10 placených a bezplatných šablon plánů výuky pro učitele a pedagogy

Pro nadšeného pedagoga může být výuka velmi časově náročná. Začnete učit, mrknete okem a hodina je u konce – ale vy jste ještě zdaleka neskončili! Nyní musíte přeskupit další hodinu, abyste mohli dokončit výklad, nebo možná naplánovat rekapitulaci, aby vaši studenti mohli snadno navázat tam, kde jste skončili.
Špatná organizace a časové plánování mohou zkazit hodinu, bez ohledu na to, jak zajímavé je dané téma. Proto se nejlepší učitelé spoléhají na plány výuky, aby mohli organizovat témata, úkoly a aktivity pro každou hodinu zvlášť. Vzhledem k tomu, že přizpůsobení plánů výuky může být složité, je vždy dobré použít šablony.
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších šablon pro plánování výuky, díky kterým proměníte jakýkoli učební plán v poutavé a smysluplné lekce pro studenty. 🧑🏫
Co je šablona plánu výuky?
Šablony plánů výuky jsou nezbytným nástrojem ve vzdělávání, protože pomáhají udržet vaše hodiny na správné cestě. Vytvořit je však od základu může být složité, zejména pokud máte jiné naléhavé povinnosti, jako je opravování písemných prací a účast na schůzkách.
Naštěstí můžete využít zkratku v podobě šablon plánů výuky.
Šablona poskytuje rámec pro vytváření podrobných, snadno srozumitelných plánů na základě vašich cílů nebo předchozích znalostí. Nabízí předem připravené sekce pro vizualizaci průběhu tématu a časového harmonogramu výuky spolu s relevantními zdroji a úkoly.
Většina dostupných šablon vám pomůže nastavit strukturu výuky, přičemž zvláštní pozornost je věnována:
- Výukové a vzdělávací aktivity v rámci předepsaného časového období
- Potřebné materiály pro výuku
- Výsledky učení
- Metody hodnocení pro měření pokroku
Díky kvalitní šabloně můžete udržet své hodiny živé a poutavé, navodit studentům očekávání a poskytnout referenční nástroj pro ostatní učitele, kteří se připojí. 😍
Jak vybrat správnou šablonu plánu výuky
Na internetu najdete tisíce šablon plánů výuky, ale jak vybrat tu správnou? Zde je několik důležitých charakteristik, na které byste se měli zaměřit:
- Flexibilita: Správná šablona může být použita pro různé předměty a ročníky. Měla by se přizpůsobit různým stylům výuky a pedagogickým metodám.
- Standardní sekce: Pomohou vám sladit vaše lekce s příslušnými vzdělávacími standardy. Zkontrolujte, zda obsahují sekce jako cíle a výukové materiály.
- Plánování časové osy: Mělo by umožňovat přidělení konkrétních časových úseků jednotlivým pojmům v rámci daného tématu a zároveň ponechat určitý prostor pro úpravy (myslete na formát denního nebo týdenního plánu výuky).
- Možnosti spolupráce: Pokud vytváříte plány lekcí společně s dalšími učiteli, výzkumníky nebo pedagogy, jsou nezbytné funkce pro spolupráci, jako jsou digitální tabule, editace v reálném čase, vlákna komentářů a pořizování poznámek.
- Asistenti pro psaní: Nejedná se o nutnost, ale pro zvýšení efektivity se hodí. Někteří poskytovatelé šablon nabízejí asistenty pro psaní založené na umělé inteligenci, kteří vám pomohou vytvořit komplexní plán výuky pro různé předměty.
10 šablon plánů výuky vysoké kvality pro inspirativní výuku
Prozkoumali jsme stovky šablon plánů výuky a vybrali jsme 10 nejlepších, které nabízejí nejvíce funkcí a byly vytvořeny renomovanými poskytovateli, jako jsou ClickUp a TeacherPlanet. Použijte je k vytvoření poutavých a snadno srozumitelných plánů během chvilky! ✨
1. Šablona pro plánování sylabu ClickUp
Vytvoření sylabu není zrovna procházka růžovým sadem – musíte posoudit vzdělávací potřeby, najít zdroje pro přednášky a koordinovat své úsilí v rámci konkrétního časového rámce. Šablona pro plánování sylabu ClickUp je dokonalým nástrojem pro všechny činnosti související s výukou a plánováním lekcí!
Tato šablona vám pomůže naplánovat celý kurz a poskytne studentům jasnou a konzistentní strukturu výuky. Vizualizujte průběh lekcí a časové osy pomocí několika zobrazení a nastavte sledovatelné metriky pokroku pro každý semestr.
Začněte s zobrazením Všechny seznamy a definujte příslušné předměty. Vytvořte si svůj sylabus přidáním konkrétní lekce nebo aktivit, různých projektů a testů ve formě seznamu úkolů.
Pokud například učíte angličtinu a máte 12 hodin za semestr, můžete pro každou z nich vytvořit 12 úkolů. Pokud jde o hodnocení, můžete naplánovat testy nebo projekty a propojit je s úkoly (hodinami), abyste získali jasný přehled o kurzu.
Pro každý úkol máte standardně k dispozici pět vlastních polí – přiřazená osoba, termín, priorita, výtisky a témata. Přizpůsobte je a přidejte rozevírací seznamy, ukazatele průběhu nebo soubory, aby byl váš seznam co nejkomplexnější.
Další pohledy zahrnují:
- Tabule: Promění vaše úkoly na karty a roztřídí je podle jejich stavu.
- Kalendář: Zobrazuje vaše úkoly v podobě kalendáře (ideální pro týdenní plán výuky).
- Časová osa: Zobrazuje vaše úkoly podle dne, týdne nebo měsíce.
Doporučujeme použít Ganttovy diagramy ClickUp, abyste mohli jasněji nastínit a naplánovat svůj sylabus. ✏️
2. Šablona plánu výuky ClickUp College
Potřebujete nástroj pro vytváření a přizpůsobování plánů výuky na vysoké škole, organizaci materiálů, sledování termínů a pokroku a podporu studentů? Šablona plánu výuky ClickUp College nabízí vše, co hledáte, a ještě mnohem více!
Používání této šablony je snadné a intuitivní – začněte přidáním lekcí nebo kurzů do zobrazení plánu lekcí. Poté pomocí vlastních polí definujte hlavní atributy kurzu, jako jsou známka, struktura lekce, cíle, hodnotící formulář a podrobný plán lekce.
Navrhněte si své bezplatné šablony plánů výuky s přesností pomocí zobrazení ADDIE Phase (ADDIE je zkratka pro Analysis, Design, Development, Implementation a Evaluation, tedy analýza, návrh, vývoj, implementace a evaluace). Jedná se o kanbanovou tabuli, která zobrazuje úkoly jako karty seřazené podle stavu.
Tuto šablonu lze snadno sdílet, takže ji můžete poslat svým kolegům a nadřízeným k posouzení.
Ačkoli je primárně určen pro pedagogy, mohou jej využít i studenti, kteří chtějí organizovat své hodiny a dostávat připomenutí důležitých termínů. Může být obzvláště užitečný pro vysokoškolské studenty, kteří se řídí rámcem cílů SMART, konkrétně:
- Konkrétní
- Měřitelné
- Dosažitelné
- Relevantní
- Časově ohraničené
Pomocí funkce Milestones v ClickUp můžete nastavit a sledovat hlavní cíle kurzu a body pokroku.
3. Šablona pro plánování výuky ClickUp
Plánování výuky je jako skládání puzzle – musíte přijít na to, jak propojit různé prvky lekce, abyste vytvořili produktivní a poutavý zážitek. 🧩
Šablona ClickUp Class Planning Template vám pomůže organizovat jednotlivé hodiny a naplnit je pečlivě naplánovanými úkoly a aktivitami – představte si ji jako nástroj pro vytváření osnov pro jednotlivé hodiny nebo denní plánovač. Šablona nabízí denní a týdenní přehledy pro definování vzdělávacích cílů.
Řekněme, že učíte angličtinu a chcete věnovat jednu hodinu dětské literatuře. Stačí si stáhnout šablonu a přidat název hodiny a datum, abyste mohli vytvořit úkoly pro každou lekci, kterou chcete probrat (například raná dětská literatura, slavní autoři a vlivná díla).
Termínem odevzdání bude datum vaší hodiny. Nakonfigurujte vlastní pole, abyste mohli připojit výukové materiály, sledovat pokrok nebo přidávat poznámky. Během výuky můžete mít šablonu otevřenou na svém notebooku a odškrtávat úkoly, což vám usnadní organizaci.
Na konci hodiny můžete zadat přípravné úkoly – v takovém případě použijte Seznam odevzdaných úkolů a pošlete studentům formulář ClickUp pro odevzdání úkolů. Sledujte a hodnotte domácí úkoly pomocí stavů jako „K provedení“, „Neúspěšný“ a „Úspěšný“. 🏁
4. Šablona plánu řízení třídy ClickUp
Třída je pro studenty posvátným místem, kde se učí a rozvíjejí, proto je důležité udržovat v ní pozitivní atmosféru a vzájemný respekt. Šablona plánu řízení třídy ClickUp může být vaším centrálním bodem pro sledování chování studentů a všech aktivit souvisejících s výukou. Udržujte studenty v učení pomocí efektivního plánování výuky, které vám pomůže spravovat vše od rozvrhů po nadcházející události, testy a dokonce i exkurze. 🏞️
Tato šablona se zaměřuje na holistické řízení třídy. Obsahuje následujících osm vlastních polí, která slouží k vizualizaci důležitých informací o vašem výukovém prostoru:
- Sekce třídy
- Kurz
- Učitel kurzu
- Cíl
- Plán usazení
- Postupy ve třídě Odkaz
- Třídní poradce
- Shrnutí lekce
Šablona obsahuje vestavěný kalendář třídy a Ganttův diagram, které usnadňují plánování. Můžete také nastavit tón očekávaného chování ve třídě a základní etiketu. Pomocí ClickUp Docs můžete nastínit soubor pravidel a očekávání, která chcete dodržovat během každé hodiny.
Pomocí ClickUp Goals nastavte vhodné tresty a odměny, abyste podpořili dobré chování. Šablonu můžete sdílet s rodiči, správci a dalšími zainteresovanými stranami, které mají zájem na rozvoji studentů.
5. Šablona akčního plánu pro učitele ClickUp
Výuka je mnohem víc než jen příchod do třídy a diskuse o daném tématu. Vyžaduje pečlivé organizační schopnosti – a šablona akčního plánu pro učitele ClickUp vám s tím může pomoci.
Šablona pro plánování výuky je ideální pro vytvoření a implementaci rozumného akčního plánu zahrnujícího komponenty, jako jsou výukové materiály, úkoly a zdroje pro cílovou velikost třídy. Můžete také poskytnout kontextové podrobnosti o rozvrzích a opatřeních pro zpětnou vazbu, které je třeba dodržovat.
Procházejte svůj akční plán pomocí několika zobrazení. Zobrazení Akční kroky vám pomůže definovat vaši iniciativu a vytvořit kontrolní seznam úkolů, které je třeba splnit. Předpokládejme například, že chcete zorganizovat školní výlet. V takovém případě vytvoříte úkoly, jako je získání souhlasu rodičů, zavolání dopravním společnostem a zajištění stravování.
Zobrazení cílů je kanbanová tabule, na které jsou vaše úkoly zobrazeny jako karty, které můžete přesouvat pomocí nástroje drag-and-drop v ClickUp. Zobrazení časové osy zobrazuje vaše karty v kalendáři, seřazené podle dne, týdne nebo měsíce.
Pokud váš akční plán vyžaduje vstupy od rodičů nebo kolegů, stačí vytvořit úkoly a přiřadit je příslušným osobám. Pro každý úkol nastavte termín splnění, značky priority a stav.
6. Šablona rozvrhu hodin ClickUp
Šablona rozvrhu hodin ClickUp je nezbytností pro neustále zaneprázdněné učitele. Jedná se v podstatě o dobře strukturované, centralizované centrum pro ukládání údajů o docházce, úkolů, plánů hodin a všeho ostatního.
Využijte tuto šablonu na maximum díky třem hlavním zobrazením:
- Zobrazení rozvrhu hodin: Týdenní kalendář, ve kterém můžete vytvářet úkoly představující vaše denní aktivity, hodiny a plány. Zobrazení můžete změnit tak, abyste měli přehled o úkolech na jeden den, čtyři dny nebo měsíc.
- Zobrazení aktivit: Seznam vašich úkolů seřazených podle termínů splnění. Pomocí vlastních polí můžete přidat podrobnosti, jako je lektor, místnost, kategorie a propojené dokumenty.
- Zobrazení poznámek k předmětu: ClickUp Docs pro každý předmět (nebo plán či aktivitu). Použijte je k ukládání dalších informací o svých úkolech a kdykoli k nim přistupujte.
Ať už chcete organizovat své pracovní dny nebo spravovat dostupnost učeben ve vaší škole, tato šablona se může stát vaším nejlepším pomocníkem. Je také vynikající volbou pro spolupráci – přidejte další učitele do plánu výuky a společně spravujte své hodiny a učebny, sdílejte materiály a diskutujte o tom, jak zlepšit své hodiny. 🥰
7. Šablona rozvrhu hodin speciálního vzdělávání ClickUp
Speciální vzdělávací kurzy vyžadují zvláštní úsilí – kromě obvyklých aktivit možná budete muset zohlednit dostupnost vybavení, individuální vzdělávací plány (IEP) a začlenění studentů. Navíc často potřebujete koordinovat logistiku s rodiči nebo zákonnými zástupci.
Šablona rozvrhu hodin speciálního vzdělávání ClickUp vám umožní spravovat vaše hodiny speciálního vzdělávání během chvilky. Umožňuje vizualizovat předměty ve sdíleném kalendáři, doplněném o pokyny a důležité poznámky pro spolupracovníky, studenty a rodiče.
Chcete-li vytvořit kalendář, začněte s zobrazením rozvrhu hodin. Nakonfigurujte a přidejte potřebné podrobnosti o nadcházejících aktivitách, hodinách a úkolech. Nastavte délku trvání každého záznamu a pomocí barev rozlišujte mezi jednotlivými typy aktivit.
Zobrazení Všechny hodiny/aktivity uvádí vaše aktivity podle termínu splnění, což vám umožňuje stanovit priority a udržet si úplnou kontrolu nad svým rozvrhem. Na druhou stranu zobrazení Poznámky ke speciálním vzdělávacím hodinám poskytuje prostor pro zaznamenání dalších informací o vašich hodinách a žácích, které můžete několika kliknutími sdílet s rodiči, kolegy a administrátory.
Šablona je určena pro pedagogy, ale mohou ji využít i rodiče, aby měli přehled o rozvrhu svých dětí.
8. Minimalistický plán výuky ve formátu PDF od Visme
Chcete vytvořit plán výuky, ale nepotřebujete šablony s mnoha zbytečnými funkcemi? Podívejte se na minimalistickou šablonu plánu výuky od Visme.
Tato jednostránková šablona plánu výuky je rozdělena do čtyř částí:
- Cíle a záměry
- Aktivity
- Hodnocení
- Poznámky
V každé sekci máte prostor pro nastínění svých plánů výuky. Rozdělte své lekce na aktivity a úkoly, popište, jak budete studenty hodnotit, a definujte celkové výstupy učení.
Šablona je maximálně přizpůsobitelná – můžete měnit barvy a fonty, přidávat tabulky a grafy a připojovat fotografie, abyste si své plány lekcí přizpůsobili podle svých představ.
Šablonu si můžete stáhnout ve formátu PDF, JPG nebo PNG nebo ji sdílet s kolegy, studenty nebo rodiči přímo z online editoru.
9. 5minutová šablona plánu výuky ve formátu Word od TeacherPlanet
Pokud máte rádi netradiční možnosti a rádi experimentujete s plány lekcí, šablona 5-Minute Lesson Plan Word Template od TeacherPlanet je pro vás tou správnou volbou!
Tato šablona rozděluje váš plán lekce do jednotlivých rámečků, přičemž každá část zdůrazňuje konkrétní aspekt vaší výuky. Prvním krokem je definování názvu lekce, cílů výuky a klíčových slov. Poté přejdete k částem Learning Episodes (Výukové epizody).
Základní plán výuky můžete rozdělit do tří částí – úvod, hlavní část a závěr. V úvodní části navrhněte studentům úvodní a rozcvičovací cvičení. Hlavní část pokrývá základní obsah. V závěrečné části můžete shrnout hlavní body.
Tato šablona také nabízí prostor pro odhad zapojení a AFL (hodnocení učení). Využijte sekci Diferenciace k přizpůsobení lekcí individuálním potřebám studenta/skupiny studentů.
Kromě samotného plánu výuky obsahuje tato šablona také dokument pro hodnocení výuky, do kterého si můžete po skončení hodiny zapsat své postřehy a stanovit cíle pro budoucnost.
10. Šablona kreativního učebního plánu od Pumble
Chcete své studenty zapojit do zábavných aktivit a pomoci jim rozvíjet kreativní myšlení? Šablona plánu výuky Creative Curriculum od Pumble poskytuje perfektní základ pro budování sebevědomí studentů prostřednictvím inovativní týmové práce!
Tato snadno použitelná šablona má univerzální strukturu, která vám pomůže rozdělit lekci do několika částí – skupinová výuka, čtení pohádek, speciální aktivity, aktivity v malých skupinách/individuální plánování a další poznámky.
Každá sekce obsahuje seznamy aktivit, které odpovídají cílům lekce. Pokud jste například trenér herectví, můžete do sekce „Skupinová práce“ zařadit aktivity jako „improvizační hry“ a „cvičení fyzického divadla“.
Zápisy mohou být obecné nebo podrobné, podle vašich preferencí – vytvořte jedinečné plány pro své výukové cíle, jednu aktivitu po druhé. Až budete hotovi, zaznamenejte své myšlenky nebo další pokyny do sekce Dodatečné poznámky.
Naplánujte si práci a pracujte podle plánu s nejlepšími šablonami plánů výuky
Učitelé jsou superhrdinové – žonglují s úkoly, plány výuky a docházkovými listy, sledují pokroky studentů a dokonce vykonávají administrativní úkoly.
Je to práce, která vede k vyhoření, a naše šablony plánů výuky vám určitě pomohou snížit pracovní zátěž. Ve skutečnosti máme v ClickUp mnoho dalších nástrojů, které vám mohou zjednodušit každodenní úkoly. Vezměte si například ClickUp AI.
Nevíte, jak své skvělé nápady na výuku vyjádřit slovy? S ClickUp AI získáte inovativního asistenta pro psaní, který vám pomůže vytvářet plány lekcí a shrnutí předmětů za běhu!
Můžete také prozkoumat knihovnu šablon ClickUp – komplexní řešení obsahující více než 1 000 šablon pro téměř jakoukoli činnost, kterou si dokážete představit. 🧞