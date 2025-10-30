Bezplatné šablony plánovače domácího vzdělávání pro organizaci učení vašeho dítěte

„Dneska máme dějepis nebo výtvarnou výchovu?“ Zeptá se vás váš syn v úterý v 11 hodin dopoledne. Mrknete na své poznámky a uvědomíte si, že ani vy si nejste jistí. V jedné záložce prohlížeče máte matematický učební plán, v druhé přírodovědnou jednotku a ve třetí Pinterestovou nástěnku plnou ručních prací.
Domácí vzdělávání přináší svobodu, ale může být také zdrcující, když se zdroje hromadí bez jasného plánu. 📚
Johns Hopkins University uvádí, že ve školním roce 2023–24 zaznamenalo 19 z 21 států, které sdílí data, nárůst počtu žáků v domácím vzdělávání. Vzhledem k tomu, že se pro tuto cestu rozhoduje stále více rodin, roste i poptávka po jednoduchých způsobech, jak organizovat lekce a sledovat pokrok.
V tomto blogovém příspěvku proto prozkoumáme 18 bezplatných šablon plánovače domácího vzdělávání v ClickUp for Students, které vám pomohou převzít kontrolu nad učením vašeho dítěte. 🏁
Co jsou šablony plánovačů domácího vzdělávání?
Šablona plánovače domácího vzdělávání je strukturovaný digitální nebo tisknutelný nástroj, který pomáhá rodičům, lektorům nebo studentům organizovat akademické aktivity doma.
Centralizuje plány lekcí, úkoly, docházku, známky a rozvrhy, což usnadňuje správu denních, týdenních a dlouhodobých cílů. Tyto šablony často obsahují přizpůsobitelné zobrazení, sledování předmětů, nástroje pro psaní s umělou inteligencí a ukazatele pokroku, které zjednodušují plánování školy a vedení záznamů.
Co dělá šablonu plánovače domácího vzdělávání dobrou?
Dobrá šablona plánovače domácího vzdělávání poskytuje kompletní systém pro správu akademických záležitostí, zdrojů a rodinných rutin. Při výběru šablony se zaměřte na následující komponenty:
- Stanoví celkové cíle: Nastíní roční cíle a vytvoří přehled celého roku, aby bylo možné naplánovat rutiny, priority a milníky.
- Organizuje měsíční a týdenní plány: Využívá kalendáře, přehledy a rozvrhy k strukturování lekcí, úkolů a aktivit.
- Podrobnosti o denních lekcích: Rozděluje každý den na konkrétní předměty, úkoly a časové bloky pro hladší průběh.
- Správa učebních plánů a zdrojů: Sleduje knihy, materiály, plánování exkurzí a plány lekcí pro jednotlivé předměty na celý akademický rok.
- Zaznamenává docházku a reflexe: Zaznamenává docházku a umožňuje vám používat stránky pro reflexe k hodnocení pokroku.
- Sleduje cíle a návyky: Sleduje akademický pokrok a osobní rozvoj pomocí trackerů.
- Přizpůsobí se vašim potřebám: Nabízí další stránky pro plánování projektů, studium jednotek nebo přístupy bez školní docházky.
- Podporujte zapojení studentů: Vyzvěte děti, aby pomáhaly plánovat lekce nebo vybírat zdroje, a posilte tak jejich pocit sounáležitosti a zapojení.
🧠 Zajímavost: Charlotte Mason byla britská pedagožka z 19. století, jejíž filozofie dodnes inspiruje mnoho rodin, které se věnují domácímu vzdělávání. Věřila, že krátké lekce jsou lepší než dlouhé, protože pozornost dítěte funguje nejlépe v krátkých intervalech a posiluje se pravidelným cvičením. Její přístup k vytváření „živých knih“ a procházek přírodou byl v té době považován za poměrně radikální.
18 šablon plánovače domácího vzdělávání
Software ClickUp Education Project Management Software vám poskytuje jediné místo, kde můžete zmapovat všechny pohyblivé části domácího vzdělávání. Můžete si načrtnout plány lekcí, sledovat, které úkoly jsou hotové, zaznamenávat hodiny strávené aktivitami a dokonce si zapisovat rychlé reflexe o každodenním učení.
Zde je 18 šablon, které vám pomohou zjednodušit, strukturovat a udržet přehled o školním roce.
1. Šablona plánu lekcí ClickUp
Šablona ClickUp Lesson Plan Template je navržena tak, aby pomáhala pedagogům efektivně vytvářet, spravovat a sledovat plány lekcí pro vysokoškolské kurzy. Začněte tím, že nastíníte témata a materiály, které budou v kurzu probírány, a poté v nástroji definujte jasné cíle a záměry pro každý kurz.
Šablona plánovače domácího vzdělávání vám umožní vytvořit podrobné plány lekcí pro každé téma, včetně aktivit a hodnocení, aby byla zajištěna aktivita studentů. Navíc můžete pravidelně kontrolovat pokrok každého kurzu a včas provádět úpravy.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte každou fázi přípravy lekce pomocí vlastních stavů ClickUp, jako jsou Analýza, Návrh, Vývoj, Implementace a Hodnocení.
- Přizpůsobte si své plány pomocí předem připravených vlastních polí ClickUp, jako jsou Cíle, Úroveň ročníku, Struktura lekce, Hodnotící formuláře a Podrobné poznámky.
- Prohlédněte si svůj učební plán z různých úhlů pomocí přizpůsobených zobrazení ClickUp, jako jsou Plány lekcí, Fáze ADDIE a Průvodce pro začátečníky.
- Ušetřete čas díky integrovaným automatizacím ClickUp, které posouvají úkoly vpřed podle postupu lekcí.
📌 Ideální pro: Rodiče, opatrovníky nebo lektory, kteří chtějí šablonu plánu lekcí pro plánování a sledování lekcí napříč několika předměty a ročníky v rámci domácího vzdělávání.
📮 ClickUp Insight: 45 % lidí tvrdí, že rozdělení velkých cílů na malé kroky je udržuje motivované. Koncept je jasný, ale jeho uvedení do praxe je místo, kde začíná (a často také končí) skutečná práce. 🚥
Cítíte se zahlceni velkým cílem, jako je „vytvoření kompletního semestrového kurikula“? Nechte si pomoci od ClickUp Brain. Popište svůj cíl a ClickUp AI jej rozdělí na proveditelné úkoly a podúkoly, přiřadí termíny splnění a pomůže vám přiblížit se vašim snům.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé tvrdí, že od přechodu na ClickUp se jejich produktivita zdvojnásobila.
2. Šablona denního plánovače ClickUp
Šablona denního plánovače ClickUp organizuje vaše domácí výuku, domácí úkoly a osobní úkoly na jednom místě. Díky přizpůsobeným zobrazením, jako je zobrazení kalendáře ClickUp a všechny úkoly, můžete snadno spravovat každodenní úkoly, jako je nákup potravin, péče o sebe nebo dokonce vedlejší projekty.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Organizujte úkoly podle kategorií pomocí vlastních polí pro Osobní, Práce, Škola nebo Cíle.
- Mějte přehled o prioritách díky aktualizacím stavu, jako jsou Úkoly a Dokončeno.
- Seskupte úkoly podle termínu splnění a na první pohled uvidíte, co je po termínu, s termínem dnes nebo již hotové.
- K každému úkolu přidejte podrobnosti, jako jsou připomenutí, poznámky a dílčí úkoly, abyste nezapomněli na důležité kroky.
📌 Ideální pro: Rodiče a lektory domácího vzdělávání, kteří hledají spolehlivý způsob, jak spravovat denní lekce a zároveň vyvažovat domácí povinnosti a osobní úkoly v rámci aplikace pro denní plánování.
3. Šablona týdenního plánovače ClickUp
Šablona týdenního plánovače ClickUp poskytuje vizuální přehled nadcházejícího týdne, díky kterému přesně uvidíte, co se každý den děje, na jaké cíle se soustředíte a kde možná budete muset provést úpravy.
Místo každodenního ranního shonu budete mít přehled o lekcích, aktivitách a prioritách, které si naplánujete předem. Díky barevnému rozvržení ve stylu tabule, vyhrazeným prostorům pro cíle a úkolům, které lze přetahovat myší, působí tato šablona plánovače domácího vzdělávání spíše jako kreativní týdenní průvodce.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Naplánujte si týden vizuálně pomocí sedmidenní tabule Kanban, kde každý sloupec představuje pondělí až neděli.
- Rychle zjistěte, co je ještě nevyřízené nebo dokončené, pomocí stavů jako Otevřeno a Dokončeno.
- Použijte zobrazení plánovací tabule, které vám umožní barevně a pomocí drag-and-drop uspořádat úkoly podle jednotlivých dnů.
- Stanovte si hlavní cíle na týden v určených oblastech, jako jsou Priorita! a Myšlenky k zamyšlení.
📌 Ideální pro: Rodiče, kteří vyučují své děti doma, lektory nebo opatrovníky, kteří chtějí mít přehledný přehled o svém týdnu.
🧠 Zajímavost: V 17. století si bohaté evropské rodiny často najímaly vychovatelky, které vzdělávaly děti doma a kombinovaly akademické lekce s výukou etikety a morálky.
4. Šablona denního rozvrhu ClickUp
Šablona denního rozvrhu ClickUp pomáhá rodičům, kteří vyučují své děti doma, plánovat každý den strukturovaně. Můžete si vyhradit čas na lekce, čtení, praktické činnosti a dokonce i přestávky, přičemž si můžete nechat záměrné rezervy na řešení neočekávaných otázek nebo přechody mezi předměty.
Díky integrovaným připomenutím a sledování času můžete snadno dodržovat rozvrh a zajistit, aby každá výuková jednotka a aktivita dostala pozornost, kterou si zaslouží.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Rozdělte si den na hodinové úseky pomocí zobrazení časové osy, abyste měli přehled o časech začátku a konce.
- Pomocí polí můžete zaznamenávat podrobnosti, jako je Důvod absence nebo Poznámky pro konkrétní bloky.
- Přepínejte mezi zobrazeními Denní pracovní postup, Absence a Denní rozvrh podle různých plánovacích potřeb.
- Zvýrazněte důležité přestávky nebo přechody (například oběd nebo opakování látky) pomocí vizuálních časových značek.
📌 Ideální pro: Rodiče, lektory a studenty, kteří chtějí mít hodinu po hodině strukturované domácí výuky.
5. Šablona rozvrhu ClickUp School
Šablona ClickUp School Schedule Template nabízí přehledný rozvrh hodin, času na studium a aktivit.
Funguje jako systém pro správu znalostí. To znamená, že můžete plánovat hodiny, přidávat studijní bloky a dokonce zahrnout i mimoškolní aktivity, jako jsou sport nebo přestávky. Díky podrobnostem, jako jsou jména profesorů/učitelů, místa výuky nebo dokonce poznámky k úkolům, je snadné mít vše přehledně uspořádané.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Přidejte kontext pomocí polí jako Profesor, Aktivita a Místo pro každou třídu nebo blok.
- Přepínejte mezi zobrazeními Aktivity, Rozvrh a Poznámky z výuky, abyste se mohli soustředit na to, co potřebujete.
- Sledujte docházku nebo dokončení úkolů pomocí stavů jako Otevřeno a Dokončeno.
- Nastavte si v ClickUp opakující se úkoly, abyste mohli zvládat průběžné lekce a opakující se úkoly v rozvrhu.
📌 Ideální pro: Rodiče, lektory nebo opatrovníky, kteří chtějí strukturovaný měsíční plánovač pro správu více tříd, studijních bloků a osobních rutin v prostředí domácího vzdělávání.
💡 Tip pro profesionály: Využijte 10 minut denně k digitálnímu úklidu jako techniku time managementu, abyste vymazali oznámení, aktualizovali úkoly a připravili si pracovní prostor.
6. Šablona rozvrhu hodin a studia času ClickUp
Šablona ClickUp Class Schedule & Time Study Template je navržena pro sledování hodin, známek, hodnocení a studijních sezení. Propojuje vaše každodenní hodiny s akademickými výsledky a studijním pokrokem. Díky opakujícím se úkolům pro každý předmět a vlastním polím pro hodnocení můžete spravovat, kdy máte hodiny a jak si v nich vedete.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte akademické výsledky pomocí 11 polí pro Barvu třídy, Semestr, Spolužáky a Poznámky.
- Spravujte kurzy pomocí stavů jako Úkoly, Probíhá a Dokončeno.
- Mějte přehled o zkouškách a termínech díky panelům Prošlé a Nenaplánované.
- Využijte pět přizpůsobitelných zobrazení (Rok, Časová osa, Priority, Rozvrh hodin) v různých konfiguracích pro flexibilní plánování.
📌 Ideální pro: Studenty, lektory nebo učitele, kteří chtějí propojit rozvrhy hodin s akademickým sledováním při používání ClickUp pro studenty.
Zjistěte, jak zvýšit produktivitu pomocí komplexního projektového kalendáře. 👇🏼
7. Šablona pro plánování výuky ClickUp
Šablona ClickUp pro plánování výuky je ideální pro lektory nebo rodiče, kteří vyučují své děti doma a chtějí strukturovaný způsob plánování, organizování a sledování lekcí pro více předmětů. Každá lekce může obsahovat zdroje, termíny a poznámky.
Pokud například učíte starší dítě algebru a mladší dítě základní čtenářské dovednosti, můžete v šabloně plánovače domácího vzdělávání nastavit pro každé dítě samostatný seznam. Přidejte úkoly k lekcím, přiložte pracovní listy, videa nebo čtecí materiály a po dokončení je označte jako „Dokončeno“.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte průběh lekcí pomocí stavů jako Úkol, Plánováno, Dokončeno, Neúspěšné, Úspěšné a Archivováno.
- Spravujte podrobnosti lekcí pomocí polí pro informace o třídě, termíny a priority.
- Rychlý přístup k přípravě lekcí díky zobrazením jako Tento týden, Dnes, Všechny seznamy a Průvodce.
📌 Ideální pro: Rodiče, kteří vyučují své děti doma a chtějí organizovat lekce pro více dětí a sledovat jejich pokroky v jednotlivých předmětech.
🔍 Věděli jste? Horace Mann, často nazývaný „otcem hnutí za všeobecné školství“, se zasloužil o prosazení bezplatného, všeobecného a nesektářského veřejného vzdělávacího systému ve Spojených státech. Mezi jeho reformy patřilo založení institucí pro vzdělávání učitelů známých jako „normální školy“, které hrály klíčovou roli v profesionalizaci výuky a rozšiřování vzdělávacích příležitostí.
8. Šablona pro plánování sylabu ClickUp
Šablona pro plánování osnov ClickUp nabízí strukturovaný nástroj pro plánování lekcí, aktivit a hodnocení, který zajišťuje, že pedagogové mohou poskytovat dobře rozvržený vzdělávací program.
Spolupracujte s kolegy, abyste shromáždili a uspořádali potenciální témata pro sylabus. Jakmile budete mít nápady, vytvořte komplexní plán, který bude obsahovat popisy kurzů, cíle, zásady hodnocení a rozvrh témat a aktivit.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Uspořádejte si učební plán podle předmětů pomocí složek a hierarchie seznamů (např. angličtina, matematika).
- Sledujte přípravu lekcí pomocí 10 stavů, jako jsou Aktuální, Probíhá, Vyžaduje revizi, Staré a K naplánování.
- Přidejte klíčové podrobnosti do políček Témata, Výtisky, Termíny a Priority.
- Plánujte celý semestr pomocí zobrazení, jako jsou Časová osa, Tabule, Kalendář, Průvodce a Všechny seznamy.
📌 Ideální pro: Učitele, tvůrce učebních plánů nebo akademické koordinátory, kteří chtějí strukturovaný způsob, jak vytvářet, sledovat a vylepšovat sylaby během celého školního roku.
🚀 Výhoda ClickUp: Přemýšlíte, jak využít AI pro plánování lekcí? S ClickUp Brain můžete během několika sekund vytvořit kvalitní a efektivní plány lekcí. Stačí se zeptat! Zadejte klíčové údaje, jako je předmět, ročník a cíle výuky, a aplikace vygeneruje plán na míru, který bude v souladu s vaším učebním plánem.
Propojená umělá inteligence rozumí kontextu vašich projektů a poskytuje praktické návrhy, což je ideální pro rodiče a lektory domácího vzdělávání.
S nástrojem AI pro studenty po boku můžete:
- Vytvořte podrobný přehled osnov a rozčleňte témata bez námahy.
- Proměňte poznámky generované umělou inteligencí okamžitě v dokumenty nebo úkoly, které lze realizovat.
- Organizujte úkoly, seznamy četby a termíny projektů na jednom místě.
- Upřednostňujte lekce a sledujte pokrok díky inteligentnímu vedení pomocí umělé inteligence.
✅ Vyzkoušejte tento příkaz: Vytvořte týdenní plán výuky pro 10letého žáka, který se týká základních zlomků v matematice. Zahrňte denní cíle, aktivity a krátké hodnocení na konci týdne.
9. Šablona osnov ClickUp
S šablonou ClickUp Syllabus Template můžete vytvořit strukturovaný a propracovaný sylabus, který jasně komunikuje cíle, témata a úkoly pro každou třídu. Je vytvořen v rámci ClickUp Docs, takže můžete vytvořit dobře formátovaný přehled s popisy kurzů, pravidly hodnocení a rozvrhem aktivit.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Strukturovejte obsah pomocí Doc View a vytvořte bohatý textový sylabus.
- Sledujte aktualizace sylabu pomocí metadatových polí, jako jsou Tvůrce/Vlastník a Poslední aktualizace.
- Uspořádejte si základní informace o kurzu v tabulce Informace o kurzu s poli pro název kurzu, sekci, kreditní jednotky, informace o učiteli a kontaktní údaje.
- Rychle se orientujte pomocí postranní lišty pro stránky jako Šablona sylabu, Průvodce pro začátečníky a + Nová stránka.
📌 Ideální pro: Rodiče, kteří vyučují své děti doma, lektory a pedagogy, kteří chtějí profesionální, centralizovaný sylabus pro každý předmět nebo kurz.
🔍 Věděli jste? John Dewey, klíčová postava progresivního vzdělávání, kladl důraz na učení praxí. Tvrdil, že vzdělávání by mělo být propojeno s reálnými životními zkušenostmi a podporovat řešení problémů, kritické myšlení a praktické projekty.
10. Šablona ClickUp pro sledování domácích úkolů
Šablona ClickUp Homework Tracker vám pomůže zobrazit všechny úkoly (nebo části úkolů) na jednom místě, přiřadit jim priority a soustředit se na sledování jednotlivých úkolů.
Šablona plánovače domácího vzdělávání konsoliduje domácí úkoly do strukturovaného zobrazení úkolů, kde každý úkol je podúkolem s vlastním termínem odevzdání, značkou předmětu a stavem dokončení. Vizuální ukazatele pokroku v kombinaci s možností přidávat poznámky nebo rozdělit úkoly na menší kroky usnadňují správu více předmětů a termínů.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte úkoly pomocí stavů jako K provedení, Probíhá a Dokončeno pro každý dílčí úkol.
- Rozdělte domácí úkoly podle předmětů pomocí barevných značek pro rychlou orientaci.
- Vizualizujte pokrok pomocí ukazatele pokroku, abyste viděli, co je hotové a co ještě zbývá dokončit.
- Přiřazujte úkoly studentům nebo pomocníkům a nastavujte priority, abyste zdůraznili naléhavé úkoly.
📌 Ideální pro: Rodiče, učitele nebo opatrovníky, kteří chtějí sledovat úkoly z různých předmětů a vizuálně sledovat pokrok v rámci aplikace pro produktivitu.
Toto o ClickUp řekl Michael Turner z Miami University:
ClickUp je skvělý nástroj, který používáme k organizaci a sledování událostí. Tato platforma nám poskytla úložiště znalostí.
11. Šablona úkolů pro třídu ClickUp
Šablona úkolů ClickUp Class Assignments Template centralizuje všechny práce studentů, termíny a známky do jednoho intuitivního zobrazení seznamu ClickUp. Slouží také jako šablona pro sledování úkolů, která monitoruje a spravuje úkoly všech studentů a předmětů.
Každý úkol je přehledně uspořádán podle stavu dokončení a obsahuje podrobná pole pro hodnocení, probraná témata a kontext specifický pro daný kurz. Rodiče nebo lektoři mohou rychle přidělovat úkoly, sledovat pokrok a sdílet zdroje, což usnadňuje dohled nad více žáky nebo předměty, aniž by jim něco uniklo.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Úkoly roztřiďte podle předmětu pomocí pole Třída (např. matematika 102, angličtina 201, dějepis 102).
- Zajistěte okamžitý přístup k zdrojům a odkazům na materiály pro úkoly, četbu nebo online studijní nástroje.
- Organizujte a prohlížejte úkoly v různých rozloženích pomocí zobrazení Seznam, Seznam podle termínu odevzdání, Zkoušky a Práce.
- Sledujte probraná témata a typy úkolů pomocí polí Typ úkolu a Probíraná témata.
📌 Ideální pro: Rodiče, opatrovníky nebo lektory, kteří se věnují domácímu vzdělávání, spravují více studentů a hledají snadný způsob, jak zadávat, sledovat a hodnotit školní práci v různých předmětech.
12. Šablona kontrolního seznamu pro plánování studentů ClickUp
Šablona ClickUp Student Planning Checklist Template poskytuje studentům a rodičům, kteří se věnují domácímu vzdělávání, centrum pro sledování všech důležitých úkolů souvisejících s akademickým plánováním, od přihlášek až po zkoušky. Navíc je každý krok rozdělen do konkrétních dílčích úkolů. Díky tomu je snadné rozdělit složité plánování na zvládnutelné části, přehledně sledovat pokrok a dodržovat termíny.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Organizujte celý pracovní postup přípravy na vysokou školu pomocí hlavního úkolu, který slouží jako centrální uzel.
- Rozdělte složité plánování na jednotlivé podúkoly, jako jsou Zdroje, Rozvrh zkoušek, Sledování projektů, Sledování skupinových aktivit a Přednášky a poznámky.
- Přidejte k úkolům poznámky, štítky nebo závislosti, abyste měli během celého plánovacího procesu jasný přehled a kontext.
📌 Ideální pro: Rodiče, opatrovníky nebo lektory, kteří se věnují domácímu vzdělávání a pomáhají studentům s přípravou na vysokou školu, přijímacími zkouškami a dlouhodobým akademickým plánováním.
13. Šablona ClickUp pro sledování pokroku studentů
Přemýšlíte někdy nad tím, zda váš student nebo dítě opravdu drží krok? Šablona ClickUp Student Progress Template je určena pro rodiče, lektory a učitele domácího vzdělávání, kteří potřebují mít v reálném čase přehled o výkonech, chování a pokroku svých studentů.
Můžete sledovat více studentů najednou a zjistit, kdo vyniká, kdo potřebuje zvláštní povzbuzení a které oblasti vyžadují větší pozornost. Šablona plánovače domácího vzdělávání organizuje studenty podle stavu, sleduje jejich chování a úsilí a ukládá důležité osobní a akademické údaje na jednom místě.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte výkon každého studenta pomocí stavů jako Daří se mu dobře, Vyžaduje pozornost, Potřebuje posílit sebevědomí a Potřebuje rozšířené úkoly.
- Sledujte důležité podrobnosti pomocí políček pro Narozeniny, Hodiny, Úsilí a Chování.
- Získejte přístup k několika pohledům díky zobrazením Problémy s chováním, Seznam a Vyžaduje pozornost.
- Zaznamenávejte úsilí vizuálně pomocí pole Hodnocení hvězdičkami a akademický pokrok pomocí pole Pokrok .
📌 Ideální pro: Rodiče, opatrovníky nebo učitele, kteří vyučují více dětí doma a chtějí nástroj pro sledování individuálního pokroku, chování a výsledků, aby se každému žákovi dostalo potřebné pozornosti.
🔍 Věděli jste? Thomas Jefferson, velký zastánce vzdělávání, věřil v samostatné učení a povzbuzoval děti, aby doma hodně četly.
14. Šablona pro stanovení cílů ClickUp
Šablona ClickUp SMART Goals je určena pro lektory, rodiče a studenty domácího vzdělávání, kteří si chtějí stanovit měřitelné cíle a sledovat pokrok na jednom místě.
Umožní vám rozdělit velké akademické cíle, jako je zvládnutí nového předmětu nebo dokončení semestrálního projektu, na zvládnutelné kroky. Šablona plánovače domácího vzdělávání vám také pomůže kvantifikovat úsilí, přidělit odpovědnosti a sledovat úspěchy v průběhu času, což studenty motivuje k dosažení cílů.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Definujte realizovatelné cíle pomocí polí rámce SMART: konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově ohraničené.
- Sledujte pokrok vizuálně pomocí stavů jako Crushing, On Track, Off-Track a To Do.
- Kvantifikujte úsilí a proveditelnost pomocí polí Požadované úsilí a Máte požadované dovednosti.
- Sledujte pokrok v plnění cílů pomocí specializovaných zobrazení, jako jsou SMART Goals, Goal Effort a SMART Goal Worksheet.
📌 Ideální pro: Rodiče, lektory a studenty domácího vzdělávání, kteří chtějí strukturovaný a měřitelný přístup k akademickým cílům.
🚀 Výhoda ClickUp: AI Writer for Work od ClickUp Brain generuje obsah na základě jednoduchého jazykového podnětu, včetně vestavěné kontroly pravopisu, úpravy tónu, rychlých odpovědí AI a přizpůsobitelných šablon.
Vyzkoušejte tyto pokyny pro použití AI k pořizování poznámek a dalším účelům:
- Napište podrobný plán lekce pro 7leté dítě na téma koloběh vody.
- Vytvořte tisknutelný pracovní list s 10 násobilkovými příklady vhodnými pro 9leté děti.
- Shrňte klíčové body kapitoly o americké revoluci pro 12leté dítě.
- Vytvořte týdenní rozvrh domácího vzdělávání pro žáka 10. třídy, včetně matematiky, přírodovědy, dějepisu, čtení a výtvarné výchovy.
15. Šablona ClickUp pro vzdělávání studentů
Šablona ClickUp Student Education poskytuje jediné centrum pro organizaci akademického pokroku v průběhu semestrů, sledování plného rozsahu kurzů, předpokladů a dlouhodobého akademického plánování.
Můžete si prohlédnout celý semestr na jeden pohled, sledovat výkon studentů a spravovat důležité podrobnosti o kurzech, jako jsou kreditní jednotky, lektoři a sylaby. Je to ideální způsob, jak zajistit, aby studenti zvládali své pracovní zatížení, a zároveň poskytnout rodičům a lektorům jasný přehled o jejich pokroku.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Uspořádejte všechny kurzy chronologicky pomocí semestrálních skupin (např. 2022 první semestr, 2023 druhý semestr).
- Sledujte pokrok v každém kurzu pomocí stavů jako Úkol, Probíhá, Dokončeno, Splněno, Nesplněno, Zrušeno.
- Ukládejte důležité akademické údaje do políček jako Číslo kurzu, Kreditní jednotky, Kontakt na lektora, Odkaz na sylabus a Konečná známka.
- Vizualizujte závislosti kurzů pomocí zobrazení předpokladů a efektivně plánujte postupné učení.
📌 Ideální pro: Rodiče, opatrovníky a lektory, kteří potřebují systém pro správu více kurzů, sledování známek a dohled nad akademickým pokrokem v průběhu času.
🚀 Výhoda ClickUp: S ClickUp Brain MAX můžete mít přehled o všech lekcích, úkolech a zdrojích, aniž byste něco přehlédli. Okamžitě prohledávejte úkoly, dokumenty, plány lekcí a propojené aplikace, jako je Google Drive nebo Dropbox, a najděte přesně to, co potřebujete.
Funkce Talk-to-Text v ClickUp vám umožňuje diktovat poznámky z výuky, připomínky domácích úkolů nebo nápady na projekty bez použití rukou, takže se můžete soustředit na výuku nebo vedení svého dítěte. Kromě toho můžete přepínat mezi modely AI, jako jsou Brain, ChatGPT, Claude nebo Gemini, abyste mohli vymýšlet nápady na lekce, generovat studijní průvodce nebo vytvářet úkoly, které odpovídají stylu učení vašeho žáka.
16. Šablona poznámek z výuky ClickUp
Šablona ClickUp Class Notes centralizuje vaše přednáškové materiály, úkoly a studijní zdroje do jednoho editovatelného dokumentu. Díky snadno přístupným nastavením a metadatům máte kontrolu nad identitou a příspěvky ve svém dokumentu. Navíc připnutý poznámkový blok v dolní části je ideální pro zapisování poznámek, nápadů na projekty nebo rychlých připomínek během studia.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte a odevzdávejte domácí úkoly přímo ve svých poznámkách pomocí tabulky domácích úkolů se sloupci pro úkoly a odpovědi.
- Přidávejte komentáře, zadávejte otázky nebo si zapisujte poznámky pro sebe a lektory pomocí panelu komentářů.
- Zvýrazněte klíčové termíny nebo části pomocí funkce Zvýraznění a Anotace pro rychlou orientaci.
- Zkontrolujte gramatiku, styl a tón pomocí prémiových návrhů/předpovědí pro vylepšené poznámky.
📌 Ideální pro: Studenty, rodiče a lektory, kteří chtějí mít přehledné místo pro poznámky z výuky a úkoly s nástroji pro spolupráci a vkládání poznámek.
17. Šablona docházkového listu ClickUp
Šablona docházkového listu ClickUp vám pomůže rychle zaznamenat, kdo je přítomen, nepřítomen nebo opožděný, a udržuje všechny kontaktní údaje studentů a informace o lekcích přehledně uspořádané. Zobrazte trendy docházky, sledujte pokrytí lekcí a dokonce spravujte připomenutí nadcházejících hodin nebo náhradních lekcí. Jedná se o jednoduchý a přehledný způsob, jak identifikovat vzorce nebo nesrovnalosti v docházce.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte denní docházku studentů pomocí stavů jako Přítomen, Nepřítomen, Zpožděn a Plánováno.
- Zaznamenávejte klíčové informace o výuce, jako jsou lekce dne, lektor a název třídy.
- Mějte po ruce kontaktní informace díky polím E-mail a Telefonní číslo pro každého studenta.
- Prohlížejte si a přepínejte mezi různými pohledy, jako jsou docházkový list, docházkový formulář nebo seznam účastníků.
📌 Ideální pro: Rodiče, lektory nebo koordinátory domácího vzdělávání, kteří potřebují sledovat docházku studentů, spravovat více předmětů a udržovat kontaktní a lekční informace.
🔍 Věděli jste? Emocionální zapojení do učení, například prostřednictvím vyprávění příběhů, může usnadnit pochopení a zapamatování složitých témat. Více než 80 % účastníků studie se cítilo emocionálně spojeno s videi s vyprávěním příběhů, což zlepšilo jejich porozumění.
18. Šablona ClickUp pro studenty
Na rozdíl od jiných šablon, které se zaměřují na konkrétní oblasti, je šablona ClickUp Student Template komplexním pracovním prostorem určeným ke správě všech aspektů akademického života studenta. Automatické připomenutí a oznámení zajišťují, že nezmeškáte důležité termíny, zatímco možnost přiřazovat úkoly pro skupinové projekty udržuje spolupráci přehlednou a koordinovanou.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Soustřeďte všechny akademické seznamy, dokumenty a rozvrhy do jednoho vyhrazeného prostoru pro studenty.
- Sledujte poznámky z přednášek a úkoly jako úkoly se stavovými indikátory, přidělenými osobami, termíny a prioritami.
- Plánujte kurzy a lekce podle ročníku, semestru nebo předmětu pomocí pracovních postupů, jako jsou Aktuální, Vyžaduje revizi a Úkoly.
📌 Ideální pro: Studenty, lektory nebo koordinátory domácího vzdělávání, kteří hledají šablonu pro zvýšení produktivity při plánování lekcí, sledování známek a správě úkolů a poznámek.
Díky ClickUp bude domácí výuka přínosnější
Domácí výuka vám již dává dar flexibility. Ale bez plánu snadno skončíte s roztroušenými poznámkami, otevřenými záložkami a nedokončenými nápady.
Šablony ClickUp jsou plně přizpůsobitelné, takže můžete organizovat předměty, úkoly, rozvrhy a exkurze tak, aby vyhovovaly jedinečnému režimu vaší rodiny. ClickUp Docs uchovává plány lekcí, poznámky a zdroje na jednom místě. ClickUp Brain je meanwhile ideální pro brainstorming, stanovení priorit a zjednodušení vašeho pracovního postupu.
