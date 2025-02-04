13 nejlepších alternativ k Obsidianu v roce 2025

Obsidian si získal reputaci jako nepostradatelný nástroj pro pořizování poznámek pro studenty, profesionály a znalostní pracovníky.
Díky flexibilnímu designu a výkonnému systému propojení vám Obsidian usnadní organizování myšlenek a budování sítě propojených nápadů.
Ale je tu háček: Obsidian nemá vestavěnou umělou inteligenci. Pokud hledáte chytřejší automatizované pracovní postupy, které vám pomohou zvýšit produktivitu a zefektivnit úkoly, budete se muset spolehnout na pluginy nebo integrace třetích stran, což může být rychle složité.
Dobrá zpráva? 🤔
Mnoho alternativ k Obsidianu nabízí podobné funkce a integruje umělou inteligenci, aby bylo pořizování poznámek a správa úkolů ještě efektivnější.
V tomto průvodci prozkoumáme 13 nejlepších alternativ k Obsidianu, které kombinují snadné použití, výkonné funkce a možnosti založené na umělé inteligenci. Pojďme na to! 🚀
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ k Obsidianu:
- ClickUp: Nejlepší pro psaní pomocí umělé inteligence, pořizování poznámek a správu dokumentů
- Notion: Nejlepší pro brainstorming nápadů a centralizaci dokumentace týmu
- Joplin: Nejlepší pro správu osobních znalostí
- Evernote: Nejlepší pro organizování nápadů a úkolů napříč projekty
- Apple Notes: Nejlepší pro zaznamenávání nápadů a synchronizaci mezi zařízeními iOS
- Logseq: Nejlepší pro vizuální znázornění propojených myšlenek
- AnyType: Nejlepší pro pořizování poznámek a vizualizaci souvislostí mezi poznámkami
- Google Keep: Nejlepší pro zaznamenávání nápadů a kontrolních seznamů
- OneNote: Nejlepší pro vytváření digitálních poznámkových bloků a organizování poznámek
- Roam Research: Nejlepší pro organizování vzájemně souvisejících nápadů a složitých výzkumných úkolů
- Coda: Nejlepší pro zefektivnění správy projektů pomocí vizuální prezentace
- Reflect: Nejlepší pro shrnování poznámek a vytváření obsahu
- Mem. ai: Nejlepší pro šifrování dat a seskupování souvisejících poznámek
Co byste měli hledat v alternativě k Obsidianu?
Při hledání nejlepší alternativy k Obsidianu upřednostněte funkce, které zlepšují vaši schopnost pořizovat, třídit a odkazovat na poznámky pro vaši osobní znalostní bázi. Tím zlepšíte své zkušenosti se správou znalostí.
Zde je několik základních, které stojí za zvážení:
- Centralizovaný dashboard: Vyberte si nástroj pro pořizování poznámek, který konsoliduje všechny vaše poznámky, seznamy, úkoly a projekty pro efektivní organizaci a rychlý přístup k důležitým informacím.
- Systém pro správu znalostí: Hledejte nástroje s funkcemi, jako jsou znalostní grafy a propojené poznámky, které vám pomohou vizualizovat a organizovat vaše nápady pro lepší správu osobních znalostí.
- Hlasové a zvukové poznámky: Vyberte si aplikaci pro pořizování poznámek, která vám umožní nahrávat hlasové poznámky nebo připojovat zvukové poznámky pro zaznamenávání myšlenek během schůzek nebo na cestách.
- Spolupráce v reálném čase: Upřednostněte aplikace, které podporují týmovou spolupráci a umožňují sdílet, upravovat a komentovat poznámky s členy týmu v reálném čase.
- Integrace a přílohy souborů: Vyberte si nástroje, které se integrují s oblíbenými platformami, jako jsou Google Drive a Dropbox Paper, a umožňují vám snadno připojovat soubory, obrázky a úryvky kódu.
- Možnosti archivace a vyhledávání: Ujistěte se, že aplikace umožňuje archivovat poznámky a snadno je vyhledávat v případě potřeby, čímž udržuje organizovanou interní znalostní bázi.
➡️ Číst více: Zajímá vás, jak si dělat efektivnější a přehlednější poznámky? Objevte personalizované strategie, techniky a nástroje v článku Běžné metody pořizování poznámek pro různé případy použití (s příklady a šablonami).
13 nejlepších alternativ k Obsidianu, které stojí za prozkoumání
Prozkoumejte 13 nejlepších alternativ k Obsidianu založených na umělé inteligenci, které jsou navrženy tak, aby vylepšily osobní pořizování poznámek, správu znalostí, shrnování poznámek, správu úkolů, týmovou spolupráci a mnoho dalšího:
1. ClickUp (nejlepší pro psaní pomocí AI, pořizování poznámek a správu dokumentů)
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která spojuje týmy za účelem plánování projektů, organizování informací a hladké spolupráce. ClickUp je plně přizpůsobitelný pouhými několika kliknutími a pomáhá týmům všech velikostí pracovat efektivněji a dosahovat nové úrovně produktivity.
Na rozdíl od Obsidianu umožňuje ClickUp Docs spolupráci na vašich poznámkách a dalším obsahu v reálném čase nebo asynchronně, takže všichni mají přístup k nejnovějším informacím. Ať už si zapisujete rychlé poznámky z jednání nebo vytváříte podrobné akční plány, ClickUp Docs vás udržuje v kontaktu s vašimi úkoly a projekty, což zvyšuje vaši odpovědnost.
Je to perfektní nástroj pro správu dokumentů a pořizování poznámek pro týmy, které potřebují spravovat projekty, sledovat změny a udržovat svou dokumentaci v souladu s pracovním postupem.
ClickUp Notepad je také praktický nástroj pro rychlé zaznamenávání roztříštěných nápadů, jejich organizování pomocí kontrolních seznamů a přeměnu na proveditelné úkoly. Nabízí bohaté funkce pro úpravy, které vám umožňují formátovat poznámky pomocí barev, záhlaví a odrážek, aby byly vizuálně přehledné.
Kromě toho vám ClickUp Brain pomůže zvýšit produktivitu díky automatizaci založené na umělé inteligenci. Zjednodušuje tvorbu obsahu a automatizuje aktualizace úkolů, shrnutí schůzek a další činnosti, takže můžete pracovat chytřeji, nikoli tvrději.
Pomocí ClickUp Clips dokáže přepisovat videokonverzace během asynchronních schůzek a převádět je do přístupných, prohledávatelných poznámek. Díky tomu je snadné sledovat úkoly a shromažďovat poznatky, aniž byste museli ručně psát poznámky.
Podívejte se, jak snadné je přepisovat klipy pomocí ClickUp Brain – můžete tak položit videu otázku a dostat na ni odpověď!
Může vás také informovat o zmeškaných konverzacích, generovat automatické denní nebo týdenní přehledy a shrnout konverzační vlákna i dokumenty pro úplný kontext.
ClickUp také nabízí různé přizpůsobitelné šablony, které vám usnadní psaní poznámek. Například šablona ClickUp Meeting Notes Template vám pomůže snadno zaznamenat klíčové diskuse a úkoly, díky čemuž budou vaše schůzky organizované a efektivní.
Šablona Cornell Notes od ClickUp naopak poskytuje strukturovaný formát pro pořizování poznámek, který zlepšuje učení a pomáhá vám zapamatovat si a zopakovat důležité informace.
Šablona znalostní báze ClickUp navíc nabízí rámec pro týmy k vytváření a organizaci digitální knihovny informací. Obsahuje sekce pro znalostní články, často kladené otázky a základní zdroje, což usnadňuje sdílení a přístup k důležitým informacím v rámci celého týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přístup k historii verzí a v případě potřeby vrácení dokumentů do předchozích verzí
- Vytvářejte a spravujte seznamy úkolů, zapisujte si nápady a přidávejte připomenutí pro pozdější použití v aplikaci ClickUp Notepad.
- Integrujte ClickUp s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Workspace, Slack a další.
- Pište blogy a zpravodaje, generujte nápady pro kampaně na sociálních médiích a automatizujte opakující se úkoly pomocí ClickUp Brain.
- Hledejte obsah, komentáře, konverzace a úkoly plynule ve svém pracovním prostoru ClickUp a integrovaných aplikacích pomocí propojeného vyhledávání ClickUp.
- Vizualizujte nápady a brainstormujte společně se svým týmem pomocí ClickUp Whiteboards.
Omezení ClickUp
- Ačkoli mobilní aplikace nabízí základní funkce, nemusí mít k dispozici celou škálu funkcí, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
- Šíře funkcí tohoto nástroje může pro nové uživatele představovat určitou překážku, zejména pro ty, kteří nejsou technicky zdatní.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Notion (nejlepší pro brainstorming nápadů a centralizaci dokumentace týmu)
Notion poskytuje jednotný pracovní prostor pro hladkou organizaci poznámek, úkolů, dokumentů a projektů. Můžete jej přizpůsobit svým potřebám vytvořením vlastních rozvržení, databází a dashboardů.
Funkce umělé inteligence aplikace Notion dále optimalizují vaši práci tím, že navrhují úpravy vašeho obsahu a generují nové nápady, čímž vám šetří drahocenný čas a úsilí. Díky tomu je to výkonný organizační nástroj a chytrý pomocník, který vám pomáhá efektivněji pořizovat poznámky.
Nejlepší funkce Notion
- Spravujte úkoly, projekty a data v jednom centrálním hubu
- Získejte pomoc při psaní pomocí umělé inteligence, generujte poznatky pomocí umělé inteligence a přijímejte rozhodnutí na základě dat.
- Využijte Kanban tabule, kalendáře a časové osy k uspořádání svého pracovního postupu.
Omezení Notion
- Vytváření a údržba přizpůsobení pro dlouhodobé používání může být náročné.
- Funkce vyhledávání a navigace nejsou tak intuitivní, jak byste očekávali.
Ceny Notion
- Navždy zdarma
- Plus: 12 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 18 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Joplin (nejlepší pro správu osobních znalostí)
Joplin je výkonná open-source aplikace pro pořizování poznámek, která je známá svou flexibilitou a robustními funkcemi pro ochranu soukromí. Na rozdíl od Obsidianu podporuje jak správu osobních znalostí, tak týmovou spolupráci.
Uživatelé mohou aplikovat efektivní strategie pro pořizování poznámek vytvářením propojených poznámek, seznamů úkolů a dokumentů s formátovaným textem a zároveň integrovat multimédia, jako jsou zvukové poznámky a obrázky.
Jeho funkce umělé inteligence zahrnují shrnování poznámek a automatický přepis, zefektivnění organizace znalostí a správu úkolů. Tyto funkce jsou určeny jak pro jednotlivé uživatele, tak pro týmy, které chtějí zvýšit produktivitu a zůstat organizované.
Nejlepší funkce Joplinu
- Vytvářejte poznámky s bohatým formátováním pro podrobnou dokumentaci.
- Ukládejte webové stránky a ukládejte výsledky svého výzkumu přímo do svého systému poznámek.
- Spolupracujte v reálném čase s týmy na sdílené správě projektů.
Omezení Joplinu
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s jinými aplikacemi pro pořizování poznámek
- Uživatelé poznamenali, že jeho rozhraní působí méně propracovaně ve srovnání s Notion.
Ceny Joplin
- Základní: 3,14 $ (nebo 2,99 €) za měsíc na uživatele
- Business: 6,29 $ (nebo 5,99 €) za měsíc na uživatele
- Týmy: 8,39 $ (nebo 7,99 €) za měsíc na uživatele (minimálně dva uživatelé)
Hodnocení a recenze Joplin
- G2: N/A
- Capterra: N/A (nedostatek recenzí)
🎨 Zajímavost: Barevné označení poznámek může zlepšit vaši paměť a porozumění.
Studie ukazují, že přiřazení různých barev ke konkrétním tématům vytváří silnější neuronové spojení, což usnadňuje vybavování informací. 🧠
4. Evernote (nejlepší pro organizování nápadů a úkolů napříč projekty)
Evernote je dobrá volba, pokud hledáte univerzální a uživatelsky přívětivý nástroj pro organizaci myšlenek, sledování úkolů a zvýšení produktivity. Zjednodušuje správu osobních znalostí, koordinaci projektových úkolů a výzkum.
Na rozdíl od Obsidianu nabízí Evernote výkonné funkce, jako je přepis pomocí umělé inteligence, pokročilé vyhledávací funkce a hladká synchronizace zařízení. Funkce AI Edit vám pomůže psát, shrnovat obsah, překládat text a dokonce provádět kontrolu pravopisu, čímž zefektivní a zjednoduší váš pracovní postup.
Nejlepší funkce Evernote
- Synchronizujte mezi zařízeními a snadno přistupujte ke všem svým poznámkám na mobilu, počítači nebo webu.
- Převádějte obrázky, audio nebo video na upravitelný text pro rychlé zadávání dat.
- Formátujte své poznámky pomocí nadpisů, zvýraznění a seznamů pro větší přehlednost.
Omezení Evernote
- V bezplatné verzi omezeno na jedno zařízení.
- Omezená podpora značek a grafické zobrazení pro síťové myšlení
Ceny Evernote
- Navždy zdarma
- Osobní: 14 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 17 $/měsíc na uživatele
- Teams: 24 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Zajímá vás, jak pořizovat poznámky z videa jako profesionál?
Zde je několik strategií, které můžete použít:
- Zaměřte se na porozumění, ne jen na zapisování slov 📖
- Označte časové značky, abyste se mohli snadno vrátit k důležitým částem 🕒
- Rozdělte poznámky do přehledných a relevantních sekcí pro rychlý přehled 📂
- Používejte symboly nebo barvy k zdůraznění klíčových myšlenek a citátů 🎨
- Posilte učení parafrázováním pojmů ✍️
5. Apple Notes (nejlepší pro zaznamenávání nápadů a synchronizaci mezi zařízeními iOS)
Apple Notes je uživatelsky přívětivý nástroj pro pořizování poznámek, který je exkluzivní pro ekosystém Apple. Je ideální pro efektivní vytváření, organizování a správu poznámek na zařízeních iPhone, iPad a Mac.
Mezi jeho funkce patří formátování bohatého textu, nástroje pro ruční psaní s podporou Apple Pencil a plynulá synchronizace iCloud, která vám umožní přístup k poznámkám na všech vašich zařízeních.
Vyhledávání založené na umělé inteligenci vám pomůže rychle najít konkrétní poznámky nebo obsah, díky čemuž je Apple Notes výkonným nástrojem pro správu osobních znalostí.
Nejlepší funkce Apple Notes
- Automaticky synchronizujte poznámky mezi iOS, iPadOS a macOS pomocí iCloudu.
- Obohaťte své poznámky o náčrtky, fotografie, naskenované dokumenty a odkazy.
- Sdílejte poznámky s členy týmu a upravujte je v reálném čase.
Omezení aplikace Apple Notes
- Tento nástroj postrádá pokročilé funkce, jako je podpora markdownu.
- Chybí mu funkce pro správu úkolů.
Ceny Apple Notes
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Apple Notes
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Logseq (nejlepší pro vizuální znázornění propojených myšlenek)
Stejně jako většina aplikací pro pořizování poznámek je i Logseq navržen tak, aby vám pomohl efektivně organizovat a spravovat vaše znalosti.
Tento nástroj umělé inteligence se odlišuje svou strukturou založenou na osnovách a propojenými odkazy, které vám umožňují vytvářet dynamické interní odkazy mezi poznámkami. Můžete například propojit poznámky ze schůzky s úkoly projektu a zajistit tak plynulé sledování. Tato funkce Logseq je skvělá pro vytváření osobního znalostního grafu, vizualizaci souvislostí mezi nápady a strukturování úkolů nebo projektů.
Nejlepší funkce Logseq
- Shrnujte poznámky, organizujte znalostní báze a optimalizujte pracovní postupy pomocí nástrojů AI.
- Organizujte si poznámky vizuálně pomocí grafického zobrazení pro lepší kontext.
- Spravujte úkoly přímo v poznámkách pomocí této aplikace pro pořizování poznámek s funkcí markdown.
Omezení Logseq
- Není ideální pro spolupráci v reálném čase a týmovou práci.
- Někteří uživatelé hlásili, že jeho vestavěná synchronizační funkce je nespolehlivá, což může bránit produktivitě.
Ceny Logseq
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Logseq
- G2: N/A
- Capterra: N/A
➡️Přečtěte si také: Šablony znalostní báze zdarma v aplikaci Word a ClickUp
7. AnyType (nejlepší pro pořizování poznámek a vizualizaci souvislostí mezi poznámkami)
AnyType je univerzální nástroj pro pořizování poznámek a správu projektů, který je navržen tak, aby vám pomohl organizovat vaše myšlenky, úkoly a projekty velmi vizuálním a propojeným způsobem. Kombinuje funkce jako grafické zobrazení, šablony a vlastní „typy“ (např. úkoly, knihy, kontakty) a vytváří tak dynamickou znalostní bázi.
Funkce AI aplikace AnyType, jako je automatické propojování úkolů a generování znalostního grafu, zjednodušují správu složitých pracovních postupů, což z ní činí silného konkurenta aplikace Obsidian.
Nejlepší funkce AnyType
- Vytvářejte propojený obsah pro znalostní bázi druhého mozku.
- Pomocí režimu offline-first můžete kdykoli a kdekoli přistupovat k poznámkám a upravovat je.
- Na rozdíl od jiných aplikací si můžete přizpůsobit šablony pro pořizování poznámek pro konkrétní úkoly nebo pracovní postupy.
Omezení AnyType
- Bezplatný tarif nabízí pouze 1 GB síťového úložiště, což může být pro některé uživatele omezující.
- Na rozdíl od některých konkurentů se zaměřuje výhradně na pořizování poznámek a postrádá širší funkce all-in-one nástroje pro zvýšení produktivity.
Ceny AnyType
- Explorer: Zdarma
- Builder: 99 $/rok
- Spoluautor: 299 $ (na tři roky)
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze AnyType
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Google Keep (nejlepší pro zaznamenávání nápadů a kontrolních seznamů)
Google Keep je jednoduchá, ale výkonná aplikace, která vám umožňuje vytvářet a spravovat úkoly, poznámky a seznamy úkolů na všech vašich zařízeních.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je ideální pro rychlé uspořádání myšlenek a přehled o vašich seznamech úkolů.
Jednou z vynikajících funkcí Google Keep je nástroj „Pomozte mi vytvořit seznam“ založený na umělé inteligenci, který využívá umělou inteligenci Google Gemini k generování přizpůsobených seznamů. Ať už se jedná o „seznam potravin pro vegetariánskou rodinu“ nebo „seznam věcí na piknik“, tato funkce vám pomůže rychle zaznamenat a uspořádat nápady.
Nejlepší funkce Google Keep
- Vytvářejte hlasové poznámky, které automaticky přepisují text pro snadné vyhledávání.
- Uspořádejte si myšlenky vizuálně pomocí barevně označených štítků a kategorií.
- Přidejte připomenutí založená na poloze pro úkoly, jako jsou nákupy nebo pochůzky.
Omezení služby Google Keep
- Tento nástroj nenabízí pokročilé formátování pro úpravy prostého textu ani složité rozvržení.
- Nenabízí pokročilé funkce pro pořizování poznámek a správu projektů pro škálování úkolů.
Ceny Google Keep
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Google Keep
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Zajímá vás, jak využít AI pro poznámky z jednání?
Zde je několik tipů, které můžete využít:
✍🏼 Použijte AI k automatickému přepisu diskusí z jednání
📝 Využijte umělou inteligenci k zvýraznění klíčových akčních položek a rozhodnutí.
✅ Využijte shrnutí vytvořená pomocí umělé inteligence k rychlému zhodnocení výsledků schůzek.
📂 Využijte umělou inteligenci k uspořádání poznámek do přehledných kategorií pro snadné vyhledávání.
9. OneNote (nejlepší pro vytváření digitálních poznámkových bloků a organizování poznámek)
OneNote je komplexní digitální nástroj pro pořizování poznámek od společnosti Microsoft, který je ideální pro správu poznámek, úkolů a projektů. Umožňuje vám vytvářet více poznámkových bloků, organizovat je do sekcí a strukturovat data hierarchicky.
Díky široké škále formátovacích možností, šablon a funkcí, jako je nahrávání zvuku a přidávání značek, je OneNote ideální pro brainstorming, správu úkolů a plánování projektů. Jeho funkce pro spolupráci v reálném čase umožňují členům týmu současně upravovat poznámkové bloky, což z něj činí silnou alternativu k Obsidianu pro týmové pracovní postupy.
Nejlepší funkce OneNote
- Využijte technologii OCR k vyhledávání textu v obrázcích.
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu na sdílených poznámkových blocích.
- Připínejte webové stránky přímo do svých poznámkových bloků pro výzkumné účely.
Omezení aplikace OneNote
- Bezplatná verze nástroje nabízí omezené úložiště o velikosti 5 GB, což může být pro některé uživatele omezující.
- Nenabízí žádné pokročilé funkce pro správu úkolů, jako jsou závislosti nebo Ganttovy diagramy.
Ceny OneNote
- Navždy zdarma
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Family: 9,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1700 recenzí)
➡️ Číst více: 10 nejlepších AI nástrojů pro shrnování poznámek
10. Roam Research (nejlepší pro organizování vzájemně souvisejících nápadů a složitých výzkumných úkolů)
S Roam Research můžete vytvářet propojené poznámky, které vizualizují vztahy mezi nápady. Slouží také jako základní nástroj pro správu projektů, vhodný pro výzkumníky, spisovatele a členy týmů, kteří řeší složité úkoly a podporují nelineární myšlení.
Roam také integruje umělou inteligenci, která pomáhá shrnovat poznámky a generovat poznatky, čímž zajišťuje, že mobilní uživatelé mohou zůstat produktivní. Díky pokročilým funkcím, jako jsou denní poznámky pro vedení deníku a blokové odkazy pro opětovné použití konkrétního textu, je ideální pro syntézu rozsáhlých informací.
Nejlepší funkce Roam Research
- Organizujte výzkum bez námahy pomocí značek a obousměrných odkazů.
- Přístup k odkazům na bloky pro opětovné použití nebo citování textu v různých projektech
- Vytvářejte strukturované přehledy z poznámek v editoru prostého textu.
Omezení Roam Research
- Nenabízí žádný bezplatný tarif, takže je pro osobní použití nedostupný.
- Někteří uživatelé poukazují na to, že postrádá rozmanité možnosti formátování pro přizpůsobení.
Ceny Roam Research
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Believer: 500 $ za uživatele (na pět let)
Hodnocení a recenze Roam Research
- G2: N/A
- Capterra: N/A
11. Coda (nejlepší pro zefektivnění správy projektů pomocí vizuální prezentace)
Coda přináší jednoduchost prostého textového editoru s pokročilými funkcemi, které pomáhají jednotlivcům i týmům hladce spravovat úkoly, projekty a dokumenty.
Díky jedinečné schopnosti kombinovat text, tabulky a integrace do jedné poznámky je ideální pro úkoly, jako je sledování projektů, vytváření vizuálních reprezentací a správa týmových aktivit.
Funkce Coda založené na umělé inteligenci, jako je automatizace pracovních postupů a sumarizace dat, zvyšují produktivitu a minimalizují manuální úsilí, což z něj činí vynikající nástroj pro efektivní zpracování široké škály úkolů.
Nejlepší funkce Coda
- Vytvářejte vlastní dokumenty pomocí stavebních bloků, jako jsou tabulky a vizuální prvky, a vytvářejte tak řešení na míru.
- Hladká integrace s nástroji jako Gmail, Slack nebo Jira.
- Automatizujte pracovní postupy a vytvářejte automatické aktualizace a oznámení pro opakující se úkoly.
Omezení aplikace Coda
- Jeho funkce formátování a personalizace mohou působit omezujícím dojmem.
- Uživatelé zaznamenali, že některé funkce nejsou optimalizovány pro mobilní zařízení.
Ceny Coda
- Navždy zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 36 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
➡️ Číst více: Jak sdílet poznámky a spolupracovat na nich
12. Reflect (nejlepší pro shrnování poznámek a vytváření obsahu)
Pokud hledáte nástroj pro pořizování poznámek, který zároveň zvyšuje produktivitu, stojí za to vyzkoušet Reflect. Nabízí hladkou synchronizaci mezi zařízeními a integruje umělou inteligenci, která vaše poznámky přemění na praktické informace.
Díky funkcím, jako je shrnutí, zlepšení gramatiky, přeformulování obsahu, překlad poznámek a generování osnovy, můžete rychle proměnit nápady ve strukturovaný obsah. To z něj činí ideální nástroj pro studenty, profesionály a kreativní myslitele, kteří potřebují, aby jejich poznámky pracovaly efektivněji.
Nejlepší funkce aplikace Reflect
- Shrňte poznámky pro rychlý přehled a praktické závěry.
- Organizujte své nápady snadno pomocí propojených poznámek a značek.
- Přepište a zjednodušte text, aby byl srozumitelnější.
Zvažte omezení
- Žádný bezplatný tarif pro jednotlivé uživatele
- Žádné pokročilé nástroje pro spolupráci pro týmové použití
Ceny Reflect
- Měsíčně: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Zohledněte hodnocení a recenze
- G2: N/A
- Capterra: N/A
13. Mem. ai (nejlepší pro šifrování dat a seskupování souvisejících poznámek)
Mem. ai je nástroj pro pořizování poznámek založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje organizaci myšlenek a úkolů. Jeho pokročilé funkce umělé inteligence vám umožňují seskupovat související poznámky a navrhovat souvislosti.
Ať už spravujete osobní projekty nebo pracujete s týmem, Mem. ai zefektivňuje produktivitu automatizací manuálních úkolů, jako je kategorizace a vyhledávání poznámek.
Mem. ai chrání vaše data pomocí šifrování a dvoufaktorového ověřování. Poskytuje také snadnou funkci vyhledávání, která vám umožňuje okamžitý přístup k poznámkám pomocí inteligentního vyhledávání, i když si nepamatujete konkrétní klíčová slova.
Nejlepší funkce Mem. ai
- Spolupracujte v reálném čase díky sdíleným pracovním prostorům pro produktivitu týmu.
- Integrujte klíčové nástroje, jako jsou Google Calendar, Slack a Zapier, pro lepší pracovní postupy.
- Snadno generujte poznatky pomocí Mem Chat, který pomáhá při brainstormingu a rozhodování.
Omezení Mem. ai
- Žádná oficiální podpora pro jiné jazyky než angličtinu, protože jeho AI je optimalizována pouze pro angličtinu.
- Žádný bezplatný tarif; vyžaduje, aby si uživatelé předplatili nákladnou placenou variantu.
Ceny Mem. ai
- Mem: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Mem Teams: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mem. ai
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Optimalizujte proces pořizování poznámek pomocí ClickUp
Pořizování poznámek je nezbytné pro udržení přehledu, ať už pracujete samostatně nebo v týmu. Obsidian je sice oblíbenou volbou minimalistů, ale postrádá pokročilé funkce pro automatizaci pracovních postupů a týmovou spolupráci.
Pro pokročilejší řešení nabízí ClickUp komplexní sadu nástrojů, které přesahují rámec základního pořizování poznámek. Pomáhá vám brainstormovat, organizovat nápady a snadno spravovat projekty, zatímco automatizuje úkoly, podněcuje kreativitu a posiluje spolupráci týmu – to vše na jedné platformě.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a objevte efektivnější způsob práce!