a zprávy je nutné vyhledávat ručně.
Ceny v přední části
- Zdarma: 7denní zkušební verze
- Starter: 29 $/měsíc na uživatele
- Růst: 79 $/měsíc na uživatele
- Cena: 99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Premier: 229 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Front
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
3. Intercom (nejlepší pro automatizaci komunikace se zákazníky pomocí umělé inteligence)
Intercom je platforma zákaznických služeb založená na umělé inteligenci, která pomáhá implementovat strategii komunikace se zákazníky v reálném čase. Její intuitivní rozhraní kombinuje helpdesk s umělou inteligencí, AI bot a proaktivní podporu, aby poskytovalo nejlepší zákaznickou zkušenost. Platforma také disponuje sdílenou schránkou, která týmům umožňuje spolupracovat na správě e-mailů a zpráv na jedné platformě.
Často používám jeho Business Messenger, funkci živého chatu, k odesílání personalizovaných zpráv pro konverzi a onboardování zákazníků. Nejlepší na používání Intercomu je to, že můj tým dostává všechny hovory od zákazníků do své schránky, takže má k dispozici veškerý kontext a může rychle vyřešit dotazy zákazníků.
Nejlepší funkce Intercomu
- Vytvářejte jednotlivé tikety pro problémy, které mají dopad na více uživatelů.
- Řešte problémy zákazníků pomocí chatu, telefonních hovorů, videohovorů a sdílení obrazovky na základě zkušeností a preferencí zákazníků.
- Okamžitě řešte dotazy zákazníků pomocí chatbota s umělou inteligencí.
- Odesílejte formuláře žádostí prostřednictvím bota nebo přímo ve vašem produktu, abyste zlepšili komunikaci a omezili výměnu e-mailů.
Omezení interkomu
- Procesy směrování a automatizace podpůrných ticketů v Intercomu mohou být složité a jejich konfigurace vyžaduje další úsilí.
- Má omezené možnosti přizpůsobení e-mailů.
Ceny Intercomu
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Essential: 39 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 99 $/měsíc na uživatele
- Expert: 139 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Intercomu
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
4. Respond. io (nejlepší pro konverzi potenciálních zákazníků prostřednictvím chatů)
Respond. io je software pro správu komunikace se zákazníky, který pomáhá získávat nové potenciální zákazníky, přeměňovat je na zákazníky a udržovat si je. Mohu odesílat hromadné aktualizační e-maily, propagační obsah a zpravodaje pro interaktivní komunikaci se stávajícími zákazníky.
Líbily se mi reklamy typu „click-to-chat“ od Respond.io, které potenciálním zákazníkům umožňují kontaktovat nás přímo prostřednictvím reklam. Namísto přesměrování na naše webové stránky se mohu spojit s potenciálními zákazníky a okamžitě je přeměnit na potenciální klienty.
Zaujal mě jeho živý chat s umělou inteligencí a zpracováním přirozeného jazyka. Jeho funkce AI asistenta odesílá automatické odpovědi zákazníkům na základě informací z našeho obsahu podpory.
Nejlepší funkce Respond.io
- Použijte Respond AI k automatickým a okamžitým odpovědím na dotazy zákazníků.
- Vyzvěte AI agenta, aby zákazníkům poskytoval konkrétní odpovědi.
- Získejte souhrny konverzací, abyste identifikovali běžné body zpětné vazby od zákazníků a zlepšili interakce se zákazníky.
- Sledujte konverzace, výkonnost a pracovní vytížení zákaznických agentů v reálném čase.
Omezení Respond. io
- Někteří uživatelé považují platformu za pomalou, zejména při hromadném stahování dat.
- Nepodporuje některé pokročilé funkce, jako je možnost upravovat odeslané zprávy.
Ceny Respond.io
- Zdarma: 7denní zkušební verze
- Starter: 99 $/měsíc, zahrnuje 5 uživatelů
- Růst: 199 $/měsíc, zahrnuje 5 uživatelů
- Pokročilá verze: 349 $/měsíc, zahrnuje 5 uživatelů
Hodnocení a recenze Respond.io
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (10+ recenzí)
5. Help Scout (nejlepší pro poskytování proaktivních zpráv a samoobslužné podpory)
S Help Scoutem je vytváření robustních strategií pro správu zákazníků snadné. Pomáhá spravovat komunikaci napříč různými kanály, jako jsou e-mail a live chat, a zároveň nabízí nástroje pro proaktivní zasílání zpráv a samoobslužnou podporu.
Zároveň spravuje žádosti o podporu, směruje je do organizovaných poštovních schránek a zajišťuje, že každá žádost o podporu je zaznamenána a efektivně vyřízena. Zlepšuje uživatelský komfort tím, že nabízí různé metriky, šablony a soukromé poznámky.
Nejlepší funkce Help Scout
- Nabízejte personalizované zprávy a zákaznickou podporu po analýze profilů zákazníků a historie konverzací.
- Komunikujte se zákazníky v reálném čase prostřednictvím chatu a zajistěte tak okamžité odpovědi na naléhavé dotazy.
- Využijte integrované reporty ke sledování objemu zpráv, spokojenosti zákazníků, doby odezvy a dalších parametrů.
Omezení Help Scout
- Nativně nepodporuje komplexní škálu komunikačních kanálů, jako jsou sociální média nebo SMS.
- Podniky možná budou muset vynaložit čas a prostředky na nastavení integrace podle svých pracovních postupů.
Ceny Help Scout
- Zdarma: K dispozici je zkušební verze
- Standard: 25 $/měsíc na uživatele
- Plus: 50 $/měsíc na uživatele
- Výhody: 65 $/měsíc na uživatele, fakturace ročně
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
6. Zoho Desk (nejlepší pro řízené konverzace se zákazníky)
Zoho Desk zefektivňuje komunikaci s potenciálními zákazníky tím, že transformuje e-maily do organizovaných ticketů. Jeho kontextově bohaté rozhraní poskytuje podrobnosti o zákaznické zkušenosti, historii, minulých interakcích a dalších důležitých datech z jiných aplikací Zoho, což pomáhá agentům poskytovat personalizované a informované odpovědi zákazníkům.
Nabízí také funkci sandboxového prostředí, která usnadňuje testování a práci na vylepšeních a zdokonalení zákaznických služeb, aniž by docházelo k narušení provozu v reálném čase.
Nejlepší funkce Zoho Desk
- Vylepšete zákaznickou samoobslužnou zkušenost prostřednictvím řízených konverzací
- Přesměrujte lístky na příslušná oddělení a usnadněte sledování výkonu agentů, doby odezvy a doby řešení pro každé oddělení.
- Pomocí nástroje Blueprint Builder můžete přizpůsobit každý krok zpracování ticketu, od jeho vytvoření až po uzavření.
Omezení Zoho Desk
- Nemá desktopovou aplikaci.
- Jeho systém pro vystavování lístků neumožňuje přidat daň z prodeje a další poplatky.
Ceny Zoho Desk
- Navždy zdarma
- Standard: 15,55 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 25 $ za uživatele měsíčně
- Podnik: 38,29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Desk
- G2: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
7. Adobe Experience Manager (nejlepší pro vytváření responzivních formulářů)
Adobe Experience Manager je řešení pro tvorbu digitálních dokumentů, které vám umožní snadno navrhovat složité formuláře bez znalosti programování.
Pomáhá mi komunikovat se zákazníky na různých digitálních kanálech díky integraci formulářů do jakékoli aplikace, webové stránky, chatové aplikace a dalších pomocí adaptivních formulářů bez rozhraní.
Automatizovaná funkce „Forms Conversion“ této platformy dokáže rychle převést dávky starších PDF formulářů do formulářů přizpůsobených pro mobilní zařízení.
Nejlepší funkce Adobe Experience Manager
- Optimalizujte a vytvářejte nové formuláře na základě uživatelských vstupů pomocí Adobe Sensei GenAI.
- Vytvářejte a doručujte personalizované dokumenty na základě obchodních pravidel pro hromadnou komunikaci.
- Využijte jeho vizuální přístup typu drag-and-drop a mapování dat bez kódu k sjednocení kritických backendových systémů a datových zdrojů několika kliknutími.
Omezení Adobe Experience Manager
- Mohou nastat problémy s nestabilitou platformy, jako jsou výpadky, poruchy, chyby nebo snížení výkonu.
- Regionální dostupnost zdrojů, jazyková podpora a provozní doba mohou představovat výzvu.
Ceny Adobe Experience Manager
- Ceny přizpůsobené velikosti firmy a odvětví
Hodnocení a recenze Adobe Experience Manager
- G2: 4,4/5 (4+ recenze)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
8. Podium (nejlepší pro zjednodušení procesu reagování na recenze)
Podium je další špičkový software pro správu komunikace se zákazníky, který pomáhá firmám komunikovat se zákazníky prostřednictvím hovorů, textových zpráv, e-mailů, sociálních médií a webových stránek.
Díky funkci AI Employee můžete zákazníkům okamžitě odpovídat a zajistit tak pokračování konverzace prostřednictvím textových zpráv, i když již opustili web. Nejlepší na tomto nástroji je, že odpovídá potenciálním zákazníkům do 30 sekund.
Kdykoli někdo vyplní formulář „Kontaktujte nás“ na webových stránkách společnosti, odešle se mu automatická zpráva, která zahájí komunikační proces.
Nejlepší funkce Podium
- Spravujte a reagujte na recenze z platforem jako Google a Facebook přímo v Podiu.
- Poskytujte personalizované zákaznické zkušenosti pomocí šablon pro vytváření přizpůsobených zpráv.
- Posílejte automatické textové zprávy volajícím, abyste je znovu zaujaly a zajistily, že budou zachyceny všechny potenciální příležitosti.
Omezení Podium
- Přenos potenciálních zákazníků do CRM systémů může být pomalý
- Jeho vyhledávací funkce umožňuje uživatelům vyhledávat staré konverzace pouze na základě jména osoby, se kterou chatovali, což může být nepohodlné.
Ceny Podium
- Základní verze: 399 $/měsíc na uživatele
- Výhody: 599 $/měsíc na uživatele
- Podpis: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení a recenze Podium
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
9. Quadient Inspire (nejlepší pro doručování personalizovaných zpráv v rámci značky)
Quadient Inspire je nástroj pro personalizaci strategií řízení komunikace se zákazníky napříč více kanály.
Inspire Evolve, platforma SaaS pro správu komunikace se zákazníky od společnosti Quadient, má čtyři komponenty, které zjednodušují interakci s klienty:
- Autor obsahu: Použijte jej k vytváření a správě šablon pro hromadnou komunikaci.
- Front Office: Jakmile jsou schváleny šablony pro běžnou komunikaci se zákazníky, zástupci zákaznického servisu použijí údaje o zákaznících k personalizaci obsahu a doručí jej e-mailem nebo ve formátu PDF.
- Generovat: Tato komponenta pomáhá doručovat e-maily a zprávy zákazníkům v dávkách.
- Archiv: Pomáhá ukládat a spravovat staré šablony.
Také se mi líbilo používání Quadient Inspire iForms ke sběru zákaznických dat a personalizaci komunikace se zákazníky. Navíc mi Quadient Inspire Journey pomáhá mapovat zákaznickou cestu a poskytuje podrobné informace o zákaznících, takže mohu upřednostnit ty správné projekty a poskytovat podporu nejvyšší kvality.
Nejlepší funkce Quadient Inspire
- Propojte zákaznická data pomocí inteligentních formulářů, abyste mohli navrhnout komplexní mapu zákaznické cesty a zajistit konzistentní komunikaci se zákazníky.
- Pomocí funkce Quadient Inspire Evolve můžete snadno navrhovat a poskytovat bezpečné, přizpůsobené a kompatibilní komunikace, které odpovídají individuálním požadavkům zákazníků.
- Využijte jeho služby na vyžádání, abyste zajistili, že vaši zákazníci budou kdykoli dostávat personalizované zprávy, a to rychle a spolehlivě.
Omezení Quadient Inspire
- Při práci s velkým množstvím dat může dojít k selhání softwaru.
- Na zařízeních Mac se potýká s problémy s plynulým chodem.
Ceny Quadient Inspire
- Ceny přizpůsobené velikosti firmy a odvětví
Hodnocení a recenze Quadient Inspire
- G2: 4,8/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
10. LiveAgent (nejlepší pro řešení zákaznických ticketů)
Chcete sledovat veškerou příchozí komunikaci od zákazníků a převést ji na tikety pro snazší správu? Vyzkoušejte LiveAgent. Poskytuje robustní systém ticketingu s aplikací pro živý chat, která pomáhá týmu reagovat na zprávy zákazníků a návštěvníků webových stránek v reálném čase.
Můžete také sledovat analytiku zpráv, abyste zjistili časté požadavky nebo zpětnou vazbu od zákazníků, dobu odezvy a další data. Jeho vícejazyčný software pomáhá přizpůsobit chatovací okna ve 40 jazycích.
LiveAgent nabízí funkci monitorování webových stránek, která vám pomůže zjistit, jak návštěvníci procházejí váš web, abyste jim mohli zasílat personalizované pozvánky k chatu.
Nejlepší funkce LiveAgent
- Komunikujte se zákazníky tváří v tvář pomocí integrované funkce videohovorů.
- Využijte jeho systém správy ticketů k převodu požadavků na tickety a jejich distribuci členům týmu pro rychlejší správu komunikace se zákazníky.
- Zpracovávejte požadavky zákazníků z různých kanálů podpory, včetně e-mailu, živého chatu, sociálních sítí, telefonních hovorů, videohovorů, fóra a kontaktních formulářů, na jednom místě.
Omezení LiveAgent
- Má omezenou integraci s obchodními systémy.
- Nenabízí chatboty s umělou inteligencí pro automatické odpovědi na zprávy zákazníků.
Ceny LiveAgent
- Navždy zdarma
- Malý: 9 $/měsíc na uživatele
- Střední: 29 $/měsíc na uživatele
- Velký: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 69 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze LiveAgent
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
Zlepšete komunikaci se zákazníky pomocí ClickUp
Použití řešení CCM je nejlepší způsob, jak zlepšit vztahy se zákazníky, snížit náklady na zákaznický servis a umožnit vašim zaměstnancům soustředit se na klíčové funkce.
Pokud hledáte způsob, jak optimalizovat správu komunikace se svými zákazníky a týmy na jedné platformě, ClickUp je tou správnou volbou. Je navržen tak, aby spravoval jakýkoli typ práce, od zlepšení spolupráce mezi týmy a automatizace komunikace až po zvýšení produktivity a provozní efektivity.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vytvořte pro své zákazníky soudržný systém okamžitých zpráv a budujte s nimi hlubší vztahy napříč všemi kanály.