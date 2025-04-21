ClickUp blog

10 nejlepších alternativ k Mindgrasp AI v roce 2025 (recenze a ceny)

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
21. dubna 2025

Když se učíte něco nového, může to být namáhavé. Musíte dobře poslouchat nebo číst, dělat si podrobné poznámky, porozumět tomu, co jste napsali, shrnout to a pak se to všechno snažit zapamatovat. Je to hodně práce. 👀

Naštěstí nám rozvoj umělé inteligence přinesl nástroje AI, které výrazně usnadňují výuku jak studentům, tak učitelům. Například nástroje jako Mindgrasp. AI nebo jedna z mnoha alternativ Mindgrasp AI.

Mindgrasp je nástroj umělé inteligence pro pořizování poznámek, který za vás čte dokumenty nebo poslouchá videoobsah (včetně videí na YouTube) a poté vám předkládá souhrnné poznámky. Můžete klást otázky, které vám pomohou porozumět a zpracovat informace, a navíc vytvářet kartičky a kvízy, které vám pomohou si je zapamatovat.

Mindgrasp je neuvěřitelně užitečný, ale není to jediná aplikace pro pořizování poznámek nebo studijní nástroj s umělou inteligencí, který je k dispozici. Některé alternativy k Mindgrasp AI nabízejí také další funkce, které mohou využít jak studenti, tak učitelé. 🧑‍🎓

Prozkoumejme několik funkcí, které tyto typy studijních asistentů založených na umělé inteligenci nabízejí, abyste věděli, co dokážou. Poté se podíváme na některé vynikající alternativy k Mindgrasp AI, které vám pomohou zlepšit vaše studium (nebo výuku).

⏰ 60sekundové shrnutí

Zde je přehled nejlepších alternativ k Mindgrasp AI:

NástrojNejlepší proKlíčové funkceCeny
ClickUpAI řízené pořizování poznámek, správa úkolů, plánování studia– ClickUp AI Notetaker pro shrnování poznámek – ClickUp Brain pro shrnování – Spolupracující tabule – Šablony pro řízení projektů – Asistent psaní s umělou inteligencíPro ClickUp je vyžadován placený tarif BrainG2: 4,7/5 (9 100+ recenzí)
OpenAIPřepis, generování obsahu, studijní asistent– AI přepis přednášek a podcastů – Asistent psaní – Generování kvízů – Rychlé odpovědiPlatba podle skutečného využití G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Google for EducationVýuka, správa úkolů, komunikace– Google Docs, Sheets, Forms – Integrace s Google Calendar – Originality Report pro kontrolu plagiátorstvíKontakt pro ceny G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
KamiVytváření a sdílení výukových materiálů– Nástroje pro anotace – Spolupráce v reálném čase – Generování kvízů a hodnocení – Integrace LMSZákladní: zdarma Učitel: 99 $/rok Škola: kontaktujte nás ohledně cen
EnhanceDocsVyhledávání dokumentů a správa znalostí– Vyhledávání v přirozeném jazyce – Integrace s platformami jako OneDrive a Confluence – Extrakce dat z různých dokumentůFreePro: 1 000 $/měsíc Business: 2 500 $/měsíc
ChatbaseVytváření vlastních chatbotů a zákaznické podpory– Chatboty založené na umělé inteligenci – Přizpůsobitelné chatové interakce – Analytika pro sledování problémůFreeHobby: 19 $/měsíc Standard: 99 $/měsíc Neomezený: 399 $/měsíc
LockDown BrowserZabezpečení online zkoušek– Integrace LMS – Blokování přepínání aplikací – Funkce zajišťující integritu zkoušekKontakt pro ceny G2: 3,7/5 (více než 40 recenzí)
Vysvětli mi to jako pětiletému dítětiZjednodušení složitých témat pro lepší porozumění– Vysvětluje témata jednoduchým jazykem – Přizpůsobitelné úrovně porozumění – Možnost sarkasmuJust Curious: 3,99 $/měsíc Tell Me All: 6,99 $/měsíc
Akademická sféraSpráva a sdílení výzkumných prací– Stahování výzkumných prací – Analýza dopadu výzkumu – Upozornění na nová témataZdarmaPrémium pro instituce: Kontaktujte nás ohledně cen
FlipZapojení studentů pomocí video úkolů– Vytváření video úkolů – Textové/video podněty – Funkce pro spolupráciZdarma

Co byste měli hledat v alternativě k Mindgrasp AI?

Vždy je dobré znát své možnosti – navíc můžete objevit nástroje, o kterých jste dosud nevěděli. Zde jsou některé z klíčových vlastností a funkcí, na které se zaměřte při hledání alternativ k Mindgrasp AI:

  • Nástroje pro přepis založené na umělé inteligenci, které převádějí text nebo řeč do písemného formátu
  • Funkce správy dokumentů pro organizaci vašich poznámek, abyste snadno našli to, co potřebujete.
  • Automatizace procesů, jako je shrnutí dlouhého obsahu do několika klíčových bodů, vám ušetří čas.
  • Obousměrné propojení, abyste se vždy mohli vrátit k souvisejícím informacím
  • Jednoduché nástroje pro sdílení znalostí, díky kterým můžete vytvořit znalostní bázi, z níž budou těžit i ostatní 📚
  • Přizpůsobení, abyste mohli změnit formát a styl svých poznámek tak, aby vám lépe vyhovovaly.
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní AI nástroje, díky kterému můžete rychle začít pracovat.

Mindgrasp můžete použít pro některé z těchto případů použití, ale ne pro všechny, takže se podívejme na některé další možnosti.

📮ClickUp Insight: 21 % respondentů chce využít AI k profesionálnímu zdokonalení tím, že ji aplikuje na schůzky, e-maily a projekty. Ačkoli většina e-mailových aplikací a platforem pro správu projektů má AI integrovanou jako funkci, nemusí být dostatečně plynulá, aby sjednotila pracovní postupy napříč nástroji. Ale v ClickUp jsme na to přišli! Díky funkcím pro správu schůzek založeným na AI od ClickUp můžete snadno vytvářet body programu, zaznamenávat poznámky ze schůzek, vytvářet a přiřazovat úkoly z poznámek ze schůzek, přepisovat nahrávky a mnoho dalšího – s naším AI notetakerem a ClickUp Brain. Ušetřete až 8 hodin schůzek týdně, stejně jako naši klienti ve společnosti Stanley Security!

10 nejlepších alternativ k Mindgrasp AI, které můžete použít v roce 2025

Tyto alternativy k Mindgrasp AI nabízejí různé druhy funkcí. Zvažte silné a slabé stránky každé z nich, abyste se mohli rozhodnout, který nástroj – nebo kombinace nástrojů – bude pro vás nejvhodnější.

1. ClickUp

ClickUp je vynikající alternativou k Mindgrasp AI – a mnohem víc. Jedná se o komplexní online nástroj pro zvýšení produktivity, který je navržen tak, aby zefektivnil pracovní postupy a zlepšil spolupráci v týmu.

ClickUp AI Notetaker: Snadné shrnování a organizování

ClickUp Notetaker
Zachyťte každý detail – použijte AI Notetaker od ClickUp k okamžitému zaznamenání nápadů, úkolů a poznámek z jednání.

AI Notetaker od ClickUp je výkonný nástroj, který vám pomůže snadno shrnovat a organizovat vaše poznámky. Ať už přepisujete přednášky nebo shrňujete studijní materiály, funkce ClickUp založené na umělé inteligenci usnadňují revizi a zapamatování klíčových bodů bez nutnosti rozsáhlého psaní poznámek. Můžete extrahovat klíčové pojmy, vytvářet praktická shrnutí a dokonce generovat kartičky pro opakování – to vše na jedné platformě.

ClickUp Brain: Váš AI asistent pro chytřejší studium a správu úkolů

ClickUp Brain
Shrňte, organizujte a okamžitě vyhledávejte důležité informace z přednáškových poznámek pomocí ClickUp Brain.

ClickUp Brain je AI asistent, který podporuje všechny aspekty studia, od plánování, pořizování poznámek a shrnování až po tvorbu obsahu a ukládání dokumentů.

Využijte jednu z mnoha šablon pro správu projektů ClickUp k vytvoření studijního plánu a následnému sledování pokroku ve vztahu k vašim cílům. Při studiu použijte software pro psaní založený na umělé inteligenci k pořizování přesných poznámek v ClickUp Notepad nebo ClickUp Doc. Pomocí ClickUp Brain extrahujte klíčové body a vytvářejte shrnutí z vašich poznámek nebo jiných zdrojů. 📝

Až budete připraveni začít pracovat na úkolu, rychle vygenerujte nápady pomocí jedné z mnoha šablon pro brainstorming nebo vytvořte přehledovou myšlenkovou mapu na tabuli ClickUp Whiteboard. AI Writer for Work od ClickUp se opět hodí k generování obsahu z vašeho nástinu a k jeho úpravám a formátování, abyste mohli dodat profesionální dokument bez chyb.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Pomocí integrovaného softwaru Whiteboard si můžete vizualizovat, jak vše do sebe zapadá, a lépe si tak zapamatovat informace.
  • Automaticky extrahujte akční body ze svých poznámek a vytvářejte sledovatelné úkoly.
  • Strukturovejte a organizujte své poznámky pomocí vnořených stránek a značek.
  • Ukládejte všechny své dokumenty centrálně na platformě ClickUp.
  • Přeložte svůj obsah do řady jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a arabštiny 🌎
  • Používejte ClickUp na mobilních zařízeních iOS nebo Android nebo na stolním počítači.

Omezení ClickUp

  • ClickUp Brain není k dispozici ve bezplatné verzi, takže k jeho použití budete potřebovat placený tarif.
  • S tolika funkcemi může být pro nové uživatele trochu náročné se s nimi seznámit.

ClickUp ceny

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)

2. OpenAI

Alternativy k Mindgrasp AI: Mobilní a desktopové zobrazení ChatGPT od OpenAI
prostřednictvím OpenAI

OpenAI je společnost, která se zaměřuje na výzkum a implementaci umělé inteligence ve prospěch lidstva. Je nejznámější díky vývoji ChatGPT, chatbota s umělou inteligencí, který generuje odpovědi na otázky a reaguje velmi lidským způsobem. API ChatGPT nyní používá mnoho dalších aplikací po celém světě. 🤖

OpenAI Whisper API je jen jednou z několika dalších aplikací, která převádí řeč na text, což z ní činí životaschopnou alternativu k Mindgrasp AI. Tento nástroj založený na umělé inteligenci má také další funkce, díky nimž je cenným pomocníkem při studiu.

Nejlepší funkce OpenAI

  • Přepište přednášky, podcasty, schůzky na Zoomu nebo záznamy webinářů, abyste měli jejich písemnou podobu.
  • Získejte rychlé odpovědi na jakékoli otázky týkající se tématu, které studujete (nebo čehokoli jiného).
  • Použijte jej jako asistenta pro psaní a vytvářejte obsah za vás.
  • Požádejte jej, aby vytvořil kvíz, který otestuje vaše znalosti.

Omezení OpenAI

  • Texty, které generuje, nejsou vždy stoprocentně fakticky přesné a nemusí projít kontrolou plagiátů.
  • Systém má přístup pouze k datům z poslední aktualizace, takže nemusí být zcela aktuální, pokud jde o současné dění.

OpenAI ceny

  • Plaťte podle skutečného využití

Hodnocení a recenze OpenAI

  • G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)

3. Google pro vzdělávání

Alternativy k Mindgrasp AI: najedete-li kurzorem na možnost Vyzkoušet jako student v Google Classroom od Google for Education
prostřednictvím Google for Education

Google for Education není přímou alternativou k Mindgrasp AI, ale je navržen pro správu výukových materiálů pro třídy a školy. Jako součást Google Workspace také poskytuje platformu pro online komunikaci a spolupráci studentů a učitelů.

Bezplatný balíček Fundamentals nabízí základní funkce, jako jsou Docs, Sheets, Forms a Slides, stejně jako komunikační nástroje, včetně Gmailu, Google Meet a Chatu. Placená verze poskytuje vzdělávacím institucím přístup k pokročilým funkcím, jako je zabezpečení, kontrola přístupu a analytika, stejně jako integrace a schůzky se stovkami účastníků. 🧑‍🏫

Nejlepší funkce Google for Education

  • Na platformu, která je propojena s integrovaným kalendářem Google, můžete nahrávat nové úkoly, takže všichni vědí, kdy je třeba je splnit.
  • Stáhněte si hotové úkoly a hodnocení přímo z platformy.
  • Pomocí zprávy o originalitě zkontrolujte, zda práce vašich studentů nejsou plagiáty.
  • Přístup k cloudovému systému odkudkoli

Omezení Google for Education

  • Někteří uživatelé mají pocit, že uživatelské rozhraní je obtížné ovládat.
  • Vzhledem k tomu, že se jedná o online službu, mohou technické potíže narušit proces učení.

Google for Education ceny

  • Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Google for Education

  • G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (16 recenzí)

4. Kami

Alternativy k Mindgrasp AI: editační nástroje v Kami
prostřednictvím Kami

Kami je další nástroj, který podporuje učitele a pomáhá personalizovat výuku, aby byla pro všechny zajímavější. Integruje se do vašeho systému pro správu výuky (LMS), takže jej můžete používat jak pro výuku, tak pro zadávání úkolů. ✅

Pomocí nástrojů pro vkládání poznámek můžete učební materiály zatraktivnit a motivovat studenty, aby dělali totéž. Studenti i učitelé mohou systém využívat také k rychlému kladení otázek a odpovídání na ně nebo ke sdílení hlasových či video nahrávek.

Nejlepší funkce Kami

  • Snadno vytvářejte nebo přizpůsobujte výukové materiály a poté je sdílejte se svou třídou.
  • Sledujte, jak vaši studenti spolupracují online v reálném čase, a kontrolujte je, aby vše probíhalo podle plánu.
  • Vytvářejte kvízy a hodnocení a poté je všechny ohodnoťte v jednom přehledu.
  • Integrujte s dalšími oblíbenými výukovými nástroji, jako jsou Google Classroom, Teams, OneDrive a Schoology.

Omezení Kami

  • Základní tarif vám poskytuje přístup k některým funkcím, ale pro pokročilé funkce, jako je hlasové psaní nebo hodnocení a sledování výsledků, budete potřebovat placený tarif.
  • Někteří učitelé považují ceny za poněkud vysoké, pokud za Kami platí sami.

Kami ceny

  • Základní: zdarma
  • Učitel: 99 $/rok
  • Škola nebo okres: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Kami

  • G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)

5. EnhanceDocs

Alternativy k Mindgrasp AI: používání EnhanceDocs ve Slacku
prostřednictvím EnhanceDocs

EnhanceDocs využívá funkci vyhledávání v přirozeném jazyce, aby lidem pomohl najít informace. Použijte jej k zaškolení svého týmu, zapracování nových zaměstnanců nebo poskytování zákaznické podpory tím, že uživatelům poskytnete rychlé odpovědi na jejich dotazy.

Aby tento výkonný nástroj odpověděl na otázku, prohledává existující firemní dokumentaci a znalostní báze napříč platformami, jako jsou Microsoft 365, Google Drive, Notion, One Drive, SharePoint a Confluence. Poté propojí dotaz přímo s příslušným dokumentem. Identifikuje také často kladené otázky a formuluje odpovědi, čímž ušetří hodiny hledání.

Nejlepší funkce EnhanceDocs

  • Zefektivněte pracovní postupy svého týmu tím, že jim poskytnete rychlý přístup k datům, která potřebují k dokončení svých úkolů.
  • Používejte EnhanceDocs přímo z chatovacích nástrojů, jako jsou Teams, Discord nebo Slack.
  • Extrahujte data ze všech druhů dokumentů, včetně PDF souborů.
  • Můžete být v klidu, protože všechny vaše citlivé firemní informace chrání bezpečnost na podnikové úrovni 🔐.

Omezení EnhanceDocs

  • Zatím není k dispozici dostatek recenzí, aby bylo možné posoudit, jak dobře tento nástroj funguje.
  • Ceny jsou pro malé podniky poměrně vysoké.

EnhanceDocs ceny

  • Zdarma
  • Pro: 1 000 $/měsíc
  • Podnikání: 2 500 $/měsíc
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze EnhanceDocs

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

6. Chatbase

Nastavení interaktivního chatbota Slack pomocí Chatbase
prostřednictvím Chatbase

Chatbase využívá GPT k vytváření přizpůsobených interaktivních chatbotů pro vaše podnikání. Jako alternativa k Mindgrasp AI sbírá „poznámky“ z řady datových zdrojů, včetně dokumentů PDF a webových stránek, a poté tyto údaje transformuje do konverzací chatbotů.

Díky výkonným analytickým nástrojům lze snadno identifikovat a označit potenciální problémy, než se zhorší, což pomáhá zefektivnit uživatelské cesty a zlepšit spokojenost zákazníků. 😊

Nejlepší funkce Chatbase

  • Využijte jej k interakci se zákazníky a jejich podpoře nebo k získávání potenciálních zákazníků.
  • Využijte model freemium a vyzkoušejte systém před zakoupením.
  • Platíte pouze za doplňky, jako jsou extra kredity na zprávy nebo chatboty, podle toho, jak je potřebujete.
  • Integrujte s chatovacími nebo sociálními médii, jako jsou WhatsApp, Slack, Facebook Messenger a Zapier.

Omezení Chatbase

  • Netechnicky zaměření uživatelé často považují učební křivku za poněkud strmou.
  • Za odstranění značky Chatbase nebo použití vlastní domény budete muset zaplatit navíc.

Chatbase ceny

  • Zdarma
  • Hobby: 19 $/měsíc za 2 chatboty
  • Standard: 99 $/měsíc za 5 chatbotů
  • Neomezený: 399 $/měsíc za 10 chatbotů

Hodnocení a recenze Chatbase

  • G2: N/A
  • Capterra: 4,3/5 (70 recenzí)

7. LockDown Browser

Stránka Moje instituce v prohlížeči LockDown Browser
prostřednictvím prohlížeče LockDown Browser

Lockdown Browser zabezpečuje online testovací prostředí v systémech pro správu výuky. Používá se především ve vysokoškolských institucích k zajištění integrity během zkoušek.

Tento nástroj odstraní všechny možnosti nabídky a panelu nástrojů, kromě těch, které jsou naprosto nezbytné, a zabrání studentům v přístupu k jakýmkoli jiným nástrojům, které by mohly být použity k podvádění. ❎

Nejlepší funkce prohlížeče LockDown Browser

  • Integrace s řadou systémů LMS, včetně Moodle, Brightspace, Blackboard Learn a Canvas
  • Zabraňte studentům v přechodu na jiné aplikace
  • Zabraňte kopírování a sdílení otázek ze zkoušek
  • Používejte Lockdown Browser na zařízeních Mac, Windows, iPad a Chromebook.

Omezení prohlížeče LockDown Browser

  • Pro studenty se zdravotním postižením není snadno přístupný.
  • Někteří uživatelé hlásili chyby a závady, které zvyšují stres při zkouškách.

LockDown Browser ceny

  • Ceny se odvíjejí od počtu studentů na vaší škole.

Hodnocení a recenze prohlížeče LockDown Browser

  • G2: 3,7/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (11 recenzí)

8. Vysvětli mi to jako pětiletému

Vyhledávací nástroj Explain Like I’m Five
via Explain Like I’m Five

Explain Like I’m Five je nástroj umělé inteligence, který vysvětluje složité témata velmi jednoduchým jazykem, takže jim porozumí i dítě. Používají ho studenti k učení se nových pojmů a učitelé k jejich vysvětlování.

Znalostní báze AI je vytvářena lidmi z celého světa, kteří přispívají svými osobními postřehy, což zajišťuje rozmanitou škálu názorů. 💡

Explain Like I’m Five – nejlepší funkce

  • Získejte tři otázky zdarma denně
  • Získejte rychlé odpovědi na jakékoli otázky, které se rozhodnete položit.
  • Určete svou úroveň porozumění – základní, střední, pokročilá nebo expertní.
  • Zvolte si, zda chcete sarkasmus zapnout nebo vypnout, podle toho, co hledáte.

Omezení Explain Like I’m Five

  • Protože neexistuje jediný zdroj pravdy, spolehlivost obsahu se liší.
  • Zatím není k dispozici dostatek recenzí, aby bylo možné posoudit, jak dobře Explain Like I’m Five funguje.

Explain Like I’m Five ceny

  • Just Curious: 3,99 $/měsíc
  • Tell Me All: 6,99 $/měsíc

Hodnocení a recenze Explain Like I’m Five

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

9. Academia

Hledání americké revoluce v akademickém světě
via Academia

Academia je znalostní databáze složená z výzkumných prací. Akademici mohou nahrávat své práce a měřit jejich dopad a kdokoli může sledovat výzkum ostatních, aby byl informován o nejnovějším vývoji ve svém oboru. 📰

Nejlepší funkce pro akademickou sféru

  • Nastavte si upozornění na vyhledávání témat, která vás zajímají.
  • Po registraci si můžete zdarma stáhnout miliony dokumentů.
  • Využijte vestavěné analytické nástroje ke sledování dopadu výzkumných prací, které nahrajete.
  • Použijte tuto alternativu k Mindgrasp AI k poskytování podrobných shrnutí obsahu výzkumu.

Omezení pro akademickou sféru

  • Pro vyhledávání a přístup k dokumentům se musíte přihlásit.
  • Někteří uživatelé mají pocit, že vyhledávací funkce není příliš uživatelsky přívětivá.

Academia ceny

  • Zdarma
  • Premium pro instituce: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze akademické obce

  • G2: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
  • Capterra: N/A

10. Flip

Seznam souborů ve Flip
prostřednictvím Flip

Flip, dříve známý jako Flipgrid, je aplikace společnosti Microsoft, která studentům umožňuje nahrávat video úkoly a poté je upravovat a sdílet. Jedná se o alternativní studijní nástroj pro studenty, kteří raději mluví než píší, nebo pro studenty, kteří chtějí najít svůj hlas. 🙋

Nejlepší funkce

  • Pozvěte studenty, aby se připojili ke skupině, a kontrolujte, k čemu mají přístup.
  • Zvyšte zapojení studentů tím, že budete zveřejňovat podněty pomocí textu nebo videa a vyzývat studenty, aby se podělili o své nápady.
  • Podporujte spolupráci se spolužáky, aby jim pomohli rozvíjet jejich nápady.
  • Používejte Flip jako webovou nebo mobilní aplikaci

Omezující faktory

  • Systém může být pro nové uživatele trochu matoucí.
  • Studenti mohou odpovídat pouze prostřednictvím videa – jiné možnosti nejsou k dispozici.

Flip ceny

  • Zdarma

Hodnocení a recenze

  • G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)

Nástroje AI dělají učení mnohem zábavnějším

Studijní nástroje AI mohou učební proces zefektivnit – a často i zpříjemnit – jak pro studenty, tak pro učitele. Od aplikací pro pořizování poznámek a přepisování až po chatboty a znalostní báze všeho druhu – pro každý typ učební úlohy existuje alternativa k Mindgrasp AI. 🙌

ClickUp je jedním z nejlepších studijních nástrojů s umělou inteligencí, které jsou v současné době k dispozici. Nabízí šablony pro plánování studia, aplikace pro pořizování poznámek a nástroje pro brainstorming, a navíc asistenta pro psaní s umělou inteligencí, který dokáže shrnout poznámky, generovat texty a formátovat vaše úkoly tak, aby vypadaly skvěle.

Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte pracovat na dosažení nejlepších známek ještě dnes. 💯

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp