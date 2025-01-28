15 nejlepších studijních nástrojů, které by měl mít každý student v roce 2025

Internet změnil všechny aspekty našeho života, včetně toho, jak studujeme. Poskytuje nám přístup k četným zdrojům a vzdělání pro lidi, kteří potřebují pomoc s přístupem k němu v fyzické podobě. Zároveň však také ztěžuje soustředění.
S neustálým pokušením přepínat z relevantní aplikace na sociální média, abychom si mohli prohlédnout ještě jeden TikTok nebo scrollovat Instagram, je většina z nás rozptýlena od studia. Ale nebojte se, i pro tyto výzvy máme řešení!
Od studijních nástrojů, které poskytují odborné doučování a poznámky, až po technologie, které zlepšují soustředění a blokují rušivé stránky, v tomto článku jsme se věnovali všem.
Co byste měli hledat ve studijním nástroji?
Zde jsou věci, které byste měli hledat ve studijním nástroji:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Hledejte nástroj s intuitivním a uživatelsky přívětivým rozhraním. Nástroj, který se snadno ovládá, vám ušetří čas a sníží frustraci.
- Kompatibilita a přístupnost: Ujistěte se, že je nástroj kompatibilní s zařízeními a operačními systémy, které používáte (např. Windows, macOS, iOS a Android). Měl by být také přístupný na více zařízeních, aby vám umožnil flexibilitu ve vašem studijním prostředí.
- Funkce pro spolupráci: Pokud jste student vysoké školy, který často spolupracuje s ostatními na projektech nebo ve studijních skupinách, vyberte si nástroj, který podporuje funkce pro spolupráci, jako je editace v reálném čase, komentáře a sdílení souborů.
- Funkce pro pořizování poznámek: Hledejte studijní nástroj, který vám umožní pořizovat organizované a prohledávatelné poznámky, a bonusem bude, pokud podporuje multimediální prvky, jako jsou obrázky a zvukové nahrávky.
- Vzdělávací zdroje: Některé studijní nástroje mají vestavěné vzdělávací zdroje, jako jsou kartičky, kvízy nebo předem připravené studijní materiály. Zhodnoťte, zda jsou tyto zdroje v souladu s vaším vzděláním.
- Sledování pokroku: Hledejte nástroje, které nabízejí funkce pro sledování vašeho pokroku. Může se jednat o analytické údaje, statistiky nebo vizuální znázornění vašich úspěchů a oblastí, ve kterých se můžete zlepšit.
15 nejlepších studijních nástrojů pro rok 2024
Zde jsou nejlepší online studijní nástroje, které můžete v roce 2024 používat:
1. ClickUp
ClickUp je výkonný nástroj a řešení pro správu projektů, které je užitečné pro studenty, profesionály a firmy po celém světě. Zajímá vás, jak?
Použijte ClickUp for Students ke správě svého rozvrhu, sledování úkolů a pokroku, pořizování poznámek, spolupráci s přáteli, využívání asistentů AI a dalším účelům. Můžete jej integrovat s dalšími nástroji, jako jsou Google Docs, Slack, Zoom a Clockify.
Nejlepší funkce ClickUp
Kanbanová tabule
Sledujte své úkoly, plánujte si rozvrhy a synchronizujte různé úkoly s kalendářem. Mějte přehled o změnách stavu a termínech a organizujte si úkoly podle priority.
ClickUp Docs vám umožňuje pořizovat a spravovat poznámky. Jeho pokročilé funkce mohou efektivně sloužit jako alternativa k aplikacím jako Supernotes a Obsidian. Do poznámek můžete vkládat další zdroje, aby byly relevantnější. Můžete také použít ClickUp Notepad.
Synchronizace s Kalendářem Google
ClickUp se snadno synchronizuje s Kalendářem Google, takže si můžete zapamatovat důležité odevzdání nebo test. Můžete snadno přidávat termíny a přetahovat položky do svého kalendáře.
ClickUp Chat
Spolupracujte na skupinových projektech s ostatními studenty, přidělujte úkoly, uchovávejte veškerou komunikaci na jednom místě a mnoho dalšího s ClickUp Chat.
ClickUp AI vám pomůže shrnout poznámky, stanovit priority revizních úkolů a rychle a snadno získat pomoc s kreativními úkoly.
Šablony ClickUp
ClickUp nabízí několik šablon pro studenty škol a vysokých škol, které pomáhají sledovat pokrok, spolupracovat s ostatními a spravovat jejich rozvrhy. Mezi ně patří:
- Šablony rubrik, jako je šablona ClickUp Gradebook
- Šablony pro studium času
- Šablona poznámek, jako je šablona ClickUp Cornell Notes
Omezení ClickUp
- Omezený počet šablon pro studenty
- Strmá křivka učení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Khan Academy
Khan Academy je další online studijní nástroj, který nabízí širokou škálu kurzů vedených odborníky. Aplikaci můžete použít k osvojení nových dovedností, zdokonalení těch stávajících, přípravě na testy a dalším účelům. Umožňuje vám také sledovat vaše pokroky a učit se vlastním tempem. A co je ještě lepší, je zcela zdarma.
Nejlepší funkce Khan Academy
- Získejte přístup k renomovaným studijním materiálům a zdrojům
- Sledujte svůj pokrok
- Vyberte si z řady kurzů
- Učte se svým tempem
- Připravte se na testy jako SAT, MCAT a další.
- Získejte výuku s umělou inteligencí
- Gamifikace pro interaktivní a zábavné učení
Omezení Khan Academy
- Někteří uživatelé si stěžovali na komplikované uživatelské rozhraní a nedostatek personalizace.
Ceny Khan Academy
Zdarma
Hodnocení a recenze Khan Academy
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (25+ recenzí)
3. Quizlet
Quizlet nabízí mnoho užitečných online studijních nástrojů, které jsou nepostradatelné pro život studentů. Od interaktivních kartiček po komplexní studijní zdroje – díky němu je vzdělávání a učení zábavné.
Obsahuje přes 250 milionů předem připravených studijních sad. Můžete také vytvářet a sdílet své kartičky s ostatními pro lepší spolupráci.
Nejlepší funkce Quizletu
- Široká škála předmětů, včetně fyziky, francouzštiny a přírodních věd.
- Umožňuje sledování pokroku
- Umožňuje vám převést vaše poznámky na personalizované kvízy, testy a kartičky.
- Nabízí přizpůsobené studijní rutiny, učení bez reklam a offline přístup v prémiové verzi.
- Umožňuje snadnou integraci s Google Classroom.
- Poskytuje výuku pomocí umělé inteligence a personalizovanou pomoc.
Omezení Quizletu
- Některý obsah nahraný uživateli může být nepřesný.
- Živé doučování není k dispozici.
Ceny Quizlet
- Měsíčně: 6 $ za měsíc
Můžete získat bezplatnou 7denní zkušební verzi ročního plánu.
Hodnocení a recenze Quizlet
- G2: 4,5/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
4. Chegg Flashcards
Chegg má obrovskou sbírku kartiček (více než 500 milionů!), které vám pomohou studovat lépe a chytřeji. Kartičky můžete získat pro téměř všechny předměty, ať už jde o náboženství nebo medicínu. Navíc si můžete snadno vytvořit nové kartičky, pokud nenajdete ty, které jsou pro vás relevantní.
Chegg také nabízí řešení domácích úkolů, pomoc s gramatikou, vysvětlení učebnic, nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci a mnoho dalšího pro studenty.
Nejlepší funkce Chegg Flashcards
- Vytvořte si vlastní kartičky nebo použijte předem připravené
- Získejte přístup k výukovým zdrojům, včetně průvodců, podrobných řešení a dalších materiálů.
- Používejte ji jako aplikaci pro soustředění.
- Získejte řešení ověřená odborníky
Omezení Chegg Flashcards
- Flashcards mohou obsahovat nepřesné informace.
Ceny karet Chegg Flashcards
- Chegg Study: 14,95 $/měsíc
- Chegg Study Pack: 19,95 $/měsíc
- Chegg Math Solver: 9,95 $/měsíc
- Chegg Writing: 9,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze Chegg Flashcards
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
Bonus: Alternativy k Mindgrasp AI!
5. ChatGPT
ChatGPT je relativně nový studijní nástroj na trhu. Bezpochyby však patří mezi nejoblíbenější. Můžete studovat složité pojmy v srozumitelném jazyce, požádat ChatGPT o shrnutí dlouhých esejí a mnoho dalšího. Stačí nástroji zadat jasný pokyn a ten vám okamžitě vygeneruje odpovědi.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Pomoc při shrnování dlouhých článků a esejí
- Generujte nápady pro kreativní psaní
- Vysvětlujte složité pojmy srozumitelným jazykem a pomocí příkladů.
- Shrňte si poznámky z výuky pro rychlé pochopení
- Pomáhá identifikovat jazykové chyby.
- Poskytuje vícejazyčnou podporu.
Omezení ChatGPT
- Některé z poskytnutých informací mohou být nepřesné.
- Může generovat opakující se výsledky
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Navíc: 20 $ za uživatele za měsíc
- Tým: 25 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
6. HippoCampus
HippoCampus je bezplatný online studijní nástroj, který zlepšuje vaše učení pomocí videí, animací, simulací, osnov kurzů a dalších vzdělávacích zdrojů. Tyto nástroje jsou neuvěřitelně užitečné pro vizuální typy studentů. Můžete je použít pro 13 předmětů, včetně přírodních věd, angličtiny, aritmetiky a algebry.
Nejlepší funkce HippoCampus
- K dispozici jsou interaktivní živé lekce.
- Přístup ke studijním materiálům na cestách
- Video materiály jsou k dispozici pro 13 předmětů.
- Integrace s jinými vzdělávacími platformami
Omezení HippoCampus
- Některé zdroje nejsou jedinečné.
Ceny HippoCampus
Zdarma
Hodnocení a recenze HippoCampus
- G2: NA
- Capterra: NA
7. Duolingo
Pokud studujete jazyky, Duolingo je nezbytným studijním nástrojem. Rychlé, stručné lekce a personalizované učení mohou učinit studium jazyků zábavným a interaktivním.
Ale to není vše, co vás Duolingo může naučit! Může vám také pomoci s výukou fonetiky a matematiky. Nejlepší na tom je, že základní verze je zcela zdarma!
Nejlepší funkce Duolingo
- Nabízí mnoho jazyků, včetně španělštiny, hindštiny, řečtiny, maďarštiny a dalších.
- Poskytuje krátké lekce pro zábavné a interaktivní učení.
- Umožňuje procvičování čtení, psaní, mluvení a poslechu.
- Personalizované učení
- Poskytuje funkce jako série, úspěchy, žebříčky a XP body, které motivují studenty.
Omezení Duolinga
- Někteří lidé si stěžovali na časté reklamy Super Duolingo.
Ceny Duolingo
- Zdarma
- Super Duolingo: 6,99 $ měsíčně
- Duolingo Business: 49,99 $ ročně
*Super Duolingo můžete vyzkoušet zdarma po dobu dvou týdnů.
Hodnocení a recenze Duolingo
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (790+ recenzí)
8. StudyStack
StudyStack je zábavný studijní nástroj, který díky kreativním kartičkám dělá učení zábavným a snadným. Nabízí bezplatné studijní zdroje s miliony kartiček vytvořených členy komunity a možnost vytvořit si vlastní.
StudyStack nabízí kartičky pro různé předměty, včetně obchodu, medicíny, geografie, vědy a dokonce i standardizovaných testů. Můžete hrát hry vytvořené z vašich kartiček pro interaktivnější učení.
Nejlepší funkce StudyStack
- Udělejte si učení zábavným díky gamifikovaným studijním aktivitám, jako jsou luštění, párovací hry, křížovky a další.
- Nabízí možnosti hodnocení, jako jsou MCQ, přímé testy a kvízy.
- Umožňuje offline učení v mobilní aplikaci
- Vytvářejte a sdílejte své kartičky
Omezení StudyStack
- Některé karty mohou obsahovat nepřesné informace.
- Někteří uživatelé si stěžovali na reklamy v aplikaci.
Ceny StudyStack
- Zdarma
- StudyStack PRO: 10 $ ročně
- StudyStack PRO Teacher: 20 $ ročně
Hodnocení a recenze StudyStack
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Udemy
S více než 210 000 online kurzy patří Udemy mezi nejoblíbenější online studijní nástroje pro studenty. Ať už se chcete naučit Python nebo hudbu, Udemy nabízí širokou škálu kurzů vedených odborníky. V rámci těchto kurzů máte také přístup k testům, úkolům a fórům. Můžete také sledovat své nedokončené úkoly a pokrok.
Nejlepší funkce Udemy
- K dispozici je široká škála kurzů a kategorií.
- Učte se svým vlastním tempem
- Získejte nulovou reklamu a offline přístup s placeným předplatným.
- K dispozici ve více než 60 jazycích.
- Některé kurzy nabízejí doživotní přístup.
- Získejte přizpůsobené připomenutí, abyste dosáhli svých studijních cílů.
Omezení Udemy
- Některé kurzy mohou být drahé.
- Některé nenabízejí zpětnou vazbu ani diskusní fóra.
Ceny Udemy
- Osobní plán: 750 rupií za měsíc
- Kupte si jednotlivé kurzy a plaťte podle skutečného využití
- Plán pro podniky
Hodnocení a recenze Udemy
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
10. Anki
Anki usnadňuje a zrychluje učení tím, že vám pomáhá rozvíjet se a učit se pomocí kartiček. Můžete jej použít na podporu svého učení, od studia hry na kytaru až po přípravu na lékařské zkoušky.
Anki využívá rozloženou opakování a aktivní učení k vylepšení vašeho učení a pomáhá vám zapamatovat si pojmy, které si možná hůře pamatujete.
Nejlepší funkce Anki
- Umožňuje synchronizaci karet napříč více zařízeními.
- Umí spravovat přes 100 000 karet
- Nabízí mnoho možností přizpůsobení
- Umožňuje vám vkládat do karet audio, videa, obrázky a vědecké značky.
- K dispozici je široká škála doplňků.
- Umožňuje vám sdílet vaše prezentace s ostatními lidmi.
Omezení Anki
- Má strmou křivku učení.
- Vytváření balíčků karet může být náročné
Ceny Anki
Zdarma
Hodnocení a recenze Anki
- G2: 4,7/5 (30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
11. Course Hero
Course Hero je online vzdělávací platforma s více než 30 miliony studijních materiálů a zdrojů, která byla vytvořena s cílem pomoci všem studentům úspěšně absolvovat studium. Má také více než 200 000 pedagogů, kteří vyvíjejí kvízy, přednáškové poznámky a další výukové materiály.
Na Course Hero najdete materiály týkající se různých předmětů, od řešení domácích úkolů po studijní průvodce a řešení učebnic. Můžete také využít odborné poradenství a absolvovat individuální konzultace s pedagogy.
Nejlepší funkce Course Hero
- Získejte přístup ke studijním materiálům a zdrojům pro různé kurzy a vysoké školy.
- Nabízí pomoc s domácími úkoly založenou na umělé inteligenci, která poskytuje okamžité odpovědi a vysvětlení.
- Získejte nepřetržitou personalizovanou podporu lektora
- Zdokonalte své znalosti pomocí knihovny cvičných úloh.
- Nabízí nástroje umělé inteligence, jako je kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a nástroj pro parafráze.
- Využijte AI-powered Flashcard Maker pro personalizované studium.
Omezení Course Hero
- Nenabízí vícejazyčnou podporu.
- Někteří uživatelé si stěžovali na časté reklamy.
- Sledování pokroku není k dispozici.
Ceny Course Hero
- Zdarma
- Prémiové členství Měsíčně: 39,99 $ za měsíc Čtvrtletně: 19,95 $ za měsíc Ročně: 9,95 $ za měsíc
- Měsíčně: 39,99 $ za měsíc
Hodnocení a recenze Course Hero
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 3,4/5 (více než 30 recenzí)
12. Google Scholar
Google Scholar je bezplatný vyhledávač, který vám umožní efektivně vyhledávat a zkoumat odbornou literaturu. Poskytuje jednoduchý a efektivní způsob, jak mohou výzkumníci, akademici, vysokoškolští studenti a kdokoli, kdo se zajímá o odbornou práci, objevovat a přistupovat k akademickým článkům, konferenčním příspěvkům, diplomovým pracím, knihám a patentům.
Nejlepší funkce Google Scholar
- Vyhledávejte odbornou literaturu z jednoho místa
- Uživatelsky přívětivé rozhraní, které vám umožní vyhledávat obsah pomocí klíčových slov, jmen autorů nebo názvů publikací.
- Nabízí počet citací článků.
- Umožňuje nastavit e-mailová upozornění pro konkrétní klíčová slova.
Omezení služby Google Scholar
- Někteří lidé jej kritizovali za to, že články řadí podle počtu citací.
- Některé materiály nejsou k dispozici zdarma.
Ceny Google Scholar
Zdarma
Hodnocení a recenze Google Scholar
- G2: NA
- Capterra: NA
13. Grammarly
Dobré psací dovednosti vám pomohou zajistit dobré známky ve škole a na vysoké škole, zejména pokud je váš obor spíše teoretický. Grammarly vám pomůže zajistit, aby vaše články byly dobře napsané a prezentovatelné.
Ať už jde o pravopis, gramatiku, chyby ve vyjadřování, srozumitelnost, plagiátorství, interpunkci nebo zapojení, Grammarly vyhodnotí váš text a poskytne vám jasné vysvětlení a návrhy, jak zlepšit vaše psaní.
Podle Grammarly 94 % studentů zlepšilo své známky díky Grammarly Premium. Rozšíření Grammarly můžete snadno přidat do svého prohlížeče a kontrolovat tak své psaní. Funguje také s Windows, Chrome, iPhone, iPad a Android.
Nejlepší funkce Grammarly
- Nabízí pomoc při psaní s podporou umělé inteligence pro lepší psaní.
- Poskytuje pokyny a zpětnou vazbu v reálném čase pro zlepšení psaní.
- Poskytuje návrhy pro zlepšení srozumitelnosti a tónu.
- Kontrola plagiátů
- Získejte plně formátované citace z online zdrojů
- Korektura textu
- K dispozici ve více než 500 000 aplikacích.
Omezení Grammarly
- Podporuje pouze angličtinu.
- Nabízí omezené množství návrhů v bezplatné verzi.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Premium: 12 $ měsíčně
- Podnikání: 15 $ za člena za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 5 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 6 900 recenzí)
14. Forest
Aplikace Forest je ideální pro lidi, kteří se snadno rozptýlí a tráví čas na svých telefonech, ale milují stromy. S touto aplikací můžete pokaždé, když se soustředíte na práci, vybudovat prosperující les (byť virtuální). Jak? Myšlenka je jednoduchá.
Zadejte čas, po který chcete zůstat soustředěni, a aplikace během této doby zasadí strom. Pokud aplikaci opustíte před uplynutím času, váš strom zemře. Pokud však zůstanete soustředěni, můžete pomalu vybudovat živoucí les.
Forest vysazuje skutečné stromy, pokud utratíte virtuální mince, které vyděláte pomocí aplikace.
Nejlepší funkce aplikace Forest
- Nastavte si časovač, abyste se mohli soustředit během určitého časového úseku.
- Pěstujte různé druhy stromů a získejte vizuální představu o svém lese.
- Získejte přehledný přehled o svém čase soustředění.
- Získejte přístup k podrobným statistikám pro správu svého času.
- Sdílejte se svými přáteli a soustřeďte se společně.
- Sázejte skutečné stromy a buďte ekologičtější
Omezení aplikace Forest
- Nemá tlačítko pro pozastavení
- Někteří uživatelé si stěžovali na omezený počet bezplatných stromů.
Ceny Forest
- Zdarma
- Pro: 4,22 $
Hodnocení a recenze aplikace Forest
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
15. BlockSite
Většina našeho dnešního učení se odehrává online. Snadná dostupnost vašich oblíbených webových stránek a sociálních médií vás však může rychle odvést od studia. Právě v tom vám pomůže BlockSite. S BlockSite můžete blokovat stránky a aplikace, které vás rozptylují.
Můžete také zapnout režim Focus Mode během určitého časového období, který zabrání rozptylování. To vám pomůže zvýšit produktivitu, lépe spravovat svůj čas a dokončit studium rychleji než kdykoli předtím.
Nejlepší funkce BlockSite
- Blokujte aplikace a weby a synchronizujte je napříč několika platformami.
- Přidejte si rozvrh, abyste během určitých hodin blokovali rušivé vlivy.
- Získejte podrobné informace o svých trendech v prohlížení webu
- Pomocí blokování jedním kliknutím zablokujte webové stránky nebo aplikace podle kategorie nebo klíčových slov.
- Při otevření blokované stránky/aplikace budete automaticky přesměrováni na vlastní blokovací stránku.
- Povolte ochranu heslem, abyste mohli změnit nastavení.
- Zabraňte snadnému odinstalování BlockSite
- Podporuje Microsoft Edge, Google Chrome a Mozilla Firefox.
Omezení BlockSite
- Bezplatný tarif umožňuje blokovat pouze šest webových stránek.
- Blokované webové stránky nejsou blokovány v anonymním režimu.
Ceny BlockSite
- Zdarma
- Placený tarif: 10,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze BlockSite
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
Využijte sílu správného nástroje pro své studijní sezení
A je to! S těmito 15 studijními nástroji můžete své studijní sezení vylepšit a stihnout více za méně času. Samozřejmě používejte nástroje, které nejlépe odpovídají vašim požadavkům. Například aplikace jako Forest a BlockSite mohou být užitečné, pokud máte potíže se soustředěním. Pokud se nejlépe učíte pomocí kartiček, StudyStack vás nezklame.
I když můžete používat několik aplikací, použití jedné aplikace, která vám pomůže spravovat všechny aspekty vašeho učení, zabrání zmatkům a neustálému přepínání. ClickUp je všestranný nástroj pro správu projektů, který je pro studenty neuvěřitelně užitečný. Můžete využít funkce jako ClickUp Docs, AI, šablony poznámek atd. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes!