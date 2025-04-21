10 nejlepších alternativ k Mindgrasp AI v roce 2025 (recenze a ceny)

Když se učíte něco nového, může to být namáhavé. Musíte dobře poslouchat nebo číst, dělat si podrobné poznámky, porozumět tomu, co jste napsali, shrnout to a pak se to všechno snažit zapamatovat. Je to hodně práce. 👀
Naštěstí nám rozvoj umělé inteligence přinesl nástroje AI, které výrazně usnadňují výuku jak studentům, tak učitelům. Například nástroje jako Mindgrasp. AI nebo jedna z mnoha alternativ Mindgrasp AI.
Mindgrasp je nástroj umělé inteligence pro pořizování poznámek, který za vás čte dokumenty nebo poslouchá videoobsah (včetně videí na YouTube) a poté vám předkládá souhrnné poznámky. Můžete klást otázky, které vám pomohou porozumět a zpracovat informace, a navíc vytvářet kartičky a kvízy, které vám pomohou si je zapamatovat.
Mindgrasp je neuvěřitelně užitečný, ale není to jediná aplikace pro pořizování poznámek nebo studijní nástroj s umělou inteligencí, který je k dispozici. Některé alternativy k Mindgrasp AI nabízejí také další funkce, které mohou využít jak studenti, tak učitelé. 🧑🎓
Prozkoumejme několik funkcí, které tyto typy studijních asistentů založených na umělé inteligenci nabízejí, abyste věděli, co dokážou. Poté se podíváme na některé vynikající alternativy k Mindgrasp AI, které vám pomohou zlepšit vaše studium (nebo výuku).
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je přehled nejlepších alternativ k Mindgrasp AI:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|AI řízené pořizování poznámek, správa úkolů, plánování studia
|– ClickUp AI Notetaker pro shrnování poznámek – ClickUp Brain pro shrnování – Spolupracující tabule – Šablony pro řízení projektů – Asistent psaní s umělou inteligencí
|Pro ClickUp je vyžadován placený tarif BrainG2: 4,7/5 (9 100+ recenzí)
|OpenAI
|Přepis, generování obsahu, studijní asistent
|– AI přepis přednášek a podcastů – Asistent psaní – Generování kvízů – Rychlé odpovědi
|Platba podle skutečného využití G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
|Google for Education
|Výuka, správa úkolů, komunikace
|– Google Docs, Sheets, Forms – Integrace s Google Calendar – Originality Report pro kontrolu plagiátorství
|Kontakt pro ceny G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
|Kami
|Vytváření a sdílení výukových materiálů
|– Nástroje pro anotace – Spolupráce v reálném čase – Generování kvízů a hodnocení – Integrace LMS
|Základní: zdarma Učitel: 99 $/rok Škola: kontaktujte nás ohledně cen
|EnhanceDocs
|Vyhledávání dokumentů a správa znalostí
|– Vyhledávání v přirozeném jazyce – Integrace s platformami jako OneDrive a Confluence – Extrakce dat z různých dokumentů
|FreePro: 1 000 $/měsíc Business: 2 500 $/měsíc
|Chatbase
|Vytváření vlastních chatbotů a zákaznické podpory
|– Chatboty založené na umělé inteligenci – Přizpůsobitelné chatové interakce – Analytika pro sledování problémů
|FreeHobby: 19 $/měsíc Standard: 99 $/měsíc Neomezený: 399 $/měsíc
|LockDown Browser
|Zabezpečení online zkoušek
|– Integrace LMS – Blokování přepínání aplikací – Funkce zajišťující integritu zkoušek
|Kontakt pro ceny G2: 3,7/5 (více než 40 recenzí)
|Vysvětli mi to jako pětiletému dítěti
|Zjednodušení složitých témat pro lepší porozumění
|– Vysvětluje témata jednoduchým jazykem – Přizpůsobitelné úrovně porozumění – Možnost sarkasmu
|Just Curious: 3,99 $/měsíc Tell Me All: 6,99 $/měsíc
|Akademická sféra
|Správa a sdílení výzkumných prací
|– Stahování výzkumných prací – Analýza dopadu výzkumu – Upozornění na nová témata
|ZdarmaPrémium pro instituce: Kontaktujte nás ohledně cen
|Flip
|Zapojení studentů pomocí video úkolů
|– Vytváření video úkolů – Textové/video podněty – Funkce pro spolupráci
|Zdarma
Co byste měli hledat v alternativě k Mindgrasp AI?
Vždy je dobré znát své možnosti – navíc můžete objevit nástroje, o kterých jste dosud nevěděli. Zde jsou některé z klíčových vlastností a funkcí, na které se zaměřte při hledání alternativ k Mindgrasp AI:
- Nástroje pro přepis založené na umělé inteligenci, které převádějí text nebo řeč do písemného formátu
- Funkce správy dokumentů pro organizaci vašich poznámek, abyste snadno našli to, co potřebujete.
- Automatizace procesů, jako je shrnutí dlouhého obsahu do několika klíčových bodů, vám ušetří čas.
- Obousměrné propojení, abyste se vždy mohli vrátit k souvisejícím informacím
- Jednoduché nástroje pro sdílení znalostí, díky kterým můžete vytvořit znalostní bázi, z níž budou těžit i ostatní 📚
- Přizpůsobení, abyste mohli změnit formát a styl svých poznámek tak, aby vám lépe vyhovovaly.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní AI nástroje, díky kterému můžete rychle začít pracovat.
Mindgrasp můžete použít pro některé z těchto případů použití, ale ne pro všechny, takže se podívejme na některé další možnosti.
📮ClickUp Insight: 21 % respondentů chce využít AI k profesionálnímu zdokonalení tím, že ji aplikuje na schůzky, e-maily a projekty. Ačkoli většina e-mailových aplikací a platforem pro správu projektů má AI integrovanou jako funkci, nemusí být dostatečně plynulá, aby sjednotila pracovní postupy napříč nástroji. Ale v ClickUp jsme na to přišli! Díky funkcím pro správu schůzek založeným na AI od ClickUp můžete snadno vytvářet body programu, zaznamenávat poznámky ze schůzek, vytvářet a přiřazovat úkoly z poznámek ze schůzek, přepisovat nahrávky a mnoho dalšího – s naším AI notetakerem a ClickUp Brain. Ušetřete až 8 hodin schůzek týdně, stejně jako naši klienti ve společnosti Stanley Security!
10 nejlepších alternativ k Mindgrasp AI, které můžete použít v roce 2025
Tyto alternativy k Mindgrasp AI nabízejí různé druhy funkcí. Zvažte silné a slabé stránky každé z nich, abyste se mohli rozhodnout, který nástroj – nebo kombinace nástrojů – bude pro vás nejvhodnější.
1. ClickUp
ClickUp je vynikající alternativou k Mindgrasp AI – a mnohem víc. Jedná se o komplexní online nástroj pro zvýšení produktivity, který je navržen tak, aby zefektivnil pracovní postupy a zlepšil spolupráci v týmu.
ClickUp AI Notetaker: Snadné shrnování a organizování
AI Notetaker od ClickUp je výkonný nástroj, který vám pomůže snadno shrnovat a organizovat vaše poznámky. Ať už přepisujete přednášky nebo shrňujete studijní materiály, funkce ClickUp založené na umělé inteligenci usnadňují revizi a zapamatování klíčových bodů bez nutnosti rozsáhlého psaní poznámek. Můžete extrahovat klíčové pojmy, vytvářet praktická shrnutí a dokonce generovat kartičky pro opakování – to vše na jedné platformě.
ClickUp Brain: Váš AI asistent pro chytřejší studium a správu úkolů
ClickUp Brain je AI asistent, který podporuje všechny aspekty studia, od plánování, pořizování poznámek a shrnování až po tvorbu obsahu a ukládání dokumentů.
Využijte jednu z mnoha šablon pro správu projektů ClickUp k vytvoření studijního plánu a následnému sledování pokroku ve vztahu k vašim cílům. Při studiu použijte software pro psaní založený na umělé inteligenci k pořizování přesných poznámek v ClickUp Notepad nebo ClickUp Doc. Pomocí ClickUp Brain extrahujte klíčové body a vytvářejte shrnutí z vašich poznámek nebo jiných zdrojů. 📝
Až budete připraveni začít pracovat na úkolu, rychle vygenerujte nápady pomocí jedné z mnoha šablon pro brainstorming nebo vytvořte přehledovou myšlenkovou mapu na tabuli ClickUp Whiteboard. AI Writer for Work od ClickUp se opět hodí k generování obsahu z vašeho nástinu a k jeho úpravám a formátování, abyste mohli dodat profesionální dokument bez chyb.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí integrovaného softwaru Whiteboard si můžete vizualizovat, jak vše do sebe zapadá, a lépe si tak zapamatovat informace.
- Automaticky extrahujte akční body ze svých poznámek a vytvářejte sledovatelné úkoly.
- Strukturovejte a organizujte své poznámky pomocí vnořených stránek a značek.
- Ukládejte všechny své dokumenty centrálně na platformě ClickUp.
- Přeložte svůj obsah do řady jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a arabštiny 🌎
- Používejte ClickUp na mobilních zařízeních iOS nebo Android nebo na stolním počítači.
Omezení ClickUp
- ClickUp Brain není k dispozici ve bezplatné verzi, takže k jeho použití budete potřebovat placený tarif.
- S tolika funkcemi může být pro nové uživatele trochu náročné se s nimi seznámit.
ClickUp ceny
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. OpenAI
OpenAI je společnost, která se zaměřuje na výzkum a implementaci umělé inteligence ve prospěch lidstva. Je nejznámější díky vývoji ChatGPT, chatbota s umělou inteligencí, který generuje odpovědi na otázky a reaguje velmi lidským způsobem. API ChatGPT nyní používá mnoho dalších aplikací po celém světě. 🤖
OpenAI Whisper API je jen jednou z několika dalších aplikací, která převádí řeč na text, což z ní činí životaschopnou alternativu k Mindgrasp AI. Tento nástroj založený na umělé inteligenci má také další funkce, díky nimž je cenným pomocníkem při studiu.
Nejlepší funkce OpenAI
- Přepište přednášky, podcasty, schůzky na Zoomu nebo záznamy webinářů, abyste měli jejich písemnou podobu.
- Získejte rychlé odpovědi na jakékoli otázky týkající se tématu, které studujete (nebo čehokoli jiného).
- Použijte jej jako asistenta pro psaní a vytvářejte obsah za vás.
- Požádejte jej, aby vytvořil kvíz, který otestuje vaše znalosti.
Omezení OpenAI
- Texty, které generuje, nejsou vždy stoprocentně fakticky přesné a nemusí projít kontrolou plagiátů.
- Systém má přístup pouze k datům z poslední aktualizace, takže nemusí být zcela aktuální, pokud jde o současné dění.
OpenAI ceny
- Plaťte podle skutečného využití
Hodnocení a recenze OpenAI
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
3. Google pro vzdělávání
Google for Education není přímou alternativou k Mindgrasp AI, ale je navržen pro správu výukových materiálů pro třídy a školy. Jako součást Google Workspace také poskytuje platformu pro online komunikaci a spolupráci studentů a učitelů.
Bezplatný balíček Fundamentals nabízí základní funkce, jako jsou Docs, Sheets, Forms a Slides, stejně jako komunikační nástroje, včetně Gmailu, Google Meet a Chatu. Placená verze poskytuje vzdělávacím institucím přístup k pokročilým funkcím, jako je zabezpečení, kontrola přístupu a analytika, stejně jako integrace a schůzky se stovkami účastníků. 🧑🏫
Nejlepší funkce Google for Education
- Na platformu, která je propojena s integrovaným kalendářem Google, můžete nahrávat nové úkoly, takže všichni vědí, kdy je třeba je splnit.
- Stáhněte si hotové úkoly a hodnocení přímo z platformy.
- Pomocí zprávy o originalitě zkontrolujte, zda práce vašich studentů nejsou plagiáty.
- Přístup k cloudovému systému odkudkoli
Omezení Google for Education
- Někteří uživatelé mají pocit, že uživatelské rozhraní je obtížné ovládat.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o online službu, mohou technické potíže narušit proces učení.
Google for Education ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google for Education
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (16 recenzí)
4. Kami
Kami je další nástroj, který podporuje učitele a pomáhá personalizovat výuku, aby byla pro všechny zajímavější. Integruje se do vašeho systému pro správu výuky (LMS), takže jej můžete používat jak pro výuku, tak pro zadávání úkolů. ✅
Pomocí nástrojů pro vkládání poznámek můžete učební materiály zatraktivnit a motivovat studenty, aby dělali totéž. Studenti i učitelé mohou systém využívat také k rychlému kladení otázek a odpovídání na ně nebo ke sdílení hlasových či video nahrávek.
Nejlepší funkce Kami
- Snadno vytvářejte nebo přizpůsobujte výukové materiály a poté je sdílejte se svou třídou.
- Sledujte, jak vaši studenti spolupracují online v reálném čase, a kontrolujte je, aby vše probíhalo podle plánu.
- Vytvářejte kvízy a hodnocení a poté je všechny ohodnoťte v jednom přehledu.
- Integrujte s dalšími oblíbenými výukovými nástroji, jako jsou Google Classroom, Teams, OneDrive a Schoology.
Omezení Kami
- Základní tarif vám poskytuje přístup k některým funkcím, ale pro pokročilé funkce, jako je hlasové psaní nebo hodnocení a sledování výsledků, budete potřebovat placený tarif.
- Někteří učitelé považují ceny za poněkud vysoké, pokud za Kami platí sami.
Kami ceny
- Základní: zdarma
- Učitel: 99 $/rok
- Škola nebo okres: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Kami
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
5. EnhanceDocs
EnhanceDocs využívá funkci vyhledávání v přirozeném jazyce, aby lidem pomohl najít informace. Použijte jej k zaškolení svého týmu, zapracování nových zaměstnanců nebo poskytování zákaznické podpory tím, že uživatelům poskytnete rychlé odpovědi na jejich dotazy.
Aby tento výkonný nástroj odpověděl na otázku, prohledává existující firemní dokumentaci a znalostní báze napříč platformami, jako jsou Microsoft 365, Google Drive, Notion, One Drive, SharePoint a Confluence. Poté propojí dotaz přímo s příslušným dokumentem. Identifikuje také často kladené otázky a formuluje odpovědi, čímž ušetří hodiny hledání.
Nejlepší funkce EnhanceDocs
- Zefektivněte pracovní postupy svého týmu tím, že jim poskytnete rychlý přístup k datům, která potřebují k dokončení svých úkolů.
- Používejte EnhanceDocs přímo z chatovacích nástrojů, jako jsou Teams, Discord nebo Slack.
- Extrahujte data ze všech druhů dokumentů, včetně PDF souborů.
- Můžete být v klidu, protože všechny vaše citlivé firemní informace chrání bezpečnost na podnikové úrovni 🔐.
Omezení EnhanceDocs
- Zatím není k dispozici dostatek recenzí, aby bylo možné posoudit, jak dobře tento nástroj funguje.
- Ceny jsou pro malé podniky poměrně vysoké.
EnhanceDocs ceny
- Zdarma
- Pro: 1 000 $/měsíc
- Podnikání: 2 500 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze EnhanceDocs
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Chatbase
Chatbase využívá GPT k vytváření přizpůsobených interaktivních chatbotů pro vaše podnikání. Jako alternativa k Mindgrasp AI sbírá „poznámky“ z řady datových zdrojů, včetně dokumentů PDF a webových stránek, a poté tyto údaje transformuje do konverzací chatbotů.
Díky výkonným analytickým nástrojům lze snadno identifikovat a označit potenciální problémy, než se zhorší, což pomáhá zefektivnit uživatelské cesty a zlepšit spokojenost zákazníků. 😊
Nejlepší funkce Chatbase
- Využijte jej k interakci se zákazníky a jejich podpoře nebo k získávání potenciálních zákazníků.
- Využijte model freemium a vyzkoušejte systém před zakoupením.
- Platíte pouze za doplňky, jako jsou extra kredity na zprávy nebo chatboty, podle toho, jak je potřebujete.
- Integrujte s chatovacími nebo sociálními médii, jako jsou WhatsApp, Slack, Facebook Messenger a Zapier.
Omezení Chatbase
- Netechnicky zaměření uživatelé často považují učební křivku za poněkud strmou.
- Za odstranění značky Chatbase nebo použití vlastní domény budete muset zaplatit navíc.
Chatbase ceny
- Zdarma
- Hobby: 19 $/měsíc za 2 chatboty
- Standard: 99 $/měsíc za 5 chatbotů
- Neomezený: 399 $/měsíc za 10 chatbotů
Hodnocení a recenze Chatbase
- G2: N/A
- Capterra: 4,3/5 (70 recenzí)
7. LockDown Browser
Lockdown Browser zabezpečuje online testovací prostředí v systémech pro správu výuky. Používá se především ve vysokoškolských institucích k zajištění integrity během zkoušek.
Tento nástroj odstraní všechny možnosti nabídky a panelu nástrojů, kromě těch, které jsou naprosto nezbytné, a zabrání studentům v přístupu k jakýmkoli jiným nástrojům, které by mohly být použity k podvádění. ❎
Nejlepší funkce prohlížeče LockDown Browser
- Integrace s řadou systémů LMS, včetně Moodle, Brightspace, Blackboard Learn a Canvas
- Zabraňte studentům v přechodu na jiné aplikace
- Zabraňte kopírování a sdílení otázek ze zkoušek
- Používejte Lockdown Browser na zařízeních Mac, Windows, iPad a Chromebook.
Omezení prohlížeče LockDown Browser
- Pro studenty se zdravotním postižením není snadno přístupný.
- Někteří uživatelé hlásili chyby a závady, které zvyšují stres při zkouškách.
LockDown Browser ceny
- Ceny se odvíjejí od počtu studentů na vaší škole.
Hodnocení a recenze prohlížeče LockDown Browser
- G2: 3,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (11 recenzí)
8. Vysvětli mi to jako pětiletému
Explain Like I’m Five je nástroj umělé inteligence, který vysvětluje složité témata velmi jednoduchým jazykem, takže jim porozumí i dítě. Používají ho studenti k učení se nových pojmů a učitelé k jejich vysvětlování.
Znalostní báze AI je vytvářena lidmi z celého světa, kteří přispívají svými osobními postřehy, což zajišťuje rozmanitou škálu názorů. 💡
Explain Like I’m Five – nejlepší funkce
- Získejte tři otázky zdarma denně
- Získejte rychlé odpovědi na jakékoli otázky, které se rozhodnete položit.
- Určete svou úroveň porozumění – základní, střední, pokročilá nebo expertní.
- Zvolte si, zda chcete sarkasmus zapnout nebo vypnout, podle toho, co hledáte.
Omezení Explain Like I’m Five
- Protože neexistuje jediný zdroj pravdy, spolehlivost obsahu se liší.
- Zatím není k dispozici dostatek recenzí, aby bylo možné posoudit, jak dobře Explain Like I’m Five funguje.
Explain Like I’m Five ceny
- Just Curious: 3,99 $/měsíc
- Tell Me All: 6,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Explain Like I’m Five
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Academia
Academia je znalostní databáze složená z výzkumných prací. Akademici mohou nahrávat své práce a měřit jejich dopad a kdokoli může sledovat výzkum ostatních, aby byl informován o nejnovějším vývoji ve svém oboru. 📰
Nejlepší funkce pro akademickou sféru
- Nastavte si upozornění na vyhledávání témat, která vás zajímají.
- Po registraci si můžete zdarma stáhnout miliony dokumentů.
- Využijte vestavěné analytické nástroje ke sledování dopadu výzkumných prací, které nahrajete.
- Použijte tuto alternativu k Mindgrasp AI k poskytování podrobných shrnutí obsahu výzkumu.
Omezení pro akademickou sféru
- Pro vyhledávání a přístup k dokumentům se musíte přihlásit.
- Někteří uživatelé mají pocit, že vyhledávací funkce není příliš uživatelsky přívětivá.
Academia ceny
- Zdarma
- Premium pro instituce: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze akademické obce
- G2: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: N/A
10. Flip
Flip, dříve známý jako Flipgrid, je aplikace společnosti Microsoft, která studentům umožňuje nahrávat video úkoly a poté je upravovat a sdílet. Jedná se o alternativní studijní nástroj pro studenty, kteří raději mluví než píší, nebo pro studenty, kteří chtějí najít svůj hlas. 🙋
Nejlepší funkce
- Pozvěte studenty, aby se připojili ke skupině, a kontrolujte, k čemu mají přístup.
- Zvyšte zapojení studentů tím, že budete zveřejňovat podněty pomocí textu nebo videa a vyzývat studenty, aby se podělili o své nápady.
- Podporujte spolupráci se spolužáky, aby jim pomohli rozvíjet jejich nápady.
- Používejte Flip jako webovou nebo mobilní aplikaci
Omezující faktory
- Systém může být pro nové uživatele trochu matoucí.
- Studenti mohou odpovídat pouze prostřednictvím videa – jiné možnosti nejsou k dispozici.
Flip ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Nástroje AI dělají učení mnohem zábavnějším
Studijní nástroje AI mohou učební proces zefektivnit – a často i zpříjemnit – jak pro studenty, tak pro učitele. Od aplikací pro pořizování poznámek a přepisování až po chatboty a znalostní báze všeho druhu – pro každý typ učební úlohy existuje alternativa k Mindgrasp AI. 🙌
ClickUp je jedním z nejlepších studijních nástrojů s umělou inteligencí, které jsou v současné době k dispozici. Nabízí šablony pro plánování studia, aplikace pro pořizování poznámek a nástroje pro brainstorming, a navíc asistenta pro psaní s umělou inteligencí, který dokáže shrnout poznámky, generovat texty a formátovat vaše úkoly tak, aby vypadaly skvěle.
